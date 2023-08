Prasówka 20.08.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bez prądu w warmińsko-mazurskim. Gdzie 20.08 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?”?

📢 Bez prądu w mazowieckim. Gdzie 20.08 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu? Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w mazowieckim 20.08? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w mazowieckim.

📢 Utrudnienia w ruchu: woj. warmińsko-mazurskie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 20.08.2023 Na których drogach w województwie warmińsko-mazurskim prowadzone są dzisiaj (20.08.2023) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga S7g, Ostróda Pólnoc - Ostróda Południe (65. km na odc. 2 km) zajęcie prawego pasa ruchu k. Warszawa.

Prasówka 20.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim (20.08.2023)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności Które drogi w województwie mazowieckim 20.08.2023 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga S8f, S8f (11. km na odc. 9,2 km) w dniach 21-28.08.23 w godzinach nocnych lokalnie redukcja pasów ruchu, naprzemienne zajęcia pasa awaryjnego prawego, lewego, ograniczenie prędkości do 90km/h.

📢 Delegacja z Ostrowi Mazowieckiej we włoskim Brembate di Sopra. Podsumowanie partnerskiej wizyty. Zdjęcia Od 13 do 16 sierpnia przedstawiciele Ostrowi Mazowieckiej - burmistrz Jerzy Bauer i jego zastępca Daniel Choinka oraz tłumaczka Małgorzata Żyłowska gościli w Brembate di Sopra w Lombardii na północy Włoch - mieście partnerskim Ostrowi Mazowieckiej. 📢 Pchli targ w Ostrołęce. Zobacz, co można kupić 19.08.2023. Zdjęcia W godzinach 9.00-13.00, na targowisku miejskim przy ul. Zawadzkiego w Ostrołęce można kupić/sprzedać prawie wszystko: zabawki, książki, akcesoria i sprzęty domowe, różnorodne walory kolekcjonerskie i inne rzeczy... 📢 Najlepsze fryzury dla kobiet dojrzałych. Oto najmodniejsze trendy na lato 2023. Odmładzające cięcia dla pań po 50. i 60-tce Fryzury dla dojrzałych kobiet wcale nie muszą być nudne. Takie cięcia mogą być wręcz ciekawe i inspirujące! Jeśli myślisz, że kobieta po 50-tce niewiele może już zrobić, by wyglądać atrakcyjnie, to się mylisz. Fryzury dla dojrzałych pań mogą być nawet odmładzające i mamy na to wiele przykładów. Zobacz modne cięcia skierowane i dedykowane dla pań 50+. Dobrze dobrana fryzura pozwala poczuć się młodziej i odejmie lat. I wcale nie trzeba do tego wyrafinowanych środków, by osiągnąć ten efekt. Jeśli chcesz coś zmienić, to sprawdź, jakie obecnie są trendy na wiosnę na fryzury damskie po 50. i 60.

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 19.08.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Zakończenie roku żłobkowego w Surowem, 18.08.2023. Żegnaj żłobku! Idziemy do przedszkola! Zdjęcia z wydarzenia Gminny Żłobek przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem funkcjonuje już 3 lata. Projekt „Pierwszy żłobek w gminie Czarnia” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Budowa nowych pomieszczeń przy budynku PSP w Surowem postępowała bardzo szybko. Żłobek miał ułatwić rodzicom małych dzieci powrót do aktywności zawodowej. Liczba dzieci w placówce systematycznie rośnie. W tym roku z opieki w gminnym żłobku korzystało 15 maluchów. W piątek 18 sierpnia 2023 w placówce odbyło się zakończenie roku żłobkowego.

📢 Te memy są najlepsze na upały. Niezwykłe sposoby na ochłodę w upalne chwile. Co zrobić, jak nie masz klimy? Upały to nie żarty, ale niektóre sposoby internautów na ochłodzenie swojego ciała mogą wprawiać w zdumienie! Zupełnie niepotrzebnie. Stare powiedzenie mówi, że jeśli coś wygląda głupio, ale działa, to wcale nie jest głupie. Buty z butelek pełnych wody? Basen w naczepie do ciągnika? Proszę bardzo, byle tylko uciec od piekielnego żaru. Zobaczcie najciekawsze pomysły. 📢 Ryszard Karwacki z Ostrołęki obchodził setne urodziny. Były kwiaty i życzenia 12 sierpnia Ryszard Karwacki z osiedla Stacja świętował wraz z rodziną swoje setne urodziny. W środę 16 sierpnia z najlepszymi życzeniami, bukietem kwiatów i nagrodą pieniężną od prezydenta Łukasza Kulika jubilata odwiedziły m.in. wiceprezydent Anna Gocłowska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Hanna Kuć, a także kierownik ostrołęckiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Marcin Grabowski.

