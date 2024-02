Prasówka 17.02.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy”?

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Śmiertelny wypadek na tzw. tysiąclatce,16.02.2024. Nie żyje 45-letni motocyklista Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło w piątek 16.02.2024 na tzw. tysiąclatce. W wyniku zderzenia samochodu osobowego i motocykla zginął 45-letni kierowca jednośladu. Kierujący osobówką trafił do szpitala.

Prasówka 17.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Śmiech w szkole, czyli kiedy sprawdziany i klasówki stają się prawdziwym źródłem rozśmieszenia. Pamiętacie swoje wyczyny? W szkolnym świecie, gdzie nauka to poważna sprawa, czasem zdarzają się momenty, które rozśmieszają zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Śmieszne sprawdziany i zabawne komentarze nauczycieli stanowią kolorowy element szkolnej rzeczywistości. Te najciekawsze zobaczycie w naszej galerii.

📢 Niesamowite muzea Warszawy: 17 najciekawszych, najlepszych dla dzieci, najbardziej nietypowych muzeów stolicy. Które są za darmo? Weekend w Warszawie nie może się obejść bez wizyty w którymś z najsłynniejszych i najdziwniejszych muzeów stolicy. Zebraliśmy dla was 17 warszawskich muzeów, które po prostu trzeba odwiedzić choć raz. To najlepsze galerie w kraju, muzea w sam raz dla dzieci i najbardziej nietypowe placówki na wycieczkę inną niż wszystkie. Sprawdziliśmy też, kiedy muzea Warszawy są dostępne zupełnie za darmo i stworzyliśmy tygodniowy plan na wycieczki bez biletów! 📢 Uroczystość w 105. rocznicę powołania 18 Pułku Artylerii Lekkiej. 15.02.2024 złożono kwiaty na cmentarzu parafialnym w Ostrowi Mazowieckiej W czwartek, 15 lutego, w 105. rocznicę powołania 18. Pułku Artylerii Lekkiej, na cmentarzu parafialnym w Ostrowi Mazowieckiej ostrowianie oddali hołd żołnierzom "Osiemnastki". Uroczystość poprowadził pasjonat lokalnej historii Andrzej Mierzwiński.

📢 Tak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z Kubą Badachem. Zobacz dom Oli Kwaśniewskiej i znanego muzyka Ola Kwaśniewska mieszka w najmodniejszej dzielnicy stolicy. Tu uwiła swoje rodzinne gniazdko ze znanym muzykiem, którego poślubiła w 2012 roku. Koniecznie zajrzyj do domu Kuby Badacha i córki byłego prezydenta. Tak się urządziła Aleksandra Kwaśniewska z mężem i ukochanym psiakiem Lulą. 📢 Najlepsze pasztety na Wielkanoc. Wyśmienite na uroczyste śniadanie. Wybierz spośród 7 niezastąpionych propozycji Wśród tradycyjnych dań wielkanocnych nie może zabraknąć domowych pasztetów. Można zastanawiać się jaki przysmak wybrać na odświętny posiłek? Wybraliśmy 7 przepisów na najsmaczniejsze pasztety. Sprawdź nasze wypróbowane przepisy na pyszne pasztety na Wielkanoc. 📢 Jak mieszka Borys Budka z rodziną? Tak żyje para polityków w willi z pięknym ogrodem. Dom Borysa Budki i kandydatki na prezydenta – galeria Tu mieszka Borys Budka. Gdzie ma dom polityk, który jest prawą ręką Donalda Tuska? Sprawdzamy, jak prywatnie żyje minister aktywów państwowych, gdy nie spędza czasu w Warszawie. Zobacz, jak mieszka Borys Budka z żoną, córką i ukochanym psiakiem. Koniecznie wpadnij do imponującego ogrodu i domu polityka w zacisznej okolicy.

