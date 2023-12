Prasówka 14.12.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ostrołęka. Obchody 42. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, 13.12.2023”?

Prasówka 14.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ostrołęka. Obchody 42. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, 13.12.2023 W 42. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w kościele farnym w Ostrołęce odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny i NSZZ "Solidarność". Potem złożone zostały kwiaty pod krzyżem bł. ks. Jerzego Popiełuszki – patrona NSZZ „Solidarność”. Uroczystość zorganizowali: Rada Oddziału w Ostrołęce NSZZ "Solidarność" oraz proboszcz parafii pw. Nawiedzenia NMP Wiesław Białczak.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? [14.12.2023] Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Te rzeczy powinnaś wyrzucić z szafy, jeśli nie chcesz dodawać sobie lat. 21 elementów, które postarzą każdego. Sprawdź i zapamiętaj! Moda może być potężnym narzędziem do wyrażania siebie, dodawać pewności i energii, przyciągać uwagę, ale też pomóc wpasować się w tłum. Ubrania potrafią nawet optycznie odjąć lub dodać lat i sprawić, że wydajemy się starsze, niż naprawdę jesteśmy. Trzymamy je z sentymentu lub niewiedzy, jednak jeśli zależy nam na zachowaniu młodzieńczego wyglądu, z pewnych elementów garderoby lepiej zrezygnować. Zobacz, co to takiego.

Prasówka 14.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wykrot. Konkurs "Poznajemy Baśnie i Legendy z Krainy zwanej Kurpsiami". Jego 19. edycja odbyła się 13.12.2023 13 grudnia 2023 odbyła się 19. edycja konkursu w kat. uczniów IV klas szkół podstawowych. Do rywalizacji przystąpiło 36 uczniów z czterech gmin powiatu ostrołęckiego, ze szkół w: Wykrocie, Wolkowych, Wydmusach, Lipnikach, Białobieli, Zawadach, Dabrówce i Łysych.

📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz. Tu żyje z rodziną minister obrony narodowej. Zajrzyj do domu Władysława Kosiniaka-Kamysza Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się nowy minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas. 📢 Wystawa „Karol Tchorek – (ko)lekcja wycinanek” w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Wernisaż był 12.12.2023 Przybyłych na wernisaż gości witały: dyrektor MKK Maria Samsel oraz kuratorka i autorka scenariusza wystawy Paulina Hoffman-Orlicka. Gościem wernisażu był Robert Dul - etnograf, który opowiedział o Karolu Tchorku, m.in. o warsztacie rzeźbiarskim mistrza i jego kolekcji. Przy wejściu na salę wystawową odbywały się warsztaty wycinankarskie, które prowadził Stanisław Ropiak - ceniony wycinankarz z Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Wystawę można oglądać w muzeum przy placu gen. J. Bema 8 w Ostrołęce do 11 lutego 2024 roku.

📢 Naprawdę gigantyczna dawka świetnego humoru. Zdecydowanie najlepsze MEMY o studentach, jakie są w sieci. Zobaczcie koniecznie! 13.12.2023 Najlepsze i zdecydowanie najśmieszniejsze MEMY o studentach, wykładowcach i roku akademickim, który właśnie ruszył. Zobaczcie, co jest najbardziej zabawnego, z czego śmieją się studenci. 📢 Cygańskie kolędowanie z Patrycją Runo - koncert w kościele w Dąbrówce odbył się 12.12.2023 Koncert w kościele parafialnym pw. św. Anny w Dąbrówce gm. Lelis odbył się 12 grudnia. Był rejestrowany przez ekipę telewizyjną. Nagranie będzie emitowane w telewizji TVS oraz na antenach TVP. Podczas koncertu można było usłyszeć cygańskie kolędy w wykonaniu Rolanda Bilickiego z towarzyszeniem rodziny oraz Bogdana Trojanka - znanego artysty i aktywisty romskiego wraz z zespołem Terne Roma. Wacław Cieślik z zespołu Kordian zaprezentował kolędy w klimacie góralskim, wystąpiła Orkiestra Kurpiowska z Lelisa, gwiazda disco lat 90. - Venus i oczywiście główna bohaterka tego wydarzenia - Patrycja Runo (jedną z kolęd wykonała w towarzystwie zespołu Dzieciaki z Czerwina).

