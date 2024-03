Prasówka 15.03.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najmodniejsze paznokcie na wiosnę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie wiosenne”?

Prasówka 15.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najmodniejsze paznokcie na wiosnę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie wiosenne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, wiosenne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Szpital w Ostrołęce świętuje 175 lat szpitalnictwa. To czas na uhonorowanie zasłużonych, wspomnienia oraz życzenia na kolejne lata Uroczystości związane z obchodami 175-lecia szpitalnictwa w Ostrołęce rozpoczęły się w czwartek 14.03.2024. Tego dnia uhonorowano zasłużone osoby oraz wysłuchano wspomnień wieloletnich pracowników placówki. Były też występy artystyczne, wykład popularnonaukowy oraz czas na gratulacje i życzenia.

📢 Sztuczna inteligencja stworzyła nowe herby klubów Ekstraklasy. Legia Warszawa, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok Sztuczna inteligencja pobija rekordy popularności. AI jest w stanie wygenerować co tylko chcemy. Tym razem postanowiliśmy sprawdzić jak wyobraża sobie herby klubów z Ekstraklasy. Niektóre są naprawdę piękne. W herbie Jagiellonii Białystok pojawił się Żubr. Symbol Górnika Zabrze także nawiązuje do regionu.

Prasówka 15.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszka Ania Starmach. Zobacz, jak się urządziła była jurorka „MasterChefa”. Piękny dom Anny Starmach zachwyca fanów Ania Starmach po 12 latach kończy swoją jurorską przygodę w programie „MasterChef”. Popularna mistrzyni sztuki kulinarnej poinformowała o tym fanów w mediach społecznościowych. Zaglądamy do domu gwiazdy TVN i sprawdzamy, jak mieszka Anna Starmach z mężem i dzieciakami.

📢 Śmiertelny wypadek w Laskowcu. Samochód uderzył w drzewo. Do zdarzenia doszło 14.03.2024 Do wypadku doszło w Laskowcu, poza drogą publiczną. Mężczyzna kierujący jeepem jechał przez łąkę, a następnie uderzył w pobliskie drzewa. 📢 Piłkarze z Ekstraklasy do reprezentacji Polski. Lista kandydatów w tym jeden pewniak. Ilu powoła Michał Probierz na baraże o Euro 2024? W czwartek 14 marca poznamy wszystkie nazwiska powołanych przez Michała Probierza do reprezentacji Polski na baraże o Euro 2024. Ilu będzie piłkarzy z PKO Ekstraklasy? Pewniak jest tylko jeden. Przedstawiamy listę kandydatów i procentowe szanse na zaproszenie do kadry. Ponoć szykuje się niespodzianka z Jagiellonii Białystok. A może nawet dwie. 📢 Najlepiej zarabiający polscy TikTokerzy. 10 twórców, których dochody powalają na kolana. Ile da się zarobić na TikToku? TikTok to jeden z najnowszych, a jednocześnie najpopularniejszych obecnie mediów społecznościowych. Szczególnym uznaniem cieszy się on wśród młodych ludzi, choć jego target ewoluuje z miesiąca na miesiąc. Polscy twórcy przez lata budowali swoje bazy obserwujących oraz widzów, dzięki czemu dziś najwięksi z nich posiadają gigantyczne konta, a co za tym idzie - zarabiają duże pieniądze. Zobacz 10 najlepiej zarabiających TikTokerów w Polsce.

📢 Poznaj najpiękniejsze fontanny w Europie. Polska atrakcja lepsza od obiektów w Monako, Hiszpanii, a nawet we Włoszech Fontanny można znaleźć praktycznie w każdym większym mieście Europy – nie wszystkie jednak mogą pochwalić się pozycją w rankingu tych najpiękniejszych. Taki zaszczyt spotkał jedną z rodzimych atrakcji. W zestawieniu European Best Destinations pokonaliśmy m.in. Włochy czy Hiszpanię! Zobaczcie, gdzie w Polsce znaleźć jedną z najlepszych fontann Europy.

