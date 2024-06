Prasówka 19.06.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze memy o komarach. Uśmiejesz się do łez! Sprawdź, jak Internauci żartują z komarów krwiopijców”?

Prasówka 19.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze memy o komarach. Uśmiejesz się do łez! Sprawdź, jak Internauci żartują z komarów krwiopijców Oto najlepsze memy o komarach. Uwaga, oglądasz je na własne ryzyko. Są naprawdę śmieszne! A z czego żartują twórcy internetowych żartów o komarach? Przede wszystkim z tego, że komary są niesamowicie irytującymi owadami, pojawiają się znikąd i po ugryzieniu miejsce, w które komar wbił swoją kłujkę niesamowicie swędzi. Zobacz więc najśmieszniejsze memy o komarach!

📢 Najlepsze memy o wypłacie. Pracujesz? To na pewno zrozumiesz te memy. Sprawdź! Oto najlepsze memy o wypłacie. Pracujesz i co miesiąc dostajesz za swoją pracę wynagrodzenie? To na pewno zrozumiesz te memy! No bo każdy wie, ile z wypłaty zostaje po opłaceniu wszystkich rachunków, albo na jak długo tak naprawdę te pieniądze wystarczają? Czy za wypłatę da się przeżyć cały miesiąc? To jeden z tematów memów o wypłacie. Sprawdź!

📢 Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają Plich. W podwarszawskim Rozalinie Rutkowski ożenił się z Mają Plich ZDJĘCIA Krzysztof Rutkowski wziął ślub z Mają Plich w podwarszawskim Rozalinie. Maja i Krzysztof mieli przygotowane aż po cztery kreacje! Krzysztof Junior niósł rodzicom obrączki! Byliśmy na miejscu, zobaczcie zdjęcia z uroczystości!

Prasówka 19.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Przerwy w dostawie prądu w regionie. Ostrołęka i powiaty: ostrołęcki, ostrowski i makowski 19 - 27.06.2024 Przerwy w dostawie prądu w regionie. Ostrołęka i powiaty: ostrołęcki, ostrowski i makowski. PGE Dystrybucja na bieżąco podaje harmonogram zaplanowanych prac, które spowodują, że w naszych domach nie będzie prądu. Co zrobić, gdy w harmonogramie nie są zaplanowane prace w naszym miejscu zamieszkania, a prądu nie ma? Może to być spowodowane awarią.

📢 Modne fryzury dla kobiet dojrzałych. Najlepsze na lato dla pań 50 i 60+. Te cięcia odświeżą i odmłodzą wygląd Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być wcale tradycyjne i nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet dojrzałych. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Najśmieszniejsze MEMY o rowerzystach. Najbardziej rozśmieszą kierowców... i nie tylko! [MEMY] 17.06.2024 Rowerzyści, kolarze amatorzy, miłośnicy dwóch kółek... W Polsce jest ich coraz więcej, ewidentnie zrobiła się moda na rowery. I czym bardziej rowerzyści widoczni są ulicach, czym więcej pojawia się ścieżek rowerowych, tym częściej ich użytkownicy stają się obiektem żartów, szyderstw. Do tego ten nieustający konflikt rowerzyści kontra kierowcy samochodów. Zobacz najlepsze MEMY! 📢 Dni Różana 2024. Co w programie imprezy, która odbędzie się od 19 do 21.07.2024? Jakie gwiazdy? Sprawdźcie Dni Różana będą w lipcu - od 19 do 21, na placu targowym przy ul. Królowej Bony. Tradycyjnie sporo się będzie działo: koncerty, pokazy, zawody, konkursy... Będą też gwiazdy muzyczne. Kto przyjedzie do Różana? Przeczytaj.

