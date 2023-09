Prasówka 14.09.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Znaki zodiaku, które piją najwięcej alkoholu. Te osoby to imprezowicze według horoskopu”?

Prasówka 14.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Znaki zodiaku, które piją najwięcej alkoholu. Te osoby to imprezowicze według horoskopu Z horoskopu możemy wyczytać wiele informacji na temat naszych zachowań. Charakterystyka znaków zodiaku możne nam wiele powiedzieć o ich posiadaczach, między innymi z jakimi znakami się dogadamy, a z jakimi nie. Możemy dowiedzieć się tez które znaki lubią imprezowanie i nie stronią od alkoholu. Zobaczcie, które znaki piją najwięcej.

📢 11 najlepszych plaż w Europie na jesienny wypoczynek. Tam woda ma 24 stopnie nawet w październiku Wakacje się skończyły, a wy nadal marzycie o relaksującym wypoczynku na plaży i kąpielach w ciepłym morzu? Nie ma problemu – wyszukaliśmy dla Was 11 niesamowitych plaż Europy w sam raz na jesienny urlop. To idealne miejsca na wypoczynek solo, we dwoje lub z całą rodziną. Sprawdźcie, gdzie nawet w październiku woda ma aż 24 stopnie Celsjusza.

📢 Henry Cavill w ekranizacji Warcraft jako Arthas? Słynni aktorzy na grafikach SI w potencjalnym filmie wygladają naprawde ciekawie Sztuczna inteligencja pokazała aktorską obsadę Warcraft: The Frozen Throne na podstawie pomysłu użytkownika serwisu Reddita. Grafiki wyszły znakomicie, w tym Henry Cavill jako Arthas, ale to nie wszystko. Kogo jeszcze „obsadzono” w produkcji i jak prezentują się słynni aktorzy w niecodziennym wydaniu? Sprawdź koniecznie.

Prasówka 14.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 10 najpiękniejszych miejsc w Górach Świętokrzyskich – co warto tam zobaczyć? Miłośnicy charakterystycznych krajobrazów będą zachwyceni Wielu z nas zapomina, że polskie góry tworzą nie tylko wysokie Tatry, ale i łagodniejsze łańcuchy – do drugiej grupy należą m.in. Góry Świętokrzyskie, które stanowią nie lada gratkę dla miłośników geologii. Ich wyjątkowość przyciąga turystów z całej Europy, jeżeli więc jesteście miłośnikami charakterystycznych krajobrazów, z pewnością będziecie zachwyceni. Oto zestawienie 10 najpiękniejszych miejsc w Górach Świętokrzyskich – co warto tam zobaczyć?

📢 Joanna Racewicz pozbyła się doczepów! Jej odważna metamorfoza zachwyciła internautów. Zobacz odmienioną dziennikarkę Joanna Racewicz należy do grona tych kobiet, które mogą być inspiracją dla innych. Gwiazda w swoim życiu przeszła wiele, a jej sposobem na pozostawienie problemów za sobą były zmiany wizerunkowe. Tym razem metamorfoza celebrytki miała inny wymiar. Zobacz, jak się dzisiaj prezentuje Joanna Racewicz. 📢 Te fryzury to pułapka, brzydko Cię postarzą! Unikaj ich, jeśli nie chcesz dodać sobie lat 13.09.2023 Nawet naprawdę młoda buzia może zostać łatwo postarzona za pomocą fryzury. A jeśli masz już kilka wiosen na karku, może się okazać, że twoje nietrafione wybory fryzurowe będą wręcz legendarne. Dlatego zapamiętaj kilka zasad, które chcemy ci przekazać. Fryzura, która nie postarza, to przede wszystkim fryzura dobrze dobrana. Ważne jest wszystko - kształt twarzy, rodzaj włosów, styl ubioru. Jesteś jak obraz, który potrzebuje dobrej ramy. Ta odpowiednio dobrana sprawi, że poczujesz się dobrze we własnym ciele. Przedstawiamy zestaw najbardziej postarzających fryzur!

