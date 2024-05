Prasówka 14.05.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane!”?

Prasówka 14.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 14.05.24

📢 Szpital w Ostrowi Mazowieckiej przeprowadzał operacje w salach niedopuszczonych przez sanepid. Chodzi o dwie sale poza blokiem operacyjnym 9 maja w wyniku kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zamknięta została jedna z sal w Szpitalu w Ostrowi Mazowieckiej. Na sali, która znajduje się przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przeprowadzane były różne zabiegi, jak się dowiedzieliśmy - również operacje ortopedyczne. Ostrowski szpital jest w czołówce placówek w Polsce, pod względem ilości przeprowadzania tego typu operacji.

📢 Procesja Fatimska w parafii Chrystusa Dobrego Pasterza. Procesja przeszła ulicami Ostrowi Mazowieckiej 13.05.2024 Procesja Fatimska przeszła ulicami Pasterską, Malinowskiego i Nocznickiego po mszy świętej o godz. 18.00.

Prasówka 14.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Rada Miasta Ostrów Mazowiecka wybrała 13.05.2024 przewodniczącego. Został nim radny Koalicji Obywatelskiej Ostrowscy radni spotkali się na sesji 13 maja 2024. W głosowaniu wybrali prezydium rady.

📢 Pierwsza Komunia Święta w parafii pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim, 12.05.2024 W niedzielę 12 maja 2024 podczas mszy św. o godz. 11.00 do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 59 dzieci. 📢 Tak mieszka Maciej Stuhr. Zobacz, jak aktor urządził się w lesie. Wyjątkowy dom Macieja Stuhra w pięknej okolicy – galeria zdjęć Maciej Stuhr porzucił życie w stolicy i uciekł za miasto. Aktor wraz z ukochaną żoną Katarzyną oraz dzieciakami - Stanisławem i Tadeuszem - już na dobre wyprowadził się z Warszawy. Zobacz, gdzie teraz ładuje akumulatory i mieszka Maciej Stuhr. Tak się urządził nieopodal popularnych term syn Jerzego Stuhra.

📢 Kurpiowski Jantar - 16. Ogólnopolski Turniej Ringo w Lelisie, 11.05.2024. Wyniki Uczniowski Klub Sportowy Nasiadki był organizatorem kolejnego turnieju w ringo. 11 maja 2024 roku, na odnowionym stadionie Szkoły Podstawowej w Lelisie, gościł niemal 150 zawodników z 13 szkół i klubów sportowych. 📢 Justyna Kesler-Zajączkowska kierownikiem ostrowskiego biura powiatowego Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR 10 maja 2024 r. Justyna Kesler-Zajączkowska została powołana na stanowisko kierownika ostrowskiego biura powiatowego Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR. 📢 Zawodnicy UKS Atleta Ostrołęka startowali 11.05.2024 w III Grand Prix Ciechanowa im. Ireneusza Palińskiego. Jak im poszło? 11 maja 2024 roku na pomostach CLKS Mazovia Ciechanów odbyło się III Grand Prix Ciechanowa im. Ireneusza Palińskiego (to pierwszy Polak, który zdobył złoty medal olimpijski w podnoszeniu ciężarów (Tokio 1960). W zawodach wystartowało wielu sztangistów z kraju i zagranicy. W tym gronie trójka ostrołęckich sztangistów.

📢 TOP15. Najtańsze na rynku nowe samochody z automatyczną skrzynią biegów Czasy, gdy skrzynia automatyczna oznaczała spory komfort, ale kosztem wyższej ceny zakupu, serwisu, większego spalania i gorszych osiągów, dawno minęły. To również nie synonim luksusu, bowiem automatyczne skrzynie biegów pojawiają się nawet w samochodach miejskich. Przedstawiamy TOP15 najtańszych aut z automatyczną skrzynią biegów na polskim rynku.