📢 Wybory samorządowe 2024. Kandydaci na wójtów i burmistrzów w gminach pow. ostrowskiego. Kto startuje? W czwartek, 14 marca o godz. 16.00 mija termin rejestracji kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów w zbliżających się wyborach samorządowych. Przeczytajcie, kto będzie walczył o fotel wójta lub burmistrza w gminach pow. ostrowskiego. Kto nie ubiega się o reelekcję? Kto nie ma kontrkandydata?

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 14.03.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 14.03.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Wypróbuj zamiast chleba. Bez pieczywa szybko schudniesz z brzucha! Z tymi zamiennikami będziesz jeść posiłki bez wyrzeczeń i ze smakiem Zmień tylko tę jedną rzecz, by chudnąć. Odstaw na jakiś czas chleb i jedz smaczne zamienniki. Wystarczy ograniczyć węglowodany, by łatwo wyszczuplić ciało, a zwłaszcza brzuch. To działa nie tylko na diecie keto, paleo czy low carb. Wypróbuj te zamienniki pieczywa i przekonaj się o skuteczności metody. 📢 Wielkanocny wianek na drzwi i okno. Najpiękniejsze ozdoby świąteczne - galeria zdjęć. Piękna świąteczna dekoracja DIY domu na Wielkanoc 2024 Wielkanocny wianek DIY to wyjątkowa świąteczna dekoracja domu. Możemy ozdobić nim – drzwi wejściowe, okno, komodę czy stół. Warto więc samodzielnie zrobić taką oryginalną wielkanocną dekorację. Ręcznie wykonane ozdoby to modny dodatek do przedpokoju, salonu, kuchni i sypialni i pomysł na tanią dekorację. Radzimy, jak wykonać piękny wiosenny wieniec DIY na Wielkanoc. Już teraz możesz stworzyć w domu magiczną świąteczną atmosferę.

📢 Punkty widokowe w Polsce: 24 najbardziej niesamowite miejsca. Rekordowa wieża, najwyższy klif, platforma dla żądnych adrenaliny i inne Polska jest piękna, tym bardziej, gdy ogląda się ją z jednego z najbardziej niesamowitych punktów widokowych. Zebraliśmy dla was 24 wyjątkowe miejsca, z których rozciągają się zapierające dech w piersiach widoki i panoramy miast, gór, jezior i morza. Która wieża widokowa w Polsce jest najwyższa, w którym mieście znajduje się najwyżej położony taras widokowy, gdzie można wejść na platformę, która odrywa się od ściany wieżowca albo zwiedzić latarnię morską… w górach? Zapraszamy do galerii, której znajdziecie 24 najbardziej niezwykłe punkty widokowe z całej Polski.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów w 2024 roku 14.03.2024 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 14.03.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii. 📢 Od dzisiaj konfiskata samochodu! Oto ważne zmiany w Kodeksie karnym. „Zła decyzja może doprowadzić do bankructwa kierowcy i jego rodziny" Kierowcy, którzy zdecydują się na prowadzenie auta pod wpływem alkoholu, zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie w czwartek 14 marca, muszą liczyć się ze stratą pojazdu. – Za to samo przestępstwo może zostać skonfiskowany samochód o wartości 1 miliona złotych albo konfiskujemy samochód o wartości 20 tys. zł – mówi nam adwokat. – Pojawia się tutaj pewna nierównomierność – dodaje. Co się stanie ze skonfiskowanymi pojazdami? Jaką karę poniesie kierowca niebędący właścicielem pojazdu? Wyjaśniamy.

