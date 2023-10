Prasówka 14.10.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak mieszka Leszek Lichota i Ilona Wrońska. Na wsi aktorzy znaleźli swój raj i pomysł na biznes. Tak zarabia na życie tytułowy „Znachor””?

Prasówka 14.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak mieszka Leszek Lichota i Ilona Wrońska. Na wsi aktorzy znaleźli swój raj i pomysł na biznes. Tak zarabia na życie tytułowy „Znachor” Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym.

📢 Bierzesz paracetamol na ból głowy? Warto być ostrożnym, bo ten popularny lek może być dla ciebie groźny To popularny lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, jednakże często istnieją obawy co do jego toksyczności i potencjalnych zagrożeń. Warto bliżej przyjrzeć się temu tematowi, aby zrozumieć, kiedy i jak go stosować bezpiecznie. O jaki lek chodzi?

📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Oni są poszukiwani za zabójstwa. Zobacz zdjęcia i listy gończe! Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 23 sierpnia 2023 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Ostrołęka. Hotel pielęgniarek, czyli budynek przy alei Jana Pawła II został użyczony przez samorząd województwa ostrołęckiej spółdzielni Samorząd województwa mazowieckiego przekazał 13.10.2023 ostrołęckiej spółdzielni socjalnej "Samodzielność, praca, aktywność" w użytkowanie budynek nazywany hotelem pielęgniarek. Mają tam powstać mieszkania - tzw. mieszkania chronione - dla osób niepełnosprawnych.

📢 S61 Ostrów Mazowiecka - Śniadowo otwarta! Via Baltica coraz bliżej ukończenia W piątek, 13 października oddano do użytku kolejny fragment Via Baltiki: Ostrów Mazowiecka - Śniadowo. Do wykonania został jeszcze jeden fragment - obwodnica Łomży. Wtedy cała Via Baltica zostanie ukończona. 📢 Dzień Edukacji Narodowej i pasowanie na ucznia w PSP w Czarni, 13.10.2023 Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest 14 października. W Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni obchody tego święta wszystkich pracowników oświaty zorganizowano w piątek 13 października. 📢 MEMY na Dzień Nauczyciela. Świętuj na wesoło! Zobacz najlepsze szkolne MEMY na 14 października 2023 Dzień Nauczyciela to święto, w którym uczniowie mają okazję podziękować nauczycielom za ich trud i pracę oraz wyrazić swoje uznanie. Tego dnia także nauczyciele są nagradzani przez swoich przełożonych. Mimo poważnej oprawy tego dnia, zawsze można się jednak trochę pośmiać - z tej okazji przygotowaliśmy szkolne memy na Dzień Nauczyciela! Gwarantujemy, że rozbawią nie tylko nauczycieli! Zobaczcie sami - najlepsze memy o szkole z perspektywy nauczyciela!

📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 13.10.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Reprezentacja Polski. Wygrani i przegrani piłkarze meczu z Wyspami Owczymi. Rozczarowali Arkadiusz Milik i Matty Cash. Kto bohaterem? Reprezentacja Polski wygrała z Wyspami Owczymi 2:0 w pierwszym październikowym meczu w walce o Euro 2024. Kto był największym wygranym w debiucie Michała Probierza, a kto najmocniej rozczarował? Oto lista piłkarzy, którzy najbardziej wyróżnili się w meczu z Farerami. Nazwiska zaskakują.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Te fryzury to pułapka, brzydko Cię postarzą! Unikaj ich, jeśli nie chcesz dodać sobie lat 13.10.2023 Nawet naprawdę młoda buzia może zostać łatwo postarzona za pomocą fryzury. A jeśli masz już kilka wiosen na karku, może się okazać, że twoje nietrafione wybory fryzurowe będą wręcz legendarne. Dlatego zapamiętaj kilka zasad, które chcemy ci przekazać. Fryzura, która nie postarza, to przede wszystkim fryzura dobrze dobrana. Ważne jest wszystko - kształt twarzy, rodzaj włosów, styl ubioru. Jesteś jak obraz, który potrzebuje dobrej ramy. Ta odpowiednio dobrana sprawi, że poczujesz się dobrze we własnym ciele. Przedstawiamy zestaw najbardziej postarzających fryzur! 📢 Chodzenie bez stanika daje wiele korzyści. One tak robią i czują się z tym dobrze. Zobacz, jak wyglądają celebrytki bez biustonosza Wracasz do domu po ciężkim dniu i z ulgą zdejmujesz wreszcie stanik, po którym zostają pręgi na skórze od wbijających się fiszbinów i ramiączek. Znasz to uczucie? Myślisz czasem, żeby przestać nosić biustonosz? Anna Mucha, Monika Olejnik, Sharon Stone czy Britney Spears tak zrobiły i nie narzekają. Zastanawiasz się czy chodzenie bez stanika jest zdrowe? Sprawdź, jak na twój organizm zadziała pozbycie się biustonosza i czy jest to korzystne dla twojego zdrowia i biustu.

