Prasówka 16.02.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim 16.02.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń”?

Prasówka 16.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim 16.02.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń Na których drogach w województwie mazowieckim prowadzone są dzisiaj (16.02.2024) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga 2, Żelków (567. km na odc. 1 km) Przełożenie ruchu na bypass oraz włączenie do autostrady A2 odc. V.

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

Prasówka 16.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto naprawdę niecodzienne ogłoszenia na klatkach schodowych, czyli lokatorskie informacje na wyciągnięcie ręki 15.02.2024 W dzisiejszym dynamicznym świecie, gdzie czas jest niezwykle cenny, ogłoszenia na klatkach schodowych stają się nieodłącznym elementem lokalnej komunikacji społeczności.

📢 Wypadek w Zawadach gm. Baranowo. 15.02.2024 auto dachowało na leśnej drodze W miejscowości Zawady gm. Baranowo samochód osobowy dachował na leśnej drodze - podało na FB Ratownictwo Medyczne Przasnysz. W zdarzeniu brały udział dwie osoby, jedna z nich wymagała transportu do szpitala - dodali ratownicy. Więcej informacji wkrótce. 📢 Tak żyje Lara Gessler, córka Magdy Gessler! Jak wygląda jej prywatne życie? Lara Gessler poszła w ślady swojej mamy! Córka Magdy Gessler również jest związana z branżą kulinarną! Sprawdź, jak wygląda prywatne życie celebrytki i czym się zajmuje? ZOBACZ PRYWATNE ZDJĘCIA LARY GESSLER - KLIKNIJ W NASZĄ GALERIĘ. 📢 Gdzie na Mazowszu mieszkają single? W rankingu są miejscowości z naszego regionu W oparciu o Narodowy Spis Powszechny z 2021 roku powstała lista miast w Polsce z największym odsetkiem singielek i singli. Dotyczy ona osób w wieku 15 lat i więcej. Przyjrzeliśmy się sytuacji na Mazowszu. W których mazowieckich miastach mieszka najwięcej panien i kawalerów? Aby przejść do listy należy kliknąć w zdjęcie.

📢 Daniel Męziński, policjant z KPP w Ostrowi Mazowieckiej odznaczony Medalem im. podkomisarza Andrzej Struja W czwartek, 15 lutego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński wręczył medale im. podkomisarza Andrzej Struja zasłużonym policjantom. Medal otrzymują policjanci, którzy w czasie służby oraz w czasie wolnym podjęli się ratowania życia ludzkiego ze szczególnym narażeniem własnego życia lub zdrowia. Wyróżnieni funkcjonariusze otrzymują również nagrodę finansową. 📢 Wiedźmin w anime nie tylko od Netflix – SI przeniosła Geralta do Dragon Ball Z, Pokemonów, a nawet do Czarodziejki z Księżyca SI przeniosła Geralta z Rivii do słynnych i kultowych serii anime. Nie zabrakło więc Pokemonów, Dragon Ball, Attack on Titans, a nawet Cyberpunk: Edgerunners. Czarodziejka z Księżyca dostarczyła jednak szczególnych wrażeń, choć w Castlevanii nasz Wiedźmin też robi wrażenie. Przekonajcie się sami.

📢 Osoby spod tych znaków zodiaku nigdy nie stworzą udanego związku! HOROSKOP 15.02.2024 Znaki zodiaku opisują 12 typów charakterów ludzkich. Część z nich doskonale się uzupełnia, część nie jest w stanie ze sobą wytrzymać. To proste - najlepsze związki to te, w których partnerzy fantastycznie się dopełniają, wspierają się, rozumieją swoje potrzeby, ale też są w stanie nawzajem się fascynować. Stanowią dla siebie wyzwanie i motor rozwoju. Które znaki zodiaku nigdy nie stworzą udanego związku? Sprawdź! 📢 Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce zaprasza na Dni Otwarte, 20.02-22.02.2024 Społeczność szkolna Zespołu Szkół Zawodowych im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce organizują Dni Otwarte. Będzie okazja zapoznać się z ofertą szkoły oraz poznać jego uczniów i nauczycieli. 📢 Balon w kształcie łabędzia przyleciał do Polski ze Szwecji. Znalazł go syn leśniczego z Nadleśnictwa Parciaki. Przy balonie był list! Niezwykła historia miała miejsce w Nadleśnictwie Parciaki, gdzie syn leśniczego znalazł w lesie zawieszony na drzewie balon w kształcie łabędzia. Przyczepiony był do niego list!

📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma wyjątkowy i nietuzinkowy styl Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Jej nietuzinkowy styl zatrzymuje wzrok i zapada w pamięć. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

📢 Budowa mostu na Narwi w Teodorowie. Budowa ma zakończyć się w 2025 roku Wykonano 30 procent prac związanych z budową mostu na Narwi w Teodorowie. Budowa rozpoczęła się w sierpniu 2023 roku i ma zakończyć się z końcem 2025.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 15.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 15.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Zabawne zwierzaki, czyli memy o psach i kotach. Żyć jak pies z kotem, znacie to? MEMY 15.02.2024 Kot i pies, to walka tocząca się od lat. Które z tych popularnych zwierząt domowe jest lepsze? Każdy musi sam zadecydować, ponieważ w praktyce są to różne zwierzęta, z kompletnie różnymi charakterami. 📢 Słaby sygnał Wi-Fi w domu? Te 7 rzeczy usuń z okolicy routera. Zobacz proste sposoby na poprawę zasięgu internetu W dzisiejszych czasach dostęp do szerokopasmowego routera z możliwością rozsyłania sygnału Wi-Fi nie jest niczym specjalnym. Jego największymi zaletami jest duża wygoda użytkowania, brak limitu transferu danych i duży obszar bezproblemowego działania. Jeśli sygnał sieci jest słaby, to może to wynikać z obecności przeszkód, które zakłócają sygnał. Sprawdź, co blokuje zasięg Wi-Fi w twoim domu i co należy usunąć z okolicy routera.

📢 Tak mieszka popularny Rafał Pacześ z Łodzi. Zobacz zdjęcia. Komik uwielbia luksusowe auta 15.02.2024 Rafał Pacześ to 33-letni komik urodzony w Łodzi. Od 2016 roku zawodowo związany ze stand-upem. Jego filmy w serwisie YouTube mają już kilka milionów wyświetleń. 📢 Wyjątkowe mieszkanie Izy Krzan. Zobacz, jak mieszka Miss Polonia. Gwiazda pożegnała się z „Pytaniem na śniadanie”, ale zaczyna nową pracę Izabella Krzan to ulubienica widzów i do niedawna gwiazda telewizji śniadaniowej w TVP. Miss Polonia regularnie pojawiała się rano w wielu polskich domach w „Pytaniu na śniadanie”, jednak rozpoczęła już nową pracę. Zaglądamy do przytulnego apartamentu modelki w centrum stolicy. Zobacz, gdzie gwiazda uwiła swoje rodzinne gniazdko. Nowoczesne wnętrza robią na fanach Miss Polonii spore wrażenie!

📢 W Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie trwają prace remontowe Niebawem Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie nabierze nowego wyglądu. Trwają prace remontowe. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Pies przejechał pociągiem prawie 160 km i trafił do...Małkini Major, pies w typie owczarka, zaginął 7 lutego w Sadownem (powiat węgrowski). Okazuje się, że przejechał pociągiem niemal 160 km z miejsca zamieszkania i trafił do Małkini, gdzie zajęła się nim młodzież z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica. 📢 11 najbardziej niezwykłych zamków w Polsce: tajemnice, legendy, ciekawostki. Żółta dama, pamiątka po Koperniku, skarby i dziwne rekordy Polska jest pełna niezwykłych zamków, a niektóre są tak dziwne, że aż trudno uwierzyć w opowiadane o nich historie. Zebraliśmy dla was listę 11 najbardziej niezwykłych opowieści, tajemnic i ciekawostek związanych z polskimi zamkami od Bałtyku po podnóże Tatr. Który polski zamek wzorowany był na słynnym Tadż Mahal, gdzie grozi klątwa konia, co zostawił po sobie Kopernik w Olsztynie i czego szukał na Dolnym Śląsku ojciec nazistowskiego programu rakietowego? Poznajcie naszą listę TOP 11 tajemnic i ciekawostek polskich zamków.