📢 Brzóze Małe. Nastolatek utonął 18.08.2023 w wyrobisku pożwirowym Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek 18.08.2023 w Brzózem Małym, gdzie 17-latek odpoczywał z rodziną.

📢 Metamorfoza Agaty Kornhauser-Dudy. Pierwsza dama postanowiła zmienić fryzurę. Wybór padł na jedną z najmodniejszych odsłon boba Pierwsza dama – Agata Kornhauser-Duda wierna była swojej fryzurze, której nie zmieniała od wielu lat. Zaczesane do góry włosy to już przeszłość. Zobacz, na jakie cięcie zdecydowała się prezydentowa. 📢 Takie są skutki jedzenia bananów. To się dzieje z organizmem, gdy jemy banany Banan to jeden z ulubionych owoców w Polsce. Po banany sięga wiele osób, często nawet każdego dnia. Banany to także owoce, które zawierają wiele składników mineralnych i liczne witaminy. Korzyści płynących z jedzenia bananów jest naprawdę dużo. Banany dostarczają energii, zapobiegają zaparciom a nawet pomagają schudnąć. Jakie są skutki jedzenia bananów? Co się dzieje z organizmem, gdy jemy banany? Zobacz teraz, co mówią na ten temat dietetycy.

📢 Festyn gminny w Krasnosielcu już w najbliższą niedziele. Zobaczcie, kto wystąpi W najbliższą niedzielę 20.08.2023 na targowicy w Krasnosielcu odbędzie się festyn gminny "Krasnosielc znowu razem". 📢 Kandydatka PO do Sejmu: Ukrainki świetnie umieją ciągnąć, ładnie doić jak dojne krowy. Te słowa wywołały burzę w sieci! Podlaska lista Koalicji Obywatelskiej kandydatów do Sejmu w wyborach parlamentarnych od chwili jej opublikowania stała się tematem burzliwych dyskusji. Te skrajne emocje wywołała Laura Żurawska, a w sieci krążą już filmy z jej udziałem, gdzie mówi m.in. "Ukrainki świetnie umieją ciągnąć, ładnie doić jak dojne krowy". W czwartek, czyli dzień po ogłoszeniu listy kobieta zrezygnowała z kandydowania podając osobiste powody tej decyzji. Szef struktur PO na Podlasiu - Krzysztof Truskolaski zapowiada, że nową kandydatkę KO z Hajnówki poznamy w niedzielę.

📢 Most w Teodorowie. Kontrowersje wokół wywłaszczenia gruntów pod budowę dróg dojazdowych Wykonawca rozpoczął prace ziemne dotyczące budowy mostu w Teodorowie i dróg dojazdowych. Właściciele gruntów są oburzeni, że ktoś wchodzi na ich ziemię bez poinformowania o tym fakcie. "Nie otrzymaliśmy wyceny, ani tym bardziej żadnego odszkodowania, a ktoś wchodzi na nasze działki i robi co chce"- grzmią mieszkańcy. Wyjaśniamy. 📢 Sejmowa moda. Na takie stylizacje stawiają polskie posłanki. Klasyka czy ekstrawagancja? W polskim Sejmie nie brakuje pięknych posłanek, które zdają sobie sprawę z tego, że w czasie swojej pracy są obserwowane przez kamery i aparaty fotoreporterów. Przykładają więc wagę do swojego wyglądu. Zobacz, jak prezentują się w Sejmie znane posłanki. Stawiają na klasyczne czy bardziej ekstrawaganckie stroje? 📢 Co robić w weekend 18-20.08.2023 w Ostrowi Mazowieckiej i powiecie ostrowskim? W ten weekend odbędą się m.in. Dni Kukurydzy w Andrzejewie i kolejna potańcówka w Ogródku Jordanowskim w Ostrowi Maz. Sprawdź w naszej galerii, gdzie warto być.

