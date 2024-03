Prasówka 14.03.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają”?

Prasówka 14.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Piosenka o Ostrołęce. Czytelnik przysłał do naszej redakcji słowa utworu, który pamięta z dzieciństwa. Może znacie tę piosenkę? Od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie piosenka, której dawno temu nauczyła mnie mama - napisał do nas ostrołęczanin, który dziś mieszka na Śląsku. I podał słowa tej piosenki. Może ją znacie?

Prasówka 14.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 TOP 7, czyli najgorsze filmy Marvela według samych widzów. Te produkcje MCU są porażką i lepiej je omjać. Zgadzasz się z tą listą? W MCU, czyli Filmowym Uniwersum Marvela, znajdziemy głośne hity, ale też filmy, które nie przypadły do gustu widzom. Oto 7 spośród najgorszych produkcji według ocen samych fanów, czyli tytuły, od których lepiej trzymać się z daleka. Jakie to filmy? Zdradzimy, że dwa pierwsze miejsca mają wiele wspólnego.

📢 Tak mieszka Paulina Sykut-Jeżyna. Zobacz, jak się urządziła piękna prowadząca z „Tańca z gwiazdami”. Zajrzyj do domu Pauliny Sykut-Jeżyny Paulina Sykut-Jeżyna to lubiana dziennikarka, która już od lat jest zawodowo związana z Polsatem. W wiosennej ramówce możemy ją oglądać w każdy niedzielny wieczór w roli prowadzącej „Taniec z gwiazdami”. Sprawdzamy, gdzie mieszka Paulina Sykut-Jeżyna z przystojnym mężem i córką. Tak telewizyjna gwiazda urządziła ogromny apartament w stolicy. 📢 Niepełnosprawny młody człowiek liczy na pomoc. Potrzebne są pieniądze na zakup windy, która ułatwi mu przemieszczanie się Jakub Wołosz ma 23 lata. Cierpi na choroby neurologiczne, zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu. Ma problemy z poruszaniem się.

📢 Ostrołęcka posłanka przewodniczącą podkomisji stałej do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi i związkami zawodowymi Cieszę się, że jako przewodnicząca podkomisji będę miała realny wpływ na umacnianie współpracy sektora publicznego i pozarządowego, która jest niezbędna do tworzenia nowoczesnego systemu edukacji wspierającego kompetencje przyszłości. Bierzemy się do pracy! - napisała w mediach społecznościowych. 📢 Zakazane fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak nie dodawać sobie lat nieodpowiednim uczesaniem. Oto 7 najgorszych fryzur Fryzura potrafi zdziałać prawdziwe cuda – pięknie podkreślić kształt twarzy, wysmuklić sylwetkę i wyeksponować urodę. Może też zadziałać zupełnie odwrotne i uwydatnić to, co na co dzień staramy się ukryć. Co więcej, niezmieniana od lat fryzura może również pokazać, że nie bardzo orientujemy się w aktualnych trendach modowych. Sprawdź, jakich uczesań i cięć lepiej unikać w dojrzałym wieku.

📢 Ewakuacja mieszkańców w Ostrołęce. Na stadionie miejskim znaleziono pocisk moździerzowy Podczas prac budowlanych boiska bocznego na stadionie miejskim znaleziono pocisk moździerzowy. Niewybuch został zabezpieczony. Na miejscu byli saperzy, straż miejska, straż pożarna, policja, pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Zarządzono ewakuację. Pocisk został już zabrany przez saperów. 📢 Słabe Wi-Fi w domu? Te 7 rzeczy blokuje sygnał internetu. Usuń je z okolicy swojego routera, aby poprawić zasięg sieci Obecnie posiadanie Wi-Fi w domu nie jest niczym specjalnym. Jego największymi zaletami jest duża wygoda użytkowania, brak limitu transferu danych i duży obszar bezproblemowego działania. Jeśli sygnał sieci jest słaby, to może to wynikać z obecności przeszkód, które zakłócają sygnał. Sprawdź, co blokuje zasięg Wi-Fi w twoim domu i co należy usunąć z okolicy routera.