📢 Wakacje w Chorwacji: wyspy bez tłumów, na których możecie naprawdę odpocząć. 9 nieoczywistych i mało znanych miejsc na wymarzony urlop Gdzie zaplanować wakacje w Chorwacji, by uniknąć tłumów, hałasu i letniej drożyzny? Mamy dla was zestawienie 9 mało znanych, nieoczywistych wysp Chorwacji, o których większość zwykłych turystów nie słyszała. To prawdziwe wakacyjne skarby, które warto odkryć. Ich zabytki, piękna przyroda i rajskie plaże zapewnią wam prawdziwy wypoczynek i świetną zabawę. 📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Wyróżnia się tłumu. Ma swój styl! Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Wyróżnia się tłumu. Ma swój niepowtarzalny styl. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

📢 Piosenka o Ostrołęce. Czytelnik przysłał do naszej redakcji słowa utworu, który pamięta z dzieciństwa. Może znacie tę piosenkę? Od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie piosenka, której dawno temu nauczyła mnie mama - napisał do nas ostrołęczanin, który dziś mieszka na Śląsku. I podał słowa tej piosenki. Może ją znacie? 📢 Dekoracje wielkanocne z jajek – galeria zdjęć. Wyjątkowe wielkanocne stroiki i świąteczne ozdoby. Pomysły na jajka na Wielkanoc Ozdoby wielkanocne pięknie udekorują dom na święta. Nie powinno wśród nich zabraknąć jajek, które są istotnym elementem dekorowania wnętrz na Wielkanoc. W naszej galerii inspiracji podsuwamy najlepsze pomysły na wielkonocne ozdoby na czasie. Zobacz, jak wykorzystać jajka i stworzyć z nich niezwykłe modne dekoracje na Wielkanoc 2024.

📢 Ostrołęcka posłanka przewodniczącą podkomisji stałej do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi i związkami zawodowymi Cieszę się, że jako przewodnicząca podkomisji będę miała realny wpływ na umacnianie współpracy sektora publicznego i pozarządowego, która jest niezbędna do tworzenia nowoczesnego systemu edukacji wspierającego kompetencje przyszłości. Bierzemy się do pracy! - napisała w mediach społecznościowych.

📢 Zakazane fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak nie dodawać sobie lat nieodpowiednim uczesaniem. Oto 7 najgorszych fryzur Fryzura potrafi zdziałać prawdziwe cuda – pięknie podkreślić kształt twarzy, wysmuklić sylwetkę i wyeksponować urodę. Może też zadziałać zupełnie odwrotne i uwydatnić to, co na co dzień staramy się ukryć. Co więcej, niezmieniana od lat fryzura może również pokazać, że nie bardzo orientujemy się w aktualnych trendach modowych. Sprawdź, jakich uczesań i cięć lepiej unikać w dojrzałym wieku. 📢 Ewakuacja mieszkańców w Ostrołęce. Na stadionie miejskim znaleziono pocisk moździerzowy Podczas prac budowlanych boiska bocznego na stadionie miejskim znaleziono pocisk moździerzowy. Niewybuch został zabezpieczony. Na miejscu byli saperzy, straż miejska, straż pożarna, policja, pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Zarządzono ewakuację. Pocisk został już zabrany przez saperów.

📢 Te kamienie szlachetne przyniosą ci szczęście. Jest tylko jeden warunek. Musisz dopasować je do swojego znaku zodiaku Diamenty, szmaragdy, rubiny, opale to kamienie szlachetne, które chętnie są wykorzystywane przy produkcji biżuterii damskiej. Wiele osób wierzy, że mają magiczną moc i traktuje je jako życiowy amulet. Czy wiesz, jaki kamień jest przypisany właśnie tobie? Wszystko zależy, jaki masz znak zodiaku. Sprawdź, który klejnot rządzi twoim znakiem zodiaku i dlaczego warto nosić go zawsze przy sobie.

📢 Wielkanocna dekoracja na drzwi to hit. Piękne ozdoby na Wielkanoc 2024. Pomysły na modne stroiki wielkanocne na drzwi – galeria zdjęć Ozdoby wielkanocne na drzwi to pomysł na wyjątkową dekorację domu w świątecznym klimacie. Wielkanocne wieńce, kompozycje i girlandy stworzą magiczny klimat już od progu. Zobacz, jak pięknie można ozdobić drzwi na Wielkanoc 2024 i zachwycić gości. Przedstawiamy najlepsze pomysły na stroiki wielkanocne na powitanie wiosny.

