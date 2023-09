Prasówka 20.09.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Metalówka Cup - turniej piłkarski w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce odbył się 19.09.2023”?

📢 Tak mieszka Agnieszka Kaczorowska z mężem i córkami. Jak wygląda luksusowa willa tancerki? Zobacz elegancki dom Agnieszki Kaczorowskiej Agnieszka Kaczorowska-Pela to popularna tancerka, aktorka i choreografka. Celebrytka zaczęła być rozpoznawalna, gdy wcieliła się w rolę Bożenki w popularnym serialu „Klan". Zobacz, jak wygląda luksusowy dom Agnieszki Kaczorowskiej z tarasem i ogrodem. Sprawdź, jak się urządziła tancerka, która była trenerką i zwyciężczynią jednej z edycji telewizyjnego show „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”.

📢 Najmodniejsze jesienne dekoracje z wrzosów. Zdjęcia wyjątkowych ozdób na taras i balkon. Zobacz, jak pięknie ozdobić salon i sypialnię Dekoracyjne wrzosy w pięknych kolorach, które pojawiają się w ogrodach, sklepach i kwiaciarniach jesienią, mogą stanowić niezwykłą ozdobę tarasu, balkonu i domowego wnętrza. Zobacz, jak modnie udekorować dom wrzosami za grosze i zrobić błyskawiczną jesienną metamorfozę na czasie. Sprawdź, w jaki sposób można wyeksponować te rośliny, żeby tworzyły niepowtarzalny klimat. Polecamy piękne jesienne dekoracje.

Prasówka 20.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tego nie rób podczas łóżkowych uniesień! Te zachowania zepsują całą przyjemność ze zbliżenia. Lepiej się ich wystrzegaj Intymność w związku to ważna i piękna część życia, która może przynieść wiele przyjemności i wzmocnić związek. Jednak istnieją pewne zachowania, które mogą zepsuć tę chwilę i sprawić, że partnerzy nie będą się czuć komfortowo. Czasami popełniamy je, nie zdając sobie sprawy z tego, że mogą być szkodliwe. Jeśli chcesz, by życie łóżkowe przynosiło wam obojgu satysfakcję, poznaj listę rzeczy, których lepiej unikać podczas zbliżeń.

📢 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie z certyfikatem „Szkół Przyjaciół Kopernika” 15 września 2023 r. podczas Światowego Kongresu Kopernikańskiego w Muzeum Okręgowym Ratusza Staromiejskiego w Toruniu, w ramach sekcji młodzieżowej „Popularyzacja postaci i osiągnięć Mikołaja Kopernika w edukacji”, podsumowano trzy ogólnopolskie konkursy oświatowe: Projekt „Szkoła Przyjaciół Kopernika”, Konkurs dla nauczycieli na scenariusz zajęć dotyczących Mikołaja Kopernika oraz Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Mikołaj Koperniku. Przedstawicielami szkoły była dyrektor Barbara Marianna Grabowska oraz wicedyrektor Aneta Kosek, które z rąk rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – prof. dr hab. Andrzeja Sokali – odebrały zaszczytne wyróżnienie. 📢 Licytacje komornicze w regionie. Przeczytajcie co pójdzie pod młotek we wrześniu i październiku 2023 W galerii znajdziecie szczegóły licytacji. 📢 Pijany ostrołęczanin wszczął awanturę i groził swojej żonie. Mężczyznę obezwładniła policja Ostrołęcka policja zatrzymała domowego agresora, który będąc pod wpływem alkoholu wszczął awanturę domową, niszczył wyposażenie domu i groził swojej żonie.

📢 Mężczyzna znęcał się nad 80-letnią matką. Mieszkaniec gm. Wyszków wyzywał ją i groził pozbawieniem życia. 17.09.2023 Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie zatrzymali 57-latka podejrzanego o znęcanie się nad swoją 80-letnią matką. Grozi mu do 5 lat więzienia. Poza tym musi opuścić rodzinny dom i ma zakaz zbliżania się do matki. 📢 Dekoracyjny wianek na drzwi. Najmodniejsza dekoracja na jesień 2023. Zobacz na zdjęciach najpiękniejsze wzory wyjątkowych ozdób Jesienny wieniec na drzwi to najmodniejsza dekoracja na 2023 rok, która pięknie przystroi dom już od progu. Taka klimatyczna ozdoba może również być wyjątkowym akcentem w salonie, kuchni czy sypialni. Zobacz na zdjęciach inspiracje na wyjątkowe wianki na drzwi i nie tylko. Sprawdź, jak za pomocą efektownej dekoracji zaprosić do domu jesień.

