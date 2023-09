Prasówka 18.09.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Rolnik szuka żony 10 - oto wizytówki rolniczek i rolników. Tak wyglądają uczestnicy 10. sezonu Rolnika [zdjęcia]”?

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Rolnik szuka żony 10 - oto wizytówki rolniczek i rolników. Tak wyglądają uczestnicy 10. sezonu Rolnika [zdjęcia] W Poniedziałek Wielkanocny Telewizja Polska wyemitowała zerowy odcinek 10. sezonu "Rolnik szuka żony". 11 kwietnia poznaliśmy wizytówki ośmiorga rolniczek i rolników, którzy spróbują znaleźć miłość w popularnym programie. Chętne osoby mogą już wysyłać listy do uczestników "Rolnika". Zobaczcie, jak wyglądają rolniczki i rolnicy z 10. sezonu "Rolnik szuka żony".

📢 Nie jedz tych ryb. Są niezdrowe, najbardziej chłoną toksyny - tych gatunków lepiej unikać Ryby to źródło wielu cennych dla zdrowia witamin i związków mineralnych. Niestety, spożywanie ryb może być bardzo niekorzystne dla zdrowia, bowiem w mięsie ryb kumulują się metale ciężkie i toksyny. Sprawdź, co szkodliwego dla ludzkiego organizmu znajduje się w mięsie ryb i jakich gatunków powinniśmy unikać, by nie narażać się na powikłania zdrowotne.

📢 Parafialny Festyn Rodzinny w Ostrowi Mazowieckiej. Festyn odbył się w ogrodach parafii Wniebowzięcia NMP 17.09.2023 W niedzielę, 17 września po mszy świętej dla dzieci, w ogrodach parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odbył się Parafialny Festyn Rodzinny. Pogoda dopisała, a w ogrodzie pojawiło się bardzo dużo rodzin.

Prasówka 18.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dożynki w Lipnikach, gm. Łyse. Dziękowali za plony Dożynki rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej. Następnie na placu przy kościele na wiernych z lipnickiej parafii czekało mnóstwo atrakcji: występy, smaczny poczęstunek, dmuchańce dla dzieci. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Półmaraton Kurpiowski i Kurpiowska Dycha. Tak pobiegli 17.09.2023 XXVII Półmaraton Kurpiowski im. Stanisława Dzięgielewskiego oraz V Kurpiowska Dycha już za nami.

📢 Jubileusz 75-lecia Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 65 w Małkini Górnej. Uroczyste spotkanie odbyło się 16.09.2023 Koło PZW nr 65 w Małkini Górnej świętuje jubileusz. 16.09.2023 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rostkach Wielkich zarząd i członkowie Koła PZW nr 65 w Małkini Górnej wraz z zaproszonymi gośćmi świętowali 75-lecie działalności. 📢 Mini Maraton Kurpiowski. Bieg dla dzieci i młodzieży Tuż przed głównym biegiem w 26. Półmaratonie Kurpiowskim w Ostrołęce smak rywalizacji mogły poznać także dzieci. Najmłodsi adepci biegania rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych na dystansie 2 kilometrów. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. Wyniki niebawem. 📢 Wielkie wpadki budowlańców. Bubel, fuszerki i wstyd. Zobacz największe pomyłki fachowców polskiego internetu! Miał być szybki remont, a skończyło się na wielkiej wpadce, bublu i wstydzie. Prawdziwy koszmar budowlańców bez talentu, którzy mówili, że wszystko będzie dobrze. Stracone pieniądze, materiały i czas. Kilka razy solidnie złapiesz się za głowę, niedowierzając, że można było to aż tak zepsuć. Zobacz zbiór śmiesznych zdjęć, które stały się legendarne.

📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Paznokcie na lato 2023 wzory i inspiracje. Pastelowe, neonowe, ombre, french - zobacz pomysły na letni i kolorowy manicure 17.09.2023 Szukasz pomysłu na letni i kolorowy manicure? Przygotowaliśmy TOP 25 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe idealnych na słoneczne dni. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.

📢 Zlikwidowana dziupla samochodowa na terenie gminy Zabrodzie Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie zlikwidowali dziuplę samochodową na terenie gminy Zabrodzie. Zatrzymano czterech mężczyzn.