📢 Zbigniew Kamiński - kandydat na burmistrza Ostrowi zaprezentował kandydatów na radnych We wtorek, 12 marca odbyło się spotkanie wyborcze Zbigniewa Kamińskiego - kandydata na burmistrza Ostrowi Mazowieckiej z KWW Niezależni Razem. 📢 Pomysły na ozdoby wielkanocne DIY z filcu. Ozdobią nie tylko świąteczny stół. Zobacz, jak zrobić dekoracje z filcu. Sprawdź nasze inspiracje Filc to materiał, z którego możesz przygotować piękne i ciekawe wizualnie ozdoby wielkanocne DIY. Ponadto wykonanie ich jest proste i co równie ważne – dostarcza wiele radości! Zobacz, jak w prosty sposób możesz udekorować mieszkanie na Wielkanoc. Sprawdź nasze propozycje i podejmij wyzwanie przygotowania ręcznie robionych ozdób na święta wielkanocne! 📢 Stroiki wielkanocne na cmentarz. Piękne dekoracje grobów na Wielkanoc 2024. Zdjęcia eleganckich wielkanocnych stroików na grób Stroiki wielkanocne na cmentarz to pomysł na wyjątkowe ozdobienie grobów bliskich na Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Podpowiadamy, jak pięknie udekorować pomniki na Wielkanoc i uczcić pamięć zmarłych. Zobacz wyjątkowe kompozycje na cmentarz, które staną się prawdziwą ozdobą. Sprawdź, jak pięknie możesz udekorować groby bliskich na Wielkanoc 2024.

📢 Ostrołęka. Okręgowy Urząd Miar w nowej siedzibie. Uroczyste otwarcie odbyło się 12.03.2024 W tzw. pałacyku w Ostrołęce swoją siedzibę ma obecnie Okręgowy Urząd Miar z Białegostoku. Oficjalne otwarcie zamiejscowego wydziału odbyło się we wtorek 12.03.2024.

📢 Oszustwo "na pracownika ARiMR". Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ostrzega rolników i przedsiębiorców przed oszustami Ktoś, podając się za pracowników ARiMR, próbuje wyłudzić pieniądze za usługę, która przez Agencję nie jest świadczona - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictw ostrzega rolników i przedsiębiorców. 📢 Delegacja Polski 2050 Szymona Hołowni 12.03.2024 upamiętniła w Ostrołęce ważne historyczne wydarzenie W celu upamiętnienia 230. rocznicy wymarszu z Ostrołęki Brygady Madalińskiego i rozpoczęcia tym zdarzeniem Powstania Kościuszkowskiego delegacja Polski 2050 Szymona Hołowni złożyła kwiaty pod kamieniem upamiętniającym to wydarzenie. Złożenie kwiatów odbyło się 12.03.2024 na placu gen. Józefa Bema.

📢 Psy do adopcji. Czworonogi znajdują się pod opieką Stowarzyszenia Nasze Cztery Łapy Psy posiadają książeczki zdrowia oraz pełną profilaktykę weterynaryjną. Przebywają w Makowie Mazowieckim pod opieką Stowarzyszenia Nasze Cztery Łapy (tel. 533902461). Zobacz galerie słodziaków. Może któryś z nich skradnie Twoje serce? 📢 Tak mieszka Marcin Prokop. Prywatna siłownia i pokój gamingowy jurora „Mam talent”. Zajrzyj do domu Marcina Prokopa – galeria zdjęć Marcin Prokop to bardzo znany i lubiany prezenter telewizyjny. Prowadzi m.in. w duecie z Dorotą Wellman poranny program „Dzień dobry TVN” i zabiera nas w podróż za ocean w „Niezwykłych stanach Prokopa”. Zaglądamy do domu dziennikarza na warszawskiej Pradze, w którym mieszka wraz z rodziną. Nie zabrakło w nim miejsca na pokój do grania, stosy książek i siłownię. Zobacz, jak na co dzień żyje Marcin Prokop.

📢 Powiat makowski zorganizował dwudniowe obchody Dnia Kobiet. Był film i koncert dla pań Dwudniowe obchody Dnia Kobiet było okazją do złożenia paniom życzeń, wręczenia kwiatów.