📢 Wywiad z Waldemarem Brzostkiem, wójtem gminy Ostrów Mazowiecka: "nie ludzie są dla wójta, tylko wójt jest dla ludzi" Waldemar Brzostek nie miał kontrkandydata w tegorocznych wyborach samorządowych, dlatego w gminie odbyło się referendum. Waldemar Brzostek zdobył 4 062 głosów "za", przy 931 głosów "przeciw", co przekłada się na 81,65 % poparcia. Tym samym został wójtem na kolejną kadencję. Waldemar Brzostek piastuje stanowisko wójta nieprzerwanie od 5 listopada 1998 roku!

📢 Potańcówka pod gwiazdami w Ostrowi Mazowieckiej już wkrótce. 29.06.2024 zapraszamy do Grodu Książąt Mazowieckich Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza na dorocznie organizowaną Potańcówkę pod gwiazdami. Potańcówka odbędzie się w Grodzie Książąt Mazowieckich (ogródek jordanowski) 29 czerwca 2024 r. w godzinach 18.00 - 1.00. 📢 UKS Clan Ostrołęka - czerwcowe starty zawodników Startowali w Mistrzostwach Mazowsza U14 w Teresinie, wystartują w Ogólnopolskim Finale Lekkoatletyki dla każdego Nestle Cup 2024. 📢 Zawody Rowerkowe 2024 w Ostrołęce. Zdjęcia wszystkich uczestników To była trzecia edycja naszej imprezy. W niedzielę 16 czerwca 2024 na kilka godzin plażą miejską w Ostrołęce zawładnęli młodzi rowerzyści. W Zawodach Rowerkowych 2024 wzięło udział 150 uczestników w wieku od 3 do 11 lat. W galerii znajdziecie zdjęcia wszystkich młodych cyklistów.

📢 Memy o psach i kotach, czyli śmieszne zwierzaki! Żyć jak pies z kotem, każdy to zna! MEMY 18.06.2024 Kot i pies, to walka tocząca się od lat. Które z tych popularnych zwierząt domowe jest lepsze? Każdy musi sam zadecydować, ponieważ w praktyce są to różne zwierzęta, z kompletnie różnymi charakterami.

📢 Oto najlepsze memy o pracy, czyli śmiech na etacie! Sprawdź, co tym razem wymyślili internauci 18.06.2024 Memy o pracy! Mało osób lubi swoją pracę, ale jeżeli jesteś jednym z nich - serdecznie gratulujemy! A tych, którzy za nią nie przepadją, zapraszamy do obejrzenia galerii z wybranymi memami. Ostrzegamy, można popłakać się ze śmiechu. 📢 Mieszkaniec powiatu ostrołęckiego chciał kupić bilety na Euro 2024. Źle się to skończyło... Mieszkaniec powiatu ostrołęckiego chciał za pośrednictwem popularnego portalu społecznościowego kupić bilety na Euro 2024. Wpłacił pieniądze, biletów nie otrzymał.

📢 Pijany kierowca uderzył w zaparkowane przy sklepie auto. Należało do policjanta z drogówki. Do zdarzenia doszło w Ostrołęce 16.06.2024 W niedzielę wieczorem do jednego z ostrołęckich sklepów na zakupy przyjechał autem policjant z ostrołęckiej drogówki (nie był na służbie). W pewnym momencie w jego samochód podczas parkowania uderzył kierowca skody, uszkadzając w aucie policjanta m.in. błotnik oraz lusterko. 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 18.06.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 18.06.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Najlepsze MEMY o sąsiadach. Jak wygląda sąsiedzkie życie? Fantastyczna dawka świetnego humoru! Sąsiad uprzykrza ci życie? 18.06.2024 Jacy są sąsiedzi? Mogą być pomocni, jak i mocno uprzykrzający życie. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą MEMY o sąsiadach. Relacje sąsiedzkie nie tylko są przedmiotem żartów, kabaretowych skeczów, ale również MEMÓW i śmiesznych obrazków. Z pewnością znajdziecie na nich obrazy z waszego codziennego życia! Jesteście ciekawi? Zobaczcie najlepsze MEMY o sąsiadach!

