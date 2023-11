Prasówka 18.11.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto najlepsze MEMY o studentach. Zobaczcie koniecznie! Naprawdę gigantyczna dawka świetnego humoru”?

Prasówka 18.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto najlepsze MEMY o studentach. Zobaczcie koniecznie! Naprawdę gigantyczna dawka świetnego humoru Najlepsze i najśmieszniejsze MEMY o studentach, wykładowcach i roku akademickim, który właśnie ruszył. Zobaczcie, co jest najbardziej zabawnego, z czego śmieją się studenci.

📢 Magiczny świat słów. Odkryj, jak czytanie dzieciom książek wpływa na ich rozwój Czy w dobie smartfonów i tabletów tradycyjna książka może jeszcze zaciekawić nasze dzieci? Odpowiedź na to pytanie przynosi kampania „Mała książka – wielki człowiek”, która przekonuje, że czytanie najmłodszym ma kluczowe znaczenie dla ich rozwoju. Inicjatywa Instytutu Książki promuje czytelnictwo wśród dzieci – od noworodków przez przedszkolaki po uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej. Dlaczego jest ono tak ważne?

📢 Ranking Samorządów 2023. Zobaczcie, jak wysoko w rankingu uplasowała się Ostrołęka i gminy pow. ostrołęckiego Ranking Samorządów 2023 to zestawienie, w którym najlepiej oceniane są gminy stawiające na zrównoważony rozwój.

Prasówka 18.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Spotkanie z Czesławą Kaczyńską w Muzeum Kultury Kurpiowskiej i promocja drugiej części książki o twórczyni ludowej z Dylewa, 17.11.2023 Czesława Kaczyńska to jedna z najbardziej znanych i cenionych twórczyń ludowych Kurpiowszczyzny. Znana jest głównie z tworzenia wycinanek, ale zajmuje się także koronkarstwem, wykonuje kwiaty z bibuły, tradycyjne palmy kurpiowskie, pieczywo obrzędowe. W piątek 17.11.2023 można było porozmawiać z twórczynią podczas spotkania w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.

W Muzeum Kultury Kurpiowskiej odbyła się promocja drugiej części książki „Czesława Kaczyńska - Życie i twórczość”, której wydawcą jest Związek Kurpiów. Po oficjalnej części spotkania pani Czesława Kaczyńska przeprowadziła warsztaty wycinankarskie.

📢 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przepytali 17.11.2023 ostrołęczan W ramach XIII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrołęce przygotowali zadania matematyczne i odpytali z tabliczki mnożenia ostrołęczan. Odwiedzili między innymi Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe. 📢 Tak mieszka popularny polityk i pilotka myśliwca MiG-29 z dzieciakami. Zobacz, jak wygląda przytulny dom Szymona Hołowni – zdjęcia Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który został wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji. 📢 Czechy, jakich nie znacie: 7 miejsc, które mogą równać się z Pragą. Nasi sąsiedzi powinni być dumni z tych widoków Kiedy mowa o Czechach, większości z nas na myśl przychodzi od razu Praga. Warto wiedzieć, że stolica tego państwa – chociaż piękna – nie jest jedyną lokalizacją, którą warto tam zobaczyć. Odkryjcie Czechy, jakich jeszcze nie znacie: oto 7 wyjątkowych miejsc, które mogą równać się z Pragą. Takimi widokami mogą pochwalić się nasi sąsiedzi zza południowej granicy – jest czego zazdrościć?

📢 7 najlepszych miejsc na zimowy relaks. Gdzie spędzić wyjątkowe wakacje w styczniu? Styczeń to doskonały moment na ucieczkę od zimowej szarości. Gdzie zatem spędzić niezapomniane wakacje w tej chłodnej porze roku? Oto kilka propozycji miejsc, gdzie słońce świeci jasno, a temperatura pozostaje przyjemnie ciepła. 📢 Te grzyby znajdziesz zimą w lesie. Kryją się pod warstwą śniegu, w smaku są wyborne. W kuchni sprawdzą się zwłaszcza boczniaki ostrygowate Grzyby najczęściej jemy w zupie, sosie i jako przystawkę. Kto z nas nie lubi smażonych niczym kotlet kani lub marynowanych podgrzybków prosto ze słoika? Choć w Polsce sezon grzybowy zazwyczaj kończy się w listopadzie, to nawet zimą da się natknąć na rzadko zbierane, a wyjątkowo smaczne okazy. Boczniaki ostrygowate lub łyczniki późne? Znajdziesz je w naszych lasach, często pod warstwą śniegu. Zobacz, jak wyglądają.

