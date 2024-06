Prasówka 14.06.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu 14.06.2024 w woj. warmińsko-mazurskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe?”?

Prasówka 14.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu 14.06.2024 w woj. warmińsko-mazurskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe? Gdzie w województwie warmińsko-mazurskim należy spodziewać się dzisiaj (14.06.2024) utrudnień? Roboty drogowe: droga 63, odc. Jeże - gr. woj (111. km na odc. 1 km) Remont masą na gorąco.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 14.06.24

📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Piosenkarka z Krakowa na scenie zachowuje się jak wielka gwiazda a jaka jest prywatnie? Ma wyjątkowy styl Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Wyróżnia się tłumu. Ma wyjątkowy styl. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

📢 Wypadek w Ostrołęce, na alei Wojska Polskiego, 13.06.2024 Aleja Wojska Polskiego (na wysokości nr 1) była przez ponad dwie godziny zablokowana po zderzeniu czołowym dwóch pojazdów.

Prasówka 14.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ostrołęka. Kradzież karty bankomatowej. 46-latka wraz ze znajomymi użyła skradzionej karty 19 razy Kobieta oraz trzech jej kompanów 19 krotnie posługiwali się skradzioną kartą. Cała czwórka usłyszała już zarzuty w tej sprawie.

📢 Przytulisko w Gnatach. Interwencyjny odbiór psów, 13.06.2024 W czwartek 13 czerwca 2024 po godz. 9.30 przy nieruchomości, gdzie funkcjonuje przytulisko, pojawiło się ponad 20 osób - byli pracownicy Urzędu Gminy w Lelisie (z wójtem Stefanem Prusikiem), pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, schroniska Canis w Kruszewie, policjanci, przedstawicielki poseł Żanety Cwaliny-Śliwowskiej, dawne wolontariuszki przytuliska, mieszkańcy wsi.

📢 Stanisław Kubeł zgodził się na propozycję Pawła Niewiadomskiego i został wiceprezydentem Ostrołęki Stanisław Kubeł złożył mandat radnego powiatu ostrołęckiego, gdyż- jak poinformował na ostatniej sesji rady w czwartek 13.06.2024- przyjął propozycję prezydenta Pawła Niewiadomskiego i został wiceprezydentem Ostrołęki. 📢 Ostrołęka. Plaża miejska w sobotę 15.06.2024 będzie kolorowa i tłoczna. Tego dnia nastąpi otwarcie sezonu W sobotę 15.06.2024 odbędzie się impreza na plaży związana z otwarciem sezonu. Na scenie będą odbywały się występy i pokazy, a oprócz tego odbędzie się festiwal Holi, na dzieci i całych rodzin będzie też czekać mnóstwo innych atrakcji. 📢 Tak mieszka Maciej Dowbor w słonecznej Hiszpanii. Wyjątkowa posiadłość z palmami zachwyca. Piękny dom Macieja Dowbora w kurorcie dla bogaczy Nadmorska posiadłość Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora zapiera dech w piersiach. Celebryci postanowili zmienić swoje życie i kupili dom w popularnym hiszpańskim kurorcie. Znane małżeństwo może pochwalić się gustownie urządzonymi i przestronnymi wnętrzami. Zaglądamy do wyjątkowej willi celebrytów. Zobacz, jaki niezwykły widok roztacza się z przestronnego tarasu domu i w jakim stylu urządzili pomieszczenia.

📢 Tadeusz Ciak został burmistrzem Makowa Mazowieckiego po raz czwarty. Jakie wyzwania stawia sobie w tej kadencji? Tadeusz Ciak w niedawnych wyborach samorządowych ponownie został wybrany burmistrzem Makowa Mazowieckiego. To jego czwarta kadencja. Pierwsza trwała w latach 2004-2008, a następnie 2014-2018 i 2018-2024. Poprosiliśmy o podsumowanie poprzednich kadencji oraz zapytaliśmy o plany włodarza związane z dalszym rozwojem miasta.