📢 Koniec prac na drodze gminnej w Starej Ruskołęce. Droga jest już otwarta. Inwestycja kosztowała prawie 2,5 mln złotych Zakończono prace na odcinku drogi gminnej w Starej Ruskołęce. Zakres prac objął zerwanie starej nawierzchni drogi, wykonanie podbudowy i nowej nawierzchni wraz ze zjazdami i przepustami. 📢 Dzień Kota 2024: MEMY. Najnowsze i śmieszne memy o kotach, zabawne obrazki o naszych pupilach Koty w polskich domach mają specjalny status. W sobotę obchodzą swoje święto. Wiele osób nie wyobraża sobie życia bez miauczącego towarzysza, który (jak mawiają niektórzy) pozwala w swej wspaniałomyślności żyć człowiekowi ze sobą. O wyższości kotów nad psami nawet nie ma co wspominać bo dla każdego kociarza to sprawa oczywista. Każdy lubi oglądać zabawne zdjęcia w internecie z kotami w roli głównej. Staraliśmy się wybrać dla was te najlepsze.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Udawali policjantów i wyłudzili pieniądze od ostrołęczanina. Zostali zatrzymani przez prawdziwych funkcjonariuszy Kilka dni temu do ostrołęckich policjantów zgłosił się 33-letni mieszkaniec Ostrołęki, który stracił pieniądze, ponieważ został oszukany przez fałszywych policjantów. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 16.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 16.02.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę. 📢 13 najbardziej zaskakujących miejsc w Polsce, o których nie przeczytacie w przewodnikach. Szokujący pomnik, magiczne zwierciadła i inne Przeszukaliśmy TikToka, Facebooka i Instagram w poszukiwaniu najbardziej nietypowych i nieoczywistych miejsc w Polsce, które robią największe wrażenie na internautach. W galerii poniżej znajdziecie 13 zakątków Polski, których nie ma w typowych przewodnikach turystycznych, ale mimo to zachwycają – są naprawdę niezwykłe, a dla większości turystów stanowią zupełne zaskoczenie! Zapraszamy – poznajcie 13 najbardziej nieoczywistych miejsc w Polsce, które koniecznie musicie zobaczyć na własne oczy.

📢 Maków Maz. Mężczyzna wyskoczył ze szpitalnego okna. Nie dało się go uratować Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek 15.02.2024. Mężczyzna przebywający na oddziale chirurgii wyskoczył z okna znajdującego się w łazience. Nie żyje. 📢 Najlepsze czeskie memy! Śmieszne czeskie słowa, które na pewno cię rozbawią! 16.02.2024 Czeskie memy już od jakiegoś czasu śmieszą Polaków. Podobieństwa w języku, a także rażące różnice sprawiają, że Polacy duszą się ze śmiechu. Sprawdź najlepsze czeskie memy, które udało nam się znaleźć w czeluściach internetu! 📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma oryginalny styl Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Jej nietuzinkowy styl zatrzymuje wzrok i zapada w pamięć. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

📢 Wypadek w Zawadach gm. Baranowo. 15.02.2024 auto dachowało na leśnej drodze W miejscowości Zawady gm. Baranowo samochód osobowy dachował na leśnej drodze - podało na FB Ratownictwo Medyczne Przasnysz. W zdarzeniu brały udział dwie osoby, jedna z nich wymagała transportu do szpitala - dodali ratownicy. Więcej informacji wkrótce.

📢 Gdzie na Mazowszu mieszkają single? W rankingu są miejscowości z naszego regionu W oparciu o Narodowy Spis Powszechny z 2021 roku powstała lista miast w Polsce z największym odsetkiem singielek i singli. Dotyczy ona osób w wieku 15 lat i więcej. Przyjrzeliśmy się sytuacji na Mazowszu. W których mazowieckich miastach mieszka najwięcej panien i kawalerów? Aby przejść do listy należy kliknąć w zdjęcie. 📢 Tak zmieniła się Irena Santor. Zobacz zdjęcia piosenkarki z młodzieńczych lat. Mało kto pamięta ją z tych czasów Irena Santor to jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Artystka koncertowała w większości krajów Europy, w obu Amerykach, Azji i Australii. Jak dzisiaj wygląda – każdy wie, ale niewiele osób pamięta ją z czasów młodości. W mediach społecznościowych pojawiło się jej zdjęcie dawnych lat. Kobieta mogła się pochwalić nietuzinkową urodą.

📢 Daniel Męziński, policjant z KPP w Ostrowi Mazowieckiej odznaczony Medalem im. podkomisarza Andrzej Struja W czwartek, 15 lutego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński wręczył medale im. podkomisarza Andrzej Struja zasłużonym policjantom. Medal otrzymują policjanci, którzy w czasie służby oraz w czasie wolnym podjęli się ratowania życia ludzkiego ze szczególnym narażeniem własnego życia lub zdrowia. Wyróżnieni funkcjonariusze otrzymują również nagrodę finansową. 📢 Osoby spod tych znaków zodiaku nigdy nie stworzą udanego związku! HOROSKOP 15.02.2024 Znaki zodiaku opisują 12 typów charakterów ludzkich. Część z nich doskonale się uzupełnia, część nie jest w stanie ze sobą wytrzymać. To proste - najlepsze związki to te, w których partnerzy fantastycznie się dopełniają, wspierają się, rozumieją swoje potrzeby, ale też są w stanie nawzajem się fascynować. Stanowią dla siebie wyzwanie i motor rozwoju. Które znaki zodiaku nigdy nie stworzą udanego związku? Sprawdź!