📢 Kurpiowskie Targi Rolnicze w Ostrołęce, 16.09.2023. Odbyły się po raz szesnasty W sobotę 16.09.2023 przy ul. Targowej odbyły się Kurpiowskie Targi Rolnicze. Było smacznie i z mnóstwem atrakcji. 📢 18. rocznica śmierci znakomitego siatkarza, ostrołęczanina Arkadiusza Gołasia Arkadiusz Gołaś, siatkarz i reprezentant Polski, zginął w wypadku samochodowym, do którego doszło na autostradzie A2 w Griffen w Austrii 16 września 2005 roku. Miał 24 lata. Dzisiaj przypada 18. rocznica śmierci. 📢 Szkoła Podstawowa w Amelinie 16.09.2023 obchodziła jubileusz 100-lecia. Zdjęcia, wideo Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki obchodziła jubileusz stulecia. Z tej okazji na placu przy szkole odbyła się uroczystość, podczas której wspominano dawne lata placówki, wkopano kapsułę czasu, dzieci przygotowały część artystyczną, a absolwenci mieli okazję do spotkania i rozmów przy suto zastawionym stole. Szkoła otrzymała też medal pamiątkowy Pro Masovia.

📢 Jesienne biegi przełajowe w Lelisie. Pobiegło około 500 młodych ludzi W sobotę 16 września odbyły się Jesienne biegi przełajowe o puchar marszałka województwa mazowieckiego i wójta gminy Lelis. Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie szkół podstawowych rywalizowali na dystansach od 100 do 800 m. 📢 Motocykliści z KM STAJNIA zasadzili drzewko w Lesie Korczakowskim w Treblince, 14.09.2023 14.09.2023 r. dziewięciu motocyklistów z Klubu Motocyklowego Stajnia zasadziło drzewko w Lesie Korczakowskim. Idea Lasu Korczakowskiego powstała w 2020 roku z inicjatywy Muzeum Treblinka oraz Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka jako oryginalny sposób upamiętnienia Janusza Korczaka, wszystkich osób z nim współpracujących, a nade wszystko dzieci, które zginęły w Obozie Zagłady Treblinka II. Zasadzone drzewa to świadectwo pamięci o ofiarach zagłady, a także potwierdzenie, że idee humanistyczne i propozycje wychowawcze Janusza Korczaka do dziś inspirują wielu pedagogów, opiekunów i obrońców praw dziecka.

📢 Ostrołęckie Spotkania Komiksowe, 16.09.2023 w hali im. A. Gołasia To druga edycja wydarzenia, którego pomysłodawcą i głównym organizatorem jest ostrołęczanin Staszek Orłowski. 📢 Gala w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, 15.09.2023 Gmina Czarnia jest najmniejszą w Polsce jednostką samorządu terytorialnego, w której funkcjonuje Centrum Usług Społecznych. Powstało ono ponad 2 lata temu z przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W piątek 15 września 2023 odbyła się uroczysta gala podsumowująca realizację całego projektu. 📢 Spalona trampolina, wyrwane ogrodzenie- efekt "zabawy" na placu przy ul. Sportowej w Makowie Mazowieckim Urząd Miasta w Makowie Mazowieckim apeluje do mieszkańców o ustalenie sprawcy lub sprawców zniszczenia trampoliny i ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Sportowej. Straty są tak duże, że Ratusz nie naprawi zniszczonych elementów.

📢 Miejscowości w Polsce w sam raz na jesienny weekend. Gdzie rodzima przyroda jest najpiękniejsza? Kalendarzowa jesień zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią w głowach Polaków kiełkują pomysły na krajoznawcze wycieczki. Odkryjcie z nami miejscowości w Polsce w sam raz na jesienny weekend – tam przyroda tworzy niezwykłe pejzaże, zachęcając do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Ależ tam pięknie! 📢 Uroczystość Złotych i Diamentowych Godów w Ostrowi Mazowieckiej W sali konferencyjnej Ratusza zorganizowana została uroczystość z okazji jubileuszu Złotych i Diamentowych Godów. 50-lecie pożycia małżeńskiego świętowało 36 par. 📢 Zlot Kół Gospodyń Wiejskich powiatu ostrołęckiego pod hasłem "Aktywacja kobiet". Wydarzenie odbyło się 14.09.2023 w Goworowie W zlocie udział wzięły: KGW Pierożanki z Żabina, KGW w Brzeźnie, KGW Czernie, KGW Ponikiew Duża, KGW Szczawin (wszystkie z gm. Goworowo), KGW Jarnuty (gm. Czerwin) oraz KGW Kamianka i KGW Rzekunianki (gm. Rzekuń).