📢 Pijany kierowca w Orle. Mężczyzna kierował BMW mimo braku uprawnień. Znieważył też policjantów 17.09.2023 Małkińscy policjanci zatrzymali w Orle nietrzeźwego kierowcę. Mężczyzna prowadził auto mimo braku uprawnień. Po zatrzymaniu obrażał policjantów oraz naruszył ich nietykalność cielesną.

📢 „Znachor” obsada po latach. Tak dziś wyglądają aktorzy, którzy zagrali w kultowym filmie Jerzego Hoffmana „Znachor” to niekwestionowany hit filmowy, który cieszy się wśród widzów szczególną popularnością. W dziele Jerzego Hoffmana wystąpiła cała plejada gwiazd, które do dziś cieszą się ogromną popularnością. Jak bardzo zmienili się bohaterowie „Znachora” od 1982 roku? Sprawdźcie!

📢 Te fryzury to pułapka, brzydko Cię postarzą! Unikaj ich, jeśli nie chcesz dodać sobie lat 19.09.2023 Nawet naprawdę młoda buzia może zostać łatwo postarzona za pomocą fryzury. A jeśli masz już kilka wiosen na karku, może się okazać, że twoje nietrafione wybory fryzurowe będą wręcz legendarne. Dlatego zapamiętaj kilka zasad, które chcemy ci przekazać. Fryzura, która nie postarza, to przede wszystkim fryzura dobrze dobrana. Ważne jest wszystko - kształt twarzy, rodzaj włosów, styl ubioru. Jesteś jak obraz, który potrzebuje dobrej ramy. Ta odpowiednio dobrana sprawi, że poczujesz się dobrze we własnym ciele. Przedstawiamy zestaw najbardziej postarzających fryzur!

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 19.09.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość. 📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Wypadek na ul. Steyera w Ostrołęce. Osobówka wjechała w lawetę 18.09.2023 Na ul. Steyera w Ostrołęce doszło do zdarzenia z udziałem bmw. Na miejscu pracuje straż pożarna i policja. Są utrudnienia w ruchu. 📢 Najpiękniejsze miejsca we Włoszech, o których mogliście nie słyszeć. 20 ukrytych skarbów Italii, które trzeba zobaczyć choć raz z życiu Włochy aż pękają w szwach od pięknych miejsc stworzonych zarówno przez człowieka, jak i Matkę Naturę. Niektóre pozostają mało znane – to ukryte skarby Italii, omijane przez polskich turystów. Przedstawiamy 20 najpiękniejszych miejsc we Włoszech, o których mogliście nie słyszeć, a które koniecznie trzeba odwiedzić choć raz w życiu. To gotowa lista inspiracji na urlopy i jesienne wycieczki do Włoch.

📢 Ostrołęka. Spotkali się 30 lat po maturze. Byli uczniami klasy humanistycznej w I Liceum Ogólnokształcącym Klasa "F" z I LO (1989-1993) spotykała się po maturze kilkakrotnie, ostatnio w 2018 roku, w 25-lecie egzaminu dojrzałości. Spotkanie w 30. rocznicę matury odbyło się 16.09.2023 w Ostrołęce.

