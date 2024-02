Prasówka 2.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim? Stan na 2.02.2024”?

Prasówka 2.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim? Stan na 2.02.2024 Które drogi w województwie mazowieckim 2.02.2024 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga S2, S2, tunel POW (471. km na odc. 3 km) Prace zwiazane z przeglądem nawierzchni w tunelu, wyłączony lewy i środkowy pas w kierunku na Poznań. Prace ocne.

📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 01.02.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

Prasówka 2.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 01.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 7 ekstremalnie trudnych tras narciarskich w Europie. Zobacz nagrania ze stoków, które przerażają nawet doświadczonych narciarzy Jazda na nartach i snowboarding to aktywności, na które większość z nas czeka przez cały rok. Chociaż zjazdy po stokach sprawiają wiele radości i motywują do doskonalenia techniki jazdy, na Starym Kontynencie istnieją trasy, które przerażają nawet bardzo doświadczonych narciarzy. Poznajcie najtrudniejsze trasy narciarskie Europy i obejrzyjcie nagrania, po których przeszyją was dreszcze. 📢 Clean girls nails to piękne i delikatne paznokcie. To na nie stawia Małgorzata Rozenek-Majdan. Manicure idealny na każdą okazję Clean girls nails wciąż modny. To manicure, który jest pokłosiem zeszłorocznego trendu, który zakłada umiar w makijażu, fryzurach i stylizacji paznokci. Tak pomalowane pazurki są delikatne i jednocześnie efektowne. Pasować będą do każdej stylizacji i możesz je z powodzeniem nosić na co dzień, do pracy, jak i na wieczorne spotkania ze znajomymi. Zobacz, jak wykonać ten manicure i zainspiruj się zdjęciami w galerii.

📢 Ukradli artykuły spożywcze i chemiczne spod jednego z marketu w Małkini Górnej Dwaj mieszkańcy powiatu ostrowskiego odpowiedzą przed sądem za kradzież artykułów spożywczych i chemicznych spod marketu. Skradziony przez nich towar był wart prawie 8,5 tyś zł. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Ostrołęka. Bezpłatna porada terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych Piąty rok z rzędu Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrołęce przy współpracy MOPR w Ostrołęce kontynuuje projekt socjalny „PoRaDa”. Jego celem jest bezpłatna pomoc terapeutyczna dla mieszkańców.

📢 Gipsówka to aranżacyjny hit na wiosnę 2024. Piękna ozdoba do salonu, sypialni i łazienki. Zobacz wyjątkowe zdjęcia dekoracji z gipsówki Gipsówka to subtelne gałązki kojarzone z bukietami, które wręczamy na ślubach lub przy innych uroczystych okazjach. Tym razem jednak przedstawiamy tę dekoracyjną roślinę w zupełnie nowym wydaniu. Suszona gipsówka w tym roku to dekoracyjny hit w salonach, sypialniach i łazienkach. Zobacz, jak wyjątkowo możesz nią ozdobić dom za grosze. 📢 Co mieszkańcy Różana wiedzą o odpadach promieniotwórczych? Sondaż wśród mieszkańców Różana W gminie Różan od 1961 roku działa jedyne w Polsce Krajowe Składowisko Opadów Promieniotwórczych. Przeprowadzono sondaż wśród mieszkańców na temat odpadów promieniotwórczych. Co z niego wynika?

📢 Potrącenie pieszego w Teodorowie, 31.01.2024. Mężczyzna szedł środkiem drogi W środę 31 stycznia 2024 wieczorem na ostrołęcka policja powiadomiona została o wypadku drogowym w Teodorowie.

