Prasówka 21.10.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

📢 Ostrołęka. Złote gody: medale od prezydenta RP otrzymało 50 małżeństw z 50-letnim stażem. Uroczystość odbyła się 20.10.2023 Złote gody odbyły się w piątek 20.10.2023 w sali bankietowej Warszawska 34. Świętowało 51 par małżeńskich.

📢 Ile zarabiają piłkarze FC Barcelony? Robert Lewandowski wysoko, ale nie na samym szczycie. Liderem Frenkie de Jong Ile zarabia Robert Lewandowski w FC Barcelonie i jak jego pensja wygląda na tle innych piłkarzy? Na te pytania spróbował odpowiedzieć kataloński "Sport". Dziennik ujawnił listę zarobków obowiązujących w sezonie 2023/2024. Okazuje się, że Polak jest na podium, ale nie na najwyższym miejscu.

📢 Sadzone czy jajecznica? Te jajka są najzdrowsze i najsmaczniejsze. Przyrządź je w taki sposób, a wydobędziesz z nich wiele cennych wartości Są źródłem białka i wielu innych składników odżywczych. Przez wiele lat uważane były za szkodliwe ze względu na wysoką zawartość cholesterolu. Jednak najnowsze badania zaprzeczają temu poglądowi. Okazuje się, że jedzenie jajek wpływa korzystnie na pracę serca i chroni nas przed chorobami układu krążenia. Sprawdź, jakie jajka są najzdrowsze i jak je przygotować, aby skorzystać ze wszystkich wartości odżywczych, jakie posiadają.

📢 Piękne wiązanki na Wszystkich Świętych 2023. Pomysł na wyjątkową dekorację na cmentarz. Tani sposób na ozdobienie pomników Już lada chwila będziemy dekorować groby bliskich i przyjaciół na Wszystkich Świętych. Najwyższy więc czas zastanowić się, jak pięknie przystroić nagrobki na 1 listopada. Nie powinniśmy zapominać o klasycznych dekoracjach na cmentarz, które nigdy nie wychodzą z mody. Zobacz, jakie wiązanki na Wszystkich Świętych są na topie w 2023 roku. 📢 Główni bohaterowie GTA 6 na filmie i zdjęciach. Jak będą wyglądać? Zobacz piękną Lucię i groźnego Jasona w wizji fana Najnowsza część Grand Theft Auto miała swoją premierę już ponad 10 lat temu. Zniecierpliwieni fani, oczekując „szóstki”, na podstawie usuniętych już z sieci przecieków obszernie spekulują na temat tytułu. Jeden z nich postanowił nawet stworzyć wysokiej jakości modele 3D głównych bohaterów, których można było zobaczyć w skasowanych materiałach. Zobacz, jak być może będą wyglądać protagoniści w GTA 6.

📢 Nadlatują Orionidy! Noc spadających gwiazd już 21 października 2023. O której godzinie zobaczymy deszcz meteorów? Gdzie będzie go widać? Październikowy przelot Orionidów, wyjątkowo spektakularnego roju meteorów, to niesamowite zjawisko na nocnym niebie, które warto zobaczyć na własne oczy. Noc spadających gwiazd wypada już w weekend 21-22 października 2023. O której godzinie Orionidy będą najlepiej widoczne? Gdzie ich szukać na niebie? Jak przygotować się do obserwacji? Podpowiadamy! Zajrzyjcie do praktycznego przewodnika: Orionidy 2023 dla miłośników spadających gwiazd.

📢 Kto jest zamieszany w Pandora Gate? Zobacz znane osoby, które zostały oskarżone w aferze. Kim są ci influencerzy? Afera Pandora Gate to głośny temat w przestrzeni publicznej. Po ujawnieniu szokujących informacji przez ofiary, Sylwestra Wardęgę oraz Konopskiego można pogubić się w tym, kto właściwie został oskarżony i za co. W sprawę angażuje się również coraz więcej osób. Zobacz znane osoby, które zostały oskarżone w czasie trwania afery.

