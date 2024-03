Prasówka 21.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu: woj. mazowieckie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 21.03.2024”?

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Najpiękniejsze dekoracje wielkanocne. TOP wieńce na drzwi, koszyczki, kompozycje kwiatowe i figurki [21.03.2024] Wielkanocne dekoracje wprowadzają świąteczną atmosferę do domu. Wieńce na drzwi, dekoracje na okna, stoły i komody - to tylko część propozycji na wielkanocne dekoracje. W kwiaciarniach mamy też figurki, świece, ozdobione koszyki. Zobacz w galerii jak udekorować dom na Wielkanoc.

Prasówka 21.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ostrołęka. Forum Edukacyjne 2024 oraz Młodzieżowe Targi Edukacji i Pracy W środę 20.03.2024 w hali im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce odbyło się Forum Edukacyjne oraz Młodzieżowe Targi Edukacji i Pracy.

📢 Tak mieszka Szymon Hołownia. Tu żyje na co dzień marszałek Sejmu. Zajrzyj do ogromnego domu Szymona Hołowni – galeria zdjęć Szymon Hołownia mieszka nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w niewielkiej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do prywatnego domu Szymona Hołowni.

📢 Żołnierze z 5. MBOT zmierzyli się w Lublińcu z ekstremalnym biegiem "Setka Komandosa" Blisko 700 mundurowych z całej Polski wystartowało w morderczym biegu VIII edycji „Setki Komandosa”, który odbył się w Lublińcu. To trzeci z pięciu biegów będących częścią Wielkiego Szlema Komandosa. Wśród nich był terytorials z Komorowa. 📢 Od marca 700 zł więcej do emerytury. Część wypłat już na kontach seniorów. Sprawdź, czy skorzystasz oraz czy musisz składać wniosek Wraz z setnymi urodzinami seniorzy otrzymują dodatkowe pieniądze za wiek, czyli tzw. świadczenie honorowe. Raz przyznane świadczenie nie ulega zmianie i jest wypłacane do końca życia w tej samej wysokości równej kwocie bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin. – Od 1 marca 2024 r. do 29 lutego 2025 r. świadczenie przyznaje się w wysokości 6246,13 zł brutto – informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

📢 Protest rolników na Via Baltice. Rolnicy zablokowali węzeł Podborze. Protest zakończy się 21.03.2024 W środę rano rolnicy rozpoczęli blokadę dróg w całej Polsce. W pow. ostrowskim utrudnienia występują na węźle Podborze: drodze S8 i S61 na rondzie, węzłach ze zjazdami i wyjazdami w obu kierunkach.

📢 Nielegalne automaty do gier zabezpieczone w salonach na terenie Ostrołęki i Przasnysza We wtorek, 19 marca policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją ostrołęckiej komendy ustalili, że na terenie Ostrołęki działa punkt automatów do nielegalnych gier hazardowych. Tego samego dnia skontrolowano automaty. 📢 Wielkanocny konkurs kulinarny w Krasnosielcu zorganizowany w Gminnym Ośrodku Kultury We wtorek 19.03.2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu został rozstrzygnięty konkurs kulinarny związany z Wielkanocą. Do konkursu zgłoszono 32 potrawy w trzech kategoriach: przystawki, słodkości i mięsa.

📢 Mieszkanie Maffashion zachwyca fanów. Tu przeniosła się z luksusowej willi uczestniczka „Tańca z gwiazdami”. Tak mieszka Julia Kuczyńska Maffashion to topowa blogerka modowa, która świetnie sobie radzi w „Tańcu z gwiazdami”. Influencerka może się pochwalić wysokimi notami od jury w każdym z niedzielnych odcinków. Sprawdzamy, jak mieszka Julia Kuczyńska – gwiazda tanecznego show Polsatu, która walczy o kryształową kulę. Tak się urządziła Maffashion z synkiem w ogromnym apartamencie po rozstaniu z Sebastianem Fabijańskim. Zaglądamy do nowego domu Julii Kuczyńskiej. 📢 Tak mieszka Aleksander Mackiewicz. Zobacz dom przystojnego gliniarza z „Tańca z gwiazdami”. Tak żyje na co dzień gwiazda tanecznego show Aleksander Mackiewicz mieszka w przytulnym domu pełnym designerskich przedmiotów. Przystojny uczestnik tanecznego show Polsatu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” żyje na co dzień z partnerką i dziećmi w nowoczesnych wnętrzach. Zobacz, jak mieszka aktor z „Gliniarzy”, który występuje obok Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej, Filipa Chajzera, Macieja Musiała, Roksany Węgiel czy Maffashion. Tak się urządziła nowa gwiazda Muzycznego show Polsatu.

