Prasówka 19.11.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Trzy wypadki na S8 na wysokości Lucynowa. 18.11.2023”?

Prasówka 19.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Trzy wypadki na S8 na wysokości Lucynowa. 18.11.2023 Do wszystkich zdarzeń doszło wieczorem, 18 listopada 2023.

📢 Konkurs pieśni patriotycznej "Młodzi śpiewają dla Niepodległej" rozstrzygnięty. Podsumowanie odbyło się 18.11.2023 W sobotnie popołudnie w ostrowskim Zajeździe "Cobra" odbyło się podsumowanie konkursu pieśni patriotycznej "Młodzi śpiewają dla Niepodległej". Konkurs był skierowany do dzieci i młodzieży z północno-wschodniego Mazowsza, w tym do dzieci i młodzieży z powiatu ostrowskiego. 📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

Prasówka 19.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszka popularny polityk i pilotka myśliwca MiG-29 z dzieciakami. Zobacz, jak wygląda przytulny dom Szymona Hołowni – zdjęcia Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który został wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji.

📢 Tak mieszka Małgorzata Kidawa-Błońska. Zobacz, jak żyje w dworku ze znanym reżyserem filmowym. Zajrzyj do posiadłości marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z mężem reżyserem – Janem Kidawą-Błońskim mieszka w rodzinnym dworku na obrzeżach Warszawy. Wyjątkowa posiadłość z historią robi ogromne wrażenie. Zobacz, jak żyje na co dzień nowa marszałkini Senatu i producentka filmów „Skazany na bluesa” i „Różyczka”. 📢 17 niesamowitych ciekawostek o Pomorzu i Bałtyku. Niszczycielskie tsunami, bałtyckie rekiny, dwa Trójmiasta i inne fakty, które was zaskoczą Pomorze to nie tylko świetne miejsce na letnie wakacje czy urlopy. O każdej porze roku region jest pełen niespodzianek i pozytywnych zaskoczeń. Myślicie, że znacie już wszystkie atrakcje polskiego wybrzeża? Że miasta i przyroda Pomorza Gdańskiego i Zachodniego już was niczym nie zaskoczą? Że głębie Bałtyku nie kryją już przed wami tajemnic? Udowodnimy wam, że się mylicie. Zapraszamy do galerii 17 najbardziej niesamowitych ciekawostek, faktów i niespodzianek o polskim wybrzeżu Bałtyku.

📢 Taka będzie waloryzacja emerytur. Zobacz tabelę emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę. 📢 Złote gody w Ugniewie. Małżeństwa z gm. Ostrów Mazowiecka zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 18.11.2023 Prezydent RP przyznał Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 24 parom z terenu gminy Ostrów Mazowiecka. Ponadto, w uroczystości w Ugniewie wzięły udział 2 pary, które świętowały diamentowe gody - 60. rocznicę ślubu.

📢 Koncert charytatywny w Goworowie. Odbył się w świetlicy OSP 17.11.2023 Był to drugi koncert charytatywny zorganizowany przez goworowski klub wolontariusza. Tym razem zbierane były pieniądze na Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.

📢 Takie fryzury postarzają! Unikaj ich, jeśli nie chcesz dodać sobie lat 18.11.2023 Nawet naprawdę młoda buzia może zostać łatwo postarzona za pomocą fryzury. A jeśli masz już kilka wiosen na karku, może się okazać, że twoje nietrafione wybory fryzurowe będą wręcz legendarne. Dlatego zapamiętaj kilka zasad, które chcemy ci przekazać. Fryzura, która nie postarza, to przede wszystkim fryzura dobrze dobrana. Ważne jest wszystko - kształt twarzy, rodzaj włosów, styl ubioru. Jesteś jak obraz, który potrzebuje dobrej ramy. Ta odpowiednio dobrana sprawi, że poczujesz się dobrze we własnym ciele. Przedstawiamy zestaw najbardziej postarzających fryzur! 📢 Oto najbardziej oryginalne tablice rejestracyjne na polskich drogach. Te zaskakujące napisy zatrzymują wzrok kierowców NOWE ZDJĘCIA Indywidualne tablice rejestracyjne to gratka dla kierowców, którzy chcą wyróżnić się z tłumu. Nie wszystko jednak można "napisać" na tzw. blachach. Pomysł musi być zaakceptowany przez urzędników. Przyglądając się zdjęciom użytkowników fanpage'a Polskie Tablice Rejestracyjne, można dojść do wniosku, że zarówno właścicielom pojazdów jak i urzędnikom nie brakuje poczucia humoru. Zobaczcie ZDJĘCIA

