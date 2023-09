Prasówka 13.09.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gwara czasów PRL. Znasz znaczenie tych słów? Zobacz, jak się kiedyś mówiło ”?

Prasówka 13.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gwara czasów PRL. Znasz znaczenie tych słów? Zobacz, jak się kiedyś mówiło O gwarze czasów PRL-u możemy mówić w kontekście charakterystycznych słów, które używane były po w okresie od zakończenia wojny w 1945 roku do wczesnych lat 90. ubiegłego wieku. Słownictwo PRL-u powoli zanika wraz z odchodzącym pokoleniem, coraz więcej wtedy używanych słów staje się niezrozumiałe obecnie żyjącym. W naszym artykule przypominamy 30 słów, które powstały, używane były w czasach PRL-u. Pamiętacie je? A może żyliście w tych czasach i używaliście takich słów, zwrotów i sformułowań?

📢 Polskie imiona, które bawią obcokrajowców. Lepiej poznaj ich znaczenie, zanim przedstawisz się za granicą Jednym z najlepszych aspektów podróżowania jest poznawanie nowych ludzi i obserwacja ich codziennego życia. Co jednak zrobić, jeśli podczas powitania nowi znajomi nagle wybuchają śmiechem lub mają nagle nietęgą minę? Prawdopodobnie chodzi o różnice językowe! Oto polskie imiona, które bawią obcokrajowców. Lepiej poznaj ich znaczenie, zanim przedstawisz się za granicą.

📢 Pijana matka opiekowała się małym dzieckiem. Miała ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu Policjanci z Wyszkowa otrzymali zgłoszenie dotyczące pijanej matki, która przyszła do szkoły, aby odebrać swoje dzieci. W tym samym czasie kobieta opiekowała się jeszcze dwuletnią córką. Matkę podano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Miała ponad 3 promile.

Prasówka 13.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jubileusz 10-lecia powstania Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrołęce. 12.09.2023 Środowiskowy Dom Samopomocy świętował 10-lecie powstania. Z tej okazji we wtorek 12.09.2023 w OCK odbyła się uroczysta gala, podczas której podziękowali osobom zaangażowanym w funkcjonowanie Domu. Podopieczni natomiast zaprezentowali na scenie przedstawienie "Rzepka".

📢 Najpiękniejsze dekoracje z wrzosów do domu i ogrodu. Wzory, pomysły, inspiracje Wrzosy nieuchronnie kojarzą się z końcem lata. Jednak i jesień ma swoje piękno, szczególnie w przebarwiających się drzewach i kwiatach, którymi ozdabiamy swoje domy i ogrody. Do jednych z popularniejszych należą wrzosy. Jak można udekorować wrzosami dom, ogród, balkon? Niżej wzory, pomysły i inspiracje. 📢 Narodowe Czytanie w Szkole Podstawowej w Zalasiu w gminie Łyse. 12 września 2023. Zdjęcia 12 września 2023 społeczność Szkoły Podstawowej w Zalasiu wzięła udział w akcji Narodowego Czytania. Lekturą dwunastej już odsłony tego wydarzenia była powieść Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”, wybrana z uwagi tematykę Powstania Styczniowego, którego 160-lecie jest obchodzone właśnie w roku 2023. 📢 Dachowanie w Ojcowiźnie. Samochód wypadł z drogi serwisowej S8. Do zdarzenia doszło 11.09.2023 Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło na drodze serwisowej trasy S8 w Ojcowiźnie. Na policję zadzwonił świadek zdarzenia. Powiedział, że osobowe auto dachowało i wydobywa się z niego dym.

📢 Tak mieszka Magda Gessler. Sławna restauratorka żyje po królewsku. Zobacz, jak spędza czas gwiazda „Kuchennych rewolucji” Magda Gessler to topowa restauratorka, która ma rzesze fanów. Jej profil na Instagramie śledzi ponad milion followersów. Gwiazda rodzimej gastronomii ma dwa domy i dzieli życie między Polską i Kanadą. Zobacz, jaki styl kocha Magda Gessler. Tak się urządziła w domu z ogrodem za miastem gwiazda „Kuchennych rewolucji”. 📢 Metamorfoza Joanny Kurowskiej! Aktorka zrzuciła zbędne kilogramy i wygląda fenomenalnie! Sprawdź, jaką dietę stosowała Joanna Kurowska to wyjątkowo sympatyczna aktorka, która jest wciąż aktywna. To wszystko przyczyniło się do podjęcia ważnej decyzji w jej życiu. Celebrytka postanowiła zrzucić zbędne kilogramy. Świetnie jej idzie. Sprawdź, jakie kroki podjęła i co zamierza jeszcze zrobić, aby osiągnąć wymarzoną sylwetkę.