📢 Odpoczywaj na wsi - uroczyste podsumowanie konkursu w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Ostrołęce, 13.12.2023 W tym roku odbyła się IV edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych „Odpoczywaj na wsi”. Na Mazowszu wpłynęło na konkurs ok. 100 prac, w tym 10 z regionu ostrołęckiego - z powiatów makowskiego i przasnyskiego. 7.12.2023 Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Ostrołęce zorganizował wernisaż prac, a 13.12.2023 zaprosił małych uczestników na uroczyste podsumowanie - z wręczeniem upominków i poczęstunkiem. 📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Ranking 9 najtrudniejszych tras narciarskich w Polsce. Prawdziwe żylety dla odważnych! Zakopane, Szczyrk i inne – gdzie szukać wyzwań? Sezon na narty już się zaczął, a chętni mogą zafundować sobie prawdziwe zimowe szaleństwo na stokach. Jeśli kochacie narty i chcielibyście sprawdzić się w tym sezonie, przyjąć wyzwanie i poczuć zastrzyk adrenaliny, zebraliśmy dla was TOP 9 najtrudniejszych tras narciarskich w Polsce. Sprawdźcie, jak oznacza się trudność trasy narciarskiej, gdzie jest wyjątkowo stromo, które odcinki są rzeczywiście najtrudniejsze. 📢 Najgorsze ekranizacje gier w historii – TOP 10. Oglądanie tych filmów niemal boli! Sprawdź ku przestrodze Najgorsze ekranizacje gier to nie łatwy temat, gdyż tego typu filmów jest tak dużo, że ciężko wybrać czołówkę. My spróbowaliśmy. Zobaczcie listę produkcji, od których lepiej trzymać się z daleka i które należą do najgorszy w historii gier, a także kina. Każda z tych produkcji zasłużyła na swój niechlubny tytuł. Przekonajcie się sami.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Te rośliny ozdobią dom na Boże Narodzenie. To nie tylko gwiazda betlejemska i choinka. Wybraliśmy i polecamy najpiękniejsze kwiaty Część roślin doniczkowych jest szczególnie dekoracyjna na Święta Bożego Narodzenia. Dlatego można wykorzystać je do przystrojenia mieszkania. Niewątpliwą „królową” roślin, które kupujemy na Święta, jest gwiazda betlejemska (nie licząc oczywiście choinki). Ale jest znacznie więcej roślin, które ozdobią mieszkanie na Wigilię i Nowy Rok. To choćby piękny grudnik (nazywany kaktusem bożonarodzeniowym) oraz kwitnące i popularne kalanchoe.

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 13.12.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje na co dzień marszałek sejmu. Tak mieszka Szymon Hołownia z ukochaną żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu.

📢 Kiermasz w szpitalu w Ostrołęce. Kup rękodzieło wykonane przez pacjentów W najbliższy czwartek i piątek w godzinach 9.00-13.00 w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce odbędzie się kiermasz bożonarodzeniowy. Rękodzieło powstało w ramach terapii zajęciowej przez pacjentów oddziału psychiatrycznego. Pieniądze z kiermaszu będą wykorzystane na potrzeby pacjentów i pozyskanie materiałów do terapii zajęciowej. 📢 Złote Gody w gminie Kadzidło. Jubilaci otrzymali medale od prezydenta RP We wtorek 12.12.2023 w gminie Kadzidło odbył się Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Świętowało 14 par. Małżonkowie otrzymali medale, gratulacje, upominki z Urzędu Gminy.

📢 Te kreacje Stenki, Sochy i innych gwiazd będą idealne na święta oraz sylwestra dla pań po 40. Stylizacje gwiazd z pokazu Macieja Zienia Danuta Stenka oszołomiła prostą, ale mieniącą się suknią, a Małgorzata Socha połączyła modę z klasyką. W poniedziałek (11 grudnia) odbył się pokaz jubileuszowy z okazji 25-lecia marki Zień. Na wydarzeniu pojawiła się cała plejada gwiazd, które zachwyciły stylizacjami. Wiele z nich może stanowić inspirację na święta Bożego Narodzenia, zabawę sylwestrową czy też bal karnawałowy.