📢 Wydarzenia weekendowe w pow. ostrowskim. Będą pikniki, festyn i igrzyska firm. To wszystko 15 - 17 września W najbliższy weekend warto wybrać się do Ostrowi, Broku i Zakrzewa-Kopijek. Przeczytajcie, jakie atrakcje przygotowano. 📢 Samorządowa Gala Uczniowska w Ostrołęce, 14.09.2023 Wręczenie dyplomów stypendystom odbyło się w czwartek 14.09.2023 w hali im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce. 📢 Emerytura po waloryzacji. Tabela emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Protest przewoźników w Ostrołęce na rondzie Siemowita III, 15.09.2023 Przypomnijmy, że od roku obowiązuje w Ostrołęce ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych w godzinach 15.00-17.00 na drogach wlotowych do miasta. Pomysł ten wprowadził ratusz. Od początku nie zgadzali się z takim rozwiązaniem przewoźnicy, którzy uważają, że zakaz jest dla nich krzywdzący. Pomimo wielu wysyłanych do prezydenta miasta pism - przewoźnicy nie zostali wysłuchani, ani nie otrzymali odpowiedzi. Zorganizowali więc protest. 📢 Piknik ekologiczny w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrołęce. 13 września 2023. Zdjęcia W środę 13 września 2023 plac przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrołęce przez kilka godzin tętnił życiem. Odbywał się te Ekologiczny Piknik Rodzinny.

📢 Rocznica bitwy pod Andrzejewem i Łętownicą. Uroczyste upamiętnienie z inscenizacją bitwy. 12.09.2023. Zdjęcia Po raz szósty w rocznicę bitwy na polu między Andrzejewem i Łętownicą przy kapliczce Franciszka Ościłowskiego - wotum wdzięczności za przetrwanie bitwy i wojny - odbyło się uroczyste upamiętnienie tego dramatycznego epizodu wojny obronnej 1939 roku.

📢 PUPIL ROKU Twój zwierzak może trafić na strony albumu, zostać gwiazdą Facebooka, a Ty możesz zdobyć super nagrody. Prześlij zdjęcie! Masz psa, kota albo inne zwierzątko domowe? Twój pupil może trafić na strony pięknego albumu prezentującego najpiękniejsze zwierzaki z całej Polski! Ty możesz zdobyć atrakcyjne nagrody i zaproszenie na sesję zdjęciową - oczywiście z ukochanym pupilem. W ramach naszej akcji posiadacze zwierząt domowych wybiorą także najlepszych weterynarzy i groomerów oraz sklepy zoologiczne. 📢 Narodowe czytanie "Nad Niemnem" w Małkini Górnej. Akcja odbyła się 10.09.2023 przed Gminną Biblioteką Publiczną W Małkini Górnej Narodowe Czytanie odbyło się w niedzielę 10 września przed Gminną Biblioteką Publiczną. Scenografię uroczystości stanowiła kompozycja złożona z odpowiednio dobranych roślin, starych sieci rybackich i zabytkowej drewnianej łodzi. Na imprezę przybyło ponad 100 osób w różnym wieku. Niewątpliwie pozytywny wpływ na frekwencję miała osoba gościa specjalnego.

📢 Festyn Wiejski w Glebie. Zabawa dla dzieci, ale także pokaz sprzętu strażackiego i pierwszej pomocy przedmedycznej W niedzielę 10.09.2023 w Glebie (gm. Kadzidło) odbył się wiejski festyn. Były dmuchańce dla dzieci, popcorn, kolorowa wata cukrowa, gry i zabawy, a także poczęstunek. Strażacy zaprezentowali specjalistyczny sprzęt oraz pokazali jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej. Zobaczcie zdjęcia z imprezy.

📢 Święto Plonów w Baranowie. Tegoroczne dożynki obchodzono razem z 50-leciem gminy Baranowo. 10.09.2023. Zdjęcia Na dożynki gminne - formalnie obchodzone tu jako Święto Plonów - zaprosiła w niedzielę 10 września 2023 gmina Baranowo. 📢 Pielgrzymka do Dąbrówki w gminie Lelis. 10.09.2023 odbył się tu odpust W niedzielę 10.09.2023 w sanktuarium Matki Bożej Dąbrowskiej odbywa się odpust. Przybyło na niego kilka tysięcy osób z: Ostrołęki, Łomży, Kolna, Dylewa, Kadzidła, Lelisa, Czarni.