📢 Co robić w weekend w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim? 19-20.08.2023 Przed nami weekend pełen imprezy, wydarzeń sportowych i historycznych. Odbędą się między innymi dożynki w Lelisie, festyn wiejski w Durlasach, piknik w Wachu czy festiwal baniek mydlanych. Zobaczcie w naszej galerii co się będzie działo i gdzie warto być. 📢 Grzegorz Nowosielski – burmistrz Wyszkowa - kandydatem opozycji w wyborach do Senatu w naszym okręgu wyborczym Największe ugrupowania opozycyjne (Platforma Obywatelska, Polska 2050, PSL i Lewica) tworzące tak zwany pakt senacki ogłosiły kandydatów do wyższej izby parlamentu w październikowych wyborach.

📢 Droga na Ostrołękę zagrała na osiedlu Stacja. Kolejny Art-Peron miał miejsce 16.08.2023 To był kolejny koncert z nowego cyklu Ostrołęckiego Centrum Kultury. Art-Peron to wakacyjne koncerty na nowej scenie, która znajduje się na Placu Dworcowym.

📢 Śmiertelny wypadek motocyklisty z powiatu makowskiego. Zginął w Karwaczu W poniedziałek 14 sierpnia na drodze relacji Przasnysz – Karwacz doszło do kolejnego wypadku z udziałem motocyklisty. Niestety poniósł on śmierć na miejscu. To drugi śmiertelny wypadek motocyklisty w tym miejscu w ciągu dwóch dni. 📢 Odpust św. Rocha w Kadzidle, 16.08.2023. Uroczysta msza z procesją, obrzęd obnoszenia wokół ołtarza wotywnych figur i święcenie zwierząt O godz. 11.00 w kadzidlańskim kościele odprawiona została msza święta odpustowa z procesją, było też święcenie wody przed kościołem i obrzęd ofiarny "obnoszenia wokół ołtarza wotywnych figur woskowych" (po każdej mszy świętej tego dnia). 📢 15 sierpnia 2023 w Małkini Górnej. Mieszkańcy uczcili potrójne święto. Zdjęcia, wideo 15 sierpnia to dzień szczególny – rocznica Bitwy Warszawskiej, święto Wojska Polskiego i święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 15 sierpnia 2023 r. władze gminy i mieszkańcy Małkini Górnej uczcili potrójne święto hołdem dla Marszałka Józefa Piłsudskiego i żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny oraz udziałem w uroczystej mszy św.

📢 Samochód osobowy zderzył się z kombajnem na trasie Stary Turobin- Koskowo. 14.08.2023 Do zdarzenia doszło ok godz. 23.30. Jedna osoba poszkodowana została przewieziona do szpitala. 📢 Dożynki gminno-parafialne w Wąsewie. 15.08.2023. Zdjęcia, wideo Mieszkańcy gminy Wąsewo dziękowali za plony podczas uroczystej mszy świętej. Następnie korowód dożynkowy przeszedł na stadion, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

📢 Uroczystości patriotyczne w Dąbrówce, 15.08.2023. Odsłonięcie odnowionej mogiły powstania styczniowego i tablicy poświęconej wojnie 1920 r. 15 sierpnia 2023 – w Święto Wojska Polskiego – w Dąbrówce w gminie Lelis odbyła się patriotyczna uroczystość, podczas której odsłonięto nowy nagrobek na mogile księdza Walentego Placyda Podgórskiego – powstańca styczniowego oraz odsłonięto kamień z tablicą upamiętniającą wojnę 1920 roku. 📢 HIPOKRATES 2023 Zgłoś kandydatów do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia w wielkim plebiscycie medycznym Znasz dobrego lekarza rodzinnego, pediatrę albo stomatologa, który ma wyjątkowe podejście do pacjentów? Albo fachową i miłą pielęgniarkę lub położną, której chcesz podziękować za świetną opiekę? Korzystasz z porad ginekologa, chirurga, neurologa albo innego lekarza specjalisty, którego warto polecić innym? A może znasz dobrego fizjoterapeutę albo sympatycznego pracownika apteki? Doceń pracę medyka lub placówki ochrony zdrowia zgłoszeniem do nagrody w Plebiscycie Medycznym HIPOKRATES!