📢 Co kupić kobiecie na walentynki 2024? Niezwykłe prezenty na każdą kieszeń. Pomysły na wyjątkowe upominki dla dziewczyn na walentynki Jaki walentynkowy prezent dla kobiety będzie najlepszy? Co kupić bliskiej sercu osobie z okazji dnia zakochanych? Większości z nas brakuje pomysłów i nie wiemy, czym obdarować ukochaną dziewczynę w tym wyjątkowym dniu. Czasu na wybór najlepszego upominku zostało bardzo niewiele, bo walentynki już za moment. 📢 Ciężarówka w rowie. Do zdarzenia doszło w Stoku 31.01.2024 Do tego zdarzenia doszło 31 stycznia 2024, po godz. 14.00, na drodze wojewódzkiej nr 627. TIR wjechał do przydrożnego rowu. 📢 Benzyna E10. Kto nie może jej tankować? Oto pełna lista samochodów. Sprawdź dokładnie, czy twoje auto pojedzie na nowym paliwie Nowa benzyna już jest sprzedawana na polskich stacjach benzynowych. Nie każdy może ją jednak stosować. Paliwo to może nawet uszkodzić samochód, jeżeli ten nie jest przystosowany do jej spalania. Jak sprawdzić, kto nie może jej tankować? Są na to proste sposoby. Podajemy, jak to zweryfikować. Powstała specjalna wyszukiwarka modeli i marek samochodów oraz lista pojazdów. Jeśli masz taki samochód – lepiej nie tankuj benzyny E10.

📢 Co dać między szafkami w kuchni? Zobacz, jak ozdobić pas roboczy - hity na 2024 rok. Ściana nad blatem nie musi być nudna! Jak wykończyć ścianę nad blatem? Pas roboczy w kuchni nie tylko powinien być odporny na zabrudzenia, ale również pięknie dekorować strefę gotowania. Co wybrać: klasyczne płytki ceramiczne czy nowoczesne rozwiązania? Podsuwamy najlepsze pomysły na aranżację ściany między kuchennymi szafkami. Koniecznie zajrzyj do naszej galerii inspiracji z modnymi okładzinami na 2024 rok!

📢 Śmiech na etacie: najlepsze memy o pracy. Sprawdź, co wymyślili internauci 1.02.2024 Memy o pracy! Mało osób lubi swoją pracę, ale jeżeli jesteś jednym z nich - serdecznie gratulujemy! A tych, którzy za nią nie przepadją, zapraszamy do obejrzenia galerii z wybranymi memami. Ostrzegamy, można popłakać się ze śmiechu.

📢 Dom Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tak żyje z rodziną wiceminister – galeria zdjęć. Tu szykuje pokój dziecięcy Paulina Kosiniak-Kamysz Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Może dlatego jeszcze w tym roku Paulina Kosiniak-Kamysz urodzi politykowi trzecie dziecko. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie powita z żoną kolejnego maluszka. 📢 Nowy ranking odkrywa perły Starego Kontynentu. Poznaj 9 najlepszych miejsc do życia w Europie Europa skrywa wiele uroczych zakątków, które idealnie nadają się do zamieszkania. Najnowszy ranking przedstawia 9 miejsc, gdzie życie staje się prawdziwą przyjemnością. Marzysz o słońcu nad morzem lub klimacie skandynawskim? Tu z pewnością znajdziesz tu coś dla siebie.

📢 Pij na ból stawów. Te zioła łagodzą zapalenie i opuchliznę. Wypróbuj naturalne sposoby, bo można stosować je dłużej niż tabletki Bóle stawów to objaw chorób zapalnych, którym często towarzyszą też obrzęk, sztywność i zaczerwienienie. Można łagodzić je w naturalny sposób za pomocą leczniczych roślin i składników. Zobacz najlepsze zioła i suplementy diety na ból stawów o medycznie potwierdzonym działaniu. 📢 Pączki na tłusty czwartek. Tak robią je gospodynie na wsi. Według babcinej receptury i tylko na smalcu! Ten smak cię zachwyci Trwa karnawał, małymi krokami zbliżamy się do tłustego czwartku. Jak sama nazwa wskazuje, musi być tłusto. Wśród słodkich przekąsek królują tego dnia pączki i faworki. Na wsiach smażenie dużej ilości nadzianych kul to tradycja. Przepisy są często przekazywane z pokolenia na pokolenie. Zobacz, jak krok po kroku zrobić domowe pączki.

