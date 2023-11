Prasówka 20.11.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bierzesz paracetamol na ból głowy? Ostrożnie, bo ten popularny lek może być dla ciebie groźny”?

Prasówka 20.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Bierzesz paracetamol na ból głowy? Ostrożnie, bo ten popularny lek może być dla ciebie groźny To popularny lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, jednakże często istnieją obawy co do jego toksyczności i potencjalnych zagrożeń. Warto bliżej przyjrzeć się temu tematowi, aby zrozumieć, kiedy i jak go stosować bezpiecznie. O jaki lek chodzi?

Prasówka 20.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Żaba w sałacie, pająki w bananach. Oto, co klienci znajdują w produktach spożywczych 19.11.2023 Zwykłe zakupy w dyskoncie spożywczym mogą bardzo zaskoczyć. Niejednokrotnie przekonali się o tym klienci, którzy w swoich zakupach odnajdywali żywe pająki, żaby, świerszcze. Niedawno przekonała się o tym klientka sklepu sieci Lidl. Kobieta kupiła mix sałat. W zamkniętym opakowaniu oprócz warzyw znajdowała się żywa... żaba!

📢 Poszukiwania 41-letniej mieszkanki Gleby w gm. Kadzidło zakończone 19.11.2023 Ostrołęccy policjanci 17.11.2023 otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 41-letniej mieszkanki m. Gleba. W akcję poszukiwawczą zaangażowali się także strażacy: zawodowi i ochotnicy oraz Grupa Ratownicza Nadzieja. 📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Bieg urodzinowy LKS Kurpie na Luzie. Tak 19.11.2023 klub z gminy Lelis świętuje pierwszą rocznicę powstania Właśnie mija rok, kiedy razem jako LKS – Kurpie na Luzie stawialiśmy pierwsze kroki na bieżni (tudzież w lesie). Później wspólne starty, medale, nierzadko podium rzecz jasna… tylko rok, a już jest co wspominać. Miło nam poinformować, że z tej okazji organizujemy nasze pierwsze urodziny - napisali w mediach społecznościowych członkowie klubu, zapraszając na świętowanie.

📢 Wypadek w Czerwinie, 18.11.2023. Auto wpadło do rowu Do zdarzenia doszło w sobotnie popołudnie, 18 listopada 2023. Jakie są jego okoliczności? 📢 Nowe cuda UNESCO w Europie. Lista pięknych miejsc, które warto zobaczyć. W 2023 roku wzbogaciły słynną listę Niebanalne oraz niesamowicie interesujące – tak można określić obiekty, które niedawno wzbogaciły słynną na całym świecie listę. Ze wszystkich pozycji wybraliśmy najlepsze nowe cuda UNESCO w Europie, tworząc listę pięknych miejsc, które warto zobaczyć. To gotowe inspiracje na kolejne wyprawy po Starym Kontynencie – zobaczcie sami. 📢 Walny Zjazd Towarzystwa Kurpiowskiego "Strzelec" w Czarni, 18.11.2023 Towarzystwo Kurpiowskie "Strzelec" jest największą i najstarszą organizacją społeczno-kulturalną w gminie Czarnia. Do stowarzyszenia należy około 100 członków indywidualnych oraz jeden członek zbiorowy - Kurpiowski Zespół Folklorystyczny "Carniacy". Tradycyjnie pod koniec roku organizacja przygotowuje zjazd, który jest podsumowaniem jej działalności w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W zjeździe uczestniczą nie tylko członkowie stowarzyszenia, lecz także zaproszeni goście.

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 19.11.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 Trzy wypadki na S8 na wysokości Lucynowa. 18.11.2023 Do wszystkich zdarzeń doszło wieczorem, 18 listopada 2023. 📢 Konkurs pieśni patriotycznej "Młodzi śpiewają dla Niepodległej" rozstrzygnięty. Podsumowanie odbyło się 18.11.2023 W sobotnie popołudnie w ostrowskim Zajeździe "Cobra" odbyło się podsumowanie konkursu pieśni patriotycznej "Młodzi śpiewają dla Niepodległej". Konkurs był skierowany do dzieci i młodzieży z północno-wschodniego Mazowsza, w tym do dzieci i młodzieży z powiatu ostrowskiego.

📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz w domu na wsi. Zobacz, jak żyje na co dzień z żoną dentystką i córeczkami. Zajrzyj do domu polityka Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas. 📢 Tak mieszka popularny polityk i pilotka myśliwca MiG-29 z dzieciakami. Zobacz, jak wygląda przytulny dom Szymona Hołowni – zdjęcia Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który został wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji.

