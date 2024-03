Prasówka 22.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim? Stan na 22.03.2024”?

Prasówka 22.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim? Stan na 22.03.2024 Na których drogach w województwie mazowieckim prowadzone są dzisiaj (22.03.2024) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga S8f, S8f, W. Wisłostrada (15. km) Zamknięte łącznice: zjazdowa z S8f z kierunku Poznań oraz Białystok na Wisłostradę w dniach 22-24.03.24 z powodu odbwającego się w tych dniach Maratonu Warszawskiego .

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

Prasówka 22.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Dekoracje wielkanocne. TOP wieńce na drzwi, koszyczki, kompozycje kwiatowe i figurki [22.03.2024] Wielkanocne dekoracje wprowadzają świąteczną atmosferę do domu. Wieńce na drzwi, dekoracje na okna, stoły i komody - to tylko część propozycji na wielkanocne dekoracje. W kwiaciarniach mamy też figurki, świece, ozdobione koszyki. Zobacz w galerii jak udekorować dom na Wielkanoc.

📢 Złote Gody w gminie Baranowo. Jubileusz małżeński świętowało siedemnaście par Uroczystości Złotych Godów odbyły się w czwartek 21.03.2024 w gminie Baranowo. Jubilaci uczestniczyli we mszy świętej w ich intencji, a następnie oficjalna część odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury. 📢 Kiermasz wielkanocny i powitanie wiosny w Kadzidle. Było kolorowo i wesoło! W czwartek 21.03.2024, w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, na placu przy Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle odbył się kiermasz wielkanocny. Tego dnia także uczniowie szkół z terenu gminy topili marzannę, a tym samym powitali wiosnę. Było kolorowo i radośnie! 📢 Fryzury dla kobiet 40 plus, dzięki którym będą wyglądały młodo i atrakcyjnie. Zobacz modne cięcia, koloryzacje i upięcia Fryzury odmładzające sprawią, że będziesz pewniejsza siebie, atrakcyjniejsza i wizualnie młodsza niż jesteś. Jeśli twoim celem jest odmładzająca metamorfoza, to koniecznie, zobacz nasze propozycje przygotowane dla czterdziestolatek i starszych pań. Te uczesania zadziałają lepiej, niż lifting.

📢 II Jarmark Wielkanocny w Myszyńcu. Piękne serwety, palmy i pisanki Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu już po raz drugi zorganizowało Jarmark Wielkanocny. Stoiska z wyrobami rękodzieła ludowego, świątecznymi ozdobami i regionalnymi produktami gastronomicznymi przyciągnęły liczne grono kupujących. 📢 Damian Świerdzewski z batalionu w Komorowie na podium Mistrzostw Wojsk Obrony Terytorialnej w biegach przełajowych W miniony weekend 16 - 17 marca w Białowieży odbyły się Mistrzostwa Wojsk Obrony Terytorialnej w biegach przełajowych. W ośmiu konkurencjach indywidualnych i trzech sztafetach rywalizowali reprezentanci z 18 Brygad OT - łącznie blisko 400 żołnierzy, w tym prawie 90 kobiet. 📢 Horoskop astrologiczny na wiosnę. Zobacz, przed którymi znakami zodiaku otworzą się nowe możliwości. Poznaj swoją przyszłość Horoskop astrologiczny zdradzi, co czeka poszczególne znaki zodiaku wiosną tego roku. Okazuje się, że nowy rok astrologiczny to nowy etap w życiu każdego człowieka w różnych dziedzinach.