📢 Te kamienie szlachetne przyniosą ci szczęście. Jest tylko jeden warunek. Musisz dopasować je do swojego znaku zodiaku Diamenty, szmaragdy, rubiny, opale to kamienie szlachetne, które chętnie są wykorzystywane przy produkcji biżuterii damskiej. Wiele osób wierzy, że mają magiczną moc i traktuje je jako życiowy amulet. Czy wiesz, jaki kamień jest przypisany właśnie tobie? Wszystko zależy, jaki masz znak zodiaku. Sprawdź, który klejnot rządzi twoim znakiem zodiaku i dlaczego warto nosić go zawsze przy sobie. 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 13.03.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Powiat makowski zorganizował dwudniowe obchody Dnia Kobiet. Był film i koncert dla pań Dwudniowe obchody Dnia Kobiet było okazją do złożenia paniom życzeń, wręczenia kwiatów. 📢 Rekolekcje poetyckie w Zalasiu gm. Łyse, 7.03.2024 W czwartkowy wieczór 7 marca 2024 roku licznie zebrani goście uczestniczyli w XVI Rekolekcjach Poetyckich w Szkole Podstawowej w Zalasiu.

📢 Widoczne piersi, suknia z rogiem, kreacja niczym kołdra... Najdziwniejsze stylizacje Oscarów 2024 Te gwiazdy powinny zastanowić się dwa razy, zanim zdecydowały się właśnie na takie stylizacje! Kim Kardashian założyła suknię z rogiem, Ariana Grande wyglądała, jakby zarzuciła na siebie puchową kołdrę, nie zabrakło też epatowania intymnymi częściami ciała. Oscary 2024 obfitowały w emocje, sukcesy filmowe, występy artystyczne, ale także oczywiście – jak co roku – oryginalne stroje.

📢 Koncert kameralny dla pań w Ostrołęckim Centrum Kultury, 9.03.2024 W sobotni wieczór sala OCK wypełniła się niemal do ostatniego miejsca. Dominowały panie. Bo też z myślą o nich był to koncert. Z okazji Dnia Kobiet. 📢 Spotkanie ostrołęckich twórców. Odbyło się 9.03.2024 w Bibliotece Pedagogicznej Na to spotkanie, które odbyło się w sobotnie przedpołudnie w Bibliotece Pedagogicznej, zaprosiła twórców, muzealników i samorządowców Czesława Lewandowska - twórczyni ludowa, aktywnie działająca w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych, oddział kurpiowski. 📢 Gminny Dzień Kobiet w Płoniawach-Bramurze. 8.03.2024 w GOK-u świętowało ok. 60 pań Cieszę się, że mogę dziś zobaczyć tak wiele znajomych twarzy. Mam nadzieję, że ten wyjątkowy, piękny wieczór upłynie w radosnej atmosferze i będzie obfitował w miłe niespodzianki i niezapomniane wrażenia - tak przywitała gości Klaudia Olkowska - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Płoniawach-Bramurze, bo tam właśnie odbył się Gminny Dzień Kobiet. A upominków i niespodzianek, jak się wkrótce okazało, było sporo. O pierwszym wspomniała dyrektor GOK - pamiątkowy upominek (zestaw mydełek) leżał przy każdej wizytówce.

📢 Gminny Dzień Kobiet w Baranowie. 8.03.2024 panie spędziły miły wieczór w GOKSiR 6 panów i około 150 pań pojawiło się w piątkowy wieczór w GOKSiR w Baranowie. Był między innymi nietypowy pokaz mody, był wyśmienity koncert akordeonisty ("Prusiński accordion show"), były miłe słowa, upominki i kwiaty. Były też stoły zastawione wspaniałym jedzeniem przygotowanym przez tutejsze gospodynie. 📢 Dzień Kobiet w Krasnosielcu. Biesiada dla pań. Były życzenia, upominki i występ kabaretu Tradycyjnie w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu odbyło się spotkanie dla pań z okazji Dnia Kobiet. Jak co roku panie mogły liczyć na życzenia, drobne upominki, odbył się także występ kabaretu.

