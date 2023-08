Prasówka 14.08.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie nie będzie prądu w warmińsko-mazurskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 14.08”?

📢 Margaret i Kubańczyk na Jarmarkach Czerwińskich. Koncerty odbyły się 13.08.2023. Zdjęcia Dwa bardzo dobre koncerty na zakończenie Jarmarków Czerwińskich.

📢 Oto objawy cichego udaru mózgu. Nie pomyl ich z symptomami zwykłego starzenia! Cichy udar mózgu jest trudny do wykrycia (jednoznaczne potwierdzenie da rezonans lub tomograf), ale istnieją pewne objawy, które mogą wskazywać, że dana osoba go przeszła. Niestety wiele osób, które przeszły cichy udar mózgu, myli symptomy na przykład z objawami starzenia się. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Kiedy należy wybrać się do lekarza, który zleci szczegółowe badania? Przeczytaj!

W niedzielne popołudnIe 13 sierpnia, w Milewie Wielkim można było miło spędzić czas: w plenerze, w towarzystwie sąsiadów, rodziny i znajomych.

📢 24 najbardziej niesamowite punkty widokowe w Polsce. Rekordowa wieża, najwyższy klif, ruchoma platforma dla żądnych adrenaliny i inne Polska jest piękna, tym bardziej, gdy ogląda się ją z jednego z najbardziej niesamowitych punktów widokowych. Zebraliśmy dla was 24 wyjątkowe miejsca, z których rozciągają się zapierające dech w piersiach widoki i panoramy miast, gór, jezior i morza. Która wieża widokowa w Polsce jest najwyższa, w którym mieście znajduje się najwyżej położony taras widokowy, gdzie można wejść na platformę, która odrywa się od ściany wieżowca albo zwiedzić latarnię morską… w górach? Zapraszamy do galerii, której znajdziecie 24 najbardziej niezwykłe punkty widokowe z całej Polski.

📢 Kids party w solankowej krainie, czyli impreza dla dzieci w Rzekuniu, 13.08.2023 Kids party w solankowej krainie to cykliczne wydarzenie. Odbywa się w każdą niedzielę od godz. 10.40 do 13.30 w tężni solankowej w Rzekuniu. Na dzieci czeka wiele atrakcji. Kolejne spotkania 20 i 27 sierpnia, a także 3 i 10 września.

📢 Etnodizajn po kurpiowsku - zajęcia w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, 13.08.2023 To kolejne spotkanie z cyklu „Etnodizajn po kurpiowsku”. Tym razem tematem są etnotorby. W muzealnej pracowni etnodizajnu powstanie elegancki etnododatek do garderoby - płócienna torba, którą uczestnicy ozdobią kolorową wycinanką kurpiowską. 📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 13.08.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 Sportowa niedziela nad Narwią - impreza na plaży miejskiej w Ostrołęce, 13.08.2023 Niedzielę warto spędzić aktywnie - zachęca ostrołęcki ratusz i zaprasza na plażę miejską. Tu do godz. 17.00 trwa "Sportowa niedziela nad Narwią". Co w programie wydarzenia? Sprawdźcie.

📢 Pożar ciągnika w Kierzku, gm. Kadzidło 12.08.2023 Pożar wybuchł 12.08.2023 roku przed godz. 18.00. - Po dotarciu na miejsce zastaliśmy rozwinięty pożar ciągnika rolniczego z kosiarką czołową - podaje OSP Gleba. - Pożar ugaszono, ale sprzęt do kasacji - dodają strażacy..

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 13.08.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Festyn rodzinny w Szwendrowym Moście gm. Lelis, 12.08.2023 Na mieszkańców sołectwa oraz ich gości czekał m.in. poczęstunek przygotowany przez miejscowe gospodynie, ognisko, a dzieci mogły poszaleć na dmuchańcach.

