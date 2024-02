Prasówka 14.02.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy”?

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Trwają konsultacje dot. modernizacji linii kolejowej Tłuszcz - Ostrołęka. Mieszkańcy gminy Ostrów Maz. są już po spotkaniu We wtorek, 13 lutego w Urzędzie Gminy Ostrów Mazowiecka odbyły się konsultacje z mieszkańcami dot. modernizacji linii kolejowej nr 29 na odcinku Tłuszcz - Ostrołęka. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firmy BBF Sp. z o.o., która przygotowuje studium wykonalności zadania oraz przedstawiciele PKP PLK S.A. Najistotniejsze dla mieszkańców powiatu ostrowskiego jest to, że zlikwidowanych ma być 5 przejazdów kolejowych.

Prasówka 14.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 9 oznak, że to ten jedyny. Po nich poznasz miłość swojego życia. Sprawdź, czy te sygnały występują w waszym związku Jesteście razem, dobrze wam ze sobą, ale nie jesteś przekonana, co będzie dalej? A może to świeża sprawa i nie wiesz, czego się spodziewać? Nie można przewidzieć przyszłości, lecz warto upewnić się, na tyle, ile to możliwe, że się odpowiednio wybrało. Podajemy 9 oznak, dzięki którym poznasz, że jesteś z właściwym mężczyzną.

📢 Osoby spod tych znaków zodiaku nigdy nie stworzą udanego związku! Zobacz, co mówi anty-walentynkowy HOROSKOP 13.02.2024 Znaki zodiaku opisują 12 typów charakterów ludzkich. Część z nich doskonale się uzupełnia, część nie jest w stanie ze sobą wytrzymać. To proste - najlepsze związki to te, w których partnerzy fantastycznie się dopełniają, wspierają się, rozumieją swoje potrzeby, ale też są w stanie nawzajem się fascynować. Stanowią dla siebie wyzwanie i motor rozwoju. Które znaki zodiaku nigdy nie stworzą udanego związku? Sprawdź! 📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Prezentuje wyjątkowy styl Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Jej nietuzinkowy styl zatrzymuje wzrok i zapada w pamięć. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

📢 Wiedźmin w słynnych i kultowych anime od SI – Geralt w Dragon Ball Z, Pokemonach, Czarodziejce z Księżyca i wiecej Sztuczna Inteligencja przeniosła Geralta z Rivii do słynnych i kultowych serii anime. Nie zabrakło więc Pokemonów, Dragon Ball, a nawet Cyberpunk: Edgerunners. Czarodziejka z Księżyca dostarczyła jednak szczególnych wrażeń, choć w Attack on Titans czy Castlevanii nasz Wiedźmin też prezentuje się znakomicie. Te połączenia robią wrażenie.

📢 Te grzyby znajdziesz zimą w lesie. Mrozy nie są im straszne, a smak zachwyca. W kuchni sprawdzą się zwłaszcza boczniaki ostrygowate Grzyby najczęściej jemy w zupie, sosie i jako przystawkę. Kto z nas nie lubi smażonych niczym kotlet kani lub marynowanych podgrzybków prosto ze słoika? Choć w Polsce sezon grzybowy w pełni zacznie się za kilka miesięcy, to nawet zimą da się natknąć na rzadko zbierane, a wyjątkowo smaczne okazy. Boczniaki ostrygowate lub łyczniki późne? Znajdziesz je w naszych lasach, często pod warstwą śniegu. Zobacz, jak wyglądają.