📢 Koncert charytatywny w Goworowie. Odbył się w świetlicy OSP 17.11.2023 Był to drugi koncert charytatywny zorganizowany przez goworowski klub wolontariusza. Tym razem zbierane były pieniądze na Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. 📢 Takie fryzury postarzają! Unikaj ich, jeśli nie chcesz dodać sobie lat 18.11.2023 Nawet naprawdę młoda buzia może zostać łatwo postarzona za pomocą fryzury. A jeśli masz już kilka wiosen na karku, może się okazać, że twoje nietrafione wybory fryzurowe będą wręcz legendarne. Dlatego zapamiętaj kilka zasad, które chcemy ci przekazać. Fryzura, która nie postarza, to przede wszystkim fryzura dobrze dobrana. Ważne jest wszystko - kształt twarzy, rodzaj włosów, styl ubioru. Jesteś jak obraz, który potrzebuje dobrej ramy. Ta odpowiednio dobrana sprawi, że poczujesz się dobrze we własnym ciele. Przedstawiamy zestaw najbardziej postarzających fryzur!

📢 Oto najbardziej oryginalne tablice rejestracyjne na polskich drogach. Te zaskakujące napisy zatrzymują wzrok kierowców NOWE ZDJĘCIA Indywidualne tablice rejestracyjne to gratka dla kierowców, którzy chcą wyróżnić się z tłumu. Nie wszystko jednak można "napisać" na tzw. blachach. Pomysł musi być zaakceptowany przez urzędników. Przyglądając się zdjęciom użytkowników fanpage'a Polskie Tablice Rejestracyjne, można dojść do wniosku, że zarówno właścicielom pojazdów jak i urzędnikom nie brakuje poczucia humoru. Zobaczcie ZDJĘCIA 📢 Spotkanie z Czesławą Kaczyńską w Muzeum Kultury Kurpiowskiej i promocja drugiej części książki o twórczyni ludowej z Dylewa, 17.11.2023 Czesława Kaczyńska to jedna z najbardziej znanych i cenionych twórczyń ludowych Kurpiowszczyzny. Znana jest głównie z tworzenia wycinanek, ale zajmuje się także koronkarstwem, wykonuje kwiaty z bibuły, tradycyjne palmy kurpiowskie, pieczywo obrzędowe. W piątek 17.11.2023 można było porozmawiać z twórczynią podczas spotkania w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.

W Muzeum Kultury Kurpiowskiej odbyła się promocja drugiej części książki „Czesława Kaczyńska - Życie i twórczość”, której wydawcą jest Związek Kurpiów. Po oficjalnej części spotkania pani Czesława Kaczyńska przeprowadziła warsztaty wycinankarskie.

📢 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przepytali 17.11.2023 ostrołęczan W ramach XIII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrołęce przygotowali zadania matematyczne i odpytali z tabliczki mnożenia ostrołęczan. Odwiedzili między innymi Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe. 📢 Te grzyby znajdziesz zimą w lesie. Kryją się pod warstwą śniegu, w smaku są wyborne. W kuchni sprawdzą się zwłaszcza boczniaki ostrygowate Grzyby najczęściej jemy w zupie, sosie i jako przystawkę. Kto z nas nie lubi smażonych niczym kotlet kani lub marynowanych podgrzybków prosto ze słoika? Choć w Polsce sezon grzybowy zazwyczaj kończy się w listopadzie, to nawet zimą da się natknąć na rzadko zbierane, a wyjątkowo smaczne okazy. Boczniaki ostrygowate lub łyczniki późne? Znajdziesz je w naszych lasach, często pod warstwą śniegu. Zobacz, jak wyglądają.

📢 Rurki są już niemodne! Spodnie w stylu Agaty Kornhauser-Dudy to hit. To idealny model dla pań 50 plus Agata Kornhauser-Duda i jej stylizacje są inspiracją dla wielu dojrzałych kobiet. Pierwsza dama jest elegancka i stylowa, a jej kreacje zawsze są idealnie dopasowane do figury. Świetnie maskują niedoskonałości i pokazują to co w jej sylwetce jest najlepsze. Warto podpatrzeć co nosi żona prezydenta, która nie tylko zna się na modzie, ale także jest pod bacznym okiem wielu stylistów. 📢 Taką emeryturę dostaniesz w grudniu 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w grudniu 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w grudniu 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na grudzień 2023.

📢 Odwiedziny pacjentów w ostrołęckim szpitalu ograniczone od 15.11.2023 Dyrekcja ostrołęckiego szpitala od 15 listopada 2023 wprowadza ograniczenie odwiedzin we wszystkich oddziałach szpitalnych.