📢 Robert Lewandowski, Julia Żugaj i Żugajki w uniwersum polskiej piłki. Memy przed meczem Polska - Estonia Kto by się spodziewał, że akurat duet Julia Żugaj - Robert Lewandowski zdominuje dyskusję wokół reprezentacji Polski przed jej meczami w barażach decydujących o awansie na Euro 2024. Internauci szukają od poniedziałku informacji o influencerce, a kapitan naszej drużyny musi mierzyć się z pytaniem czy został już Żugajką. Obowiązkowej szydery wewnątrz drużyny też nie brakuje. Ponoć ten wątek zbudował dobrą atmosferę w szatni. Czyli było warto! Zobaczcie najlepsze memy. 📢 X Otwarty Turniej o Puchar Wójta Gminy Andrzejewo „Królewskie Szachy” w Starej Ruskołęce Szachy to jedyna dyscyplina, w której dzieci i młodzież mogą zmierzyć się z seniorami – różnica wieku między najstarszym i najmłodszym uczestnikiem X Otwartego Turnieju „Królewskie Szachy” w Starej Ruskołęce to 64 lata!

📢 Protest rolników 20.03.2024. Sprawdź trasy objazdów w powiecie ostrołęckim Policjanci niemal ze wszystkich komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce w środę 20.03.2024 od wczesnych godzin rannych zabezpieczają zgłoszone protesty rolników. Przeczytajcie, gdzie odbędą się protesty oraz jak je ominąć. 📢 Najmodniejsze paznokcie na wiosnę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie wiosenne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

📢 Integracyjne warsztaty wielkanocne w Makowie Mazowieckim. Było gwarno i wesoło We wtorek 19.03.2024 uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Makowie Mazowieckim wybrali się do Domu Pomocy Społecznej na wspólne integracyjne warsztaty wiosenno-wielkanocne.

📢 7 najlepszych miejsc w Europie na urlop wiosną. Najtańsze all inclusive i noclegi, najpiękniejsze ogrody, zachwycające zabytki Gdzie w Europie najlepiej zaplanować wiosenny urlop, by wypocząć wśród pachnących kwiatów, nacieszyć się atrakcjami i pozwiedzać, ale bez wydawania majątku na loty i noclegi? Wyszukaliśmy dla was 7 najlepszych miejsc w całej Europie na niezapomniane wiosenne wakacje i wielkanocne wycieczki. Noclegi, a nawet całe wakacje all inclusive są tam tanie! Zapraszamy do galerii, w której znajdziecie aktualny ranking cen. 📢 Kurpiowskie szkolne warsztaty tworzenia kwiatów w Zalasiu Marzec to w Szkole Podstawowej w Zalasiu bardzo intensywny czas przygotowań do mającego się już wkrótce odbyć w gminie Łyse ważnego wydarzenia- Niedzieli Palmowej. W Szkole Podstawowej w Zalasiu odbyły się, tradycyjnie jak co roku, warsztaty tworzenia kurpiowskich kwiatów do palm wielkanocnych.

📢 Tak zmieniała się Julia Wieniawa - młoda i utalentowana aktorka oraz piosenkarka. Zobacz jej metamorfozę Julia Wieniawa na brak zainteresowania fanów nie może narzekać. Ci poznali ją w serialu Rodzinka.pl jako pełną wdzięku Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. Młoda celebrytka debiutowała jednak nie przed kamerą... a w teatrze. Jak przez 10 lat kariery zmieniała się aktorka i piosenkarka? Zobacz te zdjęcia! 📢 Promocja AMW. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania. Wojskowa jakość i wytrzymałość w rozsądnej cenie Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje ubrania. AMW znana jest z szerokiej gamy wojskowych produktów wystawionych na sprzedaż, ale mało kto zdaje sobie sprawę, że wśród nich znajduje się również odzież. To prawda, wojsko sprzedaje ubrania, w tym koszule, kurtki, buty, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów.

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 20.03.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii. 📢 Botki damskie na wiosnę to jeden z najlepszych wyborów. Zobacz popularne ostatnio modele. Jeden bywa uznany za... kiczowaty Botki damskie na wiosnę to opcja wygodna, modna i pasująca niemal do wszystkiego, jednak nie można dobierać ich do stylizacji zupełnie bezmyślnie. Zobacz, jakie modele są ostatnio w trendach, z czym je łączyć i które pasują do sukienek. Wśród nich znajduje się propozycja przez niektórych uważana za nieco kontrowersyjną. Odważysz się na nią?