📢 Wypadek w Ugniewie, 31.01.2024. Do szpitala trafiły cztery osoby, w tym dwoje dzieci 31 stycznia 2024 na drodze powiatowej w miejscowości Ugniewo doszło do zdarzenia z udziałem trzech samochodów: toyoty, toyoty Rav4 oraz opla. Poszkodowane zostały cztery osoby: kobieta, mężczyzna (kierowca toyoty) oraz dwoje dzieci. 📢 Tak luksusowo mieszka Justyna Steczkowska. Piękny projekt stworzył mąż gwiazdy. Zobacz w galerii zdjęcia domu Justyny Steczkowskiej Justyna Steczkowska mieszka w luksusowej rezydencji z ogrodem, boiskiem i stawem pod Warszawą. Autorem projektu imponującej willi jest mąż wokalistki – Maciej Myszkowski, który od lat zajmuje się zawodowo aranżacją wnętrz i architekturą. Elegancki dom Justyny Steczkowskiej otoczony jest przepięknym ogrodem. Tu gwiazda uwielbia spędzać wolne chwile, gdy za oknem świeci słońce. Zobacz, jak się urządziła Justyna Steczkowska.

📢 Korzystasz z aplikacji Messenger? Poznaj 7 ukrytych funkcji komunikatora. Triki, dzięki którym twoje rozmowy będą lepsze Messenger to jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie. Dzięki Facebookowi zdobył światową popularność i dziś korzystają z niego miliony użytkowników smartfonów i komputerów. Nie każdy jednak zna wszystkie ciekawe funkcje, w tym te, wprowadzane wraz z kolejnymi aktualizacjami. Zobacz 7 ukrytych funkcji, dzięki którym komunikacja za pośrednictwem Messengera stanie się przyjemniejsza. 📢 Ostrów Mazowiecka. Śmiertelny wypadek na budowie Do tragicznego wypadku poszło na budowie w Ostrowi Mazowieckiej. Nie żyje jeden z pracowników. 📢 Kosy to popularne ogrodowe ptaki. Już niedługo rozlegną się ich śpiewy. Te leśne ptaki pokochały miasta i wsie. Zobacz, jak żyją Wśród ptaków, które odwiedzają nasze ogrody zimą i latem, trudno nie zauważyć kosów. Bywają także mieszkańcami osiedli i parków miejskich. Te sympatyczne i pięknie śpiewające ptaki postawiły bowiem na życie w sąsiedztwie człowieka. Sprawdź, jak wyglądają kosy, co jedzą i czy odlatują na zimę.

📢 Zalane gospodarstwa, ulice i pola. Strażacy walczą z powodzią. "Być może, trzeba będzie wysadzić zator" Woda zalewa wsie i pola na Mazowszu. Strażacy wspierani przez żołnierzy walczą z żywiołem m.in. układając wały przeciwpowodziowe z worków z piaskiem. Władze zastanawiają się na wysadzeniem zatoru, który utworzył się na Bugu. 📢 Poziom Bugu w Małkini Górnej wciąż maleje. 31.01.2024 rano wynosił 352 cm - o 2 cm przekracza stan ostrzegawczy Od 29 stycznia 2024 stan wody w Bugu jest na szczęście coraz niższy. W ciągu dwóch dni spadł z 489 do 352 cm.

📢 Tak mieszka popularny Rafał Pacześ z Łodzi. Zobacz zdjęcia. Komik uwielbia luksusowe auta Rafał Pacześ to 33-letni komik urodzony w Łodzi. Od 2016 roku zawodowo związany ze stand-upem. Jego filmy w serwisie YouTube mają już kilka milionów wyświetleń.

📢 Błyszczące paznokcie, czyli lipgloss nails to hit tego roku. Wyglądają naturalnie, a jednocześnie są zjawiskowe. Zobacz, jak je zrobić Lipgloss nails to paznokcie, które z pewnością prędko nie wyjdą z mody. Są subtelne, a inspiracją do ich stworzenia był błyszczyk do ust. Świetnie sprawdzą się zarówno u dojrzałych pań, jak i młodych dziewczyn. Taki manicure zachwyci zarówno koleżanki z pracy, jak i znajomych na balu karnawałowym. Zobacz, jak wygląda i jak go zrobić.

