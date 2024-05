Prasówka 15.05.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 15.05.2024”?

Prasówka 15.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Spływ na byle czym w Kamiance i Przegląd Muzyki Szanty odbędzie się 30 czerwca 2024. To trzecia edycja imprezy Po raz trzeci w Kamiance odbędzie się Spływ na byle czym oraz Przegląd Pieśni Szanty. Imprezę zaplanowano na 30 czerwca.

📢 Egzamin ósmoklasisty 2024 z polskiego. Mamy arkusz CKE i odpowiedzi. Zobacz, jak wyglądał egzamin 14 maja Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w 2024 roku dobiegł końca. Przystąpili do niego uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej. Arkusz CKE zostanie udostępniony przez nas w tym artykule około godziny 13.00. Proponowane odpowiedzi do zadań znajdują się pod zdjęciami. Jakie zadania pojawiły się w arkuszu? Czy było trudno? Wiemy, z jaką lekturą musieli się zmierzyć ósmoklasiści. 📢 Wypadek w Kurpiach Szlacheckich gm. Troszyn, 14.05.2024 Do zdarzenia doszło 15 maja 2024 ok. godz. 11.00. Poszkodowanych zostało 5 osób, na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Tylko dziś na terenie Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego doszło do 3 zdarzeń drogowych. 📢 Egzamin ósmoklasisty 2024 w Szkole Podstawowej nr 2 im. F. Chopina w Małkini Górnej W Szkole Podstawowej nr 2 im. F. Chopina w Małkini Górnej do egzaminu przystąpiło 34 ósmoklasistów. 14 maja 2024 r. o godz. 9.00 uczniowie klas ósmych rozpoczęli zdawanie egzaminów od egzaminu z języka polskiego.

📢 Czarna Dróżka coraz bliżej. Przekazano plac budowy wykonawcy. Zobaczcie, jak będzie wyglądała Wkrótce ruszy przebudowa tzw. “Czarnej Dróżki” w Rzekuniu. W poniedziałek 13 maja br. przekazano wykonawcy teren budowy. Za kilka miesięcy mieszkańcy będą mogli korzystać z wyjątkowej ścieżki pieszo-rowerowej w duchu kolejnictwa. 📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy.

📢 Kolekcjonujesz monety z okresu PRL? Na tych skarbach możesz sporo zarobić Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Tego jeszcze nie jadłeś! Nietypowe obiady, które warto przygotować. TOP 15 pomysłów [PRZEPISY] Myślisz: co dziś na obiad? Znudziły Ci się kotlety, gulasze i placki ziemniaczane? Zobacz TOP 15 dań obiadowych, których jeszcze nie jadłeś! Wołowe ragout z fasolą, cieciorką i papryką, a może kukurydziane naleśniki? Schab po bałkańsku czy kalafior po grecku? Rolada drobiowa w cieście francuskim czy ziemniaczane pierogi? Wybierzcie coś dla siebie! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Płoniawy-Bramura. Wędkowanie nad rzeką Orzyc. Dzieci uczestniczyły w niezwykłych warsztatach W Gminnym Ośrodku Kultury w Płoniawach-Bramurze odbywają się cyklicznie oryginalne warsztaty- z wędkowania. Tym razem uczestnicy warsztatów sprawdzili swoje umiejętności w terenie- nad rzeką Orzyc. 📢 Egzamin ósmoklasisty 2024. W gminie Czarnia przystąpiło do niego 22 uczniów. Rozpoczął się 14.05.2024 We wtorek 14 maja 2024 uczniowie najstarszych klas szkoły podstawowej rozpoczęli swoje zmagania z egzaminem ósmoklasisty. Przystąpili do niego także uczniowie klasy VIII ze szkół podstawowych w najmniejszej gminie powiatu ostrołęckiego.

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 14.05.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Szpital w Ostrowi Mazowieckiej przeprowadzał operacje w salach niedopuszczonych przez sanepid. Chodzi o dwie sale poza blokiem operacyjnym 9 maja w wyniku kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zamknięta została jedna z sal w Szpitalu w Ostrowi Mazowieckiej. Na sali, która znajduje się przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przeprowadzane były różne zabiegi, jak się dowiedzieliśmy - również operacje ortopedyczne. Ostrowski szpital jest w czołówce placówek w Polsce, pod względem ilości przeprowadzania tego typu operacji.

