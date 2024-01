Prasówka 21.01.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ślisko na drogach! Na DK 53 między Dylewem a Łodziskami samochód wypadł z drogi 20.01.2024”?

Prasówka 21.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ślisko na drogach! Na DK 53 między Dylewem a Łodziskami samochód wypadł z drogi 20.01.2024 Do zdarzenia doszło w sobotę, 20 stycznia. Na szczęście kobiecie kierującej autem nic się nie stało.

Prasówka 21.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Finał WOŚP w Ostrołęce i pow. ostrołęckim. Koncert, licytacje i zimowy bieg z przeszkodami. 32. Finał odbędzie się 28.01.2024 Ostrołęcki 32. finał WOŚP odbędzie się w hali im. A. Gołasia. Z Orkiestrą zagra także Myszyniec, Goworowo i Kadzidło. Przeczytajcie, co się będzie działo.

📢 Maciej Lustyk i Krzysztof Kobyliński pożegnali się ze służbą w KP PSP w Makowie Mazowieckim. Pożegnanie odbyło się 19.01.2024 19 stycznia w Komendzie Powiatowej PSP w Makowie Mazowieckim odbyło się pożegnanie ze służbą odchodzących na zaopatrzenie emerytalne strażaków: Macieja Lustyka i Krzysztofa Kobylińskiego. 📢 Fryzury modne w PRL-u. Zobacz, jak dbaliśmy o włosy za komuny. Dawni fryzjerzy to dopiero mieli fantazję! Archiwalne zdjęcia PRL kojarzy nam się z szarzyzną i brakiem dostępu do kolorowych ubrań z Zachodu. Czy naprawdę byliśmy tak ponurzy za komuny? Wbrew pozorom naszej wyobraźni nic nie jest w stanie pokonać. Nawet w PRL-u nasi fryzjerzy stawali na wysokości zadania. Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach komuny. Jak wyglądały salony fryzjerskie w PRL-u? Nieco nostalgii nam nie zaszkodzi!

📢 Stan Bugu z 16 stycznia 2024. Poziom wody osiągnął 434 cm Zdjęcia wykonano 16 stycznia. Tego dnia poziom wody na rzece Bug osiągnął stan alarmowy – 430 cm (w najgorszym momencie wynosił 434 cm) i ogłoszono alarm przeciwpowodziowy. 📢 Małkinia. Poziom wody w Bugu 19.01.2024 jest wyższy i wynosi 414 cm. Sytuacja jest stale monitorowana W piątek, 19 stycznia pogoda była ładna i słoneczna i chociaż termometry w Małkini pokazywały minus 2 stopnie (a to ważne, ponieważ mróz zamraża i - w efekcie - zatrzymuje wodę), poziom wody w Bugu wzrósł o 8 centymetrów w stosunku do poprzedniego dnia. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 19.01.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Wygraj paliwo na cały rok w "NASZEJ LOTERII". Wyślij SMS i zagraj o kartę podarunkową Orlen o wartości 7200 zł! Czy choć raz, zajeżdżając na stację benzynową, pomyślałeś jakby było pięknie, gdyby nie trzeba było płacić za paliwo? No to… być może biorąc udział w kolejnej rundzie „Naszej Loterii” Twoje marzenie się spełni! Szczegóły poniżej 📢 OSP Nagoszewo i Nagoszewka z nowym sprzętem i umundurowaniem. Zakupy sfinansował Samorząd Województwa Mazowieckiego W piątek, 19 stycznia członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc odwiedziła druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nagoszewie oraz druhów z OSP w Nagoszewce, aby przekazać im sprzęt i umundurowanie ufundowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

📢 Wezwała policję, bo mąż wywołał awanturę. Po przyjeździe służb stwierdziła, że wszystko jest w porządku Mieszkanka gm. Ostrów Mazowiecka zgłosiła awanturę wywołaną przez nietrzeźwego męża, jednak po przyjeździe policjantów stwierdziła, że wszystko jest w porządku. Teraz sama poniesie konsekwencje.

