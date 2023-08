Prasówka 19.08.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bez prądu w warmińsko-mazurskim. Gdzie 19.08 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?”?

Prasówka 19.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Bez prądu w warmińsko-mazurskim. Gdzie 19.08 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu? Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim 19.08? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w warmińsko-mazurskim.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 19.08.23

📢 Zakończenie roku żłobkowego w Surowem, 18.08.2023. Żegnaj żłobku! Idziemy do przedszkola! Zdjęcia z wydarzenia Gminny Żłobek przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem funkcjonuje już 3 lata. Projekt „Pierwszy żłobek w gminie Czarnia” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Budowa nowych pomieszczeń przy budynku PSP w Surowem postępowała bardzo szybko. Żłobek miał ułatwić rodzicom małych dzieci powrót do aktywności zawodowej. Liczba dzieci w placówce systematycznie rośnie. W tym roku z opieki w gminnym żłobku korzystało 15 maluchów. W piątek 18 sierpnia 2023 w placówce odbyło się zakończenie roku żłobkowego.

📢 Horoskop miesięczny dla Koziorożców. Co może spotkać Cię w wrześniu 2023? Koziorożce! Sprawdźcie horoskop miesięczny na wrzesień 2023. Co przydarzy się Wam w następnym miesiącu? Jakie gwiazdy przewidują dla Was wydarzenia? Sprawdź, co zgodnie z horoskopem miesięcznym dla Koziorożców czeka cię we wrześniu i przygotuje się na wydarzenia, które nadejdą w twoim życiu, zarówno miłosnym, jak i w pracy.

Prasówka 19.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ryszard Karwacki z Ostrołęki obchodził setne urodziny. Były kwiaty i życzenia 12 sierpnia Ryszard Karwacki z osiedla Stacja świętował wraz z rodziną swoje setne urodziny. W środę 16 sierpnia z najlepszymi życzeniami, bukietem kwiatów i nagrodą pieniężną od prezydenta Łukasza Kulika jubilata odwiedziły m.in. wiceprezydent Anna Gocłowska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Hanna Kuć, a także kierownik ostrołęckiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Marcin Grabowski.

📢 Brzóze Małe. Nastolatek utonął 18.08.2023 w wyrobisku pożwirowym Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek 18.08.2023 w Brzózem Małym, gdzie 17-latek odpoczywał z rodziną. 📢 Metamorfoza Agaty Kornhauser-Dudy. Pierwsza dama postanowiła zmienić fryzurę. Wybór padł na jedną z najmodniejszych odsłon boba Pierwsza dama – Agata Kornhauser-Duda wierna była swojej fryzurze, której nie zmieniała od wielu lat. Zaczesane do góry włosy to już przeszłość. Zobacz, na jakie cięcie zdecydowała się prezydentowa. 📢 Takie są skutki jedzenia bananów. To się dzieje z organizmem, gdy jemy banany Banan to jeden z ulubionych owoców w Polsce. Po banany sięga wiele osób, często nawet każdego dnia. Banany to także owoce, które zawierają wiele składników mineralnych i liczne witaminy. Korzyści płynących z jedzenia bananów jest naprawdę dużo. Banany dostarczają energii, zapobiegają zaparciom a nawet pomagają schudnąć. Jakie są skutki jedzenia bananów? Co się dzieje z organizmem, gdy jemy banany? Zobacz teraz, co mówią na ten temat dietetycy.

📢 Festyn gminny w Krasnosielcu już w najbliższą niedziele. Zobaczcie, kto wystąpi W najbliższą niedzielę 20.08.2023 na targowicy w Krasnosielcu odbędzie się festyn gminny "Krasnosielc znowu razem". 📢 Most w Teodorowie. Kontrowersje wokół wywłaszczenia gruntów pod budowę dróg dojazdowych Wykonawca rozpoczął prace ziemne dotyczące budowy mostu w Teodorowie i dróg dojazdowych. Właściciele gruntów są oburzeni, że ktoś wchodzi na ich ziemię bez poinformowania o tym fakcie. "Nie otrzymaliśmy wyceny, ani tym bardziej żadnego odszkodowania, a ktoś wchodzi na nasze działki i robi co chce"- grzmią mieszkańcy. Wyjaśniamy. 📢 Tak mieszka Maja Bohosiewicz. Aktorka kupiła wyjątkowy dom nad Morzem Śródziemnym. Zobacz, jak urządza willę w słonecznej Hiszpanii Maja Bohosiewicz niedawno kupiła dom w Hiszpanii. Gwiazda seriali i filmów, to nie tylko popularna aktorka, ale również bizneswomen. Kilka lat temu stworzyła własną markę odzieżową Le Collet i chwali się w sieci, że do końca życia nie musi już pracować. Może właśnie dlatego postanowiła zainwestować część zarobionych pieniądzy i zamieszkać w uwielbianej przez turystów Marbelli. Zobacz, jak urządza swój nowy dom Maja Bohosiewicz.