📢 Pierwsza Komunia Święta w parafii pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim, 12.05.2024 W niedzielę 12 maja 2024 podczas mszy św. o godz. 11.00 do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 59 dzieci. 📢 Tak mieszka Maciej Stuhr. Zobacz, jak aktor urządził się w lesie. Wyjątkowy dom Macieja Stuhra w pięknej okolicy – galeria zdjęć Maciej Stuhr porzucił życie w stolicy i uciekł za miasto. Aktor wraz z ukochaną żoną Katarzyną oraz dzieciakami - Stanisławem i Tadeuszem - już na dobre wyprowadził się z Warszawy. Zobacz, gdzie teraz ładuje akumulatory i mieszka Maciej Stuhr. Tak się urządził nieopodal popularnych term syn Jerzego Stuhra.

📢 Justyna Kesler-Zajączkowska kierownikiem ostrowskiego biura powiatowego Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR 10 maja 2024 r. Justyna Kesler-Zajączkowska została powołana na stanowisko kierownika ostrowskiego biura powiatowego Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR.

📢 TOP15. Najtańsze na rynku nowe samochody z automatyczną skrzynią biegów Czasy, gdy skrzynia automatyczna oznaczała spory komfort, ale kosztem wyższej ceny zakupu, serwisu, większego spalania i gorszych osiągów, dawno minęły. To również nie synonim luksusu, bowiem automatyczne skrzynie biegów pojawiają się nawet w samochodach miejskich. Przedstawiamy TOP15 najtańszych aut z automatyczną skrzynią biegów na polskim rynku. 📢 „Sanatorium miłości”. Ich nie ma już wśród nas. Widzowie pożegnali już pięcioro bohaterów programu „Sanatorium miłości” od kilku lat jest niekwestionowanym hitem Telewizji Polskiej. Przez 5 edycji programu przewinęła się cała masa przebojowych seniorów, którzy postanowili udowodnić, że na stare lata nadal można znaleźć miłość. Niestety niektórych z nich nie ma już wśród nas. Którzy bohaterowie „Sanatorium miłości” odeszli od nas zbyt wcześnie? 📢 Majówka na Białej Górze w Łęgu Starościńskim, 11.05.2024 „Majówka na Białej Górze” w Łęgu Starościńskim to piknik rodzinny. Celem tego wydarzenia jest przede wszystkim zachęcenie mieszkańców regionu do wypoczynku i kontaktu z przyrodą, a temat przewodni to "Rekreacja, ekologia i bezpieczeństwo". Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, była dmuchana zjeżdżalnia, malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki, poczęstunek, przejażdżki bryczką, kajaki i deska SUP. Wydarzenie odbyło się w sobotę 11 maja 2024 r. w Łęgu Starościńskim Kolonia Mała Wioska nad starorzeczem Narwi.

📢 Charytatywny turniej piłki nożnej Gramy dla Jakuba odbył się w Obierwi 12.05.2024 Wpisowe od drużyn, dochód z licytacji, kwesta - wszystko przeznaczone było dla 23-letniego niepełnosprawnego Jakuba z pobliskiej Olszewki, który porusza się na wózku inwalidzkim i potrzebuje windy, aby wyjście z domu było łatwiejsze. Aby to przedsięwzięcie zrealizować, potrzeba 70 tys. zł. Lwia część tej kwoty przed turniejem była na koncie Jakuba na siepomaga.pl.

📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej, 12.05.2024 (druga grupa) 12.05.2024 r. w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. W drugiej turze do sakramentu przystąpiła klasa IIIb. 📢 Jak mieszka Luna? Zobacz, jak się urządziła córka milionera. Zajrzyj do luksusowego mieszkania Luny w sercu stolicy – galeria zdjęć Luna to młoda piosenkarka, której nie udało się wejść do finału Eurowizji 2024. Muzyczna gwiazda zaśpiewała swój największy hit, czyli utwór „The Tower”, ale poniosła porażkę i spotkała się z falą krytyki. Zajrzyj do apartamentu wokalistki w klimatycznej dzielnicy stolicy. Zobacz warszawski dom córki milionera i sprawdź, w jakich wnętrzach uwielbia relaksować się studentka Uniwersytetu Warszawskiego.

📢 Uroczysta sesja Rady Miasta Ostrołęki, 12.05.2024. Odznaki, medale, nagrody - za działania na rzecz miasta Tradycją jest, że uroczysta sesja RM otwiera Dni Ostrołęki. Podczas tej sesji wręczane są także medale, odznaki, nagrody. Otrzymują je osoby, które aktywnie działają na rzecz miasta.