📢 59-letnia Barbara Ochelska jest nadal zaginiona. Policjanci szukają makowianki z pomocą psów tropiących i drona Policjanci z Makowa Mazowieckiego poszukują 59-letniej Barbary Ochelskiej. Prosimy o kontakt wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje na temat miejsca jej pobytu – apelują makowscy policjanci. Rozpoczął się 4 dzień poszukiwań kobiety.

📢 Dożynki i Zajazd Szlachecki w Troszynie. Było też pożegnanie proboszcza. 3.09.2023. Zdjęcia Już po raz 11. odbył się w Troszynie Zajazd Szlachecki. Impreza ta łączona jest tutaj z tradycyjnymi dożynkami. Wszystko zaczęło się o godz. 11.30 od mszy świętej w troszyńskim kościele. 📢 Wypadek na drodze nr 626, na wysokości miejscowości Krzyżewo-Jurki, 2.09.2023 Do zdarzenia doszło w sobotę 2 września 2023, ok. godz. 5.00, na drodze wojewódzkiej nr. 626, na wysokości miejscowości Krzyżewo-Jurki.

📢 Andrzej Duda w Łodziskach w gminie Lelis. Prezydent (wraz z żoną) odwiedził Łodziska 31.08.2023 W czwartek 31 sierpnia 2023 do podostrołęckich Łodzisk (gmina Lelis) przyjechał prezydent RP Andrzej Duda wraz z żoną. To pokłosie sukcesu twórczyń z Łodzisk, które w zeszłym roku stworzyły… najpiękniejszy w Polsce wieniec dożynkowy. 📢 Półmaraton Kurpiowski i Kurpiowska Dycha już 17 września 2023. Można się zapisywać XXVII Półmaraton Kurpiowski im. Stanisława Dzięgielewskiego oraz V Kurpiowska Dycha zbliżają się wielkimi krokami. 17 września najważniejsza i największa impreza biegowa w Ostrołęce. 📢 Klub Motocyklowy STAJNIA wyruszył w Rajd Śladami Historii Po raz ósmy Klub Motocyklowy STAJNIA wyruszył na dwudniowy rajd inspirowany najnowszą historią Polski. Odwiedzanie miejsc pamięci związanych z II wojną światową to ważny element działalności Klubu Motocyklowego STAJNIA.

📢 Małkinia Górna. Przebudowa boiska sportowego przy „Staszicu” dobiega końca. Zdjęcia Przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej powstaje kompleks obiektów sportowo-rekreacyjnych. 📢 HIPOKRATES 2023 Wybierz pracowników roku ochrony zdrowia - głosowanie rozpoczęte. Możesz jeszcze zgłosić swoich kandydatów do nagród. We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.

📢 Te owoce są trujące! Nie zbieraj ich lesie, uważaj też w ogrodzie. Zobacz, jak wyglądają trujące owoce i na co zwrócić uwagę Latem dojrzewają różne owoce – w tym bardzo trujące. Można je spotkać w lesie i na łące, ale również w ogrodach. Często kuszą ładnym wyglądem lub podobieństwem do jadalnych jagód. Są szczególnie niebezpieczne dla dzieci, które mogą ich próbować nieświadomie. Ale trzeba też uważać podczas zbioru owoców leśnych i innych, żeby nie pomylić ich z jadalnymi gatunkami. Zobacz, jakie owoce są trujące.

📢 Pchli targ w Ostrołęce. Zobaczcie, co oferowano 15.07.2023 Na pchlich targach można kupić przeróżne przedmioty - ceramikę, obrazy, aparaty, książki, rzeźby, obuwie, biżuterię... długo by wymieniać. Zobaczcie zresztą na zdjęciach, co oferowano 15 lipca 2023. 📢 Bal ósmoklasisty w Różanie. Tak się bawiła młodzież 20.06.2023 Bal ósmoklasisty odbył się 20 czerwca w Szkole Podstawowej im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Różanie. W balu wzięły udział trzy klasy ósme: 8a, 8b, 8c oraz klasa 7. Za organizację balu odpowiedzialni byli rodzice, którzy wraz z dziećmi zamienili salę gimnastyczną w salę balową. Nad oprawą muzyczną czuwał Dj DesPassato, a za fotografię Monika Orłowska. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Złote Gody w Czerwinie. Dwadzieścia par świętowało jubileusz pożycia małżeńskiego. 31.05.2023 W środę 31.05.2023 w gminie Czerwin wręczono parom medale za Długoletnie pożycie małżeńskie.

