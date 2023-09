Prasówka 17.09.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zlikwidowana dziupla samochodowa na terenie gminy Zabrodzie”?

Prasówka 17.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zlikwidowana dziupla samochodowa na terenie gminy Zabrodzie Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie zlikwidowali dziuplę samochodową na terenie gminy Zabrodzie. Zatrzymano czterech mężczyzn.

📢 Kurpiowskie Targi Rolnicze w Ostrołęce. Odbyły się po raz szesnasty W sobotę 16.09.2023 przy ul. Targowej odbyły się Kurpiowskie Targi Rolnicze. Było smacznie i z mnóstwem atrakcji. 📢 18. rocznica śmierci znakomitego siatkarza, ostrołęczanina Arkadiusza Gołasia Arkadiusz Gołaś, siatkarz i reprezentant Polski, zginął w wypadku samochodowym, do którego doszło na autostradzie A2 w Griffen w Austrii 16 września 2005 roku. Miał 24 lata. Dzisiaj przypada 18. rocznica śmierci.

Prasówka 17.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Szkoła Podstawowa w Amelinie 16.09.2023 obchodziła jubileusz 100-lecia. Zdjęcia, wideo Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki obchodziła jubileusz stulecia. Z tej okazji na placu przy szkole odbyła się uroczystość, podczas której wspominano dawne lata placówki, wkopano kapsułę czasu, dzieci przygotowały część artystyczną, a absolwenci mieli okazję do spotkania i rozmów przy suto zastawionym stole. Szkoła otrzymała też medal pamiątkowy Pro Masovia.

📢 Jesienne biegi przełajowe w Lelisie. Pobiegło około 500 młodych ludzi W sobotę 16 września odbyły się Jesienne biegi przełajowe o puchar marszałka województwa mazowieckiego i wójta gminy Lelis. Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie szkół podstawowych rywalizowali na dystansach od 100 do 800 m.

📢 Motocykliści z KM STAJNIA zasadzili drzewko w Lesie Korczakowskim w Treblince, 14.09.2023 14.09.2023 r. dziewięciu motocyklistów z Klubu Motocyklowego Stajnia zasadziło drzewko w Lesie Korczakowskim. Idea Lasu Korczakowskiego powstała w 2020 roku z inicjatywy Muzeum Treblinka oraz Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka jako oryginalny sposób upamiętnienia Janusza Korczaka, wszystkich osób z nim współpracujących, a nade wszystko dzieci, które zginęły w Obozie Zagłady Treblinka II. Zasadzone drzewa to świadectwo pamięci o ofiarach zagłady, a także potwierdzenie, że idee humanistyczne i propozycje wychowawcze Janusza Korczaka do dziś inspirują wielu pedagogów, opiekunów i obrońców praw dziecka.

📢 Ostrołęckie Spotkania Komiksowe, 16.09.2023 w hali im. A. Gołasia To druga edycja wydarzenia, którego pomysłodawcą i głównym organizatorem jest ostrołęczanin Staszek Orłowski. 📢 Gala w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, 15.09.2023 Gmina Czarnia jest najmniejszą w Polsce jednostką samorządu terytorialnego, w której funkcjonuje Centrum Usług Społecznych. Powstało ono ponad 2 lata temu z przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W piątek 15 września 2023 odbyła się uroczysta gala podsumowująca realizację całego projektu. 📢 Wyprzedaż w sklepie AMW. Wojsko sprzedaje płaszcze, spodnie, buty, bluzy, noże i inne militarne gadżety na działkę i do warsztatu Wyprzedaż wojskowych ubrań i nie tylko. Agencja Mienia Wojskowego przygotowała akcję promocyjną w swoim sklepie internetowym. Zyski ze sprzedaży powojskowego mienia zostaną przeznaczone na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, wiec zakup wycofanego z wojska asortymentu to możliwość dołożenia swojej cegiełki na modernizację polskiej armii. Od początku swojej działalności AMW odprowadziła na ten cel już blisko 2 mld zł.