📢 Targi staroci i rozmaitości w Goworowie. Zobacz, co można było kupić 12.08.2023 Targi rozmaitości i staroci w Goworowie to wydarzenie cykliczne. Odbywają się raz w miesiącu, w każdą drugą sobotę miesiąca w godzinach 8.00-13.00. Są przeznaczone dla wystawców, kolekcjonerów, wytwórców rękodzieła oraz wszystkich zainteresowanych wystawą i rękodzieła. Partnerem targów jest Ostrołęcki Klub Kolekcjonerów „UNIKAT”. Czego tu nie ma! Zobaczcie zresztą sami w naszej galerii. 📢 Długi weekend, czyli... duże korki w Ostrołęce. Tak wyglądały ulice miasta - wiodące w kierunku mostu - w sobotę 12.08.2023, po godz. 14.00 Każdy, kto chce samochodem wyjechać z Ostrołęki w stronę drogi krajowej nr 53 (na Mazury) musi się w sobotnie popołudnie, 12 sierpnia 2023, uzbroić w cierpliwość. O tej porze zakorkowane są nie tylko główne ulice - Kopernika, Berka Joselewicza czy Goworowska, ale też np. Łęczysk, Reymonta, Orzeszkowej. W tym rejonie Ostrołęki trudno włączyć się do ruchu z bocznych uliczek, trudno wyjechać z parkingu. Z powodu korka wolniej przemieszczają się także miejskie autobusy.

📢 Grzybobranie 2023. Zobaczcie zbiory 91-letniej mieszkanki gminy Krasnosielc. Co za okazy! Moja 91-letnia babcia z Sielca Nowego w gminie Krasnosielc (kojarzonego że słynnymi Warner Bros) w pobliskim lesie oraz prowadzącej do niego drodze przy polu kukurydzy znalazła takie oto okazy - napisała do naszej redakcji Ania (i dołączyła zdjęcia). 📢 Oferty pracy w regionie. Zobaczcie ogłoszenia z Ostrołęki oraz powiatów: ostrołęckiego, ostrowskiego i makowskiego Wszystkie ogłoszenia pochodzą z powiatowych urzędów pracy w Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej i Makowie. Są to oferty na umowy o pracę.

📢 Śmiech przez... źle zamontowany kran. Hydraulicy wolą o tym nie mówić. Zobacz kosmiczne wpadki i fuszerki mistrzów złego odpływu W świecie rur, zaworów i wycieków, hydraulicy pełnią rolę prawdziwych bohaterów. Ale co, jeśli twój dom odwiedził hydraulik po ciemnej stronie mocy? No cóż, to właśnie wtedy historia zamienia się w śmiech przez łzy i... źle zamontowany kran. Ci fachowcy zamiast naprawiać wycieki, mogliby zdobyć się na występy kabaretowe. Przed wam pasjonujący taniec wodnych kłopotów. Absolutne hity polskiego intenretu!

📢 Krótkie paznokcie są wygodne i modne. Sprawdź, jakie kolory lakierów i zdobienia będą się najładniej na nich prezentować. Inspiracje Krótkie paznokcie mają wiele zalet. Przede wszystkim to, że są wygodne. Obawiasz się, że taka długość nie pozwoli ci stworzyć zjawiskowego manicure? Jesteś w błędzie. Dowodem na to są zebrane w galerii inspiracje. Niektóre z nich powalają!

📢 Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę. Pielgrzymi powoli kończą 9. dzień na szlaku 9 sierpnia to dziewiąty dzień na szlaku. 39. Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę jest 120 km od celu swojej podróży.

📢 Teściowe o tych imionach są najgorsze. One uwielbiają wtrącać się w życie i wszystko wiedzą najlepiej 09.08.23 Nie ma nic gorszego dla młodych małżeństw niż wścibska teściowa. Nie od dziś krążą na ten temat opowieści wściekłych na swoje teściowe, nie tylko zięciów, ale i synowych. Kto z nas nie zna tego z własnego życia? Trzeba posprzątać w domu bo przyjeżdża mamusia, jak wychowywać dzieci - niezbędnych rad udzieli ci teściowa. Czasem, choć rzadko, teściowa okazuje się być prawdziwym skarbem, jednak najczęściej jest utrapieniem. Teściowe o tych imionach są najgorsze. Sprawdź

