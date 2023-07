Prasówka 18.07.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. warmińsko-mazurskim? Stan na 18.07.2023”?

Prasówka 18.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. warmińsko-mazurskim? Stan na 18.07.2023 Które drogi w województwie warmińsko-mazurskim 18.07.2023 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga 16, Naglady - w. Olsztyn Zachód (128. km na odc. 0,4 km) Naprawa pobocza.

📢 Woj. mazowieckie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 18.07.2023 Gdzie w województwie mazowieckim należy spodziewać się dzisiaj (18.07.2023) utrudnień? Pielgrzymka: droga S7, Kazun Nowy (331. km na odc. 0,4 km) . 📢 Czy będą braki prądu 18.07 w warmińsko-mazurskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim 18.07? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 18.07 w warmińsko-mazurskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim.

Prasówka 18.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wyłączenia prądu w mazowieckim. Gdzie 18.07 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie? Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w mazowieckim 18.07? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w mazowieckim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

📢 Tak Anna Lewandowska urządziła letnią rezydencję na Mazurach. Zaglądamy do środka – mamy zdjęcia [18.07.2023] Oto letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich na Warmii. – Nasze ukochanie Mazury – nie ukrywa Anna Lewandowska. Tak urządziła w środku drewniany pałac z prywatną plażą w Stanclewie. Skutery wodne, piknik na pomoście nad jeziorem, deska z żaglem – tak odpoczywa w Polsce po sezonie Robert Lewandowski. 📢 Teściowe o tych imionach są najgorsze. One uwielbiają wtrącać się w życie i wszystko wiedzą najlepiej 17.07.23 Nie ma nic gorszego dla młodych małżeństw niż wścibska teściowa. Nie od dziś krążą na ten temat opowieści wściekłych na swoje teściowe, nie tylko zięciów, ale i synowych. Kto z nas nie zna tego z własnego życia? Trzeba posprzątać w domu bo przyjeżdża mamusia, jak wychowywać dzieci - niezbędnych rad udzieli ci teściowa. Czasem, choć rzadko, teściowa okazuje się być prawdziwym skarbem, jednak najczęściej jest utrapieniem. Teściowe o tych imionach są najgorsze. Sprawdź

📢 Uciekał na motocyklu przed policją. Ucieczka zakończyła się wywrotką. Kierujący motocyklem nie miał prawa jazdy Do tego zdarzenia doszło w niedzielę 16 lipca 2023. Policjanci z ostrołęckiej drogówki kontrolowali prędkość na drodze krajowej 61 w Nożewie. 📢 Wypadek na DK 53 w Siarczej Łące. Zderzył się samochód ciężarowy z autokarem. Droga jest zablokowana. 17.07.2023 Do zdarzenia doszło w poniedziałek 17.07.2023 o 11.20. Zderzyły się dwa pojazdy: samochód ciężarowy i autokar. Autokarem podróżowały dzieci i młodzież. Droga krajowa nr 53 jest zablokowana na odcinku między Kadzidłem a Myszyńcem, na miejscu są służby ratunkowe. Policja zorganizowała objazd. 📢 Darmowe atrakcje Trójmiasta. Tak zwiedzisz Gdańsk, Gdynię i Sopot bez wydawania majątku! Pomysły na bezpłatne rozrywki nad morzem Gdańsk, Gdynia i Sopot to prawdziwe turystyczne zagłębie, które o każdej porze roku przyciąga gości z całej Polski, spragnionych plaż, jodu i morskich atrakcji. Warto tu przyjechać na weekend albo zaplanować urlop i wakacje. Chociaż wielu z nas pobyt w Trójmieście może kojarzyć się z dużymi wydatkami, są sposoby na zwiedzanie i wypoczynek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie bez wydawania pieniędzy. Zebraliśmy darmowe atrakcje Trójmiasta – to miejsca, które można odwiedzić bezpłatnie, a także pomysły na spacery i zabawy, które nic nie kosztują.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. To dopiero były fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Zderzenie dwóch samochodów osobowych na skrzyżowaniu w Ostrowi Mazowieckiej. 17.07.2023 Do zdarzenia doszło w poniedziałek 17.07.2023 po godz. 6.00 na skrzyżowaniu ulic Sportowej i Dubois. Zderzyły się dwa samochody osobowe. 📢 Opuszczone miasto-widmo nadal straszy. Stacjonowała tam armia radziecka. Co wydarzyło się w tym miejscu? Miasto-widmo na granicy województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego przyciąga żądnych wrażeń. Do 1992 roku mogło tam żyć nawet 5 tys. osób, teraz opustoszałe Kłomino popada w ruinę. Co wydarzyło się w tym tajemniczym miejscu? Odwiedzili je dziennikarze Głosu Wielkopolskiego. Zobaczcie, jak wygląda i poznajcie jego historię.

