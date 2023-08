Prasówka 16.08.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Czy będą braki prądu 16.08 w warmińsko-mazurskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu”?

📢 Czy będą braki prądu 16.08 w warmińsko-mazurskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim 16.08? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w warmińsko-mazurskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

📢 Wyłączenia prądu w mazowieckim. Gdzie 16.08 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie? Gdzie planowane są wyłączenia prądu w mazowieckim (16.08)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew mazowieckim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w mazowieckim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

📢 Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim jest bardzo popularna. Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim. Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim stała się najgłośniejszym kąpieliskiem w województwie łódzkim. Wszystko przez naturystów, którzy tutaj przyjeżdżają poopalać się. Jak będzie tego lata? Poprzednio w weekendy na plaży miłośników naturyzmu było często ponad 200. Przyjeżdżają tu ludzie z Łodzi, Częstochowy, Kielc, Warszawy, Tomaszowa, ale są też mieszkańcy powiatu piotrkowskiego.

📢 Dożynki gminno- parafialne w Wąsewie 2023. 15.08.2023 Mieszkańcy gminy Wąsewo dziękowali za plony podczas uroczystej mszy świętej. Następnie korowód dożynkowy przeszedł na stadion, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

📢 Uroczystości patriotyczne w Dąbrówce. Odsłonięcie odnowionej mogiły powstania styczniowego i tablicy poświęconej wojnie 1920 r. 15.08.2023 15 sierpnia 2023 – w Święto Wojska Polskiego – w Dąbrówce w gminie Lelis odbyła się patriotyczna uroczystość, podczas której odsłonięto nowy nagrobek na mogile księdza Walentego Placyda Podgórskiego – powstańca styczniowego oraz odsłonięto kamień z tablicą upamiętniającą wojnę 1920 roku. 📢 Potańcówka na kurpiowską nutę w Myszyńcu. 14.08.2023 W poniedziałek 14 sierpnia Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu i burmistrz miasta i gminy Myszyniec zorganizowali potańcówkę kurpiowską. 📢 Goworowo. Nastolatek znalazł pieniądze. Czyja zguba? Ostrołęccy policjanci informują, że do Posterunku Policji w Goworowie zgłosił się nastolatek, który 12 sierpnia znalazł znaczną ilość gotówki. Właściciel „zguby” w celu jej odebrania proszony jest o kontakt kierownikiem Posterunku Policji w Goworowie pod numer telefonu 502 760 540. Pomocną informacją podczas odbioru gotówki będzie podanie sumy zgubionych pieniędzy oraz ich nominałów.

📢 Święto Wojska Polskiego. Tak uczczono je w Ostrołęce. 15.08.2023 Tradycyjnie 15 sierpnia o godz. 9.00 na cmentarzu parafialnym w Ostrołęce przed Grobem Nieznanego Żołnierza złożono kwiaty, następnie w kościele pw. Zbawiciela Świata odprawiona została msza święta w intencji Wojska Polskiego. Po mszy złożono kwiaty przy ołtarzu Matki Boskiej Częstochowskiej, upamiętniającym poległych w walkach Żołnierzy Armii Krajowej. 📢 Chełchy Iłowe. Zderzyły się trzy samochody osobowe. 15.08.2023 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim poinformowała, że w poniedziałek 14.08.2023 w miejscowości Chełchy Iłowe zderzyły się trzy samochody osobowe. Brak osób poszkodowanych. W działaniach udział brał jeden zastęp JRG Maków Mazowiecki, dwa zastępy OSP KSRG Karniewo, jeden zastęp OSP Chełchy Kmiece.

📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Oni są poszukiwani za zabójstwa. Zobacz zdjęcia! Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 13 czerwca 2023 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Oto jakie sanatoria są w Polsce. To tutaj wyśle cię ZUS. Masz skierowanie ZUS na rehabilitacje leczniczą? Sprawdź listę uzdrowisk ZUS Jeśli stan zdrowia grozi utratą zdolności do pracy, możesz zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o skierowanie na rehabilitację leczniczą. Z bezpłatnej opieki skorzystać mogą osoby aktywne zawodowo, by przeciwdziałać pogarszającemu się stanowi zdrowia. Jak dostaniesz się do sanatorium i gdzie na Pomorzu i w Polsce znajdują się placówki, do których warto wyjechać? Zobacz, jak załatwić pobyt sanatorium. 📢 Sanatorium za darmo. Uzdrowisko za 0 zł? Sprawdź listę osób uprawnionych do darmowych turnusów. Sprawdź, jak skorzystać z darmowego turnusu Sanatoria to idealne miejsca, w którym kuracjusze mają szansę nie tylko odpocząć, ale również szybko wrócić do zdrowia. Profesjonalny personel zajmuje się ich rekonwalescencją, rehabilitanci pomagają w wykonywaniu ćwiczeń. Jak skorzystać z darmowego turnusu? Można np. uzyskać skierowanie, w ramach którego wyjazd będzie refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), jednak czas oczekiwania bywa długi. Za kogo koszty pokryje ubezpieczyciel? Sprawdzamy!

📢 Paznokcie na lato 2023 wzory i inspiracje. Pastelowe, neonowe, ombre, french - zobacz pomysły na letni i kolorowy manicure 15.08.2023 Szukasz pomysłu na letni i kolorowy manicure? Przygotowaliśmy TOP 25 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe idealnych na słoneczne dni. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA. 📢 Kolejne rondo w Ostrołęce. Miasto zapowiada przebudowę skrzyżowania. Którego? Skrzyżowanie ulicy Stacha Konwy, czyli drogi krajowej nr 53 z ulicą Słoneczną, czyli tak zwaną „drogą na Łęgi” to jeden z drogowych koszmarów Ostrołęki. W godzinach szczytu z ulicy Słonecznej w Stacha Konwy da się wjechać tylko dzięki uprzejmości kierowców, którzy „wpuszczają” chcących wjechać na krajówkę z drogi podporządkowanej. To się wkrótce może zmienić – miasto zapowiada budowę ronda w tym miejscu. 📢 23 najpiękniejsze miejsca w Europie. Pastelowy pałac, naturalne SPA z różową wodą, ulubione jezioro gwiazd Hollywood, cuda UNESCO Europa jest niezwykle różnorodna i nie starczyłoby życia, bo obejrzeć jej wszystkie cuda. By ułatwić wam podjęcie decyzji, gdzie wybrać się na wycieczkę w urlop lub wakacje, przygotowaliśmy listę 23 najpiękniejszych miejsc w Europie, od wysp Morza Śródziemnego po islandzkie lodowce, od zachwycających wodospadów Chorwacji po unikatowe zabytki Francji. Przekonajcie się, które cuda Europy najbardziej warto zobaczyć.

📢 Te fryzury brzydko Cię postarzą! Unikaj ich, jeśli nie chcesz dodać sobie lat 15.08.2023 Nawet naprawdę młoda buzia może zostać łatwo postarzona za pomocą fryzury. A jeśli masz już kilka wiosen na karku, może się okazać, że twoje nietrafione wybory fryzurowe będą wręcz legendarne. Dlatego zapamiętaj kilka zasad, które chcemy ci przekazać. Fryzura, która nie postarza, to przede wszystkim fryzura dobrze dobrana. Ważne jest wszystko - kształt twarzy, rodzaj włosów, styl ubioru. Jesteś jak obraz, który potrzebuje dobrej ramy. Ta odpowiednio dobrana sprawi, że poczujesz się dobrze we własnym ciele. Przedstawiamy zestaw najbardziej postarzających fryzur!

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 15.08.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Rowerowy Etnotour Andrzejewo 2023. Rowerzyści odkrywali historię Kościoła na ziemi ostrowskiej. 13.08.2023 Po raz trzeci uczestnicy imprezy „Rowerowy Etnotour Andrzejewo 2023” wspólnie odkrywali materialne ślady dziedzictwa kulturowego w powiecie ostrowskim. 13 sierpnia 2023 parafia w Andrzejewie, Towarzystwo Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej i Ostrowskie Stowarzyszenie „Ludzie z Pasją” zaprosili mieszkańców regionu na Rowerowy Etnotour na trasie Andrzejewo–Zaręby Kościelne–Złotoria–Jasienica-Andrzejewo. 📢 Wypadek na drodze 614 w miejscowości Surowe (gm. Czarnia). 13.08.2023 Do zdarzenia doszło w niedzielę 13.08.2023 około godziny 17.00 na drodze 614. 📢 Magda Gessler na błogich wakacjach: „Wypoczywam w raju”. Nie wszystkim internautom podobają się jej relacje z podróży Magda Gessler spędza wymarzone wakacje w miejscu, które określa jako raj, ale nie chodzi jej wcale o egzotyczną wyspę czy astronomicznie drogi kurort nad ciepłym morzem. Internauci komentują na bieżąco jej relacje z urlopu, publikowane na Instagramie. Nie wszystkim podoba się Magda Gessler w wakacyjnym wydaniu. Przekonajcie się, gdzie gwiazda wypoczywa najlepiej i dlaczego zawsze wraca w to samo miejsce.