📢 Tragiczny wypadek w Gutach Małych. Śmierć poniósł 51-letni mieszkaniec powiatu makowskiego Policjanci makowskiej policji wyjaśniają przyczyny tragicznego w skutkach wypadku drogowego jaki miał miejsce w czwartek 19.10.2023 w Gutach Małych. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniósł 51 – letni mieszkaniec powiatu makowskiego. 📢 Taka będzie emerytura po waloryzacji. Tabela emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Co robić w weekend w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim? Zobacz wydarzenia i imprezy 20-22.10.2023 Sprawdź w naszej galerii co się będzie działo w piątek, sobotę i niedzielę w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim. Jest kilka ciekawych imprez. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 20.10.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Zdecydowanie najlepsze MEMY o studentach. Naprawdę gigantyczna dawka świetnego humoru. Zobaczcie koniecznie! Najlepsze i najśmieszniejsze MEMY o studentach, wykładowcach i roku akademickim, który właśnie ruszył. Zobaczcie, co jest najbardziej zabawnego, z czego śmieją się studenci.

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 20.10.2023 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę. 📢 Android 14 już jest oficjalnie dostępny. Czy twój telefon otrzyma aktualizację? Lista urządzeń, funkcji i ważne informacje o systemie Android znajduje się na zdecydowanej większości smartfonów na rynku. Android 14 zalicza właśnie swoją ogólnoświatową premierę. Wraz z nim pojawiło się kilka rewolucyjnych funkcjonalności i poprawek, w tym takie oparte na sztucznej inteligencji. Zobacz, co wiemy o systemie Android 14 i jakie smartfony otrzymają aktualizację.

📢 Co robią dzisiaj bohaterowie reprezentacji Polski z Euro 2016? Niektórzy zrezygnowali z futbolu Jeżeli wzdychaliśmy do reprezentacji Polski to właśnie do tej. Co dzisiaj robią ćwierćfinaliści Euro 2016, dla których Mołdawia byłaby ledwie przystawką, a nie realnym wyzwaniem? Kilka historii naprawdę zaskakuje. 📢 Projekt wyjątkowego mieszkania w bloku. Tak pomysłowo można urządzić dwa pokoje. Zobacz zdjęcia 50-metrowego apartamentu nad morzem Nieduże mieszkanie w bloku może być wyjątkowe i zachwycać już od progu. Udowodnili to projektanci, którzy stworzyli komfortową przestrzeń zaledwie na 50 metrach. Zobacz, jak modnie można urządzić dwa pokoje na wynajem. Zajrzyj do mieszkania w Gdyni z nutą orientu.

📢 11 najtańszych miast w Europie na weekend jesienią. Tam noclegi i wyżywienie nie kosztują dużo, a pogoda jest najlepsza Zastanawiacie się, gdzie w Europie jesienny urlop czy choćby weekendowa wycieczka kosztują najmniej? Brytyjscy eksperci stworzyli przydatny ranking, który wskazuje najtańsze miasta Europy na wypoczynek jesienią 2023. Pod uwagę wzięto m.in. koszty pobytu i wybór tanich hoteli i restauracji, a także – co ważne jesienią – warunki pogodowe. Przekonajcie się, które europejskie miasta są najtańsze na jesienny weekend. Tam nie wydacie majątku i nacieszycie się dobrą pogodą.

📢 Sky Bridge 721, czyli najdłuższy most wiszący na świecie. Wspaniała atrakcja tuż za polską granicą. Ile kosztują bilety? Sky Bridge 721 to wyjątkowy most w Czechach. Co go wyróżnia? Jest najdłuższym pieszym mostem wiszącym na świecie. Znajduje się w ośrodku Dolní Morava, znanego do tej pory m.in. z ogromnej wieży widokowej, nazywanej „ścieżką w chmurach”. Wiszący most w Czechach jest rozpięty pomiędzy dwoma sąsiadującymi szczytami i wisi na wysokości prawie 100 metrów! Zobaczcie, jak wygląda Sky Bridge 721. Czy warto się tam wybrać? Ile kosztują bilety? 📢 Idealne miejsca na jesień 2023. 5 mniej znanych atrakcji w Karkonoszach - ten region to nie tylko Śnieżka Planujesz jesienną wycieczkę w góry? Karkonosze to piękne pasmo górskie, które przyciąga turystów przez cały rok. Jednak jesienią ten region jest szczególnie atrakcyjny ze względu na feerię barw, które możemy zaobserwować na szlakach. Zobaczcie, co można robić w Karkonoszach poza Karpaczem i Szklarska Porębą.