📢 Jak dawniej wyglądały polskie uzdrowiska? Ciechocinek, Krynica-Zdrój, Solec-Zdrój i inne na archiwalnych zdjęciach Tradycja wypoczynku w uzdrowiskach nie jest w Polsce żadną nowością – najsłynniejszemu z nich, Ciechocinkowi, już dawno temu nadano status miejscowości leczniczej. Podobnie jak dziś, kuracjusze z całego kraju zjeżdżali do tych niezwykłych miejsc w celu poprawy stanu swojego zdrowia. Zobaczcie na archiwalnych zdjęciach, jak wyglądały kiedyś polskie uzdrowiska, m.in. Ciechocinek, Krynica-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój i inne. 📢 Nabrzeże Narwi między ostrołęckimi mostami. Jak będzie wyglądać? Prezydent Ostrołęki pokazał wizualizacje Nad nadbrzeżem Narwi trwają intensywne prace. W związku z dużym zainteresowaniem tą ważną inwestycją prezentuję aktualne wizualizacje zagospodarowania terenu między mostami - podał prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik. Obecnie trwają tam prace służące umocnieniu lewego brzegu rzeki wraz z budową kanalizacji deszczowej. To koszt prawie 4 mln złotych.

📢 Adam Kurpiewski kandydatem na prezydenta Ostrołęki 12.02.2024 Ostrołęckie Koło Platformy Obywatelskiej zatwierdziło listy wyborcze do rady miasta i sejmiku województwa Mazowieckiego. Również wybrano kandydata na prezydenta miasta Ostrołęki w wyborach samorządowych 2024 r. - Adama Kurpiewskiego - podali działacze w mediach społecznościowych.

📢 Klub Senior+ w Ostrowi Mazowieckiej ma 5 lat. Klub zrzesza 32 osoby Urodziny Klubu Senior+ wypadają 14 lutego, ale ze względu na to, że w tym roku w tym dniu wypada Środa Popielcowa, wspólne świętowanie odbyło się 8 lutego. Były życzenia, prezenty i oczywiście - tort. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 13.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 13.02.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Złote gody w Wąsewie. A także diamentowe i żelazne. 11.02.2024 świętowało 14 małżeństw z gminy Wąsewo W niedzielę, 11 lutego 2024 roku na uroczystość złotych, diamentowych i żelaznych godów zaproszonych zostało 14 par małżeńskich, które jubileusz długoletniego pożycia obchodziły w 2023 roku. 📢 Perły, korale, a może diamenty? Seniorko sprawdź, jaka biżuteria postarza i natychmiast oddaj ją swojej wnuczce. Lista zakazanych błyskotek Okazuje się, że biżuteria damska może postarzać kobiecy wizerunek. Bransoletki, naszyjniki i kolczyki to uzupełnienie wielu stylizacji, ale czy zdajesz sobie sprawę, że mogą dodać ci lat? Podpowiadamy, o czym warto pamiętać, uzupełniając swoją stylizację o różne dodatki.

📢 Będzie nowy most na Narwi. Most połączy Nowe Łachy w pow. makowskim i Nowy Lubiel w pow. wyszkowskim Sejmik Mazowsza przeznaczy ponad 53 mln zł na budowę dwóch mostów: na Narwi – most połączy Nowe Łachy w powiecie makowskim i Nowy Lubiel w powiecie wyszkowskim oraz na rzece Bug w miejscowości Krzemień Wieś (pow. sokołowski).

📢 Kiedy przypada Środa Popielcowa 2024? Podpowiadamy, czy tego dnia można jeść mięso i jakie to ma znaczenie Środa Popielcowa w Kościele Katolickim w 2024 roku przypada 14 lutego. Jest to święto ruchome i rozpoczyna symboliczne 40 dni Wielkiego Postu. Początek Wielkiego Postu uzależniony jest od daty Wielkanocy. Co można jeść i pić w Środę Popielcową, a z czego tego dnia katolicy powinni zrezygnować? Czy w Popielec można jeść mięso? Przyjrzeliśmy się, jak powinno się pościć tego dnia. 📢 Wybory samorządowe 2024. Anna Truszkowska-Aptacy kandydatką na prezydenta Ostrołęki W poniedziałek 12.02.2024 KWW Ostrołęka na pokolenia przedstawił swojego kandydata na fotel prezydenta miasta. Konferencja prasowa odbyła się w budynku WSAP w Ostrołęce. 📢 Nowe wozy strażackie dla OSP z pow. ostrowskiego. Pojazdy zostaną sfinansowane ze środków unijnych W niedzielę, 11 lutego na hali sportowej w Wąsewie miało miejsce podpisanie umów pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego, a samorządami z powiatu ostrowskiego na zakup samochodów dla OSP: Wąsewo, Małkinia Górna, Nur i Komorowo.