📢 Budowa S61 i S8 odcinek Podborze - Śniadowo. Zdjęcia z placu budowy. Kiedy pojedziemy nową drogą? Jak przebiegają prace? Czy idą zgodnie z planem? Kiedy pojedziemy nową drogą?

📢 Jubileusz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni, 27.04.2023. Zdjęcia W czwartek 27 kwietnia 2023 w SOSZ-W w Czarni odbyła się uroczystość z okazji 40-lecia powstania placówki. Przybyło na nią wielu znakomitych gości. 📢 Małkinia Górna. Turniej piłki ręcznej o puchar wójta gminy. 25.03.2023 Skąd się wzięła w Małkini piłka ręczna? Z nowego parkietu, szalonego pomysłu i zbiorowego wysiłku miejscowej społeczności. Wszystko zaczęło się 20 lat temu, a efekty są imponujące. 📢 Małkinia Górna. Koncert dla pań i panów w GOKiS, 11.03.2023. Zdjęcia Coraz częściej przy okazji świętowania Dnia Kobiet podkreśla się, że dwa dni później obchodzimy Dzień Mężczyzn (nie mylić z Dniem Chłopaka!). Bliskie sąsiedztwo tych świąt skłania do podkreślania jak istotne i komplementarne są role obu płci.

11 marca 2023 r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej zaprosił na koncert „Bo z dziewczynami…”. Oficjalnie koncert został zorganizowany dla uczczenia Dnia Kobiet (co podkreśliły tulipany wręczane przybyłym paniom), ale towarzyszących im panów witano równie serdecznie. W małkińskim GOKiS zespół MIXTOURA śpiewał o różnych odcieniach miłości.

📢 Dąbrówka. Odpust narodzenia NMP przyciągnął pielgrzymów m.in. z Ostrołęki, Kadzidła, Lelisa. 11.09.2022 Odpust odbył się w Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Ludu kurpiowskiego w Dąbrówce, gm. Lelis.

📢 Złote gody w Wąsewie. A także diamentowe i żelazne! Uroczystość z okazji jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego odbyła się 26.06.2022 Uroczyste obchody jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wąsewie. Następnie w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji wręczono medale i upominki. Tu także odbył się wspólny obiad i koncert. 📢 Cmentarz w Andrzejewie. Zobaczcie zdjęcia cmentarza parafialnego. Jest tu dużo zieleni, śpiewają ptaki Cmentarz w Andrzejewie wyróżnia się na tle innych cmentarzy w regionie - jest tu mnóstwo zieleni, drzew i krzewów. Słychać śpiew ptaków, które latają po cmentarzu i siadają na grobach. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Pilkington IGP w Ostrołęce - uroczyste otwarcie nowo wybudowanej części zakładu, 31.05.2022. Zobaczcie, jak wygląda zakład Zakończyła się rozbudowa zakładu Pilkington IGP w Ostrołęce. Rozpoczęte w 2020 roku prace dobiegły końca, a uroczyste otwarcie nowo wybudowanej części odbyło się 31 maja 2022.

📢 Cmentarz przy Wiśniowej w Ostrowi 1.11.2021. Tak w dniu Wszystkich Świętych wyglądał cmentarz komunalny w Ostrowi. Zdjęcia Nekropolia przy Wiśniowej jest dosyć młoda: działa od ponad 30 lat, dlatego nie ma tu zaniedbanych, starych lub zniszczonych grobów. Tak cmentarz przy ul. Wiśniowej wyglądał we Wszystkich Świętych. 📢 Ogród Wniebowzięcia w Ostrowi otwarty 24.10.2021 Ogród powstał przy Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zdjęcia W niedzielę, 24 października 2021, po mszy św. o godz. 12.30 odbyło się uroczyste otwarcie Ogrodu Wniebowzięcia, czyli parku przy Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pobłogosławiona została także figura Matki Bożej Wniebowziętej, która znajduje się w centrum ogrodu.