📢 W weekend makowska policja zatrzymała 3 pijanych kierowców. Rekordzista miał 3,5 promila alkoholu w organizmie W miniony weekend makowscy policjanci zatrzymali trzech pijanych kierujących. Dwóch jechało samochodami, a jeden rowerem. Rekordzista miał 3,5 promila alkoholu w organizmie. 📢 Tak mieszka Justyna Steczkowska i Maciej Myszkowski. Wyjątkowa willa ze stawem. Zajrzyj do pięknego domu Justyny Steczkowskiej Justyna Steczkowska mieszka w luksusowej rezydencji z ogrodem, boiskiem i stawem pod Warszawą. Autorem projektu imponującej willi jest mąż wokalistki – Maciej Myszkowski, który od lat zajmuje się zawodowo aranżacją wnętrz i architekturą. Elegancki dom Justyny Steczkowskiej otoczony jest przepięknym ogrodem. Tu gwiazda uwielbia spędzać wolne chwile, gdy za oknem świeci słońce. Zobacz, jak się urządziła Justyna Steczkowska. 📢 Te triki w systemie Android musisz znać. 5 funkcji, które pozwolą ci korzystać z telefonu w zupełnie nowy sposób Android to najpopularniejszy system operacyjny na świecie. Przeznaczony jest głównie na urządzenia mobilne, takie jam smartfony czy tablety. Jego funkcjonalność jest stale poszerzana, jednak niektóre z dostępnych, bardzo przydatnych funkcji są ukryte głęboko w oprogramowaniu. Przez to wiele osób zupełnie nie zdaje sobie sprawy z ich istnienia. Zobacz najbardziej przydatne triki w systemie Android i sprawdź, czy wcześniej je znałeś.

📢 Pomysł na obiad. Przepisy na proste obiady z tego, co jest w domu. TOP 12 przepisów naszych Czytelników Proste i łatwe obiady z tego, co jest w domu! W każdym domu znajdzie się mąka, kasza, ryż i mięso w zamrażalniku, a w lodówce jajka, kawałek kiełbasy lub boczku i ser żółty! A w spiżarni przecier pomidorowy, cebula i ziemniaki. Z tych kilku składników można wyczarować pyszne obiady dla całej rodziny. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje!

📢 Palma areka to idealna roślina do dżungli w twoim domu. Jak ją uprawiać? Musisz pamiętać o kilku rzeczach Palmy doniczkowe są piękną ozdobą wnętrza. Jedną z bardziej dekoracyjnych i lepiej przystosowanych do uprawy w domu jest palma areka. Jednak, jeśli chcemy, by dobrze i zdrowo rosła, musimy zadbać o kilka rzeczy. Radzimy, jak uprawiać i pielęgnować palmę arekę.

📢 Jakie są modne płaszcze na jesień? Te 3 modele zachwycą każdą kobietę 50 plus. Będziesz wyglądała w nich chudo, elegancko i pięknie Płaszcze na jesień to zawsze bardzo pożądany element garderoby o tej porze roku. Musi się znaleźć w szafie każdej eleganckiej kobiety, ale nie tylko. Nawet jeśli preferujesz nieco luźniejszy i mniej zobowiązujący styl mamy coś dla ciebie. Oto 3 modele okryć wierzchnich, które ukryją mankamenty figury! Podpatrzyliśmy je na kontach w mediach społecznościowych fashionistek po 50. roku życia. Rządzą tam okrycia wierzchnie, które spodobają się każdej z was.

📢 Piknik rodzinny w Zakrzewie-Kopijkach. Piknik odbył się pod hasłem "ZintegrujMy się" 17.09.2023 W niedzielę, 17 września na boisku w Zakrzewie Kopijkach odbył się piknik rodzinny zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich „Zakrzewiacy”. Honorowy patronat nad imprezą objął poseł Daniel Milewski.

📢 Tego jeszcze nie jadłeś! Nietypowe obiady, które warto przygotować. TOP 15 pomysłów [PRZEPISY] Myślisz: co dziś na obiad? Znudziły Ci się kotlety, gulasze i placki ziemniaczane? Zobacz TOP 15 dań obiadowych, których jeszcze nie jadłeś! Wołowe ragout z fasolą, cieciorką i papryką, a może kukurydziane naleśniki? Schab po bałkańsku czy kalafior po grecku? Rolada drobiowa w cieście francuskim czy ziemniaczane pierogi? Wybierzcie coś dla siebie! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Nie jedz tych ryb. Są niezdrowe, najbardziej chłoną toksyny - tych gatunków lepiej unikać Ryby to źródło wielu cennych dla zdrowia witamin i związków mineralnych. Niestety, spożywanie ryb może być bardzo niekorzystne dla zdrowia, bowiem w mięsie ryb kumulują się metale ciężkie i toksyny. Sprawdź, co szkodliwego dla ludzkiego organizmu znajduje się w mięsie ryb i jakich gatunków powinniśmy unikać, by nie narażać się na powikłania zdrowotne.

