Prasówka 19.02.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Oryginalny styl zapada w pamięć!”?

Prasówka 19.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Oryginalny styl zapada w pamięć! Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Jej nietuzinkowy styl zatrzymuje wzrok i zapada w pamięć. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

📢 Ostrowski Bieg Morsa w Sulęcinie-Kolonii. W czwartej edycji biegu wzięło udział ok. 150 osób! Za morsami kolejna edycja Ostrowskiego Biegu Morsa. W czwartej edycji wydarzenia wzięły udział morsy m.in. z Ostrowi, Ostrołęki, Łomży, Zambrowa i Węgrowa, a także Tłuszcza, Jedwabnego, Józefowa, Ciechanowca i Czyżewa.

📢 Dzień Służby Cywilnej. Pracownicy cywilni mazowieckiego garnizonu policji zostali odznaczeni w Radomiu 16.02.2024 Z okazji obchodzonego 17 lutego Dnia Służby Cywilnej wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski i komendant wojewódzki policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec wręczyli odznaczenia pracownikom mazowieckiego garnizonu.

Prasówka 19.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Agresywny nastolatek groził matce pozbawieniem życia i podpaleniem domu. Do zdarzenia doszło na terenie gm. Wąsewo Ostrowscy policjanci interweniowali wobec agresywnego 19-latka, mieszkańca gm. Wąsewo. Mężczyzna groził matce pozbawieniem życia i podpaleniem domu. Ponadto zniszczył drzwi. Policjanci znaleźli przy nim narkotyki. Za popełnione przestępstwa stanie przed sądem.

📢 Tak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z Kubą Badachem. Zobacz dom Oli Kwaśniewskiej i znanego muzyka Ola Kwaśniewska mieszka w najmodniejszej dzielnicy stolicy. Tu uwiła swoje rodzinne gniazdko ze znanym muzykiem, którego poślubiła w 2012 roku. Koniecznie zajrzyj do domu Kuby Badacha i córki byłego prezydenta. Tak się urządziła Aleksandra Kwaśniewska z mężem i ukochanym psiakiem Lulą.

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 18.02.2024 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 18.02.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Najmodniejszy kolor salonu na 2024 rok. Ta farba jest hitem. Letni kolor ścian, mebli i dodatków – król w projektach salonów Kolor roku 2024 już znamy. Zobacz, jaka barwa pojawi się w tym sezonie w najmodniejszych wnętrzach. Eksperci amerykańskiego Instytutu Pantone wybrali topowy kolor, który będzie się przewijał w wielu dziedzinach życia. Planujesz remont czy metamorfozę salonu? Wiesz już, na jaki kolor pomalujesz ściany i w jakich barwach dobierzesz meble i dekoracje. Podpowiadamy, jak najlepiej wykorzystać odcień brzoskwini we wnętrzach. 📢 Dzielnicowi Ostrów Mazowiecka i powiat ostrowski. Zobacz, jak się z nimi skontaktować Jeśli jeszcze nie mieliście okazji poznać swojego dzielnicowego, możecie to zrobić teraz. Przedstawiamy sylwetki wszystkich dzielnicowych z KPP Ostrów Mazowiecka oraz ich numery kontaktowe i adresy e-mailowe. 📢 Śmiertelny wypadek na tzw. tysiąclatce,16.02.2024. Nie żyje 45-letni motocyklista Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło w piątek 16.02.2024 na tzw. tysiąclatce. W wyniku zderzenia samochodu osobowego i motocykla zginął 45-letni kierowca jednośladu. Kierujący osobówką trafił do szpitala.

📢 Komendant powiatowy PSP w Makowie Mazowieckim odszedł na emeryturę. Obowiązki powierzono dotychczasowemu dowódcy Michałowi Kacprzyckiemu Uroczyste pożegnanie komendanta powiatowego PSP w Makowie Mazowieckim Cezarego Pałubińskiego odbyło się w piątek 16.02.2024. Obowiązki komendanta powierzono dotychczasowemu dowódcy, Michałowi Kacprzyckiemu. 📢 Biały Kot z Rivii, Kot of War i Master Kot to początek – zobacz słynne postacie z gier jako koty od SI, a zamruczysz z radości Sztuczna inteligencja pokazała słynnych bohaterów gier jako koty i efekt jest niesamowity. Kocie wersje bohaterów z Wiedźmina, God of War, Tomb Raider czy The Last of Us robią ogromne wrażenie. Jest nawet koci hydraulik Mario, a wszyscy są jednocześnie uroczy i pasujący do oryginalnych postaci. To musicie zobaczyć i pewnie tego widoku nie zapomnicie.