📢 Katastrofa w Czarnobylu dowodem na niezwykłą moc natury. Teren wokół reaktora stał się przystanią dla zwierząt Jeżeli wydaje się wam, że okolice elektrowni jądrowej w Czarnobylu to miejsce postapokaliptycznego pustkowia, możecie być mocno zaskoczeni. Dokładnie 37 lat lat po wybuchu jednego z reaktorów obiektu, który wywołał najgorszą awarię jądrową w historii ludzkości, nauka mówi nam, że życie w tych okolicach całkiem nie wymarło, a natura ma fantastyczną zdolność regeneracji i adaptacji. Sprawdzamy, jak zmieniły się okolice, w których nie mieszkają już ludzie, za to dzika przyroda ma się świetnie. 📢 Brudna Dwunastka 2024. To lista najbardziej zanieczyszczonych warzyw i owoców. W nich znajduje się najwięcej chemii Co roku, Environmental Working Group (EWG), amerykańska organizacja ekologiczna, publikuje listę warzyw i owoców z najwyższymi poziomami pestycydów, znaną jako Brudna Dwunastka. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy całkowicie z nich zrezygnować. Wręcz przeciwnie! Sprawdź, na co zwrócić uwagę i jakie produkty wybierać, aby zapewnić sobie bezpieczny i zdrowy posiłek bez dodatku chemii.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Sky Bridge 721: najdłuższy most wiszący na świecie. Ile kosztują bilety w 2024 roku? Wspaniała atrakcja tuż obok Polski w sam raz na wiosnę Sky Bridge 721 to wyjątkowy most w Czechach. Co go wyróżnia? Jest najdłuższym pieszym mostem wiszącym na świecie. Znajduje się w ośrodku Dolní Morava, znanym do tej pory m.in. z ogromnej wieży widokowej, nazywanej „ścieżką w chmurach”. Wiszący most w Czechach jest rozpięty pomiędzy dwoma sąsiadującymi szczytami i wisi na wysokości prawie 100 metrów! Jak wygląda Sky Bridge 721? Czy warto się tam wybrać i ile kosztują bilety w 2024 roku?

📢 11 najtańszych wysp Grecji na wakacje 2024. Ile kosztuje all inclusive na Krecie, Rodos czy Santorini? Możecie się bardzo zdziwić! Błogie wakacje all inclusive w Grecji to marzenie każdego turysty. Marzenia warto spełniać, tym bardziej, że urlop w Grecji wcale nie musi być drogi. Stworzyliśmy ranking 11 najtańszych greckich wysp na wakacje all inclusive latem 2024 r. To zestawienie może was bardzo zaskoczyć! Sprawdźcie, gdzie warto zaplanować urlop w Grecji, by świetnie wypocząć i nie zrujnować domowego budżetu. 📢 Rozstrzygnięto XX Konkurs na Palmę Kurpiowską zorganizowany przez Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie W środę, 20 marca Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie podało wyniki XX Konkursu na Palmę Kurpiowską. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 14 palm. Niestety, jedna z nich nie spełniała wymogów regulaminu.

📢 Żołnierze z 5. MBOT zmierzyli się w Lublińcu z ekstremalnym biegiem "Setka Komandosa" Blisko 700 mundurowych z całej Polski wystartowało w morderczym biegu VIII edycji „Setki Komandosa”, który odbył się w Lublińcu. To trzeci z pięciu biegów będących częścią Wielkiego Szlema Komandosa. Wśród nich był terytorials z Komorowa. 📢 Protest rolników na Via Baltice. Rolnicy zablokowali węzeł Podborze. Protest zakończy się 21.03.2024 W środę rano rolnicy rozpoczęli blokadę dróg w całej Polsce. W pow. ostrowskim utrudnienia występują na węźle Podborze: drodze S8 i S61 na rondzie, węzłach ze zjazdami i wyjazdami w obu kierunkach. 📢 Nielegalne automaty do gier zabezpieczone w salonach na terenie Ostrołęki i Przasnysza We wtorek, 19 marca policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją ostrołęckiej komendy ustalili, że na terenie Ostrołęki działa punkt automatów do nielegalnych gier hazardowych. Tego samego dnia skontrolowano automaty.

📢 Wielkanocny konkurs kulinarny w Krasnosielcu zorganizowany w Gminnym Ośrodku Kultury We wtorek 19.03.2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu został rozstrzygnięty konkurs kulinarny związany z Wielkanocą. Do konkursu zgłoszono 32 potrawy w trzech kategoriach: przystawki, słodkości i mięsa. 📢 Mieszkanie Maffashion zachwyca fanów. Tu przeniosła się z luksusowej willi uczestniczka „Tańca z gwiazdami”. Tak mieszka Julia Kuczyńska Maffashion to topowa blogerka modowa, która świetnie sobie radzi w „Tańcu z gwiazdami”. Influencerka może się pochwalić wysokimi notami od jury w każdym z niedzielnych odcinków. Sprawdzamy, jak mieszka Julia Kuczyńska – gwiazda tanecznego show Polsatu, która walczy o kryształową kulę. Tak się urządziła Maffashion z synkiem w ogromnym apartamencie po rozstaniu z Sebastianem Fabijańskim. Zaglądamy do nowego domu Julii Kuczyńskiej.