📢 „Sanatorium miłości”. Ich nie ma już wśród nas. Widzowie pożegnali już pięcioro bohaterów programu „Sanatorium miłości” od kilku lat jest niekwestionowanym hitem Telewizji Polskiej. Przez 5 edycji programu przewinęła się cała masa przebojowych seniorów, którzy postanowili udowodnić, że na stare lata nadal można znaleźć miłość. Niestety niektórych z nich nie ma już wśród nas. Którzy bohaterowie „Sanatorium miłości” odeszli od nas zbyt wcześnie? 📢 Majówka na Białej Górze w Łęgu Starościńskim, 11.05.2024 „Majówka na Białej Górze” w Łęgu Starościńskim to piknik rodzinny. Celem tego wydarzenia jest przede wszystkim zachęcenie mieszkańców regionu do wypoczynku i kontaktu z przyrodą, a temat przewodni to "Rekreacja, ekologia i bezpieczeństwo". Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, była dmuchana zjeżdżalnia, malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki, poczęstunek, przejażdżki bryczką, kajaki i deska SUP. Wydarzenie odbyło się w sobotę 11 maja 2024 r. w Łęgu Starościńskim Kolonia Mała Wioska nad starorzeczem Narwi.

📢 Charytatywny turniej piłki nożnej Gramy dla Jakuba odbył się w Obierwi 12.05.2024 Wpisowe od drużyn, dochód z licytacji, kwesta - wszystko przeznaczone było dla 23-letniego niepełnosprawnego Jakuba z pobliskiej Olszewki, który porusza się na wózku inwalidzkim i potrzebuje windy, aby wyjście z domu było łatwiejsze. Aby to przedsięwzięcie zrealizować, potrzeba 70 tys. zł. Lwia część tej kwoty przed turniejem była na koncie Jakuba na siepomaga.pl. 📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej, 12.05.2024 (druga grupa) 12.05.2024 r. w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. W drugiej turze do sakramentu przystąpiła klasa IIIb.

📢 Jak mieszka Luna? Zobacz, jak się urządziła córka milionera. Zajrzyj do luksusowego mieszkania Luny w sercu stolicy – galeria zdjęć Luna to młoda piosenkarka, której nie udało się wejść do finału Eurowizji 2024. Muzyczna gwiazda zaśpiewała swój największy hit, czyli utwór „The Tower”, ale poniosła porażkę i spotkała się z falą krytyki. Zajrzyj do apartamentu wokalistki w klimatycznej dzielnicy stolicy. Zobacz warszawski dom córki milionera i sprawdź, w jakich wnętrzach uwielbia relaksować się studentka Uniwersytetu Warszawskiego.

📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy. 📢 Tego jeszcze nie jadłeś! Nietypowe obiady, które warto przygotować. TOP 15 pomysłów [PRZEPISY] Myślisz: co dziś na obiad? Znudziły Ci się kotlety, gulasze i placki ziemniaczane? Zobacz TOP 15 dań obiadowych, których jeszcze nie jadłeś! Wołowe ragout z fasolą, cieciorką i papryką, a może kukurydziane naleśniki? Schab po bałkańsku czy kalafior po grecku? Rolada drobiowa w cieście francuskim czy ziemniaczane pierogi? Wybierzcie coś dla siebie! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 13.05.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 13.05.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 13.05.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 13.05.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Św. Jana Kantego w Krasnosielcu. Dzieci po raz pierwszy przyjęły Ciało Chrystusa Dzieci z klasy IIIa i III b Szkoły Podstawowej w Krasnosielcu oraz dzieci z Raków w niedzielę 12 maja po raz pierwszy uczestniczyły w sakramencie Eucharystii. Pierwsza Komunia Święta odbyła się w kościele pw. Św. Jana Kantego.

📢 Pijany kierowca zatrzymany w Pełtach przez policjantów-wykładowców Akademii Policji w Szczytnie Policjanci - wykładowcy z Akademii Policji w Szczytnie - wracając z uczelni do domu zauważyli na drodze w Pełtach gm. Myszyniec volkswagena, który jechał... dziwnie. 📢 Parada motoryzacyjna w Ostrołęce, 12.05.2024. To część wydarzenia pod nazwą MotoMonster2024 Dziesiątki motocykli, quadów i samochodów przejechały w niedzielne popołudnie ulicami Ostrołęki, budząc powszechne zainteresowanie.

