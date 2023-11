Prasówka 13.11.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „OTS Korona w Ostrołęce zaprosiło na Narodowe Święto Niepodległości na sportowo”?

Prasówka 13.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 OTS Korona w Ostrołęce zaprosiło na Narodowe Święto Niepodległości na sportowo Na hali sportowej w Rzekuniu odbyła się impreza sportowa zorganizowana dla wszystkich miłośników piłki nożnej i nie tylko. Organizatorem wydarzenia było Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe Korona ze wsparciem Ministerstwem Sportu i Turystyki. Dzieci aktywnie spędziły dzień, odbyły się także mecze piłki nożne na boisku przy szkole. Zobaczcie zdjęcia z zabawy najmłodszych sportowców.

📢 Uroczyste zaprzysiężenie na Rycerza Zakonu Świętego Jana Pawła II w parafii pw. Św. Brata Alberta. W niedzielę 12.11.2023 w parafii pw. Św. Brata Alberta odbyło się zaprzysiężenie na Rycerza Zakonu Jana Pawła II oraz promocja na trzeci stopień pięciu rycerzy Zakonu.

📢 Groby znanych Polaków na Powązkach - mapa. Zobacz, jak wyglądają Na cmentarzu powązkowskim w Warszawie zostali pochowani ludzie zasłużeni dla polskiej historii. Wśród nich są żołnierze, politycy, artyści i sportowcy. Jak dziś wyglądają ich groby?

Prasówka 13.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Małkinia Górna uczciła 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Biało-czerwone kotyliony i flaga narodowa o długości 30 m po raz kolejny ubarwiły obchody Święta Niepodległości w Małkini Górnej. 11 listopada 2023 r. na ulicach Małkini Górnej tradycyjne dominowały barwy narodowe. Biało-czerwone flagi pojawiły się na ulicach i na domach, a wielu mieszkańców przypięło do płaszczy i kurtek biało-czerwone kotyliony.

📢 Wykorzystaj jesień na planowanie ogrodu. Te 10 rzeczy musisz wziąć pod uwagę, żeby nie żałować błędów Ogród powinien nas przede wszystkim cieszyć, a może to robić na wiele sposobów. Dlatego planując go, trzeba się zastanowić, czego od niego oczekujemy, ale też - jakie warunki w nim panują. To zdecydowanie ułatwi zakładanie ogrodu. Jest też kilka innych ważnych rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę. Podpowiadamy, jak uniknąć podstawowych błędów w zakładaniu ogrodu i uprawie roślin. 📢 Mistrzostwa Ostrołęki w Szachach Szybkich, 12.11.2023 W niedzielę, 12 listopada 2023 w hali sportowo-widowiskowej im. Arkadiusza Gołasia rozegrano Mistrzostwa Ostrołęki w Szachach Szybkich . 📢 Obchody Święta Niepodległości w Czarni, 12.11.2023 Gminne obchody Święta Niepodległości Czarni miały skromny charakter. Mieszkańcy gminy pamiętali o 105. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

📢 Tak wyglądał ekskluzywny wycieczkowiec MS Piłsudski. Siłownia, restauracje i pokoje [archiwalne zdjęcia] MS Piłsudski polski statek pasażerski pływający po transatlantyckich trasach. Jednostka bliźniacza MS Batory, zwodowana w 1935 roku. Statek ten był chlubą polskiej żeglugi pasażerskiej i dlatego dostał imię po słynnym marszałku. Zobacz, jak wyglądał luksus lat 30. 📢 Oferty pracy w regionie. Zobaczcie ogłoszenia z Ostrołęki oraz powiatów: ostrołęckiego, ostrowskiego i makowskiego Wszystkie ogłoszenia pochodzą z powiatowych urzędów pracy w Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej i Makowie Mazowieckim. Są to oferty na umowę o pracę. 📢 Waloryzacja emerytur 2024. Zobacz tabelę emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Koncert pieśni patriotycznych w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, 11.11.2023 Koncert w wykonaniu Izabeli Szafrańskiej, Mateusza Mijała i Przemysława Zalewskiego, który odbył się 11.11.2023 w Muzeum Żołnierzy Wyklętych przyciągnął tłumy ostrołęczan. Można było usłyszeć najpiękniejsze piosenki patriotyczne jak "O mój rozmarynie", Biały krzyż", czy "My, Pierwsza Brygada". 📢 Oszałamiający dekolt i idealne nogi: córka legendy Chelsea urzeka odważnym wyglądem [WIDEO, ZDJĘCIA] Jade LeBeouf, córka byłego obrońcy Chelsea Londyn i reprezentacji Francji Franka LeBeoufa oraz i stylistki Beatrice Bodas , wybrała niezapomniany strój.