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 13.06.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 13.06.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 "Kuchenne rewolucje". Oto restauracje, które upadły, nie pomogła nawet Magda Gessler 13.06.2024 "Kuchenne rewolucje" na telewizyjnej antenie zadebiutowały w marcu 2010 roku. Od tamtej pory restauratorka Magda Gessler podróżuje po całym kraju i ratuje podupadające knajpy. Trzeba przyznać, że większość kulinarnych metamorfoz kończy się spektakularnym sukcesem. Jednak nie wszystkie. Zobacz listę restauracji, którym nawet Magda Gessler nie potrafiła pomóc.

📢 Najśmieszniejsze MEMY o rowerzystach. Najbardziej rozśmieszą kierowców... i nie tylko! [MEMY] 13.06.2024 Rowerzyści, kolarze amatorzy, miłośnicy dwóch kółek... W Polsce jest ich coraz więcej, ewidentnie zrobiła się moda na rowery. I czym bardziej rowerzyści widoczni są ulicach, czym więcej pojawia się ścieżek rowerowych, tym częściej ich użytkownicy stają się obiektem żartów, szyderstw. Do tego ten nieustający konflikt rowerzyści kontra kierowcy samochodów. Zobacz najlepsze MEMY!

📢 Najlepsze MEMY o miłości. Taka jest miłość? Związek na poważnie i na wesoło. Śmieszne obrazki rozbawią do łez! 13.06.2024 W miłości przeżywamy te piękne i trudne chwile. Najważniejsze, by tych pierwszych było jak najwięcej. Trudne momenty możemy przekuwać w żart, o czym doskonale zdają sobie sprawę internauci, tworząc śmieszne obrazki o miłości. Jak przetrwać związek? Oczywiście wspólnie śmiejąc się z naszych niedoskonałości! Te MEMY o miłości rozbawią do łez! Miłość z przymrużeniem oka.

📢 Najlepsze MEMY o sąsiadach. Jak wygląda sąsiedzkie życie? Fantastyczna dawka świetnego humoru! Sąsiad uprzykrza ci życie? 13.06.2024 Jacy są sąsiedzi? Mogą być pomocni, jak i mocno uprzykrzający życie. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą MEMY o sąsiadach. Relacje sąsiedzkie nie tylko są przedmiotem żartów, kabaretowych skeczów, ale również MEMÓW i śmiesznych obrazków. Z pewnością znajdziecie na nich obrazy z waszego codziennego życia! Jesteście ciekawi? Zobaczcie najlepsze MEMY o sąsiadach! 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 13.06.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Najśmieszniejsze MEMY o Januszach. Zobacz, jak Internauci żartują z Janusza Polaka 13.06.2024 Lubisz memy? Sprawdź koniecznie najśmieszniejsze memy o Januszach, jakie można znaleźć w Internecie. Czy tego chcemy, czy nie imię Janusz stało się synonimem Polaka, który jest zawistny, skąpy, zazdrosny o sąsiada. Internauci takiemu Polakowi Januszowi przykleili maskę małpy - nosacza sundajskiego i tworzą z nimi memy. Zobacz te najśmieszniejsze, najcelniej trafiające w wady Polaków.

📢 Najlepsze memy o spaniu. Śpiochy to świetny temat do żartów. Nie możesz zasnąć? Zobacz te memy 13.06.2024 Czy spanie może być śmieszne? Skoro powstaje na ten temat tyle memów to z pewnością tak! Internetowi prześmiewcy prześcigają się w tworzeniu najbardziej pomysłowych memów o spaniu. Choć - jeśli mamy być szczerzy - to wiele memów jest o tym, dlaczego nie możemy zasnąć. A może teraz jest noc i z powodu bezsenności przeglądasz internet? To świetnie trafiłeś! Zapraszamy do obejrzenia najlepszych memów o spaniu.