📢 Strażacy uratowali łosia, który utknął w zbiorniku wodnym w gminie Troszyn. 11.09.2023. Zdjęcia Nietypową interwencję podjęli poniedziałek 11 września strażacy z Ostrołęki i Troszyna. Uratowali łosia, który utknął w zbiorniku wodnym w okolicach miejscowości Chrzczony w gminie Troszyn.

📢 Ponad 1000 zł nagrody specjalnej nie tylko dla nauczycieli! Jakie są zasady przyznawania? Kiedy pieniądze pojawią się na kontach? Z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej szkoły wypłacą nauczycielom nagrodę specjalną w wysokości 1125 zł brutto, co daje 900 zł netto. Pieniądze będą przyjemnym dodatkiem do święta Komisji Edukacji Narodowej. Ustawa czeka na podpis prezydenta. Kto otrzyma nagrodę? Kiedy pieniądze wpłyną na konta nauczycieli? Niestety pieniądze nie trafią do wszystkich zatrudnionych nauczycieli. Kto się nie załapie? Mamy informacje na ten temat.

📢 Pobito mieszkańca pow. ostrowskiego. Zatrzymano 2 mężczyzn, zostali umieszczeni w areszcie. Do pobicia doszło 6.09.2023 Ostrowska policja zatrzymała dwóch mężczyzn (w wieku 34 i 35 lat), którzy dotkliwie pobili 54-letniego mieszkańca pow. ostrowskiego. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie.

📢 Malta: 19 najlepszych atrakcji. Tajemnicze prehistoryczne świątynie, cuda natury, zabytki UNESCO, atrakcje dla dzieci, najlepsze plaże Malta nadaje się na urlop i wakacje o każdej porze roku. Archipelag trzech wysp pośrodku Morza Śródziemnego oferuje piękną pogodę, pyszne jedzenie, a przede wszystkim niezliczone niesamowite miejsca, które warto odwiedzić. Są wśród nich prehistoryczne świątynie, pałace z czasów krucjat, cuda natury, piękne i wygodne plaże, a nawet wyjątkowe atrakcje w sam raz na wycieczkę z dziećmi. Przedstawiamy 19 najbardziej niesamowitych atrakcji Malty – to gotowa lista pomysłów do wykorzystania w czasie wypoczynku w tym niezwykłym kraju. 📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 12.09.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Jechał za szybko i mimo sądowego zakazu. Wiózł cztery osoby, w tym dzieci. Został zatrzymany w Żebrach-Chudku Młody kierowca wsiadł za kierownicę mimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych i braku prawa jazdy. Wiózł 3 małych dzieci i pasażerkę. Ponad dwukrotnie przekroczył prędkość. 📢 Tak mieszka Ewa Wachowicz. Drewniany dom z widokiem na Babią Górę. Tutaj powstają zdjęcia do programu „Ewa gotuje” Ewa Wachowicz to uwielbiana przez widzów gospodyni programu kulinarnego „Ewa gotuje”, w którym prezentuje swoje autorskie pomysły na słodkie i wytrawne pyszności. Widzowie kochają ją za pozytywną energię i uśmiech, który jest nieodłącznym atrybutem prezenterki. Prywatnie Ewa Wachowicz jest świeżo poślubioną żoną Sławomira Kowalewskiego, prezentera radiowego i telewizyjnego. Zobacz, jak prezentuje się dom prezenterki, położony u stóp Babiej Góry. 📢 Narodowe czytanie "Nad Niemnem" w Małkini Górnej. Akcja odbyła się 10.09.2023 przed Gminną Biblioteką Publiczną W Małkini Górnej Narodowe Czytanie odbyło się w niedzielę 10 września przed Gminną Biblioteką Publiczną. Scenografię uroczystości stanowiła kompozycja złożona z odpowiednio dobranych roślin, starych sieci rybackich i zabytkowej drewnianej łodzi. Na imprezę przybyło ponad 100 osób w różnym wieku. Niewątpliwie pozytywny wpływ na frekwencję miała osoba gościa specjalnego.

