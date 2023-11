Prasówka 15.11.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wypadek w Ostrołęce, 14.11.2023. Przy ul. Traugutta auto osobowe potrąciło kobietę na przejściu dla pieszych”?

Prasówka 15.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wypadek w Ostrołęce, 14.11.2023. Przy ul. Traugutta auto osobowe potrąciło kobietę na przejściu dla pieszych Do zdarzenia doszło we wtorek 14 listopada 2023 ok. godz. 16.00 na oznakowanym i oświetlonym przejściu dla pieszych przy ul. Traugutta (obok skrzyżowania z ul. 22 Lipca).

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 15.11.23

📢 Turniej Szachowy „Wąsewska Wieża” z okazji Narodowego Święta Niepodległości. To już 11. odsłona turnieju W niedzielę, 12 listopada szachiści uczcili Rocznicę Odzyskania Niepodległości poprzez udział w XI Turnieju Szachowym „Wąsewska Wieża”. Turniej odbywa się co roku z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W zawodach startowało 108 uczestników. 📢 Jak odebrać spadek po matce lub ojcu. Oto zasady dziedziczenia i formalności bez testamentu. Czy trzeba zapłacić podatek? Przejęcie spadku po rodzicach to prosty i szybki proces, ale nie w każdej sytuacji. Do rozmaitych komplikacji dochodzi w przypadku sporu spadkobierców, rozwodu małżonków albo niejasnego testamentu. Jakie są zasady i formalności przy odbieraniu spadku po rodzicach?

Prasówka 15.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zakazane wakacje 2024. Eksperci stworzyli listę 9 miejsc, do których nie powinniście jechać. Są na niej urlopowe hity! Powody zaskakują Koniec roku to często pora planowania nadchodzących urlopów zimowych i letnich wakacji. W swoich planach powinniście uwzględnić nie tylko najlepsze miejsca na zabawę, wypoczynek i zwiedzanie, ale też wziąć pod uwagę te zakątki Ziemi, których absolutnie nie powinniście odwiedzić. Eksperci z branży turystycznej stworzyli zaskakującą listę 9 miejsc, do których lepiej nie jechać w 2024 roku. Są na niej ulubione kierunki wakacyjne Polaków! Przekonajcie się, dlaczego turystom odradza się pobyt w tych miejscach.

📢 Ceny karpia 2023 - ile zapłacimy za kilogram przed świętami? Oto przewidywania hodowców. Pierwsza taka sytuacja od wielu lat W ostatnich latach ceny karpia poszły w górę, co tłumaczono droższą karmą, rosnącymi kosztami transportu, a także podwyżkami pensji dla pracowników. Tegoroczne prognozy hodowców wskazują jednak na odwrócenie trendu, pomimo niekorzystnej sytuacji przy odłowach. Ile zapłacimy za karpia na wigilię? 📢 9 wspaniałych miejsc w Polsce, o których istnieniu być może nie wiesz. Las, którym zachwycił się Napoleon i ślady dinozaurów w skale Kiedy za oknem robi się coraz bardziej ponuro, warto zaplanować i wybrać się na krajoznawczą wycieczkę. Chociaż naszemu krajowi nie można odmówić urody, czasem bezsensowne wydaje nam się zwiedzanie atrakcji, które znamy już doskonale. Na szczęście w Polsce wciąż znajdziemy miejsca niezatłoczone, które gwarantują zwiedzającym ciszę i spokój – oto lista miejsc w Polsce, o których istnieniu mogliście nawet nie wiedzieć.

📢 Zwierzaki do adopcji. Przebywają pod opieką Stowarzyszenia Nasze Cztery Łapy w Makowie Mazowieckim Poszukujesz najlepszego przyjaciela? Nic prostszego, wystarczy adoptować psa lub kota. Te piękności z naszej galerii są gotowe do adopcji. Przebywają w Makowie Mazowieckim pod opieką Stowarzyszenia Nasze Cztery Łapy. Zwierzęta posiadają komplet szczepień, zabiegi kastracji, profilaktykę p/ pasożytniczą, książeczki zdrowia. Są zachipowane. Więcej informacji pod nr tel. 533902461 📢 Mieszkania w starych fabrykach cieszą się dużą popularnością. Styl loftowy – czy wiesz, jak dobrać meble? Te zdjęcia cię zainspirują Mieszkania loftowe cieszą się dużym zainteresowaniem na rynku nieruchomości. Lofty – czyli budynki przemysłowe przeznaczone na przestrzenie użytkowe – mają swój niezaprzeczalny urok. Styl loftowy w mieszkaniach charakteryzuje się przede wszystkim otwartą przestrzenią, surowymi materiałami i industrialnym charakterem. Jak dobrać meble do zimnego industrialnego wnętrza? Podpowiadamy, jak urządzić mieszkanie w stylu loftowym.