📢 Szerszenie zaatakowały dzieci sprzątające las w Jastrząbce. Do zdarzenia doszło 15.09.2023 Jak podają strażacy OSP Cierpięta, tuż po południu zostali wezwani do agresywnych owadów. Szerszenie zaatakowały dzieci sprzątające las w miejscowości Jastrząbka. Strażacy podają, że poszkodowanych jest sześć osób, w tym trzy zostały przewiezione do szpitala.

📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Uroczystość Złotych i Diamentowych Godów w Ostrowi Mazowieckiej W sali konferencyjnej Ratusza zorganizowana została uroczystość z okazji jubileuszu Złotych i Diamentowych Godów. 50-lecie pożycia małżeńskiego świętowało 36 par. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Wydarzenia weekendowe w pow. ostrowskim. Będą pikniki, festyn i igrzyska firm. To wszystko 15 - 17 września W najbliższy weekend warto wybrać się do Ostrowi, Broku i Zakrzewa-Kopijek. Przeczytajcie, jakie atrakcje przygotowano.

📢 Emerytura po waloryzacji. Tabela emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Protest przewoźników w Ostrołęce na rondzie Siemowita III, 15.09.2023 Przypomnijmy, że od roku obowiązuje w Ostrołęce ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych w godzinach 15.00-17.00 na drogach wlotowych do miasta. Pomysł ten wprowadził ratusz. Od początku nie zgadzali się z takim rozwiązaniem przewoźnicy, którzy uważają, że zakaz jest dla nich krzywdzący. Pomimo wielu wysyłanych do prezydenta miasta pism - przewoźnicy nie zostali wysłuchani, ani nie otrzymali odpowiedzi. Zorganizowali więc protest.

📢 Protest przewoźników w Ostrołęce na rondzie Siemowita III, 15.09.2023 Przypomnijmy, że od roku obowiązuje w Ostrołęce ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych w godzinach 15.00-17.00 na drogach wlotowych do miasta. Pomysł ten wprowadził ratusz. Od początku nie zgadzali się z takim rozwiązaniem przewoźnicy, którzy uważają, że zakaz jest dla nich krzywdzący. Pomimo wielu wysyłanych do prezydenta miasta pism - przewoźnicy nie zostali wysłuchani, ani nie otrzymali odpowiedzi. Zorganizowali więc protest.

📢 Otwarcie boiska przy Rubinku. Orlik został zmodernizowany. Inwestycja kosztowała ponad milion złotych. 13.09.2023 W środę, 13 września oddano do użytku zmodernizowane boisko Orlik przy Zespole Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. 📢 Wypadek motocyklisty w Zamościu (gmina Sypniewo). 43-latek jechał bez kasku Do wypadku motocyklisty doszło we wtorek 12 września, około godziny 21.00, w Zamościu w gminie Sypniewo (powiat makowski).

📢 Rocznica bitwy pod Andrzejewem i Łętownicą. Uroczyste upamiętnienie z inscenizacją bitwy. 12.09.2023. Zdjęcia Po raz szósty w rocznicę bitwy na polu między Andrzejewem i Łętownicą przy kapliczce Franciszka Ościłowskiego - wotum wdzięczności za przetrwanie bitwy i wojny - odbyło się uroczyste upamiętnienie tego dramatycznego epizodu wojny obronnej 1939 roku. 📢 Te kwiaty posiej we wrześniu 2023. Wcześniej zakwitną, a niektóre chętniej wyrosną! Sprawdź, jakie kwiaty siać jesienią Niektóre kwiaty warto posiać jeszcze jesienią. Dzięki temu wcześniej zakwitną. Są też rośliny, których nasiona potrzebują okresu przechłodzenia, by dobrze wykiełkować. Jesienny siew zapewnia im dobre warunki rozwoju. Jednak nie wszystkie kwiaty można siać jesienią. Sprawdź, co warto posiać już teraz, by cieszyć się ukwieconym ogrodem w przyszłym roku. 📢 Kłusownicy zatrzymani pod Ostrołęką przez Państwową Straż Rybacką. Rozłożyli sieci na starorzeczu Narwi Dwaj młodzi mężczyźni zostali zatrzymani przez patrol Państwowej Straży Rybackiej. Kłusownicy zostali złapani na gorącym uczynku na starorzeczu Narwi.

