Prasówka 2.11.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

📢 Te niebezpieczne dla zdrowia produkty wycofano ze sprzedaży! Nie jedz tego i nie kupuj w sieciach: Kaufland, Biedronka, Lidl, Rossmann Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży.

📢 Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym w Ostrowi Mazowieckiej. Tak wyglądał 1.11.2023 W Uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym w Ostrowi Mazowieckiej o godz. 12.30 odbyło się nabożeństwo różańcowe za zmarłych, a po nim procesja po cmentarzu. 📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Wszystkich Świętych. Zobaczcie zdjęcia z cmentarza parafialnego w Ostrołęce Wszystkich Świętych to czas zadumy i modlitwy za duże bliskich. Na cmentarzu parafialnym zapalono tysiące zniczy, postawiono kolorowe wiązanki. Zobaczcie galerię zdjęć. 📢 Fani „Sanatorium miłości” pogrążeni w żałobie. Nie żyje już pięcioro bohaterów programu „Sanatorium miłości” od kilku lat jest niekwestionowanym hitem Telewizji Polskiej. Przez 5 edycji programu przewinęła się cała masa przebojowych seniorów, którzy postanowili udowodnić, że na stare lata nadal można znaleźć miłość. Niestety niektórych z nich nie ma już wśród nas. Którzy bohaterowie „Sanatorium miłości” odeszli od nas zbyt wcześnie? 📢 Ostrołęka. Cmentarz przy ul. Krańcowej w dzień Wszystkich Świętych Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia z cmentarza miejskiego przy ul. Krańcowej (PGO) w dzień Wszystkich Świętych: piękna kompozycje nagrobne, chryzantemy i znicze.

📢 Wszystkich Świętych na cmentarzu w Krasnosielcu: zaduma i modlitwa za dusze zmarłych W środę 1.11.2023 cmentarz w Krasnosielcu wyglądał zjawiskowo: jesienne słońce, tysiące palących się zniczy, kolorowe chryzantemy oraz setki wiernych modlących się za dusze zmarłych. O godz. 12.00 tradycyjnie odbyła się msza święta na ołtarzu na terenie cmentarza. Ksiądz poświęcił wszystkie groby. Zobaczcie galerię zdjęć.

📢 Niesamowite groby zwierząt. Zobacz, jak wygląda cmentarz dla zwierząt w powiecie białostockim Maskotki, znicze, kwiaty, zdjęcia - wszystko na grobach zwierząt. Tak właściciele czworonożnych przyjaciół pamiętają o swoich ukochanych zwierzakach. Zobacz jak wygląda wyjątkowy cmentarz w Rzędzianach. 📢 Najmodniejsze paznokcie na jesień 2023. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie jesienne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, jesienne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Groby znanych Polaków na Powązkach - mapa. Zobacz, jak wyglądają Na cmentarzu powązkowskim w Warszawie zostali pochowani ludzie zasłużeni dla polskiej historii. Wśród nich są żołnierze, politycy, artyści i sportowcy. Jak dziś wyglądają ich groby? 📢 Cmentarz przy Wiśniowej w Ostrowi Mazowieckiej. Tak wyglądał 1.11.2023 w Dniu Wszystkich Świętych Dzień Wszystkich Świętych to czas, w którym bardziej niż zwykle myślimy o bliskich, którzy już odeszli. Na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiśniowej w Ostrowi od rana panuje ruch. 📢 Przypominamy znane osoby z regionu, które zmarły w ostatnim roku We Wszystkich Świętych, w Dzień Zaduszny wspominamy zmarłych z naszych rodzin i grona przyjaciół. Ale nie tylko. Często nasze myśli krążą w tym szczególnym okresie wokół osób, z którymi zetknęliśmy się w szkole, w urzędzie, w szpitalu, w stowarzyszeniu... Osób, które wywarły wpływ na nasze życie.

📢 Stroiki z chryzantem na Wszystkich Świętych 2023. Tak pięknie ozdobisz groby 1 listopada. Zdjęcia eleganckich kompozycji z żywych chryzantem Stroiki z chryzantem na cmentarz to piękna dekoracja na Wszystkich Świętych. Te wyjątkowe jesienne kwiaty stanowią dla nas symbol tego ważnego święta. Stroikami na cmentarz z chryzantem ozdabiamy groby bliskich i przyjaciół na 1 listopada i Dzień Zaduszny. Podpowiadamy, jak elegancko udekorować groby na Wszystkich Świętych – zobaczcie zdjęcia!

📢 Opuszczone miasto-widmo nadal straszy. Stacjonowała tam armia radziecka. Co wydarzyło się w tym miejscu? Miasto-widmo na granicy województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego przyciąga żądnych wrażeń. Do 1992 roku mogło tam żyć nawet 5 tys. osób, teraz opustoszałe Kłomino popada w ruinę. Co wydarzyło się w tym tajemniczym miejscu? Odwiedzili je dziennikarze Głosu Wielkopolskiego. Zobaczcie, jak wygląda i poznajcie jego historię.