📢 Spotkanie KGW z Goworowa z dziećmi z Przedszkola Samorządowego. Najmłodsi wiedzą, jak kisić kapustę Już po raz kolejny, w ramach realizacji innowacji pedagogicznej Jolanty Romanowskiej pt. "Razem możemy więcej", odbyło się spotkanie przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Goworowie z Kołem Gospodyń Wiejskich z Goworowa. 📢 Bal charytatywny dla ostrołęckich biznesmenów. Organizator, stowarzyszenie Humanitas, zbiera na projekt "Trampolina" Stowarzyszenie Humanitas serdecznie zaprasza wszystkie ostrołęckie firmy do udziału w balu charytatywnym Szlachetna twarz ostrołęckiego biznesu, który odbędzie się 25 listopada. Trwają zapisy. Zebrane pieniądze mają zostać przeznaczone na projekt Trampolina. Dowiedz się więcej. 📢 Najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie wybrany! Polska króluje – aż 3 nasze miasta w nowym rankingu Jeśli lubicie odwiedzać jarmarki bożonarodzeniowe w okresie świątecznym (a kto nie lubi?), mamy dla was dobre wieści: Polska jest prawdziwą potęgą jarmarkową. W nowym rankingu najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w całej Europie znalazły się aż 3 polskie miasta, a jedno z nich zajęło pierwsze miejsce! Przekonajcie się, które polskie jarmarki zachwyciły zagranicznych ekspertów, którzy stworzyli ranking, i jakie jeszcze świąteczne festyny Europy najbardziej warto odwiedzić w listopadzie i grudniu.

📢 Ostrzeżenia GIS listopad 2023. Wycofane produkty ze sklepów. Zobacz, co jest niebezpieczne dla zdrowia GIS wycofał w listopadzie ze sklepów produkty zawierające pałeczki Salmonelli. Artykuły były dostępne w popularnych sklepach. Główny Inspektor Sanitarny znalazł uchybienia, które mogą zagrażać naszemu zdrowiu. Lista podejrzanych artykułów jest długa, podobnie jak sklepów, które zajmowały się ich dystrybucją. Sprawdź w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Wiele z nich może zaszkodzić Twojemu zdrowiu. Przedmioty wciągnięte na czarną listę GIS należy zwrócić do sklepu, bądź się ich pozbyć!

📢 U cioci na imieninach, czyli kultowe przekąski i dania PRL na każdej domówce [PRZEPISY] Sałatka jarzynowa, zimne nóżki, jajka w majonezie, koreczki z kiełbasy i żółtego sera, sos tatarski i obowiązkowo paluszki w szklance – oto kultowe przekąski na każdej domówce w PRL-u. Macie ochotę zorganizować imprezę w stylu „czasów słusznie minionych”? Zobaczcie nasze propozycje na menu rodem z PRL-u. Będzie smacznie i sentymentalnie.

📢 Mural na budynku Centrum Kultury Kurpiowskiej. Jak Wam się podoba? Na budynku Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle powstał mural. 📢 Wysyp opieniek w lasach. To smaczne grzyby, ale nie pomyl ich z hełmówką, maślanką, ani łuskwiakiem. Jak wyglądają te grzyby i gdzie rosną? Opieńki to grzyby późnej jesieni. W tym roku ich wysyp przypadł na listopad. Świetnie nadają się na różne przetwory, m.in. do marynowania. Jednak, jeśli chcemy zbierać te grzyby, musimy wiedzieć, jak wygląda opieńka miodowa i ciemna oraz gdzie ich szukać. Trzeba także poznać gatunki, które są do nich podobne z wyglądu, ale trujące lub niejadalne. Sprawdź, z czym nie pomylić opieniek.