📢 Złote gody w Ostrołęce. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego świętowało 31 par. 13.10.2021. Zdjęcia Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego świętowało w środę, 13 października, trzydzieści jeden par z Ostrołęki. Udekorowano małżonków medalami za 50-lecie pożycia małżeńskiego. Był też tort oraz gromkie "sto lat".

📢 Maków Mazowiecki na starych fotografiach. Zobacz Maków i mieszkańców miasta na zdjęciach sprzed lat Być może odnajdziecie na zdjęciach kogoś ze swojej rodziny lub sąsiadów? Czy poznajecie wszystkie miejsca uwiecznione na fotografiach? Zdjęcia pochodzą z Narodowego Archiwum Cyfrowego, archiwum Tygodnika Ostrołęckiego oraz strony Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim. Zapraszamy do oglądania i wspominania. 📢 100 najbardziej wpływowych kobiet z województwa mazowieckiego. To one kształtują rzeczywistość i stanowią o sile regionu Stworzyliśmy listę stu najbardziej wpływowych kobiet z województwa mazowieckiego. Teraz nasi Czytelnicy wybiorą dziesiątkę pań, których dokonania uwiecznimy na stronach wyjątkowej książki. Ich głosami zostanie także przyznany główny tytuł Wpływowej Kobiety Mazowsza 2020.

📢 Ostrołęka. Miejsca, w których najłatwiej oblać egzamin na prawo jazdy. TOP 10 [ZDJĘCIA] Ostrołęka. Miejsca, w których najłatwiej oblać egzamin na prawo jazdy. Jeśli chcesz zdać, koniecznie przeczytaj!

📢 Ostrołęka. Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 5. Ostatni uczniowie dawnego Gimnazjum nr 1 skończyli naukę Ostrołęka. Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 5 to był właściwie maraton zakończeń – 19 czerwca 2019 odbyły się w szkole aż trzy uroczystości. Dla klas I-III, dla klas IV-VIII i dla ostatnich roczników gimnazjalistów dawnego Gimnazjum nr 1. 📢 Milewo Wielkie. 50-lecie OSP i nadanie sztandaru. Ważna uroczystość dla strażaków ochotników [ZDJĘCIA] Uroczystość, po mszy św. w kościele parafialnym w Piskach 10.06.2019, odbyła się przed remizą strażacką w Milewie Wielkim. 📢 Top 10 gorących scen erotycznych w polskich filmach Katarzyna Figura, Grażyna Szapołowska, Renata Dancewicz – te wspaniałe aktorki nie bały się pokazać swych intymnych miejsc na planie filmowym. Nie one zresztą jedne. W znanych polskich filmach aż roi się od scen łóżkowych, które wielu widzom zapadły głęboko w pamięci. Seksizm, czy zupełnie naturalne zjawisko, skoro seks jest częścią życia każdego z nas? Już w PRL-u, gdzie przecież panowała głęboka cenzura, nie usuwano z filmów golizny. Prawdziwą rewolucją w tej materii była choćby „Seksmisja”, gdzie oprócz ogromnej dawki humoru królowała erotyka. Postanowiliśmy przypomnieć Wam sceny, które niegdyś u jednych wywoływały rumieniec na twarzy, a u innych dreszczyk emocji...

📢 Brother's Pizza w Rzekuniu i w Ostrołęce: MENU, LOKALIZACJA, GODZINY OTWARCIA Brother's Pizza - jego specjalność to pizza, na standardowym cieście, z dwoma sosami gratis.

📢 Ostrów. Konkurs Informatyczny dla gimnazjalistów [ZDJĘCIA+WYNIKI] W środę 29 marca odbył się w Zespole Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej kolejny już Powiatowy Konkurs Informatyczny dla Gimnazjum pod patronatem Starosty Ostrowskiego. 📢 Joanna Krupa nago? Modelka zażartowała z fanów na Instagramie (zdjęcia, wideo) Joanna Krupa nago na Instagramie? Modelka zamieściła filmik nagrany komórką. Jej fani są zszokowani. 📢 Kurpiowskie Targi Rolnicze - po raz dziesiąty [ZDJĘCIA] Już po raz dziesiąty Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Ostrołęce, we współpracy ze starostwem powiatowym zorganizował Kurpiowskie Targi Rolnicze. To okazja, żeby kupić m.in. miód, przetwory, wędlinę wytwarzaną w tradycyjny sposób, rękodzieło.

