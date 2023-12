Prasówka 15.12.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wspólne kolędowanie uczniów Społecznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego i seniorów z klubu „Senior +” w Ostrołęce”?

Prasówka 15.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wspólne kolędowanie uczniów Społecznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego i seniorów z klubu „Senior +” w Ostrołęce „Seniorzy dzieciom, dzieci seniorom” to projekt edukacyjny, którego zadaniem jest połączenie pokoleń.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 15.12.23

📢 Spotkanie opłatkowe Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ostrołęce, 14.12.2023 Spotkanie opłatkowe odbyło się przy Sali Zabaw Morska Kraina, a rozpoczęło się od jasełek w wykonaniu dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego TPD w Lelisie. Program zatytułowany był "Dobra nowina". 📢 Spotkanie ze Świętym Mikołajem w Ostrowi Mazowieckiej już 17.12.2023! Będzie też jarmark bożonarodzeniowy Spotkanie ze Świętym Mikołajem w Ostrowi Mazowieckiej odbędzie się w niedzielę, 17 grudnia o godz. 15:00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. O 14.00 na hali rozpocznie się jarmark bożonarodzeniowy.

Prasówka 15.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mistrz parkowania w Kadzidle. A gdyby drzwi marketu otwierały się nieco szerzej? Wczorajsze parkowanie kierowcy przed samym wejściem do sklepu - krótkim komentarzem opatrzył nadesłane do redakcji zdjęcie Czytelnik. W sumie więcej słów to nie wymaga...

📢 Świąteczne warsztaty w Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie. Warsztaty odbywały się w 13 - 14.12.2023 W Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie przez dwa dni trwały warsztaty w ramach akcji "Świąteczny Tydzień z Mazowszem".

📢 Narty z dzieckiem: 12 łatwych i bezpiecznych tras narciarskich w Polsce w sam raz na zimę i ferie. Tam pojeździcie bez stresu i ryzyka! Narty dają mnóstwo frajdy, ale jazda po stokach przeznaczonych dla zaawansowanych narciarzy może być niebezpieczna. Które trasy narciarskie w Polsce nadają się najlepiej dla rodzin z dziećmi? Gdzie można bezpiecznie poszusować z pociechami, które dopiero uczą się jazdy? Przedstawiamy bezpieczne trasy narciarskie w Polsce w sam raz na rodzinną zabawę na stoku w czasie zimowego weekendu czy ferii. Sprawdźcie, gdzie narty z dziećmi mogą być zabawą bez zbędnych zmartwień.

📢 Najpiękniejsze bombki choinkowe na 2023. Wyjątkowe ozdoby świąteczne zobacz w naszej galerii. Modne dekoracje na choinkę na Boże Narodzenie Bombki choinkowe i modne ozdoby na choinkę to istotny element świątecznych dekoracji. Elegancko przystrojone świąteczne drzewko to jeden z najważniejszych symboli Bożego Narodzenia. Podpowiadamy, jak pięknie możemy ubrać iglaste drzewko, żeby prezentowało się wyjątkowo i stylowo. Zobaczcie w galerii, jakie bombki choinkowe i świąteczne ozdoby są w tym roku najmodniejsze. 📢 Najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie wybrany! Gigantyczny sukces Polski – aż 3 nasze miasta w nowym rankingu, w tym zwycięzca Jeśli lubicie odwiedzać jarmarki bożonarodzeniowe w okresie świątecznym (a kto nie lubi?), mamy dla was dobre wieści: Polska jest prawdziwą potęgą jarmarkową. W nowym rankingu najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w całej Europie znalazły się aż 3 polskie miasta, a jedno z nich zajęło pierwsze miejsce! Przekonajcie się, które polskie jarmarki zachwyciły zagranicznych ekspertów, którzy stworzyli ranking, i jakie jeszcze świąteczne festyny Europy najbardziej warto odwiedzić w grudniu.