📢 Ruch Kontroli Wyborów i Władzy chce konsultacji społecznych w sprawie instalacji sieci 5G w Ostrowi Mazowieckiej Stowarzyszenie Ruch Kontroli Wyborów i Władzy Oddział Ostrowski zwrócił się do burmistrza miasta o przeprowadzenie debaty publicznej dotyczącej montażu w Ostrowi instalacji nadawczych sieci wysokich częstotliwości 5G.

📢 Dziewięcioletnia Ola Załęska z Różana cierpi na mukowiscydozę. Zbiera na roczną terapię nowoczesnymi lekami Ola ma dziewięć lat. Cierpi na mukowiscydozę, zwłóknienie wielotorbielowate z innymi objawami oraz przewlekłe zapalenie zatok. Zbiera na roczną nierefundowaną terapię lekami przyczynowymi. Do pomocy ruszyli mieszkańcy powiatu makowskiego, w tym strażacy- ochotnicy. Każdy może pomóc. 📢 Gminne Dyktando w Wąsewie, 19.10.2023 pisała młodzież i dorośli 19 października 2023 przed południem w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wąsewie odbyło się Gminne Dyktando w kategorii szkolnej.

📢 Dawny nazistowski obóz pracy w lesie na Dolnym Śląsku. Tu zwożono same kobiety Arbeit Lager Birnbäumel był obozem przeznaczonym dla kobiet. W gęstym lesie między wsiami Sułów i Gruszeczka, w rejonie Doliny Baryczy na Dolnym Śląsku, wciąż można zobaczyć jego pozostałości. Fundamenty budynków, niektóre odkryte, niektóre porośnięte i zasłonięte betonowymi płytami, nadal kryją wiele historycznych tajemnic. Co znajdziemy nieopodal Gruszeczki? 📢 Tytoń i papierosy bez akcyzy u mieszkańca Makowa Mazowieckiego. Policja znalazła towar w aucie mężczyzny Policjanci z zespołu do spraw przestępczości gospodarczej z Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim zabezpieczyli 1400 sztuk papierosów i 7 kg tytoniu bez polskich znaków akcyzy. 📢 Ostrołęka. Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Jana Mieczysława Górzyńskiego. Absolwenci LP zapraszają na listopadową uroczystość Absolwenci Liceum Pedagogicznego w Ostrołęce zapraszają na uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej Jana Mieczysława Górzyńskiego – nauczyciela muzyki, twórcy i dyrygenta Zespołu Pieśni i Tańca w Liceum Pedagogicznym, popularyzatora kultury muzycznej regionu kurpiowskiego.

📢 Złote i Srebrne Gody w gminie Rzekuń. Pary świętowały 50-lecie oraz 25-lecie pożycia małżeńskiego Małżeństwa z gminy Rzekuń, które przeżyły ze sobą 50 i 25 lat, świętowały jubileusze złotych i srebrnych godów. Uroczystość odbyła się we wtorek 17 października.

📢 Od Miss Polonii po znaną restauratorkę. Ewa Wachowicz to kobieta wielu talentów. Zobacz jak się zmieniała Ewa Wachowicz to osobowość medialna, która znana jest Polkom i Polakom od niemal 30 lat. Zawsze uśmiechnięta prowadząca program „Ewa gotuje” jest powszechnie lubiana przez pasjonatów gotowania. Jakie były początki zawodowej kariery Ewy Wachowicz? Zobaczcie zdjęcia, gdy otrzymała tytuł Miss Polonia w 1992 roku. 📢 Dzień Edukacji Narodowej w gminie Ostrów Mazowiecka. Święto odbyło się 18.10.2023 w Starym Lubiejewie W gminie Ostrów Mazowiecka Dzień Edukacji Narodowej odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Lubiejewie. Wydarzenie to było połączone z uroczystym otwarciem szkoły po jej rozbudowie.

