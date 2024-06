Prasówka 13.06.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nadanie sztandaru Niepublicznej Szkole Podstawowej w Kozikach. Nowy sztandar uświetnił Święto Szkoły”?

Prasówka 13.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nadanie sztandaru Niepublicznej Szkole Podstawowej w Kozikach. Nowy sztandar uświetnił Święto Szkoły W środę, 12 czerwca w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Kozikach miała miejsce bardzo ważna uroczystość. Tego dnia odbyło się Święto Szkoły połączone z nadaniem szkole sztandaru.

📢 Martyna Wojciechowska zrzuciła ubrania! Ta piękna sesja zostanie w pamięci fanów. Zobacz nowe ZDJĘCIA Martyna Wojciechowska wywołała wielkie poruszenie. Taka śmiała jeszcze nie była. Pokazała się na zdjęciach topless, bez retuszów, tak jak naprawdę wygląda jej ciało. 📢 Ostrołęka. Uniwersytet Trzeciego Wieku zakończył rok akademicki. Uroczystość odbyła się 12.06.2024 w Ostrołęckim Centrum Kultury Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku zakończyli rok akademicki. Uroczystość odbyła się w środę 12.06.2024 w Ostrołęckim Domu Kultury. Był czas na podsumowanie, gratulacje, podziękowania, a także część artystyczną przygotowaną przez seniorów. Zobaczcie zdjęcia.

Prasówka 13.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tour de Kurpie- etap Kadzidło odbył się w środę 12.06.2024 Tour de Kurpie UCI 2024 to wyścigi kolarskie w postaci przejazdów po wyznaczonej trasie w postaci pętli. Zawodnicy w Kadzidle mieli do pokonania siedem powtórzeń przejazdu po tej samej trasie.

📢 Przegląd Małych Form Teatralnych w PSP w Czarni. Przegląd odbył się 12.06.2024 Przegląd Małych Form Teatralnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni organizowany jest już od kilku lat. Dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas I-III przygotowują spektakle, które są często adaptacjami znanych utworów literatury dziecięcej. Pod okiem swoich wychowawców przygotowują rekwizyty i scenografię do swoich prezentacji. W przygotowania angażują się także rodzice dzieci, którzy pomagają swoim pociechom w skompletowaniu scenicznego kostiumu.

📢 Zarząd województwa mazowieckiego wybrany 10.06.2024. Adam Struzik ponownie marszałkiem Mazowsza Adam Struzik (klub radnych Trzecia Droga – Polskie Stronnictwo Ludowe) został wybrany Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, w głosowaniu tajnym. Otrzymał 33 głosy radnych za, 1 głos przeciw, 14 radnych wstrzymało się od głosu. 📢 Ostrołęka. Ulica Krańcowa zostanie zamknięta dla ruchu 15.06.2024, od godz. 6.00 do 16.00 Uwaga kierowcy! 15 czerwca 2024 w godzinach 6.00-16.00 zamknięta zostanie ulica Krańcowa. Ma to związek z realizacją dużej inwestycji w tym rejonie. 📢 Czasowa organizacja ruchu na ulicy Stacha Konwy w Ostrołęce od 12.06.2024 Zmiany mają obowiązywać od 12 czerwca 2024. Mają związek z przebudową pasa drogowego drogi krajowej nr 53 – ulicy Stacha Konwy i przebudowy skrzyżowania ze Słoneczną na rondo. Cóż, trzeba nastawić się na utrudnienia w ruchu.

📢 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci brata Zenona Żebrowskiego w Surowem, 10.06.2024 W poniedziałek 10 czerwca w Surowem została odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa ku czci brata Zenona Żebrowskiego. Została ona umieszczona obok przydrożnego krzyża, który znajduje się na wprost posesji, gdzie urodził się i wychował misjonarz Japonii Władysław Żebrowski, później znany jako brat Zenon. Zgodnie z wiedzą członków jego rodziny oraz mieszkańców wsi krzyż wykuł osobiście franciszkanin z Surowego jeszcze przed wstąpieniem do zakonu. Była to część jego egzaminu zawodowego. 📢 Wesele Kurpiowskie w Kadzidle. Szczegółowy program wydarzenia, które odbędzie się 14-16.06.2024. Ale od 10.06.2024 są imprezy towarzyszące To jedna z największych imprez folklorystycznych na Kurpiach. W tym roku towarzyszy jej kilka wydarzeń. 📢 Jak mieszka Szymon Hołownia? Tak się urządził z żoną i córkami marszałek Sejmu. Zobacz imponujący dom Szymona Hołowni – galeria zdjęć Szymon Hołownia mieszka z dala od miejskiego zgiełku. Nowoczesny dom polityka położony jest w niewielkiej odległości od Warszawy. Tu marszałek sejmu stworzył komfortową przestrzeń do rodzinnego życia. Zobacz, jak się urządził lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do prywatnego domu Szymona Hołowni, gdzie mieszka z żoną i córkami.