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 14.12.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Ostrołęka. Obchody 42. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, 13.12.2023 W 42. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w kościele farnym w Ostrołęce odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny i NSZZ "Solidarność". Potem złożone zostały kwiaty pod krzyżem bł. ks. Jerzego Popiełuszki – patrona NSZZ „Solidarność”. Uroczystość zorganizowali: Rada Oddziału w Ostrołęce NSZZ "Solidarność" oraz proboszcz parafii pw. Nawiedzenia NMP Wiesław Białczak.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? [14.12.2023] Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Świąteczne dekoracje za czasów PRL-u. Choć o wiele skromniejsze, z sentymentem wspominamy je do dziś. Przypominamy, jak wyglądały Plastikowe, przerzedzone choinki, charakterystyczne srebrne łańcuchy, lampki przypinane do gałązek na żabki, stroiki z delikatnymi, wzorzystymi bombkami... Świąteczne ozdoby za czasów PRL-u różniły się nieco od tych współczesnych, lecz miały w sobie wyjątkowy urok. Niektóre kojarzą się z kiczem, lecz inne wiele osób pielęgnuje do dziś. Przypominamy, jak wyglądały ówczesne stroiki na Boże Narodzenie i inne ozdoby.

📢 Nowa Škoda Superb – większy komfort, przestrzeń i mniejsze zużycie paliwa. Czy warto? My już wiemy Škoda Superb to flagowa limuzyna czeskiego koncernu ciesząca się ogromnym zainteresowaniem kupujących nie tylko w Europie. Auto zaskarbiło sobie sympatię klasyczną, ponadczasową linią nadwozia i świetnym wyposażeniem, a także niskimi kosztami utrzymania. Teraz przyszedł czas na nowy model. Jeśli chcesz wiedzieć, co oferuje Škoda Superb 2024, przeczytaj nasz artykuł!

📢 Wykrot. Konkurs "Poznajemy Baśnie i Legendy z Krainy zwanej Kurpsiami". Jego 19. edycja odbyła się 13.12.2023 13 grudnia 2023 odbyła się 19. edycja konkursu w kat. uczniów IV klas szkół podstawowych. Do rywalizacji przystąpiło 36 uczniów z czterech gmin powiatu ostrołęckiego, ze szkół w: Wykrocie, Wolkowych, Wydmusach, Lipnikach, Białobieli, Zawadach, Dabrówce i Łysych. 📢 Na świątecznym stole nie może zabraknąć maku. Jest ważny powód. Przygotuj makowiec, kutię albo inne, pyszne ciasta z makiem Świąteczna kutia czy makowiec to tradycyjne słodkości, które pojawiają się na wigilijnym stole. Nie bez przyczyny, bo mak ma w polskiej tradycji wymiar symboliczny. Warto przygotować ciasto lub deser z makiem w roli głównej, aby uczcić tradycję. Przedstawiamy najlepsze przepisy na makowe słodkości.

📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz. Tu żyje z rodziną minister obrony narodowej. Zajrzyj do domu Władysława Kosiniaka-Kamysza Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się nowy minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas. 📢 Wystawa „Karol Tchorek – (ko)lekcja wycinanek” w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Wernisaż był 12.12.2023 Przybyłych na wernisaż gości witały: dyrektor MKK Maria Samsel oraz kuratorka i autorka scenariusza wystawy Paulina Hoffman-Orlicka. Gościem wernisażu był Robert Dul - etnograf, który opowiedział o Karolu Tchorku, m.in. o warsztacie rzeźbiarskim mistrza i jego kolekcji. Przy wejściu na salę wystawową odbywały się warsztaty wycinankarskie, które prowadził Stanisław Ropiak - ceniony wycinankarz z Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Wystawę można oglądać w muzeum przy placu gen. J. Bema 8 w Ostrołęce do 11 lutego 2024 roku.