📢 Tak mieszka Aleksander Mackiewicz. Zobacz dom przystojnego gliniarza z „Tańca z gwiazdami”. Tak żyje na co dzień gwiazda tanecznego show Aleksander Mackiewicz mieszka w przytulnym domu pełnym designerskich przedmiotów. Przystojny uczestnik tanecznego show Polsatu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” żyje na co dzień z partnerką i dziećmi w nowoczesnych wnętrzach. Zobacz, jak mieszka aktor z „Gliniarzy”, który występuje obok Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej, Filipa Chajzera, Macieja Musiała, Roksany Węgiel czy Maffashion. Tak się urządziła nowa gwiazda Muzycznego show Polsatu.

📢 Niedziela Palmowa 2024: niezwykłe tradycje w Łysych i Lipnicy Murowanej. Warto tam być już w ten weekend przed Wielkanocą! Niedziela Palmowa 2024 przypada dokładnie tydzień przed Wielkanocą. W całej Polsce w tym dniu organizuje się konkursy na najpiękniejsze palmy i wielobarwne procesje, a także zabawy, festyny i koncerty muzyki ludowej. Niedziela Palmowa to świetny pomysł na rodzinny weekend w klimacie sztuki ludowej. Gdzie Niedziela Palmowa obchodzona jest najhuczniej, a palmy są największe i najpiękniejsze? Wskazujemy dwie niezwykłe miejscowości. 📢 X Otwarty Turniej o Puchar Wójta Gminy Andrzejewo „Królewskie Szachy” w Starej Ruskołęce Szachy to jedyna dyscyplina, w której dzieci i młodzież mogą zmierzyć się z seniorami – różnica wieku między najstarszym i najmłodszym uczestnikiem X Otwartego Turnieju „Królewskie Szachy” w Starej Ruskołęce to 64 lata!

📢 Protest rolników 20.03.2024. Sprawdź trasy objazdów w powiecie ostrołęckim Policjanci niemal ze wszystkich komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce w środę 20.03.2024 od wczesnych godzin rannych zabezpieczają zgłoszone protesty rolników. Przeczytajcie, gdzie odbędą się protesty oraz jak je ominąć.

📢 Najmodniejsze paznokcie na wiosnę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie wiosenne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, wiosenne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć. 📢 Integracyjne warsztaty wielkanocne w Makowie Mazowieckim. Było gwarno i wesoło We wtorek 19.03.2024 uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Makowie Mazowieckim wybrali się do Domu Pomocy Społecznej na wspólne integracyjne warsztaty wiosenno-wielkanocne.

📢 Kurpiowskie szkolne warsztaty tworzenia kwiatów w Zalasiu Marzec to w Szkole Podstawowej w Zalasiu bardzo intensywny czas przygotowań do mającego się już wkrótce odbyć w gminie Łyse ważnego wydarzenia- Niedzieli Palmowej. W Szkole Podstawowej w Zalasiu odbyły się, tradycyjnie jak co roku, warsztaty tworzenia kurpiowskich kwiatów do palm wielkanocnych. 📢 Ostrów Maz. Eliminacje powiatowe turnieju „Młodzież zapobiega pożarom". Wyniki Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom” odbyły się 15 marca w ostrowskim Ekonomiku. Eliminacje były skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 📢 Protest rolników. Utrudnienia na węźle Podborze oraz drogach S8 i S61. Protest będzie trwać od 20 do 21 marca Rolnicy zapowiedzieli blokady dróg w całej Polsce. W pow. ostrowskim utrudnienia wystąpią na węźle Podborze: drodze S8 i S61 na rondzie, węzłach ze zjazdami i wyjazdami w obu kierunkach.