📢 Gminne obchody Dnia Strażaka w Czarni, 12.05.2024 Termin tegorocznych obchodów Dnia Strażaka w gminie Czarnia wyznaczono na niedzielę 12 maja. Strażacy ochotnicy z czterech jednostek działających na terenie gminy zebrali się przed kościołem parafialnym w Czarni. 📢 Uroczysta sesja Rady Miasta Ostrołęki, 12.05.2024. Odznaki, medale, nagrody - za działania na rzecz miasta Tradycją jest, że uroczysta sesja RM otwiera Dni Ostrołęki. Podczas tej sesji wręczane są także medale, odznaki, nagrody. Otrzymują je osoby, które aktywnie działają na rzecz miasta. 📢 I Komunia Święta w kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej. 12.05.2024 W niedzielę, 12 maja dzieci z klasy III A i III B Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej przystąpiły do I Komunii Świętej. Msza święta rozpoczęła się o godz. 12.00. Przed mszą dzieci zostały powitanie przez ks. proboszcza Jacka Schneidera. Do sakramentu przystąpiło łącznie 46 dzieci.

📢 Tłumy kibiców na Grand Prix Polski. Co działo się przed PGE Narodowym? Wielkie żużlowe święto po raz kolejny zagościło na stadion PGE Narodowy w Warszawie. Po raz ósmy najlepsi zawodnicy na świecie zjechali tu, by rozegrać turniej z cyklu Grand Prix. A wraz z nimi rzesze fanów speedway'a. 📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej, 11.05.2024 W kościele pw. NŚPA w Małkini Górnej do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 13 dziewczynek i 9 chłopców.

📢 Powiatowe Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej w Ostrowi Mazowieckiej 10.05.2024 Powiatowe Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej odbyły się 10 maja w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej. Były występy artystyczne, przemówienia, kwiaty i podziękowania, a także tort.

📢 Krzewuszka naprawdę jest cudowna. Ale pamiętaj o jej cięciu. Tego terminu przestrzegaj, żeby dobrze kwitła Krzewuszka cudowna to łatwy w uprawie krzew ozdobny, który pięknie kwitnie. Jednak, żeby co roku zachwycała burzą kwiatów, warto ją regularnie przycinać. Podpowiadam, kiedy i jak to zrobić, bo ważny jest termin. Jeśli będziesz skracać jej pędy w nieodpowiednim czasie, nie doczekasz się wielu kwiatów. 📢 Faszyn from Raszyn, czyli moda wprost z polskich ulic. Wyszlibyście tak na ulice? Oni nie mieli z tym problemu Poznajcie kreatorów mody z polskich ulic. To wydarzyło się naprawdę. Tak ubrani ludzie rzeczywiście przechadzali się po naszych ulicach. Niewiarygodne!

📢 Wysokie dopłaty do ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej "Nasz Dom" w Ostrowi Mazowieckiej. Kto jest temu winien? W kwietniu mieszkańcy spółdzielni otrzymali rozliczenia, z których wynikało, że muszą dopłacić za ogrzewanie po kilkaset złotych - niektórzy pisali, że dopłata wynosi nawet ponad 1000 zł. Takie sytuacje nie zdarzały się wcześniej i co zrozumiałe, bardzo zdenerwowały mieszkańców. Wskazują 2 winnych zaistniałej sytuacji: władze spółdzielni i władze ZGK. W związku z napiętą sytuacją spółdzielnia zwołała walne zgromadzenie członków spółdzielni. Odbędzie się w najbliższą sobotę. 📢 Rada Gminy Ostrów Mazowiecka IX kadencji. Poznajcie swoich radnych 7 maja miała miejsce inauguracyjna sesja Rady Gminy Ostrów Mazowiecka IX kadencji, na której odbyło się uroczyste ślubowanie radnych oraz ślubowanie wójta. Waldemar Brzostek sprawuje urząd wójta od 1998 roku! 📢 Tak mieszka nowa miłość Piotra Stramowskiego. Zajrzyj do domu Natalii Krakowskiej. Zobacz, jak żyje Piotr Stramowski - gwiazda hitu „Bracia” Natalia Krakowska to nowa miłość Piotra Stramowskiego. Para poznała się podczas pracy na planie zdjęciowym. Zobacz, jak żyje i mieszka piękna blondynka w sercu stolicy. Zajrzyj do domu partnerki Piotra Stramowskiego, która jest kobietą wielu pasji.

📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki. 📢 Matura 2024. W środę 8.05.2024 odbył się egzamin z matematyki. Zobaczcie zdjęcia z Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim Egzaminy maturalne rozpoczęły się 7 maja. Dzisiaj, 8 maja, odbył się egzamin z matematyki. Do arkuszy uczniowie zasiedli o godz. 9.00. Arkusz i odpowiedzi pojawią się w serwisie Strefa Edukacji po godz. 14.00. Zobaczcie zdjęcia z Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim z dwóch dni egzaminów. 📢 Dni Makowa Mazowieckiego 2024. Znamy gwiazdy, które wystąpią podczas wydarzenia Dni Makowa Mazowieckiego odbędą się 14 i 15 czerwca 2024 tradycyjnie na makowskim rynku. Miejski Dom Kultury poinformował, kto wystąpi na scenie podczas święta miasta.

📢 Ostrołęcki Festiwal Książki 11-12.05.2024. Zobaczcie zdjęcia z pierwszego dnia oraz program wydarzenia Od 8 do 15 maja 2024 trwa 21. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce włączyła się weń aktywnie. Zaplanowano wiele wydarzeń, w tym Ostrołęcki Festiwal Książki z udziałem znanych pisarek, pisarzy, osobowości medialnych oraz lokalnych literatów. Zobaczcie zdjęcia z pierwszego dnia festiwalu oraz program imprezy na 12.05.2024. 📢 Luna zaśpiewała na Eurowizji. Jej rodzice prowadzą znany biznes. Ich produkty widujesz w marketach Luna we wtorek, 7 maja, reprezentowała Polskę na konkursie Eurowizji. Choć nie dostała się do finału, jej występ odbił się szerokim echem, w szczególności w Polsce. Młoda piosenkarka nie była wcześniej szerzej znana. Zobacz, kim jest, jakie ma przygotowanie muzyczne oraz kim są jej rodzice.

📢 Pierwsza sesja rady powiatu makowskiego. Radni złożyli ślubowanie Pierwsza sesja rady powiatu odbyła się we wtorek 7.05.2025. Radni złożyli ślubowanie. Wybrano także starostę, wicestarostę, przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących rady.

📢 Zioła na dnę moczanową. Te herbatki pomogą złagodzić sztywność i bolesność stawów. Wypróbuj napary na obniżenie kwasu moczowego Dna moczanowa to choroba, na którą cierpi prawie 400 tysięcy Polaków. Początkowe objawy podagry są często niespecyficzne. Do jej najczęstszych symptomów zalicza się obrzęki, zaburzenia snu, gorączkę oraz dreszcze. Jak leczyć artretyzm? Przede wszystkim wprowadzać dietę obniżającą poziom kwasu moczowego we krwi. Możesz też wypróbować napary ziołowe na obniżenie kwasu moczowego. Dzięki tym naturalnym herbatkom złagodzisz dolegliwości związane z podagrą. 📢 Jerzy Bauer starostą ostrowskim. 7.05.2024 zainaugurowano VII kadencję Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się 7 maja w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Podczas sesji radni odebrali zaświadczeń o wyborze i złożyli ślubowanie. W kolejnych punktach wybrano przewodniczącą rady powiatu, starostę, wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu powiatu, a także wiceprzewodniczące rady powiatu.