📢 Budżet miasta Ostrów Mazowiecka na 2024 rok. Jakie inwestycje zostaną zrealizowane? Planowane dochody miasta na rok 2024 wyniosą 134 381 953,65 zł (dochody bieżące – ponad 108 mln, a majątkowe – ponad 26 mln). Wydatki to 157 411 854,68 zł, z czego wydatki bieżące to prawie 108 mln, a majątkowe – prawie 50 mln złotych. 📢 Paweł Niewiadomski kandydatem na prezydenta Ostrołęki. Start w wyborach oficjalnie ogłosił 18.01.2024 Paweł Niewiadomski jest adwokatem, radnym Rady Miasta Ostrołęki (od 2018 roku). Będzie się ubiegał o urząd prezydenta miasta z poparciem "Naszej Ostrołęki". Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024. 📢 Najpiękniejsze miejsca w Polsce. Poznaj 16 turystycznych skarbów UNESCO, które musisz odwiedzić choć raz w życiu. Zachwycają cały świat! Niby wiadomo, że Polska jest piękna, ale które miejsca są najpiękniejsze, najbardziej niezwykłe i wyjątkowe w skali całego świata? Eksperci ONZ nie mają wątpliwości i wyznaczyli na terenie naszego kraju 16 obszarów, stanowiących prawdziwe skarby ludzkości. Które miejsca, zabytki i pomniki przyrody znajdują się na polskiej liście UNESCO? Zapraszamy do galerii najpiękniejszych i unikatowych miejsc w Polsce, które każdy turysta powinien odwiedzić przynajmniej raz w życiu.

📢 Schronisko dla zwierząt w Kruszewie otrzymało pomoc z całej Polski. Po wsparciu zbiórki, ludzie obdarowują psy karmą To niesamowite, jak w kilka dni, a nawet kilka godzin można całkowicie odmienić czyjąś przyszłość. To, co dzieje się w tej chwili w schronisku Canis w Kruszewie, jest zasługą wielu ludzi zdeterminowanych, aby nieść pomoc zwierzętom: zaczynając od właścicielki schroniska, pracowników i wolontariuszy, poprzez Łukasza Litewkę, a na dobrych - często anonimowych - ludziach kończąc. Do schroniska Canis w Kruszewie w ostatnich dniach płynie wsparcie z całej Polski.

📢 Bug w Małkini pod kontrolą. 17.01.2024 po raz pierwszy od kilku dni poziom wody się obniżył. Wiele zależy od pogody W środę, po raz pierwszy od kilku dni, poziom wody w Bugu się obniżył. Co przyniosą najbliższe godziny? Wszystko zależy od pogody: jeśli utrzyma się mróz, sytuacja będzie stabilna. Ale jeśli nastąpi ocieplenie, lód zacznie się rozpuszczać, a poziom wody wzrośnie.

📢 Plany inwestycyjne samorządu Mazowsza w regionie w 2024 roku. Konferencja z udziałem wicemarszałkiń województwa. Ostrołęka, 17.01.2024 Na inwestycje w subregionie ostrołęckim przeznaczono prawie 146 mln zł. A w planach m.in. budowa i doposażenie oddziału kardiologii interwencyjnej w ostrołęckim szpitalu, zakup dwóch ambulansów dla Meditransu, przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrów Mazowiecka - Orło czy rozbudowa drogi na 544 Przasnysz - Ostrołęka. O tych i innych planach inwestycyjnych na konferencji w Ostrołęce mówili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i ostrołęckiego szpitala. 📢 Najwyższy szczyt Europy to nie Mont Blanc. Która góra jest rekordowo wysoka? Ranking 10 najwyższych szczytów w Europie Ustalenie, który szczyt w Europie jest najwyższy, wcale nie jest taką łatwą sprawą. Wiele z was może sądzić, że to Mont Blanc na granicy Francji i Włoch, bo tak uczono nas w szkole. Ale fakty są inne. W zależności od tego, co uznamy za granicę Europy, lista 10 najwyższych szczytów kontynentu może być inna. Sprawdźcie, które europejskie góry są rzeczywiście najwyższe i gdzie wznosi się ich królowa – wcale nie w Alpach.

📢 Przestrzeń kobiet - pierwsze w tym cyklu spotkanie odbyło się 13.01.2024 w Hotelu Korona w Krukach Moc kobiet, wiara w ich siłę ducha i życiową energię były motywem wiodącym podczas pierwszego spotkania w cyklu „Przestrzeń kobiet”, zorganizowanego z inicjatywy Żanety Cwaliny-Śliwowskiej, posłanki z Ostrołęki - pierwszej ostrołęckiej parlamentarzystki.

Na spotkanie przy kawie w Hotelu Korona w sobotni wieczór, 13 stycznia 2024, mimo paskudnej pogody, dotarło kilkadziesiąt pań zaproszonych przez organizatorów. Były to kobiety prowadzące własne firmy, liderki organizacji pozarządowych, kobiety próbujące rozwinąć biznes. Kobiety aktywne.