📢 Najlepsze memy o komarach. Uśmiejesz się do łez! Sprawdź, jak Internauci żartują z komarów krwiopijców 13.06.2024 Oto najlepsze memy o komarach. Uwaga, oglądasz je na własne ryzyko. Są naprawdę śmieszne! A z czego żartują twórcy internetowych żartów o komarach? Przede wszystkim z tego, że komary są niesamowicie irytującymi owadami, pojawiają się znikąd i po ugryzieniu miejsce, w które komar wbił swoją kłujkę niesamowicie swędzi. Zobacz więc najśmieszniejsze memy o komarach! 📢 Najlepsze memy o wypłacie. Pracujesz? To na pewno zrozumiesz te memy. Sprawdź! 13.06.2024 Oto najlepsze memy o wypłacie. Pracujesz i co miesiąc dostajesz za swoją pracę wynagrodzenie? To na pewno zrozumiesz te memy! No bo każdy wie, ile z wypłaty zostaje po opłaceniu wszystkich rachunków, albo na jak długo tak naprawdę te pieniądze wystarczają? Czy za wypłatę da się przeżyć cały miesiąc? To jeden z tematów memów o wypłacie. Sprawdź!

📢 Ogromne, betonowe konstrukcje w środku lasu nieopodal Kostrzyna. Stoją opuszczone od dziesięcioleci. Co tutaj było?! Rozległy kompleks w lesie na północy Kostrzyna stoi opuszczony. Wejść tam może każdy. Część budynków już zburzono, ale niektóre stoją do dziś. To ogromne, betonowe konstrukcje, na których budowę zużyto setki metrów sześciennych betonu. Leśny kompleks odegrał ważną rolę przed i w czasie II wojny światowej. To tutaj szkolili się żołnierze Hitlera.

📢 Nadanie sztandaru Niepublicznej Szkole Podstawowej w Kozikach. Nowy sztandar uświetnił Święto Szkoły W środę, 12 czerwca w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Kozikach miała miejsce bardzo ważna uroczystość. Tego dnia odbyło się Święto Szkoły połączone z nadaniem szkole sztandaru. 📢 Ostrołęka. Uniwersytet Trzeciego Wieku zakończył rok akademicki. Uroczystość odbyła się 12.06.2024 w Ostrołęckim Centrum Kultury Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku zakończyli rok akademicki. Uroczystość odbyła się w środę 12.06.2024 w Ostrołęckim Domu Kultury. Był czas na podsumowanie, gratulacje, podziękowania, a także część artystyczną przygotowaną przez seniorów.

📢 Tour de Kurpie- etap Kadzidło odbył się w środę 12.06.2024 Tour de Kurpie UCI 2024 to wyścigi kolarskie w postaci przejazdów po wyznaczonej trasie w postaci pętli. Zawodnicy w Kadzidle mieli do pokonania siedem powtórzeń przejazdu po tej samej trasie. 📢 Przegląd Małych Form Teatralnych w PSP w Czarni. Przegląd odbył się 12.06.2024 Przegląd Małych Form Teatralnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni organizowany jest już od kilku lat. Dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas I-III przygotowują spektakle, które są często adaptacjami znanych utworów literatury dziecięcej. Pod okiem swoich wychowawców przygotowują rekwizyty i scenografię do swoich prezentacji. W przygotowania angażują się także rodzice dzieci, którzy pomagają swoim pociechom w skompletowaniu scenicznego kostiumu. 📢 Wypadek w Baranowie. W zdarzeniu brał udział rowerzysta i samochód ciężarowy Do zdarzenia doszło w środę 12.06.2024 na ulicy Mostowej w Baranowie.

📢 Maków Mazowiecki. Przemoc domowa. Agresywny mężczyzna zatrzymany przez policję Sprawca przemocy domowej został zatrzymany przez policjantów. Usłyszał już zarzuty.