📢 Julia Wieniawa - aktorka i piosenkarka. Tak zmieniała się młoda i utalentowana artystka. Zobacz jej metamorfozę Julia Wieniawa na brak zainteresowania fanów nie może narzekać. Ci poznali ją w serialu Rodzinka.pl jako pełną wdzięku Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. Młoda celebrytka debiutowała jednak nie przed kamerą... a w teatrze. Jak przez 10 lat kariery zmieniała się aktorka i piosenkarka? Zobacz te zdjęcia! 📢 Budowa mostu na Narwi w Teodorowie ma zakończyć się w 2025 roku. Jaki jest stan zaawansowania prac w lutym 2024? Wykonano 30 procent prac związanych z budową mostu na Narwi w Teodorowie. Budowa rozpoczęła się w sierpniu 2023 roku i ma zakończyć się z końcem 2025.

📢 Elektryka prąd nie tyka! Najśmieszniejsze wpadki fachowców z internetu. Efekt ich prac rozbawia do łez Mieli naprawiać, a psują. Elektrycy wysokich napięć i niskich lotów. Przed wami zbiór najśmieszniejszych zdjęć polskiego internetu. Efekt prac tych fachowców rozbawi do łez, bo takich fikołków ze strony monterów instalacji elektrycznych jeszcze nie widziałeś.

📢 Pies przejechał pociągiem prawie 160 km i trafił do...Małkini Major, pies w typie owczarka, zaginął 7 lutego w Sadownem (powiat węgrowski). Okazuje się, że przejechał pociągiem niemal 160 km z miejsca zamieszkania i trafił do Małkini, gdzie zajęła się nim młodzież z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica.

📢 11 najbardziej niezwykłych zamków w Polsce: tajemnice, legendy, ciekawostki. Żółta dama, pamiątka po Koperniku, skarby i dziwne rekordy Polska jest pełna niezwykłych zamków, a niektóre są tak dziwne, że aż trudno uwierzyć w opowiadane o nich historie. Zebraliśmy dla was listę 11 najbardziej niezwykłych opowieści, tajemnic i ciekawostek związanych z polskimi zamkami od Bałtyku po podnóże Tatr. Który polski zamek wzorowany był na słynnym Tadż Mahal, gdzie grozi klątwa konia, co zostawił po sobie Kopernik w Olsztynie i czego szukał na Dolnym Śląsku ojciec nazistowskiego programu rakietowego? Poznajcie naszą listę TOP 11 tajemnic i ciekawostek polskich zamków.

📢 Egzaminy na prawo jazdy. Jaka była w 2023 roku zdawalność w naszym regionie? Co roku przedstawiamy dane dotyczące poziomu zdawalności egzaminów na prawo jazdy w naszym regionie (Ostrołęka oraz powiaty: ostrołęcki, ostrowski i makowski). Koncentrujemy się na egzaminach na kat. B, analizując dane ośrodków, które w 2023 roku wyszkoliły co najmniej 20 kursantów, którzy zgłosili się na egzamin teoretyczny – bo to przecież on jest przepustką do kolejnego etapu egzaminu na kierowcę. Dane pochodzą z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce, a więc obejmują kursantów, którzy właśnie tu zdawali egzamin. 📢 Memy na walentynki. Tak internauci śmieją się ze święta zakochanych 14 lutego obchodzimy walentynki, czyli święto zakochanych. To idealna okazja dla internautów do żartów za pomocą memów! Jak komentują święto, tak chętnie wyczekiwane przez wszystkich zakochanych? Sprawdźcie najlepsze memy z całego internetu na walentynki!

📢 MISTRZOWIE MOTORYZACJI - Zgłoś kandydata do plebiscytu Kierowca Roku 2024! Możesz też zgłosić do nagrody firmę transportową Znasz dobrego kierowcę zawodowego, który z zaangażowaniem i odpowiedzialnością wykonuje swoją pracę? Albo firmę transportową, która jest dobrym pracodawcą, rozwija się i osiąga sukcesy w branży. Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie, który jest prowadzony w ramach akcji Mistrzowie Motoryzacji. Na laureatów czekają zaszczytne tytuły i nagrody. W finale plebiscytu zwycięzca wśród kierowców będzie miał szansę na wygranie samochodu - Peugeota 208.