📢 U cioci na imieninach, czyli kultowe przekąski i dania PRL na każdej domówce [PRZEPISY] Sałatka jarzynowa, zimne nóżki, jajka w majonezie, koreczki z kiełbasy i żółtego sera, sos tatarski i obowiązkowo paluszki w szklance – oto kultowe przekąski na każdej domówce w PRL-u. Macie ochotę zorganizować imprezę w stylu „czasów słusznie minionych”? Zobaczcie nasze propozycje na menu rodem z PRL-u. Będzie smacznie i sentymentalnie. 📢 Uwaga na piątek trzynastego! Czego lepiej unikać? Takie są popularne przesądy w Polsce i na świecie Drugi piątek października 2023 r. to popularny "piątek trzynastego"! Co bardziej przesądni muszą na siebie uważać, bądź poszukać niezłej wymówki, aby cały dzień spędzić w łóżku. Radzimy, jakich sytuacji szczególnie unikać w pechowy piątek trzynastego. 📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024 r. Emerytura po waloryzacji. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Emerytury w listopadzie 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Mamy wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w listopadzie 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w listopadzie 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na listopad 2023.

📢 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozikach im. rtm. W. Pileckiego wykonuje piękne wiązanki i zbiera na nowy sztandar Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Kozikach ogłosiła zbiórkę na nowy sztandar. Szkołę można wesprzeć za pomocą darowizny lub kupując jedną (lub więcej!) z wiązanek przygotowanych przez szkołę. 📢 Jedz to na wysokie ciśnienie! Obniżysz swoje wyniki i poprawisz stan zdrowia. Te produkty na nadciśnienie polecają kardiolodzy Nadciśnienie prowadzi do rozwoju chorób serca, ale także cukrzycy, jeśli nie jest leczone. Tymczasem nie daje ono objawów, które wskazywałyby na jego rozwój. Za pomocą diety można jednak obniżyć nie tylko ryzyko wysokiego ciśnienia krwi, ale także jego wyniki, jeśli schorzenie już się rozwinęło. Podajemy najlepsze produkty polecane przez kardiologów wraz z informacjami, jakiego spadku ciśnienie tętniczego można się spodziewać.

📢 Psy do adopcji w Tymiankach-Buciach. Szczeniaki pilnie szukają domu. Jeśli go nie znajdą, trafią do schroniska Pieski znajdują się w miejscowości Tymianki-Bucie (gm. Boguty-Pianki), jeżeli nie znajdą właścicieli będą musiały trafić do schroniska. 📢 Edyta Pazura wróciła do uczesania sprzed lat. Ta krótka fryzura damska odmładza. Zobacz metamorfozy żony Cezarego Pazury Edyta Pazura, jak większość kobiet lubi od czasu do czasu zmienić coś w swoim wyglądzie. Jej wybór pada na metamorfozę fryzury. Gwiazda często zmieniała kolor włosów oraz ich długość. Tym razem postawiła na radykalne cięcie, a jej krótka fryzurka sprawiła, że odmłodniała o 10 lat. 📢 Najlepsze fryzury dla kobiet po 50. i 60. Oto najmodniejsze trendy na jesień 2023. Te cięcia dla dojrzałych pań odejmują lat Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być nudne - wręcz przeciwnie mają spory potencjał. Takie cięcia mogą być ciekawe i inspirujące! Jeśli myślisz, że kobieta po 50-tce niewiele może już zrobić, by wyglądać atrakcyjnie, to się mylisz. Fryzury dla dojrzałych pań mogą być nawet odmładzające i mamy na to wiele przykładów. Zobacz modne cięcia skierowane i dedykowane dla pań 50+. Dobrze dobrana fryzura pozwala poczuć się młodziej i odejmie lat. I wcale nie trzeba do tego wyrafinowanych środków, by osiągnąć ten efekt. Jeśli chcesz coś zmienić, to sprawdź, jakie obecnie są trendy na fryzury damskie po 50. i 60.

