Prasówka 12.11.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 12.11.2023”?

Prasówka 12.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 12.11.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Wanda Nara wypuściła zmysłowy utwór na tle choroby – w klipie „Wredna Suka” występują luźne ubrania i nadzy mężczyźni [WIDEO] Modelka i blogerka Wanda Nara zaimponowała swoim kolejnym talentem. Niezrównana żona argentyńskiego napastnika Galatasaray Stambuł Mauro Icardiego zademonstrowała swoje umiejętności wokalne. Ponętna brunetka zaprezentowała na swoim koncie na Instagramie prowokacyjną piosenkę „Bad Bitch” (Wredna Suka) z gorącym klipem. Wanda tańczyła w towarzystwie nagich mężczyzn na śmiałych ujęciach zdjęciach.

📢 Pokaz laserowy w Muzeum Żołnierzy Wyklętych: "Historia niepodległej Polski" Finałem obchodów Święta Niepodległości w Muzeum Żołnierzy Wyklętych był pokaz laserowy "Historia Niepodległej Polski", który odbył się na dziedzińcu. Zobaczcie zdjęcia.

Prasówka 12.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te bajki lat 90. oglądał każdy. Pamiętasz wszystkie tytuły? Co oglądaliście? Bajka, anime, manga, a może serial? One miały swoich fanów! Sentymentalny powrót do świata telewizyjnych bajek. Długo wyczekiwany weekend i kolejny odcinek filmu, o której i tak myślało się przez cały tydzień? Mama wołająca przez okno, że zbliża się 15:00 i codzienny seans. Obiad po szkole w towarzystwie telewizora?Oto zestawienie najpopularniejszych bajek lat 90. Co oglądaliście? "Reksio", "Dragon Ball", a może "Przygody Bolka i Lolka". Jedno jest pewne, w latach 90 było co oglądać!

📢 Mateusz Mijał i Izabela Szafrańska w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce Koncert w wykonaniu Izabeli Szafrańskiej, Mateusza Mijała i Przemysława Zalewskiego, który odbył się 11.11.2023 w Muzeum Żołnierzy Wyklętych przyciągnął tłumy ostrołęczan. Można było usłyszeć najpiękniejsze piosenki patriotyczne jak "O mój rozmarynie", Biały krzyż", czy "My, Pierwsza Brygada". Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia. 📢 Bierzesz paracetamol na ból głowy? Ostrożnie, bo ten popularny lek może być dla ciebie groźny To popularny lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, jednakże często istnieją obawy co do jego toksyczności i potencjalnych zagrożeń. Warto bliżej przyjrzeć się temu tematowi, aby zrozumieć, kiedy i jak go stosować bezpiecznie. O jaki lek chodzi? 📢 Oszałamiający dekolt i idealne nogi: córka legendy Chelsea urzeka odważnym wyglądem [WIDEO, ZDJĘCIA] Jade LeBeouf, córka byłego obrońcy Chelsea Londyn i reprezentacji Francji Franka LeBeoufa oraz i stylistki Beatrice Bodas , wybrała niezapomniany strój.