📢 Dramat nauczycieli trwa nawet w wakacje. Niektórzy nadal publikują nowe hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek 2023 Hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek prześladują nauczycieli nawet w wakacje. Niektórzy nadal je publikują. Oto zdjęcia prac, które doprowadziły wielu belfrów do łez. Sprawdzanie ich oraz poprawianie było ich największą udręką. Aby poradzić sobie z tym problemem część nauczycieli zaczęło publikować w Internecie prace swoich podopiecznych jako hity z klasówek. Jednak w rzeczywistości jest to śmiech przez łzy. Zobaczcie sami, jakie kwiatki występują w pracach domowych, wypracowaniach oraz kartkówkach. Pamiętajcie jednak, że czytacie je na własną odpowiedzialność! Tego nie da się odzobaczyć. 📢 Paznokcie na lato 2023: pastelowe, neonowe, ombre, french - zobacz inspiracje PINTEREST Szukasz pomysłu na letni i kolorowy manicure? Przygotowaliśmy TOP 25 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe idealnych na słoneczne dni. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.

📢 Oto fryzury, który brzydko Cię postarzą. Unikaj ich, jeśli nie chcesz dodać sobie lat 17.07.2023 Nawet naprawdę młoda buzia może zostać łatwo postarzona za pomocą fryzury. A jeśli masz już kilka wiosen na karku, może się okazać, że twoje nietrafione wybory fryzurowe będą wręcz legendarne. Dlatego zapamiętaj kilka zasad, które chcemy ci przekazać. Fryzura, która nie postarza, to przede wszystkim fryzura dobrze dobrana. Ważne jest wszystko - kształt twarzy, rodzaj włosów, styl ubioru. Jesteś jak obraz, który potrzebuje dobrej ramy. Ta odpowiednio dobrana sprawi, że poczujesz się dobrze we własnym ciele. Przedstawiamy zestaw najbardziej postarzających fryzur! 📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 17.07.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Ksiądz z Makowa Mazowieckiego skazany za naruszenie nietykalności cielesnej 15-latka O tej bulwersującej sprawie pisaliśmy kilka razy. Ksiądz katecheta pracujący w Specjalnym Ośrodki Szkolno-Wychowawczym w Makowie Mazowieckim miał naruszyć nietykalność cielesną 15-letniego podopiecznego ośrodka. Zapadł wyrok z tej sprawie. 📢 Ostrołęka jednym z najgorętszych miast w Polsce w niedzielę 16.07.2023 Fala upałów przechodzi przez Polskę. W niedzielę 16 lipca 2023 najwyższą temperaturę wskazują termometry we wschodniej części kraju. Już przed południem temperatura na Mazowszu przekroczyła 30 stopni Celsjusza, a w południe były 33 stopnie. Jak podał radiu RMF FM Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w Ostrołęce termometry pokazały w niedzielę 16 lipca 34,4 st. C, w Warszawie - 34,5 st. C. 📢 Święto Jagody w Łodziskach, gm. Lelis. 16.07.2023 Święto Jagody odbywa się w Łodziskach po raz piąty.

