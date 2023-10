Prasówka 13.10.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Emerytury w listopadzie 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Mamy wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz!”?

Prasówka 13.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Emerytury w listopadzie 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Mamy wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w listopadzie 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w listopadzie 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na listopad 2023.

📢 Bierzesz paracetamol na ból głowy? Warto być ostrożnym, bo ten popularny lek może być dla ciebie groźny To popularny lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, jednakże często istnieją obawy co do jego toksyczności i potencjalnych zagrożeń. Warto bliżej przyjrzeć się temu tematowi, aby zrozumieć, kiedy i jak go stosować bezpiecznie. O jaki lek chodzi?

📢 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozikach im. rtm. W. Pileckiego wykonuje piękne wiązanki i zbiera na nowy sztandar Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Kozikach ogłosiła zbiórkę na nowy sztandar. Szkołę można wesprzeć za pomocą darowizny lub kupując jedną (lub więcej!) z wiązanek przygotowanych przez szkołę.

Prasówka 13.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jedz to na wysokie ciśnienie! Obniżysz swoje wyniki i poprawisz stan zdrowia. Te produkty na nadciśnienie polecają kardiolodzy Nadciśnienie prowadzi do rozwoju chorób serca, ale także cukrzycy, jeśli nie jest leczone. Tymczasem nie daje ono objawów, które wskazywałyby na jego rozwój. Za pomocą diety można jednak obniżyć nie tylko ryzyko wysokiego ciśnienia krwi, ale także jego wyniki, jeśli schorzenie już się rozwinęło. Podajemy najlepsze produkty polecane przez kardiologów wraz z informacjami, jakiego spadku ciśnienie tętniczego można się spodziewać.

📢 Najmodniejsze stroiki na cmentarz. Tak pięknie udekorujesz pomniki bliskich na Wszystkich Świętych 2023. Te kompozycje na grób to hit Stroiki na cmentarz warto wybrać już teraz, bo lada chwila przypada jedno z najważniejszych świąt w roku, czyli dzień Wszystkich Świętych. 1 listopada dekorujemy nagrobki kompozycjami na cmentarz i zapalamy znicze, żeby uczyć pamięć bliskich i przyjaciół. Podpowiadamy, jakie wiązanki na Wszystkich Świętych wybrać. Zobacz w galerii, jak pięknie można udekorować rodzinne groby. 📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Oni są poszukiwani za zabójstwa. Oto zdjęcia i listy gończe! Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 23 sierpnia 2023 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Katarzyna Cichopek na zagranicznym urlopie. Gdzie gwiazda świętowała 41. urodziny? Katarzyna Cichopek jest jedną z najbardziej lubianych osobistości rodzimego show-biznesu. Tym razem aktorka i prezenterka, znana z zamiłowania do podróży, wybrała się na zagraniczny urlop do pięknego kraju w Europie. Świętowała tam nawet urodziny! Zobaczcie zdjęcia z wyjazdu gwiazdy. 📢 Ostrołęka dostała dofinansowanie z Polskiego Ładu – na Park Miejski i ulicę 5 Pułku Ułanów Zasławskich. 12 październik 2023 Dyrektor ostrołęckiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Marcin Grabowski wybrał się w czwartek 12 października 2023 do ratusza, żeby przekazać prezydentowi Łukaszowi Kulikowi symboliczne czeki na dofinansowanie dwóch miejskich inwestycji. W sumie chodzi o prawie 10 mln zł.

📢 Nastolatek znęcał się nad ojcem. To mieszkaniec pow. makowskiego. Gehenna trwała od roku 19-latek decyzją sądu spędzi najbliższe 2 miesiące w areszcie śledczym. Za znęcanie się nad najbliższymi grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

📢 Te 9 trików w WhatsApp musisz znać – przekonaj się, jakie opcje skrywa popularny komunikator WhatsApp to jeden z najpopularniejszych darmowych komunikatorów internetowych i dla wielu osób to główny sposób porozumiewania się ze znajomymi. Dzięki WhatsApp możemy jednak nie tylko wysyłać wiadomości tekstowe oraz głosowe, bowiem aplikacja ma jeszcze szereg ciekawych, ukrytych funkcjonalności. Zobacz najlepsze i najciekawsze triki w WhatsApp i sprawdź, czy je znasz.