📢 Adam Driver i Willem Dafoe przyjechali do Torunia! Tak wyglądało otwarcie festiwalu EnergaCAMERIMAGE! Czas rozpocząć wielkie święto kina! W Toruniu właśnie rozpoczął się 31. Międzynarodowy Festiwal Filmowy EnergaCAMERIMAGE. Na gali otwarcie imprezy nie zabrakło prawdziwych gwiazd; pojawili się Adam Driver i Willem Dafoe! Zobaczcie zdjęcia z uroczystego otwarcia festiwalu. 📢 Obchody Święta Niepodległości w Myszyńcu: spotkania na Kopańskim Moście W sobotę 11 listopada w całym kraju obchodzone jest Święto Niepodległości. W Myszyńcu jego obchody rozpoczęły się w miejscowej bazylice mniejszej. Odprawiona tam została tam msza św. w intencji ojczyzny. 📢 Waloryzacja emerytur 2024. Zobacz tabelę emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Dzikie zwierzęta na drodze. Dwa wypadki w powiecie makowskim W ostatni czasie makowska policja odnotowała dwie kolizje z udziałem dzikich zwierząt, do których doszło na terenie powiatu makowskiego: w Makowicy i Krzyżewie- Jurkach. 📢 Tak mieszka Szymon Hołownia i pilotka myśliwca MiG-29 z dzieciakami. Zobacz, jak wygląda ich przytulny dom przy lesie niedaleko Warszawy Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni i jego rodziny. 📢 Święto Odzyskania Niepodległości w Makowie Mazowieckim: msza święta i złożenie wieńców Mieszkańcy Makowa Mazowieckiego, przedstawiciele władz miasta i powiatu oraz makowskich instytucji uczcili 105. rocznicę odzyskania niepodległości oddając hołd poległym i składając kwiaty pod pomnikiem „Bohaterów Poległych w Walce o Niepodległość w Latach 1914-1920”. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Obchody Święta Odzyskania Niepodległości w Ostrołęce: msza święta, złożenie wieńców oraz uroczysta sesja rady miasta Tradycyjnie tego dnia odbyła się msza święta, złożono wieńce pod Pomnikiem Czwartaków oraz odbyła się uroczysta sesja rady miasta, podczas której wręczono honorowe odznaki „Za zasługi dla Miasta Ostrołęki” i medale Pro Masovia. 📢 Obchody 11 Listopada w Ostrowi Mazowieckiej. Narodowe Święto Niepodległości 2023 Z okazji Narodowego Święta Niepodległości mieszkańcy oddali hołd wszystkim, którzy walczyli za naszą wolność, biorąc udział w obchodach, które zorganizowano na placu Wolności. 📢 Za nami trzydziesta trzecia edycja Biegu Niepodległości w Warszawie. Kilkanaście tysięcy Polaków pobiegło ulicami stolicy. ZDJECIA Punktualnie o godzinie 11.11 w Warszawie wystartował 33. Bieg Niepodległości na 10 km. Wygrał go Szymon Gumkowski, który uzyskał czas 30.56. Najszybszą kobietą była Emilia Mazek - 34.12. Przed startem zaśpiewano Mazurka Dąbrowskiego. Wcześniej odbyła się Mila Niepodległości. – To najpopularniejszy bieg w Polsce przypadający w Święto Niepodległości – oznajmił Bartłomiej Stępień, kierownik Działu Marketingu, Strategii i Rozwoju Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.

📢 Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej w Czerwinie. Szkoła realizuje projekt "Śpiewajmy Polskę" 10 listopada w Szkole Podstawowej w Czerwinie odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Apel ten był także zadaniem do realizacji w ramach Szkolnego Festiwalu Patriotycznego "Śpiewajmy Polskę", w którym biorą udział uczniowie. 📢 Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Jana Mieczysława Górzyńskiego w Ostrołęce, 10.11.2023 Absolwenci Liceum Pedagogicznego w Ostrołęce postanowili upamiętnić nauczyciela muzyki, twórcę chóru i orkiestry w Liceum Pedagogicznym odsłaniając pamiątkową tablicę przy budynku szkoły. Uroczystości odbyły się w piątek 10.11.2023. 📢 Akademia z okazji 105. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w PSP w Czarni. 10.11.2023 Święto Niepodległości w Polsce obchodzimy 11 listopada. Z tej okazji w różnego rodzaju instytucjach przygotowywane są apele, akademie i koncerty. Wiele takich uroczystości odbywa się już 10 listopada, gdyż termin święta narodowego przypada w sobotę. O 105. rocznicy powrotu naszego kraju na polityczną mapę Europy pamiętali także uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarni.

