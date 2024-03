Prasówka 19.03.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 18.03.2024”?

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 18.03.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży.

📢 Najpiękniejsze dekoracje wielkanocne. TOP wieńce na drzwi, koszyczki, kompozycje kwiatowe i figurki [19.03.2024] Wielkanocne dekoracje wprowadzają świąteczną atmosferę do domu. Wieńce na drzwi, dekoracje na okna, stoły i komody - to tylko część propozycji na wielkanocne dekoracje. W kwiaciarniach mamy też figurki, świece, ozdobione koszyki. Zobacz w galerii jak udekorować dom na Wielkanoc.

📢 Stroiki wielkanocne to hit – galeria zdjęć. Jak pięknie ozdobić dom na Wielkanoc 2024? Wyjątkowe ozdoby wielkanocne na stół, parapet i drzwi Stroiki wielkanocne w szkle, na drewnie, w formie girland i wiosennych wieńców to hity na 2024 rok. Wielkanoc już lada chwila, więc czas pomyśleć, jak udekorujemy dom na święta. Warto w tym roku zadbać o wyjątkową świąteczną oprawę. Wystarczy zaledwie kilka pomysłowych dekoracji i odrobina kreatywności, aby stworzyć w mieszkaniu i domu świąteczny klimat. Sprawdź, jakimi wielkanocnymi stroikami modnie ozdobisz dom na Wielkanoc 2024. 📢 Wybraliśmy najgorsze transfery w PKO Ekstraklasie. Na podium ananasy z Legii, Lecha i Rakowa Jak wygląda lista najgorszych transferów w PKO Ekstraklasie? Pod uwagę wzięliśmy jedynie letnie okienko trwającego sezonu 2023/2024. Wnioski są zatrważające. Okazuje się, że fatalne pomyłki nie ominęły największych klubów, czyli Legii Warszawa, Lecha Poznań czy broniącego mistrza Polski Rakowa Częstochowa.

📢 Przekroczył prędkość po raz drugi- dostał 4 tysiące złotych mandatu Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego ostrołęckiej komendy, którzy wchodzą w skład Mazowieckiej Grupy SPEED zatrzymali do kontroli kierowcę vw, który na obszarze zabudowanym przekroczył dozwoloną prędkość aż o 68 km/h. Jak się okazało, mężczyzna był już wcześniej zatrzymany za przekroczenie prędkości. 📢 Tak mieszka Ula Chincz po wyprowadzce z Polski. Zajrzyj do nowego domu Uli Pedantuli w Toskanii – galeria zdjęć Ula Chincz wyprowadziła się z Polski i zamieszkała w niezwykle słonecznej części Europy. Nowy dom Uli Pedantuli zlokalizowany jest w malowniczej okolicy, a inspiracją do wyprowadzki był samotny urlop w najpiękniejszej części Włoch. Zobacz, jak wygląda nowy dom Uli Chincz, gdzie przeniosła się z całym dobytkiem.

📢 Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej odbyły się 15.03.2024r. w Szkole Podstawowej im. Oskara Kolberga w Karniewie.

📢 Tak mieszka Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Dom aktorki, która odpadła z „Tańca z gwiazdami” - galeria zdjęć Małgorzata Ostrowska-Królikowska mieszka w przytulnym domu z ogrodem, który sąsiaduje z lasem. Gwiazda tanecznego show Polsatu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” żyje na co dzień w malowniczej okolicy. Zobacz, jak mieszka aktorka z „Klanu”, która wystąpi obok Macieja Musiała, Roksany Węgiel czy Maffashion. Tak się urządziła mama Antka Królikowskiego.

📢 Kamieńczyk, pow. wyszkowski. Auto wypadło z drogi do przydrożnego rowu i dachowało W sobotę 16.03.2024 na drodze K-62 w Kamieńczyku doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia. Auto wypadło z drogi do przydrożnego rowu i dachowało. 📢 Dodają lat i podkreślają efekty starzenia. Zobacz zakazane fryzury dla kobiet 40 plus. Oto 7 najgorszych uczesań dla dojrzałych pań Fryzurą możesz się odmłodzić, ale również postarzyć. To te ostatnie uczesania skutecznie podkreślają zmarszczki i efekty starzenia. Co więcej, niezmieniana od lat fryzura może również pokazać, że nie bardzo orientujemy się w aktualnych trendach modowych. Sprawdź, jakich uczesań i cięć lepiej unikać w dojrzałym wieku.