📢 Skwerek Obfitości coraz piękniejszy. 11.10.2023 zorganizowano akcję malowania kwiatów na ławkach W akcji ozdabiania ławek wzięła udział Fundacja Kreatorzy Marzeń oraz Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie. 📢 Zabiegany Maków. Biegi przełajowe w lesie na osiedlu Grzanka przyciągnęły miłośników sportu W sobotę 7.10.2022 w lesie na osiedlu Grzanka w Makowie Mazowieckim odbyły się biegi przełajowe. Wzięły w nich udział dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.

📢 Jesienne dekoracje do domu oraz ogrodu w sezonie 2023. Sprawdź, jakie są aktualnie modne ozdoby i zainspiruj się! Jesienne dekoracje do domu oraz ogrodu w sezonie 2023 nie są niczym nowym, bowiem stanowią kontynuację trendów sprzed roku. Tym razem pojawi się jednak jeszcze więcej ozdobnych bukietów oraz stroików – do zawieszenia na drzwiach bądź ścianie albo postawienia na stołach lub półkach, a nawet w większych, posadzkowych wersjach. W związku z modą na styl boho, to właśnie tego typu rozwiązania będą dominować w naszych domach i mieszkaniach wraz z innymi przyrodniczymi motywami, jak dynie, kasztany, żołędzie, a także jesienne liście. Znajdziemy je w koszykach, a nawet w połączeniu z wiklinowymi elementami ozdobnymi. Poza ich naturalnymi postaciami nie zabraknie też licznych do nich nawiązań w formie przypominających je przedmiotów – wykonanych na przykład z włóczki albo plecionych bądź wyszywanych z różnych materiałów. Ponadto, uwagę przykują wszelkie drewniane dodatki, wpisujące się w tegoroczne trendy. Możliwość doboru i połączenia tych elementów na wiele sposobów przyczyni się do ogromnej różnorodności, a także kreatywnego podejścia do dekorowania wnętrz oraz ogrodów. Sprawdź, jakie są aktualnie modne ozdoby i zainspiruj się!

📢 Ostrowski UTW już po inauguracji roku akademickiego 2023/2024. Odbyła się 10.10.2023. Uniwersytet cieszy się dużą popularnością Słuchacze ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęli kolejny rok akademicki. Inauguracja odbyła się we wtorek, 10 października w Starej Elektrowni. 📢 Dzień Nauczyciela 2023. Z tej okazji zebraliśmy najzabawniejsze memy o nauczycielach. Zobacz i uśmiechnij się! Dzień Nauczyciela 2023 to kolejna okazja ku temu, by zapoznać się z zabawnymi grafikami, odnoszącymi się z przymrużeniem oka do pracowników szkół. Jak się okazuje, uczniowie utożsamiają ich z wieloma sytuacjami, zdarzeniami czy stereotypami. Swoimi spostrzeżeniami oraz doświadczeniami dzielą się wzajemnie również w sieci, gdzie publikują i udostępniają tego typu humorystyczne obrazki. Memy o nauczycielach w ostatnim czasie podbijają internet, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu młodzieży takimi materiałami, jakie tym samym motywują uczniów do tworzenia kolejnych grafik. Warto podkreślić, że obrazki te nie powstają w celu ośmieszenia kogokolwiek, ale nawiązują do zabawnych motywów, znanych młodym ludziom, którzy biorą udział w codziennym życiu szkoły oraz jej społeczności. Wśród grafik znajdziemy między innymi odniesienia do utartych już schematów postępowania niektórych nauczycieli w czasie zajęć lekcyjnych, podejmowanych przez nich postaw, a także reakcji na rozmaite sytuacje bądź zdarzenia czy też ich stosunku do uczniów. Zobacz najzabawniejsze memy o nauczycielach i uśmiechnij się!