📢 Polskie imiona, które bawią obcokrajowców. Lepiej poznaj ich znaczenie, zanim przedstawisz się za granicą Jednym z najlepszych aspektów podróżowania jest poznawanie nowych ludzi i obserwacja ich codziennego życia. Co jednak zrobić, jeśli podczas powitania nowi znajomi nagle wybuchają śmiechem lub mają nietęgą minę? Prawdopodobnie chodzi o różnice językowe! Oto polskie imiona, które bawią obcokrajowców. Lepiej poznaj ich znaczenie, zanim przedstawisz się za granicą. 📢 Pijana matka opiekowała się małym dzieckiem. Miała ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu Policjanci z Wyszkowa otrzymali zgłoszenie dotyczące pijanej matki, która przyszła do szkoły, aby odebrać swoje dzieci. W tym samym czasie kobieta opiekowała się jeszcze dwuletnią córką. Matkę podano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Miała ponad 3 promile. 📢 Jubileusz 10-lecia powstania Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrołęce. 12.09.2023 Środowiskowy Dom Samopomocy świętował 10-lecie powstania. Z tej okazji we wtorek 12.09.2023 w OCK odbyła się uroczysta gala, podczas której podziękowali osobom zaangażowanym w funkcjonowanie Domu. Podopieczni natomiast zaprezentowali na scenie przedstawienie "Rzepka".

📢 Najpiękniejsze dekoracje z wrzosów do domu i ogrodu. Wzory, pomysły, inspiracje Wrzosy nieuchronnie kojarzą się z końcem lata. Jednak i jesień ma swoje piękno, szczególnie w przebarwiających się drzewach i kwiatach, którymi ozdabiamy swoje domy i ogrody. Do jednych z popularniejszych należą wrzosy. Jak można udekorować wrzosami dom, ogród, balkon? Niżej wzory, pomysły i inspiracje. 📢 Narodowe Czytanie w Szkole Podstawowej w Zalasiu w gminie Łyse. 12 września 2023. Zdjęcia 12 września 2023 społeczność Szkoły Podstawowej w Zalasiu wzięła udział w akcji Narodowego Czytania. Lekturą dwunastej już odsłony tego wydarzenia była powieść Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”, wybrana z uwagi tematykę Powstania Styczniowego, którego 160-lecie jest obchodzone właśnie w roku 2023.

📢 Dachowanie w Ojcowiźnie. Samochód wypadł z drogi serwisowej S8. Do zdarzenia doszło 11.09.2023 Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło na drodze serwisowej trasy S8 w Ojcowiźnie. Na policję zadzwonił świadek zdarzenia. Powiedział, że osobowe auto dachowało i wydobywa się z niego dym.

📢 Narodowe czytanie "Nad Niemnem" w Małkini Górnej. Akcja odbyła się 10.09.2023 przed Gminną Biblioteką Publiczną W Małkini Górnej Narodowe Czytanie odbyło się w niedzielę 10 września przed Gminną Biblioteką Publiczną. Scenografię uroczystości stanowiła kompozycja złożona z odpowiednio dobranych roślin, starych sieci rybackich i zabytkowej drewnianej łodzi. Na imprezę przybyło ponad 100 osób w różnym wieku. Niewątpliwie pozytywny wpływ na frekwencję miała osoba gościa specjalnego.

📢 Święto Plonów w Baranowie. Tegoroczne dożynki obchodzono razem z 50-leciem gminy Baranowo. 10.09.2023. Zdjęcia Na dożynki gminne - formalnie obchodzone tu jako Święto Plonów - zaprosiła w niedzielę 10 września 2023 gmina Baranowo.