📢 Podsumowanie konkursu „Skierkowski.21” w Myszyńcu, 11.12.2023 Konkurs „Skierkowski.21” organizowany jest już od kilku lat. W tym roku odbył się już po raz trzeci. Jego celem jest popularyzowanie kultury regionalnej oraz przybliżenie postaci i dorobku ks. Władysława Skierkowskiego. Duchowny ten pełnił posługę duszpasterską w parafii Myszyniec. Jego niepodważalną zasługą jest zebranie pieśni kurpiowskich, które później wydawane były wielokrotnie drukiem.

📢 Betlejemskie Światło Pokoju w Makowie Mazowieckim. 11.12.2023 harcerze zanieśli je do wielu instytucji W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju harcerki i harcerze Związku Harcerstwa Polskiego odebrali od słowackich skautów w Zakopanem (w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej) w niedzielę 10 grudnia. Betlejemskiemu Światłu Pokoju towarzyszy hasło „Czyńmy Pokój”. Światło makowscy harcerze przynieśli 11 grudnia 2023 m.in. do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, do Starostwa Powiatowego oraz do LO im. M. Curie-Skłodowskiej.

📢 Ostrołęka. Ubieranie choinki na zakończenie Kurpiowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego 10.12.2023 Dzieci, które brały udział w warsztatach artystycznych i wykonały piękne i niepowtarzalne ozdoby choinkowe- miały za zadanie ozdobić nimi drzewko, które stanęło na Starym Mieście. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone, a przystrojona choinka stanie w Ratuszu.

📢 Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy w Ostrołęce. W sobotę 9.12.2023 na mieszkańców czekał Mikołaj, karuzela i kolorowe stoiska Trwa Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy. W sobotę dzieci mogły odwiedzić Świętego Mikołaja, pojeździć na karuzeli, a także zjeść słodkie przysmaki. Dorośli wybierali stoiska z rękodziełem, wigilijnymi potrawami oraz świeżym pieczywem i wędlinami. 📢 Gala Plebiscytu Medycznego HIPOKRATES 2023. Na Zamku Królewskim wręczono prestiżowe nagrody Znamy zwycięzców tegorocznej edycji Plebiscytu Medycznego HIPOKRATES 2023 w całej Polsce. Nasi czytelnicy oraz internauci przyznali zaszczytne tytuły w 20 kategoriach. Laureaci odebrali prestiżowe statuetki podczas uroczystej ceremonii, która odbyła się w niezwykłych wnętrzach Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Nagrodzeni nie kryli wzruszenia i radości, zgodnie przyznając, że wręczone im wyróżnienia są dla nich bardzo istotne i stanowią gest wdzięczności za ich ciężką pracę.

📢 Ostrów Mazowiecka. Jadwiga Kołakowska ma 100 lat. Były odwiedziny włodarzy miasta, kwiaty i życzenia Mieszkanka Ostrowi Mazowieckiej, Jadwiga Kołakowska, obchodzi w piątek 8.12.2023 swoje setne urodziny. Z tej okazji jubilatkę odwiedzili burmistrz Jerzy Bauer oraz zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Beata Rewkowska. 📢 Ciekawostki o „Chłopach”. Będziecie zaskoczeni. Którą scenę Reymont pisał 11 godzin? Tego nie wiedzieliście o lekturze szkolnej „Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta to lektura, omawiana w szkole średniej. Filmową adaptację powieści można oglądać na dużym ekranie od 13 października, została ona też wybrana we wszystkich kategoriach jako polski kandydat do Oscara 2024. O niezwykłej technice, nawiązaniu do ówczesnego malarstwa i ciekawym ujęciu wątków wciąż jest głośno. Warto odświeżyć sobie także powieść Reymonta, zwłaszcza że niedawno obchodziliśmy 99. rocznicę otrzymania przez Reymonta Nagrody Nobla. Przeczytajcie 5 ciekawostek dotyczących „Chłopów”.

📢 Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy trwa w Ostrołęce od 6 do 10.12.2023. Zobaczcie, co tu można kupić Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy odbywa się w Ostrołęce po raz pierwszy. Na Starym Mieście ustawione zostały stragany, także tutaj odbywa się wiele wydarzeń - m.in. warsztaty, występy artystyczne. Warto tu zajrzeć.