📢 Najlepsze MEMY o miłości. Taka jest miłość? Związek na poważnie i na wesoło. Śmieszne obrazki rozbawią do łez! 18.06.2024 W miłości przeżywamy te piękne i trudne chwile. Najważniejsze, by tych pierwszych było jak najwięcej. Trudne momenty możemy przekuwać w żart, o czym doskonale zdają sobie sprawę internauci, tworząc śmieszne obrazki o miłości. Jak przetrwać związek? Oczywiście wspólnie śmiejąc się z naszych niedoskonałości! Te MEMY o miłości rozbawią do łez! Miłość z przymrużeniem oka. 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 18.06.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Najśmieszniejsze MEMY o Januszach. Zobacz, jak Internauci żartują z Janusza Polaka 18.06.2024 Lubisz memy? Sprawdź koniecznie najśmieszniejsze memy o Januszach, jakie można znaleźć w Internecie. Czy tego chcemy, czy nie imię Janusz stało się synonimem Polaka, który jest zawistny, skąpy, zazdrosny o sąsiada. Internauci takiemu Polakowi Januszowi przykleili maskę małpy - nosacza sundajskiego i tworzą z nimi memy. Zobacz te najśmieszniejsze, najcelniej trafiające w wady Polaków.

📢 Najlepsze memy o spaniu. Śpiochy to świetny temat do żartów. Nie możesz zasnąć? Zobacz te memy 18.06.2024 Czy spanie może być śmieszne? Skoro powstaje na ten temat tyle memów to z pewnością tak! Internetowi prześmiewcy prześcigają się w tworzeniu najbardziej pomysłowych memów o spaniu. Choć - jeśli mamy być szczerzy - to wiele memów jest o tym, dlaczego nie możemy zasnąć. A może teraz jest noc i z powodu bezsenności przeglądasz internet? To świetnie trafiłeś! Zapraszamy do obejrzenia najlepszych memów o spaniu.

📢 Najlepsze memy o telefonach komórkowych. Tak Internauci żartują ze smartfonów. Sprawdź! 18.06.2024 Oto najlepsze memy o smartfonach. Możemy się założyć, że przeglądasz je właśnie na ekranie swojego telefonu komórkowego. Właśnie się uśmiechnąłeś? To sprawdź wszystkie memy w naszej fotogalerii, na pewno poprawią Ci humor! A czego żartują twórcy memów o telefonach komórkowych? A między innymi z tego, że cały czas siedzimy z nosem w ekranie. 📢 "Żywioły Mazowsza - koncert z cyklu" Piosenka jest dobra na wszystko" w Ostrołęce odbędzie się 25.06.2024 Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski oraz Iwona Wujastyk - dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury zapraszają mieszkańców Ostrołęki na kolejny koncert w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego – „Żywioły Mazowsza. Koncert z cyklu: Piosenka jest dobra na wszystko”.

📢 Otwarcie świetlicy przy Szkole Podstawowej w Ołdakach-Polonii gm. Andrzejewo 17 czerwca 2024 r. odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy przy Szkole Podstawowej w Ołdakach-Polonii. Inwestycja ta została dofinansowana z budżetu województwa mazowieckiego kwotą 863 755,5 zł, a koszt całkowity to 1 252 792,28 zł.