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 To twój HOROSKOP na sobotę 18 listopada 2023 r. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby Horoskop dzienny na sobotę 18 listopada 2023 r. kryć może podpowiedź tego, co może przynieść najbliższa przyszłość. Zmiany w pracy, domowe finanse, związku i uczucia, zdrowie, a także nowe znajomości. Zasłonę tajemnicy uchyla przed tobą wróżka Samanta.

📢 Magiczny świat słów. Odkryj, jak czytanie dzieciom książek wpływa na ich rozwój Czy w dobie smartfonów i tabletów tradycyjna książka może jeszcze zaciekawić nasze dzieci? Odpowiedź na to pytanie przynosi kampania „Mała książka – wielki człowiek”, która przekonuje, że czytanie najmłodszym ma kluczowe znaczenie dla ich rozwoju. Inicjatywa Instytutu Książki promuje czytelnictwo wśród dzieci – od noworodków przez przedszkolaki po uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej. Dlaczego jest ono tak ważne? 📢 Tak mieszka Rafał Pacześ z Łodzi. Zobacz zdjęcia. Popularny komik uwielbia luksusowe auta Rafał Pacześ to 33-letni komik urodzony w Łodzi. Od 2016 roku zawodowo związany ze stand-upem. Jego filmy w serwisie YouTube mają już kilka milionów wyświetleń. 📢 Ranking Samorządów 2023. Zobaczcie, jak wysoko w rankingu uplasowała się Ostrołęka i gminy pow. ostrołęckiego Ranking Samorządów 2023 to zestawienie, w którym najlepiej oceniane są gminy stawiające na zrównoważony rozwój.

📢 Spotkanie z Czesławą Kaczyńską w Muzeum Kultury Kurpiowskiej i promocja drugiej części książki o twórczyni ludowej z Dylewa, 17.11.2023 Czesława Kaczyńska to jedna z najbardziej znanych i cenionych twórczyń ludowych Kurpiowszczyzny. Znana jest głównie z tworzenia wycinanek, ale zajmuje się także koronkarstwem, wykonuje kwiaty z bibuły, tradycyjne palmy kurpiowskie, pieczywo obrzędowe. W piątek 17.11.2023 można było porozmawiać z twórczynią podczas spotkania w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.

W Muzeum Kultury Kurpiowskiej odbyła się promocja drugiej części książki „Czesława Kaczyńska - Życie i twórczość”, której wydawcą jest Związek Kurpiów. Po oficjalnej części spotkania pani Czesława Kaczyńska przeprowadziła warsztaty wycinankarskie.

📢 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przepytali 17.11.2023 ostrołęczan W ramach XIII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrołęce przygotowali zadania matematyczne i odpytali z tabliczki mnożenia ostrołęczan. Odwiedzili między innymi Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe.

📢 Termy na jesienny weekend: 19 najlepszych miejsc z gorącymi źródłami w Polsce. Jak wpływają na zdrowie? Ile kosztują bilety? Termy to świetny pomysł na relaks, zwłaszcza jesienią i zimą. Gorące źródła nie tylko usuwają zmęczenie i stres, ale też pomagają leczyć choroby skóry, łagodzą ból i mają dobroczynny wpływ na odporność całego organizmu. Gdzie w Polsce znajdują się najlepsze termy, oferujące dodatkowe atrakcje dla dorosłych i dzieci? Ile kosztują bilety? Co warto zabrać ze sobą do term? Zapraszamy do przewodnika: 19 najlepszych term w Polsce na relaks i zabawę.

📢 Taką emeryturę dostaniesz w grudniu 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w grudniu 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w grudniu 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na grudzień 2023.

