Prasówka 17.07.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu 17.07.2023 w woj. warmińsko-mazurskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe?”?

Prasówka 17.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu 17.07.2023 w woj. warmińsko-mazurskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe? Gdzie w województwie warmińsko-mazurskim należy spodziewać się dzisiaj (17.07.2023) utrudnień? Zderzenie się pojazdów w ruchu: droga S7g, Ostróda-Elbląg (3. km) zablokowany pas w kierunku Gdańska.

📢 Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim (17.07.2023)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności Gdzie w województwie mazowieckim należy spodziewać się dzisiaj (17.07.2023) utrudnień? Pielgrzymka: droga S7, Kazun Nowy (331. km na odc. 0,4 km) . 📢 Czy będą braki prądu 17.07 w warmińsko-mazurskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu Czy są planowane wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim 17.07? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 17.07. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

Prasówka 17.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Bez prądu w mazowieckim. Gdzie 17.07 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu? Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w mazowieckim 17.07? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w mazowieckim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

📢 Próba linczu na basenie w Bytomiu. Szokujący film krąży w mediach społecznościowych. Co tam się wydarzyło? Dziś wieczorem w mediach społecznościowych pojawiło się szokujące nagranie. Dantejskie sceny miały miejsce na kąpielisku w Bytomiu. Plażowicze niemal dokonali samosądu! Co tam się wydarzyło? 📢 Wielka Magdalena Stysiak! Polki z brązowym medalem Ligi Narodów! Reprezentacja Polski siatkarek wywalczyła w niedzielę brązowy medal Ligi Narodów! W meczu o trzecie miejsce Biało-Czerwone pokonały Stany Zjednoczone 3:2 ((25:15, 16:25, 25:19, 18:25, 17:15). Bohaterką meczu została Magdalena Stysiak, której ataki dwukrotnie obroniły nas przed piłkami meczowymi Amerykanek. 📢 Tak Anna Lewandowska urządziła letnią rezydencję na Mazurach. Zaglądamy do środka – mamy zdjęcia Oto letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich na Warmii. – Nasze ukochanie Mazury – nie ukrywa Anna Lewandowska. Tak urządziła w środku drewniany pałac z prywatną plażą w Stanclewie. Skutery wodne, piknik na pomoście nad jeziorem, deska z żaglem – tak odpoczywa w Polsce po sezonie Robert Lewandowski.

📢 Teściowe o tych imionach są najgorsze. One uwielbiają wtrącać się w życie i wszystko wiedzą najlepiej 16.07.23 Nie ma nic gorszego dla młodych małżeństw niż wścibska teściowa. Nie od dziś krążą na ten temat opowieści wściekłych na swoje teściowe, nie tylko zięciów, ale i synowych. Kto z nas nie zna tego z własnego życia? Trzeba posprzątać w domu bo przyjeżdża mamusia, jak wychowywać dzieci - niezbędnych rad udzieli ci teściowa. Czasem, choć rzadko, teściowa okazuje się być prawdziwym skarbem, jednak najczęściej jest utrapieniem. Teściowe o tych imionach są najgorsze. Sprawdź 📢 Ksiądz z Makowa Mazowieckiego skazany za naruszenie nietykalności cielesnej 15-latka O tej bulwersującej sprawie pisaliśmy kilka razy. Ksiądz katecheta pracujący w Specjalnym Ośrodki Szkolno-Wychowawczym w Makowie Mazowieckim miał naruszyć nietykalność cielesną 15-letniego podopiecznego ośrodka. Zapadł wyrok z tej sprawie.

📢 Srebrzyste rośliny ozdobią ogród i balkon. Wyglądają pięknie i poradzi sobie z nimi każdy! Możesz nawet zapominać o ich podlewaniu Rośliny o srebrnych liściach i pędach prezentują się bardzo oryginalnie. Są atrakcyjnym uzupełnieniem kwiatowych kompozycji, ale również we własnym towarzystwie wyglądają efektownie. Ich wielką zaletą jest to, że są łatwe w uprawie, a większość z nich – także bardzo odporna na słońce i suszę, bo ten kolor liści często wiąże się z przystosowanie rośliny do suchych i gorących warunków. Polecamy 14 ciekawych roślin na słońce oraz jedną do cienia. 📢 Ostrołęka jednym z najgorętszych miast w Polsce w niedzielę 16.07.2023 Fala upałów przechodzi przez Polskę. W niedzielę 16 lipca 2023 najwyższą temperaturę wskazują termometry we wschodniej części kraju. Już przed południem temperatura na Mazowszu przekroczyła 30 stopni Celsjusza, a w południe były 33 stopnie. Jak podał radiu RMF FM Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w Ostrołęce termometry pokazały w niedzielę 16 lipca 34,4 st. C, w Warszawie - 34,5 st. C.