📢 Gminny Dzień Kobiet w Baranowie. 8.03.2024 panie spędziły miły wieczór w GOKSiR 6 panów i około 150 pań pojawiło się w piątkowy wieczór w GOKSiR w Baranowie. Był między innymi nietypowy pokaz mody, był wyśmienity koncert akordeonisty ("Prusiński accordion show"), były miłe słowa, upominki i kwiaty. Były też stoły zastawione wspaniałym jedzeniem przygotowanym przez tutejsze gospodynie. 📢 Dzień Kobiet w Krasnosielcu. Biesiada dla pań. Były życzenia, upominki i występ kabaretu Tradycyjnie w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu odbyło się spotkanie dla pań z okazji Dnia Kobiet. Jak co roku panie mogły liczyć na życzenia, drobne upominki, odbył się także występ kabaretu. 📢 Dzień Kobiet Stowarzyszenia "Kobiety wspierają Kobiety" w Ekonomiku w Ostrowi Mazowieckiej W piątek, 8 marca w sali gimnastycznej ostrowskiego Zespołu Szkół nr 2 zorganizowano konferencję pn. "Kobiety są wyjątkowe". Podczas konferencji kobiety reprezentujące różne zawody i różne aktywności społeczne dzieliły się swoim doświadczeniem z uczestniczkami spotkania.

📢 Bob, baby bang czy pixie cut? Zobacz modne damskie fryzury w tym sezonie. Te cięcia są najlepsze na wiosnę 2024! Marzy ci się bob, albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama! 📢 Posiedzenie Komisji ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich Mazowieckiej Izby Rolniczej w Czerwinie, 7.03.2024 Na roboczym posiedzeniu Komisji ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich Mazowieckiej Izby Rolniczej, które odbyło się w GOK w Czerwinie, była mowa przede wszystkim o bieżących problemach rolnictwa. Ale były też akcenty związane z przypadającym 8 marca Dniem Kobiet. Panowie... śpiewali, recytowali, wręczali róże.

📢 Klub Senior+ w Ostrowi Mazowieckiej ma 5 lat. Klub zrzesza 32 osoby Urodziny Klubu Senior+ wypadają 14 lutego, ale ze względu na to, że w tym roku w tym dniu wypada Środa Popielcowa, wspólne świętowanie odbyło się 8 lutego. Były życzenia, prezenty i oczywiście - tort. 📢 60-lecie szpitala w Ostrowi Mazowieckiej. Dużo gości, pochwał i podziękowań. Były też nagrody. Uroczystość odbyła się 8.02.2024 Uroczysty jubileusz odbył się w czwartek, 8 lutego w Dworku Nad Stawem na Podborzu.

📢 Studniówka Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim odbyła się 27.01.2024 Młodzież z Zespołu Szkół im. Żołnierzy AK bawiła się w sobotę 27.01.2024 w sali bankietowej Amor. Był piękny polonez, kwiaty, podziękowania, pamiątkowe zdjęcia i zabawa do białego rana. 📢 Studniówka ZSZ nr 2 w Ostrołęce. 27.01.2024 młodzież Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 bawiła się w sali bankietowej Warszawska 34 Dzisiaj, sto dni przed maturą, możemy bawić się beztrosko i śmiać do woli. W ten szczególny wieczór, w imieniu wszystkich żaków kończących szkołę witamy bardzo serdecznie i ciepło szanowną dyrekcję, naszych wychowawców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz zaproszonych gości. Szczególnie gorąco witamy rodziców, którzy nie tylko na co dzień przejmują się naszymi postępami w nauce, ale też myślą o tym, żebyśmy się mogli wspólnie pobawić - zaczęli uczniowie prowadzący bal.

📢 Noworoczne spotkanie ludowców w Ostrołęce, 12.01.2024. Z pożegnaniem europosła Kalinowskiego i występem zespołu "Promni" W piątkowe popołudnie 12 stycznia 2024 w sali Ostrołęckiego Centrum Kultury zgromadzili się członkowie i sympatycy PSL z kilku powiatów regionu (ostrołęckiego, makowskiego, przasnyskiego, wyszkowskiego i pułtuskiego). Na dorocznym spotkaniu ludowców byli także przedstawiciele Polski 2050.