📢 Pękające pięty i ból głowy? To mogą być wczesne objawy cukrzycy. Możesz chorować i o tym nie wiedzieć. Nie lekceważ tych symptomów Cukrzyca to choroba metaboliczna, która jednak nie zawsze jest łatwa do rozpoznania. Choruje na nią coraz więcej osób na całym świecie. Jednak wiele z nich o tym nie wie. Jej objawy są na tyle niespecyficzne, że często bywają ignorowane nawet przez długie lata. Szybkie rozpoznanie może zahamować rozwój cukrzycy i zapobiec groźnym powikłaniom. Sprawdź, jak rozpoznać pierwsze objawy cukrzycy.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Taką emeryturę dostaniesz w grudniu 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w grudniu 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w grudniu 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na grudzień 2023.

📢 Weekend w Berlinie: 7 miejsc, które warto zobaczyć podczas jesiennej wycieczki. Odkryj niesamowite zakątki stolicy Niemiec Berlin to jedno z najciekawszych miast w Europie. Słynie z niepowtarzalnej atmosfery i wielu ciekawych zakątków, skrytych w najróżniejszych częściach metropolii. Wybierasz się na city break do Berlina? Odkryj niesamowite miejsca w stolicy Niemiec – oto 7 zakątków, które warto tam zobaczyć podczas jesiennej wycieczki.

📢 Trwa listopadowa wyprzedaż sprzętu wojskowego. Do zgarnięcia samochody, pojazdy specjalistyczne i odzież. Co upolujemy w 2023 roku? Agencja Mienia Wojskowego co roku sprzedaje sprzęt, który nie jest już wykorzystywany przez Wojsko Polskie. W ofercie znajdziemy zarówno przedmioty codziennego użytku, jak i pojazdy specjalistyczne, samochody osobowe czy radiotelefony. Jak kupić sprzęt wojskowy i gdzie znajdziemy najlepsze okazje? 📢 Najmodniejsze paznokcie na jesień 2023. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie jesienne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, jesienne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Wieczór Pieśni Patriotycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rząśniku Włościańskim 10.11.2023 Tegoroczny Wieczór Pieśni Patriotycznych w Publicznej Szkole Podstawowej w Rząśniku Włościańskim przebiegał pod hasłem „Niech płynie pieśń dla Niepodległej”. 📢 Metamorfoza Anny Guzik to jedna z największych wizualnych przemian polskich aktorek. Zobacz, jak schudła gwiazda Anna Guzik popularność zdobyła dzięki serialom telewizyjnym, w których gra od kilkunastu lat. Na przestrzeni tego czasu, gwiazda bardzo się zmieniła. Aktorka na początku swojej kariery mierzyła się z krytyką związaną z jej wizerunkiem. Dzisiaj może się pochwalić szczupłą sylwetką i pięknym wyglądem. 📢 Tak mieszka Szymon Hołownia i pilotka myśliwca MiG-29 z dzieciakami. Zobacz, jak wygląda przytulny dom marszałka Sejmu X kadencji Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który został wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji.

📢 Bateria w twoim telefonie szybko się rozładowuje? Wyłącz te 5 funkcji w swoim smartfonie, a będzie działać dłużej Bateria w twoim telefonie zbyt szybko się rozładowuje? W takim razie wiesz, jak potrafi to utrudniać życie na co dzień. Powodów takiego stanu rzeczy może być cała masa, jednak najczęściej winne są niepotrzebnie włączone funkcje smartfonu. Zobacz, z których opcji najlepiej zrezygnować, by oszczędzić baterię. Wyłącz te 5 funkcji w swoim telefonie z Androidem. 📢 Sukces uczniów ZSZ nr 4 w Ostrołęce w międzynarodowym konkursie kulinarno-cukierniczym dla szkół gastronomicznych Trophée Mille Polska 2023 10 listopada 2023 odbył się w Krakowie pierwszy międzynarodowy konkurs kulinarno-cukierniczy dla szkół gastronomicznych Trophée Mille Polska 2023. Uczestniczyło w nim sześć najlepszych drużyn, w tym reprezentacja ZSZ nr 4 w Ostrołęce.