📢 I Komunia Święta w kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej. 12.05.2024 W niedzielę, 12 maja dzieci z klasy III A i III B Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej przystąpiły do I Komunii Świętej. Msza święta rozpoczęła się o godz. 12.00. Przed mszą dzieci zostały powitanie przez ks. proboszcza Jacka Schneidera. Do sakramentu przystąpiło łącznie 46 dzieci. 📢 Pierwsza Komunia Święta w parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce, druga tura, 12.05.2024 W piękną słoneczną niedzielę 12 maja 2024 do sakramentu przystąpiła druga grupa dzieci z parafii pw. Zbawiciela Świata.

📢 Zorza polarna nad Polską w nocy z 10 na 11.05.2024. Zdjęcia z naszego regionu W nocy z piątku na sobotę były wyjątkowo dobre warunki do oglądania zorzy polarnej. Z powodu silnej burzy magnetycznej na słońcu zjawisko było bardzo dobrze widoczne także nad Polską. I w naszym regionie wielu osobom udało się zaobserwować ubarwione zorzą polarną niebo. 📢 Powiatowe Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej w Ostrowi Mazowieckiej 10.05.2024 Powiatowe Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej odbyły się 10 maja w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej. Były występy artystyczne, przemówienia, kwiaty i podziękowania, a także tort. 📢 Wysokie dopłaty do ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej "Nasz Dom" w Ostrowi Mazowieckiej. Kto jest temu winien? W kwietniu mieszkańcy spółdzielni otrzymali rozliczenia, z których wynikało, że muszą dopłacić za ogrzewanie po kilkaset złotych - niektórzy pisali, że dopłata wynosi nawet ponad 1000 zł. Takie sytuacje nie zdarzały się wcześniej i co zrozumiałe, bardzo zdenerwowały mieszkańców. Wskazują 2 winnych zaistniałej sytuacji: władze spółdzielni i władze ZGK. W związku z napiętą sytuacją spółdzielnia zwołała walne zgromadzenie członków spółdzielni. Odbędzie się w najbliższą sobotę.

📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki. 📢 Matura 2024. W środę 8.05.2024 odbył się egzamin z matematyki. Zobaczcie zdjęcia z Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim Egzaminy maturalne rozpoczęły się 7 maja. Dzisiaj, 8 maja, odbył się egzamin z matematyki. Do arkuszy uczniowie zasiedli o godz. 9.00. Arkusz i odpowiedzi pojawią się w serwisie Strefa Edukacji po godz. 14.00. Zobaczcie zdjęcia z Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim z dwóch dni egzaminów.

📢 Dni Makowa Mazowieckiego 2024. Znamy gwiazdy, które wystąpią podczas wydarzenia Dni Makowa Mazowieckiego odbędą się 14 i 15 czerwca 2024 tradycyjnie na makowskim rynku. Miejski Dom Kultury poinformował, kto wystąpi na scenie podczas święta miasta.

📢 Ostrołęcki Festiwal Książki 11-12.05.2024. Zobaczcie zdjęcia z pierwszego dnia oraz program wydarzenia Od 8 do 15 maja 2024 trwa 21. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce włączyła się weń aktywnie. Zaplanowano wiele wydarzeń, w tym Ostrołęcki Festiwal Książki z udziałem znanych pisarek, pisarzy, osobowości medialnych oraz lokalnych literatów. Zobaczcie zdjęcia z pierwszego dnia festiwalu oraz program imprezy na 12.05.2024. 📢 Pierwsza sesja rady powiatu makowskiego. Radni złożyli ślubowanie Pierwsza sesja rady powiatu odbyła się we wtorek 7.05.2025. Radni złożyli ślubowanie. Wybrano także starostę, wicestarostę, przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących rady. 📢 Zioła na dnę moczanową. Te herbatki pomogą złagodzić sztywność i bolesność stawów. Wypróbuj napary na obniżenie kwasu moczowego Dna moczanowa to choroba, na którą cierpi prawie 400 tysięcy Polaków. Początkowe objawy podagry są często niespecyficzne. Do jej najczęstszych symptomów zalicza się obrzęki, zaburzenia snu, gorączkę oraz dreszcze. Jak leczyć artretyzm? Przede wszystkim wprowadzać dietę obniżającą poziom kwasu moczowego we krwi. Możesz też wypróbować napary ziołowe na obniżenie kwasu moczowego. Dzięki tym naturalnym herbatkom złagodzisz dolegliwości związane z podagrą.