📢 Rodzinny Rajd Rowerowy gminy Olszewo-Borki, 15.06.2024 Wydarzenie zorganizowali: OSP Olszewo-Borki, Urząd Gminy Olszewo-Borki, Gminny Ośrodek Kultury, Dzienny Dom ,,Senior+" w Olszewie-Borkach oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Olszewie-Borkach "Borkowianki". W rajdzie wzięło udział prawie 200 osób. 📢 MAZOpiknik w Rzewniu odbędzie się 22.06.2024. Gwiazdą Stachursky MAZOpiknik to bezpłatna plenerowa impreza rodzinno-kulturalna, organizowana z okazji 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego! 22 czerwca 2024 r. w Rzewniu, na placu przy urzędzie gminy. 📢 Nowe świadectwa szkolne 2024. Co się zmienia? Jak będą wyglądać świadectwa? Inne wzory świadectw i regulacje przejściowe Świadectwa szkolne nie będą wyglądały już tak, jak dotychczas. Czy te, które uczniowie otrzymają podczas zakończenia roku szkolnego 2023/2024 będą wyglądały inaczej? W związku z wejściem w życie rozporządzenia ministra edukacji i nauki z 7 czerwca 2023 roku ws. świadectw, dyplomów państwowych i innych druków, zmienia się m.in. wygląd świadectw szkolnych. Do 12 lipca 2024 roku obowiązują przepisy przejściowe. Sprawdź, jak wyglądają nowe świadectwa i co dokładnie się zmienia.

📢 Dzielnicowi z Ostrołęki i Różana najlepsi w eliminacjach wojewódzkich do 14. Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 14-15 czerwca 2024, dzielnicowi, którzy zwyciężyli w eliminacjach na szczeblu komend miejskich i powiatowych Mazowsza, a także kierownicy rewiru dzielnicowych przystąpili do rywalizacji o tytuł, odpowiednio - najlepszego dzielnicowego i najlepszego kierownika dzielnicowych w KWP zs. w Radomiu. Sukces odnieśli dzielnicowi z Ostrołęki i Różana. 📢 Cleo w Kadzidle. Koncert na zakończenie Wesela Kurpiowskiego, 16.06.2024 W niedzielny wieczór 16 czerwca 2024 Cleo przyciągnęła do Zagrody Kurpiowskiej tłumy.

📢 Andrzej Rybiński i zespół Topky wystąpili podczas 20. Dni Ostrowi Mazowieckiej, 15.06.2024 Andrzej Rybiński i zespół Topky byli gwiazdami drugiego dnia 20. Dni Ostrowi Mazowieckiej. Sobota, 15 czerwca zakończyła się dyskoteką z DJ-em Czarnym.

📢 Zawody Rowerkowe w Ostrołęce. Trzecia edycja naszej imprezy odbyła się 16.06.2024 na plaży miejskiej Jako organizatorzy Zawodów Rowerkowych mieliśmy w niedzielę 16 czerwca potrójne szczęście - liczną grupę uśmiechniętych uczestników (ścigało się 150 dzieci w wieku od 3 do 11 lat, a byli z nimi oczywiście najbliżsi), cudowną pogodę oraz wspaniałych partnerów i sponsorów, którzy zaangażowali się w to wydarzenie. Emocji nie brakowało!

📢 Wieczorek koleżeński LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. Impreza odbyła się z okazji XII Zjazdu Absolwentów 15.06.2024 Pierwszy dzień XII Zjazdu Absolwentów LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej zakończył się wieczorkiem koleżeńskim. Wieczorek zorganizowano na Hali Powiatowej przy "Koperniku". Przy muzyce zespołu "Pekwadrat" bawiło się blisko 200 osób. 📢 Dni Makowa Mazowieckiego. 15.06.2024 na scenie wystąpił Maciej Maleńczuk Drugi dzień świętowania Dni Makowa Mazowieckiego minął pod znakiem pokazów grup tanecznych studia tańca Swag, pokazów karate, koncertu dla dzieci, koncertu orkiestry dętej i koncertu muzyki portugalskiej. Wieczorem zagrał Maciej Maleńczuk.

