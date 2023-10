Prasówka 2.10.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Często bierzesz paracetamol na ból głowy? Warto być ostrożnym, bo ten popularny lek może być dla ciebie groźny”?

Prasówka 2.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Często bierzesz paracetamol na ból głowy? Warto być ostrożnym, bo ten popularny lek może być dla ciebie groźny To popularny lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, jednakże często istnieją obawy co do jego toksyczności i potencjalnych zagrożeń. Warto bliżej przyjrzeć się temu tematowi, aby zrozumieć, kiedy i jak go stosować bezpiecznie. O jaki lek chodzi?

📢 Ognisko na osiedlu Łazek. Mieszkańcy powitali jesień przy wspólnym ognisku 1.10.2023 W niedzielę, 1 października mieszkańcy osiedla Łazek w Ostrołęce postanowili pożegnać lato i powitać jesień przy ognisku. 📢 Rocznica pacyfikacji wsi Bandysie. Msza święta polowa w 79. rocznicę pacyfikacji 1.10.2023 3 października mija 79. rocznica pacyfikacji wsi Bandysie. Niemcy wywieźli do obozu koncentracyjnego około 120 mężczyzn z tej miejscowości. Po zakończeniu wojny do Bandyś powróciło tylko kilku wywiezionych mężczyzn. Mieszkańcy wsi pamiętają o męczeńskiej śmierci swoich przodków. Każdego roku, w pierwszą niedzielę października obok pomnika pomordowanych odbywa się msza święta polowa w intencji ofiar hitlerowskiego terroru.

Prasówka 2.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Piknik sportowy dla dzieci w Kadzidle. 1.10.2023 zorganizowano grę terenową, konkurencje sportowe, gry i zabawy W niedzielę, 1 października na Orliku w Kadzidle zorganizowano piknik sportowy dla dzieci.

📢 Przerwy w dostawie prądu w regionie. Ostrołęka i powiaty: ostrołęcki, ostrowski, makowski i przasnyski, 2 - 6.10.2023 PGE Dystrybucja podaje dokładne informacje na temat planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej. W tabelach podajemy obszar prac PGE, datę rozpoczęcia i zakończenia prac oraz liczbę godzin wyłączenia prądu. Przejdź do galerii i sprawdź, czy w twoim domu lub miejscu pracy nie zabraknie prądu.

📢 Te bajki lat 90. oglądali wszyscy. Dzieciństwo w pigułce. Pamiętasz wszystkie tytuły? Co oglądaliście? Bajka, anime, manga, a może serial? Te bajki pamięta każdy. Obiad po szkole w towarzystwie telewizora? Długo wyczekiwany weekend i kolejny odcinek bajki, o której i tak myślało się przez cały tydzień? Mama wołająca przez okno, że zbliża się 15:00 i codzienny seans. Zobacz zestawienie najpopularniejszych bajek lat 90. Część z nich oglądały również i starsze pokolenia, może właśnie dzięki temu ich popularność dzisiaj powraca. Co oglądaliście? "Reksio", "Dragon Ball", a może "Przygody Bolka i Lolka". Jedno jest pewne, w latach 90 było co oglądać!

📢 Sposób na słodycze w PRL-u. Pamiętacie te desery z dzieciństwa? Nie tylko kogel-mogel. Sprawdźcie TOP 10 kultowych przepisów W czasach PRL niełatwo było kupić słodycze w sklepach. Gospodynie i gospodarze domu radzili sobie więc innymi sposobami. Posiadając w domu zaledwie kilka podstawowych składników, można uzyskać przepyszne słodkości, które ucieszą każdego łasucha. Wracamy pamięcią o kilka dekad i przypominamy kultowe przepisy na desery z czasów PRL-u. Pamiętasz je? 📢 Sanatorium za darmo. Sprawdź listę osób uprawnionych do darmowych turnusów na NFZ w uzdrowisku. Oto w jaki sposób pojedziesz do sanatatorium Sanatoria to idealne miejsca, w którym kuracjusze mają szansę nie tylko odpocząć, ale również szybko wrócić do zdrowia. Profesjonalny personel zajmuje się ich rekonwalescencją, rehabilitanci pomagają w wykonywaniu ćwiczeń. Jak skorzystać z darmowego turnusu? Można np. uzyskać skierowanie, w ramach którego wyjazd będzie refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), jednak czas oczekiwania bywa długi. Za kogo koszty pokryje ubezpieczyciel? Sprawdzamy!