📢 Najmodniejsze paznokcie na wiosnę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie wiosenne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, wiosenne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Nowy starosta ostrołęcki wybrany podczas pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu w Ostrołęce, 7.05.2024 Na pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu w Ostrołęce radni wybrali starostę, wicestarostę, zarząd powiatu oraz przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. Radni uchwalili także wynagrodzenie starosty. Sesję rozpoczął radny Witold Kuczyński, grając na ligawie.

📢 9 niesamowitych i mało znanych miejsc w Europie. Tam jeszcze nie spotkasz tłumów. Oferują zachwycające widoki i ciekawe atrakcje Nasz kontynent wciąż potrafi zadziwiać – trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać. Jeżeli masz już dość powtarzających się wyjazdów do Paryża, Rzymu czy Barcelony, zaczerpnij inspiracji na następną podróż z naszej listy wyjątkowych miejsc w Europie, do których jeszcze nie dotarły tłumy turystów. Dlaczego warto je zwiedzić, zanim zostaną zalane przez falę zwiedzających? 📢 Dariusz Rafalik zaprzysiężony na wójta gminy Małkinia Górna. 6.05.2024 zainaugurowano IX kadencję Rady Gminy Małkinia Górna W poniedziałek 6 maja w Szkole Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej odbyła się I sesja Rady Gminy Małkinia Górna IX kadencji. Ślubowanie nowo wybranego wójta i radnych zakończyło trwającą ponad 5 lat VIII kadencję Rady Gminy Małkinia Górna.

📢 I sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka 2024-2029 odbyła się 6.05.2024. Burmistrz i radni zaprzysiężeni, ale nie wybrano przewodniczącego Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miasta Ostrów Mazowiecka kadencji 2024 - 2029 rozpoczęła się 6 maja o godz. 14.00. Podczas sesji padło wiele ciepłych słów pod adresem nowego burmistrza i nadziei na dobrą współpracę (ponad podziałami) radnych. Był tort i prezenty, były życzenia. Ale po zaprzysiężeniu burmistrza i radnych, sesję przerwano.

📢 Brulino-Lipskie. Śmiertelny wypadek z udziałem dwóch samochodów osobowych. Do zdarzenia doszło 6.05.2024 W wypadku uczestniczyły dwa samochody osobowe, którymi podróżowało łącznie 5 osób. Cztery osoby zostały przetransportowane do szpitala. Jedna osoba zmarła. 📢 Pierwsza Komunia Święta w parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce, 5.05.2024 W niedzielę 5 maja 2024 do Pierwszej Komunii Świętej w parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce przystąpiła pierwsza grupa dzieci - z SP nr w Ostrołęce i z Dzbenina. Za tydzień do sakramentu przystąpi druga grupa.

📢 Dzień Kobiet w Krasnosielcu. Biesiada dla pań. Były życzenia, upominki i występ kabaretu Tradycyjnie w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu odbyło się spotkanie dla pań z okazji Dnia Kobiet. Jak co roku panie mogły liczyć na życzenia, drobne upominki, odbył się także występ kabaretu.

📢 Dni Ostrołęki 2024. Jakie gwiazdy wystąpią podczas tegorocznego święta miasta? Prezydent Kulik poinformował, kto wystąpi podczas Dni Ostrołęki. 📢 Posiedzenie Komisji ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich Mazowieckiej Izby Rolniczej w Czerwinie, 7.03.2024 Na roboczym posiedzeniu Komisji ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich Mazowieckiej Izby Rolniczej, które odbyło się w GOK w Czerwinie, była mowa przede wszystkim o bieżących problemach rolnictwa. Ale były też akcenty związane z przypadającym 8 marca Dniem Kobiet. Panowie... śpiewali, recytowali, wręczali róże.