📢 Narodowe czytanie "Nad Niemnem" w Małkini Górnej. Akcja odbyła się 10.09.2023 przed Gminną Biblioteką Publiczną W Małkini Górnej Narodowe Czytanie odbyło się w niedzielę 10 września przed Gminną Biblioteką Publiczną. Scenografię uroczystości stanowiła kompozycja złożona z odpowiednio dobranych roślin, starych sieci rybackich i zabytkowej drewnianej łodzi. Na imprezę przybyło ponad 100 osób w różnym wieku. Niewątpliwie pozytywny wpływ na frekwencję miała osoba gościa specjalnego.

📢 Festyn Wiejski w Glebie. Zabawa dla dzieci, ale także pokaz sprzętu strażackiego i pierwszej pomocy przedmedycznej W niedzielę 10.09.2023 w Glebie (gm. Kadzidło) odbył się wiejski festyn. Były dmuchańce dla dzieci, popcorn, kolorowa wata cukrowa, gry i zabawy, a także poczęstunek. Strażacy zaprezentowali specjalistyczny sprzęt oraz pokazali jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej. Zobaczcie zdjęcia z imprezy.

📢 Piknik rodzinny w Nagoszewie. Druhowie zbierają na nowy wóz strażacki. Piknik i zbiórkę zorganizowano 9.09.2023 Piknik rodzinny odbył się z inicjatywy strażaków-ochotników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nagoszewie. W organizację pikniku, który odbył się przy Publicznej Szkole Podstawowej włączyło się wiele osób, kół, firm i instytucji. 📢 Pogrzeb prof. dr hab. Jana Kaczyńskiego - honorowego obywatela Ostrowi Mazowieckiej. Uroczystości odbyły się 8.09.2023 8.09.2023 odbyło się ostatnie pożegnanie śp. prof. dr hab. Jana Kaczyńskiego. Msza święta pogrzebowa została odprawiona w kościele pw. świętego Franciszka z Asyżu w Olsztynie, a następnie prochy zmarłego zostały przewiezione na cmentarz parafialny w Ostrowi Mazowieckiej.

📢 Wypadek podczas prac polowych w gm. Płoniawy-Bramura. Maszyna wciągnęła rękę rolnikowi 7.09.2023 Do wypadku na polu doszło 7 września na terenie powiatu makowskiego. Mieszkaniec powiatu makowskiego z urazem ręki został przetransportowany do szpitala.

📢 Dożynki i Zajazd Szlachecki w Troszynie. Było też pożegnanie proboszcza. 3.09.2023. Zdjęcia Już po raz 11. odbył się w Troszynie Zajazd Szlachecki. Impreza ta łączona jest tutaj z tradycyjnymi dożynkami. Wszystko zaczęło się o godz. 11.30 od mszy świętej w troszyńskim kościele. 📢 Wypadek na drodze nr 626, na wysokości miejscowości Krzyżewo-Jurki, 2.09.2023 Do zdarzenia doszło w sobotę 2 września 2023, ok. godz. 5.00, na drodze wojewódzkiej nr. 626, na wysokości miejscowości Krzyżewo-Jurki.

📢 Guty-Bujno. Dożynki gminy Ostrów Mazowiecka to okazja do podziękowań, gratulacji i dobrej zabawy. 2.09.2023 Trwają dożynki w Gutach-Bujnie. Zapowiada się, że wieczorem na gości też czeka świetna zabawa. Będą koncerty Miłego Pana i zespołu Universe. Gmina Ostrów Mazowiecka obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia istnienia. Z tej okazji gmina przygotowała niespodziankę dla mieszkańców i gości: pyszny jubileuszowy tort. Ponadto, 2023 rok to też jubileusz Waldemara Brzostka, który jest wójtem gminy 25 lat! Z tej okazji przygotowano także niespodziankę dla wójta: balony i kwiaty.

