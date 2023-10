Prasówka 20.10.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Taka będzie emerytura po waloryzacji. Tabela emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Sprawdź szczegóły”?

Prasówka 20.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Taka będzie emerytura po waloryzacji. Tabela emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 20.10.23

📢 Co robią dzisiaj bohaterowie reprezentacji Polski z Euro 2016? Niektórzy zrezygnowali z futbolu Jeżeli wzdychaliśmy do reprezentacji Polski to właśnie do tej. Co dzisiaj robią ćwierćfinaliści Euro 2016, dla których Mołdawia byłaby ledwie przystawką, a nie realnym wyzwaniem? Kilka historii naprawdę zaskakuje.

📢 Zdradziła tajemnicę swojej spektakularnej metamorfozy. Katarzyna Bosacka schudła w 3 miesiące 15 kg Życie prywatne Katarzyny Bosackiej to obecnie temat numer jeden w polskich mediach. Gwiazda przez wiele zawirowań, jakie miały miejsce w jej życiu bardzo schudła i nie wygląda tak, jak kiedyś. W swoich mediach społecznościowych zdradziła sekret swojej metamorfozy.

Prasówka 20.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Projekt wyjątkowego mieszkania w bloku. Tak pomysłowo można urządzić dwa pokoje. Zobacz zdjęcia 50-metrowego apartamentu nad morzem Nieduże mieszkanie w bloku może być wyjątkowe i zachwycać już od progu. Udowodnili to projektanci, którzy stworzyli komfortową przestrzeń zaledwie na 50 metrach. Zobacz, jak modnie można urządzić dwa pokoje na wynajem. Zajrzyj do mieszkania w Gdyni z nutą orientu.

📢 11 najtańszych miast w Europie na weekend jesienią. Tam noclegi i wyżywienie nie kosztują dużo, a pogoda jest najlepsza Zastanawiacie się, gdzie w Europie jesienny urlop czy choćby weekendowa wycieczka kosztują najmniej? Brytyjscy eksperci stworzyli przydatny ranking, który wskazuje najtańsze miasta Europy na wypoczynek jesienią 2023. Pod uwagę wzięto m.in. koszty pobytu i wybór tanich hoteli i restauracji, a także – co ważne jesienią – warunki pogodowe. Przekonajcie się, które europejskie miasta są najtańsze na jesienny weekend. Tam nie wydacie majątku i nacieszycie się dobrą pogodą. 📢 Ruch Kontroli Wyborów i Władzy chce konsultacji społecznych w sprawie instalacji sieci 5G w Ostrowi Mazowieckiej Stowarzyszenie Ruch Kontroli Wyborów i Władzy Oddział Ostrowski zwrócił się do burmistrza miasta o przeprowadzenie debaty publicznej dotyczącej montażu w Ostrowi instalacji nadawczych sieci wysokich częstotliwości 5G.

📢 Dziewięcioletnia Ola Załęska z Różana cierpi na mukowiscydozę. Zbiera na roczną terapię nowoczesnymi lekami Ola ma dziewięć lat. Cierpi na mukowiscydozę, zwłóknienie wielotorbielowate z innymi objawami oraz przewlekłe zapalenie zatok. Zbiera na roczną nierefundowaną terapię lekami przyczynowymi. Do pomocy ruszyli mieszkańcy powiatu makowskiego, w tym strażacy- ochotnicy. Każdy może pomóc. 📢 Gminne Dyktando w Wąsewie, 19.10.2023 pisze młodzież i dorośli 19 października 2023 przed południem w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wąsewie odbyło się Gminne Dyktando w kategorii szkolnej. 📢 Dawny nazistowski obóz pracy w lesie na Dolnym Śląsku. Tu zwożono same kobiety Arbeit Lager Birnbäumel był obozem przeznaczonym dla kobiet. W gęstym lesie między wsiami Sułów i Gruszeczka, w rejonie Doliny Baryczy na Dolnym Śląsku, wciąż można zobaczyć jego pozostałości. Fundamenty budynków, niektóre odkryte, niektóre porośnięte i zasłonięte betonowymi płytami, nadal kryją wiele historycznych tajemnic. Co znajdziemy nieopodal Gruszeczki?