📢 Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Małkinia Górna z okazji Narodowego Święta Niepodległości, 11.11.2023 Po raz ósmy z okazji Święta Niepodległości w Małkini Górnej odbył się Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Małkinia Górna. W Szkole Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina przy szachownicach zasiadło 44 uczestników – 7 kobiet i 37 mężczyzn. Najstarszy uczestnik turnieju liczył 66 lat, najmłodsi uczestnicy mieli po 8 lat. Niemal 1/3 zawodników stanowili mieszkańcy gminy Małkinia Górna.

📢 Małkinia Górna uczciła 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Biało-czerwone kotyliony i flaga narodowa o długości 30 m po raz kolejny ubarwiły obchody Święta Niepodległości w Małkini Górnej. 11 listopada 2023 r. na ulicach Małkini Górnej tradycyjne dominowały barwy narodowe. Biało-czerwone flagi pojawiły się na ulicach i na domach, a wielu mieszkańców przypięło do płaszczy i kurtek biało-czerwone kotyliony.

📢 Oferty pracy w regionie. Zobaczcie ogłoszenia z Ostrołęki oraz powiatów: ostrołęckiego, ostrowskiego i makowskiego Wszystkie ogłoszenia pochodzą z powiatowych urzędów pracy w Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej i Makowie Mazowieckim. Są to oferty na umowę o pracę. 📢 Koncert pieśni patriotycznych w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, 11.11.2023 Koncert w wykonaniu Izabeli Szafrańskiej, Mateusza Mijała i Przemysława Zalewskiego, który odbył się 11.11.2023 w Muzeum Żołnierzy Wyklętych przyciągnął tłumy ostrołęczan. Można było usłyszeć najpiękniejsze piosenki patriotyczne jak "O mój rozmarynie", Biały krzyż", czy "My, Pierwsza Brygada". 📢 Dzień postaci z bajek w szkole w Zalasiu. Było kolorowo i radośnie Jak zimny deszczowy listopadowy dzień zamienić w pełen kolorów i radości? Społeczność Szkoły Podstawowej w Zalasiu ma na to sposób. Bajkowy. Od kilku lat właśnie w listopadzie w kalendarzu imprez szkolnych znalazł się Dzień Postaci z Bajek.

📢 NASZA LOTERIA: Gramy o 250 000 zł Odwiedzając nasz serwis lub czytając gazetę, możesz wziąć udział w wielkiej loterii. 📢 Pogrzeb Cezarego Olszewskiego, zwycięzcy siódmej edycji Tańca z gwiazdami Pogrzeb znanego i lubianego tancerza, zwycięzcy siódmej edycji Tańca z gwiazdami Cezarego Olszewskiego, odbył się w kościele pw. pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce.

📢 Otwarcie sezonu morsowego w Ostrowi Mazowieckiej. Morstrowiaki już po pierwszej kąpieli. Otwarcie sezonu odbyło się 28.10.2023 Ostrowskie morsy rozpoczęły sezon na zimne kąpiele. Otwarcie sezonu odbyło się na miejskim stawie, a w wydarzeniu wzięły udział zaprzyjaźnione kluby z województwa mazowieckiego i podlaskiego. 📢 Atrakcje Podkarpacia na weekend. 29 pomysłów na spędzenie czasu pod Rzeszowem. Klimatyczne miejsca, atrakcje dla dzieci i wiele innych Podkarpacie słynie z Bieszczad – oazy spokoju i ciszy. Jednak ten region ma wiele atrakcyjnych miejsc, w których można spędzić weekend, a nawet dłuższy urlop i całe wakacje. Gdzie pojechać na weekend niedaleko Rzeszowa? Co warto zobaczyć w regionie? Przygotowaliśmy 29 pomysłów na wycieczki po górach, lasach, zabytkach, a nawet filmowych lokacjach. Przekonajcie się, gdzie na Podkarpaciu można spotkać żubry, albo gdzie zajrzeć do zabytkowej chaty łemkowskiej. Zapraszamy do przewodnika po najciekawszych atrakcjach Podkarpacia.

📢 Wielkie wpadki budowlańców. Bubel, fuszerki i wstyd. Zobacz największe pomyłki fachowców polskiego internetu! Miał być szybki remont, a skończyło się na wielkiej wpadce, bublu i wstydzie. Prawdziwy koszmar budowlańców bez talentu, którzy mówili, że wszystko będzie dobrze. Stracone pieniądze, materiały i czas. Kilka razy solidnie złapiesz się za głowę, niedowierzając, że można było to aż tak zepsuć. Zobacz zbiór śmiesznych zdjęć, które stały się legendarne. 📢 Szkoła Podstawowa w Amelinie 16.09.2023 obchodziła jubileusz 100-lecia. Zdjęcia, wideo Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki obchodziła jubileusz stulecia. Z tej okazji na placu przy szkole odbyła się uroczystość, podczas której wspominano dawne lata placówki, wkopano kapsułę czasu, dzieci przygotowały część artystyczną, a absolwenci mieli okazję do spotkania i rozmów przy suto zastawionym stole. Szkoła otrzymała też medal pamiątkowy Pro Masovia.