📢 Prace Andrzeja Ryszarda Kongiela z Prostyni w małkińskiej bibliotece. Wernisaż odbył się 9.10.2023 Za sprawą Andrzeja Ryszarda Kongiela w małkińskiej bibliotece pokazały swoje oblicza miejscowe czarownice i diabły. 9 października 2023 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małkini Górnej odbył się wernisaż wystawy „Czarownice i Diabły Prostyńskie z Łysej Góry”. Autorem zaprezentowanych obrazów, kolaży i dzianin jest mieszkający w Prostyni Andrzej Ryszard Kongiel – artysta plastyk, gawędziarz, znawca i strażnik lokalnej historii. 📢 Tego nie zobaczysz z autostrady! Wilki, lisy, dziki spacerują pod i nad drogami. Najlepsze zdjęcia z fotopułapek Nowe autostrady i drogi ekspresowe powstające w całym kraju przecinają naturalne szlaki, którymi od lat przemieszczają się dzikie zwierzęta. Dla bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i migrujących zwierząt, buduje się przejścia nad lub pod jezdniami, którymi sarny, dziki, wilki czy łosie mogą spokojnie przejść z jednej strony jezdni na drugą. Zobaczcie, jakie zwierzęta (i nie tylko!) spacerują po zielonych mostach i w tunelach pod drogami szybkiego ruchu. Najciekawsze zdjęcia z fotopułapek, które udostępniła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, obejrzysz w galerii zdjęć.

📢 Festiwal Pieśni Maryjnej w Wąsewie pt. "Matka, która wszystko rozumie". Festiwal odbył się 7.10.2023. Wyniki, zdjęcia W sobotę 7.10.2023 r. w hali sportowej Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie po raz XV rozbrzmiały pieśni maryjne.

Honorowym patronat objął biskup Diecezji Łomżyńskiej Janusz Stepnowski. Organizatorami festiwalu było Stowarzyszenie Ziemia Wąsewska przy wsparciu Urzędu Gminy Wąsewo i Parafii pw. Narodzenia NMP w Wąsewie. 📢 Ulica Przemysłowa (za granicą Ostrołęki) zostanie przebudowana. Powiat ostrołęcki pozyskał na tę inwestycję ponad 29 mln złotych Chodzi o 3,5-kilometrowy odcinek w kierunku wsi Goworki i dalej, w stronę drogi krajowej nr 61. Na briefingu prasowym 9.10.2023 podano szczegóły tej inwestycji.

📢 Dachowanie na tzw. Tysiąclatce (trasa Ulaski- Krasnosielc). Kierowca był pijany Makowscy policjanci zatrzymali 18-latka, który będąc w stanie nietrzeźwości spowodował kolizję drogową. Mężczyzna miał również zakaz kierowania pojazdami. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. W trakcie czynności okazało się, że jeden z pasażerów był poszukiwany.

📢 Te aplikacje z Google Play w smartfonie mogą wyczyścić konto bankowe. Pobrało je ponad 20 tys. osób. Sprawdź, czy jesteś wśród nich Niebezpieczne aplikacje w Google Play w twoim smartfonie stanowią duże zagrożenie. Teoretycznie wyglądają niewinnie i służą m.in. do zmiany tapety, głosu, czy edycji zdjęć i filmów. Są jednak zainfekowane niebezpiecznym trojanem. Pobrało je ponad 20 tysięcy osób, więc istnieje duże ryzyko, że którąś z nich masz zainstalowaną w swoim smartfonie. 📢 Jesienne Biegi Małkińskie po raz 25. Marsz Nordic Walking po raz. 6. Impreza odbyła się 7 października 2023. Zdjęcia Jesienna aura nie zniechęciła miłośników biegów i spacerów z kijkami - w punkcie startowym przy małkińskim GOKiS stawiło się pojawiło się łącznie 72 zawodniczek i zawodników z MKB TEAM, SP Prostyń, SP 2 Małkinia Górna, NW GOKiS, NoWi Siedlce oraz niezrzeszonych. Opiekę nad najmłodszymi zawodnikami sprawowali trenerzy: Jerzy Maliszewski i Andrzej Żach. Najmłodszym uczestnikiem imprezy był trzyletni Franek Bula, najstarsza uczestniczka to Elżbieta Kalata (70+).

📢 Zespół Mazowsze w Ostrołęce. Tłumy na koncercie Kalejdoskop Barw Polski w hali im. Gołasia. 7 października 2023. Zdjęcia Państwowy Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Mazowsze" wystąpił w sobotę 7 października 2023 w hali im. A. Gołasia. Publiczność była zachwycona!

📢 Jubileusz 75-lecia Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 65 w Małkini Górnej. Uroczyste spotkanie odbyło się 16.09.2023 Koło PZW nr 65 w Małkini Górnej świętuje jubileusz. 16.09.2023 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rostkach Wielkich zarząd i członkowie Koła PZW nr 65 w Małkini Górnej wraz z zaproszonymi gośćmi świętowali 75-lecie działalności.

