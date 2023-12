Prasówka 17.12.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wypadek na S8 w Turzynie. Dwie osoby trafiły do szpitala”?

Prasówka 17.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wypadek na S8 w Turzynie. Dwie osoby trafiły do szpitala W sobotę wieczorem, przed godz. 19.00 doszło do wypadku na węźle komunikacyjnym trasy S8 w Turzynie (ul. Białostocka).

📢 Ostrołęka wspiera Zuzię Berezę. 16.12.2023 w kinie Jantar odbył się spektakl. Był też kiermasz i licytacja W sobotę, 16 grudnia w kinie Jantar, z charytatywnym spektaklem pt. "Wigilia po polsku", wystąpił Teatr Podaj Dalej. Była też licytacja i kiermasz - wszystko dla Zuzi. 📢 Spotkanie opłatkowe mieszkańców gminy Baranowo, 16.12.2023 To był miły sobotni wieczór. W sali GOKSiR mieszkańcy podzielili się opłatkiem, zasiedli wspólnie do wieczerzy, wysłuchali koncertu kolęd w wykonaniu Kurpiowskiej Akademii Smyczkowej.

Prasówka 17.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Julia Wieniawa - aktorka i piosenkarka. Tak zmieniała się młoda i utalentowana artystka. Zobacz jej metamorfozę Julia Wieniawa na brak zainteresowania fanów nie może narzekać. Ci poznali ją w serialu Rodzinka.pl jako pełną wdzięku Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. Młoda celebrytka debiutowała jednak nie przed kamerą... a w teatrze. Jak przez 10 lat kariery zmieniała się aktorka i piosenkarka? Zobacz te zdjęcia!

📢 Szlachetna Paczka 2023. Byliśmy w "magazynie gorących serc" w Kadzidle, 16.12.2023 Od 15 do 17 grudnia 2023 w sali Deptuła w Kadzidle jest jak w ulu. To tu działa magazyn Szlachetnej Paczki, to tu co rusz przywożone są prezenty (i wywożone do rodzin), to tu od rana do wieczora działają wolontariusze. To swoiste centrum dowodzenia dla powiatu ostrołęckiego.

📢 Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy w Kadzidle, 16.12.2023 Kadzidło to kolejne miejsce w powiecie ostrołęckim - po Czerwinie i Myszyńcu - gdzie w tym roku odbywają się bożonarodzeniowe jarmarki (będzie też 17.12.2023 w Czarni). Kadzidlańskie wydarzenie to oczywiście nie tylko stoiska z upominkami, stroikami czy jedzeniem. 📢 Wigilia osiedla Centrum i parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ostrołęce, 16.12.2023 Takie spotkanie wigilijne zostało zorganizowane po raz pierwszy. Odbyło się w sobotę 16 grudnia przy kościele.

📢 Szkoła Podstawowa w Troszynie ma nową ekopracownię. Pracownia została wyposażona w różne pomoce naukowe, m.in. laptopy W Szkole Podstawowej im. Kard. S. Wyszyńskiego w Troszynie została otwarta ekopracownia, utworzona w ramach otrzymanej przez szkołę dotacji z WFOŚiGW w Warszawie oraz wsparcia własnego gminy Troszyn. Całe zadanie kosztowało 56 000 zł.

📢 Żywa szopka w Małkini Górnej. Szopka bożonarodzeniowa stanęła w Małkini po raz dwudziesty Bożonarodzeniowa szopka w Małkini Górnej stanęła przy ul. Leśnej w pobliżu pomnika Jana Pawła II. 📢 Kiermasz Bożonarodzeniowy w Rzekuniu, 15.12.2023. To impreza charytatywna Licytacje (w tym finał licytacji naszyjnika Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - wylicytowany został za 1500 zł), koncerty, prezentacje artystyczne, stoiska z jedzeniem oraz świątecznymi ozdobami, animacje - czego tu nie było. Impreza odbyła się w sali sportowej SP w Rzekuniu (szkoła była organizatorem wydarzenia). Zbierano pieniądze na pomoc dla chorego ucznia tej szkoły.