📢 Leśna Dycha 2023. 10. edycja Leśnej Dychy św. Rocha, 6.08.2023. W biegu wzięło udział 111 osób! Zdjęcia, wyniki W sobotę, 5 sierpnia odbyła się dziesiąta, jubileuszowa edycja biegu Leśna Dycha św. Rocha. Deszczowa aura nikogo nie zniechęciła i na starcie pojawiło się 111 osób. 📢 Pożegnanie proboszcza Stanisława Mikuckiego z parafii pw. Wszystkich Świętych w Bogutach-Piankach. 30.07.2023 W niedzielę 30.07.2023 odbyło się uroczyste pożegnanie proboszcza Stanisława Mikuckiego, który po 17 latach posługi w parafii pw. Wszystkich Świętych w Bogutach-Piankach odszedł na emeryturę.

📢 Te owoce są trujące! Nie zbieraj ich lesie, uważaj też w ogrodzie. Zobacz, jak wyglądają trujące owoce i na co zwrócić uwagę Latem dojrzewają różne owoce – w tym bardzo trujące. Można je spotkać w lesie i na łące, ale również w ogrodach. Często kuszą ładnym wyglądem lub podobieństwem do jadalnych jagód. Są szczególnie niebezpieczne dla dzieci, które mogą ich próbować nieświadomie. Ale trzeba też uważać podczas zbioru owoców leśnych i innych, żeby nie pomylić ich z jadalnymi gatunkami. Zobacz, jakie owoce są trujące. 📢 Pchli targ w Ostrołęce. Zobaczcie, co oferowano 15.07.2023 Na pchlich targach można kupić przeróżne przedmioty - ceramikę, obrazy, aparaty, książki, rzeźby, obuwie, biżuterię... długo by wymieniać. Zobaczcie zresztą na zdjęciach, co oferowano 15 lipca 2023. 📢 Rycerze Kolumba z Myszyńca świętują 15-lecie. Uroczystość odbyła się 4.06.2023. Zobaczcie zdjęcia W 2008 roku powstała Rada Lokalna 14 566 Rycerzy Kolumba im. św. Marcina w Myszyńcu. Jej inicjatorem był proboszcz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu ks. Zbigniew Jaroszewski. Został on także kapelanem myszynieckich Rycerzy Kolumba *i tę funkcję sprawuje do tej pory. Do organizacji przystąpiło kilkudziesięciu mężczyzn. 4 czerwca 2023 w Myszyńcu odbyła się impreza związana z jubileuszem 15-lecia Rady Lokalnej 14 566 Rycerzy Kolumba. Organizatorzy przygotowali wiele darmowych atrakcji dla wszystkich uczestników. Obchody jubileuszu zainaugurowała uroczysta msza św. w bazylice mniejszej w Myszyńcu.

📢 Pchli targ w Ostrołęce. To nowa propozycja dla mieszkańców miasta. Pierwszy pchli targ odbył się 15.04.2023 Na pchle targi w Ostrołęce zaprasza stowarzyszenie „Unikat – Przyjazna Gmina”. Pierwszy odbył się w sobotę 15.04.2023 roku. 📢 Droga Krzyżowa w Starym Lubotyniu. Odbyła się w 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II, 2.04.2023. Zdjęcia Drogę Krzyżową ulicami Starego Lubotynia zorganizowała wespół z parafią tamtejsza szkoła. Nie przypadkiem w niedzielę 2 kwietnia 2023. To dzień śmierci św. Jana Pawła II, a szkoła w Starym Lubotyniu nosi imię Jana Pawła II- Papieża Polaka.

📢 Studniówka III LO w Ostrołęce. Zdjęcia z balu studniówkowego III Liceum Ogólnokształcącego. 7.01.2023 W sobotę 7 stycznia 2023 rozpoczął się w Ostrołęce sezon studniówkowy. W sali "Olimpia" w Krukach swój bal mieli maturzyści III Liceum Ogólnokształcącego.

