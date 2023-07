Prasówka 19.07.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. warmińsko-mazurskim (19.07.2023)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności”?

Prasówka 19.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. warmińsko-mazurskim (19.07.2023)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności Które drogi w województwie warmińsko-mazurskim 19.07.2023 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga 63, odc. Pisz - Jeże - gr. woj (95. km na odc. 17 km) Odnowa oznakowania poziomego.

📢 Utrudnienia w ruchu 19.07.2023 w woj. mazowieckim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe? Które drogi w województwie mazowieckim 19.07.2023 nie są przejezdne? Pielgrzymka: droga S7, Kazun Nowy (331. km na odc. 0,4 km) . 📢 Wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 19.07 Gdzie planowane są wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim (19.07)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew warmińsko-mazurskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

Prasówka 19.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Gdzie nie będzie prądu w mazowieckim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 19.07 Gdzie planowane są wyłączenia prądu w mazowieckim (19.07)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew mazowieckim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w mazowieckim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

📢 A jednak, Netflix naprawdę to zrobił — zdjęcia z nadchodzących odcinków Wiedźmina znowu wywołały śmiech Netflix pokazał kolejne materiały z 3. sezonu serialu Wiedźmin, związane z nadchodzacymi odcinkami drugiej części sezonu. O ile zwiastun nowych epizodów zapowiada krwawy finał, to zdjęcia rozśmieszyły fanów – ponownie, ale tym razem są oficjalne. Sprawdźcie, o co chodzi. 📢 Wymarzone wakacje nad morzem: 10 najlepszych miejsc w Europie. Gdzie najbardziej warto zaplanować urlop? Nowy ranking według opinii turystów Powstał nowy ranking najlepszych miejsc w Europie na wymarzone wakacje nad morzem. Listę utworzono na podstawie opinii samych turystów. Trafiły na nią zarówno popularne miasta, słynące ze swoich plaż i promenad, jak i mniej znane, ukryte skarby, które warto odwiedzić, nim zaleją je tłumy turystów. Które miasto w Europie jest najlepsze na wakacje nad morzem, a które najgorsze? Jak zawyrokowali turyści? Możecie być zaskoczeni. Zapraszamy do galerii, w której przedstawiamy wyniki rankingu.

📢 Lawenda – modna dekoracja na lato. Zobacz, jak pięknie i niedrogo możesz ozdobić dom. Co można zrobić z aromatycznych kwiatów? Lawenda to przepiękna i niezwykle aromatyczna roślina, która kojarzy się z Prowansją. Jej nietuzinkowe walory i wyjątkowa barwa sprawia, że wielu z nas sadzi ją w ogrodzie i na balkonach. Podpowiadamy, jak pomysłowo ozdobić wnętrza i taras za pomocą subtelnych gałązek lawendy o niezwykłym zapachu. To wyjątkowy pomysł na tanią i efektowną dekorację w letnim klimacie. Zobacz, jak wykorzystać lawendę w modnej aranżacji wnętrz. 📢 Najlepsze gry na Pegasusa. Pamiętasz je? 9 najchętniej kupowanych i najmilej wspominanych tytułów z bazarów i rynków dawnych lat Pegasus to nazwa, którą określało się każdą chińską podróbkę japońskiej konsoli Nintendo Famicom. Dla wielu graczy była to pierwsza pełnoprawna konsola, którą podłączało się do telewizora. Gry były tanie i ogólnodostępne na każdym lokalnym rynku czy bazarze. Oczywiście gry na Pegasusa nie były licencjonowane, a ich zawartość często różniła się od tego, co mówiła naklejka na nośniku. Zobacz najlepsze i najlepiej wspominane gry na Pegasusa.

📢 Lniana sukienka Małgorzaty Kożuchowskiej to hit! Piękna, zwiewna i romantyczna propozycja na upalne, letnie dni Małgorzata Kożuchowska pokazała się w długiej, białej, lnianej sukience i oczarowała wszystkich! Jej wybór nie bez powodu stał się hitem. Len to wprost idealny wybór na upały, a w tej formule to strzał w dziesiątkę. Kreacja jest lekka, modna, a co więcej ukrywa mankamenty figury. Zobacz, jak aktorka w niej wygląda i jakie dodatki dobrała. 📢 Dolina Pięciu Stawów na weekend: który szlak wybrać, jakie atrakcje zobaczyć? Mapa, czas przejścia, schronisko. Praktyczne wskazówki Dolina Pięciu Stawów to jedno z najpiękniejszych miejsc w Tatrach, w dodatku prowadzi do niej wyjątkowo malowniczy szlak, przy którym czeka na turystów najwyższy w Polsce wodospad. Którą trasę do Doliny Pięciu Stawów Wybrać, jak długo idzie się do celu i co warto zobaczyć na miejscu? Ile kosztuje parking i nocleg w schronisku PTTK? Czy szlak do Doliny nadaje się dla dzieci? Czy Dolinę można zwiedzać zimą? Na te i więcej pytań odpowiadamy w naszym informatorze: Dolina Pięciu Stawów na weekend. Praktyczne wskazówki dla turystów.