📢 Noc Sobótkowa w Myszyńcu. Impreza odbędzie się w amfiteatrze w sobotę 22.06.2024 Tradycyjnie w pierwszy wakacyjny weekend w Myszyńcu odbywa się Noc Sobótkowa. Kto wystąpi w tym roku w amfiteatrze? Przeczytajcie. 📢 Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa obchodzi 65-lecie istnienia. Zaprasza na festyn w sobotę 15.06.2024 W tym roku Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa obchodzi 65-lecie istnienia. Z tego powodu zaprasza wszystkich mieszkańców do wspólnego świętowania organizując 15 czerwca 2024r. festyn na placu przed budynkiem przy ul. gen. Józefa Hallera 13 w Ostrołęce. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania w letniej promocji. Wojskowa jakość za rozsądną cenę. To się nazywa wietrzenie magazynów! Sklep Agencji Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania podczas letniej wyprzedaży. Choć AMW kojarzy się przede wszystkim ze sprzedażą wojskowego sprzętu takiego jak pojazdy, czy narzędzia, to można w niej kupić także wojskową odzież. Ubrania od wojska cechuje przede wszystkim duża wytrzymałość. Do kupienia są m.in. buty, koszule, kurtki, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów.

📢 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci brata Zenona Żebrowskiego w Surowem, 10.06.2024 W poniedziałek 10 czerwca w Surowem została odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa ku czci brata Zenona Żebrowskiego. Została ona umieszczona obok przydrożnego krzyża, który znajduje się na wprost posesji, gdzie urodził się i wychował misjonarz Japonii Władysław Żebrowski, później znany jako brat Zenon. Zgodnie z wiedzą członków jego rodziny oraz mieszkańców wsi krzyż wykuł osobiście franciszkanin z Surowego jeszcze przed wstąpieniem do zakonu. Była to część jego egzaminu zawodowego. 📢 Wesele Kurpiowskie w Kadzidle. Szczegółowy program wydarzenia, które odbędzie się 14-16.06.2024. Ale od 10.06.2024 są imprezy towarzyszące To jedna z największych imprez folklorystycznych na Kurpiach. W tym roku towarzyszy jej kilka wydarzeń.

📢 Jak mieszka Szymon Hołownia? Tak się urządził z żoną i córkami marszałek Sejmu. Zobacz imponujący dom Szymona Hołowni – galeria zdjęć Szymon Hołownia mieszka z dala od miejskiego zgiełku. Nowoczesny dom polityka położony jest w niewielkiej odległości od Warszawy. Tu marszałek sejmu stworzył komfortową przestrzeń do rodzinnego życia. Zobacz, jak się urządził lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do prywatnego domu Szymona Hołowni, gdzie mieszka z żoną i córkami.

📢 Zlot motocykli "Legendy PRL-u" w Ostrowi Mazowieckiej. Zlot odbył się przy Rubinku, 9.06.2024 W niedzielę, 9 czerwca przy Zespole Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się XIII Wystawa motocykli "Legendy PRL-u". Rano padał obfity deszcz i można było zastanawiać się, czy trzynasta edycja nie będzie pechowa, jednak ostatecznie tradycji stało się zadość - pogoda dopisała. W tym roku wystawie motocykli towarzyszyła jeszcze jedna wystawa: radioodbiorników. 📢 Piknik Rodzinny przy SP 2 w Małkini Górnej, 8.06.2024 8.06.2024 r. przy Szkole Podstawowej nr 2 im. F. Chopina w Małkini Górnej odbył się II Piknik Rodzinny. Na placu koło szkoły pojawiły się: dmuchaniec, stoiska gastronomiczne z ciastkami, lodami, napojami, watą cukrową. Animatorzy malowali buzie i nakładali tatuaże, a na scenie uczniowie prezentowali swoje umiejętności taneczne i wokalne.

📢 Bieg dla zdrowia w Goworowie. 9.06.2024 odbyła się 12.edycja wydarzenia. Zobacz zdjęcia i wyniki W niedzielne przedpołudnie biegacze i kijkarze stawili się na starcie Biegu dla Zdrowia w Goworowie. Wszyscy otrzymali medale, a najlepsi nagrody rzeczowe. 📢 Piknik Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim W sobotę 8.06.2024 po raz drugi Stowarzyszenie Pomocy Liceum im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim zorganizowało Piknik Przyjaciół Liceum. Była to okazja do wspomnień i spędzenia miło czasu wśród dawnych koleżanek i kolegów.