📢 Weekend w powiecie ostrowskim: kiermasze, bieg po choinkę, wieczór wigilijny i spotkanie z Mikołajem. To wszystko 16 - 17.12.2023 Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami. W nadchodzący weekend czekają nas same świąteczne atrakcje. Przeczytajcie. 📢 Uzdrowiska w Polsce: mapa wszystkich miejscowości uzdrowiskowych na wypoczynek zimą. Gdzie znaleźć największe uzdrowisko? Jeżeli cały rok ciężkiej pracy dał wam w kość, odpoczynek jest nie tylko zasłużony, ale i konieczny. Nie wszyscy wiedzą, że są w naszym kraju miejscowości, w których piękne krajobrazy i bogactwo atrakcji to tylko miły dodatek do prawdziwej regeneracji organizmu. Okres jesienno-zimowy to najlepszy czas na wypoczynek w uzdrowisku, ale które wybrać? Dla wszystkich tych, którzy czują się zmęczeni, przygotowaliśmy mapę uzdrowisk w Polsce. Gdzie znajduje się największe z nich? W tym artykule zawarliśmy wszystkie najważniejsze informacje.

📢 Klaudia Halejcio wydała krocie na świąteczne dekoracje. Zobacz, jak modnie ozdobiła dom na Boże Narodzenie Klaudia Halejcio już udekorowała dom na Boże Narodzenie. Celebrytka wydała na świąteczne dekoracje luksusowej willi fortunę. Zaglądamy do ogromnego domu Klaudii Halejcio i sprawdzamy, jak wystroiła dom na Boże Narodzenie.

📢 Te rzeczy postarzają! Unikaj ich, jeśli nie chcesz dodać sobie lat. 21 ubrań i dodatków, których lepiej się pozbyć Kiedyś były modne, dostaliśmy je w prezencie, podobały nam się, dużo kosztowały... Powodów, dla których zostawiamy w garderobie ubrania i dodatki, które nas postarzają, może być wiele. Oczywiście mamy prawo chodzić w tym, co tylko chcemy, jeśli jednak zależy nam na młodym i modnym wyglądzie, lepiej przyjrzeć się dokładniej zawartości naszej garderoby. Podajemy listę rzeczy, które mogą dodawać lat.

📢 Stypendia starosty powiatu makowskiego. Otrzymało je pięcioro uczniów W czwartek 14.12.2023 podczas sesji rady powiatu w Makowie Mazowieckim wręczono listy gratulacyjne stypendystom starosty makowskiego oraz ich rodzicom. 📢 Horoskop chiński na 2024 rok będzie pomyślny dla niektórych znaków zodiaku. Sprawdź swoją przepowiednię na najbliższy rok Horoskop chiński cieszy się dużym powodzeniem wśród osób, które wierzą, w takie przepowiednie. 2024 to będzie rok Drewnianego Smoka. Co to oznacza? Sprawdź, co cię czeka w nadchodzącym roku. Będzie się działo bardzo dużo. 📢 Znów zmieniono termin składania ofert na dokończenie drogi Ostrów Mazowiecka - Orło. Koniec przetargu 28.12.2023 Na początku podawano, że oferenci mają czas na składanie ofert do 5 grudnia do godz. 8.00. Kilka dni temu pisaliśmy o tym, że termin został wydłużony na 15 grudnia z powodu wielu zapytań oferentów. 13 grudnia Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie poinformował, że termin ten znów uległ zmianie.

📢 Najlepsze serniki na Boże Narodzenie. Sprawdź pomysły na ciasta rozpływające się w ustach. Wybierz spośród 9 przepisów do kawy Na spodzie z ciasta kruchego lub z samej masy serowej, z dodatkiem korzennych przypraw lub cukru waniliowego. Ile gospodyń domowych, tyle sposobów na wyjątkowy sernik na Boże Narodzenie. Zebraliśmy 9 przepisów na najlepsze serniki do podania na świątecznym stole, które na długo zapadną w pamięć łasuchów.

📢 Spotkanie opłatkowe Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ostrołęce, 14.12.2023 Spotkanie opłatkowe odbyło się przy Sali Zabaw Morska Kraina, a rozpoczęło się od jasełek w wykonaniu dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego TPD w Lelisie. Program zatytułowany był "Dobra nowina". 📢 Mistrz parkowania w Kadzidle. A gdyby drzwi marketu otwierały się nieco szerzej? Wczorajsze parkowanie kierowcy przed samym wejściem do sklepu - krótkim komentarzem opatrzył nadesłane do redakcji zdjęcie Czytelnik. W sumie więcej słów to nie wymaga... 📢 Ostrołęka. Obchody 42. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, 13.12.2023 W 42. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w kościele farnym w Ostrołęce odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny i NSZZ "Solidarność". Potem złożone zostały kwiaty pod krzyżem bł. ks. Jerzego Popiełuszki – patrona NSZZ „Solidarność”. Uroczystość zorganizowali: Rada Oddziału w Ostrołęce NSZZ "Solidarność" oraz proboszcz parafii pw. Nawiedzenia NMP Wiesław Białczak.