📢 Dzień Edukacji Narodowej w gminie Ostrów Mazowiecka. Święto odbyło się 18.10.2023 w Starym Lubiejewie W gminie Ostrów Mazowiecka Dzień Edukacji Narodowej odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Lubiejewie. Wydarzenie to było połączone z uroczystym otwarciem szkoły po jej rozbudowie. 📢 Pomysł na obiad. Przepisy na proste obiady z tego, co jest w domu. TOP 12 przepisów naszych Czytelników Proste i łatwe obiady z tego, co jest w domu! W każdym domu znajdzie się mąka, kasza, ryż i mięso w zamrażalniku, a w lodówce jajka, kawałek kiełbasy lub boczku i ser żółty! A w spiżarni przecier pomidorowy, cebula i ziemniaki. Z tych kilku składników można wyczarować pyszne obiady dla całej rodziny. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje! 📢 Smaki dzieciństwa. TOP 10 dań z dzieciństwa naszych Czytelników [PRZEPISY] Smaki dzieciństwa. Zupa szczawiowa ukochanej babci, pachnące pampuchy mamy, pierwsza zupa pomidorowa przygotowana samodzielnie… Warto powrócić do smaków dzieciństwa. Do potraw prostych, tanich, smacznych... Kliknijcie w galerię i zobaczcie 10 przepisów naszych Czytelników.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 10 najlepszych miejsc na zimowy urlop w Europie. W nowym rankingu zwyciężyło polskie miasto! Czym zachwyciło zagranicznych ekspertów? Zastanawiacie się, gdzie zaplanować zimowy urlop czy krótką weekendową wycieczkę w Europie, by nacieszyć się atmosferą Bożego Narodzenia czy sylwestra? Okazuje się, że nie musicie daleko jechać. W nowym rankingu 10 najlepszych miejsc na zimowy urlop w Europie, stworzonym przez brytyjskich ekspertów, zwyciężyło polskie miasto i wcale nie chodzi o Zakopane. Sprawdźcie, czym tak zachwyciło zagranicznych ekspertów.

📢 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Lubiejewie zakończona. Szkoła ma nowoczesną salę gimnastyczną Po ok. 13 miesiącach prac budowlanych dobiegła końca przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Starym Lubiejewie. Szkoła zyskała przede wszystkim salę gimnastyczną i 4 nowe sale dydaktyczne. Inwestycja kosztowała 8 mln 300 tys. zł.

📢 W Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce odbyło się szkolenie dla nauczycieli z zakresu wspierania uczniów w aktywności fizycznej Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce wraz z Instytutem Kształcenia EKO TUR zorganizowali w środę 18.10.2023 szkolenie dla nauczycieli pt.: "Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.

📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI 2023 - prześlij do konkursu zdjęcie swojego dziecka, może znaleźć się na okładce! Nagroda główna: 50 000 zł! Tradycyjnie, jak co roku, tworzymy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Spośród maluszków i starszaków nasi Czytelnicy wybiorą dzieci, które trafią na okładki świątecznego wydania gazety. Wszystkie przesłane do 17 listopada zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku, który zostanie wydany w czwartek, 23 listopada. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł!