📢 Niedziela na sportowo w Długim Kącie, gm. Lelis. 16.07.2023. Zdjęcia Turniej piłki siatkowej (plażówki) z udziałem pięciu drużyn, konkursy, zabawy, zawody, występy artystów ludowych - niedzielę 16 lipca 2023 można miło spędzić w Długim Kącie. 📢 Wyciekło nagranie z tragedii w Krakowie. Patryk nagrywał śmiertelny rajd Policjanci i prokuratorzy w Małopolsce prowadzą dochodzenie ws. wypadku, który miał miejsce w Krakowie. Czterech młodych mężczyzn pędziło ulicami miasta, przez co wszyscy stracili życie. Jedną z ofiar jest 24-letni Patryk, syn Sylwii Peretti znanej z "Królowych życia". W internecie ukazało się nagranie jednej z przejażdżek mężczyzn, które wywołuje szok wśród internautów. 📢 Nowy Titanic wkrótce wypłynie w swój pierwszy rejs. Zobacz, co znajduje się na pokładzie największego wycieczkowca świata Największy statek wycieczkowy na świecie, Icon of the Seas, przeszedł już pierwsze testy i niedługo będzie gotowy, aby zabrać pasażerów w niezapomniany rejs. Luksusowy wycieczkowiec nazywany jest nowym Titanicem, choć standardem zdecydowanie przewyższa swojego poprzednika. Zobacz, co znajduje się na jego pokładzie.

📢 Rodzinna wieś Zenka Martyniuka zaskakuje. Rodzinny dom, cudowne źródełko i... dinozaury Gredele to niewielka wieś położona nieopodal drogi krajowej nr 66 w powiecie bielskim. Mieszka tu około 150 osób, na pierwszy rzut oka to zwykła podlaska wieś. To właśnie tutaj urodził się i spędził dzieciństwo król disco polo - Zenek Martyniuk. W domu, w którym się urodził wciąż mieszka jego mama i starsza siostra. Gredele słyną jednak nie tylko z Zenka Martyniuka. 📢 Pijany kierowca wjechał w przystanek autobusowy, złamał słup energetyczny i uszkodził dom! 15 lipca 2023 Trzy promile alkoholu w organizmie miał kierujący, który spowodował kolizję drogową. Nie dostosował prędkości do warunków na drodze, stracił panowanie nad autem i uderzył w betonowy przystanek autobusowy, następnie słup energetyczny, który złamał się i uszkodził ogrodzenie posesji oraz dach domu – informuje Monika Winnik z Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim.

📢 Szkoła w Gniazdowie zostanie przekształcona w Klub Senior+. Stara szkoła będzie pełniła nową funkcję Budynek szkoły już od kilku lat nie służył do celów edukacyjnych, dlatego zostanie przekształcony w nowoczesne centrum integracyjne dla osób starszych, znane powszechnie jako Klub Senior+. 📢 Tak mieszka Anna Dereszowska. Wyjątkowa posiadłość gwiazdy serialu „Na wspólnej". Mazury – tutaj uwielbia spędzać czas popularna aktorka Anna Dereszowska uwielbia spędzać wolny czas w swojej klimatycznej posiadłości na Mazurach. Wymarzony dom aktorki jest zlokalizowany w niezwykle malowniczym otoczeniu. Mazurska nieruchomość to idealne miejscem na odpoczynek z partnerem i trójką dzieci, gdy tylko obowiązki zawodowe na to pozwalają. Zobacz, jak się urządziła wśród pięknych jezior i lasów Anna Dereszowska z rodziną. Koniecznie zajrzyj do klimatycznego siedliska aktorki.

📢 Niewybuchy w Makowie! Ponad 70 pocisków znaleziono pod Szkołą Podstawową nr 1 podczas prac remontowych Pracownicy wykopujący doły pod rury ciepłownicze pod Szkołą Podstawową nr 1 w Makowie Mazowieckim natknęli się na pociski przypominające niewybuchy z okresu II wojny światowej. Wykopano 72 pociski artyleryjskie.

📢 Jak połączyć dwa mieszkania w bloku? Zobacz, jak się urządziła rodzina 2 + 2. Podsuwamy pomysł na duży metraż w bloku Jak przenieść się z przestronnego domu do mieszkania w bloku? To wcale nie jest takie trudne. Wystarczy połączyć dwie mniejsze przestrzenie, żeby zyskać przestronne i funkcjonalne wnętrza. Zobacz, jak pomysłowo można zaaranżować mieszkanie dla czteroosobowej rodziny. Sprawdź, jakie triki wnętrzarskie i modny kolor wykorzystała projektantka – Katarzyna Sosińska.