📢 Egzaminy na prawo jazdy. Jaka była w 2023 roku zdawalność w naszym regionie? Co roku przedstawiamy dane dotyczące poziomu zdawalności egzaminów na prawo jazdy w naszym regionie (Ostrołęka oraz powiaty: ostrołęcki, ostrowski i makowski). Koncentrujemy się na egzaminach na kat. B, analizując dane ośrodków, które w 2023 roku wyszkoliły co najmniej 20 kursantów, którzy zgłosili się na egzamin teoretyczny – bo to przecież on jest przepustką do kolejnego etapu egzaminu na kierowcę. Dane pochodzą z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce, a więc obejmują kursantów, którzy właśnie tu zdawali egzamin.

📢 Memy na walentynki. Tak internauci śmieją się ze święta zakochanych 14 lutego obchodzimy walentynki, czyli święto zakochanych. To idealna okazja dla internautów do żartów za pomocą memów! Jak komentują święto, tak chętnie wyczekiwane przez wszystkich zakochanych? Sprawdźcie najlepsze memy z całego internetu na walentynki!

📢 Najdziwniejsze gadżety z Chin. 7 zaskakujących rzeczy, które można kupić na AliExpress, Temu i w innych sklepach Zakupy w chińskich sklepach stały się w ostatnich latach bardzo popularne. Choć modę tę zapoczątkował AliExpress oraz Wish, pojawia się coraz więcej tego typu miejsc. Znaleźć tam można naprawdę dziwne i zaskakujące przedmioty, również jeśli chodzi o gadżety elektroniczne i związane z grami. Zobacz 7 najdziwniejszych przedmiotów, które można zamówić z Chin. 📢 MISTRZOWIE MOTORYZACJI - Zgłoś kandydata do plebiscytu Kierowca Roku 2024! Możesz też zgłosić do nagrody firmę transportową Znasz dobrego kierowcę zawodowego, który z zaangażowaniem i odpowiedzialnością wykonuje swoją pracę? Albo firmę transportową, która jest dobrym pracodawcą, rozwija się i osiąga sukcesy w branży. Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie, który jest prowadzony w ramach akcji Mistrzowie Motoryzacji. Na laureatów czekają zaszczytne tytuły i nagrody. W finale plebiscytu zwycięzca wśród kierowców będzie miał szansę na wygranie samochodu - Peugeota 208.

📢 Seniorzy z Makowa Mazowieckiego uwierzyli oszustom i stracili swoje oszczędności W poniedziałek (12.02) seniorzy z Makowa Mazowieckiego otrzymywali telefony od fikcyjnych wnuczków i policjantów. Niestety w jednym przypadku seniorzy uwierzyli oszustom podającym się za „policjanta CBŚP” i przekazali pieniądze, zostawiając je w torbie na chodniku przed domem. 📢 Śladami Kurpiów - doroczne wydarzenie w Kadzidle, 13.02.2024 Śladami Kurpiów to kontynuacja przekazywania i utrwalania tradycji, zwyczajów oraz obyczajów naszych przodków - wprowadził Grzegorz Parzych, dyrektor Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle. - Śladami Kurpiów ukazuje, jak wiele pokoleń pracowało na to, czego dzisiaj widownia jest świadkiem. Jest to także doroczne spotkanie z twórcami i artystami kurpiowskimi, którzy zostaną uhonorowani nagrodami okolicznościowymi za swoje dokonania artystyczne, wybitne osiągnięcia i pielęgnowanie naszej kultury.

📢 Tego mężczyźni nie lubią u swoich partnerek! Te nawyki mogą zniszczyć nawet najtrwalszy związek. Sprawdź, czym możesz denerwować ukochanego Każda kobieta ma jakieś nawyki – jedne mniej denerwujące partnerów, drugie bardziej. Okazuje się, że pozornie błahe zachowania, które panie wykonują mimo woli, mogą bardzo denerwować mężczyzn. Zobacz 10 z nich, które irytują facetów i sprawdź, czy sama tak nie robisz.