📢 Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024. Tak głosowali mieszkańcy powiatu ostrołęckiego Frekwencja w powiecie ostrołęckim wyniosła 34,12 proc. Najwyższa była w gminie Rzekuń - 40,21 proc., najniższa była w gminie Łyse - 27,81 proc. A tak 9 czerwca 2024 głosowali mieszkańcy gmin. 📢 Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Tak 9.06.2024 głosowali mieszkańcy powiatu ostrowskiego Tuż po północy PKW opublikowała pierwsze wyniki z powiatu ostrowskiego. Frekwencja w powiecie wyniosła 36,4 proc. Najwyższa była w gminie Boguty-Pianki - 42,56 proc., najniższa w gminie Wąsewo - 32 proc.

📢 Nocne granie w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, 7.06.2024. I ranking Mistrzowie Planszy 2024 "Nocne granie w MŻW!" odbyło się w piątek 7 czerwca. Gracze mieli do dyspozycji planszówki udostępnione przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, ale też mogli przynieść własne gry.

📢 Zlot motocykli "Legendy PRL-u" w Ostrowi Mazowieckiej. Zlot odbył się przy Rubinku, 9.06.2024 W niedzielę, 9 czerwca przy Zespole Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się XIII Wystawa motocykli "Legendy PRL-u". Rano padał obfity deszcz i można było zastanawiać się, czy trzynasta edycja nie będzie pechowa, jednak ostatecznie tradycji stało się zadość - pogoda dopisała. W tym roku wystawie motocykli towarzyszyła jeszcze jedna wystawa: radioodbiorników. 📢 Paweł Łaszczych od 1.06.2024 pełni obowiązki dyrektora Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle. Zastąpił Grzegorza Parzycha Anna Śniadach - wójt gminy Kadzidło powołała na stanowisko p.o. dyrektora CKK Pawła Łaszczycha - dotychczasowego instruktora ds. folkoru. 📢 Piknik Rodzinny przy SP 2 w Małkini Górnej, 8.06.2024 8.06.2024 r. przy Szkole Podstawowej nr 2 im. F. Chopina w Małkini Górnej odbył się II Piknik Rodzinny. Na placu koło szkoły pojawiły się: dmuchaniec, stoiska gastronomiczne z ciastkami, lodami, napojami, watą cukrową. Animatorzy malowali buzie i nakładali tatuaże, a na scenie uczniowie prezentowali swoje umiejętności taneczne i wokalne.

📢 Bieg dla zdrowia w Goworowie. 9.06.2024 odbyła się 12.edycja wydarzenia. Zobacz zdjęcia i wyniki W niedzielne przedpołudnie biegacze i kijkarze stawili się na starcie Biegu dla Zdrowia w Goworowie. Wszyscy otrzymali medale, a najlepsi nagrody rzeczowe. 📢 Mieszkanie Maffashion zachwyca fanów. Tu przeniosła się z luksusowej willi uczestniczka „Tańca z gwiazdami”. Tak mieszka Julia Kuczyńska Maffashion to topowa blogerka modowa, która świetnie poradziła sobie w „Tańcu z gwiazdami”. Sprawdzamy, jak mieszka Julia Kuczyńska – gwiazda tanecznego show Polsatu. Tak się urządziła Maffashion z synkiem w ogromnym apartamencie po rozstaniu z Sebastianem Fabijańskim. Zaglądamy do przepięknego domu Julii Kuczyńskiej.

📢 Diecezjalny Dzień Dziecka w Myszyńcu. Najpierw msza święta, a następnie zabawa w Kurpiowskiej Krainie i koncert Arki Noego Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej już po raz drugi była gospodarzem Diecezjalnego Dnia Dziecka. Termin tegorocznych obchodów tego święta wyznaczono na sobotę 8 czerwca.

📢 "Muzyczne lato w tężni" w Rzekuniu. 9.06.2024 wystąpił akordeonista Robert Prusiński W niedzielę, 9 czerwca rozpoczął się sezon kulturalno-rozrywkowy w gminie Rzekuń. W tężni solankowej wystąpił Robert Prusiński - popularny i ceniony w branży muzycznej aranżer, kompozytor, producent i instrumentalista akordeonowy.

📢 Zawody Rowerkowe w Ostrołęce. Udział jest bezpłatny, a emocje gwarantowane. Zakończyliśmy zbieranie zgłoszeń Redakcja "Tygodnika Ostrołęckiego" zaprasza 16 czerwca do udziału w Zawodach Rowerkowych w Ostrołęce. Chcemy, by najmłodsi dobrze się bawili, spędzali czas z rodzicami, dziadkami, rodzeństwem i pokochali aktywny wypoczynek. Udział w wydarzeniu jest całkowicie BEZPŁATNY. 📢 Wakacje w Polsce: 18 najfajniejszych miejsc na letni urlop i wczasy 2024. Atrakcje, przygody, noclegi, porady Zastanawiasz się, gdzie warto zaplanować wakacje w Polsce? Wczasy pod gruszą nie muszą być nudne! Polska jest pełna niezwykłych miejsc, pełnych atrakcji dla każdego typu turysty. Szukasz zacisznego zakątka na błogi relaks? Wolisz zwiedzać zabytki i zachwycać się przyrodą? A może szukasz mocnych wrażeń i okazji do wyszalenia się tego lata na ziemi, w wodzie lub w powietrzu? Zebrałem dla ciebie propozycje 18 najfajniejszych miejsc na wakacje 2024 w Polsce, od morza po góry, od centrów miast po niemal dzikie ostępy. To gotowy zestaw inspiracji i podpowiedzi, gdzie spędzić wczasy w Polsce.