📢 Wybory 2023. Nowe twarze w Sejmie. Sprawdź, kto po raz pierwszy zasiądzie w ławach poselskich Karina Bosak, Dariusz Matecki czy Michał Kołodziejczak - to nazwiska, które na liście posłów pojawią się po raz pierwszy w historii. Po zakończonych wyborach parlamentarnych i przeliczeniu przez Państwową Komisję Wyborczą głosów w 100 proc. obwodów poznajemy coraz więcej osób, które zasiądą w ławach poselskich. Sprawdź, kto jeszcze po raz pierwszy w swojej karierze dostał się do Sejmu. 📢 Mężczyzna jechał drogą ekspresową S8 z prędkością 201 km/h. Został "namierzony" w okolicach Nagoszewa Do zdarzenia doszło kilka dni temu w okolicach Nagoszewa. 56-letni mieszkaniec pow. wołomińskiego jechał drogą ekspresową S8 z prędkością 201 km na godzinę. 📢 Szulborze Wielkie z najwyższą frekwencją wyborczą w powiecie. To oznacza 2,5 mln zł na inwestycje w gminie W całym kraju frekwencja w wyborach do Sejmu i Senatu była bardzo wysoka i wyniosła 74,38%. To najwyższa frekwencja w historii wyborów od 1989 r. Natomiast w gminie Szulborze Wielkie frekwencja było jeszcze wyższa - mieszkańcy licznie poszli do urn i ostatecznie frekwencja wyniosła tu aż 84,8%!

📢 Piękne stroiki na 1 listopada z kwiatów sztucznych. Te kompozycje na cmentarz wyglądają jak żywe. Wyjątkowe dekoracje na Wszystkich Świętych Kwiaty sztuczne w formie stroików na grób znowu są modne. Coraz częściej wybieramy rośliny na cmentarz, które wyglądają jak żywe, ale są od nich zdecydowanie trwalsze. Zobacz wyjątkowe kompozycje na cmentarz, którym niestraszny mróz czy śnieg. Sprawdź, jak pięknie możesz udekorować groby bliskich na Wszystkich Świętych.

📢 Mateusz Tabaka z ostrołęckiej Kuźni z sukcesami w zawodach kulturystycznych w Siedlcach Mateusz Tabaka to zawodnik ostrołęckiego Klubu Sportów Sylwetkowych Kuźnia oraz trener personalny siłowni West Site Fitness Ostrołęka. W sobotę 14 października wziął udział w zawodach kulturystycznych - Pucharze Polski PBFF Pro Show w Kulturystyce i Fitness w Siedlcach. 📢 Ranking TOP 10 wyjątkowych miejsc na górskie wycieczki: Małopolska i okolice ZDJĘCIA, SZLAKI Ranking TOP 10 górskich wycieczek. Wiosna i lato to najlepszy okres na wyprawy w góry. Wybraliśmy dziesięć miejsc w Małopolsce i okolicach, dotarcie do których przyniesie Wam niesamowitą satysfakcję, przede wszystkim ze względu na widoki, bo zapierają one dech w piersiach. Poznajcie je, przeglądając GALERIĘ i szykujcie się do wyjazdu! Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Ostrołęka. Obchody Dnia Patrona miasta - Jana Pawła II: złożenie wieńców oraz uroczysta msza św. 16.10.2023 Urząd Miasta w Ostrołęce oraz parafia pw. św. Franciszka z Asyżu zaprosili na obchody Dnia Patrona Miasta Ostrołęki św. Jana Pawła II. Uroczystości odbyły się w poniedziałek 16.10.2023. 📢 Wybory parlamentarne 2023 i referendum. Frekwencja i wyniki w powiecie ostrowskim Zobacz, jak głosowali mieszkańcy. Frekwencja w powiecie ostrowskim - 71,94 proc. Najwyższa frekwencja była w gminie Szulborze Wielkie, najniższa - w gm. Stary Lubotyń.

📢 Wypadek w Makowie Mazowieckim, na DK57. 15.10.2023 Do zdarzenia doszło przed godz. 16.00. Samochód osobowy marki Volvo V70, którym podróżowały cztery osoby, wpadł do przydrożnego rowu. 📢 Wyprzedaż garażowa w Ostrowi Mazowieckiej, 15.10.2023 Odzież, obuwie, zabawki, książki, obrusy, naczynia, torby, dewocjonalia, ozdoby, pościel... Czego tu nie ma?! Wyprzedaż garażowa odbywa się po raz drugi w ogródku jordanowskim. Trwa 15.10.2023 do godz. 14.00.