📢 Paznokcie na Walentynki 2024. Nowości w manicure hybrydowym. Oto najmodniejsze stylizacje na 14 lutego Zobacz ZDJĘCIA Pierwszym skojarzeniem z Walentynkami widocznymi na paznkociach jest manicure w kolorze czerwonym i zdobienia w kształcie serduszek. Okazuje się jednak, że to tylko część pomysłów na walentynkową dekorację paznokci... 📢 Konsultacje dot. modernizacji linii kolejowej Tłuszcz - Ostrołęka. W gminie Ostrów Maz. spotkanie odbyło się 13.02.2024 We wtorek, 13 lutego w Urzędzie Gminy Ostrów Mazowiecka odbyły się konsultacje z mieszkańcami dot. modernizacji linii kolejowej nr 29 na odcinku Tłuszcz - Ostrołęka. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firmy BBF Sp. z o.o., która przygotowuje studium wykonalności zadania oraz przedstawiciele PKP PLK S.A. Najistotniejsze dla mieszkańców powiatu ostrowskiego jest to, że zlikwidowanych ma być 5 przejazdów kolejowych. 📢 MISTRZOWIE MOTORYZACJI - ALE MOTOR! Prześlij zdjęcie swojego motocykla- może trafić na okładkę kalendarza i gazety Twój motocykl to więcej niż pojazd – to Twoja pasja, towarzysz podróży i przygód? Czujesz dreszczyk emocji na myśl o szumie wiatru i wolności, którą daje? Trafiłeś pod dobry adres! Zgłoś swoją maszynę do akcji ALE MOTOR i wygraj wspaniałe nagrody.

📢 Nabrzeże Narwi między ostrołęckimi mostami. Jak będzie wyglądać? Prezydent Ostrołęki pokazał wizualizacje Nad nadbrzeżem Narwi trwają intensywne prace. W związku z dużym zainteresowaniem tą ważną inwestycją prezentuję aktualne wizualizacje zagospodarowania terenu między mostami - podał prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik. Obecnie trwają tam prace służące umocnieniu lewego brzegu rzeki wraz z budową kanalizacji deszczowej. To koszt prawie 4 mln złotych.

📢 Klub Senior+ w Ostrowi Mazowieckiej ma 5 lat. Klub zrzesza 32 osoby Urodziny Klubu Senior+ wypadają 14 lutego, ale ze względu na to, że w tym roku w tym dniu wypada Środa Popielcowa, wspólne świętowanie odbyło się 8 lutego. Były życzenia, prezenty i oczywiście - tort. 📢 Uroczystości w Wąskim Lesie. W 84. rocznicę mordu upamiętniono mieszkańców pow. makowskiego zamordowanych przez Niemców 12 lutego 1940 r. Niemcy rozstrzelali w tym miejscu ponad 500 mieszkańców powiatu makowskiego: ludzi starszych, chorych, ułomnych. Do Wąskiego Lasu zwabili ich obietnicą bezpłatnego leczenia.

📢 MISTRZOWIE MOTORYZACJI 2024 - ALE FURA! Prześlij zdjęcie swojego auta - może trafić na okładkę kalendarza i gazety To może być legendarny król polskich szos Maluch, kultowy Garbus na chodzie, albo równie dobrze całkiem nowe auto, stuningowane lub nie. Tworzymy wielką galerię samochodów z historią. Takich, z których ich właściciele są dumni i którymi chcą się pochwalić. Tytuł ALE FURA zostanie przyznany w głosowaniu przez naszych Czytelników, a na laureatów czekają nagrody. Zdjęcia 12 samochodów trafią na strony kalendarza. 📢 Wybory samorządowe 2024. Anna Truszkowska-Aptacy kandydatką na prezydenta Ostrołęki W poniedziałek 12.02.2024 KWW Ostrołęka na pokolenia przedstawił swojego kandydata na fotel prezydenta miasta. Konferencja prasowa odbyła się w budynku WSAP w Ostrołęce. 📢 Mirosław Augustyniak starostą makowskim! Został wybrany na stanowisko podczas sesji rady powiatu 12.02.2024 Zbigniew Deptuła na dwa miesiące przed wyborami samorządowymi zrezygnował z funkcji starosty makowskiego. Radni powiatowi w poniedziałek 12.02.2024 wybrali na to stanowisko Mirosława Augustyniaka, radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

📢 Zapusty w gminie Sypniewo: konkurs kulinarny "Smaczny zapust na stole" i biesiada, 11.02.2024 Zapusty gminne odbyły się w Domu Ludowym w Gąsewie. Tradycyjnie zorganizowano konkurs kulinarny, do którego zgłosiło się 20 osób w czterech kategoriach. Oprócz konkursu odbył się także występ kabaretu Rozumisz, a impreza zakończyła się wspólnym biesiadowaniem. 📢 Konkurs kulinarny "Najlepszy pączek karnawału 2024" dla Kół Gospodyń Wiejskich w powiecie makowskim, 11.02.2024 Stowarzyszenie Kobiety wspierają Kobiety zorganizowało po raz drugi konkurs kulinarny "Najlepszy pączek karnawału 2024" dla Kół Gospodyń Wiejskich w powiecie makowskim. Zgłosiło się 19 KGW. Kto wygrał?

