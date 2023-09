Prasówka 2.09.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bez prądu w mazowieckim. Gdzie 2.09 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?”?

Prasówka 2.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Bez prądu w mazowieckim. Gdzie 2.09 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu? Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w mazowieckim 2.09? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w mazowieckim.

📢 Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim (2.09.2023)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności Które drogi w województwie mazowieckim 2.09.2023 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga S8, Wola Rasztowska Obw, Radzymina (489. km na odc. 0,1 km) Zajęty jeden pas ruchu w kierunku na Warszawę oraz na Białystok.

📢 Wartościowe skarby sprzed lat. Stare monety i banknoty z okresu PRL mogą przynieść znaczne zyski! Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

Prasówka 2.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Andrzejewie, 1.09.2023 W piątek, 1 września 2023 roku, w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Andrzejewie odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2023/2024. Do oddziału przedszkolnego w Andrzejewie w tym roku szkolnym będzie uczęszczało 96 dzieci.

📢 Ostrów. Akty mianowania dla nauczycieli wręczone. Uroczystość odbyła się 31.08.2023 w ratuszu W czwartek, 31 sierpnia w Urzędzie Miasta odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielom miejskich szkół i przedszkoli. Była to również okazja do uczczenia jubileuszu 40 lat pracy zawodowej dyrektor SP3 Elżbiety Mariańskiej. 📢 SI pokazała imprezę w Hogwarcie w latach 90. - przerażająco realistyczne zdjęcia, ale jednocześnie zabawnie. Zobaczcie sami Użytkownicy za pomocą narzędzi SI potrafią tworzyć prawdziwe cuda. Oto zdjęcia w klimacie imprezy w… Hogwarcie. Harry Potter i jego znajomi wyglądają na nich wręcz przerażająco realistycznie, ale i zabawnie. To trzeba zobaczyć. 📢 Te byliny posadź we wrześniu! Polecamy kwiaty, które udadzą się nawet początkującym ogrodnikom. Zobacz, co wybrać Wrzesień to pora sadzenia bylin, czyli wieloletnich kwiatów. Dotyczy to zwłaszcza roślin, które kwitną wiosną i latem. Posadzone teraz zdążą się ukorzenić przed zimą, a wiosną rozpoczną życie już w naszym ogrodzie. We wrześniu też jest spory wybór bylin w sklepach ogrodniczych, a niektóre można też rozmnażać samodzielnie i pozyskiwać sadzonki od zaprzyjaźnionych ogrodników. Radzimy, jakie byliny warto posadzić we wrześniu.

📢 Najlepsze darmowe aplikacje do nauki, które przydadzą się w szkole. 7 programów mobilnych dla uczniów. Ułatwiają i wspomagają naukę Początek roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami. Na szczęście w obecnych czasach nauka jest dużo prostsza i przyjemniejsza, niż przed erą internetu. Wszystkie informacje dostępne są na wyciągnięcie ręki, chociażby na ekranie smartfonu. Istnieje też wiele przydatnych aplikacji, które nie tylko pomogą w nauce, ale również pozwolą na łatwiejsze przyswajanie wiedzy. Zobaczcie nasze propozycje aplikacji do nauki. 📢 Kolor włosów a typ urody. Czy wiesz, jaki odcień włosów będzie pasował do twojej karnacji i oprawy oczu? Podpowiadamy! Farby do włosów kuszą co sezon nowymi odcieniami i ulepszonymi formułami. Wiele kobiet lubi eksperymentować ze swoim wyglądem, dlatego chętnie po nie sięgają. Nie zawsze jednak widzą w lustrze oczekiwany efekt... Podpowiadamy, jak uniknąć kolorystycznej wpadki i dobrać odcień włosów, tak aby pasował do twojego typu urody: koloru i oprawy oczu oraz karnacji. Zobacz, co sprawdzi się przy śniadej cerze i komu pasuje ciemny blond!