📢 Średniowieczne skarby Pomorza – 7 fascynujących zamków regionu. Idealne miejsca na wiosenną wycieczkę Zabytkowe zamki Pomorza stanowią jedne z najbardziej malowniczych atrakcji w Polsce. Ich imponująca architektura i bogata historia przyciągają zwiedzających z całego świata. Szczególnie godnych uwagi jest 7 zamków, które każdy entuzjasta historii i architektury powinien zobaczyć. Pomorze to prawdziwa perła dla każdego, kto ceni sobie kulturowe i historyczne skarby. 📢 Wypróbuj zamiast chleba. Bez pieczywa szybko schudniesz z brzucha! Z tymi zamiennikami będziesz jeść posiłki bez wyrzeczeń i ze smakiem Zmień tylko tę jedną rzecz, by chudnąć. Odstaw na jakiś czas chleb i jedz smaczne zamienniki. Wystarczy ograniczyć węglowodany, by łatwo wyszczuplić ciało, a zwłaszcza brzuch. To działa nie tylko na diecie keto, paleo czy low carb. Wypróbuj te zamienniki pieczywa i przekonaj się o skuteczności metody.

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 18.03.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Ogólnopolska konferencja z okazji Dnia Sołtysa: “Sukcesy sołeckie - energią wsi” Wydarzenie odbyło się w sobotę 16.03.2024 w hali przy Szkole Podstawowej w Rzekuniu. 📢 Jarmark Wielkanocny w tężni w Rzekuniu. Zobaczcie co można tutaj kupić W tężni w Rzekunie odbywa się Jarmark Wielkanocny. W trakcie jarmarku lokalni wytwórcy prezentują i promują swoje produkty, a zwiedzający mają szansę na zakup unikatowych, regionalnych wyrobów, idealnych na świąteczny stół czy jako oryginalny prezent dla bliskich.

📢 Bierzmowanie w parafii pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim 15.03.2024 W piątek, 15 marca podczas mszy św. o godz. 17.00 ks. biskup Piotr Libera udzielił sakramentu Bierzmowania 78 młodym wiernym. 📢 Pociągi już kursują na trasie Białystok - Ostrołęka. 15.03.2024 pierwszy pociąg z Białegostoku przyjechał do Ostrołęki W piątek, 15 marca, po 24 latach przerwy, do Ostrołęki przyjechał pierwszy pociąg z Białegostoku. W promocyjnym przejeździe wziął udział prezydent Ostrołęcki Łukasz Kulik i wiceprezydent Marta Głosek.

📢 Punkty widokowe w Polsce: 24 najbardziej niesamowite miejsca. Rekordowa wieża, najwyższy klif, platforma dla żądnych adrenaliny i inne Polska jest piękna, tym bardziej, gdy ogląda się ją z jednego z najbardziej niesamowitych punktów widokowych. Zebraliśmy dla was 24 wyjątkowe miejsca, z których rozciągają się zapierające dech w piersiach widoki i panoramy miast, gór, jezior i morza. Która wieża widokowa w Polsce jest najwyższa, w którym mieście znajduje się najwyżej położony taras widokowy, gdzie można wejść na platformę, która odrywa się od ściany wieżowca albo zwiedzić latarnię morską… w górach? Zapraszamy do galerii, której znajdziecie 24 najbardziej niezwykłe punkty widokowe z całej Polski. 📢 Przerwy w dostawie prądu w regionie. Ostrołęka i powiaty: ostrołęcki, ostrowski i makowski 18 - 22.03.2024 Zobaczcie, gdzie nie będzie prądu w dniach 18 - 22 marca.

📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 175 lat szpitalnictwa w Ostrołęce. Drugi dzień wielkiego jubileuszu W piątek 15.03.2024 odbyła się druga część obchodów jubileuszowych szpitalnictwa w Ostrołęce. Tym razem uroczystość odbyła się w Muzeum Kultury Kurpiowskiej. 📢 Dzień Patrona w ZS CKR w Starym Lubiejewie. Rozstrzygnięto także IV edycję konkursu o Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie Co roku, 15 marca Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie obchodzi Dzień Patrona - patronem szkoły jest Szkoła Podchorążych Piechoty w Komorowie. Święto szkoły jest także okazją do podsumowania Internetowego Konkursu Wiedzy o Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie pod Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do wręczenia nagród zwycięzcom.

