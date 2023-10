Prasówka 15.10.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najmodniejsze stroiki na cmentarz. Piękne dekoracje pomników na Wszystkich Świętych 2023. Te wyjątkowe kompozycje na grób to hit”?

📢 Najmodniejsze stroiki na cmentarz. Piękne dekoracje pomników na Wszystkich Świętych 2023. Te wyjątkowe kompozycje na grób to hit Stroiki na cmentarz warto wybrać już teraz, bo lada chwila przypada jedno z najważniejszych świąt w roku, czyli dzień Wszystkich Świętych. 1 listopada dekorujemy nagrobki kompozycjami na cmentarz i zapalamy znicze, żeby uczyć pamięć bliskich i przyjaciół. Podpowiadamy, jakie wiązanki na Wszystkich Świętych wybrać. Zobacz w galerii, jak pięknie można udekorować rodzinne groby.

📢 Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w małkińskim „Staszicu”, 13.10.2023 14 października 1773 r. powstała Komisja Edukacji Narodowej. Od roku 1982 dzień 14 października pracujący w oświacie i na rzecz oświaty świętują Dzień Edukacji Narodowej. 13 października 2023 r. – w 250. rocznicę utworzenia KEN – w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Ważnym ich punktem było uroczyste otwarcie kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych.

📢 Cisza wyborcza. Kilka incydentów złamania prawa. Nastolatkowie zrywali banery wyborcze Sobota 14 października to dzień ciszy wyborczej oraz referendalnej. Nie można prowadzić, namawiać do oddania głosów, czy zrywać plakatów. Policja jednak odnotowała m.in. w Gdańsku, Wieliczce i Rzeszowie kilka incydentów zaburzenia ciszy wyborczej.

📢 Akcja profilaktyczna w Galerii Bursztynowej w Ostrołęce, adresowana przede wszystkim do kobiet. 14.10.2023 15 października przypada Światowy Dzień Walki z Rakiem Piersi, a październik jest utożsamiany z różowym miesiącem, Miesiącem Świadomości Raka Piersi. Jest to czas, w którym zwraca się uwagę, jak ważne jest prowadzenie zdrowego stylu życia, regularna samokontrola piersi, a także poddawanie się badaniom profilaktycznym, w tym mammografii i USG. W sobotę 14.10.2023 w Galerii Bursztynowej ostrołęcki sanepid i panie z Klubu Kobiet Po Mastektomii Amazonki przypominają kobietom, jak ważna jest profilaktyka.

📢 Kompleks obiektów sportowo-rekreacyjnych w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej uroczyście otwarty 13.10.2023 Wstęgę przecięto podczas Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej.

📢 Wypadek podczas prac polowych w gminie Kadzidło, 13.10.2023 Do zdarzenia doszło w Dylewie, w piątkowe (13.10.2023) popołudnie. Ranny został mężczyzna. 📢 Najlepsze miasta świata na wypoczynek o każdej porze roku. Gdzie warto się wybrać jesienią i zimą 2023? Ten ranking wam podpowie Zastanawiacie się, gdzie zaplanować jesienny urlop, a może chcecie już teraz sprawdzić, w którym miejscu jest najwięcej zimowych atrakcji na Święta czy Sylwestra? W zaplanowaniu wypoczynku pomóc może ranking najlepszych miast świata na każdą porę roku. Zestawienie pokazuje, w którym mieście Europy, Azji i Ameryki panuje w danej porze roku najlepsza pogoda, najwięcej się dzieje i ceny są najniższe. Warto sprawdzić, jak prezentują się wyniki i gdzie najlepiej pojechać jesienią 2023.

📢 BohaterON dla Muzeum – Dom Rodziny Pileckich. Złoty i srebrny medal W czwartek 12.10.2023 w Warszawie odbyła się Gala Finałowa Nagrody BohaterONy 2023 im. Powstańców Warszawskich. Wśród laureatów jest także Muzeum – Dom Rodziny Pileckich.

