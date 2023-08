Prasówka 15.08.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Sanatoria to idealne miejsca, w którym kuracjusze mają szansę nie tylko odpocząć, ale również szybko wrócić do zdrowia. Profesjonalny personel zajmuje się ich rekonwalescencją, rehabilitanci pomagają w wykonywaniu ćwiczeń. Jak skorzystać z darmowego turnusu? Można np. uzyskać skierowanie, w ramach którego wyjazd będzie refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), jednak czas oczekiwania bywa długi. Za kogo koszty pokryje ubezpieczyciel? Sprawdzamy!

Szukacie miejsca na rodzinną wycieczkę z dziećmi blisko Warszawy? Czegoś wyjątkowego na długi weekend i wakacje? Na szczęście województwo mazowieckie jest pełne atrakcji dla turystów w każdym wieku, w tym miejsc dedykowanych dzieciom i młodzieży. Przygotowaliśmy dla was listę 13 najfajniejszych miejsc w sam raz na weekend z dziećmi pod Warszawą. Są na niej nowoczesne parki rozrywki i strefy zabaw w stylu retro, niezwykłe ścieżki w koronach drzew i pomysły na wypoczynek na łonie natury, atrakcje ze zwierzętami, robotami, przerośniętymi motylami, a nawet miejsce, w którym krany lewitują. Które mazowieckie atrakcje dla dzieci są darmowe? Zapraszamy do galerii pomysłów na weekend z dziećmi blisko Warszawy.

Kąpielisko to strategiczny punkt wycieczek za miasto w weekend, urlop czy wakacje. Nic tak nie poprawia nastroju i nie pomaga w odprężeniu się, jak pływanie w chłodnej wodzie. Dobrze zorganizowane miejsce kąpielowe z ratownikiem, plażą, molo i punktem gastronomicznym to prawdziwy turystyczny skarb, który docenią dorośli i dzieci. Kąpielisko może mieć jednak dodatkowe walory: niezwykłe położenie z widokami niczym z chorwackiego wybrzeża. Są w Polsce kąpieliska w kamieniołomach, wyrobiskach, a nawet kopalniach, które kuszą lazurową wodą, białymi skałami i wysepkami, przypominającymi Dalmację. Gdzie się znajdują i ile kosztuje wstęp?

To była 39. Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę. Pielgrzymi wyruszyli w trasę 1 sierpnia. 13 dni zajęło im dotarcie do Matki Boskiej Częstochowskiej. Gratulujemy!

Beata Ścibakówna to szczupła kobieta, która ma świetną sylwetką. Może na siebie zakładać, co chce, a i tak będzie dobrze wyglądać. Ostatnio jej wybór padł na spódnicę midi, która wyjątkowo jest modna w tym sezonie. Ta kreacja ma jeszcze inną zaletę, a mianowicie to, że tuszuje niedoskonałości figury. Polecana jest szczególnie tym paniom, którym nie podobają się ich masywne uda i pupa.

Z pogodą już tak jest, że trudno przewidzieć, jaka będzie sytuacja za oknem już za kilka godzin. Pomóc w tym mogą jednak mobilne aplikacje pogodowe, więc wybraliśmy dla was pięć wartych uwagi propozycji. Pozwolą one sprawdzić, czy silny wiatr, opady lub promienie słoneczne zawitają w nasze okolice. Oto najlepsze aplikacje pogodowe.

We wtorek 15.08.2023 w Wąsewie odbędą się dożynki gminno -parafialne. Tradycyjnie rozpocznie się uroczystą mszą świętą, korowodem dożynkowym, dzieleniem się chlebem, aby następnie zakończyć się zabawą dożynkową przy muzyce zespołu After Party. W galerii szczegółowy program imprezy.

Nawet naprawdę młoda buzia może zostać łatwo postarzona za pomocą fryzury. A jeśli masz już kilka wiosen na karku, może się okazać, że twoje nietrafione wybory fryzurowe będą wręcz legendarne. Dlatego zapamiętaj kilka zasad, które chcemy ci przekazać. Fryzura, która nie postarza, to przede wszystkim fryzura dobrze dobrana. Ważne jest wszystko - kształt twarzy, rodzaj włosów, styl ubioru. Jesteś jak obraz, który potrzebuje dobrej ramy. Ta odpowiednio dobrana sprawi, że poczujesz się dobrze we własnym ciele. Przedstawiamy zestaw najbardziej postarzających fryzur!

Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

Dwa bardzo dobre koncerty na zakończenie Jarmarków Czerwińskich.

Cichy udar mózgu jest trudny do wykrycia (jednoznaczne potwierdzenie da rezonans lub tomograf), ale istnieją pewne objawy, które mogą wskazywać, że dana osoba go przeszła. Niestety wiele osób, które przeszły cichy udar mózgu, myli symptomy na przykład z objawami starzenia się. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Kiedy należy wybrać się do lekarza, który zleci szczegółowe badania? Przeczytaj!