📢 Groby znanych Polaków na Powązkach - mapa. Zobacz, jak wyglądają Na cmentarzu powązkowskim w Warszawie zostali pochowani ludzie zasłużeni dla polskiej historii. Wśród nich są żołnierze, politycy, artyści i sportowcy. Jak dziś wyglądają ich groby? 📢 Małkinia Górna uczciła 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Biało-czerwone kotyliony i flaga narodowa o długości 30 m po raz kolejny ubarwiły obchody Święta Niepodległości w Małkini Górnej. 11 listopada 2023 r. na ulicach Małkini Górnej tradycyjne dominowały barwy narodowe. Biało-czerwone flagi pojawiły się na ulicach i na domach, a wielu mieszkańców przypięło do płaszczy i kurtek biało-czerwone kotyliony.

📢 Jubileusz 25-lecia powstania Samorządu Województwa Mazowieckiego i Powiatu Ostrołęckiego w Myszyńcu W myszynieckiego bazylice mniejszej zainaugurowane zostały w sobotę 28 października obchody 25-lecia powstania Samorządu Województwa Mazowieckiego i Powiatu Ostrołęckiego. 📢 Dożynki gminno-parafialne w Małkini Górnej. Zobaczcie zdjęcia i wideo. Impreza odbyła się w niedzielę 27 sierpnia 2023 Dożynki to święto rolników, ale też sołectw i Kół Gospodyń Wiejskich. Podczas dożynek w Małkini Górnej dziękowano rolnikom za ich ciężką pracę i dar chleba. 27 sierpnia 2023 r. na stadionie w Małkini Górnej odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne organizowane wspólnie przez wójta gminy Małkinia Górna Bożenę Kordek i proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej ks. kanonika Piotra Legackiego. 📢 Wesele Kurpiowskie 2023. Gwiazdą wieczoru kadzidlańskiej imprezy zespół Pectus. 18.06.2023. Zdjęcia Wesele Kurpiowskie to dwudniowe święto folkloru kurpiowskiego. Ale że nie samą tradycją człowiek żyje - nawet w Kadzidle - na koniec imprezy wystąpił zespół Pectus. Publiczność bawiła się znakomicie!

📢 Mazowieckie Forum Kobiet. Poznaliśmy Kobiecą Twarz Mazowsza 2023. Zobacz zdjęcia Matki, teściowe, przedsiębiorczynie i rolniczki. To tylko kilka z wielu ról, w jakie wcielają się na co dzień Laureatki naszej akcji Kobieca Twarz Roku, które spotkały się w rezydencji Miętowe Wzgórza w Trębkach Nowych koło Zakroczymia podczas Mazowieckiego Forum Kobiet. 📢 650 motocykli na 650-lecie Ostrołęki. Parada motocykli, impreza przy Kupcu oraz 5. urodziny motocyklowego klubu Galloping Bulls, 3.06.2023 Ulicami Ostrołęki w sobotnie popołudnie 3 czerwca 2023 przejechała parada motocykli. A ściślej rzecz ujmując, tego dnia były dwie motocyklowe parady. Jedną zorganizował Klub Motocyklowy Galloping Bulls, a drugą Klub Motocyklowy Perun. 📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej 21.05.2023 W kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 14 dziewczynek i 22 chłopców. Pierwsza Komunia Święta odbyła się w niedzielę 21 maja.

📢 Niedziela Palmowa w Łysych, 2.04.2023. Zdjęcia z uroczystości, wyniki konkursu "Palma Kurpiowska 2023" Niedziela Palmowa w Łysych każdego roku przyciąga tłumy. Goście, także zagraniczni, podziwiają piękne, kolorowe palmy – dzieło rąk Kurpiów. 📢 KOBIECA TWARZ ROKU Poznaj lepiej liderki naszej akcji Z okazji Dnia Kobiet stworzyliśmy wielką galerię Pań z naszego regionu. Nasi Czytelnicy w głosowaniu wybiorą Kobiece Twarze Roku w trzech kategoriach pokoleniowych: Córki, Matki i Kobiety dojrzałe. Prezentujemy kandydatki do tego tytułu, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów. 📢 Kobieca Twarz Roku - kobiety dojrzałe. Zobaczcie piękne kandydatki z naszego regionu. Głosowanie trwa! Z okazji Dnia Kobiet powstała wielka galeria mieszkanek naszego regionu. W trzech kategoriach pokoleniowych - córki, matki i kobiety dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Mazowsza. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota AYGO X.