📢 VIII Konferencja Regionalistyczna PASJA. KULTURA. DZIEDZICTWO w Ostrowi Mazowieckiej VIII Konferencja Regionalistyczna PASJA. KULTURA. DZIEDZICTWO. promowała 9. numer „Rocznika Ostrowskiego”. W wydarzeniu, które odbyło się w ostrowskiej Starej Elektrowni brało udział ponad 120 osób. 📢 Wybory samorządowe 2024. Kandydaci na wójtów i burmistrzów w gminach pow. makowskiego. Kto startuje? W czwartek, 14 marca minął termin rejestracji kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów w zbliżających się wyborach samorządowych. Przeczytajcie, kto będzie walczył o fotel wójta lub burmistrza w gminach pow. makowskiego. W pięciu gminach o urząd ubiega się tylko jeden kandydat. 📢 Najmodniejsze paznokcie na wiosnę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie wiosenne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, wiosenne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Szpital w Ostrołęce świętuje 175 lat szpitalnictwa. To czas na uhonorowanie zasłużonych, wspomnienia oraz życzenia na kolejne lata Uroczystości związane z obchodami 175-lecia szpitalnictwa w Ostrołęce rozpoczęły się w czwartek 14.03.2024. Tego dnia uhonorowano zasłużone osoby oraz wysłuchano wspomnień wieloletnich pracowników placówki. Były też występy artystyczne, wykład popularnonaukowy oraz czas na gratulacje i życzenia. 📢 Brak namiętności, komunikacji, czy niedopasowanie? Oto powody, dlaczego kobiety zdradzają. Czy różnią się one tak bardzo od mężczyzn? Jak zdradzają kobiety, a jak mężczyźni? Niewierność w związku to dla wielu osób coś niewybaczalnego. Inaczej ją odbierają panowie, a inaczej panie. Różnic między płcią żeńską i męską można również dopatrywać się w powodach zdrady. Jednak, aż tak bardzo się w tej materii nie różnimy. Oto 8 najczęstszych przyczyn niewierności pań!

📢 Pomysły na ozdoby wielkanocne DIY z filcu. Ozdobią nie tylko świąteczny stół. Zobacz, jak zrobić dekoracje z filcu. Sprawdź nasze inspiracje Filc to materiał, z którego możesz przygotować piękne i ciekawe wizualnie ozdoby wielkanocne DIY. Ponadto wykonanie ich jest proste i co równie ważne – dostarcza wiele radości! Zobacz, jak w prosty sposób możesz udekorować mieszkanie na Wielkanoc. Sprawdź nasze propozycje i podejmij wyzwanie przygotowania ręcznie robionych ozdób na święta wielkanocne! 📢 Bubble bo to cięcie, które dodaje objętości włosom. Ta krótka fryzura damska jest niezwykle kobieca i łatwa w stylizacji Krótkie fryzury damskie są modne i wygodne. Zobacz, jak wygląda bubble bob. Zaletą tego uczesania jest to, że podniesie włosy u nasady i doda im objętości. To cięcie będzie hitem, bo jest kolejną odsłoną kultowego boba. Zobacz, jak wygląda i komu będzie pasować.

📢 Gminny Dzień Kobiet w Płoniawach-Bramurze. 8.03.2024 w GOK-u świętowało ok. 60 pań Cieszę się, że mogę dziś zobaczyć tak wiele znajomych twarzy. Mam nadzieję, że ten wyjątkowy, piękny wieczór upłynie w radosnej atmosferze i będzie obfitował w miłe niespodzianki i niezapomniane wrażenia - tak przywitała gości Klaudia Olkowska - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Płoniawach-Bramurze, bo tam właśnie odbył się Gminny Dzień Kobiet. A upominków i niespodzianek, jak się wkrótce okazało, było sporo. O pierwszym wspomniała dyrektor GOK - pamiątkowy upominek (zestaw mydełek) leżał przy każdej wizytówce.

📢 Otwarcie ekopracowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Nagoszewie. Uczniowie już korzystają z nowej sali. Wstęgę przecięto 7.03.2024 Ekopracownia została otwarta dzięki środkom własnym gminy oraz środkom pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Uczniowie już korzystają z nowej sali i jej wyposażenia.