📢 20. Dni Ostrowi Mazowieckiej. 15.06.2024 burmistrz wręczył nagrody oraz stypendia Po przemówieniu burmistrza i wystąpieniach gości wręczono stypendia i nagrody za wybitne osiągniecia w nauce i osiągnięcia sportowe. 📢 XII Zjazd Absolwentów LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. "Kopernik" skończył 115 lat! W dniach 15 - 16 czerwca Koło Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej zorganizowało XII Zjazd Absolwentów. Zjazd rozpoczął się od rejestracji uczestników i zbiórki przed budynkiem szkoły. Następnie odbyła się msza święta w kościele pw. Wniebowzięcia NMP. 📢 Wesele Kurpiowskie w Kadzidle 2024. Festiwal Folkloru Weselnego i koncert zespołu Horpyna. 15.06.2024 W Kadzidle trwa jedna z największych imprez kulturalnych w regionie, czyli Wesele Kurpiowskie. W sobotę 15 czerwca 2024 na scenie Centrum Kultury Kurpiowskiej zaprezentowały się kapele i zespoły ludowe. Zagrał także olsztyński zespół Horpyna.

📢 Patodeweloperka ma się świetnie. Sprawdź, jakie absurdy proponują dziś deweloperzy. Musisz to zobaczyć! Te mieszkania są nie do życia Mieszkania w budynkach urągających zdrowemu rozsądkowi spotyka się dziś na rynku coraz częściej. Choć nie ma zgody co do tego, czym dokładnie jest patodeweloperka, to aż trudno nie użyć tego słowa na widok zdjęć, które prezentujemy w galerii. Zobacz deweloperskie absurdy z całej Polski.

📢 Plaża miejska w Ostrołęce - impreza na otwarcie sezonu, 15.06.2024 W sobotę 15.06.2024 otwarcie sezonu na plaży miejskiej. Na scenie występy i pokazy, a oprócz tego festiwal Holi, na dzieci i całych rodzin czeka też mnóstwo innych atrakcji. 📢 Festyn Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. OSM świętuje 65-lecie Wokół siedziby OSM przy ul. Hallera w sobotnie popołudnie 15 czerwca przygotowano mnóstwo atrakcji dla młodszych i starszych. Festyn trwa do wieczora, warto zajrzeć. Są występy, dmuchańce, pyszne jedzenie, stoiska z różnymi rzeczami.

📢 Mieszkania jak z horroru. Trzeba mieć odwagę, by tam zamieszkać! Najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Zdjęcia niektórych mieszkań po prostu budzą grozę. Szukając mieszkania do wynajęcia można trafić na niezwykłe ogłoszenia. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce. 📢 Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady w Treblince, 14.06.2024 14 czerwca 2024 r. w Muzeum Treblinka odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Podczas uroczystości na terenie upamiętnienia Obozu Zagłady Treblinka II odsłonięto kamień z nazwą miejscowości „Drohiczyn”.

📢 Makowianka awansowała do IV ligi. Drużyna otrzymała symboliczny puchar i owacje podczas Dni Makowa Mazowieckiego 14.06.2024 14 czerwca 2024, podczas Dni Makowa Mazowieckiego, na scenę zostali zaproszeni piłkarze Makowianki, którzy awansowali do IV ligi. Otrzymali gratulację i symboliczny puchar od burmistrza miasta oraz list gratulacyjny od starosty makowskiego.

📢 Agnieszka Chylińska w Ostrowi Mazowieckiej porwała tłumy. Pierwszy dzień Dni Ostrowi - 14.06.2024 Za nami pierwszy dzień 20. Dni Ostrowi Mazowieckiej. Gwiazdą wieczoru - i całych Dni Ostrowi - była Agnieszka Chylińska. Na jej koncert ściągnęły prawdziwe tłumy. 📢 Dni Makowa Mazowieckiego. W piątek 14.06.2024 na scenie wystąpił O.S.T.R. Trwają Dni Makowa Mazowieckiego. Święto miasta rozpoczęło się w piątek 14.06.2024. Gwiazdą wieczoru był O.S.T.R. Nie zabrakło jednak innych występów oraz niespodzianek.

