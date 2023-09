Prasówka 15.09.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Znaki zodiaku, które piją najwięcej alkoholu. Te osoby to imprezowicze według horoskopu”?

Prasówka 15.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Znaki zodiaku, które piją najwięcej alkoholu. Te osoby to imprezowicze według horoskopu Z horoskopu możemy wyczytać wiele informacji na temat naszych zachowań. Charakterystyka znaków zodiaku możne nam wiele powiedzieć o ich posiadaczach, między innymi z jakimi znakami się dogadamy, a z jakimi nie. Możemy dowiedzieć się tez które znaki lubią imprezowanie i nie stronią od alkoholu. Zobaczcie, które znaki piją najwięcej.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 15.09.23

📢 Zlot Kół Gospodyń Wiejskich powiatu ostrołęckiego pod hasłem "Aktywacja kobiet". Wydarzenie odbyło się 14.09.2023 w Goworowie W zlocie udział wzięły: KGW Pierożanki z Żabina, KGW w Brzeźnie, KGW Czernie, KGW Ponikiew Duża, KGW Szczawin (wszystkie z gm. Goworowo), KGW Jarnuty (gm. Czerwin) oraz KGW Kamianka i KGW Rzekunianki (gm. Rzekuń).

📢 Wydarzenia weekendowe w pow. ostrowskim. Będą pikniki, festyn i igrzyska firm. To wszystko 15 - 17 września W najbliższy weekend warto wybrać się do Ostrowi, Broku i Zakrzewa-Kopijek. Przeczytajcie, jakie atrakcje przygotowano.

Prasówka 15.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Foxy eye to makijaż oka dla dojrzałych kobiet. Zapomnij o opadającej powiece – ten make-up ukryje ten problem Opadająca powieka to problem wielu kobiet, który można ukryć odpowiednim makijażem. Sprawdź, jak się malować i jednocześnie się odmłodzić. Z pomocą przychodzi foxy eye make-up. Podpowiadamy, jak krok po kroku go wykonać.

📢 Co się dzieje z Joanną Racewicz? Dziennikarka postawiła na odważną metamorfozę swojego wizerunku. Zobacz, jak się zmieniła Joanna Racewicz należy do grona tych kobiet, które mogą być inspiracją dla innych. Gwiazda w swoim życiu przeszła wiele, a jej sposobem na pozostawienie problemów za sobą były zmiany wizerunkowe. Tym razem metamorfoza celebrytki miała inny wymiar. Zobacz, jak się dzisiaj prezentuje Joanna Racewicz.

📢 Samorządowa Gala Uczniowska w Ostrołęce, 14.09.2023 Wręczenie dyplomów stypendystom odbyło się w czwartek 14.09.2023 w hali im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce. 📢 Kontrowersyjna Parówka Patrycja. Nowa maskotka Biedronki wywołała awanturę w sieci. Wyrzucą ją z Gangu Mocniaków? Parówka Patrycja - jedna z nowych maskotek Biedronki z Gangu Mocniaków - wzbudziła prawdziwą awanturę w mediach społecznościowych dyskontu. Internautom nie spodobało się nadanie popularnego imienia temu produktowi. Jednak nie tylko to wzbudziło kontrowersje. 📢 Najlepsze fryzury dla kobiet po 50. Oto najmodniejsze trendy na jesień 2023. Odmładzające cięcia dla dojrzałych pań Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być nudne - wręcz przeciwnie mają spory potencjał. Takie cięcia mogą być ciekawe i inspirujące! Jeśli myślisz, że kobieta po 50-tce niewiele może już zrobić, by wyglądać atrakcyjnie, to się mylisz. Fryzury dla dojrzałych pań mogą być nawet odmładzające i mamy na to wiele przykładów. Zobacz modne cięcia skierowane i dedykowane dla pań 50+. Dobrze dobrana fryzura pozwala poczuć się młodziej i odejmie lat. I wcale nie trzeba do tego wyrafinowanych środków, by osiągnąć ten efekt. Jeśli chcesz coś zmienić, to sprawdź, jakie obecnie są trendy na fryzury damskie po 50. i 60.

📢 Martwe łosie w gm. Rzewnie. Łosie znaleziono w miejscowościach Małki i Drozdowo. Zwierzęta miały rany postrzałowe Ze wstępnych ustaleń wynika, że zwierzęta nie padły z przyczyn naturalnych. Na ciałach zwierząt widoczne są rany postrzałowe. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia. 📢 Tego jeszcze nie jadłeś! Nietypowe obiady, które warto przygotować. TOP 15 pomysłów [PRZEPISY] Myślisz: co dziś na obiad? Znudziły Ci się kotlety, gulasze i placki ziemniaczane? Zobacz TOP 15 dań obiadowych, których jeszcze nie jadłeś! Wołowe ragout z fasolą, cieciorką i papryką, a może kukurydziane naleśniki? Schab po bałkańsku czy kalafior po grecku? Rolada drobiowa w cieście francuskim czy ziemniaczane pierogi? Wybierzcie coś dla siebie! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Seniorka całą noc błądziła po lesie. 92-latkę odnaleźli policjanci z Myszyńca 13.09.2023 Seniorka została odnaleziona przez dzielnicowych z Myszyńca. Kobieta miała problemy z pamięcią i rozpoznawaniem osób. Była zdezorientowana, nie była w stanie sama wrócić do domu.