📢 Noc Księgarń 2023 w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, 13.10.2023 Muzeum Żołnierzy Wyklętych wzięło udział w ogólnopolskiej akcji „Noc Księgarń 2023". Czynna była w piątkowy wieczór muzealna księgarnia, w której znaleźć można wiele pozycji poświęconych historii Polski, ale były też inne punkty programu.

📢 S61 Ostrów Mazowiecka - Śniadowo otwarta! Via Baltica coraz bliżej ukończenia W piątek, 13 października oddano do użytku kolejny fragment Via Baltiki: Ostrów Mazowiecka - Śniadowo. Do wykonania został jeszcze jeden fragment - obwodnica Łomży. Wtedy cała Via Baltica zostanie ukończona. 📢 Dzień Edukacji Narodowej i pasowanie na ucznia w PSP w Czarni, 13.10.2023 Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest 14 października. W Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni obchody tego święta wszystkich pracowników oświaty zorganizowano w piątek 13 października. 📢 MEMY na Dzień Nauczyciela. Świętuj na wesoło! Zobacz najlepsze szkolne MEMY na 14 października 2023 Dzień Nauczyciela to święto, w którym uczniowie mają okazję podziękować nauczycielom za ich trud i pracę oraz wyrazić swoje uznanie. Tego dnia także nauczyciele są nagradzani przez swoich przełożonych. Mimo poważnej oprawy tego dnia, zawsze można się jednak trochę pośmiać - z tej okazji przygotowaliśmy szkolne memy na Dzień Nauczyciela! Gwarantujemy, że rozbawią nie tylko nauczycieli! Zobaczcie sami - najlepsze memy o szkole z perspektywy nauczyciela!

📢 Ćwierć miliarda złotych dla samorządów z powiatów ostrołęckiego i ostrowskiego z Polskiego Ładu. 11 października 2023. Zdjęcia Samorządowcy z powiatów ostrołęckiego i ostrowskiego zostali zaproszeni do ostrołęckiej siedziby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Minister Henryk Kowalczyk wręczył im tu czeki w ramach rozstrzygniętej właśnie, kolejnej edycji programu Polski Ład.

📢 Te osoby nie muszą czekać miesiącami na przyjęcie przez specjalistę. Zobacz, czy jesteś na liście uprawnionych do leczenia Lista pacjentów, którym przysługują szczególne uprawnienia jest dość długa. Poza osobami z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym i kobietami w ciąży jest jeszcze 11 grup pacjentów. Wszyscy oni powinni być wyznaczeni na wizytę u lekarza specjalisty w czasie nie dłuższym niż 7 dni. 📢 Zabiegany Maków. Biegi przełajowe w lesie na osiedlu Grzanka przyciągnęły miłośników sportu W sobotę 7.10.2022 w lesie na osiedlu Grzanka w Makowie Mazowieckim odbyły się biegi przełajowe. Wzięły w nich udział dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.

📢 Jesienne dekoracje do domu oraz ogrodu w sezonie 2023. Sprawdź, jakie są aktualnie modne ozdoby i zainspiruj się! Jesienne dekoracje do domu oraz ogrodu w sezonie 2023 nie są niczym nowym, bowiem stanowią kontynuację trendów sprzed roku. Tym razem pojawi się jednak jeszcze więcej ozdobnych bukietów oraz stroików – do zawieszenia na drzwiach bądź ścianie albo postawienia na stołach lub półkach, a nawet w większych, posadzkowych wersjach. W związku z modą na styl boho, to właśnie tego typu rozwiązania będą dominować w naszych domach i mieszkaniach wraz z innymi przyrodniczymi motywami, jak dynie, kasztany, żołędzie, a także jesienne liście. Znajdziemy je w koszykach, a nawet w połączeniu z wiklinowymi elementami ozdobnymi. Poza ich naturalnymi postaciami nie zabraknie też licznych do nich nawiązań w formie przypominających je przedmiotów – wykonanych na przykład z włóczki albo plecionych bądź wyszywanych z różnych materiałów. Ponadto, uwagę przykują wszelkie drewniane dodatki, wpisujące się w tegoroczne trendy. Możliwość doboru i połączenia tych elementów na wiele sposobów przyczyni się do ogromnej różnorodności, a także kreatywnego podejścia do dekorowania wnętrz oraz ogrodów. Sprawdź, jakie są aktualnie modne ozdoby i zainspiruj się!

