Prasówka 14.11.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najmodniejsze paznokcie na jesień 2023. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie jesienne”?

Prasówka 14.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najmodniejsze paznokcie na jesień 2023. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie jesienne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, jesienne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Wieczór Pieśni Patriotycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rząśniku Włościańskim 10.11.2023 Tegoroczny Wieczór Pieśni Patriotycznych w Publicznej Szkole Podstawowej w Rząśniku Włościańskim przebiegał pod hasłem „Niech płynie pieśń dla Niepodległej”.

📢 Metamorfoza Anny Guzik to jedna z największych wizualnych przemian polskich aktorek. Zobacz, jak schudła gwiazda Anna Guzik popularność zdobyła dzięki serialom telewizyjnym, w których gra od kilkunastu lat. Na przestrzeni tego czasu, gwiazda bardzo się zmieniła. Aktorka na początku swojej kariery mierzyła się z krytyką związaną z jej wizerunkiem. Dzisiaj może się pochwalić szczupłą sylwetką i pięknym wyglądem.

Prasówka 14.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszka Szymon Hołownia i pilotka myśliwca MiG-29 z dzieciakami. Zobacz, jak wygląda przytulny dom marszałka Sejmu X kadencji Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który został wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji.

📢 Stylizacje polskich posłanek. Zobacz, jak zaprezentowały się kobiety na pierwszym posiedzeniu X kadencji sejmu 13 października w budynku sejmu pojawiły się nowo wybrane posłanki. Wśród nich wiele znanych nazwisk. To bardzo ważny dzień dla Polski i dla kobiet, które stanowić będą prawie 30 proc. posłów. Panie dobrze wiedzą, że wizerunek to bardzo ważny aspekt w ich karierze, dlatego w tym dniu chciały się pokazać z jak najlepszej strony. Zobacz stylizacje niektórych z nich. 📢 Bateria w twoim telefonie szybko się rozładowuje? Wyłącz te 5 funkcji w swoim smartfonie, a będzie działać dłużej Bateria w twoim telefonie zbyt szybko się rozładowuje? W takim razie wiesz, jak potrafi to utrudniać życie na co dzień. Powodów takiego stanu rzeczy może być cała masa, jednak najczęściej winne są niepotrzebnie włączone funkcje smartfonu. Zobacz, z których opcji najlepiej zrezygnować, by oszczędzić baterię. Wyłącz te 5 funkcji w swoim telefonie z Androidem.

📢 Kto nie powinien jeść bananów? Przy tych chorobach należy ich unikać. To nie tylko alergia na banany Banany to owoce, które bardzo chętnie i często jemy na co dzień. Pojawiają się w menu ludzi na całym świecie. Są świetnym źródłem sycącego błonnika pokarmowego oraz składników mineralnych. Jednak nie wszyscy mogą je jeść – przy niektórych chorobach należy ograniczyć ich spożycie. Powodem są nie tylko alergie pokarmowe. Sprawdź, kto i dlaczego powinien zrezygnować z jedzenia bananów w większych ilościach. 📢 Mateusz Tabaka - ostrołęcki kulturysta - zdobył puchar Mistrzostw Świata. Zawody rozegrane zostały w Belgii, 11.11.2023 W sobotę 11 listopada 2023 ostrołęcki zawodnik kulturystyki, Mateusz Tabaka, na Mistrzostwach Świata w Belgii zdobył Puchar Mistrza Świata. Tym samym kończy swój pierwszy sezon startowy z ośmioma złotymi medalami.

📢 11 niesamowitych atrakcji Świeradowa-Zdroju. Propozycje dla miłośników przyrody, tajemnic i... wypieków. Cennik, godziny otwarcia i mapy Położony w województwie dolnośląskim Świeradów-Zdrój ma wszystko, czego potrzeba idealnej wakacyjnej destynacji – cudowne krajobrazy, góry i miejsca pełne rozrywek. Patrząc na listę miejsc wartych do odwiedzenia w okolicach miasta, można łatwo się pogubić – dlatego przygotowaliśmy listę 11 najciekawszych atrakcji Świeradowa-Zdroju. Znajdziecie tam propozycje dla miłośników przyrody, tajemnic i... wypieków. 📢 Wypadek na S8. Droga na Warszawę zablokowana. Utrudnienia między Trzcianką a Knurowcem Na trasie Warszawa - Białystok doszło do zdarzenia z udziałem 3 samochodów osobowych. Droga w kierunku Warszawy jest zablokowana. 📢 Najpiękniejszy wieniec adwentowy na grudzień 2023. Zobacz zdjęcia wyjątkowych dekoracji w świątecznym klimacie. Sprawdź ich symbolikę Adwentowy wieniec to symboliczna i piękna grudniowa dekoracja, która elegancko przystroi dom już od progu. Taka klimatyczna ozdoba może również być wyjątkowym akcentem w salonie, kuchni czy sypialni. Zobacz na zdjęciach inspiracje na wyjątkowe wianki na drzwi i nie tylko. Sprawdź, kiedy zaczyna się adwent i jaka jest jego symbolika.