📢 Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w małkińskim „Staszicu”, 13.10.2023 14 października 1773 r. powstała Komisja Edukacji Narodowej. Od roku 1982 dzień 14 października pracujący w oświacie i na rzecz oświaty świętują Dzień Edukacji Narodowej. 13 października 2023 r. – w 250. rocznicę utworzenia KEN – w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Ważnym ich punktem było uroczyste otwarcie kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych. 📢 S61 Ostrów Mazowiecka - Śniadowo otwarta! Via Baltica coraz bliżej ukończenia W piątek, 13 października oddano do użytku kolejny fragment Via Baltiki: Ostrów Mazowiecka - Śniadowo. Do wykonania został jeszcze jeden fragment - obwodnica Łomży. Wtedy cała Via Baltica zostanie ukończona. 📢 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozikach im. rtm. W. Pileckiego wykonuje piękne wiązanki i zbiera na nowy sztandar Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Kozikach ogłosiła zbiórkę na nowy sztandar. Szkołę można wesprzeć za pomocą darowizny lub kupując jedną (lub więcej!) z wiązanek przygotowanych przez szkołę.

📢 Jesienna stylizacja Agaty Kornhauser-Dudy w ciepłych kolorach, które podkreślą kobiecą urodę. To idealna sukienka do pracy Jeżeli poszukujesz inspiracji na odpowiednią stylizację do biura to mamy dla ciebie propozycję, która powinna przypaść ci do gustu. Chociaż pierwsza dama nie pracuje za biurkiem, to jednak obowiązuje ją specjalny dress code. Podpatrzyliśmy jedną z jej kreacji, która idealnie sprawdzi się w każdym biurze.

📢 Green Truck w Ostrołęce. Spotkanie z kandydatami Trzeciej Drogi – PSL i Polski 2050 w Ostrołęce. 11 października 2023. Zdjęcia W środę 11 października 2023, na cztery dni przed wyborami, do Ostrołęki przyjechał lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz, który na Placu Wolności przedstawił kandydatów Trzeciej Drogi (przypomnijmy, że PSL do wyborów idzie wspólnie z Polską 2050 Szymona Hołowni) do parlamentu.

📢 Sekret sukcesu ORLEN Paczki w Ostrołęce? Atrakcyjnie cenowo, wygodnie i szybko! ORLEN Paczka to wygoda korzystania z 10 000 automatów paczkowych i punktów odbioru! 📢 Dożynki gminno-parafialne w Wąsewie. 15.08.2023. Zdjęcia, wideo Mieszkańcy gminy Wąsewo dziękowali za plony podczas uroczystej mszy świętej. Następnie korowód dożynkowy przeszedł na stadion, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. 📢 HIPOKRATES 2023 Głosowanie rozpoczęte! Zobacz listę medyków nominowanych do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.

📢 Święto Policji w Makowie Mazowieckim. Funkcjonariusze otrzymali awanse na wyższe stopnie, medale i odznaczenia. 25.07.2023 We wtorek 25.07.2023 przed komendą powiatową policji w Makowie Mazowieckim odbyło się uroczysty apel związany z przypadającym dzień wcześniej Świętem Policji. Funkcjonariusze otrzymali medale, odznaczenia oraz awanse zawodowe.

📢 3 Maja w Ostrowi Mazowieckiej. Po mszy za ojczyznę złożono kwiaty pod Dębem Wolności 3.05.2023 Tradycyjnie obchody Narodowego Święta 3 Maja rozpoczęły się od mszy świętej za ojczyznę w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Następnie, po mszy, odbyły się uroczystości na Placu Wolności: odtworzenie hymnu państwowego, przemówienie władz i złożenie kwiatów pod pamiątkowym obeliskiem.