📢 Potańcówka na kurpiowską nutę w Myszyńcu. 14.08.2023 W poniedziałek 14 sierpnia Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu i burmistrz miasta i gminy Myszyniec zorganizowali potańcówkę kurpiowską. 📢 Święto Wojska Polskiego. Tak uczczono je w Ostrołęce. 15.08.2023 Tradycyjnie 15 sierpnia o godz. 9.00 na cmentarzu parafialnym w Ostrołęce przed Grobem Nieznanego Żołnierza złożono kwiaty, następnie w kościele pw. Zbawiciela Świata odprawiona została msza święta w intencji Wojska Polskiego. Po mszy złożono kwiaty przy ołtarzu Matki Boskiej Częstochowskiej, upamiętniającym poległych w walkach Żołnierzy Armii Krajowej. 📢 Dożynki w Wąsewie już 15.08.2023. Sprawdź szczegółowy program imprezy We wtorek 15.08.2023 w Wąsewie odbędą się dożynki gminno -parafialne. Tradycyjnie rozpocznie się uroczystą mszą świętą, korowodem dożynkowym, dzieleniem się chlebem, aby następnie zakończyć się zabawą dożynkową przy muzyce zespołu After Party. W galerii szczegółowy program imprezy.

📢 Śmiertelny wypadek motocyklisty pod Przasnyszem. Do tragedii doszło w niedzielę 13 sierpnia 2023. Zdjęcia Do tragedii doszło w niedzielę 13 sierpnia 2023 w Karwaczu pod Przasnyszem. Kierujący motocyklem nie przeżył zderzenia z autem osobowym. 📢 Niedziela na wsi w Czarni, 13.08.2023. Zdjęcia W niedzielę 13 sierpnia 2023 w Czarni odbywa się największa impreza kulturalna w gminie. Na placu obok kościoła parafialnego już od godziny 10.00 dużo się działo. 📢 Jarmarki Czerwińskie 2023. Gwiazdami Margaret i Kubańczyk, 13.08.2023 Msza święta, odprawiona w południe, rozpoczęła Jarmarki Czerwińskie. Na scenie przy ul. Wolności można teraz oglądać występy artystyczne, kabaretowe. Od godz. 19.00 część koncertowa. Gwiazdy - Kubańczyk i Margaret - wystąpią po godz. 20.30. Na zakończenie imprezy przewidziano pokaz laserowy i zabawę taneczną z dj-em.

📢 Wilki w powiecie makowskim coraz częściej widziane przez człowieka. Włodarze apelują o ostrożność W gminie Płoniawy- Bramura oraz gminie Krasnosielc mieszkańcy coraz częściej zgłaszają bliskie spotkania z wilkami. Wójtowie oficjalnie alarmują o zagrożeniu. Potwierdza je także Nadleśnictwo Parciaki- populacja wilków wzrasta. 📢 Czadoman gwiazdą Dni Kukurydzy w Andrzejewie. Zobaczcie program. Dni Kukurydzy odbędą się 19-20.08.2023 Znamy szczegółowy harmonogram XXII Dni Kukurydzy w Andrzejewie. Przeczytajcie, co się będzie działo - organizatorzy zadbali o to, aby każdy znalazł coś dla siebie. Gwiazdą Dni Kukurydzy 2023 będzie Czadoman. 📢 Festyn Rodzinny w Małkini – dzień trzeci, 6.08.2023. Zdjęcia, wideo W trzecim dniu Festynu Rodzinnego na nadbużańskim łęgu uczestnicy w obawie przed deszczem co chwila zerkali na ciemne chmury.

6.08.2023 r. – w ostatnim dniu Festynu Rodzinnego – dzieci szalały w Rodzinnym Parku Rozrywki VEGAS oraz w czasie zabaw z animatorami. Rodzinny charakter festynu podkreśliła obecność domowych zwierzaków – psów różnych ras i jednego kota.

📢 Dzielnicowi Ostrołęka i powiat ostrołęcki. Poznaj swojego dzielnicowego i sprawdź, jak się z nim skontaktować. Zdjęcia Przedstawiamy sylwetki dzielnicowych z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, a także ich numery telefonów i adresy e-mailowe. Warto znać swojego dzielnicowego. Policja informuje też, że podane adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sytuacji potrzeby natychmiastowej interwencji należy dzwonić pod nr 997 lub 112. Warto także korzystać z aplikacji "Moja Komenda", która w dużym stopniu ułatwia kontakt z policjantem dzielnicowym. 📢 Studniówka Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce. 11.02.2023. Zdjęcia Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 swoją studniówkę mieli 10 lutego 2023 w sali bankietowej Elba Bis w Ostrołęce.