📢 Co robić w weekend 18-20.08.2023 w Ostrowi Mazowieckiej i powiecie ostrowskim? W ten weekend odbędą się m.in. Dni Kukurydzy w Andrzejewie i kolejna potańcówka w Ogródku Jordanowskim w Ostrowi Maz. Sprawdź w naszej galerii, gdzie warto być. 📢 AGD w czasach PRL-u było towarem deficytowym i drogim. Zobacz, kultowe sprzęty, o które bili się Polacy w latach 80. Chociaż dzisiaj wiele osób nie wyobraża sobie kuchni bez miksera, czy łazienki bez pralki, to w czasach PRL-u były to produkty na wagę złota. Mało tego, że bardzo trudno było je zakupić, to cena była tak duża, że nie wszystkich Polaków było na nie stać. Przypominamy kultowe sprzęty AGD, o które walczyli Polacy. 📢 Co robić w weekend w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim? 19-20.08.2023 Przed nami weekend pełen imprezy, wydarzeń sportowych i historycznych. Odbędą się między innymi dożynki w Lelisie, festyn wiejski w Durlasach, piknik w Wachu czy festiwal baniek mydlanych. Zobaczcie w naszej galerii co się będzie działo i gdzie warto być.

📢 Te grzyby warto zamrozić. Czy trzeba je gotować? Niektóre gatunki można przechowywać nawet do roku! Zobacz, co robić, aby się nie sklejały Prawdziwy boom na grzyby dopiero przed nami, ale już zaczynają pojawiać się popularne gatunki. W tym roku plany nieco może pokrzyżować susza, ale gdy wreszcie przyjdzie upragniony deszcz, koszyki obficie się zapełnią. Świeże grzyby trzeba umieć obrabiać. Część szybko traci świeżość i jędrność. Jak zachować pełnię aromatu? Wystarczy dary lasu zasuszyć lub zamrozić. Jak robić to dobrze? Które grzyby nadają się do przechowywania w zamrażarce, a które nie? Niektóre przechowasz nawet do roku.

📢 Dojrzałe gwiazdy zachwycają w strojach kąpielowych. Katarzyna Skrzynecka i Izabela Kuna odsłaniają ciało Zdjęcia polskich gwiazd w strojach kąpielowych wzbudzają wiele emocji u ich fanów, zarówno ze względu na wybory modowe, jak i wygląd samych celebrytek. Coraz więcej kobiet odważnie odsłania ciała, nie przejmując się zanadto opinią innych na swój temat. Wśród nich znajdują się aktorki, w tym Katarzyna Skrzynecka i Małgorzata Kożuchowska oraz polska gimnastyczka i dziennikarka 62-letnia Mariola Bojarska-Ferenc. Zobacz, jakie stroje kąpielowe wybierają dojrzałe celebrytki!

📢 Paznokcie na lato 2023 wzory i inspiracje. Pastelowe, neonowe, ombre, french - zobacz pomysły na letni i kolorowy manicure 18.08.2023 Szukasz pomysłu na letni i kolorowy manicure? Przygotowaliśmy TOP 25 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe idealnych na słoneczne dni. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA. 📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 18.08.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Memy o Lechu Poznań po blamażu ze Spartakiem Trnawa. Cała Polska śmieje się z Kolejorza [GALERIA] Co za kompromitacja! Lech Poznań przełożył w lidze mecz, żeby nas godnie reprezentować w Europie. Tymczasem w rewanżu ze Spartakiem Trnawa został rozniesiony (1:3) i z tego powodu nie zagra w Lidze Konferencji. Cała piłkarska Polska śmieje się dziś z Kolejorza. Zobaczcie najlepsze memy po blamażu na Słowacji.