📢 Obchody Święta Niepodległości w Myszyńcu: Spotkania na Kopańskim Moście, 11.11.2023 W sobotę 11 listopada w całym kraju obchodzone jest Święto Niepodległości. W Myszyńcu jego obchody rozpoczęły się w miejscowej bazylice mniejszej. Odprawiona tam została tam msza św. w intencji ojczyzny.

📢 Wybieramy najpiękniejszy wieniec adwentowy. Sprawdź, jaką ma symbolikę. Zobacz zdjęcia wyjątkowych dekoracji w bożonarodzeniowym klimacie Adwentowy wieniec to symboliczna i piękna grudniowa dekoracja, która elegancko przystroi dom już od progu. Taka klimatyczna ozdoba może również być wyjątkowym akcentem w salonie, kuchni czy sypialni. Zobacz na zdjęciach inspiracje na wyjątkowe wianki na drzwi i nie tylko. Sprawdź, kiedy zaczyna się adwent i jaka jest jego symbolika. 📢 Dzikie zwierzęta na drodze. Dwa wypadki w powiecie makowskim W ostatni czasie makowska policja odnotowała dwie kolizje z udziałem dzikich zwierząt, do których doszło na terenie powiatu makowskiego: w Makowicy i Krzyżewie- Jurkach. 📢 Święto Odzyskania Niepodległości w Makowie Mazowieckim: msza święta i złożenie wieńców Mieszkańcy Makowa Mazowieckiego, przedstawiciele władz miasta i powiatu oraz makowskich instytucji uczcili 105. rocznicę odzyskania niepodległości oddając hołd poległym i składając kwiaty pod pomnikiem „Bohaterów Poległych w Walce o Niepodległość w Latach 1914-1920”. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Te kwiaty domowe rządziły w czasach PRL-u. Dziś znów są na topie. To nie tylko monstery, paprotki i sansewierie. Zobacz, co trzeba mieć W czasach PRL-u wśród kwiatów doniczkowych niemal obowiązkowe były monstery, paprotki, sansewierie i grudniki, ale to tylko niektóre z modnych wtedy roślin. Dziś znów doceniamy ich urodę oraz to, że są łatwe w uprawie i wytrzymałe. Warto przypomnieć sobie rośliny domowe sprzed lat i wrócić do nich, bo to prawdziwe kwiatowe hity. Przedstawiamy 18 roślin, które były popularne w czasach PRL-u i teraz znów są na topie.

📢 Obchody Święta Odzyskania Niepodległości w Ostrołęce: msza święta, złożenie wieńców oraz uroczysta sesja rady miasta, 11.11.2023 Tradycyjnie tego dnia odbyła się msza święta, złożono wieńce pod Pomnikiem Czwartaków oraz odbyła się uroczysta sesja rady miasta, podczas której wręczono honorowe odznaki „Za zasługi dla Miasta Ostrołęki” i medale Pro Masovia.

📢 Poznaliśmy zwycięzców konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”. Laureaci tego zestawienia to dla wielu osób najbardziej pożądani pracodawcy Można szukać pracy, ale można też szukać dobrego pracodawcy. Różnica między pierwszym a drugim sprowadza się do tego, że w przypadku znalezienia odpowiedniego pracodawcy, na dłuższy czas znika problem przeglądania ofert w agencjach pośrednictwa. Zapoznanie się z listą laureatów tego niecodziennego konkursu, daje możliwość ograniczenia ryzyka popełnienia błędu, przy wyborze miejsca zatrudnienia w ramach wciąż istniejącego tzw. rynku pracownika.

📢 Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej w Czerwinie. Szkoła realizuje projekt "Śpiewajmy Polskę" 10 listopada w Szkole Podstawowej w Czerwinie odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Apel ten był także zadaniem do realizacji w ramach Szkolnego Festiwalu Patriotycznego "Śpiewajmy Polskę", w którym biorą udział uczniowie.