📢 Cmentarz parafialny w Prostyni. Napisy na nagrobkach opowiadają historie rodzin i księży związanych z tutejszą parafią Na cmentarzu parafialnym w Prostyni oprócz grobów mieszkańców parafii można odnaleźć symboliczną mogiłę żołnierzy napoleońskich i grób Nieznanego Żołnierza.

📢 Maków Mazowiecki na starych fotografiach. Zobacz Maków i mieszkańców miasta na zdjęciach sprzed lat Być może odnajdziecie na zdjęciach kogoś ze swojej rodziny lub sąsiadów? Czy poznajecie wszystkie miejsca uwiecznione na fotografiach? Zdjęcia pochodzą z Narodowego Archiwum Cyfrowego, archiwum Tygodnika Ostrołęckiego oraz strony Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim. Zapraszamy do oglądania i wspominania.

📢 Ostrołęka. Festowal baniek mydlanych na stadionie, 19.09.2020 Ostrołęka. Festiwal baniek mydlanych. Sądząc do frekwencji, latem takich imprez powinno być więcej. Uczestnicy, zwłaszcza najmłodsi, udowodnili, że niewiele potrzeba do dobrej zabawy. Ot, trochę płynu do baniek... 📢 Baranowo. Dożynki gminno-parafialne 2019. Zaczęły się w strugach deszczu [ZDJĘCIA, WIDEO] Baranowo. Dożynki gminno-parafialne. Najpierw w baranowskim kościele odprawiona została msza święta. Po niej korowód dożynkowy (na czele ze starostami, państwem Małgorzatą i Waldemarem Ogonowskimi z Cierpiąt) dotarł do amfiteatru. I w strugach deszczu zaczęła się rozrywkowa część dożynek gminno-parafialnych. 📢 Krasnosielc. Dni Krasnosielca z Kołami Gospodyń Wiejskich 18.08.2019. Zobacz zdjęcia Mecz piłki nożnej, występy "swoich ludzi", czyli wykonawców z gminy oraz koncerty gwiazd odbyły się 18 sierpnia 2019 roku, z okazji Dni Krasnosielca.

📢 Zmiany księży w diecezji łomżyńskiej. Gdzie odchodzą księża i kto przychodzi na ich miejsce W diecezji łomżyńskiej zaczęły się coroczne zmiany. Księża zmieniają parafie lub odchodzą do instytucji diecezjalnych. Nominacje otrzymali też neoprezbiterzy, czyli księża, wyświęceni w 2019 roku. W Osuchowej przestanie działać dom zakonny ojców redemptorystów. 📢 Spotkanie z Agnieszką Holland w Ostrołęce [ZDJĘCIA] Wybitna polska reżyserka Agnieszka Holland była gościem kolejnego spotkania Klubu Obywatelskiego w Ostrołęce.

📢 Ostrołęka. Festyn Dworcowy osiedla Stacja 2018: Zenek porwał publiczność! [ZDJĘCIA+WIDEO] W niedzielę 17 czerwca odbył się Festyn Dworcowy Osiedla Stacja. To największy festyn osiedlowy w mieście. Gwiazdą tegorocznej imprezy był sam Zenon Martyniuk wraz z zespołem Akcent, który porwał tłumy. 📢 Żakowski, Szczuka i Kidawa-Błońska w Ostrołęce o wolności słowa za rządów PiS. "Niektórym mediom chodzi o stworzenie nowego Polaka" Wolność słowa w czasach „dobrej zmiany” – tak brzmiało hasło kolejnego spotkania w ramach Klubu Obywatelskiego w Ostrołęce. Spotkania wyjątkowego, choćby z tego powodu, że wzięło w nim udział aż troje gości: Małgorzata Kidawa-Błońska – wicemarszałek Sejmu, posłanka PO; znany dziennikarz i publicysta Jacek Żakowski i Kazimiera Szczuka – dziennikarka i działaczka feministyczna.