📢 Emerytura po waloryzacji. Tabela emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Czarnia. Drzewo spadło na samochód osobowy. Do groźnej sytuacji doszło 13.09.2023 W nocy z 13 na 14 września strażacy z powiatu ostrołęckiego trzykrotnie wyjeżdżali do usuwania powalonych drzew.

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 14.09.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Jubileusz 10-lecia powstania Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrołęce. 12.09.2023 Środowiskowy Dom Samopomocy świętował 10-lecie powstania. Z tej okazji we wtorek 12.09.2023 w OCK odbyła się uroczysta gala, podczas której podziękowali osobom zaangażowanym w funkcjonowanie Domu. Podopieczni natomiast zaprezentowali na scenie przedstawienie "Rzepka". 📢 Najpiękniejsze dekoracje z wrzosów do domu i ogrodu. Wzory, pomysły, inspiracje Wrzosy nieuchronnie kojarzą się z końcem lata. Jednak i jesień ma swoje piękno, szczególnie w przebarwiających się drzewach i kwiatach, którymi ozdabiamy swoje domy i ogrody. Do jednych z popularniejszych należą wrzosy. Jak można udekorować wrzosami dom, ogród, balkon? Niżej wzory, pomysły i inspiracje.

📢 Narodowe Czytanie w Szkole Podstawowej w Zalasiu w gminie Łyse. 12 września 2023. Zdjęcia 12 września 2023 społeczność Szkoły Podstawowej w Zalasiu wzięła udział w akcji Narodowego Czytania. Lekturą dwunastej już odsłony tego wydarzenia była powieść Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”, wybrana z uwagi tematykę Powstania Styczniowego, którego 160-lecie jest obchodzone właśnie w roku 2023.

📢 Mostówka. Wrzosowisko - wyjątkowe miejsce, jedno z największych w Europie. Zobaczcie zdjęcia W okolicach wsi Mostówka, która znajduje się tuż za Wyszkowem, znajduje się jedno z największych w Europie naturalnych wrzosowisk. To prawdziwy cud natury, jedno z najbardziej wyjątkowych miejsc w Polsce. 📢 Tak Joanna Opozda bawi się z synkiem. Tych momentów Antek Królikowski już nie odzyska Joanna Opozda już od półtora roku funkcjonuje jako samodzielna matka. Antek Królikowski, z którym aktorka rozstała się tuż przed narodzinami ich wspólnej pociechy, nie widział swojego syna od wielu miesięcy. Warszawskim paparazzi udało się ostatnio uchwycić te szczególne dla każdego rodzica małego dziecka chwile, które omijają kontrowersyjnego celebrytę. Zobaczcie, jak mały Vincent spędza czas na mieście ze swoją ukochaną mamą, zajadając się lodami i dokazując radośnie na placu zabaw.

📢 Wypadek na drodze nr 626, na wysokości miejscowości Krzyżewo-Jurki, 2.09.2023 Do zdarzenia doszło w sobotę 2 września 2023, ok. godz. 5.00, na drodze wojewódzkiej nr. 626, na wysokości miejscowości Krzyżewo-Jurki.

📢 Guty-Bujno. Dożynki gminy Ostrów Mazowiecka to okazja do podziękowań, gratulacji i dobrej zabawy. 2.09.2023 Trwają dożynki w Gutach-Bujnie. Zapowiada się, że wieczorem na gości też czeka świetna zabawa. Będą koncerty Miłego Pana i zespołu Universe. Gmina Ostrów Mazowiecka obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia istnienia. Z tej okazji gmina przygotowała niespodziankę dla mieszkańców i gości: pyszny jubileuszowy tort. Ponadto, 2023 rok to też jubileusz Waldemara Brzostka, który jest wójtem gminy 25 lat! Z tej okazji przygotowano także niespodziankę dla wójta: balony i kwiaty. 📢 Dożynki Wojewódzkie w Bieżuniu z mocnymi akcentami gminy Lelis. Dożynki odbyły się w niedzielę 27 sierpnia 2023. Zdjęcia Tegoroczne Dożynki Wojewódzkie – organizowane przez samorząd województwa wespół z diecezją płocką – odbyły się w niedzielę 27 sierpnia 2023 w Bieżuniu.