📢 Tego mężczyźni nie lubią u swoich partnerek! Te nawyki mogą zniszczyć nawet najtrwalszy związek. Sprawdź, czym możesz denerwować ukochanego Każda kobieta ma jakieś nawyki – jedne mniej denerwujące partnerów, drugie bardziej. Okazuje się, że pozornie błahe zachowania, które panie wykonują mimo woli, mogą bardzo denerwować mężczyzn. Zobacz 10 z nich, które irytują facetów i sprawdź, czy sama tak nie robisz.

📢 Paznokcie na Walentynki 2024. Nowości w manicure hybrydowym. Oto najmodniejsze stylizacje na 14 lutego Zobacz ZDJĘCIA Pierwszym skojarzeniem z Walentynkami widocznymi na paznkociach jest manicure w kolorze czerwonym i zdobienia w kształcie serduszek. Okazuje się jednak, że to tylko część pomysłów na walentynkową dekorację paznokci... 📢 Konsultacje dot. modernizacji linii kolejowej Tłuszcz - Ostrołęka. W gminie Ostrów Maz. spotkanie odbyło się 13.02.2024 We wtorek, 13 lutego w Urzędzie Gminy Ostrów Mazowiecka odbyły się konsultacje z mieszkańcami dot. modernizacji linii kolejowej nr 29 na odcinku Tłuszcz - Ostrołęka. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firmy BBF Sp. z o.o., która przygotowuje studium wykonalności zadania oraz przedstawiciele PKP PLK S.A. Najistotniejsze dla mieszkańców powiatu ostrowskiego jest to, że zlikwidowanych ma być 5 przejazdów kolejowych. 📢 MISTRZOWIE MOTORYZACJI - ALE MOTOR! Prześlij zdjęcie swojego motocykla- może trafić na okładkę kalendarza i gazety Twój motocykl to więcej niż pojazd – to Twoja pasja, towarzysz podróży i przygód? Czujesz dreszczyk emocji na myśl o szumie wiatru i wolności, którą daje? Trafiłeś pod dobry adres! Zgłoś swoją maszynę do akcji ALE MOTOR i wygraj wspaniałe nagrody.

📢 Nabrzeże Narwi między ostrołęckimi mostami. Jak będzie wyglądać? Prezydent Ostrołęki pokazał wizualizacje Nad nadbrzeżem Narwi trwają intensywne prace. W związku z dużym zainteresowaniem tą ważną inwestycją prezentuję aktualne wizualizacje zagospodarowania terenu między mostami - podał prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik. Obecnie trwają tam prace służące umocnieniu lewego brzegu rzeki wraz z budową kanalizacji deszczowej. To koszt prawie 4 mln złotych.

📢 Klub Senior+ w Ostrowi Mazowieckiej ma 5 lat. Klub zrzesza 32 osoby Urodziny Klubu Senior+ wypadają 14 lutego, ale ze względu na to, że w tym roku w tym dniu wypada Środa Popielcowa, wspólne świętowanie odbyło się 8 lutego. Były życzenia, prezenty i oczywiście - tort. 📢 Uroczystości w Wąskim Lesie. W 84. rocznicę mordu upamiętniono mieszkańców pow. makowskiego zamordowanych przez Niemców 12 lutego 1940 r. Niemcy rozstrzelali w tym miejscu ponad 500 mieszkańców powiatu makowskiego: ludzi starszych, chorych, ułomnych. Do Wąskiego Lasu zwabili ich obietnicą bezpłatnego leczenia.

📢 Złote gody w Wąsewie. A także diamentowe i żelazne. 11.02.2024 świętowało 14 małżeństw z gminy Wąsewo W niedzielę, 11 lutego 2024 roku na uroczystość złotych, diamentowych i żelaznych godów zaproszonych zostało 14 par małżeńskich, które jubileusz długoletniego pożycia obchodziły w 2023 roku. 📢 MISTRZOWIE MOTORYZACJI 2024 - ALE FURA! Prześlij zdjęcie swojego auta - może trafić na okładkę kalendarza i gazety To może być legendarny król polskich szos Maluch, kultowy Garbus na chodzie, albo równie dobrze całkiem nowe auto, stuningowane lub nie. Tworzymy wielką galerię samochodów z historią. Takich, z których ich właściciele są dumni i którymi chcą się pochwalić. Tytuł ALE FURA zostanie przyznany w głosowaniu przez naszych Czytelników, a na laureatów czekają nagrody. Zdjęcia 12 samochodów trafią na strony kalendarza.