📢 Piknik rodzinny w Nagoszewie. Druhowie zbierają na nowy wóz strażacki. Piknik i zbiórkę zorganizowano 9.09.2023 Piknik rodzinny odbył się z inicjatywy strażaków-ochotników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nagoszewie. W organizację pikniku, który odbył się przy Publicznej Szkole Podstawowej włączyło się wiele osób, kół, firm i instytucji. 📢 Wybory parlamentarne 2023. Okręg ostrołęcko-siedlecki. Listy kandydatów do sejmu i senatu 15 października 2023 wybierzemy posłów i senatorów. W naszym okręgu wyborczym do sejmu (nr 18) wybierzemy 12 posłów; o jedno miejsce w senacie powalczą kandydaci w okręgu nr 46. 📢 Guty-Bujno. Dożynki gminy Ostrów Mazowiecka to okazja do podziękowań, gratulacji i dobrej zabawy. 2.09.2023 Trwają dożynki w Gutach-Bujnie. Zapowiada się, że wieczorem na gości też czeka świetna zabawa. Będą koncerty Miłego Pana i zespołu Universe. Gmina Ostrów Mazowiecka obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia istnienia. Z tej okazji gmina przygotowała niespodziankę dla mieszkańców i gości: pyszny jubileuszowy tort. Ponadto, 2023 rok to też jubileusz Waldemara Brzostka, który jest wójtem gminy 25 lat! Z tej okazji przygotowano także niespodziankę dla wójta: balony i kwiaty.

📢 Małkinia Górna. Przebudowa boiska sportowego przy „Staszicu” dobiega końca. Zdjęcia Przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej powstaje kompleks obiektów sportowo-rekreacyjnych.

📢 HIPOKRATES 2023 Głosowanie rozpoczęte! Zobacz listę medyków nominowanych do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia. 📢 Zakończenie roku szkolnego w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce. 23.08.2023. Zobaczcie zdjęcia Na ten dzień uczniowie czekali długo i przyjęli go z radością. 23 czerwca 2023 zakończył się formalnie rok szkolny. Z naszym aparatem odwiedziliśmy III Liceum Ogólnokształcące.

📢 Bal studniówkowy ostrowskiego Kopernika, część 2. Zdjęcia Bal studniówkowy uczniów ostrowskiego Kopernika odbył się w sali bankietowej Tango w Szulborzu Wielkim. Na balu bawiło się ok. 170 maturzystów z sześciu klas oraz ich osoby towarzyszące, przedstawiciele Rady Rodziców oraz zaproszeni goście: sekretarz powiatu, dyrekcja i grono pedagogiczne. 📢 Maków Mazowiecki. Studniówka LO im. Marii Curie-Skłodowskiej. 28.01.2023. Zdjęcia, wideo Bal maturzystów odbył się w sobotę 28.01.2023 w Bobrowym Dworze. Uczestniczyły w nim uczniowie trzech klas wraz z osobami towarzyszącymi oraz zaproszonymi gośćmi. 📢 Zespół Szkół w Małkini. Starostwo rusza z budową nowego boiska przy ZS w Małkini Górnej. 30.11.2022. Zdjęcia 30 listopada 2022 przedstawiciele władz powiatu ostrowskiego podpisali z wykonawcą umowę na przebudowę boiska sportowego w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej.

📢 Ostrołęka. Kurpie Volleyball. Siatkówka znów dominuje w hali Gołasia! [ZDJĘCIA] Ostrołęka. Siatkarze i siatkarki z siedmiu krajów rywalizują w hali im. Arkadiusza Gołasia w turnieju Kurpie Volleyball. Zorganizowało go stowarzyszenie o tej samej nazwie, które powstało w naszym mieście w tym roku. To prawdziwa uczta dla fanów siatkówki, bo nie brakuje też uznanych postaci siatkarskich - zarówno tych ostrołęckich, jak i krajowych oraz międzynarodowych. 📢 Spotkanie z twórcami i regionalistami w RCKK w Myszyńcu, wręczenie medalu Pro Masovia [ZDJĘCIA, WIDEO] Medale Pro Masovia na noworocznym spotkaniu twórców i regionalistów w Myszyńcu, 21 lutego. Wyróżnione zostały nauczycielki i harmonista z gminy.