📢 Cygańskie kolędowanie z Patrycją Runo - koncert w kościele w Dąbrówce odbył się 12.12.2023 Koncert w kościele parafialnym pw. św. Anny w Dąbrówce gm. Lelis odbył się 12 grudnia. Był rejestrowany przez ekipę telewizyjną. Nagranie będzie emitowane w telewizji TVS oraz na antenach TVP. Podczas koncertu można było usłyszeć cygańskie kolędy w wykonaniu Rolanda Bilickiego z towarzyszeniem rodziny oraz Bogdana Trojanka - znanego artysty i aktywisty romskiego wraz z zespołem Terne Roma. Wacław Cieślik z zespołu Kordian zaprezentował kolędy w klimacie góralskim, wystąpiła Orkiestra Kurpiowska z Lelisa, gwiazda disco lat 90. - Venus i oczywiście główna bohaterka tego wydarzenia - Patrycja Runo (jedną z kolęd wykonała w towarzystwie zespołu Dzieciaki z Czerwina). 📢 Odpoczywaj na wsi - uroczyste podsumowanie konkursu w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Ostrołęce, 13.12.2023 W tym roku odbyła się IV edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych „Odpoczywaj na wsi”. Na Mazowszu wpłynęło na konkurs ok. 100 prac, w tym 10 z regionu ostrołęckiego - z powiatów makowskiego i przasnyskiego. 7.12.2023 Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Ostrołęce zorganizował wernisaż prac, a 13.12.2023 zaprosił małych uczestników na uroczyste podsumowanie - z wręczeniem upominków i poczęstunkiem.

📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Ranking 9 najtrudniejszych tras narciarskich w Polsce. Prawdziwe żylety dla odważnych! Zakopane, Szczyrk i inne – gdzie szukać wyzwań? Sezon na narty już się zaczął, a chętni mogą zafundować sobie prawdziwe zimowe szaleństwo na stokach. Jeśli kochacie narty i chcielibyście sprawdzić się w tym sezonie, przyjąć wyzwanie i poczuć zastrzyk adrenaliny, zebraliśmy dla was TOP 9 najtrudniejszych tras narciarskich w Polsce. Sprawdźcie, jak oznacza się trudność trasy narciarskiej, gdzie jest wyjątkowo stromo, które odcinki są rzeczywiście najtrudniejsze.

📢 Gwiazda betlejemska – najmodniejsza świąteczna dekoracja. Wyjątkowa ozdoba na Boże Narodzenie. Zobacz piękne stroiki świąteczne z poinsecji Gwiazda betlejemska to niezwykle popularna roślina świąteczna, którą co roku większość z nas pięknie dekoruje dom na Boże Narodzenie. Poinsecja jest tania, niezwykle efektowna i trwała, dlatego świetnie się sprawdza jako świąteczna dekoracja. Podpowiadamy, jak pomysłowo ozdobić wnętrza za pomocą gałązek gwiazdy betlejemskiej. Zobacz, jak wykonać bożonarodzeniowe dekoracje DIY z poinsecji za grosze.

📢 Złote Gody w gminie Kadzidło. Jubilaci otrzymali medale od prezydenta RP We wtorek 12.12.2023 w gminie Kadzidło odbył się Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Świętowało 14 par. Małżonkowie otrzymali medale, gratulacje, upominki z Urzędu Gminy. 📢 Te kreacje Stenki, Sochy i innych gwiazd będą idealne na święta oraz sylwestra dla pań po 40. Stylizacje gwiazd z pokazu Macieja Zienia Danuta Stenka oszołomiła prostą, ale mieniącą się suknią, a Małgorzata Socha połączyła modę z klasyką. W poniedziałek (11 grudnia) odbył się pokaz jubileuszowy z okazji 25-lecia marki Zień. Na wydarzeniu pojawiła się cała plejada gwiazd, które zachwyciły stylizacjami. Wiele z nich może stanowić inspirację na święta Bożego Narodzenia, zabawę sylwestrową czy też bal karnawałowy.

📢 Zespół Szkół w Różanie po modernizacji. Zobaczcie jak wygląda szkoła w środku: nowe sale, podłogi, łazienki W poniedziałek 11.12.2023 odbyło się uroczyste otwarcie budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Różanie. Łączna wartość inwestycji wyniosła prawie 6 000 000 złotych. Zobaczcie jak teraz wygląda szkoła. Robi wrażenie! 📢 Betlejemskie Światło Pokoju w Makowie Mazowieckim. 11.12.2023 harcerze zanieśli je do wielu instytucji W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju harcerki i harcerze Związku Harcerstwa Polskiego odebrali od słowackich skautów w Zakopanem (w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej) w niedzielę 10 grudnia. Betlejemskiemu Światłu Pokoju towarzyszy hasło „Czyńmy Pokój”. Światło makowscy harcerze przynieśli 11 grudnia 2023 m.in. do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, do Starostwa Powiatowego oraz do LO im. M. Curie-Skłodowskiej. 📢 Lara Gessler już ubrała choinkę. Tak udekorowała świąteczne drzewko córka Magdy Gessler. Bożonarodzeniowe ozdoby w domu Lary Gessler Lara Gessler już pokazała w mediach społecznościowych świąteczne drzewko. Subtelne ozdoby choinkowe właścicielki kultowej warszawskiej cukierni prezentują się pięknie i elegancko. Zobacz, jak modnie ubrała choinkę Lara Gessler. Tak przygotowuje się do Bożego Narodzenia z mężem i dzieciakami córka Magdy Gessler.