📢 Dziurawe ulice w Ostrołęce uprzykrzają życie kierowcom: Graniczna, Niemena, Markowskiego, Syreny, 16.02.2024 Stan ostrołęckich dróg pozostawia wiele do życzenia. Kierowcy najbardziej narzekają na Graniczną, Niemena, Markowskiego, Syreny. Ta ostatnia będzie za niedługo wyremontowana. Co z resztą?

📢 Uroczystość w 105. rocznicę powołania 18 Pułku Artylerii Lekkiej. 15.02.2024 złożono kwiaty na cmentarzu parafialnym w Ostrowi Mazowieckiej W czwartek, 15 lutego, w 105. rocznicę powołania 18. Pułku Artylerii Lekkiej, na cmentarzu parafialnym w Ostrowi Mazowieckiej ostrowianie oddali hołd żołnierzom "Osiemnastki". Uroczystość poprowadził pasjonat lokalnej historii Andrzej Mierzwiński. 📢 Dzień Kota 2024: MEMY. Najnowsze i śmieszne memy o kotach, zabawne obrazki o naszych pupilach Koty w polskich domach mają specjalny status. W sobotę obchodzą swoje święto. Wiele osób nie wyobraża sobie życia bez miauczącego towarzysza, który (jak mawiają niektórzy) pozwala w swej wspaniałomyślności żyć człowiekowi ze sobą. O wyższości kotów nad psami nawet nie ma co wspominać bo dla każdego kociarza to sprawa oczywista. Każdy lubi oglądać zabawne zdjęcia w internecie z kotami w roli głównej. Staraliśmy się wybrać dla was te najlepsze.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 16.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Maków Maz. Mężczyzna wyskoczył ze szpitalnego okna. Nie dało się go uratować Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek 15.02.2024. Mężczyzna przebywający na oddziale chirurgii wyskoczył z okna znajdującego się w łazience. Nie żyje.

📢 Gdzie na Mazowszu mieszkają single? W rankingu są miejscowości z naszego regionu W oparciu o Narodowy Spis Powszechny z 2021 roku powstała lista miast w Polsce z największym odsetkiem singielek i singli. Dotyczy ona osób w wieku 15 lat i więcej. Przyjrzeliśmy się sytuacji na Mazowszu. W których mazowieckich miastach mieszka najwięcej panien i kawalerów? Aby przejść do listy należy kliknąć w zdjęcie.

📢 Budynek SDH przy 3 Maja własnością miasta Ostrów Mazowiecka. Co znajdzie się w budynku? Umowę podpisano 14.02.2024 14 lutego burmistrz Jerzy Bauer i prezes PSS SPOŁEM Adam Rostkowski dopełnili formalności kupna-sprzedaży nieruchomości położonej przy skrzyżowaniu ul. 3 Maja i Dubois. 📢 Pies przejechał pociągiem prawie 160 km i trafił do...Małkini Major, pies w typie owczarka, zaginął 7 lutego w Sadownem (powiat węgrowski). Okazuje się, że przejechał pociągiem niemal 160 km z miejsca zamieszkania i trafił do Małkini, gdzie zajęła się nim młodzież z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica.

📢 Egzaminy na prawo jazdy. Jaka była w 2023 roku zdawalność w naszym regionie? Co roku przedstawiamy dane dotyczące poziomu zdawalności egzaminów na prawo jazdy w naszym regionie (Ostrołęka oraz powiaty: ostrołęcki, ostrowski i makowski). Koncentrujemy się na egzaminach na kat. B, analizując dane ośrodków, które w 2023 roku wyszkoliły co najmniej 20 kursantów, którzy zgłosili się na egzamin teoretyczny – bo to przecież on jest przepustką do kolejnego etapu egzaminu na kierowcę. Dane pochodzą z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce, a więc obejmują kursantów, którzy właśnie tu zdawali egzamin.