📢 Zabójstwo w Ostrowi Mazowieckiej. 7.07.2023 zatrzymano dwóch mieszkańców Ostrowi. Grozi im nawet dożywocie Ciało 69-letniego mężczyzny znaleziono w środę, 5 lipca w domu, który zamieszkiwał, na obrzeżach miasta. 7 lipca zatrzymano w tej sprawie 2 osoby. Mężczyźni usłyszeli zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. 📢 Brzóze Duże. Wypadek pojazdu typu baggy, 9.07.2023 49-letnia kobieta doznała poważnych obrażeń i została zabrana przez śmigłowiec LPR do jednego z warszawskich szpitali.

📢 Eksplozja Kolorów w Małkini Górnej, 8 lipca 2023. Zdjęcia Od pięciu lat mieszkańcy Małkini z entuzjazmem korzystają z możliwości bezpiecznego obrzucania się barwnymi proszkami. 8 lipca 2023 przy małkińskim GOKiS odbyła się Eksplozja Kolorów - szalona zabawa, w czasie której uczestnicy obrzucają się proszkami w jaskrawych kolorach. 📢 Bitwa Regionów w Starym Lubiejewie. Rywalizację kół gospodyń wiejskich połączono z piknikiem. Wydarzenie odbyło się 8.07.2023 W sobotę, 8 lipca przy ZS CKR w Starym Lubiejewie odbył się Piknik z produktem polskim - Bitwa regionów. Przed jurorami zaprezentowało się 8 kół gospodyń wiejskich, które przygotowały swoje najlepsze potrawy. Organizatorzy zadbali o muzykę, ciekawe pokazy oraz mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. 📢 Półkolonie w Surowem: "Sportowym krokiem przez Europę". Dwa turnusy ciekawych wakacyjnych zajęć Dzieci z gminy Czarnia mogą skorzystać z ciekawej formy spędzania czasu wolnego podczas wakacji. Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia przygotowało dla nich półkolonie "Sportowym krokiem przez Europę".

📢 Dni Broku i Puszczy Białej 2023. Tłumy na plaży miejskiej w Broku. Zobaczcie zdjęcia z 1.07.2023 Za nami pierwszy dzień 43. Dni Broku i Puszczy Białej. Na plaży miejskiej pojawiły się tłumy ludzi, aby skorzystać z przygotowanych atrakcji. A było ich sporo.

📢 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 w Rubinku w Ostrowi Mazowieckiej 23.06.2023 Po mszy świętej w kościele pw. Wniebowzięcia NMP, uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej spotkali się na sali gimnastycznej, aby wspólnie pożegnać rok szkolny 2022/2023. 📢 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 w Koperniku w Ostrowi Mazowieckiej 23.06.2023 Po pracowitym roku pora na wakacje! Uczniowie odebrali świadectwa, nagrody i statuetki. Teraz mogą w pełni cieszyć się latem. Zakończenie roku szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika rozpoczęło się o 9.00 w Powiatowej Hali Sportowej.

📢 Dzień Rodziny w Przedświciu. Były atrakcje dla dzieci i dorosłych. Zobaczcie zdjęcia Po południu na placu przy Domu Kultury w Przedświciu zorganizowano wiele atrakcji dla najmłodszych oraz poczęstunek. A wieczorem zaplanowano potańcówkę dla dorosłych.

📢 Wypadek w Smolewie-Wsi gm. Szulborze Wielkie, 16.06.2023. Zginęła kobieta W piątek 16 czerwca 2023 po godz. 15.00 w miejscowości Smolewo-Wieś doszło do śmiertelnego wypadku drogowego. 📢 100-lecie szkoły w Ugniewie. Publiczna Szkoła Podstawowa obchodziła piękny jubileusz. Uroczystość odbyła się 16.06.2023. Zdjęcia W piątek, 16 czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej w Ugniewie odbył się wyjątkowy jubileusz – szkoła skończyła 100 lat. To była okazja do uroczystych obchodów, ale też okazja do podziękowań wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju szkoły. 📢 Mazowieckie Forum Kobiet. Poznaliśmy Kobiecą Twarz Mazowsza 2023. Zobacz zdjęcia Matki, teściowe, przedsiębiorczynie i rolniczki. To tylko kilka z wielu ról, w jakie wcielają się na co dzień Laureatki naszej akcji Kobieca Twarz Roku, które spotkały się w rezydencji Miętowe Wzgórza w Trębkach Nowych koło Zakroczymia podczas Mazowieckiego Forum Kobiet.