📢 Spódnica midi to idealny wybór dla kobiet o masywniejszych udach i pośladkach. Ta kreacja świetnie ukrywa mankamenty figury Beata Ścibakówna to szczupła kobieta, która ma świetną sylwetką. Może na siebie zakładać, co chce, a i tak będzie dobrze wyglądać. Ostatnio jej wybór padł na spódnicę midi, która wyjątkowo jest modna w tym sezonie. Ta kreacja ma jeszcze inną zaletę, a mianowicie to, że tuszuje niedoskonałości figury. Polecana jest szczególnie tym paniom, którym nie podobają się ich masywne uda i pupa. 📢 Dożynki w Wąsewie już 15.08.2023. Sprawdź szczegółowy program imprezy We wtorek 15.08.2023 w Wąsewie odbędą się dożynki gminno -parafialne. Tradycyjnie rozpocznie się uroczystą mszą świętą, korowodem dożynkowym, dzieleniem się chlebem, aby następnie zakończyć się zabawą dożynkową przy muzyce zespołu After Party. W galerii szczegółowy program imprezy.

📢 Najlepsze aplikacje pogodowe – 5 darmowych apek, dzięki którym upały i gwałtowne burze cię nie zaskoczą Z pogodą już tak jest, że trudno przewidzieć, jaka będzie sytuacja za oknem już za kilka godzin. Pomóc w tym mogą jednak mobilne aplikacje pogodowe, więc wybraliśmy dla was pięć wartych uwagi propozycji. Pozwolą one sprawdzić, czy silny wiatr, opady lub promienie słoneczne zawitają w nasze okolice. Oto najlepsze aplikacje pogodowe. 📢 Dzień Działkowca na ROD "Czeczotka" w Ostrołęce. 12.08.2023 W sobotę 12 sierpnia ROD "Czeczotka" świętował Dzień Działkowca. Podsumowano działania zrealizowanych na niemal 200 tysięcy złotych i przedstawiono plany na przyszłość. 📢 Śmiertelny wypadek motocyklisty pod Przasnyszem. Do tragedii doszło w niedzielę 13 sierpnia 2023. Zdjęcia Do tragedii doszło w niedzielę 13 sierpnia 2023 w Karwaczu pod Przasnyszem. Kierujący motocyklem nie przeżył zderzenia z autem osobowym.

📢 Margaret i Kubańczyk na Jarmarkach Czerwińskich. Koncerty odbyły się 13.08.2023. Zdjęcia Dwa bardzo dobre koncerty na zakończenie Jarmarków Czerwińskich. 📢 Oto objawy cichego udaru mózgu. Nie pomyl ich z symptomami zwykłego starzenia! Cichy udar mózgu jest trudny do wykrycia (jednoznaczne potwierdzenie da rezonans lub tomograf), ale istnieją pewne objawy, które mogą wskazywać, że dana osoba go przeszła. Niestety wiele osób, które przeszły cichy udar mózgu, myli symptomy na przykład z objawami starzenia się. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Kiedy należy wybrać się do lekarza, który zleci szczegółowe badania? Przeczytaj! 📢 Festyn w Milewie Wielkim, gm. Troszyn. 13.08.2023 W niedzielne popołudnIe 13 sierpnia, w Milewie Wielkim można było miło spędzić czas: w plenerze, w towarzystwie sąsiadów, rodziny i znajomych.

📢 Pielgrzymka rowerowa z parafii Chrośla do Świętej Lipki. Z 11 na 12.08.2023 regenerowali siły w Goworowie 44 osoby pielgrzymują na rowerach z okolic Mińska Mazowieckiego do Świętej Lipki. Z piątku na sobotę odpoczywali w Goworowie.