📢 Najlepsze fryzury dla kobiet po 50. i 60. Oto najmodniejsze trendy na jesień 2023. Te cięcia dla dojrzałych pań odejmują lat Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być nudne - wręcz przeciwnie mają spory potencjał. Takie cięcia mogą być ciekawe i inspirujące! Jeśli myślisz, że kobieta po 50-tce niewiele może już zrobić, by wyglądać atrakcyjnie, to się mylisz. Fryzury dla dojrzałych pań mogą być nawet odmładzające i mamy na to wiele przykładów. Zobacz modne cięcia skierowane i dedykowane dla pań 50+. Dobrze dobrana fryzura pozwala poczuć się młodziej i odejmie lat. I wcale nie trzeba do tego wyrafinowanych środków, by osiągnąć ten efekt. Jeśli chcesz coś zmienić, to sprawdź, jakie obecnie są trendy na fryzury damskie po 50. i 60.

📢 Tak mieszka Leszek Lichota i Ilona Wrońska. Na wsi aktorzy znaleźli swój raj i pomysł na biznes. Tak zarabia na życie tytułowy „Znachor” Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym. 📢 Ostrołęka. Na osiedlu Centrum trwa modernizacja oświetlenia ulicznego. Będzie jaśniej, energooszczędniej i bezpieczniej Wszystko to w ramach realizowanego zadania pn. „Modernizacja oraz przebudowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Centrum w Ostrołęce”.

📢 7 najbardziej irytujących zachowań pasażerów w samolocie. Być może ty też popełniasz te błędy Podróżowanie w odległe zakątki świata jest aktualnie bardzo łatwe – wystarczy rozgościć się na pokładzie samolotu i cieszyć kilkugodzinnym rejsem w powietrzu. Niestety, niektórzy wczasowicze mogą skutecznie popsuć wrażenia z tej niezwykłej przygody... Oto 7 najbardziej irytujących zachowań pasażerów w samolocie. Sprawdź, bo być może ty też popełniasz te błędy. 📢 Green Truck w Ostrołęce. Spotkanie z kandydatami Trzeciej Drogi – PSL i Polski 2050 w Ostrołęce. 11 października 2023. Zdjęcia W środę 11 października 2023, na cztery dni przed wyborami, do Ostrołęki przyjechał lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz, który na Placu Wolności przedstawił kandydatów Trzeciej Drogi (przypomnijmy, że PSL do wyborów idzie wspólnie z Polską 2050 Szymona Hołowni) do parlamentu.

📢 Zabiegany Maków. Biegi przełajowe w lesie na osiedlu Grzanka przyciągnęły miłośników sportu W sobotę 7.10.2022 w lesie na osiedlu Grzanka w Makowie Mazowieckim odbyły się biegi przełajowe. Wzięły w nich udział dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. 📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 11.10.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 11.10.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Jesienne dekoracje do domu oraz ogrodu w sezonie 2023. Sprawdź, jakie są aktualnie modne ozdoby i zainspiruj się! Jesienne dekoracje do domu oraz ogrodu w sezonie 2023 nie są niczym nowym, bowiem stanowią kontynuację trendów sprzed roku. Tym razem pojawi się jednak jeszcze więcej ozdobnych bukietów oraz stroików – do zawieszenia na drzwiach bądź ścianie albo postawienia na stołach lub półkach, a nawet w większych, posadzkowych wersjach. W związku z modą na styl boho, to właśnie tego typu rozwiązania będą dominować w naszych domach i mieszkaniach wraz z innymi przyrodniczymi motywami, jak dynie, kasztany, żołędzie, a także jesienne liście. Znajdziemy je w koszykach, a nawet w połączeniu z wiklinowymi elementami ozdobnymi. Poza ich naturalnymi postaciami nie zabraknie też licznych do nich nawiązań w formie przypominających je przedmiotów – wykonanych na przykład z włóczki albo plecionych bądź wyszywanych z różnych materiałów. Ponadto, uwagę przykują wszelkie drewniane dodatki, wpisujące się w tegoroczne trendy. Możliwość doboru i połączenia tych elementów na wiele sposobów przyczyni się do ogromnej różnorodności, a także kreatywnego podejścia do dekorowania wnętrz oraz ogrodów. Sprawdź, jakie są aktualnie modne ozdoby i zainspiruj się!

📢 Ostrowski UTW już po inauguracji roku akademickiego 2023/2024. Odbyła się 10.10.2023. Uniwersytet cieszy się dużą popularnością Słuchacze ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęli kolejny rok akademicki. Inauguracja odbyła się we wtorek, 10 października w Starej Elektrowni. 📢 Przelot starlinków nad Polską. 10.10.2023 będzie można zaobserwować kolejny przelot! W poniedziałek, 9 października kosmiczny pociąg Elona Muska przeciął niebo nad Polską. Uważni obserwatorzy mogli bez problemu dostrzec lecących blisko siebie 21 satelitów.