📢 Parafialny Festyn Rodzinny w Ostrowi Mazowieckiej. Festyn odbył się w ogrodach parafii Wniebowzięcia NMP 17.09.2023 W niedzielę, 17 września po mszy świętej dla dzieci, w ogrodach parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odbył się Parafialny Festyn Rodzinny. Pogoda dopisała, a w ogrodzie pojawiło się bardzo dużo rodzin. 📢 Dożynki w Lipnikach, gm. Łyse. Dziękowali za plony Dożynki rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej. Następnie na placu przy kościele na wiernych z lipnickiej parafii czekało mnóstwo atrakcji: występy, smaczny poczęstunek, dmuchańce dla dzieci. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Półmaraton Kurpiowski i Kurpiowska Dycha. Tak pobiegli 17.09.2023 XXVII Półmaraton Kurpiowski im. Stanisława Dzięgielewskiego oraz V Kurpiowska Dycha już za nami. 📢 Jubileusz 75-lecia Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 65 w Małkini Górnej. Uroczyste spotkanie odbyło się 16.09.2023 Koło PZW nr 65 w Małkini Górnej świętuje jubileusz. 16.09.2023 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rostkach Wielkich zarząd i członkowie Koła PZW nr 65 w Małkini Górnej wraz z zaproszonymi gośćmi świętowali 75-lecie działalności. 📢 Mini Maraton Kurpiowski. Bieg dla dzieci i młodzieży Tuż przed głównym biegiem w 26. Półmaratonie Kurpiowskim w Ostrołęce smak rywalizacji mogły poznać także dzieci. Najmłodsi adepci biegania rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych na dystansie 2 kilometrów. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. Wyniki niebawem.

📢 Kurpiowskie Targi Rolnicze w Ostrołęce, 16.09.2023. Odbyły się po raz szesnasty W sobotę 16.09.2023 przy ul. Targowej odbyły się Kurpiowskie Targi Rolnicze. Było smacznie i z mnóstwem atrakcji. 📢 18. rocznica śmierci znakomitego siatkarza, ostrołęczanina Arkadiusza Gołasia Arkadiusz Gołaś, siatkarz i reprezentant Polski, zginął w wypadku samochodowym, do którego doszło na autostradzie A2 w Griffen w Austrii 16 września 2005 roku. Miał 24 lata. Dzisiaj przypada 18. rocznica śmierci.

📢 Szkoła Podstawowa w Amelinie 16.09.2023 obchodziła jubileusz 100-lecia. Zdjęcia, wideo Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki obchodziła jubileusz stulecia. Z tej okazji na placu przy szkole odbyła się uroczystość, podczas której wspominano dawne lata placówki, wkopano kapsułę czasu, dzieci przygotowały część artystyczną, a absolwenci mieli okazję do spotkania i rozmów przy suto zastawionym stole. Szkoła otrzymała też medal pamiątkowy Pro Masovia.

📢 Jesienne biegi przełajowe w Lelisie. Pobiegło około 500 młodych ludzi W sobotę 16 września odbyły się Jesienne biegi przełajowe o puchar marszałka województwa mazowieckiego i wójta gminy Lelis. Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie szkół podstawowych rywalizowali na dystansach od 100 do 800 m. 📢 Motocykliści z KM STAJNIA zasadzili drzewko w Lesie Korczakowskim w Treblince, 14.09.2023 14.09.2023 r. dziewięciu motocyklistów z Klubu Motocyklowego Stajnia zasadziło drzewko w Lesie Korczakowskim. Idea Lasu Korczakowskiego powstała w 2020 roku z inicjatywy Muzeum Treblinka oraz Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka jako oryginalny sposób upamiętnienia Janusza Korczaka, wszystkich osób z nim współpracujących, a nade wszystko dzieci, które zginęły w Obozie Zagłady Treblinka II. Zasadzone drzewa to świadectwo pamięci o ofiarach zagłady, a także potwierdzenie, że idee humanistyczne i propozycje wychowawcze Janusza Korczaka do dziś inspirują wielu pedagogów, opiekunów i obrońców praw dziecka.