📢 Ostrołęka. I LO pożegnało tegorocznych maturzystów. Zakończenie roku szkolnego. 28.04.2023 W piątek 28.04.2023 maturzyści w całej Polsce kończą edukację szkolną i przygotowują się do egzaminów maturalnych. Zobacz zdjęcia z zakończenia roku szkolnego w I LO im. gen. Józefa Bema w Ostrołęce. 📢 Ostrołęka. Złote gody. Jubileusz świętowało 45 par. 14.04.2023 Złote Gody odbyły się w piątek 14.04.2023 w sali bankietowej Warszawska 34. Obecnych było 41 par.

📢 Ostrów Mazowiecka. Morsy rozpoczęły sezon na morsowanie. Do kąpieli w stawie zaprosiły kilkanaście zaprzyjaźnionych klubów. 27.11.2022 Ostrowskie morsy oficjalnie rozpoczęły sezon na zimne kąpiele. W imprezie wzięło udział kilkanaście zaprzyjaźnionych klubów z całego regionu. Tej zimy morsowanie będzie odbywać się w miejskim stawie w Ostrowi Mazowieckiej.

📢 Studniówka Rubinka w Szulborzu Wielkim. Maturzyści z Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej bawili się na studniówce 5.11.2022 W sobotę, 5 listopada maturzyści z Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej bawili się na swoim balu studniówkowym. W studniówce, która odbyła się w Szulborzu Wielkim wzięli udział uczniowie z 8 klas maturalnych z osobami towarzyszącymi oraz dyrekcja i grono pedagogiczne szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców i zaproszeni goście - łącznie ponad 300 osób. 📢 Zabiele. Przegląd Pieśni Pogrzebowych odbył się 5.11.2022 W sobotę 5.11.2022 w remizie wiejskiej w Zabielu odbył się I Przegląd Pieśni Pogrzebowych. 📢 Ostrołęka. Złote gody, 10.06.2022. Jubileusz 44 par małżeńskich. Zdjęcia Uroczystość odbyła się w piątek 10 czerwca 2022 w sali bankietowej przy ul. Warszawskiej. Byli jubilaci i ich najbliżsi. I przedstawiciele samorządu Ostrołęki - z życzeniami, upominkami, medalami za długoletnie pożycie małżeńskie (medale przyznaje prezydent RP)

📢 Małkinia Górna. Komunia Święta 2022. Uroczystość w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła, 1.05.2022. Zdjęcia (dwie tury) Pierwsza Komunia Święta to ważne wydarzenie w życiu rodziny i parafii. Do tego wyjątkowego dnia 45 uczniów od września przygotowywało się pod opieką ks. Adama Płońskiego oraz katechetek: Barbary Fydrych i Doroty Sławińskiej.

📢 Top 10 gorących scen erotycznych w polskich filmach Katarzyna Figura, Grażyna Szapołowska, Renata Dancewicz – te wspaniałe aktorki nie bały się pokazać swych intymnych miejsc na planie filmowym. Nie one zresztą jedne. W znanych polskich filmach aż roi się od scen łóżkowych, które wielu widzom zapadły głęboko w pamięci. Seksizm, czy zupełnie naturalne zjawisko, skoro seks jest częścią życia każdego z nas? Już w PRL-u, gdzie przecież panowała głęboka cenzura, nie usuwano z filmów golizny. Prawdziwą rewolucją w tej materii była choćby „Seksmisja”, gdzie oprócz ogromnej dawki humoru królowała erotyka. Postanowiliśmy przypomnieć Wam sceny, które niegdyś u jednych wywoływały rumieniec na twarzy, a u innych dreszczyk emocji...

📢 Ślub Miss Polski 2014 Ewy Mielnickiej i Łukasza Cekały [ZDJĘCIA+WIDEO] To był z pewnością jeden z głośniejszych ślubów na Kurpiach. W sobotę 2 czerwca 2018 w kościele w Lipnikach, gm. Łyse, sakramentalne "tak" powiedzieli Miss Polski 2014 Ewa Mielnicka i Łukasz Cekała.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile kosztuje roczne utrzymanie samochodu?