📢 Piknik rodzinny w Nagoszewie. Druhowie zbierają na nowy wóz strażacki. Piknik i zbiórkę zorganizowano 9.09.2023 Piknik rodzinny odbył się z inicjatywy strażaków-ochotników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nagoszewie. W organizację pikniku, który odbył się przy Publicznej Szkole Podstawowej włączyło się wiele osób, kół, firm i instytucji. 📢 Łoś złapany we wnyki kłusowników w gminie Wąsewo. Zwierzę zostało uwolnione. 9.09.2023. Zdjęcia W sobotę 9 września 2023 mężczyzna będący na grzybach zauważył łosia, który złapał się we wnyki zastawione przez kłusowników. Powiadomił służby, akcja uwolnienia łosia zakończyła się sukcesem. 📢 Spotkanie w Długiem 8.09.2023 pełne niesamowitych opowieści To popołudnie pełne było niesamowitych opowieści w Długiem. W piątek 8 września 2023 na przystani przy rzece Omulew w Długiem zebrali się miłośnicy lokalnych legend, opowieści i niewytłumaczalnych zjawisk.

📢 Hity ze sprawdzianów na nowy rok szkolny. Najlepsze riposty dla bezczelnych uczniów. Nauczyciel też potrafi się odgryźć! Rozpoczął się kolejny rok szkolny, a więc i klasówki. Nikt ich nie lubi, a do tego niektórzy uczniowie podczas sprawdzianów zamiast wykazać się wiedzą, wolą napisać lub narysować coś głupiego. Nauczyciele się tym irytują, ale wielu odpowiada uczniom kąśliwą ripostą! Zobaczcie kolejną odsłonę hitów sprawdzianów, w której tym razem koncentrujemy się na ripostach nauczycieli. 📢 Tak Joanna Opozda bawi się z synkiem. Tych momentów Antek Królikowski już nie odzyska Joanna Opozda już od półtora roku funkcjonuje jako samodzielna matka. Antek Królikowski, z którym aktorka rozstała się tuż przed narodzinami ich wspólnej pociechy, nie widział swojego syna od wielu miesięcy. Warszawskim paparazzi udało się ostatnio uchwycić te szczególne dla każdego rodzica małego dziecka chwile, które omijają kontrowersyjnego celebrytę. Zobaczcie, jak mały Vincent spędza czas na mieście ze swoją ukochaną mamą, zajadając się lodami i dokazując radośnie na placu zabaw.

📢 Nowi nauczyciele mianowani w powiecie ostrowskim i gminie Ostrów Mazowiecka. Zdjęcia Nowy rok szkolny to nie tylko wyzwania dla uczniów, ale także dla nauczycieli. Tradycyjnie tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego wręczane są akty nadania na wyższe stopnie zawodowe. Nie inaczej było w Ostrowi Mazowieckiej. Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego odebrali nauczyciele szkół podległych staroście; analogiczną uroczystość zorganizowała też gmina Ostrów Mazowiecka. 📢 Rozpoczęcie roku szkolnego w II Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Ostrołęce. 4.09.2023. Zdjęcia Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego II Liceum Ogólnokształcące zorganizowało w hali im. A. Gołasia. W tym roku w tej szkole uczyć się będzie ponad 900 uczniów.

📢 Uroczyste otwarcie wyremontowanego budynku B Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim, 1.09.2023 Wstęgę uroczyście przecięto 1 września 2023.

📢 Guty-Bujno. Dożynki gminy Ostrów Mazowiecka to okazja do podziękowań, gratulacji i dobrej zabawy. 2.09.2023 Trwają dożynki w Gutach-Bujnie. Zapowiada się, że wieczorem na gości też czeka świetna zabawa. Będą koncerty Miłego Pana i zespołu Universe. Gmina Ostrów Mazowiecka obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia istnienia. Z tej okazji gmina przygotowała niespodziankę dla mieszkańców i gości: pyszny jubileuszowy tort. Ponadto, 2023 rok to też jubileusz Waldemara Brzostka, który jest wójtem gminy 25 lat! Z tej okazji przygotowano także niespodziankę dla wójta: balony i kwiaty.