📢 Prace Andrzeja Ryszarda Kongiela z Prostyni w małkińskiej bibliotece. Wernisaż odbył się 9.10.2023 Za sprawą Andrzeja Ryszarda Kongiela w małkińskiej bibliotece pokazały swoje oblicza miejscowe czarownice i diabły. 9 października 2023 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małkini Górnej odbył się wernisaż wystawy „Czarownice i Diabły Prostyńskie z Łysej Góry”. Autorem zaprezentowanych obrazów, kolaży i dzianin jest mieszkający w Prostyni Andrzej Ryszard Kongiel – artysta plastyk, gawędziarz, znawca i strażnik lokalnej historii. 📢 Ostrołęka. Wernisaż wystawy uczniów ZSZ 3 w ramach Ostrołęckiego Festiwalu Fotografii Wystawa zdjęć odbyła się w poniedziałek 9.10.2023 w ramach Ostrołęckiego Festiwalu Fotografii. Zaprezentowane zostały fotografie uczniów z klas o profilu fotografia i multimedia. Zobaczcie galerię zdjęć.

📢 Otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Sikorskiego. Wydarzenie odbyło się 6.10.2023 Wydarzenie rozpoczęło się od symbolicznego przecięcia wstęgi przed nową stacją uzdatniania wody przy ul. Sikorskiego. Po poświęceniu obiektu przez ks. dziekana Jana Okułę goście mogli zobaczyć, jak wygląda jego wnętrze.

📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Oni są poszukiwani za zabójstwa. Zdjęcia i listy gończe! Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 23 sierpnia 2023 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni! 📢 Plebiscyt Pupil Roku trwa. Można już głosować. Zobaczcie psy z Ostrołęki Nasi Czytelnicy co roku mają wspaniałą okazję, aby pokazać, jak bardzo kochają swoje zwierzaki, zgłaszając je do akcji PUPIL ROKU. W jej ramach stworzymy wielką, internetową galerię pupili wszelkich gatunków. Zobaczcie psy z Ostrołęki oraz dowiedzcie się więcej o tym plebiscycie. Czekają cenne nagrody!

📢 Szkoła Podstawowa w Amelinie 16.09.2023 obchodziła jubileusz 100-lecia. Zdjęcia, wideo Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki obchodziła jubileusz stulecia. Z tej okazji na placu przy szkole odbyła się uroczystość, podczas której wspominano dawne lata placówki, wkopano kapsułę czasu, dzieci przygotowały część artystyczną, a absolwenci mieli okazję do spotkania i rozmów przy suto zastawionym stole. Szkoła otrzymała też medal pamiątkowy Pro Masovia.

📢 Narodowe czytanie "Nad Niemnem" w Małkini Górnej. Akcja odbyła się 10.09.2023 przed Gminną Biblioteką Publiczną W Małkini Górnej Narodowe Czytanie odbyło się w niedzielę 10 września przed Gminną Biblioteką Publiczną. Scenografię uroczystości stanowiła kompozycja złożona z odpowiednio dobranych roślin, starych sieci rybackich i zabytkowej drewnianej łodzi. Na imprezę przybyło ponad 100 osób w różnym wieku. Niewątpliwie pozytywny wpływ na frekwencję miała osoba gościa specjalnego. 📢 Wybory parlamentarne 2023. Okręg ostrołęcko-siedlecki. Listy kandydatów do sejmu i senatu 15 października 2023 wybierzemy posłów i senatorów. W naszym okręgu wyborczym do sejmu (nr 18) wybierzemy 12 posłów; o jedno miejsce w senacie powalczą kandydaci w okręgu nr 46. 📢 Przedszkole i żłobek w Kadzidle na finiszu. Zobaczcie jak wygląda budowa Zobaczcie relację zdjęciową z aktualnych prac przy budowie przedszkola i żłobka w Kadzidle. To duża inwestycja – warta prawie 18 milionów złotych.