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 16.07.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Rodzinna wieś Zenka Martyniuka zaskakuje. Rodzinny dom, cudowne źródełko i... dinozaury Gredele to niewielka wieś położona nieopodal drogi krajowej nr 66 w powiecie bielskim. Mieszka tu około 150 osób, na pierwszy rzut oka to zwykła podlaska wieś. To właśnie tutaj urodził się i spędził dzieciństwo król disco polo - Zenek Martyniuk. W domu, w którym się urodził wciąż mieszka jego mama i starsza siostra. Gredele słyną jednak nie tylko z Zenka Martyniuka. 📢 Wakacyjny dramat nauczycieli. Niektórzy nie mogą się otrząsnąć i nadal publikują nowe hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek 2023 Hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek prześladują nauczycieli nawet w wakacje. Niektórzy nadal je publikują. Oto zdjęcia prac, które doprowadziły wielu belfrów do łez. Sprawdzanie ich oraz poprawianie było ich największą udręką. Aby poradzić sobie z tym problemem część nauczycieli zaczęło publikować w Internecie prace swoich podopiecznych jako hity z klasówek. Jednak w rzeczywistości jest to śmiech przez łzy. Zobaczcie sami, jakie kwiatki występują w pracach domowych, wypracowaniach oraz kartkówkach. Pamiętajcie jednak, że czytacie je na własną odpowiedzialność! Tego nie da się odzobaczyć.

📢 Paznokcie na lato 2023: pastelowe, neonowe, ombre, french - zobacz inspiracje PINTEREST Szukasz pomysłu na letni i kolorowy manicure? Przygotowaliśmy TOP 25 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe idealnych na słoneczne dni. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA. 📢 Jak kupić czołg lub transporter opancerzony? Ciężarówki, terenówki, łodzie i samoloty prosto od wojska. Zobacz zdjęcia Jak kupić czołg, transporter lub ciężarówkę wojskową? Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje pojazdy opancerzone, łodzie, a nawet samoloty. Zobacz jaki militarny sprzęt można kupić od polskiej armii. Przed zakupem trzeba jednak spełnić pewne warunki. Sprawdź jakie! 📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 16.07.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Tak mieszkają Zenek Martyniuk i Magda Narożna. Wybrali domy na wsi. Który robi większe wrażenie? Zobacz zdjęcia Wokaliści zespołów Akcent i Piękni i Młodzi to obecnie dwie największe gwiazdy muzyki rozrywkowej z Podlasia. Dzięki ciężkiej pracy każde z nich dorobiło się wspaniałych posiadłości. Zobaczcie zdjęcia domów i oceńcie sami, która rezydencja podlaskich celebrytów robi większe wrażenie.

📢 Pchli targ w Ostrołęce. Zobaczcie, co oferowano 15.07.2023 Na pchlich targach można kupić przeróżne przedmioty - ceramikę, obrazy, aparaty, książki, rzeźby, obuwie, biżuterię... długo by wymieniać. Zobaczcie zresztą na zdjęciach, co oferowano 15 lipca 2023. 📢 Jeśli coś wygląda głupio, ale działa, to wcale nie jest głupie! Genialnie proste sposoby na upały Upały to nie żarty, ale niektóre sposoby internautów na ochłodzenie swojego ciała mogą wprawiać w zdumienie! Zupełnie niepotrzebnie. Stare powiedzenie mówi, że jeśli coś wygląda głupio, ale działa, to wcale nie jest głupie. Buty z butelek pełnych wody? Basen w naczepie do ciągnika? Proszę bardzo, byle tylko uciec od piekielnego żaru. Zobaczcie najciekawsze pomysły. 📢 Przerwy w dostawie prądu w regionie. Ostrołęka i powiaty: ostrołęcki, ostrowski, makowski i przasnyski 17 - 21.07.2023 PGE Dystrybucja podaje dokładne informacje na temat planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej. W tabelach podajemy obszar prac PGE, datę rozpoczęcia i zakończenia prac oraz liczbę godzin wyłączenia prądu. Przejdź do galerii i sprawdź, czy w twoim domu lub miejscu pracy nie zabraknie prądu.