📢 Mikołajkowy Kiermasz Przedszkolaków w Prostyni. Druga edycja wydarzenia odbyła się 10.12.2023 Dla każdego coś smacznego, przyjemnego i pożytecznego - taką formułę przyjęli organizatorzy II Mikołajkowego Kiermaszu Przedszkolaków, który odbył się w SP w Prostyni. 📢 Motomikołaje w Makowie Mazowieckim. Rozdawali paczki, zbierali dla Marleny i Oli Tradycyjnie z grudniu klub motocyklowy MotoMaków wraz z instytucjami samorządowymi, firmami i osobami prywatnymi zorganizowali Motomikołaje. Były atrakcje dla dzieci, ale też pomoc potrzebującym: Marlenie i Oli. Zobaczcie galerię zdjęć. 📢 Ostrołęka. Ubieranie choinki na zakończenie Kurpiowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego 10.12.2023 Dzieci, które brały udział w warsztatach artystycznych i wykonały piękne i niepowtarzalne ozdoby choinkowe- miały za zadanie ozdobić nimi drzewko, które stanęło na Starym Mieście. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone, a przystrojona choinka stanie w Ratuszu.

📢 Kurpiowski Ludowy Jarmark Bożonarodzeniowy w Myszyńcu, 10.12.2023 Myszyniec już w świątecznym nastroju. Od rana do wieczora w mieście trwał Kurpiowski Ludowy Jarmark Bożonarodzeniowy.

📢 Ciekawostki o „Chłopach”. Będziecie zaskoczeni. Którą scenę Reymont pisał 11 godzin? Tego nie wiedzieliście o lekturze szkolnej „Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta to lektura, omawiana w szkole średniej. Filmową adaptację powieści można oglądać na dużym ekranie od 13 października, została ona też wybrana we wszystkich kategoriach jako polski kandydat do Oscara 2024. O niezwykłej technice, nawiązaniu do ówczesnego malarstwa i ciekawym ujęciu wątków wciąż jest głośno. Warto odświeżyć sobie także powieść Reymonta, zwłaszcza że niedawno obchodziliśmy 99. rocznicę otrzymania przez Reymonta Nagrody Nobla. Przeczytajcie 5 ciekawostek dotyczących „Chłopów”. 📢 Pierwszy polski elektryczny van powstał w Makowie Mazowieckim. Wyprodukowała go firma Autobox We wtorek, 5 grudnia w zakładzie produkcyjnym w Makowie Mazowieckim odbyła się prezentacja pierwszego polskiego elektrycznego vana firmy Autobox, należącej do Grupy Zasada.

📢 Międzygminny Rajd Rowerowy "A to ci historia!", drogami gmin Boguty-Pianki i Nur. 18.06.2023 Nawet dla niezbyt wprawnych rowerzystów 25 km to nie jest długi dystans. Uczestnicy I Międzygminnego Rajdu Rowerowego przy okazji krótkiej rowerowej przejażdżki przez miejsca ciekawe przyrodniczo poznawali także lokalną historię. 18.06.2023 r. Ostrowskie Stowarzyszenie „Ludzie z Pasją”, Stowarzyszenie Towarzystwo Nasze Boguty, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach oraz Zespół Śpiewaczy Nadbużanie zaprosili cyklistów w każdym wieku na I Międzygminny Rajd Rowerowy pod hasłem „A to ci historia!” Zaproszenie przyjęło ponad 40 osób w wieku od 6,5 roku do 70+. 📢 Seniorada w Ostrołęce, 18.06.2023. Tak się bawią seniorzy z Dj Wiką. Zdjęcia, wideo Witam państwa na drugiej Senioradzie. Jak będziecie państwo jeszcze chcieli, to zrobimy i w przyszłym roku - zadeklarował Wiesław Kędzierski, przewodniczący ostrołęckiej Rady Seniorów. I ta deklaracja wywołała aplauz publiczności, licznie zgromadzonej w niedzielne popołudnie na Placu Wolności w Ostrołęce.