📢 Nie tylko Orla Perć – poznaj najtrudniejsze szlaki w polskich górach. Gdzie należy uważać podczas wyprawy? Góry – choć piękne – mogą być bardzo niebezpieczne i zdradliwe, dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie do wędrówki. Za najtrudniejsze pasmo górskie w Polsce uważa się Tatry, chociaż istnieje wiele innych ścieżek o dużym stopniu trudności. Zobaczcie najtrudniejsze szlaki w polskich górach – to nie tylko Orla Perć. Gdzie jeszcze trzeba bardzo uważać podczas wyprawy? 📢 Sonia Mietielica i Kamila Urzędowska zachwyciły publiczność na EnergaCAMERIMAGE 2023! „Chłopi” hitem festiwalu Festiwal EnergaCAMERIMAGE 2023 trwa w najlepsze. Za nami kolejne spotkania twórców z widzami, które cieszą się olbrzymią popularnością. Zobaczcie, jak wyglądało spotkanie z autorami filmu „Ferrari” oraz jak publiczność zachwyciły piękne Kamila Urzędowska i Sonia Mietielica z „Chłopów”!

📢 Co robić w weekend w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim? W najbliższy weekend odbędą się ciekawe wydarzenia, między innymi gra terenowa, biegi oraz giełda kolekcjonerska. Szczegóły w naszej galerii. 📢 Tak mieszka Zosia Ślotała. Zobacz wyjątkowy dom popularnej stylistki. Zajrzyj do luksusowego salonu i modnej kuchni celebrytki Zosia Ślotała zyskała rozgłos, gdy związała się z popularnym aktorem – Borysem Szycem. Dzisiaj wiedzie szczęśliwe rodzinne życie u boku męża i dwójki dzieci. Zobacz, jak żyje na co dzień była modelka, projektantka i topowa influencerka. Koniecznie musisz zobaczyć kuchnię, salon i pokoje dziecięce w domu Zosi Ślotały. 📢 Od piątku możesz zastrzec PESEL. Ekspert: Przestępcy mogą wykorzystać skradziony PESEL, a przed skutkami nowy rejestr nie chroni. Sprawdź Startujący w piątek rejestr zastrzeżeń PESEL nie od razu wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa Polaków – stwierdził ekspert serwisu ChronPESEL.pl Bartłomiej Drozd. Jak wyjaśnia, banki, firmy pożyczkowe, operatorzy telekomunikacyjni czy notariusze będą mieli obowiązek sprawdzania, czy PESEL ich klienta nie jest zastrzeżony, dopiero od 1 czerwca 2024 roku. – Teraz nie tylko nie muszą tego robić, ale nawet nie mają takiej możliwości technicznej – wyjaśnił. To nie wszystko.

📢 Dziecko zatrzaśnięte w aucie. Interweniowała straż miejska. Do zdarzenia doszło 15.11.2023 10-miesięczne dziecko zostało zatrzaśnięte w aucie. Matka przez przypadek zostawiła kluczyki w stacyjce, samochód zamknął się po tym, jak kobieta wysiadła z auta. 📢 Termy na jesienny weekend: 19 najlepszych miejsc z gorącymi źródłami w Polsce. Jak wpływają na zdrowie? Ile kosztują bilety? Termy to świetny pomysł na relaks, zwłaszcza jesienią i zimą. Gorące źródła nie tylko usuwają zmęczenie i stres, ale też pomagają leczyć choroby skóry, łagodzą ból i mają dobroczynny wpływ na odporność całego organizmu. Gdzie w Polsce znajdują się najlepsze termy, oferujące dodatkowe atrakcje dla dorosłych i dzieci? Ile kosztują bilety? Co warto zabrać ze sobą do term? Zapraszamy do przewodnika: 19 najlepszych term w Polsce na relaks i zabawę.

📢 Twój telefon ma tajemniczy przycisk, o którym nie wiedziałeś. Jak go używać? Zobacz działanie funkcji stukania w tył telefonu Współczesne smartfony posiadają wiele funkcji, o których statystyczny użytkownik nie ma pojęcia. Jedną z najmniej znanych, a niezwykle przydatnych opcji jest możliwość stukania w tył telefonu, aby wykonać określoną czynność. Potrafią to zarówno urządzenia z Androidem, jak i iOS. Zobacz, jak włączyć tę funkcję oraz co można dzięki niej robić. 📢 Taką emeryturę dostaniesz w grudniu 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w grudniu 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w grudniu 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na grudzień 2023.