📢 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kadzidle zainaugurował nowy rok akademicki Wydarzenie odbyło się w poniedziałek 9.10.2023 w CKK. 📢 Prace Andrzeja Ryszarda Kongiela z Prostyni w małkińskiej bibliotece. Wernisaż odbył się 9.10.2023 Za sprawą Andrzeja Ryszarda Kongiela w małkińskiej bibliotece pokazały swoje oblicza miejscowe czarownice i diabły. 9 października 2023 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małkini Górnej odbył się wernisaż wystawy „Czarownice i Diabły Prostyńskie z Łysej Góry”. Autorem zaprezentowanych obrazów, kolaży i dzianin jest mieszkający w Prostyni Andrzej Ryszard Kongiel – artysta plastyk, gawędziarz, znawca i strażnik lokalnej historii.

📢 Tego nie zobaczysz z autostrady! Wilki, lisy, dziki spacerują pod i nad drogami. Najlepsze zdjęcia z fotopułapek Nowe autostrady i drogi ekspresowe powstające w całym kraju przecinają naturalne szlaki, którymi od lat przemieszczają się dzikie zwierzęta. Dla bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i migrujących zwierząt, buduje się przejścia nad lub pod jezdniami, którymi sarny, dziki, wilki czy łosie mogą spokojnie przejść z jednej strony jezdni na drugą. Zobaczcie, jakie zwierzęta (i nie tylko!) spacerują po zielonych mostach i w tunelach pod drogami szybkiego ruchu. Najciekawsze zdjęcia z fotopułapek, które udostępniła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, obejrzysz w galerii zdjęć. 📢 XVIII Gminny Festiwal Folklorystyczny w Dudach. Publiczna Szkoła Podstawowa kultywuje tradycję pieśni i piosenek ludowych Gminny Festiwal Folklorystyczny odbywa się w Dudach już od 18 lat. Uczniowie i nauczyciele z Publicznej Szkoły Podstawowej chętnie kultywują tradycję pieśni i piosenek ludowych. Na tegoroczny festiwal przybyli uczniowie oraz ich opiekunowie ze szkół z terenu całej gminy Ostrów Mazowiecka.

📢 Piknik sportowy "Aktywny Troszyn", 8.10.2023. Zdjęcia, wideo Na dzieci i dorosłych czekały w niedzielne popołudnie różne konkurencje. Były upominki i medale. Można też było nauczyć się, jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej czy jak przygotować zdrowe dania. To była druga edycja wydarzenia, organizatorzy mają nadzieję, że za rok będzie kolejna. 📢 Jesienne Biegi Małkińskie po raz 25. Marsz Nordic Walking po raz. 6. Impreza odbyła się 7 października 2023. Zdjęcia Jesienna aura nie zniechęciła miłośników biegów i spacerów z kijkami - w punkcie startowym przy małkińskim GOKiS stawiło się pojawiło się łącznie 72 zawodniczek i zawodników z MKB TEAM, SP Prostyń, SP 2 Małkinia Górna, NW GOKiS, NoWi Siedlce oraz niezrzeszonych. Opiekę nad najmłodszymi zawodnikami sprawowali trenerzy: Jerzy Maliszewski i Andrzej Żach. Najmłodszym uczestnikiem imprezy był trzyletni Franek Bula, najstarsza uczestniczka to Elżbieta Kalata (70+).

📢 Otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Sikorskiego. Wydarzenie odbyło się 6.10.2023 Wydarzenie rozpoczęło się od symbolicznego przecięcia wstęgi przed nową stacją uzdatniania wody przy ul. Sikorskiego. Po poświęceniu obiektu przez ks. dziekana Jana Okułę goście mogli zobaczyć, jak wygląda jego wnętrze.

📢 Nadchodzi sezon grzewczy. Wyczyść grzejnik, zanim się zacznie. Wytarcie kurzu nie wystarczy. Sprawdź, jak wyczyścić wnętrze kaloryfera Czyszczenie grzejników w środku jest dość często pomijane przy standardowych porządkach. Jednak przed sezonem grzewczym trzeba to zrobić koniecznie. Czyszczenie kaloryferów będzie wymagało nieco pracy i czasu, ale to bardzo ważne, żeby przez jesień i zimę nie oddychać spieczonym brudem i kurzem. Bo właśnie to oznacza brudny grzejnik. Radzimy, jak uporać się z czyszczeniem wnętrza grzejników panelowych, aluminiowych modułowych oraz żeberkowych. 📢 Wypadek na S8 na wysokości Deskurowa, 29.09.2023 Samochody kierowane są na węźle komunikacyjnym w Mostówce na drogę techniczną. 📢 Otwarcie ośrodka NOEE w Broku. Nadbużański Ośrodek Edukacji Ekologicznej przeszedł gruntowną przebudowę. Zdjęcia Nadbużański Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Broku znany wcześniej jako Nadbużański Ośrodek Edukacji przeszedł gruntowną przebudowę - w środę, 27 września odbyła się konferencja inaugurująca jego otwarcie.

📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Zgłoś nauczyciela do nagrody! Wybierz z nami najlepsze przedszkola, szkoły i uczelnie Znasz dobrego nauczyciela, którego cenią i lubią uczniowie i ich rodzice, albo nauczyciela przedszkola, który najlepiej uczy maluchy? A może dyrektora, który świetnie zarządza placówką edukacyjną? Wiesz, które przedszkole warto polecić innym albo która szkoła jest najbardziej przyjazna uczniom i rodzicom? A może chcesz rekomendować innym dobrą szkołę językową? Zgłoś kandydatów do nagrody w wielkim Plebiscycie Edukacyjnym.

📢 Jacek Cieślikowski, nr 4 na liście nr 4, Kandydat do Sejmu RP Okręg wyborczy nr 18 do Sejmu RP

Lista wyborcza nr 4

Miejsce na liście wyborczej nr 4 📢 Wybory parlamentarne 2023. Okręg ostrołęcko-siedlecki. Listy kandydatów do sejmu i senatu 15 października 2023 wybierzemy posłów i senatorów. W naszym okręgu wyborczym do sejmu (nr 18) wybierzemy 12 posłów; o jedno miejsce w senacie powalczą kandydaci w okręgu nr 46.

📢 Studniówka Kopernika w Szulborzu Wielkim. Tak bawili się maturzyści LO w Ostrowi Mazowieckiej 4.02.2023 Bal studniówkowy uczniów ostrowskiego Kopernika odbył się w sali bankietowej Tango w Szulborzu Wielkim. Na balu bawiło się ok. 170 maturzystów z sześciu klas oraz ich osoby towarzyszące, przedstawiciele Rady Rodziców oraz zaproszeni goście: sekretarz powiatu, dyrekcja i grono pedagogiczne.

📢 Odsłonięcie pomnika w Pasiekach. Na skwerze stanął pomnik Niepodległości i Chwały. 18.11.2022 Na skwerze w Pasiekach stanął pomnik dla upamiętnienia ofiar totalitaryzmów na terenie gminy Goworowo. 18 listopada został uroczyście odsłonięty. Widnieją na nim imiona i nazwiska 144 osób, mieszkańców gminy, którzy zginęli w czasach wojny i okupacji. 📢 Ostrołęka. Dzień Edukacji Narodowej 2022. Kto dostał nagrodę prezydenta Ostrołęki? 17.10.2022 Uroczystość odbyła się w hali im. A. Gołasia.

📢 Zakończenie roku w Koperniku w Ostrowi Mazowieckiej. 29.04.2022 maturzyści pożegnali się ze szkołą. Zdjęcia Maturzyści z Kopernika zakończyli rok szkolny, pożegnali się już z wychowawcami, nauczycielami i szkolnymi murami. Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej, Waldemar Bartosik pochwalił ich za bardzo dobre wyniki w nauce. 📢 Studniówka ZSZ nr 2 w Ostrołęce. Bal odbył się 19.02.2022 w sali bankietowej "Euforia" w Ponikwi Dużej. Zdjęcia 19 lutego społeczność Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce bawiła się na balu klas maturalnych. Studniówka odbyła się w sali "Euforia" w Ponikwi Dużej (gm. Goworowo).

📢 Taki sprzęt wyprzedaje Wojsko Polskie ZDJĘCIA Ceny zaczynają się od 50 zł. Co mają Agencje Mienia Wojskowego w ofercie? Wojskowe hity z demobilu! Agencje Mienia Wojskowego często organizują przetargi na sprzęt z demobilu, wykorzystywany dotąd przez wojsko. Można nabyć ubrania, samochody, sprzęt techniczny, a nawet autobus czy instrumenty. Sprawdźcie, co można kupić okazyjnie podczas przetargów AMW. Najbliższe: 14 marca Zielona Góra, 18 marca Szczecin, 19 marca Poznań, 20 marca Olsztyn, 21 marca Gdynia i Wrocław, 22 marca Lublin. Wiele cen robi wrażenie. Zobaczcie, co wyprzedaje wojsko! 📢 Studniówka 2019 ZSZ nr 4 w Ostrołęce [ZDJĘCIA+WIDEO] Młodzież z ZSZ nr 4 w Ostrołęce bawiła się na studniówce w sali bankietowej Olimpia w Krukach. Miała ona miejsce w sobotę 19 stycznia.

📢 Bal karnawałowy w Coloseum w Wolkowych [ZDJĘCIA] W sali bankietowej Coloseum w Wolkowych odbył się tradycyjny bal karnawałowy. Większość uczestników bawiła się w specjalnych przebraniach.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych 8 rzeczy nie wolno ci nosić w portfelu. Sprawdź jakich