📢 Królują kurki i borowiki. Ceny grzybów prosto z lasu są bardzo zróżnicowane. Tyle kosztują grzyby w lipcu prosto od zbieraczy Świeże grzyby prosto z lasu zbierane na zamówienie są zazwyczaj nieco tańsze niż te sprzedawane na targowiskach, choć sanepid wskazuje, że to tam powinna odbywać się sprzedaż. Sprawdź, ile kosztują kurki i prawdziwki od zbieraczy. Zaczął się sezon dla zbieraczy grzybów. Jeśli pogoda sprzyja i mamy sprawdzone miejsca, możemy przynieść całe kosze lub wiadra zdobyczy, a przy tym nieźle zarobić. 📢 Tego jeszcze nie jadłeś! Nietypowe obiady, które warto przygotować. TOP 15 pomysłów [PRZEPISY] Myślisz: co dziś na obiad? Znudziły Ci się kotlety, gulasze i placki ziemniaczane? Zobacz TOP 15 dań obiadowych, których jeszcze nie jadłeś! Wołowe ragout z fasolą, cieciorką i papryką, a może kukurydziane naleśniki? Schab po bałkańsku czy kalafior po grecku? Rolada drobiowa w cieście francuskim czy ziemniaczane pierogi? Wybierzcie coś dla siebie! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Piknik Rodzinny w Nurze odbył się przy Szkole Podstawowej. Było smacznie i ekologicznie. 16.07.2023 W niedzielę 16.07.2023 r. przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nurze odbył się Piknik Rodzinny. Były występy, atrakcje dla najmłodszych, a na koniec wspólna zabawa przy zespole D-BOMB oraz DJ Rawa. 📢 Burza nad powiatem ostrowskim narobiła niegroźnych szkód: przewalone drzewa, połamane gałęzie na drogach. 17.07.2023 W poniedziałek 17.07.2023 wieczorem nad powiatem ostrowskim przeszła burza. Z powodu porywistego wiatru na drogę spadały konary drzew. Strażacy musieli kilkakrotnie interweniować, między innymi na DW 690.

📢 Pociągi Braniewo-Chorzele od grudnia 2023. Takie są plany samorządu województwa warmińsko-mazurskiego Uruchomioną – po ponad 20 latach przerwy – linią kolejową z Ostrołęki na północ można na razie dojechać jedynie do Chorzel. A z Chorzel… jedynie z powrotem do Ostrołęki lub dalej do Tłuszcza. To się jednak zmieni – samorząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił właśnie, że od grudnia pociągi wrócą na trasę Chorzele-Braniewo.

📢 Opuszczone miasto-widmo nadal straszy. Stacjonowała tam armia radziecka. Co wydarzyło się w tym miejscu? Miasto-widmo na granicy województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego przyciąga żądnych wrażeń. Do 1992 roku mogło tam żyć nawet 5 tys. osób, teraz opustoszałe Kłomino popada w ruinę. Co wydarzyło się w tym tajemniczym miejscu? Odwiedzili je dziennikarze Głosu Wielkopolskiego. Zobaczcie, jak wygląda i poznajcie jego historię.

📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie!

📢 Tak Anna Lewandowska urządziła letnią rezydencję na Mazurach. Zaglądamy do środka – mamy zdjęcia Oto letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich na Warmii. – Nasze ukochanie Mazury – nie ukrywa Anna Lewandowska. Tak urządziła w środku drewniany pałac z prywatną plażą w Stanclewie. Skutery wodne, piknik na pomoście nad jeziorem, deska z żaglem – tak odpoczywa w Polsce po sezonie Robert Lewandowski. 📢 Paznokcie na lato 2023 wzory i inspiracje. Pastelowe, neonowe, ombre, french - zobacz pomysły na letni i kolorowy manicure Szukasz pomysłu na letni i kolorowy manicure? Przygotowaliśmy TOP 25 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe idealnych na słoneczne dni. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA. 📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 18.07.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Najdziwniejsze fobie gwiazd. Czego boją się celebryci? Lęk wywołują nawet wieszaki, suchy papier i... jajka Większość z nich potrafi występować przed tłumami, grać w filmach oraz serialach, na deskach teatru czy współpracować z innymi ludźmi, jednak strach wywołują przed nimi rzeczy, które dla innych są zupełnie zwyczajne. Przedstawiamy celebrytów, którzy zmagali bądź wciąż zmagają się z dziwnymi fobiami. Wśród nich pojawiają się też polskie gwiazdy, jak aktorka bojąca się dźwięku wydawanego przez wieszaki na ubrania. 📢 Koncert w Troszynie. Wystąpił Maciej Smoliński i Marcin Czerwiński. 16.07.2023 W niedzielę 16.07.2023 na letniej scenie w Troszynie odbyło się ciekawe muzyczne wydarzenie. Wystąpili: Maciej Smoliński i Marcin Czerwiński. Było też wiele atrakcji dla dzieci. 📢 Pijani kierowcy. Jeden uderzył w radiowóz, drugi schował się w krzaki. Powiat makowski 63-latek nie zatrzymał się do policyjnej kontroli i uderzył w radiowóz. 52-latek próbował ukryć się przez policją w krzakach. Dwaj pijani kierowcy zatrzymani w powiecie makowskim.