📢 Kebson ocenia kebaby w regionie. Co youtuber powiedział o fast foodach w Ostrołęce, Ostrowi, Małkini i Komorowie? Kebson, czyli pochodzący z Prostyni Adam Seliga jest powszechnie znany w sieci z powodu swojego zamiłowania do... fast foodów. Kebson od lat podróżuje po całej Polsce, aby spróbować fast foodów oferowanych przez lokalnych sprzedawców, nagrać film z degustacji i podzielić się swoją opinią ze społecznością. 📢 Atlas grzybów 2023. Na niektóre z nich trzeba uważać! Grzybobranie bez tajemnic. Jak odróżnić grzyba jadalnego od trującego? Atlas grzybów pomoże rozstrzygnąć wątpliwości, jakie mogą pojawić się w czasie grzybobrania. Dobrze znać odpowiedź na pytanie, czy znaleziony grzyb jest jadalny oraz jak odróżnić grzyba jadalnego od trującego. W tym celu przygotowaliśmy garść informacji, by te wątpliwości rozstrzygnąć. Zwykle wrzesień i październik dla grzybiarzy to niezwykle atrakcyjne miesiące. Choć latem ciężko o wysyp, wiele gatunków już teraz zaczęło wypełniać kubły grzybiarzy. Sprawdź zatem, czy wiesz wszystko na temat tego, jak zbierać grzyby.

📢 100-lecie szkoły w Ugniewie. Publiczna Szkoła Podstawowa obchodziła piękny jubileusz. Uroczystość odbyła się 16.06.2023. Zdjęcia W piątek, 16 czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej w Ugniewie odbył się wyjątkowy jubileusz – szkoła skończyła 100 lat. To była okazja do uroczystych obchodów, ale też okazja do podziękowań wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju szkoły. 📢 Rycerze Kolumba z Myszyńca świętują 15-lecie. Uroczystość odbyła się 4.06.2023. Zobaczcie zdjęcia W 2008 roku powstała Rada Lokalna 14 566 Rycerzy Kolumba im. św. Marcina w Myszyńcu. Jej inicjatorem był proboszcz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu ks. Zbigniew Jaroszewski. Został on także kapelanem myszynieckich Rycerzy Kolumba *i tę funkcję sprawuje do tej pory. Do organizacji przystąpiło kilkudziesięciu mężczyzn. 4 czerwca 2023 w Myszyńcu odbyła się impreza związana z jubileuszem 15-lecia Rady Lokalnej 14 566 Rycerzy Kolumba. Organizatorzy przygotowali wiele darmowych atrakcji dla wszystkich uczestników. Obchody jubileuszu zainaugurowała uroczysta msza św. w bazylice mniejszej w Myszyńcu.

📢 Goworowo. Zabawa jak za dawnych lat w remizie OSP. Imprezę zorganizowała Szkoła Podstawowa. 19.11.2022 Impreza, która odbyła się 19.11.2022 w remizie w Goworowie została przygotowana przez Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika. Tematem przewodnim dyskoteki były lata 80. i 90.

📢 Nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej. To była ważna uroczystość dla ostrowskiej policji. 16.09.2022 16 września to wyjątkowy dzień dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej. Tego dnia miała miejsce uroczystość nadania sztandaru jednostce. 📢 Dożynki 2022 w Sielcu. Tak mieszkańcy ozdobili Sielc 3.09.2022 Mieszkańcy Sielca, jak przystało na gospodarzy, przygotowali się na przyjęcie gości, którzy przybyli na gminno-powiatowe dożynki. Przyozdobili swoje bramy i domy dożynkowymi wieńcami i kwiatami, a droga prowadząca na plac dożynkowy zamieniła się w prawdziwą aleję słomianych "dzieł sztuki". Zobaczcie pomysłowe i pełne humoru prace mieszkańców Sielca. 📢 Dożynki 2022 w Sielcu. Tłumy ludzi i mnóstwo atrakcji na Dożynkach Gminno-Powiatowych w Sielcu 3.09.2022 W sobotę, 3 września w Sielcu odbyły się Dożynki Gminno-Powiatowe, czyli dożynki gminy Ostrów Mazowiecka i powiatu ostrowskiego. To pierwszy raz, kiedy gmina Ostrów i powiat są wspólnie gospodarzami dożynek. Liczba wystawców, przygotowanych atrakcji i ludzi, którzy przybyli na festyn była imponująca.

📢 Ostrołęka. Rozpoczęcie roku szkolnego w ogólniakach: I, II i III LO oraz II SLO, 1.09.2022. Zdjęcia Witamy na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 - to zdanie rozbrzmiewało 1 września 2022 we wszystkich szkołach. 📢 Dni Kukurydzy w Andrzejewie. Mnóstwo atrakcji, występów i wesołe miasteczko. Gwiazdą wieczoru zespół DEJW 21.08.2022 XXI Dni Kukurydzy zostały podzielone na dwa dni: 20 sierpnia to wykłady na temat nowych rozwiązań w uprawie kukurydzy oraz zawody wędkarskie i piłkarskie, a 21 sierpnia to przede wszystkim występy muzyczne.