📢 Złote gody w Różanie. 27.05.2024 świętowały 24 pary z 50-letnim stażem W poniedziałek 27 maja 2024 w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Różanie odbyła się miła uroczystość - 24 małżeństwa odebrały medale za długoletnie pożycie. Te medale przyznawane są przez Prezydenta RP parom, które przeżyły razem 50 lat. Były też upominki i tort od samorządu Różana. 📢 II Festiwal Kultury Łowieckiej w Ostrowi Mazowieckiej. Festiwal odbył się w Starej Elektrowni 25.05.2024 Przemarsz przez miasto pocztów sztandarowych oraz myśliwych z psami i sokołami, koncert muzyki łowickiej, a także piknik myśliwski i potrawy z dziczyzny - tak wyglądał II Festiwal Kultury Łowieckiej w Ostrowi Mazowieckiej. 📢 Bal absolwentów Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. Bal zakończył 60-lecie Rubinka i VII Zjazd Absolwentów Balem absolwentów zakończył się tegoroczny jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej połączony z VII Zjazdem Wychowanków. W balu wzięło udział ok. 150 osób.

📢 Szpital w Ostrołęce świętuje 175 lat szpitalnictwa. To czas na uhonorowanie zasłużonych, wspomnienia oraz życzenia na kolejne lata Uroczystości związane z obchodami 175-lecia szpitalnictwa w Ostrołęce rozpoczęły się w czwartek 14.03.2024. Tego dnia uhonorowano zasłużone osoby oraz wysłuchano wspomnień wieloletnich pracowników placówki. Były też występy artystyczne, wykład popularnonaukowy oraz czas na gratulacje i życzenia.

📢 Złote gody w Troszynie. 29.12.2023 jubileusz małżeński świętowało 11 par Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego świętowano w piątek 29.12.2023. Seniorzy otrzymali medale, które wręczył, w imieniu prezydenta RP, wójt gminy. Były gratulacje, życzenia oraz toast. 📢 Budowa szkoły i przedszkola przy Partyzantów w Ostrowi Mazowieckiej coraz bliżej ukończenia. Zobaczcie zdjęcia Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 dla klas I - III i nowego Miejskiego Przedszkola nr 1 ma się zakończyć w przyszłym roku, aby we wrześniu 2024 pierwsi uczniowie mogli rozpocząć naukę w nowej "małej jedynce".

📢 Otwarcie ośrodka NOEE w Broku. Nadbużański Ośrodek Edukacji Ekologicznej przeszedł gruntowną przebudowę. Zdjęcia Nadbużański Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Broku znany wcześniej jako Nadbużański Ośrodek Edukacji przeszedł gruntowną przebudowę - w środę, 27 września odbyła się konferencja inaugurująca jego otwarcie.

📢 Przegląd Małych Form Teatralnych w PSP w Czarni. Zaprezentowały się dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-III. 7.06.2023. Zdjęcia W środę 7 czerwca 2023 w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni odbył się IV Przegląd Małych Form Teatralnych. Zaprezentowały się w nim dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie z klas I-III szkoły podstawowej.

📢 Krasnosielc. Cmentarz we Wszystkich Świętych. 1.11.2022 We wtorek 1.11.2022 odwiedziliśmy nekropolię w Krasnosielcu. Groby przystrojone są kolorowymi kwiatami oraz zniczami. Zobaczcie galerię zdjęć. 📢 Dzień Kultury Europejskiej i Języków Obcych w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni. 14.06.2022. Zdjęcia Dzień Kultury Europejskiej i Języków Obcych organizowany jest w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni od kilkunastu lat. Podczas przygotowań do tego przedsięwzięcia uczniowie pogłębiają swoją wiedzę o historii, tradycji i kulturze poszczególnych krajów europejskich.

📢 Polskie lekkkoatletki w zjawiskowej sesji. Andrejczyk, Jóźwik, Lićwinko w ogólnopolskim kalendarzu (zdjęcia) Maria Andrejczyk, Joanna Jóźwik, Angelika Cichocka, Anna Kiełbasińska, Ania Jagaciak, Kamila Lićwinko, Malwina Kopron, Justyna Święty-Ersetić wzięły udział w projekcie Aleksandry Szmigiel pod tytułem "(not) ordinary girl". W efekcie powstał kalendarz z ciekawymi fotografiami polski lekkoatletek.