📢 Święto Jagody w Łodziskach, gm. Lelis. 16.07.2023 Święto Jagody odbywa się w Łodziskach po raz piąty.

📢 Niedziela na sportowo w Długim Kącie, gm. Lelis. 16.07.2023. Zdjęcia Turniej piłki siatkowej (plażówki) z udziałem pięciu drużyn, konkursy, zabawy, zawody, występy artystów ludowych - niedzielę 16 lipca 2023 można miło spędzić w Długim Kącie. 📢 Pijany kierowca wjechał w przystanek autobusowy, złamał słup energetyczny i uszkodził dom! 15 lipca 2023 Trzy promile alkoholu w organizmie miał kierujący, który spowodował kolizję drogową. Nie dostosował prędkości do warunków na drodze, stracił panowanie nad autem i uderzył w betonowy przystanek autobusowy, następnie słup energetyczny, który złamał się i uszkodził ogrodzenie posesji oraz dach domu – informuje Monika Winnik z Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim. 📢 Dania z kaszą jaglaną królowały w sobotę 15.07.2023 w Chudku gm. Kadzidło "Zapraszamy na kaszę jaglaną w Chudku" - tak zatytułowany projekt realizowało KGW w Chudku. Podsumowany został 15 lipca 2023.

📢 Pchli targ w Ostrołęce. Zobaczcie, co oferowano 15.07.2023 Na pchlich targach można kupić przeróżne przedmioty - ceramikę, obrazy, aparaty, książki, rzeźby, obuwie, biżuterię... długo by wymieniać. Zobaczcie zresztą na zdjęciach, co oferowano 15 lipca 2023. 📢 Jeśli coś wygląda głupio, ale działa, to wcale nie jest głupie! Genialnie proste sposoby na upały Upały to nie żarty, ale niektóre sposoby internautów na ochłodzenie swojego ciała mogą wprawiać w zdumienie! Zupełnie niepotrzebnie. Stare powiedzenie mówi, że jeśli coś wygląda głupio, ale działa, to wcale nie jest głupie. Buty z butelek pełnych wody? Basen w naczepie do ciągnika? Proszę bardzo, byle tylko uciec od piekielnego żaru. Zobaczcie najciekawsze pomysły.

📢 Przerwy w dostawie prądu w regionie. Ostrołęka i powiaty: ostrołęcki, ostrowski, makowski i przasnyski 17 - 21.07.2023 PGE Dystrybucja podaje dokładne informacje na temat planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej. W tabelach podajemy obszar prac PGE, datę rozpoczęcia i zakończenia prac oraz liczbę godzin wyłączenia prądu. Przejdź do galerii i sprawdź, czy w twoim domu lub miejscu pracy nie zabraknie prądu.

📢 Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Promesy na zabytki w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim wręczone. 14 lipca 2023. Zdjęcia 14 lipca 2023 w ostrołęckiej delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste przekazanie promes na dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Promesy beneficjentom z terenu powiatu ostrołęckiego wręczał minister członek Rady Minister Henryk Kowalczyk. Zdecydowana większość dotacji trafiła do parafii. 📢 Szkoła w Gniazdowie zostanie przekształcona w Klub Senior+. Stara szkoła będzie pełniła nową funkcję Budynek szkoły już od kilku lat nie służył do celów edukacyjnych, dlatego zostanie przekształcony w nowoczesne centrum integracyjne dla osób starszych, znane powszechnie jako Klub Senior+. 📢 Tak mieszka Anna Dereszowska. Wyjątkowa posiadłość gwiazdy serialu „Na wspólnej". Mazury – tutaj uwielbia spędzać czas popularna aktorka Anna Dereszowska uwielbia spędzać wolny czas w swojej klimatycznej posiadłości na Mazurach. Wymarzony dom aktorki jest zlokalizowany w niezwykle malowniczym otoczeniu. Mazurska nieruchomość to idealne miejscem na odpoczynek z partnerem i trójką dzieci, gdy tylko obowiązki zawodowe na to pozwalają. Zobacz, jak się urządziła wśród pięknych jezior i lasów Anna Dereszowska z rodziną. Koniecznie zajrzyj do klimatycznego siedliska aktorki.