📢 Najpiękniejszy wieniec adwentowy na grudzień 2023. Zobacz zdjęcia wyjątkowych dekoracji w świątecznym klimacie. Sprawdź ich symbolikę Adwentowy wieniec to symboliczna i piękna grudniowa dekoracja, która elegancko przystroi dom już od progu. Taka klimatyczna ozdoba może również być wyjątkowym akcentem w salonie, kuchni czy sypialni. Zobacz na zdjęciach inspiracje na wyjątkowe wianki na drzwi i nie tylko. Sprawdź, kiedy zaczyna się adwent i jaka jest jego symbolika. 📢 Pomysł na obiad. Przepisy na proste obiady z tego, co jest w domu. TOP 12 przepisów naszych Czytelników Proste i łatwe obiady z tego, co jest w domu! W każdym domu znajdzie się mąka, kasza, ryż i mięso w zamrażalniku, a w lodówce jajka, kawałek kiełbasy lub boczku i ser żółty! A w spiżarni przecier pomidorowy, cebula i ziemniaki. Z tych kilku składników można wyczarować pyszne obiady dla całej rodziny. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje!

📢 Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Małkinia Górna z okazji Narodowego Święta Niepodległości, 11.11.2023 Po raz ósmy z okazji Święta Niepodległości w Małkini Górnej odbył się Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Małkinia Górna. W Szkole Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina przy szachownicach zasiadło 44 uczestników – 7 kobiet i 37 mężczyzn. Najstarszy uczestnik turnieju liczył 66 lat, najmłodsi uczestnicy mieli po 8 lat. Niemal 1/3 zawodników stanowili mieszkańcy gminy Małkinia Górna. 📢 Pies uwięziony w bunkrze w Świerżach-Kończanach. Ktoś zostawił go na pewną śmierć. Usłyszał go mieszkaniec, uratowali strażacy Suczka była uwięziona w bunkrze na terenie gm. Zaręby Kościelne. Miała dużo szczęścia - usłyszeli ją ludzie, którzy spacerowali się z własnymi psami. Pies był przywiązany i zostawiony na pewną śmierć.

📢 Obchody Święta Niepodległości w Myszyńcu: Spotkania na Kopańskim Moście, 11.11.2023 W sobotę 11 listopada w całym kraju obchodzone jest Święto Niepodległości. W Myszyńcu jego obchody rozpoczęły się w miejscowej bazylice mniejszej. Odprawiona tam została tam msza św. w intencji ojczyzny. 📢 Święto Odzyskania Niepodległości w Makowie Mazowieckim: msza święta i złożenie wieńców Mieszkańcy Makowa Mazowieckiego, przedstawiciele władz miasta i powiatu oraz makowskich instytucji uczcili 105. rocznicę odzyskania niepodległości oddając hołd poległym i składając kwiaty pod pomnikiem „Bohaterów Poległych w Walce o Niepodległość w Latach 1914-1920”. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Obchody Święta Odzyskania Niepodległości w Ostrołęce: msza święta, złożenie wieńców oraz uroczysta sesja rady miasta, 11.11.2023 Tradycyjnie tego dnia odbyła się msza święta, złożono wieńce pod Pomnikiem Czwartaków oraz odbyła się uroczysta sesja rady miasta, podczas której wręczono honorowe odznaki „Za zasługi dla Miasta Ostrołęki” i medale Pro Masovia.