📢 Pijany kierowca seata wjechał w bmw w centrum Ostrołęki. Wydmuchał ponad 2 promile alkoholu Kierowca z pow. makowskiego spowodował zderzenie czołowe z prawidłowo jadącym z naprzeciwka bmw. Do zdarzenia doszło w Ostrołęce przy ul. Kopernika.

📢 Mirosław Augustyniak starostą makowskim! Został wybrany na stanowisko podczas sesji rady powiatu 12.02.2024 Zbigniew Deptuła na dwa miesiące przed wyborami samorządowymi zrezygnował z funkcji starosty makowskiego. Radni powiatowi w poniedziałek 12.02.2024 wybrali na to stanowisko Mirosława Augustyniaka, radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. 📢 Zapusty w gminie Sypniewo: konkurs kulinarny "Smaczny zapust na stole" i biesiada, 11.02.2024 Zapusty gminne odbyły się w Domu Ludowym w Gąsewie. Tradycyjnie zorganizowano konkurs kulinarny, do którego zgłosiło się 20 osób w czterech kategoriach. Oprócz konkursu odbył się także występ kabaretu Rozumisz, a impreza zakończyła się wspólnym biesiadowaniem.

📢 Samochód utknął na podtopionym moście. Do takiego zdarzenia doszło w miejscowości Jabłonowo-Klacze, gm. Andrzejewo, 11.02.2024 Jak podają strażacy z OSP Andrzejewo, wezwani na miejsce tego zdarzenia, kierujący pojazdem postanowił przejechać przez zalany most. Do silnika auta dostała się woda i unieruchomiła je. - Naszym zadaniem było wydostanie pojazdu przy użyciu wyciągarki elektrycznej. Kierującemu ani pasażerowi nic się nie stało - informuje OSP Andrzejewo. 📢 Konkurs kulinarny "Najlepszy pączek karnawału 2024" dla Kół Gospodyń Wiejskich w powiecie makowskim, 11.02.2024 Stowarzyszenie Kobiety wspierają Kobiety zorganizowało po raz drugi konkurs kulinarny "Najlepszy pączek karnawału 2024" dla Kół Gospodyń Wiejskich w powiecie makowskim. Zgłosiło się 19 KGW. Kto wygrał? 📢 Ostatki w Biesiadzie. Impreza odbyła się w sobotę 10.02.2024 Tradycyjnie już Biesiada gościła w swoich progach rozrywkowych i roztańczonych mieszkańców Ostrołęki, powiatu ostrołęckiego, a także gości z okolicznych powiatów. Imprezę poprowadzili Radek i Robert z zespołu Vertim. Zobaczcie naszą galerię zdjęć z tego wydarzenia.

📢 Studniówka Kopernika. Maturzyści LO w Ostrowi Mazowieckiej bawili się w sali Tango w Szulborzu Wielkim 10.02.2024 Bal Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej zakończył tegoroczny sezon studniówkowy szkół powiatu ostrowskiego.

📢 Studniówka II LO im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce. Tegoroczni maturzyści bawili się w Olimpii 10.02.2024 Sezon studniówkowy powoli dobiega końca. W sobotę 10.02.2024 na swoim balu bawili się uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce. 📢 Zapusty kurpiowskie w Łysych, 10.02.2024. Muzyka, śpiew i taniec. Na ludową nutę Wydarzenie bardzo zgrabnie poprowadził Janusz Pawlak z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, bo to z inicjatywy tej instytucji, przy wsparciu samorządu gminy Łyse, powiatu ostrołęckiego oraz Gminnego Ośrodka Kultury i GBP w Łysych, odbyły się te kurpiowsko-kujawskie zapusty.

📢 Dom Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tak żyje z rodziną wiceminister – galeria zdjęć. Tu szykuje pokój dziecięcy Paulina Kosiniak-Kamysz Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Może dlatego jeszcze w tym roku Paulina Kosiniak-Kamysz urodzi politykowi trzecie dziecko. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie powita z żoną kolejnego maluszka.