📢 Taka będzie waloryzacja emerytur. Zobacz tabelę emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę. 📢 Tajemnicze znaki w polskich lasach, widoczne tylko z powietrza. Od kolosalnego kompasu po rysunek orła bielika. Czym są polskie dendroglify? W Polskich lasach nie brak niezwykłych i tajemniczych miejsc. Turyści odwiedzić mogą starożytne cmentarzyska, oglądać dziwne rzeźby o niejasnej przeszłości, badać bory uważane za nawiedzone. Są jednak i takie leśne tajemnice, wśród których można spacerować, w ogóle ich nie dostrzegając. Chodzi o lasy ukształtowane w gigantyczne znaki, widoczne tylko z powietrza. Gdzie są i do czego służą? Zapraszamy na wycieczkę do polskich dendroglifów.

📢 Styl loftowy – czy wiesz, jak dobrać meble? Mieszkania w starych fabrykach cieszą się dużą popularnością. Te zdjęcia cię zainspirują Mieszkania loftowe cieszą się dużym zainteresowaniem na rynku nieruchomości. Lofty – czyli budynki przemysłowe przeznaczone na przestrzenie użytkowe – mają swój niezaprzeczalny urok. Styl loftowy w mieszkaniach charakteryzuje się przede wszystkim otwartą przestrzenią, surowymi materiałami i industrialnym charakterem. Jak dobrać meble do zimnego industrialnego wnętrza? Podpowiadamy, jak urządzić mieszkanie w stylu loftowym. 📢 Pomysł na obiad. Przepisy na proste obiady z tego, co jest w domu. TOP 12 przepisów naszych Czytelników Proste i łatwe obiady z tego, co jest w domu! W każdym domu znajdzie się mąka, kasza, ryż i mięso w zamrażalniku, a w lodówce jajka, kawałek kiełbasy lub boczku i ser żółty! A w spiżarni przecier pomidorowy, cebula i ziemniaki. Z tych kilku składników można wyczarować pyszne obiady dla całej rodziny. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje!

📢 Modne zamienniki czapek dla seniorek i młodych kobiet. Zobacz, co zakładać na głowę jesienią i zimą. Przegląd gustownych propozycji Co nosić zimą zamiast czapki? Możliwości jest wiele. Zobacz modne alternatywny do ciepłych nakryć głowy, które je z powodzeniem zastąpią. Będziesz wyglądała w nich świetnie, a przy okazji nie zepsujesz swojej fryzury. 📢 Chrupiące ciasto z orzechami włoskimi i jabłkami. Wypróbuj przepis na ciasto „dziad podlaski”. Pozycja obowiązkowa dla fanów czekolady Ciasto z orzechami włoskimi i jabłkami to smakołyk idealny miłośników czekolady i chrupiących orzechów. Mam dla ciebie sprawdzony przepis na taki wypiek. Ciasto „dziad podlaski” to znany przysmak kuchni kresowej. Jest nie tylko zachwycająco pyszne, miękkie i wilgotne, ale też nie wymaga dużo pracy. Dodatek cynamonu nadaje mu kuszącego aromatu. Zobacz, jak go przygotować.

📢 Święto 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie. Uroczystość odbyła się 15.11.2023 Dla 22. WOK 15 listopada 2023 r. zawsze będzie datą niezwykle ważną dla historii i tradycji ośrodka. 📢 Najmodniejsze paznokcie na jesień 2023. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie jesienne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, jesienne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć. 📢 Niewybuchy w lesie na terenie gm. Małkinia Górna. Granaty moździerzowe znalazł grzybiarz W środę po południu dyżurny ostrowskiej komendy otrzymał zgłoszenie od 43-latka o znalezieniu niewybuchu w lesie na terenie gminy Małkinia Górna.

📢 Kłusownicy zatrzymani w gm. Rzewnie. Łowili ryby z użyciem prądu. To mieszkańcy pow. makowskiego 3 mieszkańców powiatu makowskiego zostało zatrzymanych przez policjantów z Makowa Mazowieckiego i funkcjonariuszy Państwowej Straży Rybackiej z Ostrołęki za nielegalny połów ryb. Za kłusownictwo grozi im kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet do dwóch lat więzienia. 📢 Najwyższy szczyt Europy to nie Mont Blanc. Która góra jest rekordowo wysoka? Ranking 10 najwyższych szczytów w Europie Ustalenie, który szczyt w Europie jest najwyższy, wcale nie jest taką łatwą sprawą. Wiele z was może sądzić, że to Mont Blanc na granicy Francji i Włoch, bo tak uczono nas w szkole. Ale fakty są inne. W zależności od tego, co uznamy za granicę Europy, lista 10 najwyższych szczytów kontynentu może być inna. Sprawdźcie, które europejskie góry są rzeczywiście najwyższe i gdzie wznosi się ich królowa – wcale nie w Alpach.