📢 Memy o psach i kotach, czyli śmieszne zwierzaki. Żyć jak pies z kotem, każdy to zna! MEMY 19.03.2024 Kot i pies, to walka tocząca się od lat. Które z tych popularnych zwierząt domowe jest lepsze? Każdy musi sam zadecydować, ponieważ w praktyce są to różne zwierzęta, z kompletnie różnymi charakterami.

📢 Oto najlepsze memy o pracy, czyli śmiech na etacie! Sprawdź, co tym razem wymyślili internauci 19.03.2024 Memy o pracy! Mało osób lubi swoją pracę, ale jeżeli jesteś jednym z nich - serdecznie gratulujemy! A tych, którzy za nią nie przepadją, zapraszamy do obejrzenia galerii z wybranymi memami. Ostrzegamy, można popłakać się ze śmiechu. 📢 Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej odbyły się 15.03.2024r. w Szkole Podstawowej im. Oskara Kolberga w Karniewie.

📢 13 najpiękniejszych tras pieszych w Europie. Turystyczne perełki dla żądnych spektakularnych widoków Sezon wiosennych urlopów tuż-tuż. Nie każdy marzy o spędzeniu czasu wolnego na plaży – wielu z nas pragnie odkrywać zapierające dech w piersiach zakątki, a przy tym zachować zdrowe nawyki, przygotowując sylwetkę na lato. Świetnym rozwiązaniem na aktywny wypoczynek wiosną będzie przejście najpiękniejszymi trasami pieszymi w Europie. Zobaczcie, które z nich oferują najbardziej niezapomniane widoki. 📢 VIII Konferencja Regionalistyczna PASJA. KULTURA. DZIEDZICTWO w Ostrowi Mazowieckiej VIII Konferencja Regionalistyczna PASJA. KULTURA. DZIEDZICTWO. promowała 9. numer „Rocznika Ostrowskiego”. W wydarzeniu, które odbyło się w ostrowskiej Starej Elektrowni brało udział ponad 120 osób. 📢 Szpital w Ostrołęce świętuje 175 lat szpitalnictwa. To czas na uhonorowanie zasłużonych, wspomnienia oraz życzenia na kolejne lata Uroczystości związane z obchodami 175-lecia szpitalnictwa w Ostrołęce rozpoczęły się w czwartek 14.03.2024. Tego dnia uhonorowano zasłużone osoby oraz wysłuchano wspomnień wieloletnich pracowników placówki. Były też występy artystyczne, wykład popularnonaukowy oraz czas na gratulacje i życzenia.

📢 Piłka ręczna. Wspaniale grają i pięknie wyglądają. Zobacz najbardziej urodziwe piłkarki ręczne w Orlen Superlidze kobiet. GALERIA W niedzielę piłkarki ręczne rozpoczęły 19. kolejkę Orlen Superligi Kobiet. Liderem polskiej ligi jest mistrz Polski KGHM Zagłębie Lubin, który wygrał fazę zasadniczą. Piłkarki ręczne przez ponad pół roku raczą nas niebywałymi emocjami w lidze polskiej. Na polskich parkietach nie brakuje urodziwych zawodniczek. Aby zobaczyć zdjęcia TOP 8 najpiękniejszych szczypiornistek ligi kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Zbigniew Kamiński - kandydat na burmistrza Ostrowi zaprezentował kandydatów na radnych We wtorek, 12 marca odbyło się spotkanie wyborcze Zbigniewa Kamińskiego - kandydata na burmistrza Ostrowi Mazowieckiej z KWW Niezależni Razem. 📢 Dzień Kobiet i Dzień Sołtysa w Zarębach Kościelnych. Uroczystość odbyła się w Centrum Aktywności Kulturalnej 10.03.2024 Podwójne (a nawet potrójne!) święto obchodzono dziś w Zarębach Kościelnych. W niedzielne popołudnie 10 marca w Centrum Aktywności Kulturalnej zorganizowano gminny Dzień Kobiet oraz Dzień Sołtysa. 10 marca przypada także Dzień Mężczyzn.