📢 Piękne projekty salonów Krzysztofa Mirucia. Zobacz na zdjęciach te modne wnętrza. Tak architekt z HGTV urządza pokoje dzienne Salon to serce domu, dlatego jego wnętrze powinno być wyjątkowe i zachwycać gości. Warto więc już na wiosnę zaplanować jego metamorfozę. Zobacz, jak modnie i funkcjonalnie zaaranżować pokój dzienny w 2023 roku. Czego nie może w nim zabraknąć? Zobacz najlepsze projekty salonów znanego architekta Krzysztofa Mirucia. 📢 Emerytury w październiku 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Mamy wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, wyliczenia! Takie emerytury otrzymają seniorzy w październiku 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w październiku 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na październik 2023.

📢 Najmodniejsze paznokcie na jesień 2023. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie jesienne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, jesienne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć. 📢 Wypadek na S8 na wysokości Deskurowa, 29.09.2023 Samochody kierowane są na węźle komunikacyjnym w Mostówce na drogę techniczną. 📢 Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce. 29 września 2023. Zdjęcia Już po raz trzydziesty studenci Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce odebrali indeksy. Inauguracja kolejnego roku akademickiego odbyła się w piątek 29 września 2023 w siedzibie uczelni przy ul. Korczaka.

📢 Wypadek w Szwelicach, gm. Karniewo. Zderzyły się dwa samochody osobowe Do niebezpiecznego wypadku doszło w czwartek 28.09.2023.

📢 Tadeusz Wardaszka z gminy Andrzejewo 24.09.2023 skończył sto lat. To najstarszy mieszkaniec gminy Andrzejewo 27 września 2023 roku w domu państwa Janiny i Andrzeja Wardaszków w Królach Dużych odbyła się wyjątkowa uroczystość. Tadeusza Wardaszka (ojca pana Andrzeja) - najstarszy mieszkaniec gminy Andrzejewo - świętował setne urodziny. 📢 Kapsuła czasu zakopana na Placu Wolności podczas Ostrołęckich Dni Młodzieży. 28 września 2023. Zdjęcia Ostrołęckie Dni Młodzieży to inicjatywa Młodzieżowej Rady Miasta. Impreza odbyła się w czwartek 28 września 2023 roku i jedno jest pewne - będzie się o niej mówiło w Ostrołęce nawet za 50 lat! 📢 Tak mieszka na wsi Leszek Lichota i Ilona Wrońska. Tu aktorzy znaleźli swój raj. Aktorstwo to nie jest jedyna profesja „Znachora” Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym.

📢 Ostrołęczanka Agnieszka „Atamanka” Kasprzak w Dzień Dobry TVN. 28 września 2023. Zdjęcia, wideo Jedną z gościń dzisiejszego (czwartek 28 września 2023) wydania programu Dzień Dobry TVN była ostrołęczanka Agnieszka „Atamanka” Kasprzak.

📢 Inauguracyjne spotkanie Kurpiowskiego Bractwa Śpiewaczego w Myszyńcu Dzwonnica przy myszynieckiego bazylice mniejszej staje się powoli centrum kulturalnym dla miasta i gminy. Przez kilka dni w tym obiekcie odbywał się cykl imprez pod nazwą "Noce w Dzwonnicy". W środę 27 września zebrali się tu śpiewacy z kilku okolicznych gmin kurpiowskich. Było to inauguracyjne spotkanie Kurpiowskiego Bractwa Śpiewaczego. 📢 Otwarcie ośrodka NOEE w Broku. Nadbużański Ośrodek Edukacji Ekologicznej przeszedł gruntowną przebudowę. Zdjęcia Nadbużański Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Broku znany wcześniej jako Nadbużański Ośrodek Edukacji przeszedł gruntowną przebudowę - w środę, 27 września odbyła się konferencja inaugurująca jego otwarcie.