📢 Niewybuchy w Makowie! Ponad 70 pocisków znaleziono pod Szkołą Podstawową nr 1 podczas prac remontowych Pracownicy wykopujący doły pod rury ciepłownicze pod Szkołą Podstawową nr 1 w Makowie Mazowieckim natknęli się na pociski przypominające niewybuchy z okresu II wojny światowej. Wykopano 72 pociski artyleryjskie.

📢 Żona i matka zginęła w wypadku. Rodzina z powiatu ostrowskiego potrzebuje pomocy, została utworzona zrzutka Mieszkanka Smolewa-Wsi w gminie Szulborze Wielkie zginęła w tragicznym wypadku, do którego doszło 16 czerwca 2023. Kobieta zostawiła męża i osierociła trójkę dzieci. Rodzina znalazła się w trudnej sytuacji. Można im pomóc za pośrednictwem popularnego serwisu zrzutka.pl. 📢 Jak połączyć dwa mieszkania w bloku? Zobacz, jak się urządziła rodzina 2 + 2. Podsuwamy pomysł na duży metraż w bloku Jak przenieść się z przestronnego domu do mieszkania w bloku? To wcale nie jest takie trudne. Wystarczy połączyć dwie mniejsze przestrzenie, żeby zyskać przestronne i funkcjonalne wnętrza. Zobacz, jak pomysłowo można zaaranżować mieszkanie dla czteroosobowej rodziny. Sprawdź, jakie triki wnętrzarskie i modny kolor wykorzystała projektantka – Katarzyna Sosińska.

📢 Cmentarz w Starym Lubotyniu. Zobaczcie, jak wygląda cmentarz przy parafii pw. Nawiedzenia NMP w Starym Lubotyniu Cmentarz przy parafii pw. Nawiedzenia NMP w Starym Lubotyniu mieści się ok. 300 metrów od kościoła, jego powierzchnia to blisko 1,5 ha. Zobaczcie zdjęcia z maja 2022. 📢 Cmentarz parafialny w Goworowie. 22.03.2022. Zdjęcia Nekropolię w Goworowie odwiedziliśmy 22 marca 2022 roku

📢 Krzysztof Michalec, wójt gminy Szulborze Wielkie, zmarł 18.02.2022. W gminie ogłoszono żałobę Wójt gminy Szulborze Wielkie zmarł nagle w nocy z 17 na 18.02.2022 roku. Pogrzeb 21.02.2022. 📢 Małkinia Górna na mapach Google Street View. Zobaczcie zdjęcia Małkini Górnej w oku kamery Google Zobaczcie jak wyglądała Małkinia Górna 10 lat temu, gdy na swoich mapach uwiecznił ją samochód Google Street View. Czy was również uchwyciła kamera? Czy od tamtego czasu Małkinia bardzo się zmieniła?

📢 Olszewo-Borki. Festyn charytatywny dla Franka Zembrzuckiego. 17.06.2021 "Gramy dla Franka". Zdjęcia Kilka tygodni temu Joanna i Dariusz Zembrzuccy dowiedzieli się, że ich nienarodzony jeszcze syn Franek cierpi na zespół izomeryzmu prawostronnego. To przekłada się na złożoną wadę serca, które jest po prawej stronie. Po porodzie okaże się, czy inne narządy pracują prawidłowo. Franka czeka kilka operacji na sercu, a tylko na pierwszą potrzeba ponad 300 tys. złotych. W pomoc rodzinie zaangażowała się społeczność gminy. 📢 Nie uwierzysz! Tak kiedyś wyglądały "Królowe Życia": Dagmara Kaźmierska, Sylwia Peretti, Izabela Macudzińska, Kasia Alexander „Królowe życia” cieszą się niesłabnącą popularnością. Fanom tego programu nie trzeba przedstawiać barwnych bohaterek, które zdecydowały się zaprosić widzów do swoich domów i swojego życia. Jak przez lata zmieniały się niektóre gwiazdy telewizyjnego hitu: Dagmara Kaźmierska, Sylwia Peretti, Izabela Macudzińska-Borowiak i Katarzyna Alexander? Zobaczcie zdjęcia.

📢 Dzień Strażaka w Malinowie gmina Czerwin [ZDJĘCIA] OSP w Malinowie ma 90 lat. Prawie tyle, co niepodległa Polska. 6 maja te dwa jubileusze połączono z gminnymi obchodami Dnia Strażaka.