📢 Dni Ostrowi Mazowieckiej 2024 już rozpoczęte. Program na 14.06.2024 W piątkowe popołudnie rozpoczęły się tegoroczne 20. Dni Ostrowi Mazowieckiej. To popołudnie należało do klubów sportowych i zespołów tanecznych. O godz. 17.00 przed publicznością zaprezentowały się kluby działające w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (m.in. Academia Gorila i UKS Wojownik) oraz inne kluby, organizacje i stowarzyszenia np. Dress Code Dance Center Bielopotocky. 📢 Rolnik szuka żony. Michał i Adrianna z Podlasia żyją jak w bajce. 130 hektarowe gospodarstwo gwiazd 9. edycji robi wielkie wrażenie Michał i Adrianna to bohaterowie dziewiątego sezonu programu "Rolnik szuka żony", emitowanego w TVP. Para mieszka w 130. hektarowym gospodarstwie, w którym hodowane są krowy mlecze oraz konie ciężkie, zimnokrwiste. Piękne tereny i malownicza okolica znajduje się w miejscowości Kalinówka-Basie na Podlasiu. Zobacz gdzie wspólne chwile spędzają gwiazdy rolniczego show.

📢 Stypendia starosty makowskiego za osiągnięcia sportowe wręczone podczas sesji 14.06.2024 Na sesji Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim 14 czerwca 2024 wręczono Stypendia Starosty Makowskiego za osiągnięcia sportowe. Otrzymali je wyróżniający się uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim.

📢 Goworowo. Spartakiada Osób Niepełnosprawnych odbyła się 14.06.2024. To 10. edycja wydarzenia Jubileuszowa, 10. Spartakiada Osób Niepełnosprawnych odbyła się w czwartek 14.06.2024 na kompleksie boisk Orlik w Goworowie. Za każdym razem impreza cieszy się dużym zainteresowaniem. Tym razem było hucznie- z tortem i atrakcjami dla wszystkich uczestników. 📢 Stefan Friedmann w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małkini Górnej, 13.06.2024 13.06.2024 r. gościem Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej był Stefan Friedmann – aktor teatralny, filmowy i radiowy, satyryk, prezenter, reżyser, felietonista, autor scenariuszy i książek.

📢 Chcesz szybko zrobić kupę? Dodaj do wody i pij rano. W pół godziny pozbędziesz się zaparcia. Oczyszcza i wspomaga odchudzanie Ten napój nie tylko skutecznie nawadnia organizm, ale też pomaga oczyścić jelita oraz organizm z toksyn i zbędnych produktów przemiany materii. Woda z solą naturalnie zwalczy zaparcia i wzdęcia, pomoże też w odchudzaniu. Działa naprawdę szybko, więc po wypiciu lepiej być w pobliżu toalety. Sprawdź, jakie jeszcze korzyści może przynieść picie wody z solą na czczo. 📢 Przytulisko w Gnatach. Interwencyjny odbiór psów, 13.06.2024 W czwartek 13 czerwca 2024 po godz. 9.30 przy nieruchomości, gdzie funkcjonuje przytulisko, pojawiło się ponad 20 osób - byli pracownicy Urzędu Gminy w Lelisie (z wójtem Stefanem Prusikiem), pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, schroniska Canis w Kruszewie, policjanci, przedstawicielki poseł Żanety Cwaliny-Śliwowskiej, dawne wolontariuszki przytuliska, mieszkańcy wsi.

📢 Ostrołęka. Uniwersytet Trzeciego Wieku zakończył rok akademicki. Uroczystość odbyła się 12.06.2024 w Ostrołęckim Centrum Kultury Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku zakończyli rok akademicki. Uroczystość odbyła się w środę 12.06.2024 w Ostrołęckim Domu Kultury. Był czas na podsumowanie, gratulacje, podziękowania, a także część artystyczną przygotowaną przez seniorów.