📢 Piknik z Książką i Święto Kugla w Ostrowi Mazowieckiej. Wydarzenie odbyło się 8.06.2024. Zdjęcia Ostrowski Piknik z Książką połączony ze Świętem Kugla to impreza, która co roku cieszy się ogromną popularnością. Przygotowano wiele atrakcji, m.in. kiermasz książek, spektakl, wymiennik roślin, konkursy i oczywiście - pieczenie kugla, który następnie wspólnie zjedzono.

📢 Zmarła Jolanta Urszula Brzuska, kierownik KRUS-u w Ostrowi Mazowieckiej. Zmarła 7.06.2024 Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Ostrowi Mazowieckiej zmarła w nocy, 7 czerwca. Miała 60 lat. 📢 Oto pogrzeb Leonarda Pietraszaka. ZDJĘCIA. Przybyły same gwiazdy. Msza żałobna wielkiego aktora GALERIA ZDJĘĆ W sobotę w kościele pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła i Brata Alberta na placu teatralnym w Warszawie odbyła się msza w intencji zmarłego kilka dni temu wielkiego polskiego aktora Leonarda Pietraszaka.

📢 Małkińska Noc z Gwiazdami 2024. Zobaczcie program imprezy, która odbędzie się 29.06.2024 na nadbużańskich łęgach. Jakie gwiazdy w tym roku? Małkińska Noc z Gwiazdami to lubiana przez mieszkańców (i gości) impreza plenerowa. Jakie atrakcje zaplanowano w tym roku? Przeczytajcie. Impreza odbędzie się 29 czerwca 2024 na łęgach nadbużańskich w Zawistach Nadbużnych.

📢 Szkolny festyn z okazji Dnia Dziecka w ZPO w Kadzidle, 4.06.2024 We wtorek 4 czerwca 2024 otoczenie szkoły zamieniło się w wielki plac zabaw. Była dmuchana zjeżdżalnia, wielkie pluszaki (żyrafa i pancernik), bańki mydlane, gry, zabawy i prezentacje uczniów. Był też kiermasz charytatywny. 📢 Amerykańska Parada w Kadzidle. Piękne auta można było podziwiać 2.06.2024 Około stu aut i motocykli zjechało 2 czerwca do Kadzidła na drugą Amerykańską (czy też Amerycką po kurpiowsku) Paradę. Zaparkowały przy ul. Kościuszki, a po 14.00 przemierzały inne ulice Kadzidła. 📢 Najmodniejsze paznokcie na wiosnę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie wiosenne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, wiosenne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych!

📢 Złote gody w Różanie. 27.05.2024 świętowały 24 pary z 50-letnim stażem W poniedziałek 27 maja 2024 w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Różanie odbyła się miła uroczystość - 24 małżeństwa odebrały medale za długoletnie pożycie. Te medale przyznawane są przez Prezydenta RP parom, które przeżyły razem 50 lat. Były też upominki i tort od samorządu Różana.

📢 60 lat Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej i VII Zjazd Absolwentów. 25.05.2024 Wspólne zdjęcie, msza święta, przemówienia, część artystyczna w wykonaniu uczniów oraz odsłonięcie pamiątkowej alei przy szkole - tak wyglądała pierwsza część uroczystych obchodów 60 lat Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej i VII Zjazd Absolwentów Rubinka. 📢 Powiatowe Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej w Ostrowi Mazowieckiej 10.05.2024 Powiatowe Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej odbyły się 10 maja w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej. Były występy artystyczne, przemówienia, kwiaty i podziękowania, a także tort.

📢 Dni Makowa Mazowieckiego 2024. Zobaczcie program wydarzenia i gwiazdy, jakie wystąpią na scenie Dni Makowa Mazowieckiego odbędą się 14 i 15 czerwca 2024 tradycyjnie na makowskim rynku. Miejski Dom Kultury poinformował, kto wystąpi na scenie podczas święta miasta oraz podał program święta miasta.