📢 Wojsko wyprzedaje wyposażenie z okazji Święta Wojska Polskiego. Płaszcze, spodnie, buty, bluzy, noże i inne gadżety od AMW w niezłej cenie Wojsko wyprzedaje ubrania. Z okazji Święta Wojska Polskiego Agencja Mienia Wojskowego przygotowała akcję promocyjną w swoim sklepie internetowym. Zyski ze sprzedaży powojskowego mienia zostaną przeznaczone na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, wiec zakup wycofanego z wojska asortymentu to możliwość dołożenia swojej cegiełki na modernizację polskiej armii. Od początku swojej działalności AMW odprowadziła na ten cel już blisko 2 mld zł.

📢 Śmiertelny wypadek motocyklisty z powiatu makowskiego. Zginął w Karwaczu W poniedziałek 14 sierpnia na drodze relacji Przasnysz – Karwacz doszło do kolejnego wypadku z udziałem motocyklisty. Niestety poniósł on śmierć na miejscu. To drugi śmiertelny wypadek motocyklisty w tym miejscu w ciągu dwóch dni. 📢 Odpust św. Rocha w Kadzidle, 16.08.2023. Uroczysta msza z procesją, obrzęd obnoszenia wokół ołtarza wotywnych figur i święcenie zwierząt O godz. 11.00 w kadzidlańskim kościele odprawiona została msza święta odpustowa z procesją, było też święcenie wody przed kościołem i obrzęd ofiarny "obnoszenia wokół ołtarza wotywnych figur woskowych" (po każdej mszy świętej tego dnia).

📢 15 sierpnia 2023 w Małkini Górnej. Mieszkańcy uczcili potrójne święto. Zdjęcia, wideo 15 sierpnia to dzień szczególny – rocznica Bitwy Warszawskiej, święto Wojska Polskiego i święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 15 sierpnia 2023 r. władze gminy i mieszkańcy Małkini Górnej uczcili potrójne święto hołdem dla Marszałka Józefa Piłsudskiego i żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny oraz udziałem w uroczystej mszy św.

📢 HIPOKRATES 2023 Zgłoś kandydatów do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia w wielkim plebiscycie medycznym Znasz dobrego lekarza rodzinnego, pediatrę albo stomatologa, który ma wyjątkowe podejście do pacjentów? Albo fachową i miłą pielęgniarkę lub położną, której chcesz podziękować za świetną opiekę? Korzystasz z porad ginekologa, chirurga, neurologa albo innego lekarza specjalisty, którego warto polecić innym? A może znasz dobrego fizjoterapeutę albo sympatycznego pracownika apteki? Doceń pracę medyka lub placówki ochrony zdrowia zgłoszeniem do nagrody w Plebiscycie Medycznym HIPOKRATES!

📢 Potańcówka na kurpiowską nutę w Myszyńcu. 14.08.2023 W poniedziałek 14 sierpnia Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu i burmistrz miasta i gminy Myszyniec zorganizowali potańcówkę kurpiowską. 📢 Kolejne rondo w Ostrołęce. Miasto zapowiada przebudowę skrzyżowania. Którego? Skrzyżowanie ulicy Stacha Konwy, czyli drogi krajowej nr 53 z ulicą Słoneczną, czyli tak zwaną „drogą na Łęgi” to jeden z drogowych koszmarów Ostrołęki. W godzinach szczytu z ulicy Słonecznej w Stacha Konwy da się wjechać tylko dzięki uprzejmości kierowców, którzy „wpuszczają” chcących wjechać na krajówkę z drogi podporządkowanej. To się wkrótce może zmienić – miasto zapowiada budowę ronda w tym miejscu.