📢 Obchody 193. rocznicy powstania listopadowego w Komorowie. Była też rekonstrukcja historyczna nocy listopadowej 3.12.2023 Obchody 193. rocznicy powstania listopadowego i Dnia Podchorążego rozpoczęto od mszy świętej w kościele pw. św. Jozafata w Komorowie. Po części oficjalnej przy pomniku ppor. Piotra Wysockiego odbyła się rekonstrukcja historyczna nocy listopadowej. 📢 Atak nożownika w Kadzidle. 29.11.2023 uczeń Zespołu Szkół Powiatowych zaatakował rówieśników Chwile grozy przeżyli uczniowie Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle. Ok. godz. 12.00, podczas lekcji, jeden z uczniów zaatakował nożem rówieśników. Trzy osoby zostały ranne.

📢 Małkinia Górna uczciła 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Biało-czerwone kotyliony i flaga narodowa o długości 30 m po raz kolejny ubarwiły obchody Święta Niepodległości w Małkini Górnej. 11 listopada 2023 r. na ulicach Małkini Górnej tradycyjne dominowały barwy narodowe. Biało-czerwone flagi pojawiły się na ulicach i na domach, a wielu mieszkańców przypięło do płaszczy i kurtek biało-czerwone kotyliony.

📢 Pasowanie na pierwszaka w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrołęce W czwartek 27.10.2023 w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrołęce odbyło się pasowanie na pierwszaka. Ślubowanie złożyli uczniowie czterech klas pierwszych. Zobaczcie galerię zdjęć z tego wydarzenia. 📢 Dzień Edukacji Narodowej w Ostrołęce. Nagrody dla nauczycieli i koncert w hali im. A. Gołasia, 16.10.2023 To już tradycja, że miasto z okazji Dnia Edukacji Narodowej zaprasza nauczycieli i pracowników jednostek oświatowych na koncert w hali. im. A. Gołasia.

📢 Dożynki gminno-parafialne w Małkini Górnej. Zobaczcie zdjęcia i wideo. Impreza odbyła się w niedzielę 27 sierpnia 2023 Dożynki to święto rolników, ale też sołectw i Kół Gospodyń Wiejskich. Podczas dożynek w Małkini Górnej dziękowano rolnikom za ich ciężką pracę i dar chleba. 27 sierpnia 2023 r. na stadionie w Małkini Górnej odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne organizowane wspólnie przez wójta gminy Małkinia Górna Bożenę Kordek i proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej ks. kanonika Piotra Legackiego. 📢 Setne urodziny Haliny Rychlik z Wąsewa. 27.06.2023 dostojną jubilatkę odwiedziła delegacja z wójtem na czele. Zdjęcia Halina Rychlik z Wąsewa wychowała czworo dzieci – syna i trzy córki. Doczekała się dziewięciorga wnuków i szesnaściorga prawnuków. 27 czerwca 2023 – z okazji setnych urodzin – odwiedzili ją przedstawiciele władz – z wójtem gminy Wąsewo na czele.

📢 Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Czarni. 23.06.2023 Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czarni w tym dniu uczestniczyli we Mszy Świętej w kościele parafialnym pw. NP NMP w Czarni. Potem pojawili się w budynku szkoły, gdzie odbyły się oficjalne uroczystości.

📢 Przasnysz. Studniówka 2019 w ZSP. Maturzyści bawili się w gościńcu Iwa [ZDJĘCIA, WIDEO] W gościńcu Iwa, 19 stycznia, na przedmaturalnym balu bawiły się pierwsze trzy klasy Zespołu Szkół Powiatowych w Przasnyszu.

📢 Katastrofa samolotu pod Czerwinem, 30.03.2002. Zdjęcia Dwie osoby zginęły w katastrofie niewielkiego samolotu, który spadł w środku wsi Malinowo Nowe w gminie Czerwin koło Ostrołęki Do tej pory nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Samolot spadł na ziemię około 11.00 w sobotę 30 marca. Wbił się dziobem w ziemię na podwórzu państwa Chrzanowskich mieszkańców Malinowa Nowego w gminie Czerwin. Spadł na środek podwórza więc zabudowania ani mieszkańcy nie ucierpieli