📢 Teresa Głażewska z Głażewa-Cholew świętowała uroczyście 90. urodziny. 6.08.2022. Zdjęcia, wideo To była wyjątkowa (i niezwykle wzruszająca) uroczystość. Najpierw, w kościele w Sieluniu, odprawiona została msza św. w intencji jubilatki, potem pani Teresa oraz jej goście udali się do Różana, do sali „Tango”. Na czele korowodu podążali motocykliści, jubilatka podjechała pod drzwi pięknym starym mercedesem, za kierownicą którego siedział jej wnuk. Dziś mama jest prawdziwą celebrytką – zażartowała Jadwiga Modzelewska, córka pani Teresy.

A jubilatka, uśmiechając się, weszła do sali i zajęła fotel w centralnym jej punkcie. 📢 Święto Policji w Ostrołęce. Ostrołęccy policjanci świętowali 29 lipca 2022. Były awanse i odznaczenia. Zdjęcia W Ostrołęce obchody Święta Policji (przypada 24 lipca) zorganizowano w piątek 29 lipca. Wziął w nich udział Dariusz Król - zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji.

📢 Święto policji w Ostrowi Mazowieckiej, 22.07.2022. Zdjęcia W piątek, 22 lipca 2022, najpierw odprawiona została uroczysta msza święta (koncelebrowana przez biskupa łomżyńskiego dr. Janusza Stepnowskiego, ks. kapelana Marka Grudę i księży proboszczów ostrowskich parafii), potem delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Na terenie obiektu Omega przy ul. Trębickiego odbyła się kolejna część uroczystości, podczas której m.in. wręczano policjantom awanse (awansowały 44 osoby) i nagrody. 📢 Ostrołęka. Komunia Święta w kościele pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce. 1.05.2022. Zdjęcia W niedzielę 1 maja 2022 roku do Pierwszej Komunii Świętej w kościele pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce przystąpiło około 70 dzieci. 📢 Zakończenie roku w Koperniku w Ostrowi Mazowieckiej. 29.04.2022 maturzyści pożegnali się ze szkołą. Zdjęcia Maturzyści z Kopernika zakończyli rok szkolny, pożegnali się już z wychowawcami, nauczycielami i szkolnymi murami. Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej, Waldemar Bartosik pochwalił ich za bardzo dobre wyniki w nauce.

📢 Myszyniec. Stulecie poświęcenia bazyliki Trójcy Przenajświętszej. Uroczysta msza święta 25.09.2021. Zdjęcia Mszy świętej dziękczynnej, odprawionej 25 września 2021, przewodniczył arcybiskup Salvatore Pennacchio - Nuncjusz Apostolski w Polsce. 📢 Ostrołęka. Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Józefa Bema. 1.09.2021. Zdjęcia Rozpoczęcie roku szkolnego w LO im. Józefa Bema odbyło się 1 września 2021 r. o godz. 9.30 przed budynkiem internatu. Młodzież przygotowała część artystyczną związaną z 82. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Dyrektor Anna Maksimowska przywitała nowych nauczycieli oraz uczniów pierwszych klas. Życzyła także wszystkim uczniom sukcesów, radości i mile spędzonego roku szkolnego w murach szkoły. Obejrzyjcie galerię zdjęć.

📢 Objawienia w Wykrocie. Matka Boska objawiła się Stefanowi Gwieździe. Do sanktuarium w Wykrocie wciąż pielgrzymują wierni. Zdjęcia Matka Boska miała objawiać się tu Stefanowi Gwieździe z Wykrotu w latach 1990-2002.