📢 Szlachetna Paczka w Kadzidle. Para Prezydencka darczyńcą Szlachetnej Paczki dla rodziny z gminy Kadzidło, 10.12.2022 Weekend Cudów w Kadzidle - część paczek dojechała już do potrzebujących rodzin. Jedną z paczek przygotowała Para Prezydencka. Pracownicy Kancelarii Prezydenta przywieźli prezenty do Kadzidła.

📢 Złote Gody w Baranowie. Pary obchodziły jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. 16.09.2022 Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodziły pary z gminy Baranowo. Uroczystości odbyły się w piątek 16.09.2022. 📢 Cmentarz w Andrzejewie. Zobaczcie zdjęcia cmentarza parafialnego. Jest tu dużo zieleni, śpiewają ptaki Cmentarz w Andrzejewie wyróżnia się na tle innych cmentarzy w regionie - jest tu mnóstwo zieleni, drzew i krzewów. Słychać śpiew ptaków, które latają po cmentarzu i siadają na grobach. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Cmentarz w Starym Lubotyniu. Zobaczcie, jak wygląda cmentarz przy parafii pw. Nawiedzenia NMP w Starym Lubotyniu Cmentarz przy parafii pw. Nawiedzenia NMP w Starym Lubotyniu mieści się ok. 300 metrów od kościoła, jego powierzchnia to blisko 1,5 ha. Zobaczcie zdjęcia z maja 2022. 📢 Nasz Nowy Dom w Szulborzu Wielkim. Ekipa Katarzyny Dowbor pomogła pani Annie i jej synom. Zdjęcia Ekipa z programu Nasz Nowy Dom była w Szulborzu Wielkim w grudniu 2021 roku. Wtedy właśnie wyremontowano dom pani Anny i jej synów: Dawida i Kacpra. Emisja programu odbyła się 7 kwietnia w Polsacie.

📢 Ostrów Mazowiecka na starych fotografiach. Zobacz zdjęcia sprzed lat. Poznajesz te miejsca i tych ludzi? Zdjęcia Na Facebooku znajduje się profil OstrówMaz Historia, a tam mnóstwo historycznych zdjęć powiatu ostrowskiego. Przede wszystkim z Ostrowi, ale również z Broku, Andrzejewa, Poręby i Komorowa. Zobaczcie. 📢 Rolnik szuka żony: Co słychać u Agnieszki i Roberta Filochowskich z drugiej edycji? Jak zmieniło się ich życie po programie? Rolnik szuka żony. Agnieszka i Robert Filochowscy tworzą udane małżeństwo, które swój początek miało na planie 2. edycji programu "Rolnik szuka żony". Mimo tego, że raczej nie pokazują się w mediach i chronią swoją prywatność, wciąż są jedną z ulubionych par widzów. Jak zmieniło się ich życie po programie?

📢 Ostrów Mazowiecka. Studniówka w LO im. Kopernika, 8.02.2020. Przyszli maturzyści bawili się w Tangu w Szulborzu. Zobaczcie zdjęcia i wideo To ostatnia studniówka w powiecie ostrowskim. Bawili się uczniowie ostatnich klas ostrowskiego LO im. Kopernika

📢 Drzewko za makulaturę 2017. Rozdaliśmy ponad 150 choinek! [ZDJĘCIA+WIDEO] Wystarczyło przyjść na plac przy Kupcu i oddać nam co najmniej 5 kg makulatury. W zamian rozdawaliśmy choinki! 📢 Wielkie bieganie nad Narwią 2017 [WIDEO+ZDJĘCIA] Na błoniach nad Narwią w Ostrołęce odbyły się zawody w indywidualnych biegach przełajowych dla uczniów szkół z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego. Dopisała pogoda, więc liczba biegaczy robiła wrażenie. Najlepsi awansowali do zawodów międzypowiatowych.