📢 Dożynki 2022 w Sielcu. Tak mieszkańcy ozdobili Sielc 3.09.2022 Mieszkańcy Sielca, jak przystało na gospodarzy, przygotowali się na przyjęcie gości, którzy przybyli na gminno-powiatowe dożynki. Przyozdobili swoje bramy i domy dożynkowymi wieńcami i kwiatami, a droga prowadząca na plac dożynkowy zamieniła się w prawdziwą aleję słomianych "dzieł sztuki". Zobaczcie pomysłowe i pełne humoru prace mieszkańców Sielca. 📢 Święto policji w Ostrowi Mazowieckiej, 22.07.2022. Zdjęcia W piątek, 22 lipca 2022, najpierw odprawiona została uroczysta msza święta (koncelebrowana przez biskupa łomżyńskiego dr. Janusza Stepnowskiego, ks. kapelana Marka Grudę i księży proboszczów ostrowskich parafii), potem delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Na terenie obiektu Omega przy ul. Trębickiego odbyła się kolejna część uroczystości, podczas której m.in. wręczano policjantom awanse (awansowały 44 osoby) i nagrody.

📢 Nur. Piknik rodzinny, 17.07.2022. Zdjęcia, wideo Na czwartym Pikniku Rodzinnym w Nurze bawili się nie tylko mieszkańcy gminy Nur. I to jak! 📢 Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Zarębach Kościelnych oficjalnie otwarte! Zobaczcie zdjęcia z uroczystości 27.06.2022 Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Zarębach Kościelnych rozpocznie działalność 1 lipca 2022 roku. Otwarcie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego jest bardzo ważnym wydarzeniem dla całej gminy, ale również dla gmin sąsiednich, ponieważ na obszarze powiatu ostrowskiego i powiatów ościennych nie ma tego typu placówki. Kierownikiem centrum została Magdalena Świerczewska. 📢 Ksiądz Krzysztof Dylewski - proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Łysych - świętował 25-lecie kapłaństwa, 29.05.2022 24 maja 1997 r. w katedrze łomżyńskiej z rąk ks. bpa Stanisława Stefanka zostało wyświęconych 11 kapłanów. Wśród nowo wyświęconych kapłanów był także ks. Krzysztof Dylewski - proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Łysych. W tym roku świętuje więc 25-lecie kapłaństwa. W niedzielę, 29 maja sprawował Eucharystię dziękczynną za przeżyte lata kapłaństwa. Podczas tej mszy świętej liczne delegacje parafii złożyły życzenia księdzu proboszczowi.

📢 Ostrołęka. Przysięga terytorialsów na stadionie: 196 nowych żołnierzy WOT [ZDJĘCIA+WIDEO] W strugach deszczu nowi terytorialsi złożyli przysięgę na stadionie w Ostrołęce w niedzielę 15 lipca. - Ostatnia tak ważna uroczystość miała tu miejsce przed wybuchem II wojny światowej - mówił jeden z nich. 📢 Dzień Strażaka w Malinowie gmina Czerwin [ZDJĘCIA] OSP w Malinowie ma 90 lat. Prawie tyle, co niepodległa Polska. 6 maja te dwa jubileusze połączono z gminnymi obchodami Dnia Strażaka. 📢 Studniówka ZSZ 1 w Ostrołęce [WIDEO, ZDJĘCIA] Społeczność Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce odliczyła 100 dni do matury w sali bankietowej Olimpia w Krukach. Był to wyjątkowy wieczór nie tylko dla uczniów, ale także ich rodziców i nauczycieli. 📢 Ostrołęka. Krzysztof Żebrowski zebrał dane o swojej rodzinie sięgające XIV wieku! Na Facebooku i portalach internetowych co pewien czas widziałem posty o poszukiwaniu przodków. Pomyślałem, że też może spróbuję w historii swojej rodziny poszperać - mówi Krzysztof Żebrowski. Efekty jego mrówczej pracy są zadziwiające.

ZOBACZ KONIECZNIE Najdziwniejsze festiwale świata, które przyciągają turystów