📢 Wypadek w Dzierżanowie, na DK57. 12.08.2023 kombajn zderzył się z motocyklem Do zdarzenia doszło 12.08.2023, tuż przed południem, na drodze krajowej nr 57. W miejscowości Dzierżanowo doszło do zderzenia kombajnu rolniczego z motocyklem. Jak podała makowska straż pożarna, w zdarzeniu poszkodowana została jedna osoba. 📢 Słomianka. Tragiczny wypadek na trasie Sokółka - Dąbrowa Białostocka. Cztery osoby nie żyją, dwie zostały przetransportowane do szpitala Śmiertelny wypadek na drodze wojewódzkiej W673 między Dąbrową Białostocką a Sokółką. W miejscowości Słomianka zderzyły się dwie osobówki. Cztery osoby zginęły na miejscu, w tym dwójka dzieci. Dwie pozostałe osoby zostały przetransportowane do szpitala.

📢 Polówka 2023 w Obierwi. Turniej siatkówki i inne atrakcje, 12.08.2023 W turnieju siatkarskim rywalizuje 12 drużyn. Obok atrakcje dla młodszych, m.in. dmuchańce, malowanie twarzy, zaplatanie warkoczyków. Dla nieco starszych będą koncerty.

📢 Grzybobranie 2023. Zobaczcie zbiory 91-letniej mieszkanki gminy Krasnosielc. Co za okazy! Moja 91-letnia babcia z Sielca Nowego w gminie Krasnosielc (kojarzonego że słynnymi Warner Bros) w pobliskim lesie oraz prowadzącej do niego drodze przy polu kukurydzy znalazła takie oto okazy - napisała do naszej redakcji Ania (i dołączyła zdjęcia). 📢 Oferty pracy w regionie. Zobaczcie ogłoszenia z Ostrołęki oraz powiatów: ostrołęckiego, ostrowskiego i makowskiego Wszystkie ogłoszenia pochodzą z powiatowych urzędów pracy w Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej i Makowie. Są to oferty na umowy o pracę. 📢 Psy i koty do adopcji. Zobacz zdjęcia czworonogów z Makowa Mazowieckiego Szukasz psiego towarzysza, przyjaciela na dobre i na złe? Tyle psiaków, ale też koty, czekają w Makowie Mazowieckim. Przebywają obecnie pod opieką Stowarzyszenia Nasze Cztery Łapy. Więcej informacji pod nr tel. 533902461. Zobacz galerię zdjęć zwierząt do adopcji.

📢 Pożar hali produkcyjnej w Czarni, 11.08.2023. Z ogniem walczy kilka zastępów straży pożarnej Na szczęście wszyscy pracownicy zdążyli się ewakuować z zakładu. 📢 Wilki w powiecie makowskim coraz częściej widziane przez człowieka. Włodarze apelują o ostrożność W gminie Płoniawy- Bramura oraz gminie Krasnosielc mieszkańcy coraz częściej zgłaszają bliskie spotkania z wilkami. Wójtowie oficjalnie alarmują o zagrożeniu. Potwierdza je także Nadleśnictwo Parciaki- populacja wilków wzrasta.

📢 Festyn Rodzinny w Małkini – dzień trzeci, 6.08.2023. Zdjęcia, wideo W trzecim dniu Festynu Rodzinnego na nadbużańskim łęgu uczestnicy w obawie przed deszczem co chwila zerkali na ciemne chmury.

6.08.2023 r. – w ostatnim dniu Festynu Rodzinnego – dzieci szalały w Rodzinnym Parku Rozrywki VEGAS oraz w czasie zabaw z animatorami. Rodzinny charakter festynu podkreśliła obecność domowych zwierzaków – psów różnych ras i jednego kota. 📢 Rodzinny dom Zenka Martyniuka. Tu się urodził i uwielbia wracać. Zobacz zdjęcia Zenek Martyniuk nigdy nie ukrywał skąd pochodzi, wręcz przeciwnie - szczycił się tym. Król disco polo postanowił przyjść na świat w chwili, gdy jego mama właśnie kopała kartofle. Nie było czasu na szpital. Zobaczcie, gdzie urodził się Zenek Martyniuk, jak wygląda jego rodzinny dom, a w jakim mieszka dziś.

📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie. 📢 Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę. Pielgrzymi opuścili Ostrów Mazowiecką 2.08.2023. Zdjęcia W Ostrowi pątnicy wzięli udział we mszy świętej o godz. 9.00, a po mszy zjedli śniadanie i wyruszyli w dalszą drogę. 📢 Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę wyruszyła z Ostrołęki 1.08.2023. Zdjęcia To 39. Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę. Pielgrzymi wyruszyli kwadrans po godz. 7.00 sprzed kościoła farnego. Wcześniej odprawiona została msza święta.

📢 Wesele Kurpiowskie 2023. Gwiazdą wieczoru kadzidlańskiej imprezy zespół Pectus. 18.06.2023. Zdjęcia Wesele Kurpiowskie to dwudniowe święto folkloru kurpiowskiego. Ale że nie samą tradycją człowiek żyje - nawet w Kadzidle - na koniec imprezy wystąpił zespół Pectus. Publiczność bawiła się znakomicie! 📢 Boże Ciało 2023 w Czarni. Procesja parafii pw. NP NMP w Czarni, 8.06.2023. Zdjęcia Boże Ciało to jedno z najważniejszych świąt katolickich. Z tej okazji odbywają się procesje religijne. W kościele parafialnym pw. NP NMP w Czarni główne nabożeństwo z racji uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa rozpoczęło się o godzinie 11.30.

📢 Dni Ostrołęki 2023. Koncerty gwiazd: bryska, Maleńczuk. 20.05.2023. Zdjęcia Na sobotnich koncertach podczas Dni Ostrołęki tłumy ostrołęczan znakomicie się bawiły. 📢 Festiwal Tradycji Kurpiowskich na plaży miejskiej w Ostrołęce, 20.05.2023. Zdjęcia Trwają Dni Ostrołęki. Całe miasto bawi się na plaży miejskiej. W sobotę odbywał się tam między innymi Festiwal Tradycji Kurpiowskich.

📢 Ostrołęka. Morsy rozpoczęły sezon 2022/2023. Do Narwi weszło ponad 80 osób, 23.10.2022. Zdjęcia, wideo Ponad 100 osób - nie tylko morsów - zjawiło się na plaży miejskiej w Ostrołęce w niedzielne przedpołudnie, 23 października 2022. 📢 Dni Kukurydzy w Andrzejewie. Mnóstwo atrakcji, występów i wesołe miasteczko. Gwiazdą wieczoru zespół DEJW 21.08.2022 XXI Dni Kukurydzy zostały podzielone na dwa dni: 20 sierpnia to wykłady na temat nowych rozwiązań w uprawie kukurydzy oraz zawody wędkarskie i piłkarskie, a 21 sierpnia to przede wszystkim występy muzyczne.

📢 Piknik militarny w Rzekuniu. „W hołdzie Marynarzom i Ułanom poległym na Ziemi Rzekuńskiej w 1920 roku”. 20.08.2022. Zdjęcia Tradycyjne uroczystości „W Hołdzie Marynarzom i Ułanom poległym na Ziemi Rzekuńskiej w 1920 roku" mają w tym roku wyjątkowo bogaty program. Trwają dwa dni – 20 i 21 sierpnia 2022.

📢 Święto policji w Ostrowi Mazowieckiej, 22.07.2022. Zdjęcia W piątek, 22 lipca 2022, najpierw odprawiona została uroczysta msza święta (koncelebrowana przez biskupa łomżyńskiego dr. Janusza Stepnowskiego, ks. kapelana Marka Grudę i księży proboszczów ostrowskich parafii), potem delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Na terenie obiektu Omega przy ul. Trębickiego odbyła się kolejna część uroczystości, podczas której m.in. wręczano policjantom awanse (awansowały 44 osoby) i nagrody.

📢 Gmina Krasne sprzedaje tabor kolejki wąskotorowej. Do kupienia lokomotywy i wagony. 19.04.2021. Zdjęcia Gmina Krasne (pow. przasnyski) ogłosiła przetarg na sprzedaż elementów taboru kolejki wąskotorowej.

📢 Maków Maz. Święto Wojska Polskiego w Makowie Mazowieckim. 15.08.2019 [ZDJĘCIA] Maków Mazowiecki. W dniu Święta Wojska Polskiego delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem "Bohaterów poległych w walce o niepodległość".