📢 Dożynki gminno-parafialne w Małkini Górnej. Zobaczcie zdjęcia i wideo. Impreza odbyła się w niedzielę 27 sierpnia 2023 Dożynki to święto rolników, ale też sołectw i Kół Gospodyń Wiejskich. Podczas dożynek w Małkini Górnej dziękowano rolnikom za ich ciężką pracę i dar chleba. 27 sierpnia 2023 r. na stadionie w Małkini Górnej odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne organizowane wspólnie przez wójta gminy Małkinia Górna Bożenę Kordek i proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej ks. kanonika Piotra Legackiego. 📢 HIPOKRATES 2023 Wybierz pracowników roku ochrony zdrowia - głosowanie rozpoczęte. Możesz jeszcze zgłosić swoich kandydatów do nagród. We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.

📢 Agata Kornhasuer-Duda w wiosennej stylizacji. Kolor jej garnituru jest korzystny dla dojrzałych kobiet Agata Kornhauser-Duda pojawiła się w nietypowej dla siebie kolorystyce. Pierwsza dama założyła garnitur w kolorze chabrowym. Ta barwa jest wyjątkowo korzystna dla dojrzałych kobiet. Prezydentowa ewidentnie poczuła już wiosnę, co udowodniła swoim strojem. 📢 Ona i On. Wybieramy najsympatyczniejsze pary. Zobacz zdjęcia z powiatów: ostrołęckiego, ostrowskiego i makowskiego Plebiscyt został podzielony na dwie kategorie: pary będące razem do 7 lat i dłużej niż 7 lat. Czytelnicy wybiorą najsympatyczniejsze pary, na które czeka mnóstwo nagród, a w finale nagroda główna - Citroen C3. Zobaczcie zdjęcia par w kategorii powyżej 7 lat.

📢 Dzień Kota 2023: MEMY. Szykuj prezent dla Pusi. Najnowsze i śmieszne memy o kotach, zabawne obrazki o naszych pupilach 17.02.2023 Z okazji Międzynarodowego Dnia Kota 2023 serwujemy najnowszą porcję memów o mruczkach. Miłego przeglądania!

📢 Ostrów Mazowiecka. Ogólnopolskie Święto "Wdzięczni Polskiej Wsi". Przyjechał premier Mateusz Morawiecki, 25.09.2022, zdjęcia Ogólnopolskie święto rozpoczęła plenerowa msza św. na boisku Omega przy ul. Trębickiego. Dalsza część uroczystości została zorganizowana na placu przy Omedze. Tam też rozstawiono dużą scenę. Wokół placu swoje stoiska miały koła gospodyń wiejskich z całego Mazowsza. Było ich ponad 40. Dożynki zakończył występ Sławomira. 📢 Zlot KGW w Goworowie. Impreza odbyła się po raz pierwszy. 14.09.2022 "Bawmy się kolorowo z kołami gminy Goworowo i powiatu ostrołęckiego"- pod takim hasłem odbył się I Zlot KGW w Goworowie. Były konkursy kulinarne, degustacja potraw i atrakcje dla najmłodszych.

📢 Dożynki w Świętej Rozalii 2022. Na święto plonów zaprosił 4.09.2022 powiat makowski i parafia Szelków. Zdjęcia Dożynki powiatu makowskiego i parafii Szelków odbyły się w Sanktuarium Świętej Rozalii w gminie Rzewnie. Przybyły tłumy wiernych, na których oprócz wspaniale poprowadzonej mszy świętej, czekało wiele atrakcji.

📢 Centrobud w Ostrołęce. Otwarcie nowego marketu budowlanego, 4.09.2021. Zdjęcia Market budowlany Centrobud mieści się przy ul. Warszawskiej 27 📢 Najsympatyczniejsze pary 2020. Zobaczcie, kto zgłosił się do naszej akcji. Galeria zdjęć par z pow. makowskiego i przasnyskiego Do naszej akcji mogą się zgłosić pary w każdym wieku i z dowolnym stażem. Chcemy zaprezentować zarówno tych, którzy niedawno się poznali, jak i tych, którzy przeżyli wspólnie wiele lat życia.

📢 Najsympatyczniejsze pary 2020. Zobaczcie, kto zgłosił się do naszej akcji. Galeria zdjęć par z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego Do naszej akcji mogą się zgłosić pary w każdym wieku i z dowolnym stażem. Chcemy zaprezentować zarówno tych, którzy niedawno się poznali, jak i tych, którzy przeżyli wspólnie wiele lat życia. 📢 Ostrołęka. Studniówka ZSZ nr 2, 25.01.2020 [ZDJĘCIA, WIDEO] Ostrołęka. Studniówka ZSZ nr 2. Polonezem “Pożegnanie z ojczyzną” rozpoczęła się studniówka ZSZ nr 2 w Ostrołęce, która odbyła się 25 stycznia 2020 roku. Uczniowie, grono pedagogiczne I rodzice bawili się w sali bankietowej Elba Bis.