📢 Śladami Kurpiów - doroczne wydarzenie w Kadzidle, 13.02.2024 Śladami Kurpiów to kontynuacja przekazywania i utrwalania tradycji, zwyczajów oraz obyczajów naszych przodków - wprowadził Grzegorz Parzych, dyrektor Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle. - Śladami Kurpiów ukazuje, jak wiele pokoleń pracowało na to, czego dzisiaj widownia jest świadkiem. Jest to także doroczne spotkanie z twórcami i artystami kurpiowskimi, którzy zostaną uhonorowani nagrodami okolicznościowymi za swoje dokonania artystyczne, wybitne osiągnięcia i pielęgnowanie naszej kultury. 📢 Tego mężczyźni nie lubią u swoich partnerek! Te nawyki mogą zniszczyć nawet najtrwalszy związek. Sprawdź, czym możesz denerwować ukochanego Każda kobieta ma jakieś nawyki – jedne mniej denerwujące partnerów, drugie bardziej. Okazuje się, że pozornie błahe zachowania, które panie wykonują mimo woli, mogą bardzo denerwować mężczyzn. Zobacz 10 z nich, które irytują facetów i sprawdź, czy sama tak nie robisz.

📢 Nabrzeże Narwi między ostrołęckimi mostami. Jak będzie wyglądać? Prezydent Ostrołęki pokazał wizualizacje Nad nadbrzeżem Narwi trwają intensywne prace. W związku z dużym zainteresowaniem tą ważną inwestycją prezentuję aktualne wizualizacje zagospodarowania terenu między mostami - podał prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik. Obecnie trwają tam prace służące umocnieniu lewego brzegu rzeki wraz z budową kanalizacji deszczowej. To koszt prawie 4 mln złotych.

📢 Klub Senior+ w Ostrowi Mazowieckiej ma 5 lat. Klub zrzesza 32 osoby Urodziny Klubu Senior+ wypadają 14 lutego, ale ze względu na to, że w tym roku w tym dniu wypada Środa Popielcowa, wspólne świętowanie odbyło się 8 lutego. Były życzenia, prezenty i oczywiście - tort. 📢 Uroczystości w Wąskim Lesie. W 84. rocznicę mordu upamiętniono mieszkańców pow. makowskiego zamordowanych przez Niemców 12 lutego 1940 r. Niemcy rozstrzelali w tym miejscu ponad 500 mieszkańców powiatu makowskiego: ludzi starszych, chorych, ułomnych. Do Wąskiego Lasu zwabili ich obietnicą bezpłatnego leczenia.

📢 Konkurs kulinarny "Najlepszy pączek karnawału 2024" dla Kół Gospodyń Wiejskich w powiecie makowskim, 11.02.2024 Stowarzyszenie Kobiety wspierają Kobiety zorganizowało po raz drugi konkurs kulinarny "Najlepszy pączek karnawału 2024" dla Kół Gospodyń Wiejskich w powiecie makowskim. Zgłosiło się 19 KGW. Kto wygrał?

📢 Kandydaci na wójtów gmin powiatu ostrołęckiego. Oni już zadeklarowali start w wyborach samorządowych w kwietniu 2024 W powiecie ostrołęckim kilkanaście osób publicznie zadeklarowało, że będzie (lub nie zamierza) ubiegać się o stanowisko burmistrza czy wójta. Kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast można zgłaszać do 14 marca do godz. 16.00. A do 4 marca (do godz. 16.00) jest możliwość zgłaszania list kandydatów na radnych. 📢 Studniówka ZS w Krasnosielcu, 3.02.2024 w GOK-u bawili się licealiści Ktoś powiedział, że młody wiek musi się wyszumieć. I miał rację, bo każdy wiek ma swoje prawa. Dlatego rozgrzejmy ten zimowy wieczór wspaniałą zabawą. Zapomnijmy choć na chwilę o czekających nas egzaminach. Oby ten wieczór pozostawił w naszej pamięci wiele dobrych wspomnień - mówili do swoich kolegów uczniowie, prowadzący oficjalną część balu, który odbył się w GOK-u.