📢 Spotkanie opłatkowe strażaków OSP z gminy Ostrów Mazowiecka odbyło się 12.01.2024 12 stycznia 2024 r. w Kalinowie odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonujących na terenie gminy. 📢 Wysoki stan wody w Bugu. Woda zalała kilka dróg i posesji w gminie Małkinia Górna. 16.01.2024 ogłoszono stan alarmu przeciwpowodziowego Wysoki stan wody w rzece Bug spowodował miejscowe zalanie kilku dróg gminnych i podtopienia budynków w gminie Małkinia Górna. 16 stycznia 2024 ogłoszony został stan alarmu przeciwpowodziowego.

📢 Boży Obiad w Łysych. To wydarzenie odbyło się 13 i 14 stycznia 2024 Boże Obiady to zanikła już tradycja związana z pogrzebami. Na Kurpiach odbywały się jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Podczas nich mieszkańcy wsi zbierali się w domu zmarłego. Śpiewali pieśni pogrzebowe i modlili się za jego duszę. Taki Boży Obiad trwał niejednokrotnie całą dobę. Dlatego też robiono przerwy, podczas których serwowano posiłki i napoje. Tradycję Bożych Obiadów na Kurpiach starają się wskrzesić miłośnicy kultury regionalnej. 📢 Studniówka Rubinka w Maciejowej Chacie. 13.01.2024 maturzyści Zespołu Szkół nr 1 bawili się na balu w Starym Lubiejewie Bal studniówkowy uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej odbył się w Starym Lubiejewie w Maciejowej Chacie, a rozpoczął się od występu uczennicy Leny Pieńkos, która zaśpiewała utwór Maryli Rodowicz "Niech żyje bal".

📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. 📢 Spotkanie Kolędnicze „Święty Wieczór” w Bogutach-Piankach, 6.01.2024 Spotkania Kolędnicze „Święty Wieczór” w Bogutach-Piankach mają formułę przeglądu kolęd, pastorałek i małych form teatralnych prezentujących widowiska obrzędowe związane z okresem od wigilii Bożego Narodzenia do święta Trzech Króli. 6 stycznia 2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach po raz 37. odbyło się Spotkanie Kolędnicze „Święty Wieczór”.

📢 Ostrołęka. Sylwester w sali bankietowej Alicja. Tak powitano Nowy Rok Część ostrołęczan witała Nowy Rok w sali bankietowej Alicja. Przy muzyce zespołu Arion goście bawili się do białego rana. Zobaczcie naszą galerię zdjęć z imprezy. 📢 Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych oficjalnie otwarte. Wstęgę przecięto 28.12.2023 W starej remizie strażackiej w Zarębach Kościelnych powstało nowoczesne Centrum Aktywności Kulturalnej. To miejsce, w którym będą mogli spędzać czas wszyscy: dzieci, młodzież i dorośli. Oficjalne otwarcie obiektu odbyło się 28 grudnia, a rozpoczęło od symbolicznego przecięcia wstęgi, modlitwy i poświecenia obiektu przez proboszcza, ks. Andrzeja Dmochowskiego. Szefową CAK została Elwira Krupa. 📢 MISTRZOWIE HANDLU 2024 Wybierz z nami Mistrzów Handlu. Głosowanie rozpoczęte! Znasz sympatycznego sprzedawcę, który z uśmiechem doradza kupującym? Albo florystę, który tworzy piękne bukiety i miło obsługuje klientów kwiaciarni? Masz swój ulubiony sklep albo kwiaciarnię, którą możesz polecić innym? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Handlu. Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208.

📢 Budowa przedszkola i żłobka w Kadzidle już zakończona. Został odbiór techniczny. Kiedy zostaną przyjęte dzieci? Inwestycja warta 18 mln zł dobiegła końca. Tak prezentuje się przedszkole i żłobek w Kadzidle. Zostanie tu przyjętych 260 dzieci. Pozostał odbiór techniczny obiektu. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Pomoc dla schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kruszewie. Akcja Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki, a także grupy "Podajemy Łapę" Prawie 800 kg karmy, kilkadziesiąt koców i kilka smyczy - to efekt zbiórki przeprowadzonej w grudniu przez Młodzieżową Radę Miasta w Ostrołęce na rzecz Schroniska dla bezdomnych zwierząt "Canis" w Kruszewie k. Goworowa. Wkrótce rusza kolejna akcja, przygotowana przez grupę "Podajemy Łapę".