📢 Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim mają nowy radiowóz. Samochód przekazano 8.02.2024 W czwartek 8 lutego, przed Komendą Powiatową Policji w Makowie Maz. odbyła się uroczystość przekazania oznakowanego radiowozu. Zakup samochodu był możliwy dzięki finansowemu wsparciu starosty makowskiego, burmistrza Makowa Mazowieckiego oraz wójtów gmin: Czerwonka, Krasnosielc i Rzewnie.

📢 Kandydaci na wójtów gmin powiatu ostrołęckiego. Oni już zadeklarowali start w wyborach samorządowych w kwietniu 2024 Dość niemrawo toczy się kampania wyborcza w powiecie ostrołęckim. Ale może dlatego że jest jeszcze sporo czasu na zgłaszanie kandydatów. Kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast można zgłaszać do 14 marca do godz. 16.00. A do 4 marca (do godz. 16.00) jest możliwość zgłaszania list kandydatów na radnych. W powiecie ostrołęckim ledwie kilka osób publicznie zadeklarowało, że będzie (lub nie zamierza) ubiegać się o stanowisko burmistrza czy wójta.

📢 Kobiety w Centrum. W Makowie Mazowieckim powstał oddział tego stowarzyszenia. Spotkanie inauguracyjne odbyło się 2.02.2024 Kobiety w Centrum to ogólnopolskie stowarzyszenie, które powstało w 2022 roku. Skupia kobiety z różnych obszarów działalności społecznej, samorządowej, politycznej, biznesowej. W Makowie powstał 10. oddział stowarzyszenia.

📢 Studniówka ZS w Krasnosielcu, 3.02.2024 w GOK-u bawili się licealiści Ktoś powiedział, że młody wiek musi się wyszumieć. I miał rację, bo każdy wiek ma swoje prawa. Dlatego rozgrzejmy ten zimowy wieczór wspaniałą zabawą. Zapomnijmy choć na chwilę o czekających nas egzaminach. Oby ten wieczór pozostawił w naszej pamięci wiele dobrych wspomnień - mówili do swoich kolegów uczniowie, prowadzący oficjalną część balu, który odbył się w GOK-u. 📢 Studniówka ZS CKR w Starym Lubiejewie. Maturzyści bawili się w Wyszomierzu Wielkim 3.02.2024 Bal studniówkowy maturzystów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie odbył się w sali weselnej "Magnolia" w Wyszomierzu Wielkim (w pow. zambrowskim). Na balu bawili się maturzyści i ich osoby towarzyszące, a także dyrekcja i grono pedagogiczne szkoły, rodzice oraz zaproszeni goście.

📢 Studniówka ZSZ nr 4 w Ostrołęce. 3.02.2024 maturzyści i ich goście bawili się w sali Warszawska 34 A bawiła się w sobotnią noc klasa Va1 z wychowawczynią Katarzyną Dzwonkowską, klasa Vg1 z wychowawczynią Anetą Łyszkowską, klasa Vo1 z wychowawczynią Sylwią Gałką, klasa Vsh1 z wychowawczynią Swietłaną Kupis, klasa Vkc1 z wychowawczynią Elżbietą Rogalską. 📢 Plebiscyt Edukacyjny 2023 na Mazowszu. Na gali w Warszawie 31.01.2024 rozdaliśmy nagrody nauczycielom i placówkom oświatowym W środę 31 stycznia wręczono nagrody w Plebiscycie Edukacyjnym 2023. Wyróżnienia otrzymali najlepsi nauczyciele z Mazowsza. To największy plebiscyt w kraju. Jego organizatorem są tytuły Polska Press Grupy: Polska Metropolia Warszawska, Tygodnik Ostrołęcki i Echo Dnia. Wśród wyróżnionych także nauczyciele i placówki oświatowe z naszego regionu. Poniżej relacja z uroczystej gali.