📢 Msza w Ostrołęce z okazji 43. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Msza odbyła się w kościele pw. Nawiedzenia NMP 31.08.2023 Uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny i NSZZ „Solidarność” odbyła się 31 sierpnia o godz. 18.00 w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce. 📢 Emerytura po waloryzacji. Tabela emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Sprawdź szczegóły i stawki! Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Ranking TOP 10 wyjątkowych miejsc na górskie wycieczki: Małopolska i okolice ZDJĘCIA, SZLAKI Ranking TOP 10 górskich wycieczek. Wiosna i lato to najlepszy okres na wyprawy w góry. Wybraliśmy dziesięć miejsc w Małopolsce i okolicach, dotarcie do których przyniesie Wam niesamowitą satysfakcję, przede wszystkim ze względu na widoki, bo zapierają one dech w piersiach. Poznajcie je, przeglądając GALERIĘ i szykujcie się do wyjazdu! Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Promocja fotoksiążki "Ostrołęka dawniej i dziś". Publikacja pokazuje miasto na starych i nowych fotografiach. 31.08.2023 Promocja fotoksiążki "Ostrołęka dawniej i dziś" miała miejsce w czwartek, 31 sierpnia o godz. 18.00. Na spotkanie zaprosiło Ostrołęckie Centrum Kultury, Galeria Ostrołęka oraz Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 01.09.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Taką emeryturę ma Katarzyna Dowbor. Dziennikarka może sobie pogratulować! Nie popełniła błędu kolegów i koleżanek z show-biznesu Katarzyna Dowbor od przeszło 40 lat pojawia się na ekranach telewizorów. Najpierw blisko trzy dekady spędziła pod skrzydłami Telewizji Polskiej, a kolejną dekadę była związana z Polsatem. Dziennikarka i prezenterka, w przeciwieństwie do koleżanek i kolegów z show-biznesu, nie musi się martwić o emeryturę. Dlaczego? 📢 Moda z PRL-u powraca do łask. Tych ubrań kiedyś Polki nienawidziły, teraz znów się je nosi! Co to takiego? Moda z PRL-u wyraźnie daje o sobie znać. Na ulicach zaskakująco często widoczne są elementy stylizacji, które wielu Polaków pamięta z czasów swojego dzieciństwa i nastoletniego życia. Mimo to nie wszystkie wzbudzają pozytywne wspomnienia. Wiele z rzeczy noszono, ponieważ nie było innego wyboru. Obecnie te ubrania powracają i przypominają dawne czasy.

📢 Sposób na słodycze w PRL-u. Pamiętacie te desery z dzieciństwa? Nie tylko kogel-mogel. Sprawdźcie TOP 10 kultowych przepisów W czasach PRL niełatwo było kupić słodycze w sklepach. Gospodynie i gospodarze domu radzili sobie więc innymi sposobami. Posiadając w domu zaledwie kilka podstawowych składników, można uzyskać przepyszne słodkości, które ucieszą każdego łasucha. Wracamy pamięcią o kilka dekad i przypominamy kultowe przepisy na desery z czasów PRL-u. Pamiętasz je?

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 1.09.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 U cioci na imieninach, czyli kultowe przekąski i dania PRL na każdej domówce [PRZEPISY] Sałatka jarzynowa, zimne nóżki, jajka w majonezie, koreczki z kiełbasy i żółtego sera, sos tatarski i obowiązkowo paluszki w szklance – oto kultowe przekąski na każdej domówce w PRL-u. Macie ochotę zorganizować imprezę w stylu „czasów słusznie minionych”? Zobaczcie nasze propozycje na menu rodem z PRL-u. Będzie smacznie i sentymentalnie. 📢 Tyle zarabia żołnierz. Zobacz, jakie są zarobki w wojsku. Sprawdź listę płac na wszystkich stopniach. Tyle zarabiają żołnierze w 2023 roku! Ile zarabia żołnierz? To pytanie zadaje sobie wiele młodych osób. Ruszyły już tegoroczne kwalifikacje wojskowe. Zarobki żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie. To także wiele ulg i premii finansowych. Jak kształtują się pensje na poszczególnych wojskowych stopniach w 2023 r.? Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy szeregowymi a generałami jest ogromna. Ten rok w Polsce ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. W sumie, wydatki te tylko w 2023 r. mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile z tej kwoty jest przeznaczane na pensje dla wojskowych? Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku na poszczególnych stopniach.

📢 To nie chwast, to składnik sałatki! Czy warto zbierać dzikie rośliny? Poszukaj ich w okolicy Wiele roślin, które ignorujemy i traktujemy jak niechciane chwasty, okazują się być bogatymi w składniki odżywcze dzikimi roślinami, które można jeść. Wcale nie trzeba mieszkać na wsi, aby móc korzystać z bogactwa natury. Z Katarzyną Banaś, twórczynią projektu „Sianko”, rozmawiamy o naturze w mieście, uważności na to, co nas otacza, jadalnych chwastach i tym, jak cieszyć się przyrodą każdego dnia. – Chyba nie znam takiej rośliny, która nie miałaby dla nas pozytywnego zastosowania – mówi przyrodniczka. 📢 Tanie last minute we wrześniu. Najlepsze oferty biur podróży dla tych, którzy wkrótce planują wybrać się na urlop Lato w Polsce powoli dobiega końca. Nie oznacza to jednak, że nie znajdziecie go w innych krajach! Jeśli nie macie jeszcze ochoty na rozstanie z najcieplejszą porą roku, wybierzcie się na urlop we wrześniu. Oto lista najtańszych ofert last minute – propozycje największych biur podróży w kraju są naprawdę interesujące.