📢 ZUS może zawiesić rentę lub emeryturę. Seniorzy powinni pilnować tych limitów Seniorzy, którzy dorabiają do renty lub emerytury, powinni pamiętać o obowiązujących limitach. Przekroczenie progu wyznaczonego przez ZUS poskutkuje zmniejszeniem, a nawet zawieszeniem wypłacanego świadczenia. Od 1 grudnia br. wchodzą w życie nowe limity dorabiania do świadczeń rentowych i emerytalnych. 📢 Tajemnicze znaki w polskich lasach, widoczne tylko z powietrza. Od kolosalnego kompasu po rysunek orła bielika. Czym są polskie dendroglify? W Polskich lasach nie brak niezwykłych i tajemniczych miejsc. Turyści odwiedzić mogą starożytne cmentarzyska, oglądać dziwne rzeźby o niejasnej przeszłości, badać bory uważane za nawiedzone. Są jednak i takie leśne tajemnice, wśród których można spacerować, w ogóle ich nie dostrzegając. Chodzi o lasy ukształtowane w gigantyczne znaki, widoczne tylko z powietrza. Gdzie są i do czego służą? Zapraszamy na wycieczkę do polskich dendroglifów.

📢 Styl loftowy – czy wiesz, jak dobrać meble? Mieszkania w starych fabrykach cieszą się dużą popularnością. Te zdjęcia cię zainspirują Mieszkania loftowe cieszą się dużym zainteresowaniem na rynku nieruchomości. Lofty – czyli budynki przemysłowe przeznaczone na przestrzenie użytkowe – mają swój niezaprzeczalny urok. Styl loftowy w mieszkaniach charakteryzuje się przede wszystkim otwartą przestrzenią, surowymi materiałami i industrialnym charakterem. Jak dobrać meble do zimnego industrialnego wnętrza? Podpowiadamy, jak urządzić mieszkanie w stylu loftowym.

📢 Jesienne zarybianie rzeki Bug, 16.11.2023. Zdjęcia, wideo Obowiązkiem Polskiego Związku Wędkarskiego jako dzierżawcy akwenów od PGW Wody Polskie jest planowe zarybianie dzierżawionych wód. 16 listopada 2023 r. Okręg Mazowiecki PZW w Warszawie zarybił rzekę Bug w obwodzie rybackim nr 5 w gminie Małkinia Górna. 📢 Złote Gody w gm. Łyse. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego świętowało 12 par. Uroczystość odbyła się 14.11.2023 Dwanaście par z gminy Łyse świętowało jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w intencji jubilatów w kościele pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Łysych.

📢 Wybieramy stolik kawowy do małego salony. Zobacz, jaki mebel sprawdzi się w niedużym wnętrzu. Te stoliki są zachwycające – galeria zdjęć Szukasz modnego stolika kawowego do małego salonu, który nie zagraci niedużego wnętrza? Koniecznie sprawdź przed zakupem, które modele są idealne do niewielkiego pokoju. Zobacz w galerii, jaki stolik kawowy będzie najlepszy do małego salonu. Te modne stoliki są teraz najchętniej wybierane przez projektantów wnętrz. 📢 Chrupiące ciasto z orzechami włoskimi i jabłkami. Wypróbuj przepis na ciasto „dziad podlaski”. Pozycja obowiązkowa dla fanów czekolady Ciasto z orzechami włoskimi i jabłkami to smakołyk idealny miłośników czekolady i chrupiących orzechów. Mam dla ciebie sprawdzony przepis na taki wypiek. Ciasto „dziad podlaski” to znany przysmak kuchni kresowej. Jest nie tylko zachwycająco pyszne, miękkie i wilgotne, ale też nie wymaga dużo pracy. Dodatek cynamonu nadaje mu kuszącego aromatu. Zobacz, jak go przygotować.

📢 Dzień Miłego Słowa w I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce, 16.11.2023 "Słowa mają wielką moc, także już w czwartek 16 listopada obchodzimy dzień miłego słowa w 1LO" - tak o wydarzeniu informowała młodzież w mediach społecznościowych.