📢 Studniówka maturzystów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie- Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim odbyła się 13.01.2024 Maturzyści swój bal maturalny zorganizowali w sobotę 13.01.2024 w Bobrowym Dworze. Tak się bawili!

📢 Sylwester w Restauracji Augustyniak w Ostrołęce. Tak się bawiliście 31.12.2023 Sylwestrowe szaleństwo w Restauracji Augustyniak: piękne kobiety w szałowych kreacjach, eleganccy mężczyźni, pięknie udekorowana sala i świetna zabawa przy muzyce. Zobaczcie galerię naszych zdjęć. 📢 Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych oficjalnie otwarte. Wstęgę przecięto 28.12.2023 W starej remizie strażackiej w Zarębach Kościelnych powstało nowoczesne Centrum Aktywności Kulturalnej. To miejsce, w którym będą mogli spędzać czas wszyscy: dzieci, młodzież i dorośli. Oficjalne otwarcie obiektu odbyło się 28 grudnia, a rozpoczęło od symbolicznego przecięcia wstęgi, modlitwy i poświecenia obiektu przez proboszcza, ks. Andrzeja Dmochowskiego. Szefową CAK została Elwira Krupa. 📢 Toyota Corolla TS GR Sport 2.0 Hybrid 196 KM. Test, wrażenia z jazdy, spalanie, ceny i wyposażenie Toyota Corolla to auto niemal kultowe, a obecnie oferowana generacja zadomowiła się już na dobre. W naszej redakcji pojawiła się topowa odmiana GR Sport ze zaktualizowanym napędem hybrydowym oraz z praktycznym nadwoziem kombi. Czy jeszcze czymś zaskakuje? A może jest do bólu poprawna i nudna?

📢 Budowa przedszkola i żłobka w Kadzidle już zakończona. Został odbiór techniczny. Kiedy zostaną przyjęte dzieci? Inwestycja warta 18 mln zł dobiegła końca. Tak prezentuje się przedszkole i żłobek w Kadzidle. Zostanie tu przyjętych 260 dzieci. Pozostał odbiór techniczny obiektu. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Złote i Srebrne Gody w gminie Rzekuń. Pary świętowały 50-lecie oraz 25-lecie pożycia małżeńskiego Małżeństwa z gminy Rzekuń, które przeżyły ze sobą 50 i 25 lat, świętowały jubileusze złotych i srebrnych godów. Uroczystość odbyła się we wtorek 17 października.

📢 Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w małkińskim „Staszicu”, 13.10.2023 14 października 1773 r. powstała Komisja Edukacji Narodowej. Od roku 1982 dzień 14 października pracujący w oświacie i na rzecz oświaty świętują Dzień Edukacji Narodowej. 13 października 2023 r. – w 250. rocznicę utworzenia KEN – w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Ważnym ich punktem było uroczyste otwarcie kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych.

📢 Pierwsza Komunia Święta w parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej, 21.05.2023 W niedzielę, 21 maja dzieci z klasy III C i III D ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej oraz dzieci ze Szkoły w Dudach przystąpiły do I Komunii Świętej.

📢 ZSZ nr 2 w Ostrołęce. Zakończenie roku szkolnego 2022/2023. 28.04.2023 W piątek 28.04.2023 uczniowie klas maturalnych pożegnali się ze swoimi szkołami. Przed nimi jeszcze najważniejsze - matury. Zobacz zdjęcia z zakończenia roku szkolnego w ZSZ nr 2 w Ostrołęce. 📢 Agencja Mienia Wojskowego ma na sprzedaż nietypowe pojazdy. W najnowszej ofercie są między innymi quady Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowe przetargi na różnego rodzaju pojazdy. W ofercie można znaleźć auta raczej mało spotykane na platformach ogłoszeniowych, czy na giełdzie aut. Tym razem dla zainteresowanych najciekawsza powinna być oferta quadów. Wszystko oczywiście w atrakcyjnej cenie.