📢 Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Jana Mieczysława Górzyńskiego w Ostrołęce, 10.11.2023 Absolwenci Liceum Pedagogicznego w Ostrołęce postanowili upamiętnić nauczyciela muzyki, twórcę chóru i orkiestry w Liceum Pedagogicznym odsłaniając pamiątkową tablicę przy budynku szkoły. Uroczystości odbyły się w piątek 10.11.2023. 📢 Goworowo dla Niepodległej. Uroczystość odbyła się na skwerku w Goworowie 10.11.2023 W Goworowie, obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się w piątek, 10 listopada na skwerku. 📢 Uzdrowiska w Polsce 2023: mapa wszystkich miejscowości uzdrowiskowych na jesienny wypoczynek. Gdzie jest największe uzdrowisko? Jeżeli cały rok ciężkiej pracy dał wam w kość, odpoczynek jest nie tylko zasłużony, ale i konieczny. Nie wszyscy wiedzą, że są w naszym kraju miejscowości, w których piękne krajobrazy i bogactwo atrakcji to tylko miły dodatek do prawdziwej regeneracji organizmu. Jesień to chyba najlepsza pora na wypoczynek w uzdrowisku, ale które wybrać? Dla wszystkich tych, którzy czują się zmęczeni, przygotowaliśmy mapę uzdrowisk w Polsce. Gdzie znajduje się największe z nich? W tym artykule zawarliśmy wszystkie najważniejsze informacje.

📢 Święto Szkoły Podstawowej nr 6 w Ostrołęce. 10.11.2023 uczniowie wzięli udział w uroczystym apelu 10 listopada w Szkole Podstawowej nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce odbyły się dwa ważne dla społeczności szkolnej wydarzenia: ślubowanie uczniów klas pierwszych oraz apel z okazji święta szkoły.

📢 Dzień postaci z bajek w szkole w Zalasiu. Było kolorowo i radośnie Jak zimny deszczowy listopadowy dzień zamienić w pełen kolorów i radości? Społeczność Szkoły Podstawowej w Zalasiu ma na to sposób. Bajkowy. Od kilku lat właśnie w listopadzie w kalendarzu imprez szkolnych znalazł się Dzień Postaci z Bajek. 📢 Pasowanie na pierwszoklasistę w Szkole Podstawowej nr 6 w Ostrołęce, 10.11.2023. Zdjęcia Uczniowie pierwszych klas zostali pasowani na pierwszaków. Dzieci świetnie się przygotowały do uroczystości: nauczyli się wierszyków oraz piosenek. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Zakazane wakacje 2024. Eksperci stworzyli listę 9 miejsc, do których nie powinniście jechać. Są na niej urlopowe hity! Powody zaskakują Koniec roku to często pora planowania nadchodzących urlopów zimowych i letnich wakacji. W swoich planach powinniście uwzględnić nie tylko najlepsze miejsca na zabawę, wypoczynek i zwiedzanie, ale też wziąć pod uwagę te zakątki Ziemi, których absolutnie nie powinniście odwiedzić. Eksperci z branży turystycznej stworzyli zaskakującą listę 9 miejsc, do których lepiej nie jechać w 2024 roku. Są na niej ulubione kierunki wakacyjne Polaków! Przekonajcie się, dlaczego turystom odradza się pobyt w tych miejscach. 📢 Niepodległościowe Dyktando w Czerwinie. Wzięło w nim udział 140 osób Mieszkańców gminy Czerwin mieli okazję sprawdzić się w I Gminnym Dyktandzie Niepodległościowym, które odbyło się w czwartek 9 listopada w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie.

📢 Jesienne spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych z terenu gminy Krasnosielc Panie z KGW i Kółek Rolniczych z terenu gminy Krasnosielc spotykały się w Gminnym Centrum Kultury, aby podzielić się przepisami na zdrowe przetwory, nalewki, zioła i inne specyfiki. Była to też okazja do integracji oraz degustacji, gdyż panie nie przyszły z pustymi rękoma.