📢 Wyprzedaż garażowa w Ostrowi Mazowieckiej. Wydarzenie zorganizowano w ogródku jordanowskim 24.09.2023 W niedzielne popołudnie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej zorganizował wyprzedaż garażową.

📢 Licytacje komornicze w regionie. Przeczytajcie co pójdzie pod młotek we wrześniu i październiku 2023 W galerii znajdziecie szczegóły licytacji. 📢 Dożynki w Lipnikach, gm. Łyse. Dziękowali za plony Dożynki rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej. Następnie na placu przy kościele na wiernych z lipnickiej parafii czekało mnóstwo atrakcji: występy, smaczny poczęstunek, dmuchańce dla dzieci. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Szkoła Podstawowa w Amelinie 16.09.2023 obchodziła jubileusz 100-lecia. Zdjęcia, wideo Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki obchodziła jubileusz stulecia. Z tej okazji na placu przy szkole odbyła się uroczystość, podczas której wspominano dawne lata placówki, wkopano kapsułę czasu, dzieci przygotowały część artystyczną, a absolwenci mieli okazję do spotkania i rozmów przy suto zastawionym stole. Szkoła otrzymała też medal pamiątkowy Pro Masovia.

📢 Najseksowniejsze imiona według znaczenia. Zobacz - takie jest znaczenie popularnych imion Nasze imiona mają przypisane cechy charakteru w swoim znaczeniu. Są jednak też cechy przypisywane do imion przez społeczeństwo, wówczas są one nadawane tylko czasowo. Tak jest właśnie z najseksowniejszymi imionami. Raport o seksownych imionach przygotował przed laty portal BabyNameWizard.com, były to wyniki wieloletniej ankiety. Zobaczcie jakie imiona uznano za najseksowniejsze.

📢 Przedszkole i żłobek w Kadzidle na finiszu. Zobaczcie jak wygląda budowa Zobaczcie relację zdjęciową z aktualnych prac przy budowie przedszkola i żłobka w Kadzidle. To duża inwestycja – warta prawie 18 milionów złotych. 📢 Dożynki i Zajazd Szlachecki w Troszynie. Było też pożegnanie proboszcza. 3.09.2023. Zdjęcia Już po raz 11. odbył się w Troszynie Zajazd Szlachecki. Impreza ta łączona jest tutaj z tradycyjnymi dożynkami. Wszystko zaczęło się o godz. 11.30 od mszy świętej w troszyńskim kościele.

📢 Guty-Bujno. Dożynki gminy Ostrów Mazowiecka to okazja do podziękowań, gratulacji i dobrej zabawy. 2.09.2023 Trwają dożynki w Gutach-Bujnie. Zapowiada się, że wieczorem na gości też czeka świetna zabawa. Będą koncerty Miłego Pana i zespołu Universe. Gmina Ostrów Mazowiecka obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia istnienia. Z tej okazji gmina przygotowała niespodziankę dla mieszkańców i gości: pyszny jubileuszowy tort. Ponadto, 2023 rok to też jubileusz Waldemara Brzostka, który jest wójtem gminy 25 lat! Z tej okazji przygotowano także niespodziankę dla wójta: balony i kwiaty.

📢 Stadion w Łysych oficjalnie otwarty. Było liczne grono polityków i Jerzy Engel – były selekcjoner reprezentacji Polski. 19.08.2023. Zdjęcia To było duże wydarzenie nie tylko dla środowiska sportowego, ale całej gminy Łyse. W Łysych w sobotę 19 sierpnia 2023 uroczyście otwarto nowy stadion.