📢 Poziom Bugu w Małkini Górnej spadł w ciągu jednej nocy o kilkadziesiąt centymetrów. Sytuacja jest stabilna 29 stycznia o godz. 15.00 Bug w Małkini osiągnął - najwyższy zanotowany w ostatnich tygodniach - poziom 489 cm. Na szczęście, po bardzo pracowitych dla sztabu kryzysowego i strażaków ostatnich dobach, poziom wody zaczął gwałtownie spadać. 30 stycznia o godz. 8.00 wynosił 394 cm.

📢 32. Finał WOŚP w Małkini Górnej. Zbiórka odbyła się w Małkini Górnej, Prostyni, Orle i w Broku „Najlepiej wydane pieniądze w tym roku” powiedział pierwszy darczyńca z Małkini Górnej wrzucając poważny banknot do puszki z dobrze znanym czerwonym serduszkiem. To była pierwsza miła niespodzianka, jaka spotkała członków sztabu #5437 w małkińskim GOKiS.

📢 Kolędowanie w Krasnosielcu. Rozstrzygnięto też konkurs na „Szopkę bożonarodzeniową”. Spotkanie odbyło się 28.01.2024 W niedzielę 28 stycznia, w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu odbyło się gminne spotkanie, aby po raz ostatni wspólnie pośpiewać kolędy. 📢 Strażacy ułożyli wały przeciwpowodziowe z kilku tysięcy worków z piaskiem w gminie Małkinia Górna Sytuacja jest poważna. W wyniku zatorów lodowych, m.in. na wysokości miejscowości Kiełczew, dochodzi do spiętrzenia rzeki Bug. Woda w bardzo szybkim tempie przybiera. Zagrożone są domy. W niedzielę po południu strażacy rozpoczęli intensywne działania, aby zabezpieczyć posesje w gm. Małkinia Górna. Pracę zakończyli po godz. 1.00 w nocy.

📢 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Różanie, 28.01.2024 Różan gra z orkiestrą po raz 19., a od 7 lat wespół z mieszkańcami gminy Rzewnie. Finał odbył się w GOUK w Różanie. Były prezentacje, licytacje, koncerty, animacje. 📢 WOŚP w Ostrowi Mazowieckiej. Wolontariusze zebrali ponad 124 tys. zł! Liczenie nadal trwa W tym roku, z okazji 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, oprócz ulicznej kwesty, odbył się bieg Policz się z Cukrzycą połączony z morsowaniem, zaplanowano licytacje online i stacjonarne. Przygotowano też atrakcje dla dzieci i występy artystyczne. 📢 32. Finał WOŚP w Goworowie: kwesta, koncerty, licytacje... 28.01.2024 Na ulicach Goworowa oraz pobliskiego Wąsewa wolontariusze kwestowali na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A od godz. 16.00 w świetlicy w Goworowie odbył się wielki finał. Z licznymi atrakcjami. I wspaniałym efektem!

📢 Studniówka Ekonomika. Maturzyści Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej bawili się w sali "Tango" w Szulborzu Wielkim 27.01.2024 Na balu studniówkowym uczniów Zespołu Szkół nr 2 bawiło się blisko 100 maturzystów i maturzystek wraz z osobami towarzyszącymi, dyrekcją, gronem pedagogicznym i przedstawicielami rady rodziców.

📢 Studniówka Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim odbyła się 27.01.2024 Młodzież z Zespołu Szkół im. Żołnierzy AK bawiła się w sobotę 27.01.2024 w sali bankietowej Amor. Był piękny polonez, kwiaty, podziękowania, pamiątkowe zdjęcia i zabawa do białego rana. 📢 Studniówka ZSZ nr 2 w Ostrołęce. 27.01.2024 młodzież Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 bawiła się w sali bankietowej Warszawska 34 Dzisiaj, sto dni przed maturą, możemy bawić się beztrosko i śmiać do woli. W ten szczególny wieczór, w imieniu wszystkich żaków kończących szkołę witamy bardzo serdecznie i ciepło szanowną dyrekcję, naszych wychowawców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz zaproszonych gości. Szczególnie gorąco witamy rodziców, którzy nie tylko na co dzień przejmują się naszymi postępami w nauce, ale też myślą o tym, żebyśmy się mogli wspólnie pobawić - zaczęli uczniowie prowadzący bal.