📢 Ostatki w Biesiadzie. Impreza odbyła się w sobotę 10.02.2024 Tradycyjnie już Biesiada gościła w swoich progach rozrywkowych i roztańczonych mieszkańców Ostrołęki, powiatu ostrołęckiego, a także gości z okolicznych powiatów. Imprezę poprowadzili Radek i Robert z zespołu Vertim. Zobaczcie naszą galerię zdjęć z tego wydarzenia.

📢 Ogólnopolski Dzień Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej. Tak obchodzono go w Ostrowi Mazowieckiej 9.02.2024 „ETNO w działaniach organizacji i ruchów regionalnych” to hasło V Ogólnopolskiego Dnia Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej. O etnograficznych inicjatywach i przedsięwzięciach rozmawiano w ostrowskiej Galerii Sztuki JATKI. 📢 Protest rolników z powiatu ostrowskiego. Protestowali 9.02.2024 na głównych ulicach Ostrowi Mazowieckiej W piątek, 9 lutego ok. 140 rolników głównie z powiatu ostrowskiego przyjechało do Ostrowi swoimi ciągnikami, aby protestować przeciwko polityce Unii Europejskiej. Jedna grupa wjechała do miasta od strony Jasienicy, a druga od strony Wąsewa.

📢 60-lecie szpitala w Ostrowi Mazowieckiej. Dużo gości, pochwał i podziękowań. Były też nagrody. Uroczystość odbyła się 8.02.2024 Uroczysty jubileusz odbył się w czwartek, 8 lutego w Dworku Nad Stawem na Podborzu.

📢 Bal karnawałowy Miejskiego Przedszkola nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej. Bal odbył się 8.02.2024 Tematem przewodnim balu był podwodny świat. Hol został przystrojony niebieską tkaniną, a na niej znalazły się syrenki, rybki, koniki morskie i żółwie, a także wrak statku i skarby. Pod sufitem umieszczono dwie, wykonane z balonów, ośmiornice. 📢 Zbigniew Deptuła - starosta powiatu makowskiego - zrezygnował ze stanowiska Zbigniew Deptuła złożył również mandat radnego powiatu. 📢 MISTRZOWIE MOTORYZACJI Zgłoś do nagrody kierowcę, mechanika albo instruktora jazdy. Poleć dobry warsztat, szkołę jazdy lub firmę spedycyjną Znasz dobrego kierowcę zawodowego? Albo mechanika lub warsztat samochodowy, których możesz rekomendować innym? Wiesz, który instruktor jazdy dobrze przygotowuje do egzaminu i w której szkole jazdy warto zrobić kurs? A może znasz godną polecenia firmę transportową lub spedycyjną? Zgłoś kandydatów do nagród w akcji Mistrzowie Motoryzacji! Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208, wyjazdy na wczasy i nagrody pieniężne!

📢 Kandydaci na wójtów gmin powiatu ostrołęckiego. Oni już zadeklarowali start w wyborach samorządowych w kwietniu 2024 W powiecie ostrołęckim kilkanaście osób publicznie zadeklarowało, że będzie (lub nie zamierza) ubiegać się o stanowisko burmistrza czy wójta. Kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast można zgłaszać do 14 marca do godz. 16.00. A do 4 marca (do godz. 16.00) jest możliwość zgłaszania list kandydatów na radnych.

📢 Blunt bob to odsłona najpopularniejszej fryzury ostatnich lat. „Tępe cięcie” idealnie sprawdzi się u posiadaczek cienkich włosów Blunt bob to fryzura dla każdej z was. Najważniejsze w niej jest odpowiednie cięcie. To właśnie dzięki niemu można wyrównać proporcje twarzy i sprawić, że włosów będzie się wydawało więcej. Jest również łatwa w stylizacji i rewelacyjnie wygląda z przedziałkiem na środku. Fanką tej fryzury jest Małgorzata Foremniak.

