Prasówka 13.03.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zbigniew Kamiński - kandydat na burmistrza Ostrowi zaprezentował kandydatów na radnych”?

Prasówka 13.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zbigniew Kamiński - kandydat na burmistrza Ostrowi zaprezentował kandydatów na radnych We wtorek, 12 marca odbyło się spotkanie wyborcze Zbigniewa Kamińskiego - kandydata na burmistrza Ostrowi Mazowieckiej z KWW Niezależni Razem.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Ostrołęka. Otwarcie nowej siedziby Okręgowego Urzędu Miar, 12.03.2024 W tzw. pałacyku w Ostrołęce swoją siedzibę ma obecnie Okręgowy Urząd Miar z Białegostoku. Oficjalne otwarcie zamiejscowego wydziału odbyło się we wtorek 12.03.2024.

📢 Pijany mężczyzna uszkodził drzwi w bloku przy ul. Wołodyjowskiego w Ostrowi. Wezwano policję Ostrowscy policjanci zatrzymali nietrzeźwego 21-latka, który uszkodził drzwi w mieszkaniu przy ul. Wołodyjowskiego. Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia mienia zagrożony karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

📢 Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy powstanie w Ostrołęce przy ul. Sienkiewicza. Umowa z wykonawcą podpisana 7.03.2024 7 marca 2024 prezydent Ostrołęki podpisał umowę z Mariuszem Hurylskim, dyrektorem oddziału firmy BUDIMEX S.A. na budowę Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Ostrołęce. Obiekt powstanie przy ul. Sienkiewicza. 📢 Oszustwo "na pracownika ARiMR". Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ostrzega rolników i przedsiębiorców przed oszustami Ktoś, podając się za pracowników ARiMR, próbuje wyłudzić pieniądze za usługę, która przez Agencję nie jest świadczona - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictw ostrzega rolników i przedsiębiorców.

📢 Delegacja Polski 2050 Szymona Hołowni 12.03.2024 upamiętniła w Ostrołęce ważne historyczne wydarzenie W celu upamiętnienia 230. rocznicy wymarszu z Ostrołęki Brygady Madalińskiego i rozpoczęcia tym zdarzeniem Powstania Kościuszkowskiego delegacja Polski 2050 Szymona Hołowni złożyła kwiaty pod kamieniem upamiętniającym to wydarzenie. Złożenie kwiatów odbyło się 12.03.2024 na placu gen. Józefa Bema. 📢 Zaginęła mieszkanka gminy Rząśnik. Kobieta wyszła 9.03.2024 z domu i nie wróciła Wyszkowscy policjanci prowadzą poszukiwania 24-letniej mieszkanki gm. Rząśnik, która 9.03.2024 r. wyszła z domu i do chwili obecnej nie powróciła oraz nie nawiązała kontaktu z rodziną.

📢 Wypadek w Helenowie, 11.03.2024. Zderzyły się dwa samochody osobowe W poniedziałek 11 marca 2024 przed południem doszło do zderzenia dwóch aut w Helenowie.

📢 Spłonął dom trzyosobowej rodziny w Jasienicy-Parcelach. Pogorzelcy pilnie potrzebują pomocy O pomoc dla pogorzelców apelują wójt gminy Andrzejewo oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 📢 Tak mieszka Szymon Hołownia. Tu żyje na co dzień marszałek Sejmu z żoną i córkami. Zajrzyj do ogromnego domu Szymona Hołowni – galeria zdjęć Szymon Hołownia mieszka nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do prywatnego domu Szymona Hołowni.

📢 Mała wieś z wielką ochotą do działania - Cyk w gminie Czarnia Cyk to jedna z mniejszych miejscowości w gminie Czarnia. We wsi mieszka obecnie sto kilkadziesiąt osób. W Cyku wiele się jednak dzieje.

📢 Koncert kameralny dla pań w Ostrołęckim Centrum Kultury, 9.03.2024 W sobotni wieczór sala OCK wypełniła się niemal do ostatniego miejsca. Dominowały panie. Bo też z myślą o nich był to koncert. Z okazji Dnia Kobiet. 📢 Spotkanie ostrołęckich twórców. Odbyło się 9.03.2024 w Bibliotece Pedagogicznej Na to spotkanie, które odbyło się w sobotnie przedpołudnie w Bibliotece Pedagogicznej, zaprosiła twórców, muzealników i samorządowców Czesława Lewandowska - twórczyni ludowa, aktywnie działająca w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych, oddział kurpiowski. 📢 Gminny Dzień Kobiet w Płoniawach-Bramurze. 8.03.2024 w GOK-u świętowało ok. 60 pań Cieszę się, że mogę dziś zobaczyć tak wiele znajomych twarzy. Mam nadzieję, że ten wyjątkowy, piękny wieczór upłynie w radosnej atmosferze i będzie obfitował w miłe niespodzianki i niezapomniane wrażenia - tak przywitała gości Klaudia Olkowska - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Płoniawach-Bramurze, bo tam właśnie odbył się Gminny Dzień Kobiet. A upominków i niespodzianek, jak się wkrótce okazało, było sporo. O pierwszym wspomniała dyrektor GOK - pamiątkowy upominek (zestaw mydełek) leżał przy każdej wizytówce.