📢 Smaki dzieciństwa. TOP 10 dań z dzieciństwa naszych Czytelników [PRZEPISY] Smaki dzieciństwa. Zupa szczawiowa ukochanej babci, pachnące pampuchy mamy, pierwsza zupa pomidorowa przygotowana samodzielnie… Warto powrócić do smaków dzieciństwa. Do potraw prostych, tanich, smacznych... Kliknijcie w galerię i zobaczcie 10 przepisów naszych Czytelników.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Lubiejewie zakończona. Szkoła ma nowoczesną salę gimnastyczną Po ok. 13 miesiącach prac budowlanych dobiegła końca przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Starym Lubiejewie. Szkoła zyskała przede wszystkim salę gimnastyczną i 4 nowe sale dydaktyczne. Inwestycja kosztowała 8 mln 300 tys. zł. 📢 Najmodniejsze stroiki na grób na Wszystkich Świętych 2023. Piękne dekoracje na cmentarz na 1 listopada. Te wyjątkowe wiązanki na grób to hit Stroiki na cmentarz warto wybrać już teraz, bo lada chwila przypada jedno z najważniejszych świąt w roku, czyli dzień Wszystkich Świętych. 1 listopada dekorujemy nagrobki kompozycjami na cmentarz i zapalamy znicze, żeby uczyć pamięć bliskich i przyjaciół. Podpowiadamy, jakie wiązanki na Wszystkich Świętych wybrać. Zobacz w galerii, jak pięknie można udekorować rodzinne groby.

📢 "Doktor Józef Psarski- patriota, lekarz, pedagog"- konferencja naukowa w 70. rocznicę śmierci patrona ZSZ nr 1 w Ostrołęce W środę 18.10.2023 w Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 odbyła się konferencja naukowa dotycząca patrona szkoły- Józefa Psarskiego. 📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI 2023 - prześlij do konkursu zdjęcie swojego dziecka, może znaleźć się na okładce! Nagroda główna: 50 000 zł! Tradycyjnie, jak co roku, tworzymy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Spośród maluszków i starszaków nasi Czytelnicy wybiorą dzieci, które trafią na okładki świątecznego wydania gazety. Wszystkie przesłane do 17 listopada zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku, który zostanie wydany w czwartek, 23 listopada. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł!

📢 Tak mieszka Rafał Pacześ z Łodzi. Zobacz zdjęcia. Popularny komik uwielbia luksusowe auta 15.10.2023 Rafał Pacześ to 33-letni komik urodzony w Łodzi. Od 2016 roku zawodowo związany ze stand-upem. Jego filmy w serwisie YouTube mają już kilka milionów wyświetleń. 📢 Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w małkińskim „Staszicu”, 13.10.2023 14 października 1773 r. powstała Komisja Edukacji Narodowej. Od roku 1982 dzień 14 października pracujący w oświacie i na rzecz oświaty świętują Dzień Edukacji Narodowej. 13 października 2023 r. – w 250. rocznicę utworzenia KEN – w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Ważnym ich punktem było uroczyste otwarcie kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych.

📢 Wypadek na Dubois w Ostrowi Mazowieckiej. 13.10.2023 samochód ciężarowy potrącił nastolatkę Do zdarzenia doszło w piątek 13 października 2023 po godz. 15.00. Ruch na ul. Rubinkowskiego i Dubois jest utrudniony.

📢 Sekret sukcesu ORLEN Paczki w Ostrołęce? Atrakcyjnie cenowo, wygodnie i szybko! ORLEN Paczka to wygoda korzystania z 10 000 automatów paczkowych i punktów odbioru!

📢 Gala w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, 15.09.2023 Gmina Czarnia jest najmniejszą w Polsce jednostką samorządu terytorialnego, w której funkcjonuje Centrum Usług Społecznych. Powstało ono ponad 2 lata temu z przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W piątek 15 września 2023 odbyła się uroczysta gala podsumowująca realizację całego projektu. 📢 Dożynki gminno-parafialne w Małkini Górnej. Zobaczcie zdjęcia i wideo. Impreza odbyła się w niedzielę 27 sierpnia 2023 Dożynki to święto rolników, ale też sołectw i Kół Gospodyń Wiejskich. Podczas dożynek w Małkini Górnej dziękowano rolnikom za ich ciężką pracę i dar chleba. 27 sierpnia 2023 r. na stadionie w Małkini Górnej odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne organizowane wspólnie przez wójta gminy Małkinia Górna Bożenę Kordek i proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej ks. kanonika Piotra Legackiego.