📢 Gminny Dzień Kobiet w Płoniawach-Bramurze. 8.03.2024 w GOK-u świętowało ok. 60 pań Cieszę się, że mogę dziś zobaczyć tak wiele znajomych twarzy. Mam nadzieję, że ten wyjątkowy, piękny wieczór upłynie w radosnej atmosferze i będzie obfitował w miłe niespodzianki i niezapomniane wrażenia - tak przywitała gości Klaudia Olkowska - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Płoniawach-Bramurze, bo tam właśnie odbył się Gminny Dzień Kobiet. A upominków i niespodzianek, jak się wkrótce okazało, było sporo. O pierwszym wspomniała dyrektor GOK - pamiątkowy upominek (zestaw mydełek) leżał przy każdej wizytówce. 📢 Gminny Dzień Kobiet w Baranowie. 8.03.2024 panie spędziły miły wieczór w GOKSiR 6 panów i około 150 pań pojawiło się w piątkowy wieczór w GOKSiR w Baranowie. Był między innymi nietypowy pokaz mody, był wyśmienity koncert akordeonisty ("Prusiński accordion show"), były miłe słowa, upominki i kwiaty. Były też stoły zastawione wspaniałym jedzeniem przygotowanym przez tutejsze gospodynie.

📢 Objazdy w Ostrołęce. Są związane z budową ronda w Łęgu Przedmiejskim i przebudową Słonecznej w Ostrołęce Przypominamy, że obowiązuje czasowa zmiana organizacji ruchu ze względu na budowę ronda w Łęgu Przedmiejskim i przebudową ul. Słonecznej w Ostrołęce.

📢 Jerzy Bauer - kandydat na burmistrza Ostrowi zaprezentował kandydatów na radnych z Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Bauer - reprezentant Prawa i Sprawiedliwości, obecny burmistrz miasta i kandydat na następną - trzecią - kadencję, zaplanował 3 spotkania wyborcze. Każde spotkanie odbywa się w innym okręgu wyborczym. 📢 Hubert Betlejewski - kandydat na burmistrza Ostrowi zaprezentował kandydatów na radnych z Koalicji Obywatelskiej We wtorek, 5 marca w Starej Elektrowni odbyło się spotkanie kandydata na burmistrza Huberta Betlejewskiego z mieszkańcami. Hubert Betlejewski reprezentuje Koalicję Obywatelską. Podczas spotkania przedstawił także kandydatów na radnych do rady miasta i do rady powiatu.

📢 MISTRZOWIE AGRO Zgłoś do nagrody wyróżniających się sołtysów i liderów wiejskiej społeczności, najlepszych rolników i aktywne KGW Tegoroczna edycja największego w Polsce plebiscytu wiejskiego i rolniczego rozpoczęta! Po raz kolejny najpierw w powiatach, a później w skali województwa i całego kraju zostaną przyznane zaszczytne tytuły dla sołtysów, rolników, liderów społeczności i kół gospodyń wiejskich. O nagrody i wielką promocję powalczą również gospodarstwa agroturystyczne oraz sołectwa.

📢 Zapusty kurpiowskie w Łysych, 10.02.2024. Muzyka, śpiew i taniec. Na ludową nutę Wydarzenie bardzo zgrabnie poprowadził Janusz Pawlak z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, bo to z inicjatywy tej instytucji, przy wsparciu samorządu gminy Łyse, powiatu ostrołęckiego oraz Gminnego Ośrodka Kultury i GBP w Łysych, odbyły się te kurpiowsko-kujawskie zapusty. 📢 Protest rolników z powiatu ostrowskiego. Protestowali 9.02.2024 na głównych ulicach Ostrowi Mazowieckiej W piątek, 9 lutego ok. 140 rolników głównie z powiatu ostrowskiego przyjechało do Ostrowi swoimi ciągnikami, aby protestować przeciwko polityce Unii Europejskiej. Jedna grupa wjechała do miasta od strony Jasienicy, a druga od strony Wąsewa.

📢 Mazowieckie Święto Policji w Ostrołęce2, 20.07.2023. Odznaczenia i awanse na wyższe stopnie. Zdjęcia W tym roku ostrołęcką policję spotkało duże wyróżnienie – to tutaj zostały zorganizowane wojewódzkie obchody Święta Policji. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pod wezwaniem Zbawiciela Świata.