📢 Dożynki w Wąsewie, 15.08.2022. Mieszkańcy gminy dziękowali za plony. Zdjęcia Najpierw odprawiona została msza święta dziękczynna, potem korowód - na czele ze starostami dożynek Agnieszką i Andrzejem Zdziarskimi z Bagatel - przemaszerował na stadion gminny, gdzie odbyła się druga, rozrywkowa, część wydarzenia.

📢 Setne urodziny Anieli Skarzyńskiej z gminy Czerwin. 10.07.2022. Zdjęcia, wideo z rodzinnej uroczystości W niedzielę 10 lipca 2022 pani Aniela Skarzyńska - mieszkanka gminy Czerwin - świętowała setne urodziny. Najpierw w czerwińskim kościele odprawiona została msza święta w intencji jubilatki, a potem szacowna stulatka oraz jej rodzina, znajomi, przyjaciele i goście z samorządu spotkali się na uroczystym obiedzie w sali bankietowej w Brzeźnie (gm. Goworowo). 📢 Cmentarz w Starym Lubotyniu. Zobaczcie, jak wygląda cmentarz przy parafii pw. Nawiedzenia NMP w Starym Lubotyniu Cmentarz przy parafii pw. Nawiedzenia NMP w Starym Lubotyniu mieści się ok. 300 metrów od kościoła, jego powierzchnia to blisko 1,5 ha. Zobaczcie zdjęcia z maja 2022.

📢 Cmentarz w Kleczkowie, powiat ostrołęcki. Zdjęcia nekropolii z maja 2022 Cmentarz w Kleczkowie odwiedziliśmy 10 maja 2022 roku.

📢 Wsi spokojna, wsi wesoła... sprzed 20 lat. Zobaczcie zdjęcia wiosek z naszego regionu, z lat 1998-2002. Z archiwum Tygodnika Ostrołęckiego Tak wyglądała wieś 20 lat temu. Zdjęcia m.in. z gmin Goworowo, Kadzidło, Łyse, Lelis. W ciągu tych 20 lat wiele się zmieniło, choć jeszcze nie wszędzie. Zobaczcie wiejskie krajobrazy sfotografowane o każdej porze roku. Wiele miejsc na pewno rozpoznacie. 📢 Cmentarz w Wąsewie. Jest zadbany, uporządkowany, a od niektórych pomników trudno oderwać wzrok. Zdjęcia 20.11.2021 Cmentarz parafialny w Wąsewie mimo że stary to jest zadbany, a groby uporządkowane. Od niektórych pomników trudno oderwać wzrok, są naprawdę wyjątkowe.

📢 Cmentarz w Jelonkach 1.11.2021 Zdjęcia. Tak wyglądał cmentarz na Wszystkich Świętych Zadbane groby, mnóstwo pięknych zniczy i kwiatów: 1 listopada cmentarze wyglądają niezwykle. Tak na Wszystkich Świętych wyglądał cmentarz w Jelonkach. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Ostrołęka. ROD Czeczotka. Ruszył sezon działkowy. Zobaczcie jak wyglądają ogródki działkowe w czerwcu 2021. Zdjęcia Działkowicze rozpoczęli sezon. Jedni sadzą warzywa i owoce, inni kwiaty, a jeszcze inni traktują działkę rekreacyjnie- jako miejsce idealne na wypoczynek z rodziną. Zobaczcie naszą galerię zdjęć z ROD Czeczotka 📢 Odpust w Czarni na św. Rocha. 16.08.2020. Zdjęcia z uroczystości 16 sierpnia to wspomnienie św. Rocha. Jest to jednocześnie dzień parafialnego odpustu w kościele p.w. NP NMP w Czarni. Uroczystość w święto patrona parafii przyciąga nie tylko miejscowych wiernych, lecz także osoby, które opuściły gminę, lecz czują silną więź z miejscem swojego urodzenia.

📢 Ostrołęka. Miejsca, w których najłatwiej oblać egzamin na prawo jazdy. TOP 10 [ZDJĘCIA] Ostrołęka. Miejsca, w których najłatwiej oblać egzamin na prawo jazdy. Jeśli chcesz zdać, koniecznie przeczytaj!