📢 Najmodniejsze paznokcie na wiosnę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie wiosenne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, wiosenne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbyła się 7.05.2024 7 maja 2024 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim pierwsze w tej kadencji obrady otworzył najstarszy wiekiem radny obecny na sesji – Zdzisław Sawicki. 📢 Pierwsza sesja rady gminy Wąsewo. Radni i wójt już zaprzysiężeni I sesja rady gminy Wąsewo zwołana została zgodnie z postanowieniem komisarza wyborczego w Ostrołęce w poniedziałek 6 maja 2024 roku.

📢 9 niesamowitych i mało znanych miejsc w Europie. Tam jeszcze nie spotkasz tłumów. Oferują zachwycające widoki i ciekawe atrakcje Nasz kontynent wciąż potrafi zadziwiać – trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać. Jeżeli masz już dość powtarzających się wyjazdów do Paryża, Rzymu czy Barcelony, zaczerpnij inspiracji na następną podróż z naszej listy wyjątkowych miejsc w Europie, do których jeszcze nie dotarły tłumy turystów. Dlaczego warto je zwiedzić, zanim zostaną zalane przez falę zwiedzających? 📢 Dariusz Rafalik zaprzysiężony na wójta gminy Małkinia Górna. 6.05.2024 zainaugurowano IX kadencję Rady Gminy Małkinia Górna W poniedziałek 6 maja w Szkole Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej odbyła się I sesja Rady Gminy Małkinia Górna IX kadencji. Ślubowanie nowo wybranego wójta i radnych zakończyło trwającą ponad 5 lat VIII kadencję Rady Gminy Małkinia Górna.

📢 I sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka 2024-2029 odbyła się 6.05.2024. Burmistrz i radni zaprzysiężeni, ale nie wybrano przewodniczącego Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miasta Ostrów Mazowiecka kadencji 2024 - 2029 rozpoczęła się 6 maja o godz. 14.00. Podczas sesji padło wiele ciepłych słów pod adresem nowego burmistrza i nadziei na dobrą współpracę (ponad podziałami) radnych. Był tort i prezenty, były życzenia. Ale po zaprzysiężeniu burmistrza i radnych, sesję przerwano.

📢 Brulino-Lipskie. Śmiertelny wypadek z udziałem dwóch samochodów osobowych. Do zdarzenia doszło 6.05.2024 W wypadku uczestniczyły dwa samochody osobowe, którymi podróżowało łącznie 5 osób. Cztery osoby zostały przetransportowane do szpitala. Jedna osoba zmarła. 📢 Basen w Ostrołęce. Godziny otwarcia, cennik oraz atrakcje: sauny, kręgielnia, restauracja Nemo Park Wodny znajduje się w Ostrołęce przy ul. Witosa 3. Sprawdź dokładne godziny otwarcia, cennik oraz atrakcje, jakie się w nim znajdują, między innymi sauny, kręgielnia i restauracja Nemo.

📢 Święto policji w Ostrowi Mazowieckiej, 22.07.2022. Zdjęcia W piątek, 22 lipca 2022, najpierw odprawiona została uroczysta msza święta (koncelebrowana przez biskupa łomżyńskiego dr. Janusza Stepnowskiego, ks. kapelana Marka Grudę i księży proboszczów ostrowskich parafii), potem delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Na terenie obiektu Omega przy ul. Trębickiego odbyła się kolejna część uroczystości, podczas której m.in. wręczano policjantom awanse (awansowały 44 osoby) i nagrody. 📢 Wesele Kurpiowskie w Kadzidle. Ślub autentycznej pary w kościele w Kadzidle. 19.06.2022. Zdjęcia 18 i 19 czerwca upływają w Kadzidle pod znakiem folkloru i zabawy. 📢 Cmentarz w Starym Lubotyniu. Zobaczcie, jak wygląda cmentarz przy parafii pw. Nawiedzenia NMP w Starym Lubotyniu Cmentarz przy parafii pw. Nawiedzenia NMP w Starym Lubotyniu mieści się ok. 300 metrów od kościoła, jego powierzchnia to blisko 1,5 ha. Zobaczcie zdjęcia z maja 2022.