📢 Potańcówka na kurpiowską nutę w Myszyńcu. 14.08.2023 W poniedziałek 14 sierpnia Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu i burmistrz miasta i gminy Myszyniec zorganizowali potańcówkę kurpiowską. 📢 Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym w Ostrołęce. Wyścig samorządowców w niedzielę 25.06.2023. Zdjęcia Trwają Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim. Niedziela 25 czerwca 2023 to ostatni dzień rywalizacji – wyścigi elity, ale także imprezy towarzyszące: wyścigi dla dzieci i wyścig samorządowców. 📢 100-lecie szkoły w Ugniewie. Publiczna Szkoła Podstawowa obchodziła piękny jubileusz. Uroczystość odbyła się 16.06.2023. Zdjęcia W piątek, 16 czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej w Ugniewie odbył się wyjątkowy jubileusz – szkoła skończyła 100 lat. To była okazja do uroczystych obchodów, ale też okazja do podziękowań wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju szkoły.

📢 Dzień Dziecka ze Szkołą Lotniczą w Grądach, 11.06.2023. Atrakcji nie brakowało, zobaczcie zdjęcia Po raz drugi na lotnisku w Grądach odbył się „Dzień Dziecka ze Szkołą Lotniczą”. 11.06.2023 r. na lotnisku w Grądach zjawiły się tłumy zainteresowanych lotnictwem, motoryzacją, edukacją i dobrą zabawą. 📢 Ostrów Mazowiecka. Pierwsza Komunia Święta w parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza 14.05.2023 W niedzielę, 14 maja uczniowie dwóch klas (A i B) ze Szkoły Podstawowej nr 1 przyjęli sakrament Pierwszej Komunii Świętej. To ważny dzień dla dzieci oraz dla ich rodzin. 📢 Gwiazdy sportu w Bogutach- Piankach. 8.05.2023 W poniedziałek 8.05.2023 Szkołę Podstawową im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Bogutach-Piankach, w ramach programu Szkolny Klub Sportowy, odwiedziły gwiazdy polskiego sportu. Wydarzenie pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki pozwoliło uczniom wykazać się aktywnością sportową w dyscyplinach rzadko uprawianych w wiejskich szkołach

📢 Studniówka 2019 maturzystów liceum KEN w Przasnyszu [ZDJĘCIA, WIDEO] 12 stycznia w Zajeździe Sebory bawiło się pięć klas LO KEN 📢 Festiwal biegowy "Zabiegaj o Borki" [WIDEO, ZDJĘCIA] Już po raz szósty w gminie Olszewo-Borki zorganizowany został festiwal biegowy pod nazwą "Zabiegaj o Borki". Do rywalizacji przystąpiły dzieci, a po nich na trasę wyruszyli doświadczeni biegacze. 10-kilometrowy bieg odbywał się w dużym upale, lecz nie zabrakło dobrych wyników. 📢 III Bieg Kolejarza w Ostrołęce [WYNIKI+ZDJĘCIA] Trwa Festyn Dworcowy na osiedlu Stacja w Ostrołęce, a jednym z jego elementów była sportowa rywalizacja w III Biegu Kolejarza

📢 Święto Mleka w Płoniawach - Bramurze [ZDJĘCIA] Ponad dwudziestu wystawców wzięło udział w tegorocznej Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Płoniawach - Bramurze. Wystawa odbyła się już po raz 17. i przyciągnęła gości z całego regionu.

📢 Zawody lekkoatletyczne szkół z gminy Ostrów 📢 Pogrzeb Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce, 22.09.2005. Zdjęcia, cz. 1 📢 Prokurator Tołwiński poszedł do ABW Prokurator Marek Tołwiński zmienia pracę. Od poniedziałku 18 grudnia pracuje w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie. 📢 Winowajcy czy niesłusznie oskarżeni? Przewód sądowy w procesie Marcina A. i Krzysztofa W. zakończył się we wtorek 10 czerwca. Przypomnijmy, obaj odpowiadają za zabójstwo w związku z rozbojem. Akt oskarżenia zarzuca im, że 12 stycznia 2001 roku wieczorem w lasku przy kościele Zbawiciela Świata zaatakowali wracającą z pracy pracownicę apteki, bili metalową rurką w głowę i zabrali torebkę z dokumentami oraz pieniędzmi. Dwa tygodnie później ofiara rozboju zmarła w szpitalu nie odzyskawszy przytomności. Proces zaczął się w grudniu ubiegłego roku.