📢 Rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji Od odegrania i odśpiewania hymnu państwowego rozpoczęło się w poniedziałek o godz. 12 inauguracyjne posiedzenie Sejmu X kadencji. Otworzył je marszałek senior Marek Sawicki (PSL). 📢 Pomysł na obiad. Przepisy na proste obiady z tego, co jest w domu. TOP 12 przepisów naszych Czytelników Proste i łatwe obiady z tego, co jest w domu! W każdym domu znajdzie się mąka, kasza, ryż i mięso w zamrażalniku, a w lodówce jajka, kawałek kiełbasy lub boczku i ser żółty! A w spiżarni przecier pomidorowy, cebula i ziemniaki. Z tych kilku składników można wyczarować pyszne obiady dla całej rodziny. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje! 📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz w domu na wsi. Zobacz, jak żyje na co dzień z żoną dentystką i córeczkami. Zajrzyj do domu polityka Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

📢 Bez śledzi nie ma wigilijnego stołu. W oleju, occie lub po kaszubsku. Tak odróżnisz śledzia od matiasa. Można już zamawiać śledzie na święta W śmietanie, w oleju, w pomidorach, w occie – śledzie goszczą na naszym stole pod różnymi postaciami. W ciągu roku spożywamy go mało, statystyki poprawia okres świąteczny, wtedy boom na ryby rośnie. Hurtowo kupujemy karpie, śledzie i mintaje. Na rynku nie ma problemu z dostępnością, ale wielu klientów zastanawia się, czy kupić śledzia solonego, surowego czy matiasa. Czym różnią się poszczególne rodzaje? Ile kosztuje zamówienie ryb na święta? Sprawdzamy.

📢 U cioci na imieninach, czyli kultowe przekąski i dania PRL na każdej domówce [PRZEPISY] Sałatka jarzynowa, zimne nóżki, jajka w majonezie, koreczki z kiełbasy i żółtego sera, sos tatarski i obowiązkowo paluszki w szklance – oto kultowe przekąski na każdej domówce w PRL-u. Macie ochotę zorganizować imprezę w stylu „czasów słusznie minionych”? Zobaczcie nasze propozycje na menu rodem z PRL-u. Będzie smacznie i sentymentalnie.

📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie! 📢 Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Małkinia Górna z okazji Narodowego Święta Niepodległości, 11.11.2023 Po raz ósmy z okazji Święta Niepodległości w Małkini Górnej odbył się Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Małkinia Górna. W Szkole Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina przy szachownicach zasiadło 44 uczestników – 7 kobiet i 37 mężczyzn. Najstarszy uczestnik turnieju liczył 66 lat, najmłodsi uczestnicy mieli po 8 lat. Niemal 1/3 zawodników stanowili mieszkańcy gminy Małkinia Górna.

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Zobacz tabelę emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Pies uwięziony w bunkrze w Świerżach-Kończanach. Ktoś zostawił go na pewną śmierć. Usłyszał go mieszkaniec, uratowali strażacy Suczka była uwięziona w bunkrze na terenie gm. Zaręby Kościelne. Miała dużo szczęścia - usłyszeli ją ludzie, którzy spacerowali się z własnymi psami. Pies był przywiązany i zostawiony na pewną śmierć.

📢 Taką emeryturę dostaniesz w grudniu 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w grudniu 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w grudniu 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na grudzień 2023. 📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 13.11.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 OTS Korona w Ostrołęce zaprosiło na Narodowe Święto Niepodległości na sportowo Na hali sportowej w Rzekuniu odbyła się impreza sportowa zorganizowana dla wszystkich miłośników piłki nożnej i nie tylko. Organizatorem wydarzenia było Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe Korona ze wsparciem Ministerstwem Sportu i Turystyki. Dzieci aktywnie spędziły dzień, odbyły się także mecze piłki nożne na boisku przy szkole. Zobaczcie zdjęcia z zabawy najmłodszych sportowców. 📢 Robert Lewandowski przełamał niemoc! Dwa gole dla FC Barcelony w meczu z Deportivo Alaves. Czekał na nie 50 dni Liga hiszpańska. Robert Lewandowski w końcu przełamał niemoc strzelecką. Strzelił pierwszego gola dla FC Barcelony po 50 dniach. Potem dołożył jeszcze drugiego z rzutu karnego. Dzięki temu dubletowi drużyna mistrzów Hiszpanii odwróciła trudny mecz z Deportivo Alaves. 📢 Uroczyste zaprzysiężenie na Rycerza Zakonu Świętego Jana Pawła II w parafii pw. Św. Brata Alberta. W niedzielę 12.11.2023 w parafii pw. Św. Brata Alberta odbyło się zaprzysiężenie na Rycerza Zakonu Jana Pawła II oraz promocja na trzeci stopień pięciu rycerzy Zakonu.