📢 Rowerowy Etnotour Andrzejewo 2023. Rowerzyści odkrywali historię Kościoła na ziemi ostrowskiej. 13.08.2023 Po raz trzeci uczestnicy imprezy „Rowerowy Etnotour Andrzejewo 2023” wspólnie odkrywali materialne ślady dziedzictwa kulturowego w powiecie ostrowskim. 13 sierpnia 2023 parafia w Andrzejewie, Towarzystwo Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej i Ostrowskie Stowarzyszenie „Ludzie z Pasją” zaprosili mieszkańców regionu na Rowerowy Etnotour na trasie Andrzejewo–Zaręby Kościelne–Złotoria–Jasienica-Andrzejewo. 📢 Pożar obory. Spłonęło kilkadziesiąt krów. Do pożaru doszło w gminie Czerwin w niedzielę 13 sierpnia 2023 Do tragicznego pożaru doszło w niedzielę 13 sierpnia 2023 w miejscowości Tyszki-Nadbory w gminie Czerwin. Ogień strawił oborę, zginęło kilkadziesiąt sztuk bydła. 📢 Dożynki w Wąsewie już 15.08.2023. Sprawdź szczegółowy program imprezy We wtorek 15.08.2023 w Wąsewie odbędą się dożynki gminno -parafialne. Tradycyjnie rozpocznie się uroczystą mszą świętą, korowodem dożynkowym, dzieleniem się chlebem, aby następnie zakończyć się zabawą dożynkową przy muzyce zespołu After Party. W galerii szczegółowy program imprezy.

📢 Śmiertelny wypadek motocyklisty pod Przasnyszem. Do tragedii doszło w niedzielę 13 sierpnia 2023. Zdjęcia Do tragedii doszło w niedzielę 13 sierpnia 2023 w Karwaczu pod Przasnyszem. Kierujący motocyklem nie przeżył zderzenia z autem osobowym.

📢 Dzielnicowi Ostrołęka i powiat ostrołęcki. Poznaj swojego dzielnicowego i sprawdź, jak się z nim skontaktować. Zdjęcia Przedstawiamy sylwetki dzielnicowych z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, a także ich numery telefonów i adresy e-mailowe. Warto znać swojego dzielnicowego. Policja informuje też, że podane adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sytuacji potrzeby natychmiastowej interwencji należy dzwonić pod nr 997 lub 112. Warto także korzystać z aplikacji "Moja Komenda", która w dużym stopniu ułatwia kontakt z policjantem dzielnicowym.

📢 Studniówka Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce. 11.02.2023. Zdjęcia Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 swoją studniówkę mieli 10 lutego 2023 w sali bankietowej Elba Bis w Ostrołęce.

📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje auta. Są egzemplarze dla koneserów, a także do codziennej eksploatacji Agencja Mienia Wojskowego ma do sprzedanie wiele aut. To dopiero pierwsze przetargi w 2023 roku na samochody, które już są niepotrzebne w polskiej armii. W ubiegłym roku przetargi Agencji Mienia Wojskowego cieszyły się dużą popularnością. Przeglądając tegoroczną ofertę wygląda na to, że AMW także w tym roku ma ciekawą ofertę. 📢 Ostrołęka. Sylwester 2022 w Sali bankietowej Elba. 31.12.2022 W sylwestrową noc odwiedziliśmy salę bankietową Elba, aby zobaczyć jak się bawią ostrołęczanie. 📢 Świąteczna akcja w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zuzeli, 8.12.2022. Zdjęcia Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zuzeli odwiedził Święty Mikołaj w towarzystwie uzdolnionych plastycznie elfów.

8 grudnia 2022 z wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli spotkali się wolontariusze w strojach ze świątecznymi motywami. Były gwiazdkowe warsztaty plastyczne, bogato zdobione pierniki i mikołajkowe prezenty.

📢 Lelis. Dożynki województwa mazowieckiego, 4.09.2022. Zdjęcia Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą polową (na stadionie gminnym w Lelisie - tu także odbyła się druga - rozrywkowa - część dożynek).

📢 Sypniewo. Cmentarz parafialny w Sypniewie. Zdjęcia nekropolii Nekropolię w Sypniewie odwiedziliśmy 28 kwietnia 2022 roku. 📢 Archiwalne zdjęcia znanych ludzi z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego. Zobaczcie, jak wyglądali 20 lat temu. Zdjęcia z archiwum TO W redakcyjnym archiwum znaleźliśmy zdjęcia osób, które w przeszłości pełniły ważne funkcje. Niektórzy do dziś pracują i zajmują bardzo ważne stanowiska. Zobaczcie, jak wyglądali. Dodajmy, że najstarsze zdjęcia pochodzą sprzed 22 lat.