📢 Obchody 11 Listopada w Ostrowi Mazowieckiej. Narodowe Święto Niepodległości 2023 Z okazji Narodowego Święta Niepodległości mieszkańcy oddali hołd wszystkim, którzy walczyli za naszą wolność, biorąc udział w obchodach, które zorganizowano na placu Wolności. 📢 Wystawa fotografii Sylwestra Berga „W pogoni za światłem” prezentowana jest w holu Ostrołęckiego Centrum Kultury. Wernisaż był 10.11.2023 Wernisaż odbył się w piątek, 10 listopada, w holu Ostrołęckiego Centrum Kultury. Autor jest członkiem Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego. 📢 Uzdrowiska w Polsce 2023: mapa wszystkich miejscowości uzdrowiskowych na jesienny wypoczynek. Gdzie jest największe uzdrowisko? Jeżeli cały rok ciężkiej pracy dał wam w kość, odpoczynek jest nie tylko zasłużony, ale i konieczny. Nie wszyscy wiedzą, że są w naszym kraju miejscowości, w których piękne krajobrazy i bogactwo atrakcji to tylko miły dodatek do prawdziwej regeneracji organizmu. Jesień to chyba najlepsza pora na wypoczynek w uzdrowisku, ale które wybrać? Dla wszystkich tych, którzy czują się zmęczeni, przygotowaliśmy mapę uzdrowisk w Polsce. Gdzie znajduje się największe z nich? W tym artykule zawarliśmy wszystkie najważniejsze informacje.

📢 Pogrzeb Cezarego Olszewskiego, zwycięzcy siódmej edycji Tańca z gwiazdami Pogrzeb znanego i lubianego tancerza, zwycięzcy siódmej edycji Tańca z gwiazdami Cezarego Olszewskiego, odbył się w kościele pw. pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce. 📢 Dzień Wszystkich Świętych w Małkini Górnej: msza za dusze zmarłych Przypadający 1 listopada dzień Wszystkich Świętych to jedno z najważniejszych polskich świąt. Kwiaty, płonące na grobach znicze i modlitwy są wyrazem pamięci i miłości do osób, które odeszły. Na cmentarzu parafialnym w Małkini Górnej mszę polową w intencji spoczywających tu osób koncelebrowali: ks. kanonik Piotr Legacki - proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego i ks. kanonik Jan Marek Wróblewski - proboszcz Parafii pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła oraz wikariusze z obu parafii. 📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023. Zgłoś kandydatów do nagród dla sportowców, trenerów, drużyn i sportowych talentów Rozpoczynamy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w wielkim ogólnopolskim finale. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego.

📢 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Lubiejewie zakończona. Szkoła ma nowoczesną salę gimnastyczną Po ok. 13 miesiącach prac budowlanych dobiegła końca przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Starym Lubiejewie. Szkoła zyskała przede wszystkim salę gimnastyczną i 4 nowe sale dydaktyczne. Inwestycja kosztowała 8 mln 300 tys. zł. 📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI 2023 - prześlij do konkursu zdjęcie swojego dziecka, może znaleźć się na okładce! Nagroda główna: 50 000 zł! Tradycyjnie, jak co roku, tworzymy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Spośród maluszków i starszaków nasi Czytelnicy wybiorą dzieci, które trafią na okładki świątecznego wydania gazety. Wszystkie przesłane do 17 listopada zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku, który zostanie wydany w czwartek, 23 listopada. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł!

📢 Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w małkińskim „Staszicu”, 13.10.2023 14 października 1773 r. powstała Komisja Edukacji Narodowej. Od roku 1982 dzień 14 października pracujący w oświacie i na rzecz oświaty świętują Dzień Edukacji Narodowej. 13 października 2023 r. – w 250. rocznicę utworzenia KEN – w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Ważnym ich punktem było uroczyste otwarcie kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych. 📢 Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce. 29 września 2023. Zdjęcia Już po raz trzydziesty studenci Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce odebrali indeksy. Inauguracja kolejnego roku akademickiego odbyła się w piątek 29 września 2023 w siedzibie uczelni przy ul. Korczaka. 📢 Otwarcie ośrodka NOEE w Broku. Nadbużański Ośrodek Edukacji Ekologicznej przeszedł gruntowną przebudowę. Zdjęcia Nadbużański Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Broku znany wcześniej jako Nadbużański Ośrodek Edukacji przeszedł gruntowną przebudowę - w środę, 27 września odbyła się konferencja inaugurująca jego otwarcie.