📢 Cygańskie kolędowanie z Patrycją Runo - koncert w kościele w Dąbrówce odbył się 12.12.2023 Koncert w kościele parafialnym pw. św. Anny w Dąbrówce gm. Lelis odbył się 12 grudnia. Był rejestrowany przez ekipę telewizyjną. Nagranie będzie emitowane w telewizji TVS oraz na antenach TVP. Podczas koncertu można było usłyszeć cygańskie kolędy w wykonaniu Rolanda Bilickiego z towarzyszeniem rodziny oraz Bogdana Trojanka - znanego artysty i aktywisty romskiego wraz z zespołem Terne Roma. Wacław Cieślik z zespołu Kordian zaprezentował kolędy w klimacie góralskim, wystąpiła Orkiestra Kurpiowska z Lelisa, gwiazda disco lat 90. - Venus i oczywiście główna bohaterka tego wydarzenia - Patrycja Runo (jedną z kolęd wykonała w towarzystwie zespołu Dzieciaki z Czerwina).

📢 Wigilia dla seniorów w Kiełczewie, 10.12.2023 zorganizowało ją miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich KGW Kiełczew przygotowało wigilię dla seniorów.

📢 Matura próbna 2023/2024: język polski – arkusz i odpowiedzi od CKE. Takie zadania pojawiły się na maturze 6 grudnia Próbna matura z polskiego 2024 odbyła się 6 grudnia w godz. 9.00-13.00. Arkusz egzaminacyjny oraz oficjalne proponowane odpowiedzi do zadań podane przez CKE zamieściliśmy w tym tekście. Przypominamy też, jak wygląda matura próbna z polskiego, jakie zadania zazwyczaj znajdują się w arkuszu oraz przytaczamy opinie uczniów na temat testu. 📢 Mikołajkowy Kiermasz Przedszkolaków w Prostyni. Druga edycja wydarzenia odbyła się 10.12.2023 Dla każdego coś smacznego, przyjemnego i pożytecznego - taką formułę przyjęli organizatorzy II Mikołajkowego Kiermaszu Przedszkolaków, który odbył się w SP w Prostyni.

📢 Jarmark Bożonarodzeniowy w Czerwinie: kolorowe stoiska, występy najmłodszych i spotkanie z Mikołajem. 10.12.2023 Po raz drugi w Czerwinie odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy. Nie zabrakło wigilijnych potraw, warsztatów artystycznych oraz występów dzieci i młodzieży.

📢 Chata Mikołaja w małkińskim GOKiS. Dzieci spotkały się ze Świętym Mikołajem Po raz trzeci Mikołaj zaprosił dzieci z gminy Małkinia Górna do swojej chatki w małkińskim GOKiS. Spotkanie z Mikołajem rozpoczęło się w sobotę 9.12.23 r. o godz. 16.00 i trwało ponad dwie godziny. Udało się obdarować ponad 80 dzieci. 📢 Ciekawostki o „Chłopach”. Będziecie zaskoczeni. Którą scenę Reymont pisał 11 godzin? Tego nie wiedzieliście o lekturze szkolnej „Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta to lektura, omawiana w szkole średniej. Filmową adaptację powieści można oglądać na dużym ekranie od 13 października, została ona też wybrana we wszystkich kategoriach jako polski kandydat do Oscara 2024. O niezwykłej technice, nawiązaniu do ówczesnego malarstwa i ciekawym ujęciu wątków wciąż jest głośno. Warto odświeżyć sobie także powieść Reymonta, zwłaszcza że niedawno obchodziliśmy 99. rocznicę otrzymania przez Reymonta Nagrody Nobla. Przeczytajcie 5 ciekawostek dotyczących „Chłopów”.