📢 Lektury szkolne jako zestawy klocków Lego od SI. Musisz to zobaczyć. Niezwykła inspiracja do ciekawych lekcji języka polskiego Jak ciekawie omawiać lektury szkolne? Obecnie pojawia się coraz więcej inspiracji, które mogą spodobać się polonistom. Jedną z nich są ilustracje lektur jako zestawów klocków Lego stworzone przez narzędzia sztucznej inteligencji. Jak wyglądają bohaterowie „Chłopów” jako minifigurki? I w jaki sposób przedstawiony został sklep Wokulskiego z „Lalki”? Tę galerię stworzoną przez SI warto zobaczyć. 📢 Galeria plenerowa w Kiełczewie. Wystawa „Światło i blask” ma rozświetlić ponure jesienne dni Od soboty oczy mieszkańców Kiełczewa i wszystkich przejeżdżających przez tą miejscowość cieszy wystawa fotografii „Światło i blask”. 📢 Zderzenie dwóch aut w gminie Andrzejewo. Dwie kobiety zabrane do szpitala Małkińscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło między Starą Ruskołęką a Królami Małymi. Dwie kobiety biorące udział w kraksie zostały przewiezione do szpitala. Do wypadku doszło w poniedziałek 30 października 2023.

📢 Iga Świątek i inne piękności tenisa na gali WTA Finals 2023 w Cancun GALERIA Zdjęcia mówią same za siebie. Podczas gali towarzyszącej turniejowi WTA Finals w Cancun najlepsze tenisistki świata zaprezentowały się w strojach wieczorowych. W galerii prezentujemy najlepsze ujęcia z uroczystego przyjęcia zorganizowanego na cześć Igi Świątek i pozostałych zawodniczek, które rywalizują o zwycięstwo w prestiżowym turnieju na kortach w Meksyku. Obejrzyj zdjęcia, przesuwając je w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Jak zabezpieczyć kwiaty na cmentarzu przed kradzieżą? Te proste triki popsują szyki złodziejom Groby na Wszystkich Świętych uginają się pod ciężarem donic z chryzantemami, ozdobnych wieńców i zniczy. Wiele z tych ozdób staje się łupem złodziei, którzy nie mają żadnych skrupułów, aby je ukraść i ponownie sprzedać na czarnym rynku. Co zrobić, aby zabezpieczyć kwiaty i znicze przed kradzieżą? Czy są skuteczne sposoby na to, aby pokrzyżować plany złodziejom? Sprawdźmy.

📢 Zderzenie samochodu osobowego z dzikim zwierzęciem na DW 627 w Treblince W niedzielę 29 października około godziny 18:20 do ostrowskich służb ratunkowych wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym z udziałem samochodu osobowego i zwierzęcia na DW 627 w Treblince. 📢 Zmiana organizacji ruchu w Makowie Mazowieckim przy cmentarzu Nowa, czasowa, organizacja ruchu będzie obowiązywać od wtorku 31.10.2023 do 2.11.2023 do godz. 7.00. Co więcej, burmistrz informuje o darmowej komunikacji miejskiej.

📢 Otwarcie sezonu morsowego w Ostrowi Mazowieckiej. Morstrowiaki już po pierwszej kąpieli. Otwarcie sezonu odbyło się 28.10.2023 Ostrowskie morsy rozpoczęły sezon na zimne kąpiele. Otwarcie sezonu odbyło się na miejskim stawie, a w wydarzeniu wzięły udział zaprzyjaźnione kluby z województwa mazowieckiego i podlaskiego. 📢 Otwarte Mistrzostwa Ostrołęki w Pływaniu. Rywalizowali młodzi adepci pływania ze wszystkich ostrołęckich klubów W sobotę 28 października 2023 w ostrołęckim Parku Wodnym Aquarium zorganizowane zostały Otwarte Mistrzostwa Ostrołęki w Pływaniu. Imprezę zorganizowali: UKS Piątka, WOPR-OS Ostrołęka i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W zawodach rywalizowały dziesiątki młodych adeptów pływania. Zobaczcie zdjęcia z imprezy.

📢 Budowa szkoły i przedszkola przy Partyzantów w Ostrowi Mazowieckiej coraz bliżej ukończenia. Zobaczcie zdjęcia Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 dla klas I - III i nowego Miejskiego Przedszkola nr 1 ma się zakończyć w przyszłym roku, aby we wrześniu 2024 pierwsi uczniowie mogli rozpocząć naukę w nowej "małej jedynce". 📢 Młodzież z klasy pierwszej mundurowego I Liceum Ogólnokształcącego CN-B Feniks im. Polskich Spadochroniarzy z Ostrołęki pasowana na uczniów Ślubowanie kadetów pierwszych klas liceów Feniks odbyło się na Górze Gradowej w Gdańsku. Obecni na nim byli uczniowie I LO CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Ostrołęce. W piątek 27.10.2023 młodzież wróciła do Ostrołęki. Rodzice postanowili zrobić im niespodziankę i wręczyć pamiątkowe róże. 📢 Najpiękniejsze dekoracje z wrzosów do domu i ogrodu. Wzory, pomysły, inspiracje Wrzosy nieuchronnie kojarzą się z końcem lata. Jednak i jesień ma swoje piękno, szczególnie w przebarwiających się drzewach i kwiatach, którymi ozdabiamy swoje domy i ogrody. Do jednych z popularniejszych należą wrzosy. Jak można udekorować wrzosami dom, ogród, balkon? Niżej wzory, pomysły i inspiracje.