📢 Studniówka ZS w Krasnosielcu, 3.02.2024 w GOK-u bawili się licealiści Ktoś powiedział, że młody wiek musi się wyszumieć. I miał rację, bo każdy wiek ma swoje prawa. Dlatego rozgrzejmy ten zimowy wieczór wspaniałą zabawą. Zapomnijmy choć na chwilę o czekających nas egzaminach. Oby ten wieczór pozostawił w naszej pamięci wiele dobrych wspomnień - mówili do swoich kolegów uczniowie, prowadzący oficjalną część balu, który odbył się w GOK-u. 📢 Studniówka ZS CKR w Starym Lubiejewie. Maturzyści bawili się w Wyszomierzu Wielkim 3.02.2024 Bal studniówkowy maturzystów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie odbył się w sali weselnej "Magnolia" w Wyszomierzu Wielkim (w pow. zambrowskim). Na balu bawili się maturzyści i ich osoby towarzyszące, a także dyrekcja i grono pedagogiczne szkoły, rodzice oraz zaproszeni goście.

📢 Jubileuszowa choinka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zuzeli Po raz dwudziesty w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zuzeli odbyła się choinkowa zabawa uświetniona występem muzyków z Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Głównej Policji. 📢 Plebiscyt Edukacyjny 2023 na Mazowszu. Na gali w Warszawie 31.01.2024 rozdaliśmy nagrody nauczycielom i placówkom oświatowym W środę 31 stycznia wręczono nagrody w Plebiscycie Edukacyjnym 2023. Wyróżnienia otrzymali najlepsi nauczyciele z Mazowsza. To największy plebiscyt w kraju. Jego organizatorem są tytuły Polska Press Grupy: Polska Metropolia Warszawska, Tygodnik Ostrołęcki i Echo Dnia. Wśród wyróżnionych także nauczyciele i placówki oświatowe z naszego regionu. Poniżej relacja z uroczystej gali.

📢 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Myszyńcu. 28.01.2024 W niedzielę 28 stycznia 2024 w całej Polsce odbywa się 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku pieniądze zbierane są na leczenie chorób płuc u dzieci i dorosłych. Do akcji tradycyjnie włączył się sztab WOŚP w Myszyńcu. Kieruje nim dyrektor RCKK Zdzisław Ścibek.

📢 Pogrzeb Romana Świerżewskiego - społecznika, długoletniego dyrektora GOKiS w Bogutach-Piankach, 25.11.2023 Długoletni dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach, propagator kultury pogranicza Mazowsza i Podlasia, społecznik zmarł nagle, 23 listopada 2023 nad ranem. W sobotę 25 listopada 2023 żegnali go bliscy, znajomi, samorządowcy...

📢 Budowa szkoły i przedszkola przy Partyzantów w Ostrowi Mazowieckiej coraz bliżej ukończenia. Zobaczcie zdjęcia Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 dla klas I - III i nowego Miejskiego Przedszkola nr 1 ma się zakończyć w przyszłym roku, aby we wrześniu 2024 pierwsi uczniowie mogli rozpocząć naukę w nowej "małej jedynce". 📢 Przedszkole i żłobek w Kadzidle na finiszu. Zobaczcie jak wygląda budowa Zobaczcie relację zdjęciową z aktualnych prac przy budowie przedszkola i żłobka w Kadzidle. To duża inwestycja – warta prawie 18 milionów złotych.

📢 Ostrołęka. Bal karnawałowy seniorów. Bawili się w Centrum Aktywności Seniorów. 21.02.2023 Seniorzy z Ostrołęki bawili się na balu karnawałowym w Centrum Aktywności Seniorów.

📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty. 📢 60-lecie ZSZ nr 2 w Ostrołęce. Bal Absolwentów zakończył dwudniowe obchody 60-lecia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2. 7.10.2022. Zdjęcia Bal Absolwentów został zorganizowany przez byłych uczniów ZSZ nr 2 w Centrum Bankietowym Warszawska 34.

📢 Przasnysz. Święto Policji, 26.07.2019: awanse i odznaczenia [ZDJĘCIA, WIDEO] Święto Policji w Przasnyszu. 24 lipca 1919 roku została powołana do życia Policja Państwowa. 26 lipca 2019 r., 100 lat później, pamięć o tym wydarzeniu uczczono w Przasnyszu.

📢 Studniówka 2016 LO im. KEN w Przasnyszu. Zobacz ZDJĘCIA Zobacz jak wyglądał bal maturalny uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Przasnyszu.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych 8 rzeczy nie wolno ci nosić w portfelu. Sprawdź jakich