📢 Studniówka ZSZ nr 4 w Ostrołęce. 3.02.2024 maturzyści i ich goście bawili się w sali Warszawska 34 A bawiła się w sobotnią noc klasa Va1 z wychowawczynią Katarzyną Dzwonkowską, klasa Vg1 z wychowawczynią Anetą Łyszkowską, klasa Vo1 z wychowawczynią Sylwią Gałką, klasa Vsh1 z wychowawczynią Swietłaną Kupis, klasa Vkc1 z wychowawczynią Elżbietą Rogalską. 📢 Janusz Iwanowski, komendant powiatowy PSP w Ostrowi Mazowieckiej, żegna się ze służbą. Uroczystość odbyła się 29.01.2024 Starszy brygadier Janusz Iwanowski objął stanowisko komendanta powiatowego PSP w Ostrowi Mazowieckiej w 2014 roku. W poniedziałek, 29 stycznia, uroczyście pożegnał się ze służbą. Jego następcą został starszy brygadier Leszek Falbowski, który przez 10 lat był zastępcą odchodzącego na emeryturę komendanta.

📢 Studniówka ZSZ nr 2 w Ostrołęce. 27.01.2024 młodzież Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 bawiła się w sali bankietowej Warszawska 34 Dzisiaj, sto dni przed maturą, możemy bawić się beztrosko i śmiać do woli. W ten szczególny wieczór, w imieniu wszystkich żaków kończących szkołę witamy bardzo serdecznie i ciepło szanowną dyrekcję, naszych wychowawców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz zaproszonych gości. Szczególnie gorąco witamy rodziców, którzy nie tylko na co dzień przejmują się naszymi postępami w nauce, ale też myślą o tym, żebyśmy się mogli wspólnie pobawić - zaczęli uczniowie prowadzący bal.

📢 Spotkanie opłatkowe w Obierwi gm. Lelis, 9.12.2023 Wydarzenie zorganizowali: sołtys i rada sołecka, KGW "Swojskie Babki" w Obierwi oraz SP w Obierwi.

📢 Ostrów Mazowiecka. Jadwiga Kołakowska ma 100 lat. Były odwiedziny włodarzy miasta, kwiaty i życzenia Mieszkanka Ostrowi Mazowieckiej, Jadwiga Kołakowska, obchodzi w piątek 8.12.2023 swoje setne urodziny. Z tej okazji jubilatkę odwiedzili burmistrz Jerzy Bauer oraz zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Beata Rewkowska. 📢 Tak Joanna Opozda bawi się z synkiem. Tych momentów Antek Królikowski już nie odzyska Joanna Opozda już od półtora roku funkcjonuje jako samodzielna matka. Antek Królikowski, z którym aktorka rozstała się tuż przed narodzinami ich wspólnej pociechy, nie widział swojego syna od wielu miesięcy. Warszawskim paparazzi udało się ostatnio uchwycić te szczególne dla każdego rodzica małego dziecka chwile, które omijają kontrowersyjnego celebrytę. Zobaczcie, jak mały Vincent spędza czas na mieście ze swoją ukochaną mamą, zajadając się lodami i dokazując radośnie na placu zabaw.

📢 Jaką hortensję wybrać do ogrodu? Zachwycają tak samo, ale mają różne wymagania. Sprawdź, co musisz wiedzieć o tych krzewach Hortensje to rośliny, których piękno nigdy nie przestaje zachwycać. Dzięki temu, że kwitną od wczesnego lata do późnej jesieni, stanowią wyjątkową ozdobę ogrodu. Hortensja jednak hortensji nierówna – poszczególne gatunki potrafią mocno różnić się wymaganiami dotyczącymi m.in. nasłonecznienia, przycinania oraz odporności na mróz. Kiedy warto postawić na hortensje ogrodowe, a kiedy na bukietowe lub krzewiaste? Sprawdź, jakie warunki trzeba zapewnić tym urodziwym roślinom oraz jak prawidłowo o nie dbać. 📢 Wakacje w PRL-u. Tak Polacy spędzali urlopy i czas wolny w środku lata. Przywołaj wspomnienia ukryte na starych zdjęciach Wypoczynek w PRL-u miał wyjątkowy klimat. Chociaż wielu Polaków nie było stać na urlop z prawdziwego zdarzenia, to potrafili się świetnie zorganizować i chętnie odpoczywali na świeżym powietrzu. Codziennym widokiem byli mieszkańcy miast opalający się w trawnikach i na balkonach. Obejrzyj stare fotografie i przypomnij sobie, jak Polacy spędzali wakacje.