📢 Tour de Kurpie - etap Kadzidło odbył się w środę 12.06.2024 Tour de Kurpie UCI 2024 to wyścigi kolarskie w postaci przejazdów po wyznaczonej trasie w postaci pętli. Zawodnicy w Kadzidle mieli do pokonania siedem powtórzeń przejazdu po tej samej trasie. 📢 Przegląd Małych Form Teatralnych w PSP w Czarni. Przegląd odbył się 12.06.2024 Przegląd Małych Form Teatralnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni organizowany jest już od kilku lat. Dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas I-III przygotowują spektakle, które są często adaptacjami znanych utworów literatury dziecięcej. Pod okiem swoich wychowawców przygotowują rekwizyty i scenografię do swoich prezentacji. W przygotowania angażują się także rodzice dzieci, którzy pomagają swoim pociechom w skompletowaniu scenicznego kostiumu.

📢 Piknik Rodzinny przy SP 2 w Małkini Górnej, 8.06.2024 8.06.2024 r. przy Szkole Podstawowej nr 2 im. F. Chopina w Małkini Górnej odbył się II Piknik Rodzinny. Na placu koło szkoły pojawiły się: dmuchaniec, stoiska gastronomiczne z ciastkami, lodami, napojami, watą cukrową. Animatorzy malowali buzie i nakładali tatuaże, a na scenie uczniowie prezentowali swoje umiejętności taneczne i wokalne. 📢 Piknik Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim W sobotę 8.06.2024 po raz drugi Stowarzyszenie Pomocy Liceum im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim zorganizowało Piknik Przyjaciół Liceum. Była to okazja do wspomnień i spędzenia miło czasu wśród dawnych koleżanek i kolegów. 📢 Piknik z Książką i Święto Kugla w Ostrowi Mazowieckiej. Wydarzenie odbyło się 8.06.2024. Zdjęcia Ostrowski Piknik z Książką połączony ze Świętem Kugla to impreza, która co roku cieszy się ogromną popularnością. Przygotowano wiele atrakcji, m.in. kiermasz książek, spektakl, wymiennik roślin, konkursy i oczywiście - pieczenie kugla, który następnie wspólnie zjedzono.

📢 60 lat Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej i VII Zjazd Absolwentów. 25.05.2024 Wspólne zdjęcie, msza święta, przemówienia, część artystyczna w wykonaniu uczniów oraz odsłonięcie pamiątkowej alei przy szkole - tak wyglądała pierwsza część uroczystych obchodów 60 lat Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej i VII Zjazd Absolwentów Rubinka.

Wyprzedaż garażowa w Ostrowi Mazowieckiej. Wyprzedaż odbywa się w Grodzie Książąt Mazowieckich Wyprzedaże garażowe w ogródku jordanowskim rozpoczęły się w ubiegłym roku. Zainteresowanie: zarówno sprzedających, jak i kupujących było spore, dlatego w tym roku zaplanowano 7 takich wyprzedaży. Pierwsza w tym sezonie odbyła się 21 kwietnia. Kolejna wyprzedaż odbyła się w niedzielę, 19 maja. Zapraszamy do Grodu Książąt Mazowieckich.

Stanisław Szydlik obchodził 80 urodziny. Jubileusz wielkiego społecznika Stanisław Szydlik to postać znana nie tylko mieszkańcom gminy Czarnia. Poprzez swoją aktywność i działalność społeczną oraz kulturalną zdobył uznanie i szacunek w całym regionie kurpiowskim. W niedzielę 1 kwietnia pan Stanisław obchodził 80. rocznicę swoich urodzin. Miejscem wielkiego jubileuszu była remiza OSP w Czarni.