📢 Trasa S8 w Warszawie zalana. Intensywne opady deszczu zmieniły jezdnię w rzekę. Korek na ponad 10 kilometrów Od rana w Warszawie trwają intensywne opady deszczu. W ich wyniku zalana została trasa S8. Sparaliżowane są obydwie jezdnie na wysokości Bielan. Nie można przejechać ani w kierunku Poznania, ani w kierunku Białegostoku. Korek ma już ponad 10 kilometrów długości, a utrudnienia mają potrwać przez kilka godzin. Szczegóły poniżej. 📢 Nowy asfalt na trzech odcinkach dróg w Ławach w gminie Rzekuń. 30.08.2023. Zdjęcia Zakończyły się roboty budowlane związane z remontem i wykonaniem nakładek asfaltowych na trzech odcinkach dróg gminnych w Ławach. Gmina na tę inwestycję pozyskała dofinansowanie w wysokości 1,5 miliona złotych z Polskiego Ładu.

📢 Sensacja na bałtyckiej plaży. Sztorm odsłonił tory kolejowe z czasów II wojny światowej. To tu Hitler oglądał swoje super działo Dora | FOTO Tajemnicze tory na bałtyckiej plaży, które wychodzą prosto z wydmy i prowadzą w kierunku morza, pojawiły się po sztormie. Jak ustalono, instalacja pamięta czasy Adolfa Hitlera i tajny hitlerowski poligon. Część osób snuje przypuszczenia, że jeździł po nich także bałtycki złoty pociąg. Zobaczcie sensacyjne odkrycie na zdjęciach.

📢 Minister edukacji Przemysław Czarnek na placu budowy szkoły i przedszkola w Ostrowi Mazowieckiej. Zdjęcia Plac budowy nowej szkoły i przedszkola w Ostrowi Mazowieckiej odwiedził w poniedziałek 28 sierpnia 2023 minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Razem z nim do Ostrowi przyjechał poseł Daniel Milewski, 📢 Lawenda – najmodniejsza dekoracja na lato. Zobacz, jak pięknie i niedrogo możesz ozdobić dom. Co można zrobić z aromatycznych kwiatów? Lawenda to przepiękna i niezwykle aromatyczna roślina, która kojarzy się z Prowansją. Jej nietuzinkowe walory i wyjątkowa barwa sprawia, że wielu z nas sadzi ją w ogrodzie i na balkonach. Podpowiadamy, jak pomysłowo ozdobić wnętrza i taras za pomocą subtelnych gałązek lawendy o niezwykłym zapachu. To wyjątkowy pomysł na tanią i efektowną dekorację w letnim klimacie. Zobacz, jak wykorzystać lawendę w modnej aranżacji wnętrz.

📢 SI pokazała bohaterów słynnego anime Dragon Ball Z w realistycznym wydaniu. Taka ekranizacja byłaby spełnionym marzeniem Wśród najważniejszych produkcji anime z pewnością nasuwają się na myśl m.in. Pokemony czy seria Dragon Ball. Dla miłośników drugiego z tytułów (choć nie tylko) mamy niespodziankę – SI „ożywiła” na obrazach postacie z Dragon Ball i efekt robi duże wrażenie. Zobaczcie sami, a warto.

📢 Dożynki Wojewódzkie w Bieżuniu z mocnymi akcentami gminy Lelis. Dożynki odbyły się w niedzielę 27 sierpnia 2023. Zdjęcia Tegoroczne Dożynki Wojewódzkie – organizowane przez samorząd województwa wespół z diecezją płocką – odbyły się w niedzielę 27 sierpnia 2023 w Bieżuniu. 📢 Najgorętsze memy na wakacje 2023. To już ostatnia szansa, by zetknąć się z Januszem plażingu. Parawaning nad Bałtykiem! Wakacje dobiegają końca, ale pogoda dopisuje i plaże nad Bałtykiem są pełne Januszy, rozstawiających parawany. Na taki odpoczynek trzeba mieć zdrowie. Zobaczcie, co internauci wygrzebali w sieci w wakacje 2023. Oglądacie na własne ryzyko. Tego nie da się odzobaczyć!