📢 Tak mieszka Małgorzata Kidawa-Błońska. Zobacz, jak żyje w dworku ze znanym reżyserem filmowym. Zajrzyj do posiadłości marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z mężem reżyserem – Janem Kidawą-Błońskim mieszka w rodzinnym dworku na obrzeżach Warszawy. Wyjątkowa posiadłość z historią robi ogromne wrażenie. Zobacz, jak żyje na co dzień nowa marszałkini Senatu i producentka filmów „Skazany na bluesa” i „Różyczka”. 📢 11 najbardziej niedocenianych miast. Turyści nie wiedzą, co tracą – to świetne miejsca na weekend. W rankingu jest też miasto z Polski Są takie miasta w szerokim świecie, Europie, a nawet Polsce, które nadają się jak ulał na weekend czy urlop. Nie brak w nich wysoko ocenianych atrakcji, architektura jest piękna, przyroda bujna, a ludzie sympatyczni. Mimo to turyści jakoś nie zaglądają do nich tak często, jak powinni. Mają czego żałować! Poznajcie 11 najbardziej niedocenianych miast na świecie – nowy ranking zaskakuje i dostarcza inspiracji do wycieczek.

📢 Mały salon ze stołem – jak go urządzić? Sprawdzone pomysły na aranżację mebla w niewielkim wnętrzu Mały salon ze stołem to nie lada wyzwanie aranżacyjne. W salonie przyjmujemy gości, relaksujemy się, jemy posiłki czy spędzamy czas z dziećmi. Niestety często mały metraż nie pozwala nam na dowolną aranżację tego pomieszczenia. Kluczowym meblem w małym salonie jest stół, który powinien nie tylko komponować się z wystrojem wnętrza, ale przede wszystkim spełniać kilka zadań, jednocześnie nie zajmując zbyt wiele miejsca.

📢 Małkinia Górna uczciła 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Biało-czerwone kotyliony i flaga narodowa o długości 30 m po raz kolejny ubarwiły obchody Święta Niepodległości w Małkini Górnej. 11 listopada 2023 r. na ulicach Małkini Górnej tradycyjne dominowały barwy narodowe. Biało-czerwone flagi pojawiły się na ulicach i na domach, a wielu mieszkańców przypięło do płaszczy i kurtek biało-czerwone kotyliony.

📢 Oferty pracy w regionie. Zobaczcie ogłoszenia z Ostrołęki oraz powiatów: ostrołęckiego, ostrowskiego i makowskiego Wszystkie ogłoszenia pochodzą z powiatowych urzędów pracy w Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej i Makowie Mazowieckim. Są to oferty na umowę o pracę. 📢 Święto Odzyskania Niepodległości w Makowie Mazowieckim: msza święta i złożenie wieńców Mieszkańcy Makowa Mazowieckiego, przedstawiciele władz miasta i powiatu oraz makowskich instytucji uczcili 105. rocznicę odzyskania niepodległości oddając hołd poległym i składając kwiaty pod pomnikiem „Bohaterów Poległych w Walce o Niepodległość w Latach 1914-1920”. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Pogrzeb Cezarego Olszewskiego, zwycięzcy siódmej edycji Tańca z gwiazdami Pogrzeb znanego i lubianego tancerza, zwycięzcy siódmej edycji Tańca z gwiazdami Cezarego Olszewskiego, odbył się w kościele pw. pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce.

📢 Wszystkich Świętych na cmentarzu w Krasnosielcu: zaduma i modlitwa za dusze zmarłych W środę 1.11.2023 cmentarz w Krasnosielcu wyglądał zjawiskowo: jesienne słońce, tysiące palących się zniczy, kolorowe chryzantemy oraz setki wiernych modlących się za dusze zmarłych. O godz. 12.00 tradycyjnie odbyła się msza święta na ołtarzu na terenie cmentarza. Ksiądz poświęcił wszystkie groby. Zobaczcie galerię zdjęć. 📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023. Zgłoś kandydatów do nagród dla sportowców, trenerów, drużyn i sportowych talentów Rozpoczynamy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w wielkim ogólnopolskim finale. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego.