📢 Koncert zespołu Raz Dwa Trzy w Kadzidle, 27.01.2024 W sobotę 27 stycznia 2024 zespół wystąpił w Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle. Koncert odbył się pod hasłem "Najważniejsze piosenki". Był to rzeczywiście przegląd największych przebojów grupy.

📢 Agencja Mienia Wojskowego ma na sprzedaż nietypowe pojazdy. W najnowszej ofercie są między innymi quady Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowe przetargi na różnego rodzaju pojazdy. W ofercie można znaleźć auta raczej mało spotykane na platformach ogłoszeniowych, czy na giełdzie aut. Tym razem dla zainteresowanych najciekawsza powinna być oferta quadów. Wszystko oczywiście w atrakcyjnej cenie. 📢 Niedziela Palmowa w Łysych, 2.04.2023. Zdjęcia z uroczystości, wyniki konkursu "Palma Kurpiowska 2023" Niedziela Palmowa w Łysych każdego roku przyciąga tłumy. Goście, także zagraniczni, podziwiają piękne, kolorowe palmy – dzieło rąk Kurpiów.

📢 Studniówka 2023 Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie, 4.02.2023. Zdjęcia, wideo Maturzyści z dwóch klas, ich osoby towarzyszące, dyrekcja szkoły, nauczyciele i goście bawili się w sali Euforia w Ponikwi Dużej gm. Goworowo. Sobotni wieczór miło spędziło około 100 osób.

📢 Nasz Nowy Dom w Szulborzu Wielkim. Ekipa Katarzyny Dowbor pomogła pani Annie i jej synom. Zdjęcia Ekipa z programu Nasz Nowy Dom była w Szulborzu Wielkim w grudniu 2021 roku. Wtedy właśnie wyremontowano dom pani Anny i jej synów: Dawida i Kacpra. Emisja programu odbyła się 7 kwietnia w Polsacie. 📢 Studniówka III LO w Ostrołęce. Bal odbył się 26.02.2022 w sali bankietowej Olimpia w Krukach. Zdjęcia Maturzyści z III Liceum Ogólnokształcącego bawili się na studniówce w sali bankietowej "Olimpia" w Krukach. Bal odbył się w sobotę 26 lutego 2022.

📢 Myszyniec w Google Street View. Zobaczcie zdjęcia Myszyńca w oku kamery Google Zobaczcie jak wyglądał Myszyniec kilka lat temu, gdy na swoich mapach uwiecznił ją samochód Google Street View. Kamery były tu w 2013 i 2018 roku. Czy was również uchwyciła kamera? Czy od tamtego czasu Myszyniec bardzo się zmienił? 📢 Rozwory. Odsłonięcie obelisku ku pamięci rodzin wywiezionych 80 lat temu na Syberię. 19.06.2021. Zdjęcia Uroczystość odsłonięcia obelisku z nazwiskami sybiraków z rodzin: Choroszewskich, Kryszpinów i Kurpiewskich - deportowanych przez NKWD w 1941 roku odbyła się w upalne sobotnie popołudnie 19 czerwca 2021 w Rozworach, przy remizoe OSP. Mszy świętej polowej przewodniczył biskup łomżyński Janusz Stepnowski. 📢 Protest rolników w Ostrołęce. 7.10.2020. Rolnicy blokowali drogę krajową nr 61. Zdjęcia, wideo W ramach protestu rolnicy przez ponad godzinę przejeżdżali ciągnikami pomiędzy dwoma rondami, na trasie krajowej nr 61.

📢 Nasz Nowy Dom w Ostrowi Mazowieckiej. Stary dom dostał nowe życie. Zdjęcia Ekipa Katarzyny Dowbor wyremontowała dom w Ostrowi Mazowieckiej. Przypomnijmy, że w kwietniu 2020 Nasz Nowy Dom gościł w Stoku, niedaleko Ostrowi.

📢 2-kilometrowy zator lodowy na Bugu (ZDJĘCIA) Strażacy z Ostrowi Mazowieckiej o zatorze lodowym na Bugu dowiedzieli się 3 lutego po południu. Na jego skutek rzeka uległa spiętrzeniu.