📢 Dożynki i Zajazd Szlachecki w Troszynie. Było też pożegnanie proboszcza. 3.09.2023. Zdjęcia Już po raz 11. odbył się w Troszynie Zajazd Szlachecki. Impreza ta łączona jest tutaj z tradycyjnymi dożynkami. Wszystko zaczęło się o godz. 11.30 od mszy świętej w troszyńskim kościele.

📢 100-lecie szkoły w Ugniewie. Publiczna Szkoła Podstawowa obchodziła piękny jubileusz. Uroczystość odbyła się 16.06.2023. Zdjęcia W piątek, 16 czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej w Ugniewie odbył się wyjątkowy jubileusz – szkoła skończyła 100 lat. To była okazja do uroczystych obchodów, ale też okazja do podziękowań wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju szkoły.

📢 Studniówka I LO w Ostrołęce. Bal odbył się w sali bankietowej Elba. 26.02.2022. Zdjęcia Maturzyści z I LO w Ostrołęce bawili się w sali bankietowej Elba. Bal odbył się 26.02.2022.

📢 Ostrów Mazowiecka. Złote Gody. Małżeństwa z 50-letnim stażem z medalami przyznanymi przez Prezydenta RP. 9.12.2021. Zdjęcia Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale „Złote Gody” - 50 lecie pożycia małżeńskiego to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku – komentuje ostrowski ratusz.

📢 Ksiądz Mirosław Teofilak - podejrzany o potrącenie nastolatki - przebywa w areszcie. Jest niewinny! - przekonuje brat księdza Tak mówi brat księdza Mirosława Teofilaka - podejrzanego o potrącenie nastolatki w Dudach Puszczańskich, gm. Łyse (zdarzenie z 28.02.2021). Ksiądz przebywa w areszcie. - On jest niewinny! - przekonuje brat księdza, Stanisław Teofilak. Ma też żal do prokuratury. Z jakiego powodu? I co na to prokuratura? Przeczytajcie w artykule. 📢 Otwarcie Melia Park w Ostrowi Mazowieckiej. 30.10.2021. Jak wyglądają sklepy w środku? Zdjęcia 30 października otwarto Melia Park przy ul. Lubiejewskiej. W parku handlowym znajdują się sklepy z elektroniką, odzieżą, obuwiem i sklep wielobranżowy. Zobaczcie, jak sklepy wyglądają w środku.

📢 Dzień Edukacji Narodowej w Ostrowi Mazowieckiej. 13.10.2021 burmistrz Jerzy Bauer nagrodził 21 nauczycieli. Lista nagrodzonych W środę, 13 października w Starej Elektrowni odbyły się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości burmistrz miasta Jerzy Bauer nagrodził 21 nauczycieli z miejskich przedszkoli i szkół podstawowych. 📢 Kadzidło. Dzień Edukacji Narodowej w bibliotece. Lista nagrodzonych nauczycieli. Zdjęcia. 13.10.2021 Dzień Edukacji Narodowej jest znakomitą okazją do podziękowań kierowanych do dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, rodziców, pracowników administracji, obsługi, ludzi dobrej woli wspierających oświatę, i wierzących w głęboki sens edukacji. W Kadzidle uroczyste spotkanie z okazji Dnia Nauczyciela zorganizowano w bibliotece. 📢 Maków Mazowiecki. Zakończenie roku szkolnego w LO im. Marii Skłodowskiej-Curie. 25.06.2021 r. Zdjęcia Zakończenie roku szkolnego dla klas I i II ze względu na reżim sanitarny odbyło się w dwóch turach. Podczas uroczystości dyrektor Nina Brzezińska podziękowała zebranym uczniom oraz nauczycielom za pracę w tym trudnym dla uczniów roku szkolnym oraz wyraziła nadzieję na poprawę sytuacji epidemiologicznej po wakacjach.

📢 Spotkanie z twórcami i regionalistami w RCKK w Myszyńcu, wręczenie medalu Pro Masovia [ZDJĘCIA, WIDEO] Medale Pro Masovia na noworocznym spotkaniu twórców i regionalistów w Myszyńcu, 21 lutego. Wyróżnione zostały nauczycielki i harmonista z gminy.