📢 Podsumowanie roku 2023. Policja w Ostrowi Mazowieckiej zorganizowała naradę roczną w Jatkach 18.03.2024 W poniedziałek, 18 marca przed południem w Jatkach odbyła się narada podsumowująca efekty pracy ostrowskich policjantów w 2023 roku. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnego samorządu, instytucji i służb, które na co dzień współpracują z policją oraz kadra kierownicza, policjantki i policjanci, a także pracownicy ostrowskiej komendy. 📢 Oto najśmieszniejsze memy o szkole! Powrót do czasów szkolnych dzięki śmiesznym obrazkom MEMY 19.03.2024 Każdy kiedyś chodził do szkoły i raczej mało osób wspomina ją dobrze. Od zawsze było to miejsce znienawidzone przez dzieci i młodzież. Dziś mamy okazję by pośmiać się z przeróżnych sytuacji, które działy i nadal dzieją się w szkołach! 📢 Budowa Przedszkola Samorządowego w Różanie w toku. Zobaczcie zdjęcia z budowy Nowoczesne, praktycznie autonomiczne energetycznie, w pełni wyposażone przedszkole przygotowane będzie do przyjęcia 175 wychowanków. Trwa jego budowa.

📢 Pociągi już kursują na trasie Białystok - Ostrołęka. 15.03.2024 pierwszy pociąg z Białegostoku przyjechał do Ostrołęki W piątek, 15 marca, po 24 latach przerwy, do Ostrołęki przyjechał pierwszy pociąg z Białegostoku. W promocyjnym przejeździe wziął udział prezydent Ostrołęcki Łukasz Kulik i wiceprezydent Marta Głosek. 📢 175 lat szpitalnictwa w Ostrołęce. Drugi dzień wielkiego jubileuszu W piątek 15.03.2024 odbyła się druga część obchodów jubileuszowych szpitalnictwa w Ostrołęce. Tym razem uroczystość odbyła się w Muzeum Kultury Kurpiowskiej. 📢 Dzień Patrona w ZS CKR w Starym Lubiejewie. Rozstrzygnięto także IV edycję konkursu o Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie Co roku, 15 marca Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie obchodzi Dzień Patrona - patronem szkoły jest Szkoła Podchorążych Piechoty w Komorowie. Święto szkoły jest także okazją do podsumowania Internetowego Konkursu Wiedzy o Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie pod Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do wręczenia nagród zwycięzcom.

📢 13 najpiękniejszych tras pieszych w Europie. Turystyczne perełki dla żądnych spektakularnych widoków Sezon wiosennych urlopów tuż-tuż. Nie każdy marzy o spędzeniu czasu wolnego na plaży – wielu z nas pragnie odkrywać zapierające dech w piersiach zakątki, a przy tym zachować zdrowe nawyki, przygotowując sylwetkę na lato. Świetnym rozwiązaniem na aktywny wypoczynek wiosną będzie przejście najpiękniejszymi trasami pieszymi w Europie. Zobaczcie, które z nich oferują najbardziej niezapomniane widoki. 📢 Szpital w Ostrołęce świętuje 175 lat szpitalnictwa. To czas na uhonorowanie zasłużonych, wspomnienia oraz życzenia na kolejne lata Uroczystości związane z obchodami 175-lecia szpitalnictwa w Ostrołęce rozpoczęły się w czwartek 14.03.2024. Tego dnia uhonorowano zasłużone osoby oraz wysłuchano wspomnień wieloletnich pracowników placówki. Były też występy artystyczne, wykład popularnonaukowy oraz czas na gratulacje i życzenia.

📢 Gminny Dzień Kobiet w Płoniawach-Bramurze. 8.03.2024 w GOK-u świętowało ok. 60 pań Cieszę się, że mogę dziś zobaczyć tak wiele znajomych twarzy. Mam nadzieję, że ten wyjątkowy, piękny wieczór upłynie w radosnej atmosferze i będzie obfitował w miłe niespodzianki i niezapomniane wrażenia - tak przywitała gości Klaudia Olkowska - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Płoniawach-Bramurze, bo tam właśnie odbył się Gminny Dzień Kobiet. A upominków i niespodzianek, jak się wkrótce okazało, było sporo. O pierwszym wspomniała dyrektor GOK - pamiątkowy upominek (zestaw mydełek) leżał przy każdej wizytówce. 📢 Dzień Kobiet w Krasnosielcu. Biesiada dla pań. Były życzenia, upominki i występ kabaretu Tradycyjnie w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu odbyło się spotkanie dla pań z okazji Dnia Kobiet. Jak co roku panie mogły liczyć na życzenia, drobne upominki, odbył się także występ kabaretu.