📢 Zamek Książ na weekend: tu nie ma mowy o nudzie! Niezwykłe historie, najlepsze atrakcje, aktualne ceny biletów Zamek Książ to prawdopodobnie najpopularniejszy zabytek Dolnego Śląska. Nie jest to zakurzone muzeum, lecz pełne życia centrum turystyczne z bogatą ofertą atrakcji. Co warto zobaczyć i zrobić w Zamku Książ w czasie weekendowej wycieczki? Co kryje się w tajemniczych podziemiach, co czeka śmiałków zwiedzających Zamek nocą i w której komnacie kręcono film nominowany do 5 Oscarów? Wszystkie odpowiedzi wraz z aktualnym cennikiem biletów znajdziecie w naszym praktycznym informatorze dla turystów: atrakcje Zamku Książ na rodzinną wycieczkę.

📢 Studniówka ZSZ nr 4 w Ostrołęce. 3.02.2024 maturzyści i ich goście bawili się w sali Warszawska 34 A bawiła się w sobotnią noc klasa Va1 z wychowawczynią Katarzyną Dzwonkowską, klasa Vg1 z wychowawczynią Anetą Łyszkowską, klasa Vo1 z wychowawczynią Sylwią Gałką, klasa Vsh1 z wychowawczynią Swietłaną Kupis, klasa Vkc1 z wychowawczynią Elżbietą Rogalską.

📢 Studniówka ZSZ nr 2 w Ostrołęce. 27.01.2024 młodzież Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 bawiła się w sali bankietowej Warszawska 34 Dzisiaj, sto dni przed maturą, możemy bawić się beztrosko i śmiać do woli. W ten szczególny wieczór, w imieniu wszystkich żaków kończących szkołę witamy bardzo serdecznie i ciepło szanowną dyrekcję, naszych wychowawców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz zaproszonych gości. Szczególnie gorąco witamy rodziców, którzy nie tylko na co dzień przejmują się naszymi postępami w nauce, ale też myślą o tym, żebyśmy się mogli wspólnie pobawić - zaczęli uczniowie prowadzący bal. 📢 Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych oficjalnie otwarte. Wstęgę przecięto 28.12.2023 W starej remizie strażackiej w Zarębach Kościelnych powstało nowoczesne Centrum Aktywności Kulturalnej. To miejsce, w którym będą mogli spędzać czas wszyscy: dzieci, młodzież i dorośli. Oficjalne otwarcie obiektu odbyło się 28 grudnia, a rozpoczęło od symbolicznego przecięcia wstęgi, modlitwy i poświecenia obiektu przez proboszcza, ks. Andrzeja Dmochowskiego. Szefową CAK została Elwira Krupa.

📢 Rozpoczęcie roku szkolnego w II Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Ostrołęce. 4.09.2023. Zdjęcia Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego II Liceum Ogólnokształcące zorganizowało w hali im. A. Gołasia. W tym roku w tej szkole uczyć się będzie ponad 900 uczniów.

📢 Złote i diamentowe gody w Andrzejewie. 9.12.2021. Trzynaście par świętowało jubileusz pożycia małżeńskiego. Zdjęcia Trzynaście par małżeńskich z terenu gminy Andrzejewo obchodziło swoje piękne jubileusze małżeńskie. Z tej okazji odznaczono pary medalami przyznawanymi przez prezydenta RP.

📢 Ostrołęka. Dzień Krwiodawcy w Ostrołęckim Centrum Kultury. 30.11.2019 [ZDJĘCIA] Ostrołęka. Dzień Krwiodawcy w Ostrołęckim Centrum Kultury. Sala OCK pękała w szwach. 📢 Ostrołęka. Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrołęce Ostrołęka. Uczniowie mają już wakacje! W większości szkół uroczyste zakończenie roku szkolnego zorganizowano w środę 19 czerwca 2019. Nie inaczej było w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrołęce.

ZOBACZ KONIECZNIE 10 polskich marek, które odniosły międzynarodowy sukces