📢 Złote i Srebrne Gody w gminie Rzekuń. Pary świętowały 50-lecie oraz 25-lecie pożycia małżeńskiego Małżeństwa z gminy Rzekuń, które przeżyły ze sobą 50 i 25 lat, świętowały jubileusze złotych i srebrnych godów. Uroczystość odbyła się we wtorek 17 października. 📢 Nagrody dla nauczycieli i dyrektorów ze szkół i placówek oświatowych z powiatu makowskiego W piątek 13.10.2023 w Starostwie Powiatowym odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nagrodzono najlepszych nauczycieli. 📢 Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w małkińskim „Staszicu”, 13.10.2023 14 października 1773 r. powstała Komisja Edukacji Narodowej. Od roku 1982 dzień 14 października pracujący w oświacie i na rzecz oświaty świętują Dzień Edukacji Narodowej. 13 października 2023 r. – w 250. rocznicę utworzenia KEN – w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Ważnym ich punktem było uroczyste otwarcie kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych.

📢 Dożynki i Zajazd Szlachecki w Troszynie. Było też pożegnanie proboszcza. 3.09.2023. Zdjęcia Już po raz 11. odbył się w Troszynie Zajazd Szlachecki. Impreza ta łączona jest tutaj z tradycyjnymi dożynkami. Wszystko zaczęło się o godz. 11.30 od mszy świętej w troszyńskim kościele. 📢 Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym 2023 w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim. Wyścig elity mężczyzn i zakończenie imprezy. 25.06.2023 To było wielkie kolarstwo święto w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim. Trwało już od 21 czerwca, ale największe emocje - i spore zainteresowanie kibiców - wzbudził niedzielny wyścig elity mężczyzn. Z tytułem Mistrza Polski w Kolarstwie Szosowym wyjedzie z Ostrołęki Alan Banaszek.

📢 Zlot motocyklowy w Rubinku. XII Wystawa motocykli "Legendy PRL-u" w Ostrowi Maz. przyciągnęła miłośników motoryzacji, 4.06.2023. Zdjęcia W niedzielę 4 czerwca 2023 przy Zespole Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się dwunasta już wystawa motocykli "Legendy PRL-u". Choć nazwa wskazuje, że wydarzenie jest skierowane jedynie do określonej grupy pojazdów to mile widziani są wszyscy pasjonaci motocykli - także współczesnych.

📢 Ostrołęka. Pogrzeb księdza Zygmunta Żukowskiego. 28.12.2022 Ksiądz infułat Zygmunt Żukowski zmarł w środę 21 grudnia 2022. Był wieloletnim proboszczem ostrołęckiej fary, kapelanem ostrołęckiej „Solidarności”. Miał 85 lat. Msza pogrzebowa odprawiona została 28 grudnia 2022 w kościele farnym. Ksiądz Żukowski pochowany został na cmentarzu parafialnym w Ostrołęce.

📢 Turniej szachowy Wąsewska Wieża zgromadził rekordową liczbę uczestników. 11.11.2022 Rekordowa liczba szachistów uczciła rocznicę odzyskania niepodległości biorąc udział w VIII Turnieju Szachowym „Wąsewska Wieża”. Do zawodów zgłosiło się ponad dwustu uczestników z Wąsewa, Ostrowi Mazowieckiej, Łomży, Ostrołęki, Andrzejewa, Małkini, Grodziska Mazowieckiego, Zielonki, Łęgu Starościńskiego i innych miejscowości. 📢 Cmentarz w Jelonkach o zmroku. Dzień Wszystkich Świętych był wyjątkowo mglisty 1.11.2022 Tegoroczna Uroczystość Wszystkich Świętych była bardzo mglista. I mimo że takie warunki nie służą kierowcom to cmentarz o zmroku, oświetlony jedynie zniczami i spowity we mgle, wygląda magicznie. Zobaczcie zdjęcia cmentarza parafialnego w Jelonkach.

📢 Cmentarz w Kadzidle tuż przed dniem Wszystkich Świętych. 29.10.2022. Zdjęcia Na trzy dni przed Dniem Zmarłych odwiedziliśmy cmentarz w Kadzidle – jeden z najpiękniejszych, a na pewno najpiękniej położonych cmentarzy w regionie.

📢 Cmentarz w Kadzidle przed Dniem Wszystkich Świętych 2021. Zdjęcia nekropolii Przed dniem Wszystkich Świętych odwiedziliśmy lokalne nekropolie. W końcówce października bliscy robią porządki na grobach. Zobaczcie zdjęcia z cmentarza parafialnego w Kadzidle.

📢 Małkinia Górna. Serca dla wolontariuszy, podziękowania dla nauczycieli [ZDJĘCIA] Podczas gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej wyróżniono nie tylko nauczycieli, ale także osoby zaangażowane w pomoc innym i zwycięzców konkursu ortograficznego