📢 Święto Folkloru Kurpiowskiego w Zawadach w gminie Baranowo. 9 lipca 2023. Zdjęcia To najważniejsza impreza folklorystyczna w gminie Baranowo i jedna z ważniejszych w całym regionie. Święto Folkloru Kurpiowskiego w Zawadach corocznie odbywa się na wyspie między odnogami Omulwi. W tym roku odbyło się w niedzielę 9 lipca 2023. 📢 Łyse. Bitwa Regionów 2023 i Piknik z produktem regionalnym, 2.07.2023. Zdjęcia W powiecie ostrołęckim w konkursie rywalizowały potrawy przygotowane przez 20 Kół Gospodyń Wiejskich. W Łysych, podczas pikniku z produktem polskim, oceniała je komisja pod przewodnictwem Laury Bziukiewicz - twórczyni ludowej z Wachu gm. Kadzidło, autorki książek o regionie i jego tradycjach, także kulinarnych. 📢 Bartosz Kublik ustępuje ze stanowiska prezesa Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. Zastąpi go Monika Tymińska Zmiana ma związek z nowym stanowiskiem, które od kwietnia obejmuje Bartosz Kublik - został wiceprezesem Związku Banków Polskich.

📢 Ślubowanie klas mundurowych Feniks na Westerplatte. W uroczystości wzięło udział blisko 700 kadetów 24.10.2022 W uroczystości uczestniczył zastępca szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, dowódcy jednostek wojskowych, komendanci policji, straży granicznej, straży pożarnej, przedstawiciele Akademii Sztuki Wojennej, kuratoriów oświaty, władz samorządowych oraz rodzice uczniów, którzy przyjechali na ślubowanie z całej Polski. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął wicepremier, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. 📢 Wąsewo. Złote, Diamentowe i Żelazne Gody. 23.10.2022 W niedzielę, 23 października 2022 roku na uroczystość złotych, diamentowych i żelaznych godów zaproszonych zostało 13 par małżeńskich, które jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego, obchodziły w bieżącym roku. 📢 MISTRZOWIE SMAKU 2022 Zobacz galerię zdjęć laureatów nagrodzonych podczas regionalnej gali w Warszawie W plebiscycie Mistrzowie Smaku 2022 nasi Czytelnicy wybrali swoje ulubione restauracje i jadłodajnie. Wskazali też, która kawiarnia jest najlepsza i gdzie można zjeść najsmaczniejsze lody. Głosowanie wyłoniło docenianych kucharzy, sympatycznych kelnerów, barmanów, a także baristów oraz menedżerów gastronomii. We wtorek, 20 września w centrum konferencyjnym Szawa Conference odbyła się gala, podczas której nagrodziliśmy zwycięzców w piętnastu kategoriach plebiscytu.

📢 Świetlica w Królach Dużych jak nowa. Jest czego zazdrościć! Kto będzie mógł z niej korzystać? Zdjęcia Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu pt. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Króle Duże”, którego celem jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Króli Dużych. 📢 Powiat ostrołęcki na przełomie XX i XXI wieku. Zdjęcia z archiwum TO, z lat 1998-2002 W tej galerii znajdziecie m.in. obrazki z gmin: Kadzidło, Lelis, Goworowo, Łyse, Czerwin. Prezentujemy zdjęcia miejsc, osób, wydarzeń. Są tu obrazki z wiosek i dróg powiatu, są zdjęcia z dożynek w Lelisie w 2002 roku...

📢 MiniMal - pierwszy supermarket w Ostrołęce. Archiwalne zdjęcia z otwarcia marketu w 2000 roku Ostrołęka. 20 lat temu powstał w Ostrołęce pierwszy supermarket. Zobaczcie archiwalne zdjęcia. 📢 Malinowo. Koło Gospodyń Wiejskich zainaugurowało działalność [ZDJĘCIA] Malinowo. Koło Gospodyń Wiejskich. W październiku w Malinowie panie założyły Koło Gospodyń Wiejskich. Oficjalnie działalność rozpoczęły 26 października 2019, uroczystą kolacją.