📢 Goście z Chicago z wizytą w Ostrowi Mazowieckiej. Helena Sołtys i Bernadetta Manturo to koordynatorki Przystanku Historia w Chicago Do Ostrowi Mazowieckiej z Chicago przyjechały Helena Sołtys i Bernadetta Manturo - koordynatorki Przystanku Historia w Chicago, działającego w ramach współpracy IPN oraz Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce.

📢 Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Promesy na zabytki w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim wręczone. 14 lipca 2023. Zdjęcia 14 lipca 2023 w ostrołęckiej delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste przekazanie promes na dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Promesy beneficjentom z terenu powiatu ostrołęckiego wręczał minister członek Rady Minister Henryk Kowalczyk. Zdecydowana większość dotacji trafiła do parafii. 📢 Szkoła w Gniazdowie zostanie przekształcona w Klub Senior+. Stara szkoła będzie pełniła nową funkcję Budynek szkoły już od kilku lat nie służył do celów edukacyjnych, dlatego zostanie przekształcony w nowoczesne centrum integracyjne dla osób starszych, znane powszechnie jako Klub Senior+.

📢 Tak mieszka Anna Dereszowska. Wyjątkowa posiadłość gwiazdy serialu „Na wspólnej". Mazury – tutaj uwielbia spędzać czas popularna aktorka Anna Dereszowska uwielbia spędzać wolny czas w swojej klimatycznej posiadłości na Mazurach. Wymarzony dom aktorki jest zlokalizowany w niezwykle malowniczym otoczeniu. Mazurska nieruchomość to idealne miejscem na odpoczynek z partnerem i trójką dzieci, gdy tylko obowiązki zawodowe na to pozwalają. Zobacz, jak się urządziła wśród pięknych jezior i lasów Anna Dereszowska z rodziną. Koniecznie zajrzyj do klimatycznego siedliska aktorki. 📢 Niewybuchy w Makowie! Ponad 70 pocisków znaleziono pod Szkołą Podstawową nr 1 podczas prac remontowych Pracownicy wykopujący doły pod rury ciepłownicze pod Szkołą Podstawową nr 1 w Makowie Mazowieckim natknęli się na pociski przypominające niewybuchy z okresu II wojny światowej. Wykopano 72 pociski artyleryjskie.

📢 Weekend w regionie. Przeczytajcie co się będzie działo 14-16.07.2023 w Ostrołęce oraz powiatach: ostrołęckim, ostrowskim i makowskim Przeczytajcie, gdzie można wybrać się w weekend: koncert, mecz, a może festiwal baniek mydlanych?

📢 Grzegorz Krychowiak pokazał zdjęcia z wakacji. Piłkarz wypoczywał we Włoszech. "Krycha" wrzucił żonę do basenu Grzegorz Krychowiak korzysta z urlopu. Piłkarz w te wakacje był już w wielu miejscach. Teraz przyszedł czas na Włochy. "Krycha" pochwalił się zdjęciami oraz filmami z tego miejsca. Jego żona z pewnością nie jest zadowolona z jednego ujęcia - jak Grzegorz wrzuca ją do basenu. 📢 Żona i matka zginęła w wypadku. Rodzina z powiatu ostrowskiego potrzebuje pomocy, została utworzona zrzutka Mieszkanka Smolewa-Wsi w gminie Szulborze Wielkie zginęła w tragicznym wypadku, do którego doszło 16 czerwca 2023. Kobieta zostawiła męża i osierociła trójkę dzieci. Rodzina znalazła się w trudnej sytuacji. Można im pomóc za pośrednictwem popularnego serwisu zrzutka.pl.

📢 Najgłupsze odpowiedzi uczniów doczekały się ripost. Śmieszą nawet w wakacje! Zobacz najnowsze hity sprawdzianów Niektórzy uczniowie podczas sprawdzianów zamiast wykazać się wiedzą wolą napisać lub narysować coś głupiego. Nauczyciele się tym irytują, ale wielu odpowiada uczniom kąśliwą ripostą! Zobaczcie kolejną odsłonę hitów sprawdzianów, w której tym razem koncentrujemy się na ripostach nauczycieli. 📢 Obłoki srebrzyste sfotografowane w Myszyńcu. Piękne widowisko na nocnym niebie. Zdjęcia Pogodne nocne noce mogą być dobrą okazją do obserwowania zjawisk astronomicznych. Jednym z najefektowniejszych zjawisk na nocnym letnim niebie są obłoki srebrzyste. Piękne zdjęcia tych niezwykłych obiektów udało się zrobić 11 lipca 2022 Adamowi Wnęcie – fotografikowi z Myszyńca. 📢 Wakacje 2023 MEMY. Janusze plaży, parawaning oraz najlepsze sposoby na upały. Zobacz nowe memy o wakacjach nad morzem 2023 Janusze plaży błyszczą w te wakacje nie tylko propagując nad morzem parawaning, ale i prezentując najgłupsze sposoby na upały. Oglądasz na własne ryzyko. Tego nie da się odzobaczyć!