📢 Święto Plonów w Szulborzu Wielkim: korowód dożynkowy, turniej sołectw i koncert Dejwa. Zdjęcia, wideo 3.09.2023 Festiwal Tradycji Dożynkowych, czyli VI Szulborskie Święto Plonów rozpoczęła msza święta dziękczynna w kościele pw. NMP Królowej Polski w Szulborzu Wielkim. Następnie barwny korowód dożynkowy ruszył na plac, gdzie odbyła się dalsza część wydarzenia. 📢 Uroczystości patriotyczne w Dąbrówce, 15.08.2023. Odsłonięcie odnowionej mogiły powstania styczniowego i tablicy poświęconej wojnie 1920 r. 15 sierpnia 2023 – w Święto Wojska Polskiego – w Dąbrówce w gminie Lelis odbyła się patriotyczna uroczystość, podczas której odsłonięto nowy nagrobek na mogile księdza Walentego Placyda Podgórskiego – powstańca styczniowego oraz odsłonięto kamień z tablicą upamiętniającą wojnę 1920 roku.

📢 Niedziela na wsi w Czarni, 13.08.2023. Zdjęcia W niedzielę 13 sierpnia 2023 w Czarni odbywa się największa impreza kulturalna w gminie. Na placu obok kościoła parafialnego już od godziny 10.00 dużo się działo.

📢 Goworowo. Festiwal Piosenki Religijnej odbył się 27.04.2023. Była to jego 27. edycja. Zobaczcie zdjęcia i wyniki Festiwal tradycyjnie odbył się w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie. Wystąpili soliści i chóry w różnych grupach wiekowych. W tym roku w szranki stanęło 8 zespołów i 27 solistów, łącznie ok. 170 osób. 📢 Maków Mazowiecki. Studniówka LO im. Marii Curie-Skłodowskiej. 28.01.2023. Zdjęcia, wideo Bal maturzystów odbył się w sobotę 28.01.2023 w Bobrowym Dworze. Uczestniczyły w nim uczniowie trzech klas wraz z osobami towarzyszącymi oraz zaproszonymi gośćmi.

📢 Maków Mazowiecki. Studniówka Zespołu Szkół im. ŻAK. 21.01.2023 Trwa sezon studniówkowy. W sobotę 21.01.2023 swój bal mieli uczniowie makowskiego ŻAK-a. 📢 „Mały książę” po kurpiowsku. Świąteczne spotkanie Związku Kurpiów z promocją jego najnowszego wydawnictwa. 20.12.2022 We wtorek 20 grudnia 2022 członkowie i sympatycy Związku Kurpiów spotkali się w Muzeum Kultury Kurpiowskiej. Podczas świątecznego spotkania zaprezentowano najnowsze wydawnictwo Związku Kurpiów.

📢 Złote gody w Wąsewie. A także diamentowe i żelazne! Uroczystość z okazji jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego odbyła się 26.06.2022 Uroczyste obchody jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wąsewie. Następnie w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji wręczono medale i upominki. Tu także odbył się wspólny obiad i koncert.

📢 Melia Park w Ostrowi Mazowieckiej. Jakie sklepy znajdują się w parku handlowym? Zobaczcie zdjęcia W sobotę 30 października 2021 nastąpiło otwarcie parku handlowego Melia Park w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Lubiejewskiej.

📢 Ostrołęka. Uroczyste wręczenie dyplomów w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce Ostrołęka. Stu nowych absolwentów WSAP-u odebrało dyplomy. Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów licencjackich w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce miała miejsce 28 czerwca 2019. Tego samego dnia odebrali świadectwa również absolwenci studiów podyplomowych. 📢 Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu MARZEC 2019 Zobaczcie ceny i zdjęcia. Ceny Agencji Mienia Wojskowego zaczynają się od 150 zł PRZETARG AMW Agencje Mienia Wojskowego ponownie organizują przetargi na sprzęt z demobilu wykorzystywany przez wojsko. Przetargi w marcu 2019 roku obejmują m.in. wojskowe ubrania, samochody osobowe i ciężarowe, a także inne pojazdy (nawet samochód strażacki i autobus). W ofercie jest też oczywiście kuchnia polowa... Sprawdźcie, co można kupić kupić okazyjnie podczas przetargów AMW. Przetargi Agencji Mienia Wojskowego odbywają się w Poznaniu, w Zielonej Górze i w Szczecinie. Zobaczcie, co oferuje wojsko!

📢 Studniówki 2019. Studniówka Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce [ZDJĘCIA, WIDEO] Maturzyści z „metalówki” bawili się w sali bankietowej „Olimpia” w Krukach.