📢 Dożynki gminno-parafialne w Małkini Górnej. Zobaczcie zdjęcia i wideo. Impreza odbyła się w niedzielę 27 sierpnia 2023 Dożynki to święto rolników, ale też sołectw i Kół Gospodyń Wiejskich. Podczas dożynek w Małkini Górnej dziękowano rolnikom za ich ciężką pracę i dar chleba. 27 sierpnia 2023 r. na stadionie w Małkini Górnej odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne organizowane wspólnie przez wójta gminy Małkinia Górna Bożenę Kordek i proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej ks. kanonika Piotra Legackiego.

📢 Bieg Miodobrania Kurpiowskiego 2023. Na starcie biegu głównego - 26.08.2023 - ok. 200 zawodników W samo południe z Myszyńca do Kurpiowskiej Krainy w Wykrocie wystartowali uczestnicy Biegu Miodobraniowego. Z numerem 1 biegła burmistrz Myszyńca Elżbieta Abramczyk. 📢 Uroczystości patriotyczne w Dąbrówce, 15.08.2023. Odsłonięcie odnowionej mogiły powstania styczniowego i tablicy poświęconej wojnie 1920 r. 15 sierpnia 2023 – w Święto Wojska Polskiego – w Dąbrówce w gminie Lelis odbyła się patriotyczna uroczystość, podczas której odsłonięto nowy nagrobek na mogile księdza Walentego Placyda Podgórskiego – powstańca styczniowego oraz odsłonięto kamień z tablicą upamiętniającą wojnę 1920 roku.

📢 80. rocznica powstania w Obozie Zagłady Treblinka II. Uroczystość odbyła się 2.08.2023. Zdjęcia, wideo 80 lat temu w Obozie Zagłady Treblinka II wybuchł bunt więźniów. 2 sierpnia 2023 r. z inicjatywy Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma w Muzeum Treblinka- Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) odbyła się uroczystość upamiętniająca ten zryw. Partnerami wydarzenia było Centrum Wiesenthala i Muzeum Tolerancji w Los Angeles oraz Światowy Kongres Żydów. 📢 Małkińska Noc z Gwiazdami. Gwiazdą wieczoru był zespół Brathanki. 24.06.2023. Zdjecia 24 czerwca 2023 na stadionie sportowym w Małkini Górnej odbyła się impreza plenerowa pod nazwą Małkińska Noc z Gwiazdami. Organizatorami imprezy byli: Urząd Gminy Małkinia Górna oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej. 📢 100-lecie szkoły w Ugniewie. Publiczna Szkoła Podstawowa obchodziła piękny jubileusz. Uroczystość odbyła się 16.06.2023. Zdjęcia W piątek, 16 czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej w Ugniewie odbył się wyjątkowy jubileusz – szkoła skończyła 100 lat. To była okazja do uroczystych obchodów, ale też okazja do podziękowań wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju szkoły.

📢 100-lecie Publicznej Szkoły Podstawowej w Dudach. To także 30-lecie nadanie szkole imienia Marii Dąbrowskiej Uroczystości rozpoczęto od mszy świętej na placu szkolnym. Mszę odprawił dziekan ks. Jacek Schneider, proboszcz parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej.

📢 Cmentarz parafialny w Szelkowie, powiat makowski. Zdjęcia z maja 2022 Nekropolię w Szelkowie odwiedziliśmy 18 maja 2022 roku.

📢 Rynek w Ostrowi Mazowieckiej. Czym się tu handluje? 28.09.2020. Zdjęcia To dobry moment na kupienie warzyw na przetwory lub zimowych ubrań. Zobacz, co jeszcze można dostać na rynku

📢 Festyn w Łęgu Przedmiejskim. Wesoło było na placu za remizą OSP [ZDJĘCIA, WIDEO] Można było wygrać nagrody w konkursach, potańczyć, pośpiewać, posłuchać muzyki, "dokopać" wójtowi, spotkać się ze znajomymi - spędzić miło niedzielne popołudnie, 17 czerwca.