📢 Gala w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, 15.09.2023 Gmina Czarnia jest najmniejszą w Polsce jednostką samorządu terytorialnego, w której funkcjonuje Centrum Usług Społecznych. Powstało ono ponad 2 lata temu z przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W piątek 15 września 2023 odbyła się uroczysta gala podsumowująca realizację całego projektu.

📢 Spalona trampolina, wyrwane ogrodzenie- efekt "zabawy" na placu przy ul. Sportowej w Makowie Mazowieckim Urząd Miasta w Makowie Mazowieckim apeluje do mieszkańców o ustalenie sprawcy lub sprawców zniszczenia trampoliny i ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Sportowej. Straty są tak duże, że Ratusz nie naprawi zniszczonych elementów. 📢 Uroczystość Złotych i Diamentowych Godów w Ostrowi Mazowieckiej W sali konferencyjnej Ratusza zorganizowana została uroczystość z okazji jubileuszu Złotych i Diamentowych Godów. 50-lecie pożycia małżeńskiego świętowało 36 par.

📢 Samorządowa Gala Uczniowska w Ostrołęce, 14.09.2023 Wręczenie dyplomów stypendystom odbyło się w czwartek 14.09.2023 w hali im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce. 📢 Rocznica bitwy pod Andrzejewem i Łętownicą. Uroczyste upamiętnienie z inscenizacją bitwy. 12.09.2023. Zdjęcia Po raz szósty w rocznicę bitwy na polu między Andrzejewem i Łętownicą przy kapliczce Franciszka Ościłowskiego - wotum wdzięczności za przetrwanie bitwy i wojny - odbyło się uroczyste upamiętnienie tego dramatycznego epizodu wojny obronnej 1939 roku. 📢 Najpiękniejsze dekoracje z wrzosów do domu i ogrodu. Wzory, pomysły, inspiracje Wrzosy nieuchronnie kojarzą się z końcem lata. Jednak i jesień ma swoje piękno, szczególnie w przebarwiających się drzewach i kwiatach, którymi ozdabiamy swoje domy i ogrody. Do jednych z popularniejszych należą wrzosy. Jak można udekorować wrzosami dom, ogród, balkon? Niżej wzory, pomysły i inspiracje.

📢 Święto Babki Ziemniaczanej w Gnatach gm. Lelis, 10.09.2023 Swój piknik mieli mieszkańcy wsi Gnaty. W niedzielne popołudnie 10 września 2023 czekały na nich atrakcje. 📢 Święto Plonów w Baranowie. Tegoroczne dożynki obchodzono razem z 50-leciem gminy Baranowo. 10.09.2023. Zdjęcia Na dożynki gminne - formalnie obchodzone tu jako Święto Plonów - zaprosiła w niedzielę 10 września 2023 gmina Baranowo.

📢 Guty-Bujno. Dożynki gminy Ostrów Mazowiecka to okazja do podziękowań, gratulacji i dobrej zabawy. 2.09.2023 Trwają dożynki w Gutach-Bujnie. Zapowiada się, że wieczorem na gości też czeka świetna zabawa. Będą koncerty Miłego Pana i zespołu Universe. Gmina Ostrów Mazowiecka obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia istnienia. Z tej okazji gmina przygotowała niespodziankę dla mieszkańców i gości: pyszny jubileuszowy tort. Ponadto, 2023 rok to też jubileusz Waldemara Brzostka, który jest wójtem gminy 25 lat! Z tej okazji przygotowano także niespodziankę dla wójta: balony i kwiaty.