📢 Wypadek na drodze krajowej w Wydmusach. Kierowca peugeota nie ustąpił pierwszeństwa i był pijany Do zdarzenia doszło w piątek 10.11.2023 na drodze krajowej nr 53. Okazuje się, że sprawca zdarzenia był pod wpływem alkoholu. 📢 Goworowo dla Niepodległej. Uroczystość odbyła się na skwerku w Goworowie 10.11.2023 W Goworowie, obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się w piątek, 10 listopada na skwerku. 📢 Uzdrowiska w Polsce 2023: mapa wszystkich miejscowości uzdrowiskowych na jesienny wypoczynek. Gdzie jest największe uzdrowisko? Jeżeli cały rok ciężkiej pracy dał wam w kość, odpoczynek jest nie tylko zasłużony, ale i konieczny. Nie wszyscy wiedzą, że są w naszym kraju miejscowości, w których piękne krajobrazy i bogactwo atrakcji to tylko miły dodatek do prawdziwej regeneracji organizmu. Jesień to chyba najlepsza pora na wypoczynek w uzdrowisku, ale które wybrać? Dla wszystkich tych, którzy czują się zmęczeni, przygotowaliśmy mapę uzdrowisk w Polsce. Gdzie znajduje się największe z nich? W tym artykule zawarliśmy wszystkie najważniejsze informacje.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 10.11.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 10.11.2023 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Święto Szkoły Podstawowej nr 6 w Ostrołęce. 10.11.2023 uczniowie wzięli udział w uroczystym apelu 10 listopada w Szkole Podstawowej nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce odbyły się dwa ważne dla społeczności szkolnej wydarzenia: ślubowanie uczniów klas pierwszych oraz apel z okazji święta szkoły. 📢 Termy na jesienny weekend: 19 najlepszych miejsc z gorącymi źródłami w Polsce. Jak wpływają na zdrowie? Ile kosztują bilety? Termy to świetny pomysł na relaks, zwłaszcza jesienią i zimą. Gorące źródła nie tylko usuwają zmęczenie i stres, ale też pomagają leczyć choroby skóry, łagodzą ból i mają dobroczynny wpływ na odporność całego organizmu. Gdzie w Polsce znajdują się najlepsze termy, oferujące dodatkowe atrakcje dla dorosłych i dzieci? Ile kosztują bilety? Co warto zabrać ze sobą do term? Zapraszamy do przewodnika: 19 najlepszych term w Polsce na relaks i zabawę.

📢 Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Broku ma nowe boisko. Inwestycję oficjalnie otwarto 8.11.2023 W środę, 8 listopada w Broku oficjalnie oddano do użytku wyremontowaną bibliotekę oraz zmodernizowane boisko sportowe. Inwestycja kosztowała ponad 3,7 mln złotych.

📢 Honorata Rembiszewska z Prosienicy skończyła 100 lat! Piękny jubileusz w gminie Ostrów Mazowiecka W środę, 8 listopada 2023, pani Honorata Rembiszewska z Prosienicy świętowała swoje setne urodziny. Z okazji pięknego jubileuszu odwiedził ją wójt gminy Waldemar Brzostek. 📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. 📢 Zakazane wakacje 2024. Eksperci stworzyli listę 9 miejsc, do których nie powinniście jechać. Są na niej urlopowe hity! Powody zaskakują Koniec roku to często pora planowania nadchodzących urlopów zimowych i letnich wakacji. W swoich planach powinniście uwzględnić nie tylko najlepsze miejsca na zabawę, wypoczynek i zwiedzanie, ale też wziąć pod uwagę te zakątki Ziemi, których absolutnie nie powinniście odwiedzić. Eksperci z branży turystycznej stworzyli zaskakującą listę 9 miejsc, do których lepiej nie jechać w 2024 roku. Są na niej ulubione kierunki wakacyjne Polaków! Przekonajcie się, dlaczego turystom odradza się pobyt w tych miejscach.

📢 Niepodległościowe Dyktando w Czerwinie. Wzięło w nim udział 140 osób Mieszkańców gminy Czerwin mieli okazję sprawdzić się w I Gminnym Dyktandzie Niepodległościowym, które odbyło się w czwartek 9 listopada w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie.

📢 Nowa ścieżka edukacyjna w Janopolu. Już można z niej korzystać Gmina Czerwonka zrealizowała zadanie pn.: „Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie gminy Czerwonka.” W ramach zadania została wybudowana ścieżka edukacyjna w miejscowości Janopole. 📢 Jesienne spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych z terenu gminy Krasnosielc Panie z KGW i Kółek Rolniczych z terenu gminy Krasnosielc spotykały się w Gminnym Centrum Kultury, aby podzielić się przepisami na zdrowe przetwory, nalewki, zioła i inne specyfiki. Była to też okazja do integracji oraz degustacji, gdyż panie nie przyszły z pustymi rękoma.