📢 Gminny Dzień Kobiet w Baranowie. 8.03.2024 panie spędziły miły wieczór w GOKSiR 6 panów i około 150 pań pojawiło się w piątkowy wieczór w GOKSiR w Baranowie. Był między innymi nietypowy pokaz mody, był wyśmienity koncert akordeonisty ("Prusiński accordion show"), były miłe słowa, upominki i kwiaty. Były też stoły zastawione wspaniałym jedzeniem przygotowanym przez tutejsze gospodynie. 📢 Dzień Kobiet w Krasnosielcu. Biesiada dla pań. Były życzenia, upominki i występ kabaretu Tradycyjnie w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu odbyło się spotkanie dla pań z okazji Dnia Kobiet. Jak co roku panie mogły liczyć na życzenia, drobne upominki, odbył się także występ kabaretu. 📢 Dzień Kobiet Stowarzyszenia "Kobiety wspierają Kobiety" w Ekonomiku w Ostrowi Mazowieckiej W piątek, 8 marca w sali gimnastycznej ostrowskiego Zespołu Szkół nr 2 zorganizowano konferencję pn. "Kobiety są wyjątkowe". Podczas konferencji kobiety reprezentujące różne zawody i różne aktywności społeczne dzieliły się swoim doświadczeniem z uczestniczkami spotkania.

📢 Objazdy w Ostrołęce. Są związane z budową ronda w Łęgu Przedmiejskim i przebudową Słonecznej w Ostrołęce Od 12 marca będzie obowiązywała czasowa zmiana organizacji ruchu ze względu na budowę ronda w Łęgu Przedmiejskim i przebudowę ul. Słonecznej w Ostrołęce.

📢 184 projekty w powiatach ostrołęckim i ostrowskim ze wsparciem sejmiku Mazowsza. 7.03.2024 w Ostrołęce podpisano umowy Z myślą o mieszkańcach samorząd Mazowsza realizuje wiele programów wsparcia. W sumie będzie to 184 inwestycji, na które władze województwa przeznaczyły ponad 15,8 mln zł. Umowy z samorządami z powiatu ostrołęckiego i ostrowskiego podpisano w czwartek 7.03.2024 w ostrołęckiej delegaturze urzędu marszałkowskiego. 📢 Posiedzenie Komisji ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich Mazowieckiej Izby Rolniczej w Czerwinie, 7.03.2024 Na roboczym posiedzeniu Komisji ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich Mazowieckiej Izby Rolniczej, które odbyło się w GOK w Czerwinie, była mowa przede wszystkim o bieżących problemach rolnictwa. Ale były też akcenty związane z przypadającym 8 marca Dniem Kobiet. Panowie... śpiewali, recytowali, wręczali róże.

📢 Bieg Tropem Wilczym w Małkini Górnej, 3.03.2024 3 marca 2024 r. na trasę Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych wyruszyło 88 biegaczy (39 pań i 49 panów), którzy wcześniej zarejestrowali w GOKiS oraz kilka osób, które spontanicznie zdecydowały się na udział w biegu. 📢 Agata Bartkiewicz - kandydatka na burmistrza, zaprezentowała kandydatów na radnych KWW "Wspólna przyszłość miasta" Komitet "Wspólna przyszłość miasta" wystawia kandydatkę na burmistrza, kandydatów na radnych do rady miasta oraz na radnych do rady powiatu. Spotkanie komitetu oraz mieszkańców odbyło się 2 marca w Starej Elektrowni. 📢 Andris Skreija, amerykański antropolog, napisał doktorat o Bogutach. Po kilkudziesięciu latach dokument trafił do Bogut-Pianek Pod koniec lat 60. ubiegłego wieku Boguty stały się obiektem badań antropologicznych prowadzonych przez doktoranta Uniwersytetu Minnesota (USA). Minęło 57 lat zanim mieszkańcy Bogut zapoznali się z fragmentami jego pracy.

📢 Studniówka Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. dra Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Bal odbył się 17.02.2024 Ostrołęcki sezon studniówkowy zakończyli maturzyści z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce. Na balu bawili się uczniowie pięciu klas oraz osoby towarzyszące i zaproszeni goście.

📢 Studniówka Rubinka w Maciejowej Chacie. 13.01.2024 maturzyści Zespołu Szkół nr 1 bawili się na balu w Starym Lubiejewie Bal studniówkowy uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej odbył się w Starym Lubiejewie w Maciejowej Chacie, a rozpoczął się od występu uczennicy Leny Pieńkos, która zaśpiewała utwór Maryli Rodowicz "Niech żyje bal". 📢 25-lecie Powiatu Ostrowskiego. Duża uroczystość samorządowców ziemi ostrowskiej odbyła się 12.01.2024 W piątek, 12 stycznia 2024, w Klubie 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie odbyły się uroczyste obchody 25-lecia Powiatu Ostrowskiego. W wydarzeniu wzięło udział kilkadziesiąt osób zasłużonych dla powiatu i z powiatem związanych.

📢 Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych oficjalnie otwarte. Wstęgę przecięto 28.12.2023 W starej remizie strażackiej w Zarębach Kościelnych powstało nowoczesne Centrum Aktywności Kulturalnej. To miejsce, w którym będą mogli spędzać czas wszyscy: dzieci, młodzież i dorośli. Oficjalne otwarcie obiektu odbyło się 28 grudnia, a rozpoczęło od symbolicznego przecięcia wstęgi, modlitwy i poświecenia obiektu przez proboszcza, ks. Andrzeja Dmochowskiego. Szefową CAK została Elwira Krupa.