📢 Ostatki w Biesiadzie. Zobaczcie, jak bawili się goście tej restauracji w sobotni wieczór, 18.02.2023. Zdjęcia To z pewnością była jedna z większych ostatkowych imprez w okolicach Ostrołęki (jeśli nie największa). Goście bawili się świetnie - co doskonale widać na zdjęciach. Gospodarze zapewnili smaczne jedzenie oraz dobrą zabawę, którą prowadzili sympatyczni DJ-e. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego balu. 📢 Studniówka 2023 II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika. 11.02.2023 Sezon studniówkowy dobiega końca. Jako ostatni bawili się między innymi maturzyści z II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika. Wybrali salę bankietową Alicja w Ostrołęce. 📢 Studniówka Kopernika w Szulborzu Wielkim. Tak bawili się maturzyści LO w Ostrowi Mazowieckiej 4.02.2023 Bal studniówkowy uczniów ostrowskiego Kopernika odbył się w sali bankietowej Tango w Szulborzu Wielkim. Na balu bawiło się ok. 170 maturzystów z sześciu klas oraz ich osoby towarzyszące, przedstawiciele Rady Rodziców oraz zaproszeni goście: sekretarz powiatu, dyrekcja i grono pedagogiczne.

📢 Studniówka ZSZ nr 3 w Ostrołęce. Dodatkowe zdjęcia z balu maturalnego, jaki odbył się 14.01.2023 Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Ostrołęce bawili się w sobotę 14.01.2023 na balu maturalnym. Zobaczcie dodatkowe zdjęcia z balu. 📢 Ostatki w Biesiadzie. Impreza andrzejkowa odbyła się 26.11.2022 W sobotę 26.11.2022 w Biesiadzie odbyła się impreza andrzejkowa. 📢 Zakład Karny w Przytułach Starych. Otwarcie nowych pawilonów mieszkalnych, 30.08.2022. Zdjęcia Serdecznie witam państwa w dniu dla nas wyjątkowym. W dniu, w którym nasza jednostka zapisuje nowe karty w swojej historii, powiększając się niemal dwukrotnie - mówił major Andrzej Pawluczuk, dyrektor Zakładu Karnego w Przytułach Starych. - Niedługo oba pawilony zasiedlą nowi więźniowie. Otwierając nowe pawilony, nie tylko uruchamiamy dodatkowe 514 miejsc zakwaterowania, ale również jesteśmy przygotowani stawić czoła nowym wyzwaniom.

📢 Różan. Google Street View: sprawdź, czy oko kamery uchwyciło także ciebie. 25.01.2022 Google Street View pozwala zobaczyć z bliska zdjęcia niemalże wszystkich ulic umieszczonych na mapach. Charakterystyczne wozy z kamerami Google od czasu do czasu przejeżdżają przez miasta, aktualizując bazę zdjęć. Znajdź siebie na zdjęciach z 2012, 2013 i 2017 roku. 📢 Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich powiatu makowskiego. Impreza odbyła się 7.10.2021 w ZS im. ŻAK w Makowie Mazowieckim. Zdjęcia Aż 17 Kół Gospodyń Wiejskich z całego powiatu wzięło udział w festiwalu. Było kolorowo i smacznie. Impreza odbyła się 7.10.2021 w ZS im. ŻAK w Makowie Maz. Gościem specjalnym wydarzenia był Szymon Czerwiński, znany z MasterChefa.

📢 100 najbardziej wpływowych kobiet z województwa mazowieckiego. To one kształtują rzeczywistość i stanowią o sile regionu Stworzyliśmy listę stu najbardziej wpływowych kobiet z województwa mazowieckiego. Teraz nasi Czytelnicy wybiorą dziesiątkę pań, których dokonania uwiecznimy na stronach wyjątkowej książki. Ich głosami zostanie także przyznany główny tytuł Wpływowej Kobiety Mazowsza 2020.

📢 Zapusty w Gąsewie [zdjęcia] Mnóstwo śmiechu i dobrego jedzenia – tak wyglądała tegoroczna Biesiada Zapustna w gminie Sypniewo. 📢 Walentynkowe memy, nie tylko dla zakochanych Pośmiejcie się razem z nami ze święta zakochanych.