📢 Dzień Kobiet Stowarzyszenia "Kobiety wspierają Kobiety" w Ekonomiku w Ostrowi Mazowieckiej W piątek, 8 marca w sali gimnastycznej ostrowskiego Zespołu Szkół nr 2 zorganizowano konferencję pn. "Kobiety są wyjątkowe". Podczas konferencji kobiety reprezentujące różne zawody i różne aktywności społeczne dzieliły się swoim doświadczeniem z uczestniczkami spotkania.

📢 Otwarcie ekopracowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Nagoszewie. Uczniowie już korzystają z nowej sali. Wstęgę przecięto 7.03.2024 Ekopracownia została otwarta dzięki środkom własnym gminy oraz środkom pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Uczniowie już korzystają z nowej sali i jej wyposażenia.

📢 Posiedzenie Komisji ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich Mazowieckiej Izby Rolniczej w Czerwinie, 7.03.2024 Na roboczym posiedzeniu Komisji ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich Mazowieckiej Izby Rolniczej, które odbyło się w GOK w Czerwinie, była mowa przede wszystkim o bieżących problemach rolnictwa. Ale były też akcenty związane z przypadającym 8 marca Dniem Kobiet. Panowie... śpiewali, recytowali, wręczali róże. 📢 Licytacje komornicze w regionie. Przeczytajcie, co pójdzie pod młotek w marcu Mieszkania, działki, samochody... W galerii znajdziecie szczegóły licytacji.

📢 VII Turniej Strzelecki im. ppor. Aleksandra Kuleszy ps. "Krysia", "Sławek" rozstrzygnięty. Puchary wręczono 5.03.2024 W Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej rozstrzygnięto turniej strzelecki, który odbył się 1 marca na strzelnicy w Troszynie, z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

📢 Agata Bartkiewicz - kandydatka na burmistrza, zaprezentowała kandydatów na radnych KWW "Wspólna przyszłość miasta" Komitet "Wspólna przyszłość miasta" wystawia kandydatkę na burmistrza, kandydatów na radnych do rady miasta oraz na radnych do rady powiatu. Spotkanie komitetu oraz mieszkańców odbyło się 2 marca w Starej Elektrowni. 📢 Andris Skreija, amerykański antropolog, napisał doktorat o Bogutach. Po kilkudziesięciu latach dokument trafił do Bogut-Pianek Pod koniec lat 60. ubiegłego wieku Boguty stały się obiektem badań antropologicznych prowadzonych przez doktoranta Uniwersytetu Minnesota (USA). Minęło 57 lat zanim mieszkańcy Bogut zapoznali się z fragmentami jego pracy.

📢 Kandydaci na burmistrza Ostrowi Mazowieckiej. Zobacz zdjęcia wszystkich kandydatów Kto będzie walczył o fotel burmistrza w zbliżających się wyborach samorządowych? Przeczytajcie. 📢 MISTRZOWIE AGRO Zgłoś do nagrody wyróżniających się sołtysów i liderów wiejskiej społeczności, najlepszych rolników i aktywne KGW Tegoroczna edycja największego w Polsce plebiscytu wiejskiego i rolniczego rozpoczęta! Po raz kolejny najpierw w powiatach, a później w skali województwa i całego kraju zostaną przyznane zaszczytne tytuły dla sołtysów, rolników, liderów społeczności i kół gospodyń wiejskich. O nagrody i wielką promocję powalczą również gospodarstwa agroturystyczne oraz sołectwa. 📢 Ostatki w Biesiadzie. Impreza odbyła się w sobotę 10.02.2024 Tradycyjnie już Biesiada gościła w swoich progach rozrywkowych i roztańczonych mieszkańców Ostrołęki, powiatu ostrołęckiego, a także gości z okolicznych powiatów. Imprezę poprowadzili Radek i Robert z zespołu Vertim. Zobaczcie naszą galerię zdjęć z tego wydarzenia.