📢 Protest rolników 2024 w Ostrołęce. Rolnicy przemierzali trasę od ronda majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” do alei Wojska Polskiego W piątek 9.02.2024 o godzinie 10:00 rozpoczął się ogólnopolski protest rolników. Dołączyli do niego rolnicy z powiatu ostrołęckiego, którzy poruszali się ciągnikami po drogach wylotowych miasta. Przemierzali trasę od ronda majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” do alei Wojska Polskiego (do ronda 5 Pułku Ułanów Zasławskich). 📢 60-lecie szpitala w Ostrowi Mazowieckiej. Dużo gości, pochwał i podziękowań. Były też nagrody. Uroczystość odbyła się 8.02.2024 Uroczysty jubileusz odbył się w czwartek, 8 lutego w Dworku Nad Stawem na Podborzu.

📢 Janusz Iwanowski, komendant powiatowy PSP w Ostrowi Mazowieckiej, żegna się ze służbą. Uroczystość odbyła się 29.01.2024 Starszy brygadier Janusz Iwanowski objął stanowisko komendanta powiatowego PSP w Ostrowi Mazowieckiej w 2014 roku. W poniedziałek, 29 stycznia, uroczyście pożegnał się ze służbą. Jego następcą został starszy brygadier Leszek Falbowski, który przez 10 lat był zastępcą odchodzącego na emeryturę komendanta.

📢 Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w małkińskim „Staszicu”, 13.10.2023 14 października 1773 r. powstała Komisja Edukacji Narodowej. Od roku 1982 dzień 14 października pracujący w oświacie i na rzecz oświaty świętują Dzień Edukacji Narodowej. 13 października 2023 r. – w 250. rocznicę utworzenia KEN – w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Ważnym ich punktem było uroczyste otwarcie kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych.

📢 Miejskie obchody DEN w Ostrowi Mazowieckiej. 13.10.2023 nauczyciele otrzymali kwiaty, nagrody i podziękowania za pracę Z okazji Dnia Edukacji Narodowej burmistrz miasta zaprosił nauczycieli na miejskie obchody tego święta. Spotkanie odbyło się w Starej Elektrowni. 📢 Dożynki gminno-parafialne w Wąsewie. 15.08.2023. Zdjęcia, wideo Mieszkańcy gminy Wąsewo dziękowali za plony podczas uroczystej mszy świętej. Następnie korowód dożynkowy przeszedł na stadion, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

📢 Ogród Józefa Szydlika w Ostrołęce - zaskakujący labirynt zieleni i przeróżnych przedmiotów. Zobaczcie zdjęcia Zapraszamy was na spacer po 9-arowym ogrodzie ostrołęczanina Józefa Szydlika. My spędziliśmy tam prawie dwie godziny. Zastanawiacie się, co takiego niezwykłego może być w nienajwiększym przecież ogrodzie? Przekonajcie się.

📢 Objawienia w Wykrocie. Matka Boska objawiła się Stefanowi Gwieździe. Do sanktuarium w Wykrocie wciąż pielgrzymują wierni. Zdjęcia Matka Boska miała objawiać się tu Stefanowi Gwieździe z Wykrotu w latach 1990-2002.

📢 Ostrów Mazowiecka. Jubileusz Ostrowskiego Stowarzyszenia „Ludzie z Pasją”, 2.12.2019. Gościem spotkania był Grzegorz Górny. Zobacz zdjęcia Ostrów Mazowiecka. Rozpoczęło się w 2009 roku. Ostrowskie Stowarzyszenie „Ludzie z Pasją” ma już 10 lat. 📢 Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu MARZEC 2019 Zobaczcie ceny i zdjęcia. Ceny Agencji Mienia Wojskowego zaczynają się od 150 zł PRZETARG AMW Agencje Mienia Wojskowego ponownie organizują przetargi na sprzęt z demobilu wykorzystywany przez wojsko. Przetargi w marcu 2019 roku obejmują m.in. wojskowe ubrania, samochody osobowe i ciężarowe, a także inne pojazdy (nawet samochód strażacki i autobus). W ofercie jest też oczywiście kuchnia polowa... Sprawdźcie, co można kupić kupić okazyjnie podczas przetargów AMW. Przetargi Agencji Mienia Wojskowego odbywają się w Poznaniu, w Zielonej Górze i w Szczecinie. Zobaczcie, co oferuje wojsko!