📢 Ogłoszono przetarg na dokończenie drogi Ostrów Mazowiecka - Orło. To kilkukilometrowy odcinek DW 627 Do 5 grudnia do godz. 8.00 można składać oferty na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka – Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+408 (dokończenie zadania)”. 📢 Ozdoby choinkowe z PRL-u są warte krocie. Czy pamiętasz anielskie włosy i papierowe łańcuchy? Te bombki z PRL-u kosztują majątek – zdjęcia Kultowe bombki z PRL-u wróciły do łask i są teraz sporo warte. Wprawdzie domy Polaków w tamtych czasach wyglądały bardzo skromnie, a zdobycie podstawowego wyposażenia stanowiło nie lada wyzwanie, ale Boże Narodzenie nie mogło się obyć bez pięknie przystrojonego drzewka. Zobacz, jakie dekoracje choinkowe królowały w polskich domach w latach 60., 70. i 80. Sprawdź, czy kojarzysz te klimatyczne ozdoby świąteczne z PRL-u.

📢 Bieg Wolności i Solidarności - Ostrów Mazowiecka. Wystartowali po raz dziewiąty! Bieg odbył się 5.11.2023 W 9. Biegu Wolności i Solidarności w Ostrowi Mazowieckiej wzięło udział 35 osób z całego regionu. Do pokonania mieli 21 097,5 m - to półmaraton. 📢 Pogrzeb Cezarego Olszewskiego, zwycięzcy siódmej edycji Tańca z gwiazdami Pogrzeb znanego i lubianego tancerza, zwycięzcy siódmej edycji Tańca z gwiazdami Cezarego Olszewskiego, odbył się w kościele pw. pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce. 📢 Dzień Wszystkich Świętych w Małkini Górnej: msza za dusze zmarłych Przypadający 1 listopada dzień Wszystkich Świętych to jedno z najważniejszych polskich świąt. Kwiaty, płonące na grobach znicze i modlitwy są wyrazem pamięci i miłości do osób, które odeszły. Na cmentarzu parafialnym w Małkini Górnej mszę polową w intencji spoczywających tu osób koncelebrowali: ks. kanonik Piotr Legacki - proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego i ks. kanonik Jan Marek Wróblewski - proboszcz Parafii pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła oraz wikariusze z obu parafii.

📢 Ślubowanie klas pierwszych Technikum Lotniczego w Nagoszewie. Uroczystość odbyła się 30.10.2023 W sali konferencyjnej Jednostki Wojskowej w Komorowie odbyło się ślubowanie klas pierwszych z Centrum Szkolenia Lotniczego Technikum Lotniczego w Nagoszewie. Przysięgę złożyło 35 uczniów. 📢 Takie będą emerytury w listopadzie 2023. Mamy wyliczenia dla seniorów brutto i netto Emerytury w listopadzie 2023 będą wypłacane zgodnie z zasadami tegorocznej waloryzacji. Zobacz, jakie będą stawki emerytury listopadowych. Mamy specjalne grafiki z wyliczeniami brutto i netto. 📢 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Lubiejewie zakończona. Szkoła ma nowoczesną salę gimnastyczną Po ok. 13 miesiącach prac budowlanych dobiegła końca przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Starym Lubiejewie. Szkoła zyskała przede wszystkim salę gimnastyczną i 4 nowe sale dydaktyczne. Inwestycja kosztowała 8 mln 300 tys. zł.

📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI 2023 - prześlij do konkursu zdjęcie swojego dziecka, może znaleźć się na okładce! Nagroda główna: 50 000 zł! Tradycyjnie, jak co roku, tworzymy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Spośród maluszków i starszaków nasi Czytelnicy wybiorą dzieci, które trafią na okładki świątecznego wydania gazety. Wszystkie przesłane do 17 listopada zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku, który zostanie wydany w czwartek, 23 listopada. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł! 📢 S61 Ostrów Mazowiecka - Śniadowo otwarta! Via Baltica coraz bliżej ukończenia W piątek, 13 października oddano do użytku kolejny fragment Via Baltiki: Ostrów Mazowiecka - Śniadowo. Do wykonania został jeszcze jeden fragment - obwodnica Łomży. Wtedy cała Via Baltica zostanie ukończona.

📢 Morsowanie ciągle w modzie, a memy o morsach dalej bawią do łez. Zobacz śmieszne obrazki. Nawet Edyta Górniak śmieje się z morsów Po niespodziewanie ciepłym początku listopada nadeszły mrozy co niezwykle ucieszyło tych, którzy lubują się w zimnych kąpielach na świeżym powietrzu. Morsy masowo zaczęło otwierać sezon i okupować brzegi zalewów i rzek. Część społeczeństwa nie jest w stanie zrozumieć fenomenu morsowania, a w sieci pojawiły się zabawne obrazki i memy obnażające pozytywne szaleństwo morsów.