📢 Zwolnienia grupowe w FORTE. Fabryki Mebli FORTE z Ostrowi Mazowieckiej planują zwolnić nawet do 230 pracowników O tym, że sytuacja w Fabrykach Mebli FORTE jest trudna, mówiło się już od miesięcy. Najpierw pandemia Covid, potem wojna na Ukrainie - spadł popyt na meble, a sytuacja finansowa spółki pogorszyła się. Na początku listopada firma zapowiedziała zwolnienia grupowe. 📢 Tak mieszkają Robert Lewandowski i Anna Lewandowska. Zobacz luksusowy dom „Lewego”. Tak żyją w Hiszpanii Anna i Robert Lewandowscy Anna Lewandowska i Robert Lewandowski na co dzień żyją w słonecznej Hiszpanii. Zobacz ich luksusową posiadłości pod Barceloną, w której mieszkają z córkami. Tak pięknie się urządzili pod Barceloną Anna i Robert Lewandowscy!

📢 Ozdoby choinkowe z PRL-u są warte krocie. Czy pamiętasz anielskie włosy i papierowe łańcuchy? Te bombki z PRL-u kosztują majątek – zdjęcia Kultowe bombki z PRL-u wróciły do łask i są teraz sporo warte. Wprawdzie domy Polaków w tamtych czasach wyglądały bardzo skromnie, a zdobycie podstawowego wyposażenia stanowiło nie lada wyzwanie, ale Boże Narodzenie nie mogło się obyć bez pięknie przystrojonego drzewka. Zobacz, jakie dekoracje choinkowe królowały w polskich domach w latach 60., 70. i 80. Sprawdź, czy kojarzysz te klimatyczne ozdoby świąteczne z PRL-u. 📢 Uroczyste ślubowanie nowych policjantów garnizonu mazowieckiego. W szeregi policji wstąpiło 73 funkcjonariuszy 6.11.2023 73 funkcjonariuszy, w tym 20 policjantek, złożyło ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. Uroczyste ślubowanie odbyło się 6 listopada w sali konferencyjnej mazowieckiej komendy. Wkrótce funkcjonariusze trafią na kurs podstawowy, gdzie poznają tajniki służby. Po procesie adaptacyjnym czeka ich służba w macierzystej jednostce.

📢 Bieg Wolności i Solidarności - Ostrów Mazowiecka. Wystartowali po raz dziewiąty! Bieg odbył się 5.11.2023 W 9. Biegu Wolności i Solidarności w Ostrowi Mazowieckiej wzięło udział 35 osób z całego regionu. Do pokonania mieli 21 097,5 m - to półmaraton.

📢 Pogrzeb Cezarego Olszewskiego, zwycięzcy siódmej edycji Tańca z gwiazdami Pogrzeb znanego i lubianego tancerza, zwycięzcy siódmej edycji Tańca z gwiazdami Cezarego Olszewskiego, odbył się w kościele pw. pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce. 📢 Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym w Ostrowi Mazowieckiej. Tak wyglądał 1.11.2023 W Uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym w Ostrowi Mazowieckiej o godz. 12.30 odbyło się nabożeństwo różańcowe za zmarłych, a po nim procesja po cmentarzu. 📢 Wszystkich Świętych na cmentarzu w Krasnosielcu: zaduma i modlitwa za dusze zmarłych W środę 1.11.2023 cmentarz w Krasnosielcu wyglądał zjawiskowo: jesienne słońce, tysiące palących się zniczy, kolorowe chryzantemy oraz setki wiernych modlących się za dusze zmarłych. O godz. 12.00 tradycyjnie odbyła się msza święta na ołtarzu na terenie cmentarza. Ksiądz poświęcił wszystkie groby. Zobaczcie galerię zdjęć.

📢 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kadzidle zainaugurował nowy rok akademicki Wydarzenie odbyło się w poniedziałek 9.10.2023 w CKK.

📢 70 lat OSP Rząśnik, gm. Stary Lubotyń. Uroczystość była okazją do odznaczenia zasłużonych druhów Podczas uroczystości z okazji 70 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Rząśniku odsłonięto pamiątkową tablicę na ścianie remizy oraz odznaczono zasłużonych druhów. A skoro urodziny, muszą być prezenty - OSP w Rząśniku otrzymała kilka cennych podarunków. 📢 Dożynki gminno-parafialne w Małkini Górnej. Zobaczcie zdjęcia i wideo. Impreza odbyła się w niedzielę 27 sierpnia 2023 Dożynki to święto rolników, ale też sołectw i Kół Gospodyń Wiejskich. Podczas dożynek w Małkini Górnej dziękowano rolnikom za ich ciężką pracę i dar chleba. 27 sierpnia 2023 r. na stadionie w Małkini Górnej odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne organizowane wspólnie przez wójta gminy Małkinia Górna Bożenę Kordek i proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej ks. kanonika Piotra Legackiego.