📢 Regionalny Przegląd Akordeonowy w Andrzejewie. 16 muzyków wystąpiło na deskach stodoły przy plebanii w Andrzejewie. 9.07.2023 W V Regionalnym Przeglądzie Akordeonowym w Andrzejewie wzięło udział 16 muzyków z województwa mazowieckiego i podlaskiego.

📢 Turbina w Makowie Mazowieckim. Powstaje tu mała elektrownia wodna - trwają jeszcze prace. 22.06.2023 Kładka na turbinie w Makowie Mazowieckim została zamknięta już pod koniec 2020 roku. Obecnie prace nad małą elektrownią wodną dobiegają końca, ale na ostateczny finał z zagospodarowaniem terenu wokół niej trzeba jeszcze poczekać. Zobaczcie jak zmieniło się to miejsce. 📢 Osobowość Roku 2022. Gala rozdania nagród w Warszawie odbyła się 25.04.2023. Poznajcie laureatów z województwa mazowieckiego. 25 kwietnia 2023 w sali balowej Warszawskiego Domu Technika odbyła się gala plebiscytu Osobowość Roku 2022 województwa mazowieckiego. Wręczono statuetki i dyplomy osobom, które nasi Czytelnicy i Internauci obdarzyli zaufaniem i oddali na nie głosy w plebiscycie. Laureatów wybrano w pięciu kategoriach: Kultura, Nauka, Biznes, Działalność społeczna i charytatywna oraz Polityka, samorządność i społeczność lokalna.

📢 Przysięga wojskowa terytorialsów w Ostrowi Mazowieckiej. W szeregi 5. MBOT wstąpiło 39 żołnierzy 1.04.2023. Zdjęcia W sobotę 1 kwietnia 2023 na boisku Omega w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy 5 MBOT. Ślubowanie na sztandar 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza, ps.”Rój” złożyło 39 żołnierzy szkolenia podstawowego. 📢 Dzielnicowi Ostrołęka i powiat ostrołęcki. Poznaj swojego dzielnicowego i sprawdź, jak się z nim skontaktować. Zdjęcia Przedstawiamy sylwetki dzielnicowych z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, a także ich numery telefonów i adresy e-mailowe. Warto znać swojego dzielnicowego. Policja informuje też, że podane adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sytuacji potrzeby natychmiastowej interwencji należy dzwonić pod nr 997 lub 112. Warto także korzystać z aplikacji "Moja Komenda", która w dużym stopniu ułatwia kontakt z policjantem dzielnicowym.

📢 Sypniewo. Cmentarz parafialny w Sypniewie. Zdjęcia nekropolii Nekropolię w Sypniewie odwiedziliśmy 28 kwietnia 2022 roku.

📢 Sypniewo. Dożynki powiatu makowskiego. Święto Plonów odbyło się 4.08.2019 [ZDJĘCIA] Sypniewo. Dożynki powiatu makowskiego rozpoczęły się uroczystym przemarszem korowodu z dekoracyjnymi wieńcami. Gospodarzem tegorocznych dożynek była gmina Sypniewo. Uroczystość odbyła się 4 sierpnia. 📢 Święto Policji w Makowie Mazowieckim 2019. Odznaczenia i nominacje [ZDJĘCIA] Święto Policji makowscy funkcjonariusze obchodzili w piątek 26 lipca 2019 roku. Na placu przed budynkiem policji odbył się uroczysty apel. Poprzedzony był uroczystą mszą świętą. 📢 Tragiczny wypadek w Kordowie w gminie Olszewo-Borki. Na DK 61 wg relacji świadka zginęli pasażerowie samochodu osobowego Ta kobieta krzyczała: Ratujcie dzieci! Ale, panie, co tam było ratować... - mówi naoczny świadek wypadku, do którego doszło w środę 27 marca w Kordowie w gminie Olszewo-Borki. Na DK 61 zderzył się samochód osobowy i ciężarówka. Zginęło w nim dwoje dzieci. Droga jest zablokowana, policja wyznaczyła objazd.

📢 Dożynki w Świętej Rozalii [ZDJĘCIA] W uroczysku Święta Rozalia powiat makowski świętował dożynki.