📢 Spotkanie ze Świętym Mikołajem w Szulborzu Wielkim. 6.12.2023 Mikołaj odwiedził dzieci i wziął udział w kolędowaniu To było pierwsze spotkanie ze świętym Mikołajem w gminie Szulborze Wielkie. Mikołaj wziął udział we wspólnym kolędowaniu i włączeniu świątecznych iluminacji. 📢 Święty Mikołaj w Chrostowie gm. Troszyn. 2.12.2023 odbyło się integracyjne spotkanie: ze świątecznymi warsztatami i prezentami Tradycja Bożego Narodzenia - smaki i zapach dzieciństwa - tak zatytułowane było spotkanie, na które 2 grudnia 2023 zaprosiło mieszkańców Chrostowa Stowarzyszenie w Kręgu Przyjaciół Troszyna i Centrum Kultury w Troszynie. Było wesoło i smacznie.

📢 Ostatki w Biesiadzie. Impreza odbyła się w sobotę 25.11.2023 W sobotę 25.11.2023 w Biesiadzie odbyła się impreza ostatkowa. Na licznie przybyłych gości czekała dobra zabawa przy muzyce DJ Speedy i DJ Accord. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Pogrzeb Romana Świerżewskiego - społecznika, długoletniego dyrektora GOKiS w Bogutach-Piankach, 25.11.2023 Długoletni dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach, propagator kultury pogranicza Mazowsza i Podlasia, społecznik zmarł nagle, 23 listopada 2023 nad ranem. W sobotę 25 listopada 2023 żegnali go bliscy, znajomi, samorządowcy... 📢 Turniej "Od serca do serca" w Różanie. Cel? Pomoc Oli Załęskiej chorującej na mukowiscydozę W niedzielę 19.11.2023 w Szkole Podstawowej w Różanie odbyła się sportowa impreza charytatywna. Zebrane podczas akcji pieniądze zasilą zbiórkę Oli Załęskiej chorej na mukowiscydozę. Gośćmi specjalnymi byli aktor Piotr Mróz oraz policjant i sportowiec- Dariusz Popiołek. Działo się! 📢 Budowa szkoły i przedszkola przy Partyzantów w Ostrowi Mazowieckiej coraz bliżej ukończenia. Zobaczcie zdjęcia Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 dla klas I - III i nowego Miejskiego Przedszkola nr 1 ma się zakończyć w przyszłym roku, aby we wrześniu 2024 pierwsi uczniowie mogli rozpocząć naukę w nowej "małej jedynce".

📢 Dzień Edukacji Narodowej w Nagoszewie. Nagrody i odznaczenia dla nauczycieli i pracowników oświaty z subregionu ostrołęckiego 26.10.2023 W czwartek, 26 października, w Nagoszewie odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej subregionu ostrołęckiego. Nagrodzono nauczycieli, pracowników oświaty i osoby zasłużone dla oświaty z Ostrołęki oraz powiatów: ostrołęckiego, ostrowskiego, makowskiego, wyszkowskiego i przasnyskiego. 📢 Dożynki w Goworowie. Festyn Pożegnanie Lata odbył się w niedzielę 27 sierpnia 2023 w Goworowie. Zdjęcia Zgodnie z tradycją dożynki w Goworowie zorganizowano na placu parafialnym przy kościele. A zaczęły się uroczystą mszą świętą w goworowskim kościele.

📢 Pierwsza Komunia Święta w Olszewie-Borkach. 21.05.2023. Zdjęcia Zobaczcie zdjęcia z uroczystości pierwszokomunijnej w Olszewie-Borkach. 📢 Spotkanie sołtysów z powiatu ostrowskiego w Zarębach Kościelnych, 11.05.2023. Zdjęcia W Zarębach Kościelnych ponad 200 sołtysów z powiatu ostrowskiego rozmawiało o problemach lokalnych społeczności.

11.05.2023 r. w „Starym Młynie” odbyło się spotkanie sołtysów z powiatu ostrowskiego. Organizatorem wydarzenia był poseł Daniel Milewski, zaś współorganizatorami wójtowie wszystkich gmin powiatu ostrowskiego.

📢 Niedziela Palmowa w Łysych, 2.04.2023. Zdjęcia z uroczystości, wyniki konkursu "Palma Kurpiowska 2023" Niedziela Palmowa w Łysych każdego roku przyciąga tłumy. Goście, także zagraniczni, podziwiają piękne, kolorowe palmy – dzieło rąk Kurpiów. 📢 Kobieca Twarz Roku. Zobacz piękne kobiety z Ostrołęki i pięciu powiatów naszego regionu w kategorii Matki Z okazji Dnia Kobiet stworzyliśmy wielką galerię Mieszkanek naszego regionu. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Mazowsza. Można jeszcze przesłać zdjęcie i powalczyć o cenne nagrody. W naszej galerii znajdziecie zdjęcia pań w kategorii "Matki".