📢 Budowa bloku komunalnego przy ul. Wołodyjowskiego w Ostrowi Mazowieckiej na finiszu. Zdjęcia Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego poinformowało o stanie prac przy budowie bloku komunalnego w Ostrowi Mazowieckiej. Budowa powoli dobiega końca. Jej zakończenie planowane jest na koniec października 2023. 📢 Zlot motocyklowy w Rubinku. XII Wystawa motocykli "Legendy PRL-u" w Ostrowi Maz. przyciągnęła miłośników motoryzacji, 4.06.2023. Zdjęcia W niedzielę 4 czerwca 2023 przy Zespole Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się dwunasta już wystawa motocykli "Legendy PRL-u". Choć nazwa wskazuje, że wydarzenie jest skierowane jedynie do określonej grupy pojazdów to mile widziani są wszyscy pasjonaci motocykli - także współczesnych.

📢 Dzień Strażaka w gminie Ostrów Mazowiecka, 21.05.2023. Ciepłe słowa, medale i odznaczenia. Zobaczcie zdjęcia Uroczystość odbyła się w Komorowie, na terenie jednostki wojskowej. Poprzedzona była mszą świętą.

📢 Osiedle Stacja w Ostrołęce. Tych miejsc nie znacie. Zapraszamy na spacer z Jerzym Grabowskim Kolej w Ostrołęce ma długą i ciekawą historię. Sięgającą jeszcze zaborów. Po największym rozkwicie w latach 70. ubiegłego wieku na początku tego stulecia wydawało się, że jej historia wkrótce się zamknie. Ale wcale nie musi tak się stać...

📢 Święto Niepodległości w Małkini Górnej. Tak mieszkańcy świętowali 11.11.2022 Flaga narodowa długości 30 m, maszt z projektu „Pod biało-czerwoną” i kotyliony w barwach narodowych – mieszkańcy gminy Małkinia Górna uczcili 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 📢 „Championerzy” w Ostrołęce. Święto z gwiazdami sportu w Szkole Podstawowej nr 10. 24.10.2022. Zdjęcia „Championerzy” to impreza organizowana przez fundację Druga Droga Mistrza Witolda Romana. 📢 Zakład Karny w Przytułach Starych. Otwarcie nowych pawilonów mieszkalnych, 30.08.2022. Zdjęcia Serdecznie witam państwa w dniu dla nas wyjątkowym. W dniu, w którym nasza jednostka zapisuje nowe karty w swojej historii, powiększając się niemal dwukrotnie - mówił major Andrzej Pawluczuk, dyrektor Zakładu Karnego w Przytułach Starych. - Niedługo oba pawilony zasiedlą nowi więźniowie. Otwierając nowe pawilony, nie tylko uruchamiamy dodatkowe 514 miejsc zakwaterowania, ale również jesteśmy przygotowani stawić czoła nowym wyzwaniom.

📢 Ostrołęka. Zjazd Absolwentów Liceum Pedagogicznego w Ostrołęce. Jubileusz 55-lecia matury. 20.05.2022. Zdjęcia Uczniowie dawnego Liceum Pedagogicznego postanowili spotkać się z okazji 55. rocznicy zdanych egzaminów maturalnych.

📢 Dożynki w Komorowie. Msza, korowód dożynkowy, koncerty i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Dożynki Gminy Ostrów Mazowiecka. 4.09.2021 Tegoroczne Dożynki Gminy Ostrów Mazowiecka odbywają się w Komorowie. Komorowo było ostatnio gospodarzem gminnych dożynek w 2014 roku. A jak było w tym roku?

📢 Małkinia Górna. Pierwsza Komunia Św. w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła. Obejrzyj zdjęcia i wideo Małkinia Górna. Pierwsza komunia święta. W parafii pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła przystąpiło do niej 29 dzieci. Towarzyszyli im rodzice, chrzestni oraz bliższa i dalsza rodzina