📢 Bal ósmoklasisty w Różanie. Tak się bawiła młodzież 20.06.2023 Bal ósmoklasisty odbył się 20 czerwca w Szkole Podstawowej im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Różanie. W balu wzięły udział trzy klasy ósme: 8a, 8b, 8c oraz klasa 7. Za organizację balu odpowiedzialni byli rodzice, którzy wraz z dziećmi zamienili salę gimnastyczną w salę balową. Nad oprawą muzyczną czuwał Dj DesPassato, a za fotografię Monika Orłowska. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Ostrowskie Spotkania Ornitologiczne odbyły się po raz dziewiętnasty. 7.06.2023 W środę 7.06.2023 r. na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego odbyły się XIX Ostrowskie Spotkania Ornitologiczne - największe cykliczne wydarzenie ornitologiczne północno-wschodniego Mazowsza organizowane przez Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w powiecie ostrowskim i Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej. 📢 Boże Ciało 2023 w Myszyńcu. Procesja w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej, 8.06.2023. Zdjęcia Procesja przeszła ulicami: Stacha Konwy, Witosa, Kurpiewską, Poległych i Sienkiewicza. Wierni modlili się przy czterech ołtarzach.

📢 Niedziela Palmowa w Łysych, 2.04.2023. Zdjęcia z uroczystości, wyniki konkursu "Palma Kurpiowska 2023" Niedziela Palmowa w Łysych każdego roku przyciąga tłumy. Goście, także zagraniczni, podziwiają piękne, kolorowe palmy – dzieło rąk Kurpiów.

📢 Studniówka 2023 Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej, 28.01.2023. Zdjęcia, wideo Studniówka – najważniejsza impreza w szkole średniej i jednocześnie granica, za którą żarty się kończą, bo zostaje tylko 100 dni (w przybliżeniu) na uzupełnienie wiedzy niezbędnej do zdania matury. 30 maturzystów z Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej bawiło się 28 stycznia 2023 w sali weselnej Jurkowscy w Kosowie Lackim. 📢 Osiedle Stacja w Ostrołęce. Tych miejsc nie znacie. Zapraszamy na spacer z Jerzym Grabowskim Kolej w Ostrołęce ma długą i ciekawą historię. Sięgającą jeszcze zaborów. Po największym rozkwicie w latach 70. ubiegłego wieku na początku tego stulecia wydawało się, że jej historia wkrótce się zamknie. Ale wcale nie musi tak się stać...

📢 Płoniawy-Bramura. Cmentarz we Wszystkich Świętych. 1.11.2022 We wtorek 1.11.2022 cmentarz w Płoniawach-Bramurze rozświetlił się tysiącami zniczy. To czas zadumy i modlitwy przy grobach bliskich. Groby zostały ozdobione pięknymi zniczami i kolorowymi kwiatami, głównie chryzantemami i wrzosami. Zobaczcie galerię zdjęć.

📢 W 1994 r. wszyscy byliśmy milionerami. Sprawdź, jak wyglądały pieniądze przed denominacją [ZDJĘCIA] 21 listopada 1994 r. zaprezentowano nowe wzory pieniędzy, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 1995 r. wraz z denominacją złotego. Pamiętasz, jak 24 lata temu wyglądały banknoty i co można było kupić za miliony? Zobacz stare pieniądze.

📢 Studniówki 2019. Studniówka Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce [ZDJĘCIA, WIDEO] Maturzyści z „metalówki” bawili się w sali bankietowej „Olimpia” w Krukach. 📢 Polska mistrzem świata! MEMY. Brazylia pokonana 3:0. Mistrzostwa świata w siatkówce za nami [ŚMIESZNE OBRAZKI, DEMOTYWATORY] Polska pokonała Brazylię 3:0 i drugi raz z rzędu została mistrzem świata w siatkówce. Reprezentacja Polski rozegrała kapitalne zawody, a w internecie "zawrzało". Zobaczcie najlepsze memy, śmieszne obrazki i demotywatory po triumfie naszych siatkarzy!

📢 Studniówka 2018 Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie [ZDJĘCIA+WIDEO] Uczniowie klasy maturalnej Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie bal studniówkowy mają już za sobą. Odbył się on w sali bankietowej Eurofia w Ponikwi Dużej, w sobotę 20 stycznia. 📢 II Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Wąsewa [ZDJĘCIA] Ponad tysiąc osób wzięło udział w kolejnym Orszaku Trzech Króli