📢 MISTRZOWIE AGRO Zgłoś do nagrody wyróżniających się sołtysów i liderów wiejskiej społeczności, najlepszych rolników i aktywne KGW Tegoroczna edycja największego w Polsce plebiscytu wiejskiego i rolniczego rozpoczęta! Po raz kolejny najpierw w powiatach, a później w skali województwa i całego kraju zostaną przyznane zaszczytne tytuły dla sołtysów, rolników, liderów społeczności i kół gospodyń wiejskich. O nagrody i wielką promocję powalczą również gospodarstwa agroturystyczne oraz sołectwa. 📢 Ostatki w Biesiadzie. Impreza odbyła się w sobotę 10.02.2024 Tradycyjnie już Biesiada gościła w swoich progach rozrywkowych i roztańczonych mieszkańców Ostrołęki, powiatu ostrołęckiego, a także gości z okolicznych powiatów. Imprezę poprowadzili Radek i Robert z zespołu Vertim. Zobaczcie naszą galerię zdjęć z tego wydarzenia. 📢 Studniówka II LO im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce. Tegoroczni maturzyści bawili się w Olimpii 10.02.2024 Sezon studniówkowy powoli dobiega końca. W sobotę 10.02.2024 na swoim balu bawili się uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce.

📢 60-lecie szpitala w Ostrowi Mazowieckiej. Dużo gości, pochwał i podziękowań. Były też nagrody. Uroczystość odbyła się 8.02.2024 Uroczysty jubileusz odbył się w czwartek, 8 lutego w Dworku Nad Stawem na Podborzu. 📢 Plebiscyt Edukacyjny 2023 na Mazowszu. Na gali w Warszawie 31.01.2024 rozdaliśmy nagrody nauczycielom i placówkom oświatowym W środę 31 stycznia wręczono nagrody w Plebiscycie Edukacyjnym 2023. Wyróżnienia otrzymali najlepsi nauczyciele z Mazowsza. To największy plebiscyt w kraju. Jego organizatorem są tytuły Polska Press Grupy: Polska Metropolia Warszawska, Tygodnik Ostrołęcki i Echo Dnia. Wśród wyróżnionych także nauczyciele i placówki oświatowe z naszego regionu. Poniżej relacja z uroczystej gali.

📢 Studniówka maturzystów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie- Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim odbyła się 13.01.2024 Maturzyści swój bal maturalny zorganizowali w sobotę 13.01.2024 w Bobrowym Dworze. Tak się bawili!

📢 Dożynki i Zajazd Szlachecki w Troszynie. Było też pożegnanie proboszcza. 3.09.2023. Zdjęcia Już po raz 11. odbył się w Troszynie Zajazd Szlachecki. Impreza ta łączona jest tutaj z tradycyjnymi dożynkami. Wszystko zaczęło się o godz. 11.30 od mszy świętej w troszyńskim kościele.

📢 Amelin. Przegląd Pieśni Wielkopostnych, 26.03.2023 W niedzielę, 26 marca 2023 r., po mszy św. sprawowanej przez biskupa Tadeusza Bronakowskiego, w kościele parafialnym w Amelinie, odbył się po raz XVII Przegląd Pieśni Wielkopostnych. 📢 Forum Edukacyjne 2023 w Ostrołęce. Szkoły się promowały. 24.03.2023 W piątek 24.03.2023 w hali im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce odbyło się Forum Edukacyjne 2023. Zobaczcie, jak promowały się szkoły. 📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty.

📢 Maków Mazowiecki na starych fotografiach. Zobacz Maków i mieszkańców miasta na zdjęciach sprzed lat Być może odnajdziecie na zdjęciach kogoś ze swojej rodziny lub sąsiadów? Czy poznajecie wszystkie miejsca uwiecznione na fotografiach? Zdjęcia pochodzą z Narodowego Archiwum Cyfrowego, archiwum Tygodnika Ostrołęckiego oraz strony Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim. Zapraszamy do oglądania i wspominania.

📢 Maków Maz. Uroczyste otwarcie Bloku Operacyjnego i OIOM [ZDJĘCIA+WIDEO] Było uroczyste przecięcie wstęgi, wręczenie medali i odznaczeń 📢 Studniówka I LO w Ostrołęce. To był piękny bal! [WIDEO, ZDJĘCIA] Matura już za 100 dni, więc czas na wielki bal! Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce pokazali, że przed najważniejszym egzaminem w życiu znajdują się w świetnych nastrojach. Znakomita zabawa studniówkowa odbyła się w sali bankietowej Olimpia w Krukach.