📢 Ostrowski Bieg Morsa w Sulęcinie-Kolonii. W czwartej edycji biegu wzięło udział ok. 150 osób! Za morsami kolejna edycja Ostrowskiego Biegu Morsa. W czwartej edycji wydarzenia wzięły udział morsy m.in. z Ostrowi, Ostrołęki, Łomży, Zambrowa i Węgrowa, a także Tłuszcza, Jedwabnego, Józefowa, Ciechanowca i Czyżewa. 📢 Dzień Kota 2024: MEMY. Najnowsze i śmieszne memy o kotach, zabawne obrazki o naszych pupilach Koty w polskich domach mają specjalny status. W sobotę obchodzą swoje święto. Wiele osób nie wyobraża sobie życia bez miauczącego towarzysza, który (jak mawiają niektórzy) pozwala w swej wspaniałomyślności żyć człowiekowi ze sobą. O wyższości kotów nad psami nawet nie ma co wspominać bo dla każdego kociarza to sprawa oczywista. Każdy lubi oglądać zabawne zdjęcia w internecie z kotami w roli głównej. Staraliśmy się wybrać dla was te najlepsze.

📢 Studniówka ZS w Krasnosielcu, 3.02.2024 w GOK-u bawili się licealiści Ktoś powiedział, że młody wiek musi się wyszumieć. I miał rację, bo każdy wiek ma swoje prawa. Dlatego rozgrzejmy ten zimowy wieczór wspaniałą zabawą. Zapomnijmy choć na chwilę o czekających nas egzaminach. Oby ten wieczór pozostawił w naszej pamięci wiele dobrych wspomnień - mówili do swoich kolegów uczniowie, prowadzący oficjalną część balu, który odbył się w GOK-u.

📢 Spływ na byle czym w Kamiance. Druga edycja wydarzenia. 27.08.2023 W niedzielę 27.08.2023 w Kamiance odbył się spływ na byle czym. Uczestnikom pomysłów nie brakowało. Zobaczcie galerię zdjęć z wydarzenia. A wieczorem odbył się m.in. przegląd muzyki szantowej i żeglarskiej. 📢 Dożynki w Bogutach-Piankach. Święto plonów w Bogutach to wspólna inicjatywa Powiatu Ostrowskiego i gminy Boguty-Pianki. 27.08.2023 Dożynki Powiatowo-Gminne w Bogutach-Piankach rozpoczęła msza święta dziękczynna. Potem nastąpiło uroczyste otwarcie wydarzenia i obrzęd dzielenia chlebem.

📢 Święto Policji w Ostrowi Mazowieckiej: awanse na wyższe stopnie zawodowe, medale i odznaczenia. 26.07.2023 Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, następnie delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Dalsza część uroczystości odbyła się w obiekcie Omega przy ul. Trębickiego, gdzie wręczono policjantom awanse i odznaczenia.

📢 Komorowo. 6. Bieg Pamięci Absolwentów Szkoły Podchorążych Piechoty, 27.05.2023. Zdjęcia, wyniki Oprócz biegu na placu przy fontannie swoje stanowiska mieli strażacy, ratownicy wodni, 22. Wojskowy Ośrodek Kartograficzny, Wojska Obrony Terytorialnej i Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka. Zadbano także o słodki poczęstunek i żołnierską grochówkę.

📢 Ślub wójta gminy Czerwin Grzegorza Długokęckiego, 16.07.2022. Uroczystość odbyła się w goworowskim kościele. Zdjęcia Państwo Młodzi - Dagmara i Grzegorz - miłość, wierność i uczciwość małżeńską ślubowali w obecności kilkuset gości - rodziny, przyjaciół, znajomych.

📢 Dni Makowa Mazowieckiego 2022. Zobaczcie, co działo się w sobotnie południe na makowskim rynku. Było głośno za sprawą motocykli. 11.06.2022 Trwają Dni Makowa Mazowieckiego. Dzisiaj w rynku atrakcje zorganizował klub motocyklowy Moto Maków. 📢 Czarnia. Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. NP NMP, 29.05.2022. Zdjęcia W niedzielę 29 maja 2022 w kościele pw. NP NMP w Czarni odbyła się I Komunia Święta. Sakramentu dzieciom udzielił proboszcz parafii ks. Wiesław Pac. Do I Komunii przystąpiło 20 dzieci (13 chłopców i 7 dziewczynek). Wszyscy to uczniowie szkół podstawowych w Czarni i w Surowem.

📢 Komunia Święta w Krasnosielcu. 8.05.2022. Zdjęcia z uroczystości W niedzielę 8.05.2022 w kościele pw. Jana Kantego w Krasnosielcu odbyła się Pierwsza Komunia Święta.