📢 100-lecie OSP w Rzekuniu. Druhowie świętowali przed pięknie odnowioną remizą. 9.09.2023. Zdjęcia Dla każdej społeczności gdzie prężnie działa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej to wyjątkowe wydarzenie. Tak jak w Rzekuniu, gdzie OSP świętuje w sobotę 9 września swoje 100-lecie. 📢 Narodowe Czytanie w Ostrołęce. Fragmenty „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej czytaliśmy na Placu Wolności. 8.09.2023. Zdjęcia To już 12. edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. Wszystko zaczęło się w 2012 roku od „Pana Tadeusza”. W tym roku lekturą Narodowego Czytania jest powieść Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. 📢 Tak Joanna Opozda bawi się z synkiem. Tych momentów Antek Królikowski już nie odzyska Joanna Opozda już od półtora roku funkcjonuje jako samodzielna matka. Antek Królikowski, z którym aktorka rozstała się tuż przed narodzinami ich wspólnej pociechy, nie widział swojego syna od wielu miesięcy. Warszawskim paparazzi udało się ostatnio uchwycić te szczególne dla każdego rodzica małego dziecka chwile, które omijają kontrowersyjnego celebrytę. Zobaczcie, jak mały Vincent spędza czas na mieście ze swoją ukochaną mamą, zajadając się lodami i dokazując radośnie na placu zabaw.

📢 Wybory parlamentarne 2023. Okręg ostrołęcko-siedlecki. Listy kandydatów do sejmu i senatu 15 października 2023 wybierzemy posłów i senatorów. W naszym okręgu wyborczym do sejmu (nr 18) wybierzemy 12 posłów; o jedno miejsce w senacie powalczą kandydaci w okręgu nr 46.

📢 Jubileusz 50-lecia nadania Szkole Podstawowej w Goworowie imienia Mikołaja Kopernika. Uroczystość odbyła się 3.09.2023 Do tej uroczystości, jak powiedziała dyrektor szkoły Barbara Grabowska, społeczność przygotowywała się przez rok. 📢 Dożynki i Zajazd Szlachecki w Troszynie. Było też pożegnanie proboszcza. 3.09.2023. Zdjęcia Już po raz 11. odbył się w Troszynie Zajazd Szlachecki. Impreza ta łączona jest tutaj z tradycyjnymi dożynkami. Wszystko zaczęło się o godz. 11.30 od mszy świętej w troszyńskim kościele.

📢 Wypadek na drodze nr 626, na wysokości miejscowości Krzyżewo-Jurki, 2.09.2023 Do zdarzenia doszło w sobotę 2 września 2023, ok. godz. 5.00, na drodze wojewódzkiej nr. 626, na wysokości miejscowości Krzyżewo-Jurki. 📢 Festyn gminny w Krasnosielcu. Mieszkańcy dopisali. Na scenie wystąpił m.in. zespół Milano, Diadem czy Imperium. 20.08.2023 Mieszkańcy gminy tłumnie przyszli na festyn gminny zorganizowany tradycyjnie już na targowicy w Krasnosielcu. Tego dnia zagrały dla mieszkańców gwiazdy disco polo. Było głośno, wesoło i smacznie.

📢 Święto Folkloru Kurpiowskiego w Zawadach w gminie Baranowo. 9 lipca 2023. Zdjęcia To najważniejsza impreza folklorystyczna w gminie Baranowo i jedna z ważniejszych w całym regionie. Święto Folkloru Kurpiowskiego w Zawadach corocznie odbywa się na wyspie między odnogami Omulwi. W tym roku odbyło się w niedzielę 9 lipca 2023.

📢 Power Challenge w Ostrowi Mazowieckiej, 1.07.2023. Zawody w street liftingu co roku cieszą się zainteresowaniem Power Challenge to zawody, w których uczestnicy muszą wykazać się siłą, wytrzymałością i szybkością. 📢 Setne urodziny Haliny Rychlik z Wąsewa. 27.06.2023 dostojną jubilatkę odwiedziła delegacja z wójtem na czele. Zdjęcia Halina Rychlik z Wąsewa wychowała czworo dzieci – syna i trzy córki. Doczekała się dziewięciorga wnuków i szesnaściorga prawnuków. 27 czerwca 2023 – z okazji setnych urodzin – odwiedzili ją przedstawiciele władz – z wójtem gminy Wąsewo na czele.

📢 Ostrołęka. I LO pożegnało tegorocznych maturzystów. Zakończenie roku szkolnego. 28.04.2023 W piątek 28.04.2023 maturzyści w całej Polsce kończą edukację szkolną i przygotowują się do egzaminów maturalnych. Zobacz zdjęcia z zakończenia roku szkolnego w I LO im. gen. Józefa Bema w Ostrołęce.