📢 Uroczystości patriotyczne w Dąbrówce, 15.08.2023. Odsłonięcie odnowionej mogiły powstania styczniowego i tablicy poświęconej wojnie 1920 r. 15 sierpnia 2023 – w Święto Wojska Polskiego – w Dąbrówce w gminie Lelis odbyła się patriotyczna uroczystość, podczas której odsłonięto nowy nagrobek na mogile księdza Walentego Placyda Podgórskiego – powstańca styczniowego oraz odsłonięto kamień z tablicą upamiętniającą wojnę 1920 roku. 📢 Most w Teodorowie. 1.08.2023 przedstawiciele powiatu ostrołęckiego podpisali umowę z wykonawcą inwestycji Umowa została podpisana nad Narwią - w miejscu, gdzie za 2,5 roku ma być gotowy most. Tuż po spotkaniu wykonawca rozpoczął prace. Do końca 2023 roku ma być zrealizowane 20 proc. inwestycji. 📢 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 w Rubinku w Ostrowi Mazowieckiej 23.06.2023 Po mszy świętej w kościele pw. Wniebowzięcia NMP, uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej spotkali się na sali gimnastycznej, aby wspólnie pożegnać rok szkolny 2022/2023.

📢 Seniorada w Ostrołęce, 18.06.2023. Tak się bawią seniorzy z Dj Wiką. Zdjęcia, wideo Witam państwa na drugiej Senioradzie. Jak będziecie państwo jeszcze chcieli, to zrobimy i w przyszłym roku - zadeklarował Wiesław Kędzierski, przewodniczący ostrołęckiej Rady Seniorów. I ta deklaracja wywołała aplauz publiczności, licznie zgromadzonej w niedzielne popołudnie na Placu Wolności w Ostrołęce. 📢 „Bieg po zdrowie” w Zalasie w gminie Łyse. Zorganizowała go miejscowa szkoła podstawowa. 3.06.2023. Zdjęcia W sobotę 3 czerwca 2023 miała miejsce kolejna – czternasta już - impreza biegowa w Zalasiu, w gminie Łyse. Pogoda dopisała, uczestnicy również. Uczniowie miejscowej szkoły, ich rodzice oraz licznie przybyli sympatycy szkoły i biegania z sąsiednich szkół, m.in. z Łysych, Lipnik, Łączek, Ksebek, Warmiaka czy Wolkowych wzięli udział w ogólnopolskiej akcji sportowej „Bieg po zdrowie”.

📢 Ostrołęka. Centrum Integracji Społecznej "Samodzielność, Praca, Aktywność". 32 uczestników bierze udział w projekcie. Można do nich dołączyć Oficjalne otwarcie Centrum Integracji Społecznej nastąpi za kilka dni. Nam udało się już teraz porozmawiać z uczestnikami projektu oraz prezesem Spółdzielni Socjalnej "Samodzielność, Praca, Aktywność" Markiem Olszewskim. 📢 Ciągniki rolnicze na sprzedaż. Jaki ciągnik można kupić w naszym regionie? Ogłoszenia od 18 500 do 189 400 zł Przygotowaliśmy dla was 17 ofert ciągników dostępnych na sprzedaż w naszym regionie. Przedział cenowy to od 18 500 do 189 400 zł. Zobacz najnowsze ogłoszenia wraz ze zdjęciami i ceną. Oferty pochodzą ze strony otomoto.pl.

📢 Grzybobranie 2020. Czy rozpoznasz wszystkie grzyby z naszego regionu? Zdjęcia Czy potrafisz podać nazwę wszystkich grzybów z naszej galerii? Sprawdź! Uwaga: w galerii znajdują się grzyby jadalne i niejadalne

📢 Zobaczcie, jak wygląda nowa siedziba firmy LEDIN w Tobolicach [ZDJĘCIA] Ostrołęcka spółka LEDIN to producent i dystrybutor LED. Ale nie tylko… 📢 Strony porno zablokowane w sieci? Nowy pomysł PiS - aby je obejrzeć, musiałbyś napisać do swojego operatora Strony porno zablokowane w sieci? Nowy pomysł PiS - aby je obejrzeć, musiałbyś napisać do swojego operatora. Cenzura internetu w planach rządu? "Niebawem wszelkie domeny, za pośrednictwem których oferowane są nielegalne produkty lub usługi, mają zostać zablokowane" - pisze Dziennik Gazeta Prawna. Zdaniem DGP rząd planuje utworzenie centralnego rejestru domen, do którego urzędnicy będą wpisywali strony internetowe, które dostawca usług telekomunikacyjnych będzie musiał zablokować.

📢 Ostrów Mazowiecka. Krzysztof Listwon oskarża, starosta ostrowski: Pan insynuuje, że biorę udział w tym przewrocie [ZDJĘCIA] Na początku sesji Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej były życzenia i kwiaty dla pań. Potem było mniej miło...