📢 Nowe wozy strażackie dla OSP z pow. ostrowskiego. Pojazdy zostaną sfinansowane ze środków unijnych W niedzielę, 11 lutego na hali sportowej w Wąsewie miało miejsce podpisanie umów pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego, a samorządami z powiatu ostrowskiego na zakup samochodów dla OSP: Wąsewo, Małkinia Górna, Nur i Komorowo.

📢 Mirosław Augustyniak starostą makowskim! Został wybrany na stanowisko podczas sesji rady powiatu 12.02.2024 Zbigniew Deptuła na dwa miesiące przed wyborami samorządowymi zrezygnował z funkcji starosty makowskiego. Radni powiatowi w poniedziałek 12.02.2024 wybrali na to stanowisko Mirosława Augustyniaka, radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. 📢 Zapusty w gminie Sypniewo: konkurs kulinarny "Smaczny zapust na stole" i biesiada, 11.02.2024 Zapusty gminne odbyły się w Domu Ludowym w Gąsewie. Tradycyjnie zorganizowano konkurs kulinarny, do którego zgłosiło się 20 osób w czterech kategoriach. Oprócz konkursu odbył się także występ kabaretu Rozumisz, a impreza zakończyła się wspólnym biesiadowaniem.

📢 Zapusty kurpiowskie w Łysych, 10.02.2024. Muzyka, śpiew i taniec. Na ludową nutę Wydarzenie bardzo zgrabnie poprowadził Janusz Pawlak z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, bo to z inicjatywy tej instytucji, przy wsparciu samorządu gminy Łyse, powiatu ostrołęckiego oraz Gminnego Ośrodka Kultury i GBP w Łysych, odbyły się te kurpiowsko-kujawskie zapusty. 📢 Dom Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tak żyje z rodziną wiceminister – galeria zdjęć. Tu szykuje pokój dziecięcy Paulina Kosiniak-Kamysz Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Może dlatego jeszcze w tym roku Paulina Kosiniak-Kamysz urodzi politykowi trzecie dziecko. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie powita z żoną kolejnego maluszka.

📢 Blunt bob to odsłona najpopularniejszej fryzury ostatnich lat. „Tępe cięcie” idealnie sprawdzi się u posiadaczek cienkich włosów Blunt bob to fryzura dla każdej z was. Najważniejsze w niej jest odpowiednie cięcie. To właśnie dzięki niemu można wyrównać proporcje twarzy i sprawić, że włosów będzie się wydawało więcej. Jest również łatwa w stylizacji i rewelacyjnie wygląda z przedziałkiem na środku. Fanką tej fryzury jest Małgorzata Foremniak. 📢 Studniówka ZS w Krasnosielcu, 3.02.2024 w GOK-u bawili się licealiści Ktoś powiedział, że młody wiek musi się wyszumieć. I miał rację, bo każdy wiek ma swoje prawa. Dlatego rozgrzejmy ten zimowy wieczór wspaniałą zabawą. Zapomnijmy choć na chwilę o czekających nas egzaminach. Oby ten wieczór pozostawił w naszej pamięci wiele dobrych wspomnień - mówili do swoich kolegów uczniowie, prowadzący oficjalną część balu, który odbył się w GOK-u.

📢 Boże Ciało w parafii Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej. Zdjęcia W czwartek, 8 czerwca odbyła się uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało.

📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty. 📢 60-lecie ZSZ nr 2 w Ostrołęce. Bal Absolwentów zakończył dwudniowe obchody 60-lecia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2. 7.10.2022. Zdjęcia Bal Absolwentów został zorganizowany przez byłych uczniów ZSZ nr 2 w Centrum Bankietowym Warszawska 34.

📢 ALE FURA! Zobacz galerię zdjęć samochodów naszych Czytelników zgłoszonych do plebiscytu Mistrzowie Motoryzacji PLATINUM ORLEN OIL! Trwa głosowanie w akcji ALE FURA! w ramach plebiscytu Mistrzowie Motoryzacji PLATINUM ORLEN OIL. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: sesje fotograficzne, bony na paliwo, publikacja zdjęcia w wyjątkowym kalendarzu oraz zaproszenie na Poznań Motor Show 2023.

📢 Studniówka ZSZ 4 w Ostrołęce. Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 mają już za sobą studniówkę. 30.10.2021. Zdjęcia Studniówka – jak sama nazwa wskazuje – to bal organizowany 100 dni przed maturą. Uczennice i uczniowie ostrołęckiego Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 odliczanie do matury zaczęli wcześniej.