📢 175 lat szpitalnictwa w Ostrołęce. Drugi dzień wielkiego jubileuszu W piątek 15.03.2024 odbyła się druga część obchodów jubileuszowych szpitalnictwa w Ostrołęce. Tym razem uroczystość odbyła się w Muzeum Kultury Kurpiowskiej. 📢 Dzielnicowi z Makowa Mazowieckiego i powiatu makowskiego. Znasz swojego dzielnicowego? Zobacz, jak wygląda i jak się z nim skontaktować Przedstawiamy sylwetki dzielnicowych z Makowa Mazowieckiego i powiatu makowskiego, a także ich numery telefonów i adresy e-mail. Warto znać swojego dzielnicowego. Policja informuje też, że adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

📢 Nowi sołtysi w gminie Ostrów Mazowiecka. Podczas sesji rady gminy, 23.02.2024 odebrali zaświadczenia z rąk wójta Podczas 50. sesji Rady Gminy Ostrów Mazowiecka wręczono zaświadczenia nowym sołtysom i podziękowano tym, którzy z tą kadencją przestali pełnić tę funkcję.

📢 II LO im. Kamila Cypriana Norwida w Ostrołęce ma już 35 lat. Jubileusz obchodzono w piątek 13.10.2023 W piątek 13.10.2023 w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej, odbył się jubileusz 35-lecia II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce. 📢 Jubileusz 75-lecia Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 65 w Małkini Górnej. Uroczyste spotkanie odbyło się 16.09.2023 Koło PZW nr 65 w Małkini Górnej świętuje jubileusz. 16.09.2023 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rostkach Wielkich zarząd i członkowie Koła PZW nr 65 w Małkini Górnej wraz z zaproszonymi gośćmi świętowali 75-lecie działalności.

📢 Święto Policji w Makowie Mazowieckim. Funkcjonariusze otrzymali awanse na wyższe stopnie, medale i odznaczenia. 25.07.2023 We wtorek 25.07.2023 przed komendą powiatową policji w Makowie Mazowieckim odbyło się uroczysty apel związany z przypadającym dzień wcześniej Świętem Policji. Funkcjonariusze otrzymali medale, odznaczenia oraz awanse zawodowe.

📢 Noc Sobótkowa w Myszyńcu. Impreza odbyła się w amfiteatrze 24.06.2023. Zdjęcia Tradycyjnie w pierwszy wakacyjny weekend w Myszyńcu odbywa się Noc Sobótkowa. 📢 Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. 23.08.2023. Zobaczcie zdjęcia 23 czerwca 2023 to ostatni dzień roku szkolnego. W Ostrołęce niektóre szkoły zorganizowały zakończenia roku już w czwartek (w związku z planowanymi zamknięciami ulic podczas organizacji kolarskich Mistrzostw Polski). Większość szkół pożegnała się ze swoimi uczniami w piątek. Tak jak ZSZ nr 4.

📢 Zakończenie roku szkolnego w gminie Ostrów Mazowiecka. Nagrody i wyróżnienia 20.06.2023 We wtorek 20.06.2023 w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jasienicy odbyła się uroczystość gminnego zakończenia roku szkolnego. Wójt Waldemar Brzostek podsumował mijający rok oraz wręczył nagrody za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2022/2023 dla najlepszych uczniów z terenu gminy Ostrów Mazowiecka.

📢 Pierwsza Komunia Święta w Myszyńcu. Zdjęcia z uroczystości pierwszokomunijnej w niedzielę 14.05.2023 W niedzielę 14 maja 2023 w kościele w Myszyńcu do Pierwszej Komunii Świętej przystapiła kolejna grupa dzieci z parafii. 📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty.

📢 Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w Rubinku. Starosta ostrowski nagrodził nauczycieli z powiatu 14.10.2022 Tegoroczne obchody Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej były połączone z otwarciem sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1. Pod koniec ubiegłego roku szkolnego rozpoczął się kapitalny remont sali, który trwał kilka miesięcy.

📢 Ostrołęka. Miejski Dzień Edukacji Narodowej połączony z koncertem dla pracowników oświaty. Lista nagrodzonych [ZDJĘCIA] Ostrołęka. Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej połączono z niezapomnianym koncertem dla pracowników oświaty. Uroczystość była także okazją do nagrodzenia wybranych nauczycieli. W tym roku wyróżnienia z rąk prezydenta miasta otrzymało 55 nauczycieli. Poniżej publikujemy pełną listę nagrodzonych.