📢 Gminny Dzień Kobiet w Baranowie. Imprezę – po raz pierwszy – zorganizowano w GOKSiR 8.03.2023. Zdjęcia Władze gminy zaprosiły panie do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie 8 marca 2023.

📢 Oto prywatne zdjęcia zwyciężczyni Top Model 11. Klaudia Nieścior wygląda na nich zjawiskowo! Zobaczcie Pochodząca z Tarnobrzega 22-letnia Klaudia Nieścior urzekła jurorów modowego jedenastego sezonu reality show Top Model a przede wszystkim publiczność. Zwyciężyła w 11. edycji programu. Wygrała 100 tysięcy złotych, sesję okładkową w magazynie Glamour i kontrakt z międzynarodową agencją D’Vision. Klaudia chętnie dzieli się swoimi zdjęciami na Instragramie. Zobaczcie je w galerii. 📢 Ostrołęka. Sylwester 2022 w Sali bankietowej Elba. 31.12.2022 W sylwestrową noc odwiedziliśmy salę bankietową Elba, aby zobaczyć jak się bawią ostrołęczanie.

📢 Spotkanie ze Świętym Mikołajem w Ostrowi Mazowieckiej, 18.12.2022. Przygotowano 4000 paczek dla dzieci. Zdjęcia Tegoroczne Spotkanie ze Świętym Mikołajem odbyło się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Trębickiego. Od godz. 14.30 ruszyło wydawanie biletów, które można było wymienić na paczkę. Paczkę wręczały Śnieżynki z MDK lub Święty Mikołaj.

📢 Myszyniec w Google Street View. Zobaczcie zdjęcia Myszyńca w oku kamery Google Zobaczcie jak wyglądał Myszyniec kilka lat temu, gdy na swoich mapach uwiecznił ją samochód Google Street View. Kamery były tu w 2013 i 2018 roku. Czy was również uchwyciła kamera? Czy od tamtego czasu Myszyniec bardzo się zmienił? 📢 Memy na Boże Narodzenie. Najlepsze śmieszne obrazki i zdjęcia na święta W Internecie czuć już magię świąt. Widzieliście już zabawne memy świąteczne? Zebraliśmy dla Was najśmieszniejsze obrazki i zdjęcia na Boże Narodzenie.

📢 Maków Mazowiecki. Zakończenie roku szkolnego w LO im. Marii Skłodowskiej-Curie. 25.06.2021 r. Zdjęcia Zakończenie roku szkolnego dla klas I i II ze względu na reżim sanitarny odbyło się w dwóch turach. Podczas uroczystości dyrektor Nina Brzezińska podziękowała zebranym uczniom oraz nauczycielom za pracę w tym trudnym dla uczniów roku szkolnym oraz wyraziła nadzieję na poprawę sytuacji epidemiologicznej po wakacjach.

📢 Seroczyn. Otwarcie świetlicy wiejskiej po remoncie [ZDJĘCIA, WIDEO] Seroczyn. W ciągu półtora roku wnętrze starej szkoły zmieniło się nie do poznania. Piękną, dużą świetlicę uroczyście oddano do użytku 19 października 2019. 📢 Pogrzeb Andrzeja Gmitruka [ZDJĘCIA] [WIDEO] Warszawa: Na Cmentarzu Bródnowskim został pochowany były trener m.in. Gołoty, Adamka i Szpilki Pogrzeb Andrzeja Gmitruka odbył się 29 listopada. Były trener m.in. Andrzeja Gołoty, Tomasza Adamka i Artura Szpilki został pochowany na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. Uroczystości pogrzebowe poprzedziła msza w parafii Św. Wincentego a Paulo. W ostatniej drodze Andrzejowi Gmitrukowi towarzyszyły najważniejsze osoby ze środowiska bokserskiego. Zobaczcie zdjęcia z pogrzebu Andrzeja Gmitruka.

📢 Ostrów Maz. Galeria Mazowiecka obchodzi pierwsze urodziny. Otwarto sklep KiK Urodziny przypadły na 4 października. Od rana na klientów czekało mnóstwo atrakcji

📢 Dni Chorzel 2016: tłumy na koncercie zespołu Dżem (ZDJĘCIA, WIDEO) Gwiazdą Dni Chorzel 2016 był zespół Dżem. Zobaczcie, co się działo na stadionie podczas święta miasta.