📢 Zlot KGW w Goworowie. Impreza odbyła się po raz pierwszy. 14.09.2022 "Bawmy się kolorowo z kołami gminy Goworowo i powiatu ostrołęckiego"- pod takim hasłem odbył się I Zlot KGW w Goworowie. Były konkursy kulinarne, degustacja potraw i atrakcje dla najmłodszych. 📢 Lelis. Jesienne Biegi Przełajowe odbyły się po raz 23. 10.09.2022 Po raz 23. w Lelisie odbyły się Jesienne Biegi Przełajowe o Puchar marszałka województwa mazowieckiego, starosty ostrołęckiego i wójta gminy Lelis. Ależ była rywalizacja! 📢 Boguty-Pianki. Festyn „Pożegnanie lata” połączony z dożynkami gminno-parafialnymi, 4.09.2022. Zdjęcia Przyjmij gospodarzu ten bochen chleba upieczony ze zboża z naszych pól. Uszanuj go i gospodaruj tak, by żeby go nigdy nikomu nie zabrakło – tymi słowami starostowie dożynek rozpoczęli uroczystość w Bogutach-Piankach. 4 września 2022 r. w Bogutach-Piankach odbył się rodzinny festyn „Pożegnanie lata” połączony z dożynkami gminno-parafialnymi. Organizatorów imprezy - Urząd Gminy Boguty-Pianki i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach - wsparł Samorząd Województwa Mazowieckiego.

📢 Cmentarz parafialny w Goworowie. 22.03.2022. Zdjęcia Nekropolię w Goworowie odwiedziliśmy 22 marca 2022 roku 
📢 Arkadiusz Gołaś - rocznica śmierci znakomitego siatkarza, ostrołęczanina, reprezentanta Polski. 16.09.2021 Arkadiusz Gołaś, siatkarz i reprezentant Polski, zginął w wypadku samochodowym, do którego doszło na autostradzie A2 w Griffen w Austrii 16 września 2005 roku. Przez Austrię jechał do klubu Lube Banca Macerata (Włochy), z którym podpisał kontrakt. Jechał razem z żoną, która przeżyła. Miał 24 lata.

📢 Ostrołęka. Awanse dla nauczycieli mianowanych, powołania dla dyrektorów, podziękowanie za wieloletnią pracę dla Stanisława Grzyba Ostrołęka. Awanse dla nauczycieli mianowanych, powołania dla dyrektorów, podziękowanie za wieloletnią pracę dla Stanisława Grzyba. Uroczystość odbyła się w ratuszu w środę 28 sierpnia. 📢 Ostrołęka. Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 5. Ostatni uczniowie dawnego Gimnazjum nr 1 skończyli naukę Ostrołęka. Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 5 to był właściwie maraton zakończeń – 19 czerwca 2019 odbyły się w szkole aż trzy uroczystości. Dla klas I-III, dla klas IV-VIII i dla ostatnich roczników gimnazjalistów dawnego Gimnazjum nr 1.

📢 Durlasy. Jarosław Kalinowski otworzył Dom Senior+ w gminie Lelis Durlasy. Jarosław Kalinowski otworzył Dom Senior+. Europoseł z naszego okręgu wyborczego (i kandydat w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego) był najważniejszym gościem uroczystości, która odbyła się w gminie Lelis w piątek 26 kwietnia 2019. Dom w Durlasach już służy seniorom z tej, i nie tylko tej, miejscowości.

📢 Pogrzeb Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce, 22.09.2005. Zdjęcia, cz. 1 📢 Pogrzeb Arkadiusza Gołasia. Sportowiec został pochowany na ostrołęckim cmentarzu 22.09.2005 Kibice w pożegnalnym geście unieśli do góry klubowe szaliki. Trumna otulona koszulką z numerem "16" powędrowała do grobu. "Arek Gołaś" - skandowali fani siatkówki. Krzyczeli tak, jak czynili to dotychczas na wielu meczach swojego idola. 📢 Arkadiusz Gołaś był wielkim i pracowitym sportowcem Arkadiusz Gołaś zginął w wypadku samochodowym na autostradzie A2 w Griffen koło Klagenfurtu w Austrii - 16 września informowały polskie i zagraniczne media. Ostrołęczanin, 24-letni siatkarz, który od kilku lat grał w reprezentacji Polski, jechał do włoskiego klubu Lube Banca Macerata, z którym miał podpisany trzyletni kontrakt.