📢 Święto Niepodległości w Ostrołęce 11.11.2022. Uroczysta sesja rady miasta w Ostrołęce, msza św. w intencji ojczyzny. Zdjęcia W południe odbyła się uroczysta sesja rady Miasta Ostrołęki. Uroczystą sesję w OCK poprzedziła – jak co roku - msza święta w ostrołęckim klasztorze, po której złożono kwiaty pod pomnikiem Czwartaków. 📢 Jak dziś wyglądają Leszek, Ania i Bronka z "Daleko od szosy"? Co słychać u odtwórców głównych ról kultowego serialu? "Daleko od szosy" to polski serial, który zyskał miano kultowego. W jego głównych bohaterów wcielili się: Krzysztof Stroiński, Sławomira Łozińska i Irena Szewczyk. Dwoje z nich, czyli serialowi Bronka i Leszek nadal występują. Losy Ani potoczyły się inaczej. Sprawdziliśmy, co dziś słychać u obsady "Daleko od szosy". 📢 Teresa Głażewska z Głażewa-Cholew świętowała uroczyście 90. urodziny. 6.08.2022. Zdjęcia, wideo To była wyjątkowa (i niezwykle wzruszająca) uroczystość. Najpierw, w kościele w Sieluniu, odprawiona została msza św. w intencji jubilatki, potem pani Teresa oraz jej goście udali się do Różana, do sali „Tango”. Na czele korowodu podążali motocykliści, jubilatka podjechała pod drzwi pięknym starym mercedesem, za kierownicą którego siedział jej wnuk. Dziś mama jest prawdziwą celebrytką – zażartowała Jadwiga Modzelewska, córka pani Teresy.

A jubilatka, uśmiechając się, weszła do sali i zajęła fotel w centralnym jej punkcie.

📢 Maków Mazowiecki na starych fotografiach. Zobacz Maków i mieszkańców miasta na zdjęciach sprzed lat Być może odnajdziecie na zdjęciach kogoś ze swojej rodziny lub sąsiadów? Czy poznajecie wszystkie miejsca uwiecznione na fotografiach? Zdjęcia pochodzą z Narodowego Archiwum Cyfrowego, archiwum Tygodnika Ostrołęckiego oraz strony Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim. Zapraszamy do oglądania i wspominania. 📢 Mieszkania na sprzedaż w Ostrołęce. Najciekawsze mieszkania od 200 do 600 tys zł. Zdjęcia Obejrzyjcie zestawienie najciekawszych (naszym zdaniem) mieszkań na sprzedaż w Ostrołęce. Mieszkania wyglądają na wyremontowane, nowoczesne, niektóre mają dwie kondygnacje. 📢 Pierwsza Komunia Święta w Myszyńcu, 28.06.2020. Zdjęcia W tym roku ze względu na pandemię dzieci przystępują do Pierwszej Komunii Świętej indywidualnie lub w mniejszych niż zazwyczaj grupach. W myszynieckiej parafii Pierwsza Komunia Święta odbyła się w czerwcu, dzieci podzielone zostały na cztery grupy.

📢 Małkinia Górna. Studniówki 2018. Zdjęcia ze studniówki Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica. 27 stycznia, dokładnie 96 dni przed egzaminem maturalnym swoją studniówkę mieli uczniowie Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej. 📢 Janusze tatuażu: Zobacz najgorsze tatuaże! [GALERIA] Janusze tatuażu, nieudane tatuaże, najgorsze tatuaże: Tatuaże to sztuka zdobienia własnego ciała. Czy zawsze sztuka? Niekoniecznie. O tym przekonują na Facebooku chociażby twórcy fanpage'a "Janusze tatuażu". Tatuaż powinien być przemyślaną decyzją i powinien być wykonany przez profesjonalistę. W przeciwnym razie łatwo o oszpecenie własnego ciała. ZOBACZCIE GALERIĘ NAJGORSZYCH TATUAŻY 📢 Modelka Roku Ostroleka Beauty 2016 – trwa głosowanie (ZDJĘCIA kandydatek) Do 11 marca Internauci mogą głosować na swoją faworytkę w konkursie Modelka Roku Ostroleka Beauty 2016. Zobacz ZDJĘCIA kandydatek.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile kosztuje roczne utrzymanie samochodu?