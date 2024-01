Prasówka 2.01.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

Spacer ze Stowarzyszeniem Ekomena to noworoczna tradycja. Trasa spaceru wynosi 5 km, a celem jest Ostrołęcka Omulew, czyli posiadłość państwa Wojciechowskich.

Co będzie grane w styczniu w ostrołęckim Muzeum Żołnierzy Wyklętych? Najbliższy seans 3 stycznia!

Sylwestrowa noc była pracowita dla Straży Pożarnej. Strażacy odnotowali blisko 600 pożarów w całej Polsce. Wszystkie z wezwań miały miejsce już po rozpoczęciu 2024 roku. Według słów rzecznika prasowego Państwowej Straży Pożarnej tegoroczna noc sylwestrowa była i tak bezpieczniejsza niż rok temu, kiedy to wezwań było zdecydowanie więcej.

Jak najlepiej wejść w nowy rok? Zdrowo! Grupa "Ostrów Biega" co roku zaprasza wszystkich chętnych do udziału w noworocznym biegu ulicami Ostrowi Mazowieckiej.

Sylwestrowe memy czekają! Dziś w końcu można się odprężyć. Zbliża się moment, który z utęsknieniem wyczekujemy każdego roku - Sylwester! A wraz z nim nadchodzi Nowy Rok 2024, pełen nowych możliwości, wyzwań i radości. Jeśli zastanawiasz się, jak uczcić tę wyjątkową noc i zacząć nowy rozdział w najbardziej spektakularny sposób, to ten artykuł jest dla Ciebie!

Sanatoria to idealne miejsca, w którym kuracjusze mają szansę nie tylko odpocząć, ale również szybko wrócić do zdrowia. Profesjonalny personel zajmuje się ich rekonwalescencją, rehabilitanci pomagają w wykonywaniu ćwiczeń. Jak skorzystać z darmowego turnusu? Można np. uzyskać skierowanie, w ramach którego wyjazd będzie refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), jednak czas oczekiwania bywa długi. Za kogo koszty pokryje ubezpieczyciel? Sprawdzamy!

Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży.

To była jedna z największych (jeśli nie największa) imprez sylwestrowych w okolicach Ostrołęki. Było wesoło, miło, smacznie. Goście bawili się świetnie, zobaczcie zresztą naszą galerię.

Część ostrołęczan witała Nowy Rok w sali bankietowej Alicja. Przy muzyce zespołu Arion goście bawili się do białego rana. Zobaczcie naszą galerię zdjęć.

Od godz. 23.00 do 1.00 przed miejskim ratuszem grał DJ Czarny, a o północy burmistrz Jerzy Bauer złoży mieszkańcom noworoczne życzenia. Nie było fajerwerków - była dyskoteka z oprawą świetlną.

Wiadomo nie od dziś, że Polak w wolnym czasie lubi sobie pośpiewać, zwłaszcza, gdy w grę wchodzi towarzyskie spotkanie. Biesiadowanie przy stole czy karaoke w barze to popularny sposób spędzania wolnego czasu przez naszych rodaków. Istnieje wiele piosenek, których teksty zna prawie każdy. Postanowiliśmy stworzyć listę utworów, które Polacy najchętniej śpiewają przy spotkaniach towarzyskich. Dopisalibyście coś do listy?

Małgorzata Kożuchowska wraz z mężem Bartkiem Wróblewskim i synem mieszka w luksusowym domu jednorodzinnym nieopodal stolicy. Popularna aktorka wybrała tę lokalizację nieprzypadkowo. Willa Małgosi Kożuchowskiej jest otoczona lasem, co sprzyja relaksowi po intensywnej pracy na planie filmowym i w teatrze. Zobacz, jak wygląda dom gwiazdy, która stała się rozpoznawalna za sprawą roli Hanki Mostowiak w popularnym serialu „M jak miłość".

Do zdarzenia doszło w niedzielę 31.12.2023. Zderzyły się trzy samochody osobowe, dwie osoby zostały ranne.

Polacy lubią uzdrowiska, ich klimat i walory, a już niedługo lista polskich miejscowości uzdrowiskowych wzbogaci się o kolejne. Nowe uzdrowisko na mapie Polski wielu turystom przypomina Wenecję – włoskie miasto słynące z niezliczonej liczby kanałów, do którego co roku zjeżdżają tłumy. Równie piękne krajobrazy, a na dodatek lecznicze źródła znajdziecie w jednej z miejscowości na Warmii i Mazurach. Sprawdź, gdzie będzie nowe uzdrowisko.

Wspólne kolędowanie to piękny staropolski zwyczaj. Połączmy pokolenia, przekażmy dobre zwyczaje naszym dzieciom - tymi słowami zapraszał na wydarzenie Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji. 29 grudnia w świetlicy w Goworowie rozbrzmiewały najpiękniejsze kolędy i pastorałki. Także w obcych językach. Mieszkańcy kolędowali razem z rodzinami: Ropelewskich, Kuśmierczyków i Gryczków. Do rodziny Gryczków na scenie dołączyła rodzina, która pochodzi z Goworowa, ale obecnie mieszka w Belgii.

W starej remizie strażackiej w Zarębach Kościelnych powstało nowoczesne Centrum Aktywności Kulturalnej. To miejsce, w którym będą mogli spędzać czas wszyscy: dzieci, młodzież i dorośli. Oficjalne otwarcie obiektu odbyło się 28 grudnia, a rozpoczęło od symbolicznego przecięcia wstęgi, modlitwy i poświecenia obiektu przez proboszcza, ks. Andrzeja Dmochowskiego. Szefową CAK została Elwira Krupa.

Co roku przy kościele pw. Św. Anny w Różanie powstaje bożonarodzeniowa szopka. W tym roku jednak komuś musiała bardzo przeszkadzać, gdyż została zniszczona. Ktoś brutalnie połamał figurkę Maryi, Józefa oraz anioła. Sprawcy są poszukiwani. Stowarzyszenie Nasze Wspólne Sprawy wyznaczyła nagrodę pieniężną za pomoc w ujawnieniu sprawców!

W piątek 29.12.2023 na drodze nr 626 Maków Maz.- Ostrołęka z powodu śliskiej nawierzchni doszło do dwóch zdarzeń drogowych. Policja apeluje, aby zachować szczególną ostrożność.

Łowcy Tajemnic badali, co kryje w sobie opuszczony dom w miejscowości Słup-Kolonia.

Nie masz planów na sylwestra? Podpowiadamy, gdzie można się wybrać, aby pobawić się za darmo. W tym roku Ostrołęka nie organizuje miejskiego sylwestra. Ale można odwiedzić gminę Troszyn lub gminę Baranowo. Tutaj wójtowie zapraszają do wspólnej zabawy. Sprawdź szczegóły w naszej galerii.

W czwartek wieczorem w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Rzewniu odbyło się spotkanie przedświąteczne. Było ono okazją do złożenia sobie życzeń i przełamania się opłatkiem, ale także wręczenia wójtowi gminy Rzewnie pamiątkowego medalu Pro Masovia.