📢 Studniówka Kopernika. Maturzyści LO w Ostrowi Mazowieckiej bawili się w sali Tango w Szulborzu Wielkim 10.02.2024 Bal Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej zakończył tegoroczny sezon studniówkowy szkół powiatu ostrowskiego.

📢 Studniówka ZS w Krasnosielcu, 3.02.2024 w GOK-u bawili się licealiści Ktoś powiedział, że młody wiek musi się wyszumieć. I miał rację, bo każdy wiek ma swoje prawa. Dlatego rozgrzejmy ten zimowy wieczór wspaniałą zabawą. Zapomnijmy choć na chwilę o czekających nas egzaminach. Oby ten wieczór pozostawił w naszej pamięci wiele dobrych wspomnień - mówili do swoich kolegów uczniowie, prowadzący oficjalną część balu, który odbył się w GOK-u. 📢 Studniówka ZS CKR w Starym Lubiejewie. Maturzyści bawili się w Wyszomierzu Wielkim 3.02.2024 Bal studniówkowy maturzystów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie odbył się w sali weselnej "Magnolia" w Wyszomierzu Wielkim (w pow. zambrowskim). Na balu bawili się maturzyści i ich osoby towarzyszące, a także dyrekcja i grono pedagogiczne szkoły, rodzice oraz zaproszeni goście.

📢 Plebiscyt Edukacyjny 2023 na Mazowszu. Na gali w Warszawie 31.01.2024 rozdaliśmy nagrody nauczycielom i placówkom oświatowym W środę 31 stycznia wręczono nagrody w Plebiscycie Edukacyjnym 2023. Wyróżnienia otrzymali najlepsi nauczyciele z Mazowsza. To największy plebiscyt w kraju. Jego organizatorem są tytuły Polska Press Grupy: Polska Metropolia Warszawska, Tygodnik Ostrołęcki i Echo Dnia. Wśród wyróżnionych także nauczyciele i placówki oświatowe z naszego regionu. Poniżej relacja z uroczystej gali. 📢 Studniówka ZSZ nr 2 w Ostrołęce. 27.01.2024 młodzież Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 bawiła się w sali bankietowej Warszawska 34 Dzisiaj, sto dni przed maturą, możemy bawić się beztrosko i śmiać do woli. W ten szczególny wieczór, w imieniu wszystkich żaków kończących szkołę witamy bardzo serdecznie i ciepło szanowną dyrekcję, naszych wychowawców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz zaproszonych gości. Szczególnie gorąco witamy rodziców, którzy nie tylko na co dzień przejmują się naszymi postępami w nauce, ale też myślą o tym, żebyśmy się mogli wspólnie pobawić - zaczęli uczniowie prowadzący bal.

📢 Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w małkińskim „Staszicu”, 13.10.2023 14 października 1773 r. powstała Komisja Edukacji Narodowej. Od roku 1982 dzień 14 października pracujący w oświacie i na rzecz oświaty świętują Dzień Edukacji Narodowej. 13 października 2023 r. – w 250. rocznicę utworzenia KEN – w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Ważnym ich punktem było uroczyste otwarcie kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych. 📢 Ostrowski UTW już po inauguracji roku akademickiego 2023/2024. Odbyła się 10.10.2023. Uniwersytet cieszy się dużą popularnością Słuchacze ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęli kolejny rok akademicki. Inauguracja odbyła się we wtorek, 10 października w Starej Elektrowni. 📢 Zakończenie roku szkolnego w II LO w Ostrołęce. 23.06.2023 Uroczystości związane z zakończeniem roku w II Liceum Ogólnokształcącym odbyły się w hali im. Arkadiusza Gołasia.

📢 Dzień Rodziny w Przedświciu. Były atrakcje dla dzieci i dorosłych. Zobaczcie zdjęcia Po południu na placu przy Domu Kultury w Przedświciu zorganizowano wiele atrakcji dla najmłodszych oraz poczęstunek. A wieczorem zaplanowano potańcówkę dla dorosłych. 📢 Ostrów Mazowiecka. Pierwsza Komunia Święta w parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza 14.05.2023 W niedzielę, 14 maja uczniowie dwóch klas (A i B) ze Szkoły Podstawowej nr 1 przyjęli sakrament Pierwszej Komunii Świętej. To ważny dzień dla dzieci oraz dla ich rodzin. 📢 Spotkanie sołtysów z powiatu ostrowskiego w Zarębach Kościelnych, 11.05.2023. Zdjęcia W Zarębach Kościelnych ponad 200 sołtysów z powiatu ostrowskiego rozmawiało o problemach lokalnych społeczności.

📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty. 📢 Maków Mazowiecki. Studniówka LO im. Marii Curie-Skłodowskiej. 28.01.2023. Zdjęcia, wideo Bal maturzystów odbył się w sobotę 28.01.2023 w Bobrowym Dworze. Uczestniczyły w nim uczniowie trzech klas wraz z osobami towarzyszącymi oraz zaproszonymi gośćmi.

📢 Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w Rubinku. Starosta ostrowski nagrodził nauczycieli z powiatu 14.10.2022 Tegoroczne obchody Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej były połączone z otwarciem sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1. Pod koniec ubiegłego roku szkolnego rozpoczął się kapitalny remont sali, który trwał kilka miesięcy.

📢 Dzień Kobiet w Rzewniu. 8.03.2022. Panie obchodziły swoje święto Panie z gminy Rzewnie postanowiły spotkać się i wspólnie spędzić Dzień Kobiet. Panowie spieszyli z życzeniami i prezentami. 📢 Archiwalne zdjęcia znanych ludzi z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego. Zobaczcie, jak wyglądali 20 lat temu. Zdjęcia z archiwum TO W redakcyjnym archiwum znaleźliśmy zdjęcia osób, które w przeszłości pełniły ważne funkcje. Niektórzy do dziś pracują i zajmują bardzo ważne stanowiska. Zobaczcie, jak wyglądali. Dodajmy, że najstarsze zdjęcia pochodzą sprzed 22 lat.

📢 Wsi spokojna, wsi wesoła... sprzed 20 lat. Zobaczcie zdjęcia wiosek z naszego regionu, z lat 1998-2002. Z archiwum Tygodnika Ostrołęckiego Tak wyglądała wieś 20 lat temu. Zdjęcia m.in. z gmin Goworowo, Kadzidło, Łyse, Lelis. W ciągu tych 20 lat wiele się zmieniło, choć jeszcze nie wszędzie. Zobaczcie wiejskie krajobrazy sfotografowane o każdej porze roku. Wiele miejsc na pewno rozpoznacie.

📢 Ostrołęczanie i mieszkańcy powiatu ostrołęckiego w 2000 roku. Tak wyglądali. Zobaczcie zdjęcia z archiwum TO Młodsi i starsi, znani i nieznani. Łączy ich jedno - w 2000 roku byli bohaterami naszych artykułów.

📢 Ekstremalna Droga Krzyżowa w Makowie Mazowieckim odbyła się po raz pierwszy. Wierni przemaszerowali 22,5 km Ekstremalna Droga Krzyżowa w Makowie Mazowieckim odbyła się w piątek 5 kwietnia. Wierni pokonali 22,5 km. Szli całą noc. Pomysłodawcą wydarzenia był proboszcz parafii pw. św. Józefa w Makowie Maz., Stanisław Dziekan. 📢 Partia Wiosna vs Koalicja Europejska: Robert Biedroń składa obietnice, PO stawia na mocne nazwiska. Wybory 2019 aktywizują opozycję Robert Biedroń na konwencji swojej nowej partii mówił: „Przyszedł nasz czas”, Grzegorz Schetyna ogłaszając powstanie Koalicji Europejskiej powtarzał, jak ważna dla Polski jest Unia Europejska.

📢 Izba niebezpiecznej pamięci 25 lat temu w niewielkim gabinecie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Przasnyszu w obecności kilkunastu zebranych tam osób wybuchł granat. Dwie osoby zginęły, kilka innych zostało rannych. Ludzie ci stali się ofiarami źle pojętej "patriotycznej" edukacji dzieci i młodzieży w PRL-u.