📢 Małkińska Noc z Gwiazdami. Gwiazdą wieczoru był zespół Brathanki. 24.06.2023. Zdjecia 24 czerwca 2023 na stadionie sportowym w Małkini Górnej odbyła się impreza plenerowa pod nazwą Małkińska Noc z Gwiazdami. Organizatorami imprezy byli: Urząd Gminy Małkinia Górna oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej. 📢 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 w Koperniku w Ostrowi Mazowieckiej 23.06.2023 Po pracowitym roku pora na wakacje! Uczniowie odebrali świadectwa, nagrody i statuetki. Teraz mogą w pełni cieszyć się latem. Zakończenie roku szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika rozpoczęło się o 9.00 w Powiatowej Hali Sportowej. 📢 Dni Makowa Mazowieckiego 2023. Koncerty gwiazd. 17.06.2023 wystapili Sarius i Natalia Kukulska. Zdjęcia Trwają Dni Makowa Mazowieckiego 2023. W sobotę 17.06.2023 na mieszkańców czekało mnóstwo atrakcji. Wieczorem odbyły się koncerty Sariusa i Natalii Kukulskiej.

📢 Zakończenie roku szkolnego maturzystów Kopernika. 185 uczniów pożegnało mury ostrowskiego LO Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej ukończyło 185 uczniów. Prawie 31 procent maturzystów ukończyło szkołę z czerwonym paskiem! 📢 Spotkanie modlitewne w Wąskim Lesie (Sewerynowo, gm. Czerwonka, pow. makowski), 12.02.2023 Spotkanie modlitewne odbyło się w niedzielę 12 lutego 2023 r. o godz. 14.00 w Wąskim Lesie na terenie gminy i parafii Czerwonka. To miejsce kaźni. 12 lutego 1940 r. Niemcy rozstrzelali tu ponad 500 mieszkańców powiatu makowskiego: ludzi starszych, chorych, ułomnych. Zwabiono ich pod pozorem bezpłatnego leczenia, w tym leczenia sanatoryjnego. To spotkanie – połączone ze złożeniem kwiatów, zapaleniem zniczy i odczytaniem wstępnej listy ofiar zbrodni – było inicjatywą mieszkańców powiatu makowskiego.

📢 Pożar w Marianowie gm. Długosiodło. 5.02.2023 płonął budynek magazynowo-inwentarski. Zdjęcia Pożar wybuchł 5 lutego 2023 około godziny 9.30. Z ogniem walczyło około 80 strażaków. Działania gaśnicze zostały już zakończone.

📢 Studniówka Kopernika w Szulborzu Wielkim. Tak bawili się maturzyści LO w Ostrowi Mazowieckiej 4.02.2023 Bal studniówkowy uczniów ostrowskiego Kopernika odbył się w sali bankietowej Tango w Szulborzu Wielkim. Na balu bawiło się ok. 170 maturzystów z sześciu klas oraz ich osoby towarzyszące, przedstawiciele Rady Rodziców oraz zaproszeni goście: sekretarz powiatu, dyrekcja i grono pedagogiczne. 📢 Bal studniówkowy ostrowskiego Kopernika, część 2. Zdjęcia Bal studniówkowy uczniów ostrowskiego Kopernika odbył się w sali bankietowej Tango w Szulborzu Wielkim. Na balu bawiło się ok. 170 maturzystów z sześciu klas oraz ich osoby towarzyszące, przedstawiciele Rady Rodziców oraz zaproszeni goście: sekretarz powiatu, dyrekcja i grono pedagogiczne. 📢 Samorządowa Gala Uczniowska w Ostrołęce. Najlepsi uczniowie ze stypendiami od prezydenta. 28.09.2022. Zdjęcia To już 15. Samorządowa Gala Uczniowska w Ostrołęce. Najzdolniejszych uczniów nagrodzono w środę 28 września 2022 w hali im. Arkadiusza Gołasia.