📢 Zakazane wakacje 2024. Eksperci stworzyli listę 9 miejsc, do których nie powinniście jechać. Są na niej urlopowe hity! Powody zaskakują Koniec roku to często pora planowania nadchodzących urlopów zimowych i letnich wakacji. W swoich planach powinniście uwzględnić nie tylko najlepsze miejsca na zabawę, wypoczynek i zwiedzanie, ale też wziąć pod uwagę te zakątki Ziemi, których absolutnie nie powinniście odwiedzić. Eksperci z branży turystycznej stworzyli zaskakującą listę 9 miejsc, do których lepiej nie jechać w 2024 roku. Są na niej ulubione kierunki wakacyjne Polaków! Przekonajcie się, dlaczego turystom odradza się pobyt w tych miejscach.

📢 Zwierzaki do adopcji. Przebywają pod opieką Stowarzyszenia Nasze Cztery Łapy w Makowie Mazowieckim Poszukujesz najlepszego przyjaciela? Nic prostszego, wystarczy adoptować psa lub kota. Te piękności z naszej galerii są gotowe do adopcji. Przebywają w Makowie Mazowieckim pod opieką Stowarzyszenia Nasze Cztery Łapy. Zwierzęta posiadają komplet szczepień, zabiegi kastracji, profilaktykę p/ pasożytniczą, książeczki zdrowia. Są zachipowane. Więcej informacji pod nr tel. 533902461 📢 Najlepsze MEMY o morsowaniu i morsach. Moda na kąpiel w zimnej wodzie bije rekordy popularności. Zobacz zdjęcia Morsowanie to od jakiegoś czasu ulubiona aktywność Polaków. Jedni zachwalają zalety kąpieli w zimnej wodzie, inni marzną na samą myśl o tym. I to właśnie oni najczęściej śmieją się z morsów. Oto najśmieszniejsze MEMY o morsach i morsowaniu. 📢 Spotkanie KGW z Goworowa z dziećmi z Przedszkola Samorządowego. Najmłodsi wiedzą, jak kisić kapustę Już po raz kolejny, w ramach realizacji innowacji pedagogicznej Jolanty Romanowskiej pt. "Razem możemy więcej", odbyło się spotkanie przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Goworowie z Kołem Gospodyń Wiejskich z Goworowa.

📢 Obchody Święta Niepodległości w Myszyńcu: Spotkania na Kopańskim Moście, 11.11.2023 W sobotę 11 listopada w całym kraju obchodzone jest Święto Niepodległości. W Myszyńcu jego obchody rozpoczęły się w miejscowej bazylice mniejszej. Odprawiona tam została tam msza św. w intencji ojczyzny. 📢 Jesienne spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych z terenu gminy Krasnosielc Panie z KGW i Kółek Rolniczych z terenu gminy Krasnosielc spotykały się w Gminnym Centrum Kultury, aby podzielić się przepisami na zdrowe przetwory, nalewki, zioła i inne specyfiki. Była to też okazja do integracji oraz degustacji, gdyż panie nie przyszły z pustymi rękoma.

📢 NASZA LOTERIA: Gramy o 250 000 zł Odwiedzając nasz serwis lub czytając gazetę, możesz wziąć udział w wielkiej loterii. 📢 Wszystkich Świętych na cmentarzu w Krasnosielcu: zaduma i modlitwa za dusze zmarłych W środę 1.11.2023 cmentarz w Krasnosielcu wyglądał zjawiskowo: jesienne słońce, tysiące palących się zniczy, kolorowe chryzantemy oraz setki wiernych modlących się za dusze zmarłych. O godz. 12.00 tradycyjnie odbyła się msza święta na ołtarzu na terenie cmentarza. Ksiądz poświęcił wszystkie groby. Zobaczcie galerię zdjęć.

📢 Piknik ekologiczny w Rubinku. 11.10.2023 młodzież z ZS nr 1 zaprosiła na piknik uczniów z innych szkół i przedszkoli Piknik "Ekologicznie z Rubinkiem" to wydarzenie sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: Powiat Ostrowski we współpracy z Zespołem Szkół nr 1 złożył projekt i otrzymał 30 tys. zł na realizacje pikniku.