📢 Groby znanych Polaków na Powązkach - mapa. Zobacz, jak wyglądają Na cmentarzu powązkowskim w Warszawie zostali pochowani ludzie zasłużeni dla polskiej historii. Wśród nich są żołnierze, politycy, artyści i sportowcy. Jak dziś wyglądają ich groby? 📢 Małkinia Górna uczciła 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Biało-czerwone kotyliony i flaga narodowa o długości 30 m po raz kolejny ubarwiły obchody Święta Niepodległości w Małkini Górnej. 11 listopada 2023 r. na ulicach Małkini Górnej tradycyjne dominowały barwy narodowe. Biało-czerwone flagi pojawiły się na ulicach i na domach, a wielu mieszkańców przypięło do płaszczy i kurtek biało-czerwone kotyliony.

📢 Mistrzostwa Ostrołęki w Szachach Szybkich, 12.11.2023 W niedzielę, 12 listopada 2023 w hali sportowo-widowiskowej im. Arkadiusza Gołasia rozegrano Mistrzostwa Ostrołęki w Szachach Szybkich .

📢 Obchody Święta Niepodległości w Myszyńcu: Spotkania na Kopańskim Moście, 11.11.2023 W sobotę 11 listopada w całym kraju obchodzone jest Święto Niepodległości. W Myszyńcu jego obchody rozpoczęły się w miejscowej bazylice mniejszej. Odprawiona tam została tam msza św. w intencji ojczyzny.

📢 Dzikie zwierzęta na drodze. Dwa wypadki w powiecie makowskim W ostatni czasie makowska policja odnotowała dwie kolizje z udziałem dzikich zwierząt, do których doszło na terenie powiatu makowskiego: w Makowicy i Krzyżewie- Jurkach. 📢 Święto Odzyskania Niepodległości w Makowie Mazowieckim: msza święta i złożenie wieńców Mieszkańcy Makowa Mazowieckiego, przedstawiciele władz miasta i powiatu oraz makowskich instytucji uczcili 105. rocznicę odzyskania niepodległości oddając hołd poległym i składając kwiaty pod pomnikiem „Bohaterów Poległych w Walce o Niepodległość w Latach 1914-1920”. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Obchody Święta Odzyskania Niepodległości w Ostrołęce: msza święta, złożenie wieńców oraz uroczysta sesja rady miasta, 11.11.2023 Tradycyjnie tego dnia odbyła się msza święta, złożono wieńce pod Pomnikiem Czwartaków oraz odbyła się uroczysta sesja rady miasta, podczas której wręczono honorowe odznaki „Za zasługi dla Miasta Ostrołęki” i medale Pro Masovia.

📢 Akademia z okazji 105. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w PSP w Czarni. 10.11.2023 Święto Niepodległości w Polsce obchodzimy 11 listopada. Z tej okazji w różnego rodzaju instytucjach przygotowywane są apele, akademie i koncerty. Wiele takich uroczystości odbywa się już 10 listopada, gdyż termin święta narodowego przypada w sobotę. O 105. rocznicy powrotu naszego kraju na polityczną mapę Europy pamiętali także uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarni.

📢 Goworowo dla Niepodległej. Uroczystość odbyła się na skwerku w Goworowie 10.11.2023 W Goworowie, obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się w piątek, 10 listopada na skwerku. 📢 Uzdrowiska w Polsce 2023: mapa wszystkich miejscowości uzdrowiskowych na jesienny wypoczynek. Gdzie jest największe uzdrowisko? Jeżeli cały rok ciężkiej pracy dał wam w kość, odpoczynek jest nie tylko zasłużony, ale i konieczny. Nie wszyscy wiedzą, że są w naszym kraju miejscowości, w których piękne krajobrazy i bogactwo atrakcji to tylko miły dodatek do prawdziwej regeneracji organizmu. Jesień to chyba najlepsza pora na wypoczynek w uzdrowisku, ale które wybrać? Dla wszystkich tych, którzy czują się zmęczeni, przygotowaliśmy mapę uzdrowisk w Polsce. Gdzie znajduje się największe z nich? W tym artykule zawarliśmy wszystkie najważniejsze informacje. 📢 Dzień postaci z bajek w szkole w Zalasiu. Było kolorowo i radośnie Jak zimny deszczowy listopadowy dzień zamienić w pełen kolorów i radości? Społeczność Szkoły Podstawowej w Zalasiu ma na to sposób. Bajkowy. Od kilku lat właśnie w listopadzie w kalendarzu imprez szkolnych znalazł się Dzień Postaci z Bajek.