📢 Boguty-Pianki. Festyn „Pożegnanie lata” połączony z dożynkami gminno-parafialnymi, 4.09.2022. Zdjęcia Przyjmij gospodarzu ten bochen chleba upieczony ze zboża z naszych pól. Uszanuj go i gospodaruj tak, by żeby go nigdy nikomu nie zabrakło – tymi słowami starostowie dożynek rozpoczęli uroczystość w Bogutach-Piankach. 4 września 2022 r. w Bogutach-Piankach odbył się rodzinny festyn „Pożegnanie lata” połączony z dożynkami gminno-parafialnymi. Organizatorów imprezy - Urząd Gminy Boguty-Pianki i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach - wsparł Samorząd Województwa Mazowieckiego.

📢 Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę - 10-11.08.2022.Zdjęcia Pielgrzymowanie dobiega końca. Na Jasną Górę mają dotrzeć 14 sierpnia 2022. 📢 Święto Policji w Ostrołęce. Ostrołęccy policjanci świętowali 29 lipca 2022. Były awanse i odznaczenia. Zdjęcia W Ostrołęce obchody Święta Policji (przypada 24 lipca) zorganizowano w piątek 29 lipca. Wziął w nich udział Dariusz Król - zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji.

📢 Cmentarz w Piskach, powiat ostrołęcki. Zdjęcia nekropolii z maja 2022 Cmentarz w Piskach odwiedziliśmy 10 maja 2022 roku. 📢 Zakończenie roku w Koperniku w Ostrowi Mazowieckiej. 29.04.2022 maturzyści pożegnali się ze szkołą. Zdjęcia Maturzyści z Kopernika zakończyli rok szkolny, pożegnali się już z wychowawcami, nauczycielami i szkolnymi murami. Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej, Waldemar Bartosik pochwalił ich za bardzo dobre wyniki w nauce.

📢 Konkurs Orki w Makowie Mazowieckim i otwarcie nowego skrzydła Zespołu Szkół im ŻAK. 28.04.2022. Zdjęcia 28 kwietnia 2022 w makowskim Zespole Szkół im Żołnierzy Armii Krajowej miały miejsce trzy wydarzenia. W tym wzbudzający emocje… Powiatowy Konkurs Orki. 📢 Targowisko miejskie w Ostrołęce. Co można tu było kupić w niedzielę 27.03.2022 Odwiedziliśmy miejskie targowisko przy ul. Zawadzkiego, na którym w każdą niedzielę tętni życie. Można tu kupić owoce i warzywa, miód, kwiaty, drzewka owocowe, ale także ubrania, buty, dywany, firany, antyki, a nawet biżuterię. Zobaczcie galerię.

📢 Ostrołęka. Protest sędziów przed Sądem Okręgowym. Sędziowie z Ostrołęki z mocnym wsparciem. 18.05.2021. Zdjęcia Sędziowie protestują 18. każdego miesiąca. Nie inaczej było w maju.

📢 Nie uwierzysz! Tak kiedyś wyglądały "Królowe Życia": Dagmara Kaźmierska, Sylwia Peretti, Izabela Macudzińska, Kasia Alexander „Królowe życia” cieszą się niesłabnącą popularnością. Fanom tego programu nie trzeba przedstawiać barwnych bohaterek, które zdecydowały się zaprosić widzów do swoich domów i swojego życia. Jak przez lata zmieniały się niektóre gwiazdy telewizyjnego hitu: Dagmara Kaźmierska, Sylwia Peretti, Izabela Macudzińska-Borowiak i Katarzyna Alexander? Zobaczcie zdjęcia. 📢 Świetlica w Królach Dużych jak nowa. Jest czego zazdrościć! Kto będzie mógł z niej korzystać? Zdjęcia Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu pt. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Króle Duże”, którego celem jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Króli Dużych.

📢 Katastrofa samolotu pod Czerwinem, 30.03.2002. Zdjęcia Dwie osoby zginęły w katastrofie niewielkiego samolotu, który spadł w środku wsi Malinowo Nowe w gminie Czerwin koło Ostrołęki Do tej pory nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Samolot spadł na ziemię około 11.00 w sobotę 30 marca. Wbił się dziobem w ziemię na podwórzu państwa Chrzanowskich mieszkańców Malinowa Nowego w gminie Czerwin. Spadł na środek podwórza więc zabudowania ani mieszkańcy nie ucierpieli