📢 Myszyniec. Uroczystość w 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej, 1.09.2023 W piątek 1 września 2023 na cmentarzu parafialnym w Myszyńcu odbyła się doniosła uroczystość patriotyczno-religijna. Na terenie nekropolii odprawiono mszę świętą polową z okazji 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

📢 Regionalny Przegląd Akordeonowy w Andrzejewie. 16 muzyków wystąpiło na deskach stodoły przy plebanii w Andrzejewie. 9.07.2023 W V Regionalnym Przeglądzie Akordeonowym w Andrzejewie wzięło udział 16 muzyków z województwa mazowieckiego i podlaskiego. 📢 Małkińska Noc z Gwiazdami. Gwiazdą wieczoru był zespół Brathanki. 24.06.2023. Zdjecia 24 czerwca 2023 na stadionie sportowym w Małkini Górnej odbyła się impreza plenerowa pod nazwą Małkińska Noc z Gwiazdami. Organizatorami imprezy byli: Urząd Gminy Małkinia Górna oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej.

📢 Studniówka 2023 Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej, 28.01.2023. Zdjęcia, wideo Studniówka – najważniejsza impreza w szkole średniej i jednocześnie granica, za którą żarty się kończą, bo zostaje tylko 100 dni (w przybliżeniu) na uzupełnienie wiedzy niezbędnej do zdania matury. 30 maturzystów z Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej bawiło się 28 stycznia 2023 w sali weselnej Jurkowscy w Kosowie Lackim.

📢 Maków Mazowiecki. Studniówka LO im. Marii Curie-Skłodowskiej. 28.01.2023. Zdjęcia, wideo Bal maturzystów odbył się w sobotę 28.01.2023 w Bobrowym Dworze. Uczestniczyły w nim uczniowie trzech klas wraz z osobami towarzyszącymi oraz zaproszonymi gośćmi. 📢 Otrzęsiny uczniów klas pierwszych szkół powiatowych. Impreza odbyła się w Kadzidle 4.10.2022. Zdjęcia Powiat ostrołęcki po raz pierwszy zorganizował taką imprezę. Odbyła się w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle.

📢 Za darmo na OLX. Co można dostać na OLX? Co oddają mieszkańcy naszego regionu? Za darmo: meble, domy do rozbiórki, wózki, kieliszki, ubrania i nie tylko. Zobacz, co chętnie oddadzą mieszkańcy naszego regionu. Wszystkie ogłoszenia i zdjęcia pochodzą ze strony OLX. 📢 Ostrołęka. Święto patrona w II LO im. C.K. Norwida Ostrołęka. Społeczność II Liceum Ogólnokształcącego obchodziła święto swojego patrona - Cypriana Kamila Norwida. We wtorek 29 października uczniowie przygotowali koncert pt. "Pójdź ze mną...". 📢 Święto Policji w Makowie Mazowieckim 2019. Odznaczenia i nominacje [ZDJĘCIA] Święto Policji makowscy funkcjonariusze obchodzili w piątek 26 lipca 2019 roku. Na placu przed budynkiem policji odbył się uroczysty apel. Poprzedzony był uroczystą mszą świętą. 📢 Top 10 gorących scen erotycznych w polskich filmach Katarzyna Figura, Grażyna Szapołowska, Renata Dancewicz – te wspaniałe aktorki nie bały się pokazać swych intymnych miejsc na planie filmowym. Nie one zresztą jedne. W znanych polskich filmach aż roi się od scen łóżkowych, które wielu widzom zapadły głęboko w pamięci. Seksizm, czy zupełnie naturalne zjawisko, skoro seks jest częścią życia każdego z nas? Już w PRL-u, gdzie przecież panowała głęboka cenzura, nie usuwano z filmów golizny. Prawdziwą rewolucją w tej materii była choćby „Seksmisja”, gdzie oprócz ogromnej dawki humoru królowała erotyka. Postanowiliśmy przypomnieć Wam sceny, które niegdyś u jednych wywoływały rumieniec na twarzy, a u innych dreszczyk emocji...

📢 Ostrołęka. Pedagodzy odebrali tytuły nauczycieli dyplomowanych [ZDJĘCIA, WIDEO] 145 pedagogów z terenu działania ostrołęckiej delegatury kuratorium oświaty otrzymało w piątek 14 września tytuły nauczycieli dyplomowanych.