📢 Ostrowski UTW już po inauguracji roku akademickiego 2023/2024. Odbyła się 10.10.2023. Uniwersytet cieszy się dużą popularnością Słuchacze ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęli kolejny rok akademicki. Inauguracja odbyła się we wtorek, 10 października w Starej Elektrowni. 📢 Festiwal Pieśni Maryjnej w Wąsewie pt. "Matka, która wszystko rozumie". Festiwal odbył się 7.10.2023. Wyniki, zdjęcia W sobotę 7.10.2023 r. w hali sportowej Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie po raz XV rozbrzmiały pieśni maryjne.

Honorowym patronat objął biskup Diecezji Łomżyńskiej Janusz Stepnowski. Organizatorami festiwalu było Stowarzyszenie Ziemia Wąsewska przy wsparciu Urzędu Gminy Wąsewo i Parafii pw. Narodzenia NMP w Wąsewie.

📢 Rubinowe, złote i diamentowe gody w Gminie Olszewo-Borki. Lista jubilatów. Zdjęcia. 15.04.2023 Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale obchody rubinowych, złotych i diamentowych godów to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli wspólnie tyle lat – tak gmina Olszewo-Borki informuje o uroczystości, która odbyła się w Olszewie-Borkach w sobotę 15 kwietnia 2023.

📢 Cmentarz w Krasnosielcu przystrojony na Wielkanoc. Zobacz świąteczne kompozycje nagrobne oraz wiosenne akcenty. 4.04.2023 Święta Wielkanocne już za chwilę, w Wielkim Tygodniu odwiedziliśmy cmentarz w Krasnosielcu, aby zobaczyć świąteczne kompozycje nagrobne. Mieszkańcy pamiętają o swoich bliskich, na grobach można zobaczyć świąteczne stroiki, znicze z akcentem wielkanocnym, gałązki bazi lub posadzone żywe kwiaty. Zobacz naszą galerię zdjęć. 📢 Studniówki 2023. Zobacz zdjęcia najładniejszych dziewcząt na studniówkach z terenu powiatu makowskiego. 9.02.2023 Studniówki 2023. Najpiękniejsze dziewczyny na studniówkach w regionie - subiektywny przegląd. Obejrzyjcie zdjęcia.

📢 Patriotyczne tatuaże na topie. Tak młodzi Polacy wyrażają swoją miłość do ojczyzny Nie tylko odśpiewanie hymnu czy wywieszona flaga państwowa świadczą o patriotyzmie. Coraz większą popularność zdobywają patriotyczne tatuaże. Narodowe symbole czy sceny z historycznych wydarzeń najczęściej tatuują na swoich ciałach młodzi ludzie. Jak wyglądają? Zapraszamy do naszej galerii.

📢 Ostrołęka. Komunia Święta w kościele pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce. 1.05.2022. Zdjęcia W niedzielę 1 maja 2022 roku do Pierwszej Komunii Świętej w kościele pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce przystąpiło około 70 dzieci.

📢 Cmentarz w Myszyńcu przed Dniem Wszystkich Świętych 2021. Zdjęcia nekropolii Przed dniem Wszystkich Świętych odwiedziliśmy lokalne nekropolie. W końcówce października bliscy robią porządki na grobach. Zobaczcie zdjęcia z cmentarza parafialnego w Myszyńcu. 📢 Melia Park w Ostrowi Mazowieckiej. Jakie sklepy znajdują się w parku handlowym? Zobaczcie zdjęcia W sobotę 30 października 2021 nastąpiło otwarcie parku handlowego Melia Park w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Lubiejewskiej. 📢 Ostrołęka. Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Józefa Bema. 1.09.2021. Zdjęcia Rozpoczęcie roku szkolnego w LO im. Józefa Bema odbyło się 1 września 2021 r. o godz. 9.30 przed budynkiem internatu. Młodzież przygotowała część artystyczną związaną z 82. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Dyrektor Anna Maksimowska przywitała nowych nauczycieli oraz uczniów pierwszych klas. Życzyła także wszystkim uczniom sukcesów, radości i mile spędzonego roku szkolnego w murach szkoły. Obejrzyjcie galerię zdjęć.

ZOBACZ KONIECZNIE Na tych odcinkach autostrad jest najwięcej wypadków