📢 Ogród Józefa Szydlika w Ostrołęce - zaskakujący labirynt zieleni i przeróżnych przedmiotów. Zobaczcie zdjęcia Zapraszamy was na spacer po 9-arowym ogrodzie ostrołęczanina Józefa Szydlika. My spędziliśmy tam prawie dwie godziny. Zastanawiacie się, co takiego niezwykłego może być w nienajwiększym przecież ogrodzie? Przekonajcie się. 📢 Domek na Mazurach w dobrej cenie? Teraz to coraz bardziej realne. Poczta sprzedaje nieruchomości Poczta Polska wystawia na sprzedaż nieużytkowane już nieruchomości. Kilka atrakcyjnych ofert znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim. Zobaczcie jaką ofertę przygotowała Poczta Polska.

📢 Ona i On. Wybieramy najsympatyczniejsze pary. Zobacz zdjęcia par z powiatów : ostrołęckiego, ostrowskiego i makowskiego. 14.02.2023 Z okazji Święta Zakochanych stworzyliśmy galerie szczęśliwych par z naszego regionu. Wciąż możesz dodać do niej Wasze zdjęcie! Nasi Czytelnicy wybiorą najsympatyczniejsze pary, na które czeka mnóstwo nagród, a w finale nagroda główna - piękny i nowoczesny Citroen C3. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety! Plebiscyt został podzielony na dwie kategorie: pary będące razem do 7 lat i dłużej niż 7 lat. Zobaczcie zdjęcia par w kategorii do 7 lat. 📢 Studniówka 2023 Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Różanie. 7.02.2023 Młodzież z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Różanie swój bal studniówkowy miała w sobotę 4.02.2023. Bawili się w sali bankietowej Avangarda.

📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty.

📢 Studniówka II LO w Ostrołęce. Maturzyści II Liceum Ogólnokształcącego bawili się w sali Olmipia. 21.01.2023. Zdjęcia Trwa sezon studniówkowy. W sobotę 21 stycznia swój bal mieli uczniowie II LO w Ostrołęce. Młodzież bawiła się w sali bankietowej "Olimpia" w Krukach. 📢 Maków Mazowiecki. Psy do adopcji. Stowarzyszenie Nasze Cztery Łapy podsumowało 2022 rok. Ilu pieskom udało się pomóc? 4.01.2023 Stowarzyszenie Nasze Cztery Łapy pomaga bezdomnym psom z terenu Makowa Mazowieckiego i okolic. Funkcjonuje na zasadzie wolontariatu. Teraz podsumowują ubiegły rok oraz zachęcają do adopcji piesków obecnie przebywających pod ich opieką. Zobaczcie galerię czworonogów do adopcji.

📢 Prostyń. Platformy lęgowe dla rybitw na Bużysku w Prostyni. Zdjęcia Budki lęgowe dla różnych gatunków ptaków są stałym elementem terenów zielonych – parków, osiedlowych skwerków, ogródków działkowych. Coraz częściej kompensacji przyrodniczej potrzebują ptaki, których rozród jest związany z różnego rodzaju akwenami – w tym występujące w Polsce gatunki rybitw. 📢 Gmina Krasne sprzedaje tabor kolejki wąskotorowej. Do kupienia lokomotywy i wagony. 19.04.2021. Zdjęcia Gmina Krasne (pow. przasnyski) ogłosiła przetarg na sprzedaż elementów taboru kolejki wąskotorowej. 📢 Olszewo-Borki. Najpiękniejsze palmy wielkanocne wybrane. Lista laureatów, zdjęcia. 25.03.2021 Konkurs zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Olszewie-Borkach. Najpiękniejsze palmy wybrano 23 marca. Konkurs plastyczny „Palma Wielkanocna 2021” odbył się pod patronatem wójt gminy Olszewo-Borki. Do konkursu zgłoszono rekordową liczbę prac, bo aż 83 palmy wielkanocne w pięciu różnych kategoriach – informują organizatorzy.