📢 Pasowanie na pierwszoklasistę w Szkole Podstawowej nr 6 w Ostrołęce, 10.11.2023. Zdjęcia Uczniowie pierwszych klas zostali pasowani na pierwszaków. Dzieci świetnie się przygotowały do uroczystości: nauczyli się wierszyków oraz piosenek. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Niepodległościowe Dyktando w Czerwinie. Wzięło w nim udział 140 osób Mieszkańców gminy Czerwin mieli okazję sprawdzić się w I Gminnym Dyktandzie Niepodległościowym, które odbyło się w czwartek 9 listopada w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie. 📢 Jesienne spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych z terenu gminy Krasnosielc Panie z KGW i Kółek Rolniczych z terenu gminy Krasnosielc spotykały się w Gminnym Centrum Kultury, aby podzielić się przepisami na zdrowe przetwory, nalewki, zioła i inne specyfiki. Była to też okazja do integracji oraz degustacji, gdyż panie nie przyszły z pustymi rękoma.

📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI 2023 - prześlij do konkursu zdjęcie swojego dziecka, może znaleźć się na okładce! Nagroda główna: 50 000 zł! Tradycyjnie, jak co roku, tworzymy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Spośród maluszków i starszaków nasi Czytelnicy wybiorą dzieci, które trafią na okładki świątecznego wydania gazety. Wszystkie przesłane do 17 listopada zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku, który zostanie wydany w czwartek, 23 listopada. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł! 📢 Jubileusz 10-lecia nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Czarni. Uroczystość odbyła się 17.10.2023. Zobaczcie zdjęcia We wtorek 17 października 2023 w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Placówka obchodziła jubileusz 10-lecia nadania jej imienia Jana Pawła II. Dla całej społeczności szkolnej był to wyjątkowy dzień.

📢 „Nazajutrz”. Spektakl o zakończeniu bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem wystawiony w kościele w Andrzejewie. 20.09.2023 Dla mieszkańców gminy Andrzejewo rozegrana we wrześniu 1939 r. bitwa pod Łętownicą i Andrzejewem to istotny i pielęgnowany z pietyzmem element tożsamości. 20 września 2023 w kościele pw. św. Bartłomieja w Andrzejewie przedstawiono spektakl „Nazajutrz”. To wspólne przedsięwzięcie parafii w Andrzejewie, Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej i Ostrowskiego Stowarzyszenia „Ludzie z Pasją”.

📢 Dożynki gminno-parafialne w Wąsewie. 15.08.2023. Zdjęcia, wideo Mieszkańcy gminy Wąsewo dziękowali za plony podczas uroczystej mszy świętej. Następnie korowód dożynkowy przeszedł na stadion, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. 📢 Wilki w powiecie makowskim coraz częściej widziane przez człowieka. Włodarze apelują o ostrożność W gminie Płoniawy- Bramura oraz gminie Krasnosielc mieszkańcy coraz częściej zgłaszają bliskie spotkania z wilkami. Wójtowie oficjalnie alarmują o zagrożeniu. Potwierdza je także Nadleśnictwo Parciaki- populacja wilków wzrasta.

📢 Święto Policji w Ostrowi Mazowieckiej: awanse na wyższe stopnie zawodowe, medale i odznaczenia. 26.07.2023 Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, następnie delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Dalsza część uroczystości odbyła się w obiekcie Omega przy ul. Trębickiego, gdzie wręczono policjantom awanse i odznaczenia.

📢 Maków Mazowiecki. Studniówka LO im. Marii Curie-Skłodowskiej. 28.01.2023. Zdjęcia, wideo Bal maturzystów odbył się w sobotę 28.01.2023 w Bobrowym Dworze. Uczestniczyły w nim uczniowie trzech klas wraz z osobami towarzyszącymi oraz zaproszonymi gośćmi. 📢 Ostrów Mazowiecka. Obchody 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Zdjęcia, 22.01.2023 W niedzielę, 22 stycznia w Ostrowi uroczyście obchodzono 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Uroczystości były zorganizowane wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, miasto Ostrów Mazowiecka, gminę Ostrów Mazowiecka oraz 22. Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Komorowie.

📢 Melia Park w Ostrowi Mazowieckiej. Jakie sklepy znajdują się w parku handlowym? Zobaczcie zdjęcia W sobotę 30 października 2021 nastąpiło otwarcie parku handlowego Melia Park w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Lubiejewskiej.